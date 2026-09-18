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Русия преди изборите: апатия, страх, снишаване

Русия преди изборите: апатия, страх, снишаване

18 Септември, 2026 19:01 536 29

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • единна русия

Хората в Русия знаят, че с гласа си вероятно не могат да променят нищо в настоящата ситуация

Русия преди изборите: апатия, страх, снишаване - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Слухове за мобилизация, високи цени, недостиг на бензин - проблемите на руснаците са много. Но може ли това да застраши Путин и "Единна Русия" на изборите?

На 18 септември започват парламентарните избори в Русия и макар според мнозина резултатите да са предизвестени, със сигурност въпросът кои теми вълнуват избирателите там е интересен.

За да намери отговор на този въпрос екип на германската обществена медия АРД е посетил град Твер. Той се намира на железопътната линия между метрополиите Москва и Санкт Петербург и е един от най-старите градове в Русия. В центъра му са запазени много старинни дървени къщи с красиви орнаменти, които обаче са застрашени от разруха.

Местна гражданска инициатива, наречена "Том Сойер Фест" по героя на Марк Твен, се опитва да ги съхрани. Ярослав е един от активните участници в нея, след работа той се събира със съмишленици, за да реставрират застрашените от разруха исторически сгради.

Страх от мобилизация и високите цени

"Ясно се чувства, че в обществото има голямо безпокойство заради слуховете за мобилизация след изборите", казва Ярослав пред АРД. "Не е ясно какво става с бензина, инфлацията е доста висока. И това се усеща ясно по цените", добавя той.

С Татяна, възрастна рускиня, екипът на германското издание успява да разговаря на един пазар в покрайнините на Твер. Тя получава пенсия, равняваща се на около 190 евро месечно - малко под средната за страната, уточнява АРД. От думите на възрастната жена става ясно, че тези пари не ѝ стигат: "Как да се издържаме при тези цени? Това е абсолютно безумие - дали да си купиш храна или лекарства? А трябва да си осигуря и дърва за огрев през зимата."

Въпреки това в нагласите на избирателите продължава да води близката до Путин "Единна Русия". В Държавната дума в момента тя има 315 от общо 450-те депутатски места.

Критиците на войната не са допуснати до изборите

Хората в Твер знаят колко важно е да гласуват. Този урок са научили още по съветско време, когато гласуването е било задължително, но честни избори не е имало. Днес казват, че гласуват доброволно и по много различни причини.

Пенсионерът Вадим например иска да подкрепи сегашното правителство: "Ще отида, защото нашите момчета са на война. Трябва да ги подкрепим. В крайна сметка това е нашата Русия, нашите дядовци са се сражавали. Ако бях на 40, сам щях да отида. Но сега вече никой не се нуждае от мен", казва той.

Всички партии, които сега са допуснати до парламентарните избори, искат да продължат войната и не критикуват системата на Путин. "Яблоко" - единствената партия, която е против въоръжения конфликт - беше изключена. Повечето хора в Русия обаче и без това знаят, че гласът им на изборите няма да промени нищо в системата.

"По-добре да затваряме очите си"

Ина, която продава вестници, е убедена, че доверието в държавните медии и пресата е много ниско. "Само в спортните издания резултатите отговарят на истината. Що се отнася до политиката, всички знаят, че там има може би два процента истина", казва тя. Вече няма много клиенти - вестници купуват само възрастните хора, добавя Ина.

На предпоследната си страница местното печатно издание публикува некролози, а сред починалите има все повече млади мъже. "Няма какво да се направи. Трябва да издържим, да останем живи. Все пак не можем да сменим страната си с друга. Затваряме очите си за много неща, за да не ни боли прекалено много", казва продавачката на вестници.

Много мъже от провинцията се съгласяват да отидат на война, привлечени от обещанията за добро заплащане. За разлика от големите градове, в малките населени места това се забелязва още по-силно. Особено когато мъжете отиват и повече не се връщат. "А те са не просто много, а ужасно много. Всички са погребани ей там отзад - сигурно вече пет хектара поле са запълнени с наши хора. И с всеки месец стават все повече", казва Вадим.

Никой не знае колко точно са жертвите. Руското правителство вече не публикува статистически данни за загиналите. Друг не може да си го позволи, тъй като това би могло да се тълкува като умишлено разпространяване на дезинформация за армията, което се наказва с до 15 години лишаване от свобода. Затова много хора в Русия просто мълчат, приспособяват се или се затварят в тесни приятелски кръгове.

Мълчаливото мнозинство не може да промени нищо

В обновената пешеходна зона на Твер един възрастен мъж изпълнява на акордеон руския национален химн. Хората се разхождат покрай него и се наслаждават на последните топли дни за годината. Малцина от тях влизат в културния център.

Откакто е започнала войната, даренията за проекта са спаднали със 70 процента, разказва Ярослав, който ръководи културния дом. Посетителите са намалели, също и защото много хора са напуснали страната: "За всеки случай решихме просто да се предпазим. Трябваше да премахнем някои книги поради политическата ситуация след 2022 г. Не говорим публично за това. Мисля, че всички разбират, че има рискове."

Изкуство, архитектура и местна идентичност - това са сега основните акценти в културния център. Ярослав вече не кани политолози. Преди са организирали поредици от лекции за демокрацията или историята. Това вече е минало, казва той. "Просто хората се умориха. А мълчаливото мнозинство иска всички тези ужасни събития, които се случват в момента, да приключат."

Хората в Русия знаят, че с гласа си вероятно не могат да променят нищо в настоящата ситуация. Най-много да подкрепят съществуващата система, завършва репортажът на Зилке Дитрих за АРД.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак на чужд гроб ридаете

    11 7 Отговор
    Ние нали сме вече двойно по-богати, какво гледате руснаците? Тук и за изборите цветно разнообразие, от откровено шарено, до откровено комунделско и пак няма за кого да гласуваш. Е доцентът и генералът стават, но овцете даже на снимка не са ги виждали.

