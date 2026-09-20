8 заблуди за смъртта, които специалистите искат да разсеят

За смъртта трудно се говори, въпреки че тя е неизбежна част от живота. Специалисти по палиативни и хосписни грижи обаче посочват някои широко разпространени заблуди, които могат да направят последните моменти по-трудни както за пациента, така и за близките му.
Умирането не изглежда като по филмите
Естественият процес на умиране обикновено не е бърз и тих. Дишането и цветът на кожата могат да се променят, а човекът постепенно да стане неотзивчив.
„Обикновено това е процес, при който те преминават в състояние без реакция и с тялото им се случват всякакви неща“, обяснява хосписната сестра Пени Смит.
Не трябва да насилваме умиращия да яде
Едно от най-честите притеснения на семействата е, че близкият им човек „умира от глад“, когато спре да иска храна.
Според Смит организмът на човек, който вече е в края на живота си, не се нуждае от храна по същия начин. Опитите той да бъде насилван да яде или пие могат да създадат допълнителен стрес.
Морфинът не е причината за смъртта
Семействата понякога се страхуват, че морфинът и другите опиати ускоряват смъртта. Според социалния работник Франсес Айххолц-Хелър това е погрешно разбиране.
Морфинът се използва за облекчаване на страданието, а не за предизвикване на смъртта.
Не всеки иска тишина и мрачно настроение
Някои хора предпочитат спокойна обстановка, но други искат около тях да има разговори, музика или дори празненства.
Смит разказва за пациентка, в чиято стая семейството организирало футболно парти. Оказало се, че това било любимото занимание на жената.
Добре е да говорим предварително за края на живота
Специалистите препоръчват хората да обсъждат предварително какви грижи и лечение биха искали, ако някога не могат сами да изразят желанията си.
Това може да помогне на близките да вземат решения в труден момент, вместо да се опитват да отгатват какво би предпочел човекът.
Хосписът не е „смъртна присъда“
Палиативните грижи имат за цел да облекчават страданието и да подобряват качеството на живот. Хосписните грижи са насочени към хора в края на живота.
Според специалистите погрешно е да се смята, че постъпването в хоспис автоматично ускорява смъртта.
Не можем да контролираме смъртта
Според д-р Соломон Ляо едно от най-големите заблуждения е, че медицината може напълно да контролира кога ще настъпи смъртта.
„Вярваме, че с всички наши машини, технологии и лекарства можем да определим кога или дори дали това ще се случи“, казва той.
Нормално е да не си готов
Да знаеш, че краят наближава, не означава непременно да си готов да се разделиш с живота.
„Нормално е да ти липсва животът“, казва медицинската сестра Лейдибърд Морган.
Според специалистите няма един-единствен правилен начин човек да преживее края на живота. Той може да бъде едновременно болезнен, тъжен, спокоен и дори изпълнен със смисъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Симпатизант
Коментиран от #2
15:02 20.09.2026
2 Израел
До коментар #1 от "Симпатизант":Спорт добре ама броеница и гюбеци 😅
15:11 20.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мишел
15:35 20.09.2026
6 Роза
15:35 20.09.2026
7 Цвете
15:49 20.09.2026
8 Иван
Коментиран от #9
15:52 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Буаси
16:04 20.09.2026