Скандалът с мантинелите: да не последват чувалите от "Хемус"

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Коментар на Емилия Милчева

От Бойко Борисов насам всяко правителство започва първата година на управлението си с борба с корупцията. ГЕРБ - с АЕЦ "Белене", наречена от лидера им "гьол" и "висша форма на корупция". "Продължаваме промяната" - с милиарда, раздаден от Българската банка за развитие на осем големи кредитополучатели, и парите за магистрала "Хемус", теглени в чували. Румен Радев и "Прогресивна България" извадиха мантинелитe на преден план.

Всяка нова власт открива корупцията на предишните и макар да произвежда разкрития, досега от тях не произтича наказателна отговорност. Всичко се разбива в най-здравата бетонна мантинела в държавата - прокуратурата. Тя не пропуска корупцията по високите етажи до съдебните зали. И Радев каза същото - правителството събира материали, но "справедливостта" се връща чрез съдебната власт.

Как са работили "дружествата касички"

По данни на Министерството на вътрешните работи четири дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99.5% от обществените поръчки за мантинели. Само за година през тях са минали над 250 млн. евро средства на данъкоплатците, а договорите впоследствие са били индексирани с над 150 млн. евро. Става дума за почти затворен пазар, през който се движи огромен държавен ресурс.

Парите обаче не остават само във фирмите, които поставят мантинелите. Според проверяващите около тях е изграден конгломерат от свързани дружества, към които част от средствата са прехвърляни като заеми. Някои от тях МВР определя като "дружества касички", през които парите се разпределят за различни частни нужди.

Една от следите стига до 36 полета за над 5 млн. евро на лидера на ДПС Делян Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев описа и движението на парите: собственик на едно от четирите дружества превел част от сумата, генерирана от поръчката за мантинели, на дружество на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Именно това дружество според МВР е платило полетите. Данните за тях и за плащанията са получени от малтийските служби.

Още същия ден премиерът Румен Радев поиска посланикът в ОАЕ Иван Йорданов да бъде отзован "по възможно най-бързия начин". Той е назначен с указ на Радев в качеството му на държавен глава през 2022 г. и по предложение на избрания от Радев за служебен премиер Гълъб Донев.

Важна е връзката Пеевски-Горанов

Пак през 2022 г. Иван Шишков поема Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а назначеното от него ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" сключва през септември договорите за доставка, ремонт и монтаж на мантинели, които днес правителството, от което отново е част, проверява. Сред изпълнителите са и фирмите, чиито парични потоци МВР проследява сега. Някои от тези договори са анексирани по 5-6 пъти, което надува цените им.

Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, отхвърли разкритията за полетите като "измислици". Той заяви, че те са платени от него и семейството му, разполага с документи и ще сезира прокуратурата за набедяване.

Друга следа изглежда далеч по-скромна - 1000 евро месечен наем. "КМВ Системи за пътна сигурност", една от фирмите в проверявания бизнес с мантинели, е била наемател на консултантска компания на бившия финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Той потвърди и заяви, че договорът е сключен на пазарен принцип, а доходът е деклариран.

Хиляда евро наем сами по себе си не доказват корупция и изглеждат дребна сума на фона на стотиците милиони от обществените поръчки. Важна е връзката. Горанов също е санкциониран от САЩ за корупция, а когато го включи в списъка "Магнитски" през 2023 г., американското финансово министерство изрично посочи връзките му с вече санкционирания Пеевски.

Името на Борисов отсъства

В тази подробна карта на връзките обаче липсва едно име. На 30 юни Демерджиев заяви, че зад две от основните дружества за доставка на мантинели "прозира фигурата" на Бойко Борисов. Тогава министърът говореше и за данни за завишени цени и отстраняване на конкуренти от обществените поръчки. ГЕРБ обяви, че ще го съди за клевета.

Във вчерашните разкрития Борисов отсъстваше, а на въпрос защо Демерджиев отговори, че връзката между Борисов и Горанов била "очевидна и ясна". Това не е ясен отговор. Остават седмици до президентския вот, ГЕРБ реши да не издига собствен кандидат и да не обявява подкрепа за друг, а Борисов говори за евентуална подкрепа в зависимост от развитието на кампанията. В такъв момент отсъствието на името му от разкритията на правителството е политически факт.

Кой пази интересите на фирмите в бранша?

По БНТ вътрешният министър заяви, че "тези мантинели не отговарят на изискванията за пътна безопасност". Той не го твърди за първи път.

В Народното събрание официално беше огласено, че между Стара Загора и Сливен, както и в части от Сливенска, Ямболска и Бургаска област, са останали системи N2, част от които не са подменяни от пускането на съответните участъци на "Тракия". Още през август 2024 г. депутатът от "Възраждане" Петър Петров е сигнализирал МРРБ именно след тежък инцидент с преминаване през разделителната мантинела.

А имаше и трагедията с македонския автобус на "Струма" през 2021 г., при която загинаха 44 човека от Северна Македония, задушили се и изгорели в автобуса. Пет години преди днешните разкрития на МВР Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи, каза пред bTV Radio, че водещата версия трябва да бъде проблемът с инфраструктурата - "недобро проектиране, недобро изпълнение, липса на маркировка, не на място поставена мантинела и отбивка и липса на знаци". Той постави въпроса дали изобщо трябва да се използват мантинели като разделителна система по средата на магистралите, посочвайки, че в много европейски държави се използват бетонни предпазни огради.

Дали поставянето на бетонни мантинели е възпрепятствано, за да се пази определен бизнес? Ако България използваше бетонни разделителни системи на подходящи магистрални участъци, както правят много европейски държави, би се променил пазарът - производители, технологията при монтаж и най-вече необходимостта от ремонти при удар.

Наредба от 2024 г. вече позволява и бетонни мантинели, които са с много по-малка деформация и са особено подходящи за разделителните ивици на магистралите, където основната им задача е да не допуснат превозно средство в насрещното платно. Но държавата в продължение на години избира система, която трябва многократно да се ремонтира и подменя. А към това се прибавя и ниският клас на задържане на сегашните метални мантинели.

Корупцията убива

През юни тази година ТИР премина през разделителната мантинела на "Тракия" и се вряза в автомобил в насрещното. Загинаха трима души, сред тях две деца. След катастрофата bTV установи, че поставената там система е клас N2 - изпитвана за автомобил до 1500 кг, не за тежък камион.

Властта обяви мантинелите като част от битката си за "разграждане на олигархичния модел". Но България вече гледа този филм и мнозина се питат дали мантинелите няма да се наредят до парите в сакове за магистрала "Хемус", за които никой не е понесъл отговорност.