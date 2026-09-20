САЩ предупредиха гражданите си в Близкия изток за възможна нова ескалация

САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток да проявяват повишена предпазливост заради риск от нова ескалация на напрежението в региона. Сходни предупреждения са публикувани от американски дипломатически мисии в Израел и палестинските територии, Ливан, Оман, Бахрейн и Ирак, съобщават регионални медии.
В съобщенията се посочва, че обстановката може да се промени бързо и че са възможни отмяна на полети, затваряне на въздушно пространство и други транспортни затруднения. Американците, които се намират в региона или планират пътуване, са призовани да следят информацията на авиокомпаниите и местните власти.
Предупреждението идва след ново изостряне на ситуацията около Саудитска Арабия и Йемен. В събота хутите заявиха, че са атакували с ракети и дронове „чувствителни обекти“ в Рияд, а саудитските власти съобщиха за прихваната балистична ракета. В близост до международното летище на саудитската столица бяха забелязани пламъци и дим.
Американските власти не са посочили конкретна непосредствена заплаха като причина за актуалното предупреждение. Формулировката е предпазна и отразява повишения риск за сигурността и транспортните връзки в по-широкия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хааххх
15:25 20.09.2026
2 .....
15:25 20.09.2026
3 Има ни пак
Коментиран от #7
15:26 20.09.2026
4 Цвете
15:28 20.09.2026
5 Край с теб, Вова
15:28 20.09.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #9
15:35 20.09.2026
7 Атина Палада
До коментар #3 от "Има ни пак":6-ти коментар е към теб..
15:36 20.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 кой разбрал, разбрал
До коментар #6 от "Атина Палада":Тръмп е същия параноик като Путин, че дори и по голям само, че страха му не се генерира от заплаха от НАТО макар, че и там ги върши едни..., а от Китай. Затова се мъчи да пести оръжия от конфликта с Иран или продажби на Украйна и съответно се въздържа от преки обвинения директно срещу Китай, но ако САЩ продължават с този президент нищо добро не чака не само тях, а целия свят. Нещата няма как да се върнат назад и вичко да започне по друг начин. И двамата с Путин така нагазиха в помията, че сега вече изкараха на показ и "белите си гащи" (неспособността си да се справят с това оето сами започнаха), а не могат да се измъкнат.
15:56 20.09.2026