САЩ предупредиха гражданите си в Близкия изток за възможна нова ескалация

САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток да проявяват повишена предпазливост заради риск от нова ескалация на напрежението в региона. Сходни предупреждения са публикувани от американски дипломатически мисии в Израел и палестинските територии, Ливан, Оман, Бахрейн и Ирак, съобщават регионални медии.

В съобщенията се посочва, че обстановката може да се промени бързо и че са възможни отмяна на полети, затваряне на въздушно пространство и други транспортни затруднения. Американците, които се намират в региона или планират пътуване, са призовани да следят информацията на авиокомпаниите и местните власти.

Предупреждението идва след ново изостряне на ситуацията около Саудитска Арабия и Йемен. В събота хутите заявиха, че са атакували с ракети и дронове „чувствителни обекти“ в Рияд, а саудитските власти съобщиха за прихваната балистична ракета. В близост до международното летище на саудитската столица бяха забелязани пламъци и дим.

Американските власти не са посочили конкретна непосредствена заплаха като причина за актуалното предупреждение. Формулировката е предпазна и отразява повишения риск за сигурността и транспортните връзки в по-широкия регион.