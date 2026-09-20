Екшън край София: Мечки нападнаха туристи, разпънали палатка в гората

Две мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над софийското село Локорско, съобщиха местните власти, цитирани от БГНЕС.

Случаят е станал през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация дивите животни са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си, и са я атакували.

Въпреки преживения стрес, няма данни хората да са получили тежки наранявания. Информацията за обстоятелствата около инцидента все още се изяснява, допълват от Нова телевизия.

Кметът на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района за случилото се и призова за особено внимание. Предупреждението е насочено най-вече към хората, които планират разходки, туристически преходи или нощувки на открито в тази част на Стара планина.

При пребиваване в райони, обитавани от мечки, специалистите препоръчват храната и отпадъците да не се оставят около палатките, тъй като миризмата може да привлече диви животни. При среща с мечка не бива да се правят резки движения или опити за бягство, а туристите трябва да се отдалечат спокойно, когато това е възможно.