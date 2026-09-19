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Законът "Греъм": съдбата на Путин е в ръцете на Си и Моди
  Тема: Украйна

Законът "Греъм": съдбата на Путин е в ръцете на Си и Моди

19 Септември, 2026 06:01 713 12

  • санкции-
  • линдзи греъм-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • си дзинпин

Т.нар. "закон на Линдзи Греъм" е един от най-значимите документи в подкрепа на Украйна. Но ще заработят ли "адските санкции" срещу Русия?

Законът "Греъм": съдбата на Путин е в ръцете на Си и Моди - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Константин Егерт:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да подпише "закона Линдзи Греъм" до 27 септември. Документът, одобрен от двете камари на Конгреса, носи името на починалия преди два месеца сенатор, станал известен с твърдата си позиция спрямо режимите в Русия и Иран.

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Тръмп като "господар" на "закона Линдзи Греъм"

Законът утвърждава и разширява санкциите срещу физически и юридически лица, включително руски олигарси. Той също така позволява на президента на Съединените щати да наложи 100-процентно мито върху държавите, които внасят нефт и газ от Русия. Страните, които покриват 15 процента от нуждите си с руски въглеводороди и същевременно намаляват вноса от Русия, могат да избегнат санкциите.

Законопроектът е най-значимият документ в подкрепа на Украйна, приет след завръщането на Тръмп в Белия дом. Но ще сгрешим, ако очакваме, че той бързо ще бъде приложен на практика.

Битката между Конгреса и президента около закона продължи почти година. Тръмп се съгласи да го подпише само защото документът му дава изключително широки правомощия, особено що се отнася до въвеждането или отмяната на мита. Именно това възмути 150 конгресмени демократи, които гласуваха против законопроекта. Те смятат, че Тръмп си е присвоил прекалено много правомощия, най-вече в икономическата сфера. Освен това президентът може да замрази действието на закона "в интерес на националната сигурност", а правилата за практическото прилагане на санкциите се изготвят в Министерството на финансите, Държавния департамент и други ведомства, подчинени на президента.

Твърде вероятно е Тръмп да не задейства закона незабавно, а вместо това да използва заплахата от прилагането му като средство за натиск, за да принуди Русия да сключи "мир". А това представлява проблем за Украйна: "мирът", предложен до момента от президентските пратеници Уиткоф и Къшнър, е в най-добрия случай измъчен компромис, а в най-лошия - капитулация на Киев. За Тръмп "мирът" представлява своеобразен лавров венец, с който иска да се увенчае на всяка цена, преди да изтече мандатът му.

В Кремъл разбират това много добре. Именно затова Путин не казва нито "да", нито "не" на Уиткоф и Къшнър. За него е важно да удължи колкото може повече преговорите с Белия дом - докато ракетите му убиват украинци и унищожават инфраструктурата на страната. Дали ще се уплаши от прилагането на "закона Линдзи Греъм" и особено от оттеглянето на купувачите, преди всичко Китай и Индия? Зависи от това доколко високо Кремъл оценява решимостта на Тръмп да окаже натиск върху Си Дзинпин и Нарендра Моди. Ако бях на мястото на Путин, засега не бих я оценил много високо.

Съдбата на Путин е в ръцете на Си и Моди

Всичко, което сме научили за Доналд Тръмп досега, ни дава основания да смятаме, че той възприема "закона Линдзи Греъм" не само като инструмент за натиск върху Русия и Иран, но и като елемент от преговорите с Индия и Китай. Индия например купува руски петрол с голяма отстъпка, като през юли руските доставки са съставлявали половината от целия индийски внос на петрол.

На пръв поглед изглежда, че няма нищо по-лесно от това да се окаже натиск върху Индия. Но Белият дом не може да не я възприема като потенциален партньор в борбата му със Си Дзинпин за световно надмощие. А това означава, че Вашингтон ще трябва по някакъв начин да се споразумее с Моди. Т.е. от самото начало актът за санкциите става част от голямата игра на Тръмп за сдържане на Китай и превръщане на САЩ в най-големия световен доставчик на енергийни ресурси. При тези условия пред руския режим се открива все пак някакво поле за маневриране.

Ако Тръмп без колебание наложи 100-процентово мито на Индия или убеди Моди да си намери други доставчици, това несъмнено ще бъде удар по руския режим. А Моди е заинтересован от партньорство със САЩ.

