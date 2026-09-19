Колко често правят секс женените? Ново проучване дава отговор

Напоследък все по-често говорим за това колко по-асексуални ставаме и как липсата на желание за секс се превръща в широко разпространено явление. Причините са много и не искаме да правим големи обобщения, но е факт, че интимният живот е една от сферите, за които винаги се питаме как е при останалите. Затова и изследванията по темата винаги будят интерес.

Логично е хората, които са във връзка, да правят секс по-често. Но колко често всъщност е това „често“?

През 2015 г. изследване, продължило повече от четири десетилетия и включващо над 25 хиляди американци, стига до извода, че интимността веднъж седмично е достатъчна на повечето двойки, за да се чувстват щастливи и удовлетворени.

Все по-малко секс и по-малко желание

Сега обаче се наблюдава тенденция към спад на честотата на сексуалните контакти, като това се отнася за представители на всички възрасти, включително и за хората в разцвета на младостта си.

Не едно и две изследвания показват, че днес хората правят по-малко секс в сравнение с преди 20 години. По-големият парадокс обаче е свързан с това колко често всъщност хората искат да правят секс.

Защото намалението се наблюдава и в самото желание, а това поставя още един важен въпрос.

По-често липсата на желание се среща сред жените, а причините за нея са много – от негативно отношение към външния вид и неприемане на себе си, през хормонални смущения, до стрес и напрежение в ежедневието или неприятно отношение от страна на партньора.

И отново стигаме до въпроса колко важна е комуникацията за сексуалния живот на една двойка – точно както за всеки друг аспект от отношенията им.

Също толкова важно е умението просто да можем да „изключим“ и да се отдадем на осъзнатост по време на интимността, за да увеличим желанието и да намалим факторите, които пречат на близостта.

Какво показва новото изследване?

Ново изследване на учени от University of Chicago открива широк диапазон от отговори сред женените американци на въпроса колко често правят секс.

Оказва се, че 32.5% от тях въобще не практикуват секс, докато 4.1% са интимни повече от три пъти седмично.

Останалите отговори са разпределени между няколко категории – веднъж или два пъти в годината, веднъж месечно, два или три пъти месечно, веднъж седмично и два или три пъти седмично.

Средно това означава малко повече от веднъж седмично, пише Fox News.

Всяка двойка има свой ритъм

И така отново стигаме до данните отпреди 20 години. Оказва се, че докато има хора, които правят по-малко секс, все още има и други, които могат да се похвалят със завиден брой пъти.

Това отново напомня, че гръмките обобщения рядко са напълно точни.

Разнообразните отговори насочват към един логичен извод - всяка двойка има свой ритъм. Друг е въпросът, че ако той се промени по някаква причина, не бива да пренебрегваме промяната. Точно както не бива и да се сравняваме с другите.

Интимността и здравето

Разбира се, не бива да забравяме и за потенциалните ползи от сексуалните контакти както за личното ни здраве, така и за здравословните отношения с партньора.

Тези аспекти остават важни и с напредването на възрастта, тъй като са свързани и със здравословното стареене.

Източник: Lifestyle.bg.