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Екшън край София: Мечки нападнаха туристи, разпънали палатка в гората

Екшън край София: Мечки нападнаха туристи, разпънали палатка в гората

20 Септември, 2026 15:38 795 11

  • софия-
  • мечки-
  • туристи-
  • палатка-
  • атака

Случката се е разиграла през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната- над село Локорско

Екшън край София: Мечки нападнаха туристи, разпънали палатка в гората - 1
Снимка: Shutterstock
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Две мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над софийското село Локорско, съобщиха местните власти, цитирани от БГНЕС.
Случаят е станал през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация дивите животни са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си, и са я атакували.
Въпреки преживения стрес, няма данни хората да са получили тежки наранявания. Информацията за обстоятелствата около инцидента все още се изяснява, допълват от Нова телевизия.

Кметът на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района за случилото се и призова за особено внимание. Предупреждението е насочено най-вече към хората, които планират разходки, туристически преходи или нощувки на открито в тази част на Стара планина.

При пребиваване в райони, обитавани от мечки, специалистите препоръчват храната и отпадъците да не се оставят около палатките, тъй като миризмата може да привлече диви животни. При среща с мечка не бива да се правят резки движения или опити за бягство, а туристите трябва да се отдалечат спокойно, когато това е възможно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бриджит Бардо

    8 1 Отговор
    Изядоха ли ги или само ги ...

    15:46 20.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щом

    3 0 Отговор
    не са бели, добре е !

    15:53 20.09.2026

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор
    С лапите си са пробили палатката за да надникнат в нея какво има и става туй нещо за хапване.Или месце,или нещо друго .

    15:55 20.09.2026

  • 5 Мунчо кРадев

    3 1 Отговор
    Гончовците разпродадоха що имаха имоти на село, ниви и сега обикалят на палатки, ама вече и на палатка няма къде да отидеш 🤡

    15:56 20.09.2026

  • 6 Прекалявате с

    6 1 Отговор
    Популацията на мечките.

    Коментиран от #10

    15:56 20.09.2026

  • 7 АМИ ТИЯШМАТКИ СА МЪКНАЛИ

    7 0 Отговор
    ДА ПЛЮСКАТ САЛАМИ И ПАСТАРМИ......МЕЧОЦИТЕ ША ГИ НАДУШАТ ОТ 50 КМ. И ДО ДВА ЧАСА СА ПРИ ТЯХ.....

    15:56 20.09.2026

  • 8 авантгард

    0 0 Отговор
    Спрели са им чалгата.
    Иначе 44 магнум помага срещу такива зверове.
    Не да се чудят софиянчетата защо му било на един човек живеещ в хижа..

    16:00 20.09.2026

  • 9 Хора

    0 0 Отговор
    Благодарим за съветите.

    16:01 20.09.2026

  • 10 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прекалявате с":

    А Популацията на човеците вълци я яли... въобще бг територия....

    16:05 20.09.2026

  • 11 Добре би било

    0 0 Отговор
    нападнатите да са защитници наживотните, та малко да млъкнат с глупостите си. Нарушиха прирдното равновесие прости глупациа

    16:05 20.09.2026

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