Разговорът с китайския лидер Си Дзинпин ще бъде много по-труден - ако изобщо се състои. В крайна сметка поражението на Русия във войната срещу Украйна категорично не е в интерес на китайския режим. Освен това тази есен и зима Путин ще се опита да сломи съпротивата на Украйна с масирани ракетни удари, атаки с дронове и навярно ново настъпление по суша. За Путин е важно да покаже на Си, че е прекалено рано да се отписва "неговата" Русия.

Ще се радвам, ако се заблуждавам. Но преди всичко Украйна и нейните европейски съюзници ще трябва да осуетят това намерение на руския диктатор. А що се отнася до настоящата американска администрация - в най-добрия случай можем само да се надяваме.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдба

    2 14 Отговор
    Съдбата на русията е предсказана от Ванга:
    русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.

    Коментиран от #8

    06:04 19.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    СЪДБАТА НА РУСИЯ ВИНАГИ Е БИЛА
    В РЪЦЕТЕ НА АРМИЯТА ФЛОТА И ВКС
    ......
    НАЙ - МНОГО ОТ СВО ДА СИ СТАНЕ ВОЙНА
    И РУСКАТА АРМИЯ ДА ГИ ПРИКЛЮЧИ В 404 ЗА 2-3 МЕСЕЦА :)

    06:07 19.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    А СЪДБАТА НА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЗАПАРНАЛИ ЕВРОПЕЙЦИ
    И ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ,
    ВСЯКА ВЕЧЕР
    Е В РЪЦЕТЕ НА СЕРЖАНТ ВАСИЛИЙ - ДЕЖУРЕН ПО ПУЛТ В РАКЕТНА БАЗА В СИБИР :)

    06:10 19.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    АКО АМЕРИКАНСКИ, КИТАЙСКИ ИЛИ РУСКИ САТЕЛИТИ РЕГИСТИРАТ
    ИЗСТРЕЛВАНЕ НА РАКЕТИ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ
    .....
    ПО ПРОТОКОЛ , ПЪРВО СЕ СТРЕЛЯ ОБРАТНО И СЛЕД ТОВА ХОДЯТ ДА БУДЯТ ПРЕЗИДЕНТА
    ......
    НЯМА ДА ИМА СЦЕНКИ С ДРОНЧЕТА НА ЛЕТИЩЕТО В ЛАЙПЦИГ :)

    06:16 19.09.2026

  • 5 Оня

    3 0 Отговор
    Общо взето жалка история, либералчето признава че дори и да подпише закона на практика не може и няма да го приложи защото няма гащи! Цирка е за пред зеления смешник подкрепящите го циркаджии! Никой нормално мислещ човек не може да си представи как точно който и да е американски президент може да нарежда нещо на Си и Моди!

    06:22 19.09.2026

  • 6 хахахаха

    1 0 Отговор
    такива глупости само дойче зеле и без арабски фронт могат да сътворят…

    06:22 19.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 прав си че е предсказана от ванга

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съдба":

    но не е лошо да провериш и предсказанието има го документирано на видео и то не е никак угодно за теб…

    06:23 19.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ИМАТ ЕДНИ ЛАФЧЕТА
    КОИТО МОГАТ ДА СЕ НАРЕКАТ
    ДЕ - МИЛИТАРИЗАТОРИ
    .....
    ЕТО ЕДНО ОТ ТЯХ
    " А ГДЕ ТО ТАМ В СИБИРИ , ДЕЖУРИТ СЕРЖАНТ ВАСИЛИЙ - САМИЙ ВАЖНИЙ В АМЕРИКЕ МУЖИК"

    06:29 19.09.2026

  • 11 Лъжата не знае

    0 0 Отговор
    Почивка. Химлер може да е спокоен в ада.

    06:33 19.09.2026

  • 12 Балконинг

    0 0 Отговор
    Санкциите на КГБ срещу някои руски олигарси са доста по-ефективни. Странно защо мини олигарсите в бг никак не са притеснени от този факт, дали от прекалена самоувереност, дали от простотия. А за настървените мисирки да припомним, че решения на съда в Хага или закони приети в Америка, нямат никаква юридическа стойност на територията на РФ, Китай, Индия или Израел. За банановите републики обаче, положението е друго.

    06:39 19.09.2026