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САЩ предупредиха гражданите си в Близкия изток за възможна нова ескалация

САЩ предупредиха гражданите си в Близкия изток за възможна нова ескалация

20 Септември, 2026 15:21 611 9

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  • граждани-
  • предупреждение-
  • близък изток

Възможни са нарушения на въздушния трафик

САЩ предупредиха гражданите си в Близкия изток за възможна нова ескалация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток да проявяват повишена предпазливост заради риск от нова ескалация на напрежението в региона. Сходни предупреждения са публикувани от американски дипломатически мисии в Израел и палестинските територии, Ливан, Оман, Бахрейн и Ирак, съобщават регионални медии.

В съобщенията се посочва, че обстановката може да се промени бързо и че са възможни отмяна на полети, затваряне на въздушно пространство и други транспортни затруднения. Американците, които се намират в региона или планират пътуване, са призовани да следят информацията на авиокомпаниите и местните власти.

Предупреждението идва след ново изостряне на ситуацията около Саудитска Арабия и Йемен. В събота хутите заявиха, че са атакували с ракети и дронове „чувствителни обекти“ в Рияд, а саудитските власти съобщиха за прихваната балистична ракета. В близост до международното летище на саудитската столица бяха забелязани пламъци и дим.

Американските власти не са посочили конкретна непосредствена заплаха като причина за актуалното предупреждение. Формулировката е предпазна и отразява повишения риск за сигурността и транспортните връзки в по-широкия регион.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хааххх

    5 4 Отговор
    Давайте ескалирайте,обичаме 4 евро дизел,по-добър съюзник от сащ няма толкова много благинки като.....ааа знаете ги няма да изброявам

    15:25 20.09.2026

  • 2 .....

    3 3 Отговор
    Бегайте,бегайте че още не са започнали.

    15:25 20.09.2026

  • 3 Има ни пак

    6 2 Отговор
    За цените на петрола е виновен единствено Тръмп. Трябва да бъде свален с протести, иначе кой знае каква попара може още да забърка.

    Коментиран от #7

    15:26 20.09.2026

  • 4 Цвете

    3 1 Отговор
    ЗА КОИ ДЪРЖАВИ ПО КОНКРЕТНО Е ЗАПЛАХАТА ? ЗВУЧИ СТРАХОВИТО СЛЕД КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИМА И КЪМ АМЕРИКАНЦИТЕ ? ВМЕСТО ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАПЛАХИТЕ ,ДА БЕШЕ ПОМИСЛИЛ СЕРИОЗНО ЗА КРАЯ НА ДВЕТЕ ОТВРАТИТЕЛНИ ВОЙНИ. АМА СЕ ИСКА МАЛКО АКЪЛ И ДИПЛОМАЦИЯ ,А НЕ САМО БИЗНЕС БЕЗ БЪДЕЩЕ НА ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА, НАЛИ? ✈️

    15:28 20.09.2026

  • 5 Край с теб, Вова

    3 6 Отговор
    Дойде часът на разплатата. Путин го поставиха на табуретката

    15:28 20.09.2026

  • 6 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Първо,решенията са взети от много по умни хора от Тръмп,тъй като повече не можеше да продължава така. Ножа е опрял до кокала! Върви се към унищожаване на глобалната финансова инфраструктура! Друг начин няма!

    Коментиран от #9

    15:35 20.09.2026

  • 7 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има ни пак":

    6-ти коментар е към теб..

    15:36 20.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кой разбрал, разбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Тръмп е същия параноик като Путин, че дори и по голям само, че страха му не се генерира от заплаха от НАТО макар, че и там ги върши едни..., а от Китай. Затова се мъчи да пести оръжия от конфликта с Иран или продажби на Украйна и съответно се въздържа от преки обвинения директно срещу Китай, но ако САЩ продължават с този президент нищо добро не чака не само тях, а целия свят. Нещата няма как да се върнат назад и вичко да започне по друг начин. И двамата с Путин така нагазиха в помията, че сега вече изкараха на показ и "белите си гащи" (неспособността си да се справят с това оето сами започнаха), а не могат да се измъкнат.

    15:56 20.09.2026