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8 заблуди за смъртта, които специалистите искат да разсеят

8 заблуди за смъртта, които специалистите искат да разсеят

20 Септември, 2026 14:55 1 483 10

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Лекари, медицински сестри и социални работници разказват какво често не разбираме за умирането и грижите в края на живота

8 заблуди за смъртта, които специалистите искат да разсеят - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

За смъртта трудно се говори, въпреки че тя е неизбежна част от живота. Специалисти по палиативни и хосписни грижи обаче посочват някои широко разпространени заблуди, които могат да направят последните моменти по-трудни както за пациента, така и за близките му.

Умирането не изглежда като по филмите

Естественият процес на умиране обикновено не е бърз и тих. Дишането и цветът на кожата могат да се променят, а човекът постепенно да стане неотзивчив.

„Обикновено това е процес, при който те преминават в състояние без реакция и с тялото им се случват всякакви неща“, обяснява хосписната сестра Пени Смит.

Не трябва да насилваме умиращия да яде

Едно от най-честите притеснения на семействата е, че близкият им човек „умира от глад“, когато спре да иска храна.

Според Смит организмът на човек, който вече е в края на живота си, не се нуждае от храна по същия начин. Опитите той да бъде насилван да яде или пие могат да създадат допълнителен стрес.

Морфинът не е причината за смъртта

Семействата понякога се страхуват, че морфинът и другите опиати ускоряват смъртта. Според социалния работник Франсес Айххолц-Хелър това е погрешно разбиране.

Морфинът се използва за облекчаване на страданието, а не за предизвикване на смъртта.

Не всеки иска тишина и мрачно настроение

Някои хора предпочитат спокойна обстановка, но други искат около тях да има разговори, музика или дори празненства.

Смит разказва за пациентка, в чиято стая семейството организирало футболно парти. Оказало се, че това било любимото занимание на жената.

Добре е да говорим предварително за края на живота

Специалистите препоръчват хората да обсъждат предварително какви грижи и лечение биха искали, ако някога не могат сами да изразят желанията си.

Това може да помогне на близките да вземат решения в труден момент, вместо да се опитват да отгатват какво би предпочел човекът.

Хосписът не е „смъртна присъда“

Палиативните грижи имат за цел да облекчават страданието и да подобряват качеството на живот. Хосписните грижи са насочени към хора в края на живота.

Според специалистите погрешно е да се смята, че постъпването в хоспис автоматично ускорява смъртта.

Не можем да контролираме смъртта

Според д-р Соломон Ляо едно от най-големите заблуждения е, че медицината може напълно да контролира кога ще настъпи смъртта.

„Вярваме, че с всички наши машини, технологии и лекарства можем да определим кога или дори дали това ще се случи“, казва той.

Нормално е да не си готов

Да знаеш, че краят наближава, не означава непременно да си готов да се разделиш с живота.

„Нормално е да ти липсва животът“, казва медицинската сестра Лейдибърд Морган.

Според специалистите няма един-единствен правилен начин човек да преживее края на живота. Той може да бъде едновременно болезнен, тъжен, спокоен и дори изпълнен със смисъл.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симпатизант

    4 1 Отговор
    Броеница и кючеци много много не са добра комбинация 😂

    Коментиран от #2

    15:02 20.09.2026

  • 2 Израел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Симпатизант":

    Спорт добре ама броеница и гюбеци 😅

    15:11 20.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    8 0 Отговор
    Животът е единствената болест със 100%смъртен изход .

    15:35 20.09.2026

  • 6 Роза

    5 0 Отговор
    Текст от некролог:"Живите вървят ,а мъртвите им сочат пътя!"

    15:35 20.09.2026

  • 7 Цвете

    2 0 Отговор
    В ТОЗИ ПРЕКРАСЕН СЛЪНЧЕВ ДЕН ДА ЧЕТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА НЕКРОЛОЗИТЕ МИ ИДВА МАЛКО НАНАГОРНО.НЕ Е НИТО ВРЕМЕТО, НИТО МОМЕНТА В ТОЗИ И БЕЗ ТОВА ОМЪРСЕН СВЯТ ОТ ВОЙНИТЕ, КОИТО НИ КАРАТ ДА МИСЛИМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВСИЧКИ ХОРА.

    15:49 20.09.2026

  • 8 Иван

    4 2 Отговор
    Смърта си е спасение, особено ако са те натикали да живееш в клуба на богатите

    Коментиран от #9

    15:52 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Буаси

    0 0 Отговор
    Специалистите!

    16:04 20.09.2026