    Коментиран от #8

    19:05 18.09.2026

  • 2 максим

    17 4 Отговор
    факти!!!!
    спрете алъш- вериша с тая немска лъжа.отивате,към провал.

    Коментиран от #13

    19:06 18.09.2026

  • 3 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    10 18 Отговор
    Изборите в Руслямия са абсолютен фарс. Путлер е нелегитимен !

    Коментиран от #11, #23

    19:06 18.09.2026

  • 4 СВО 1 667 дни РЕЗИЛ

    11 14 Отговор
    Поредните избори в РФ, на които се знае победителя.

    Коментиран от #6

    19:06 18.09.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    14 4 Отговор
    Ха на бас , че избирателната активност ще е по-висока от тази в България. Това ли е апатия, бе?

    19:07 18.09.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "СВО 1 667 дни РЕЗИЛ":

    Ти май забрави, че твоите западни приятели на миналите избори разчитаха на Комунистическата партия, да катурне Путин. Дотам стигнахте от безсилие.

    19:12 18.09.2026

  • 7 иван костов

    9 7 Отговор
    ДВ е забранена в Русия, така че лъже както винаги!

    19:13 18.09.2026

  • 8 граматик

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пак на чужд гроб ридаете":

    изразявайте се по-точно,путинофилите трудно ще ви разберат!

    Коментиран от #14

    19:13 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоя вод избори си ги спомням

    6 7 Отговор
    От преди 89. БКП-то все ги печелеше с 60-70%, ДКМС (младежкото БКП) и земеделците (направени от БКП на мястото на истинското БЗНС) правеха останалото. Власт на народа дето се вика, ама не може само да каже какво иска.
    Скоро пак и при нас, както е тръгнало

    19:14 18.09.2026

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Приказки от караваната на Калушев!

    19:15 18.09.2026

  • 12 Нека припомним!!!

    6 8 Отговор
    Всички русофоби са синове на Ламата Калушев!

    Коментиран от #15

    19:15 18.09.2026

  • 13 Споко

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "максим":

    Факти цитират ТАСС доста по-често от зелето (Говори Москва и останалите статии). Нали трябва да има вариете, че ще им излезе име, че са платени от рашките

    19:17 18.09.2026

  • 14 Пак на чужд гроб ридаете

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "граматик":

    То е за изтънчените очи и уши на ламерите от шарената част на спектъра, не се притеснявай!

    19:18 18.09.2026

  • 15 Мъка

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нека припомним!!!":

    От безсилни напъни вече не знаете какво пишете. Нали си падаше по малки момченца. МЪКА.

    19:19 18.09.2026

  • 16 хаха

    8 2 Отговор
    Не останало ве!

    19:20 18.09.2026

  • 17 България преди изборите:

    2 1 Отговор
    Ентусиазъм, храброст, щастливи от живота хора си хвърлят шапките от радост, че са клуба на богатите!😂😂😂😂

    19:22 18.09.2026

  • 18 смЕх

    3 1 Отговор
    дрОгаре

    19:26 18.09.2026

  • 19 Опашати лъжи

    5 2 Отговор
    Лъжи,лъжи и пак лъжи! Кой е написал тия нелепици! Явно Дойче веле смята българите за безмозъчни същества! Да,ама не! Западна Европа е грохнала, положението в Украйна е катастрофално,а Дойче веле ни занимава с Русия! Русия никой никога не може да бъде победена! Най-момощната ядрена сила в света! Сешнци! Играете си с огъня

    19:29 18.09.2026

  • 20 1111

    2 2 Отговор
    Само воняща пумия...

    19:31 18.09.2026

  • 21 Диктор

    3 1 Отговор
    На Путин ще го скове инфаркт.

    19:31 18.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рефер

    2 1 Отговор
    Снишаване,защото фронта е ненаситен.....

    19:34 18.09.2026

  • 25 Диктор

    5 4 Отговор
    Трябва народа да организира преврат срещу руската държава. Хората гладуват, нямат пари, чакат с месеци или години на бензиностанции, живот в лоши условия, неспазването на закона. Нека тези, които МРАЗЯТ ВОЙНАТА, ДА ИЗБУХНЕ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В РУСИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА РЕПУБЛИКИТЕ!

    19:35 18.09.2026

  • 26 Ами

    3 2 Отговор
    В Русия се гласува три дни. Можеш да гласуваш дистанционно и в секция.
    В над 95% от секциите има машино броене на вота и непрекъснато
    видеонаблюдение през целия изборен процес.
    В последно време в Русия гласуват над 75% от имащите право на глас.
    Такива неща няма в никоя демокрация.
    Относно "Яблоко" нейния най-добър резултат за този век е 2%.

    19:35 18.09.2026

  • 27 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Апатичен страх....толкова гениално могат да пишат само нобелистите от ДВ😂😂😂

    19:36 18.09.2026

  • 28 Дрогаре и дрогарки?!

    0 1 Отговор
    Да организираме една "Соболева акция "за нашите ненаглядни Крепостници- Двойни асвабадители . Да съберем малце биндзин, драва, илячи, па може и солдати и да ги пратим на Матушката. Сакън да не замръзнат и да не се разболеят багатирите непабедими , а то язък за погачите, дето сме ги приготвили за "Тройните асвабадители ".

    19:39 18.09.2026

  • 29 Европа

    1 0 Отговор
    А в Европа как е преди изборите догодина? От сега голямо треперене в Германия и Франция. За острова Англия пък да не говорим. Тръгнали на чужд гроб да плачат.

    19:43 18.09.2026