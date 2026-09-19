Пет факта за СБУ - обвитата в мистерия украинска служба с ключова роля във войната с Русия

По-рано тази седмица Русия изстреля дрон по централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев. Украинските власти осъдиха удара като поредната ескалация във войната, пише "Ройтерс".
Ето някои от основните факти за организацията.
Какво е СБУ?
СБУ е мощна и обвита в известна мистерия организация, възникнала от украинския клон на съветското КГБ, след като Украйна обявява независимост през 1991 г. Тя има широки правомощия, свързани с вътрешната сигурност и други сродни сфери. От началото на руската инвазия през 2022 г. СБУ играе важна роля във войната, като разследва военни престъпления, противодейства на кибератаки, извършва контраразузнавателна дейност и залавя руски агенти. В структурата ѝ има и хиляди служители от специалните части "Алфа", които са извършвали атаки с дронове срещу руска военна техника на бойното поле, както и срещу нефтени рафинерии и военни обекти дълбоко на руска територия. Те са използвали и морски дронове за атаки срещу танкери, превозващи руски петрол.
Авторите на Операция "Паяжина"
СБУ твърди, че е извършила някои от най-впечатляващите операции във войната срещу Русия, включително използването на камион с експлозиви за атака срещу руския мост към окупирания украински полуостров Крим през октомври 2022 г. Миналата година тя организира сложна атака с дронове под кодовото име "Паяжина", при която бяха поразени множество руски стратегически бомбардировачи във военновъздушни бази дълбоко в Русия. Освен товва СБУ се възприема като един от основните участници в кампанията за тайни убийства на високопоставени руски военни и други фигури, за които Украйна твърди, че са отговорни за военни престъпления. Москва определя тези убийства като терористични атаки.
Кой ръководи СБУ?
Агенцията се ръководи от временно изпълняващия длъжността началник Олександър Поклад, чийто кабинет според президента Володимир Зеленски е бил пряко взет на мушка от дрона, ударил щабквартирата на СБУ в Киев днес. Поклад, който беше назначен на поста през юли, не е пострадал.
Колко е голяма СБУ?
По време на войната СБУ увеличи числеността си. Броят на служителите в агенцията е класифицирана информация, но законодателството ограничава максималния брой служители, които тя може да има във военно време, до 41 000. Вероятно реалната численост е приблизително в този диапазон. Миналата година законовият лимит беше увеличен от предишния праг от 31 000 служители за военно време.
Остро съперничество с военното разузнаване
СБУ има дългогодишно съперничество с Главното разузнавателно управление — украинската служба за военно разузнаване. Тази седмица спор между представители на двете организации прерасна в престрелка, при която няколко служители на военното разузнаване бяха ранени в Киев. Зеленски нареди разследване на случилото се.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Агенция Бройлерс
Коментиран от #3
19:08 19.09.2026
2 Копейки,
Коментиран от #7, #10, #19
19:09 19.09.2026
3 Ами
До коментар #1 от "Агенция Бройлерс":Оглеждай се..
Коментиран от #17
19:10 19.09.2026
4 Ами
СБУ е терористична организация покровителствана от държавата
(до колкото определението "окраина" може да се нарече държава),
както и от частни западни компании и техните прислужници.
19:15 19.09.2026
5 СБУ - специални богатоплатени убийци
19:17 19.09.2026
6 Съдията
19:18 19.09.2026
7 Орк
До коментар #2 от "Копейки,":Ти също внимавай. Бандерите мстят на всички
19:23 19.09.2026
8 Аз съм веган
Коментиран от #13, #18
19:38 19.09.2026
9 Опелото
19:41 19.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кина
19:51 19.09.2026
12 Един факт
19:59 19.09.2026
13 ЗА СБУ НЕ ЗНАМ
До коментар #8 от "Аз съм веган":АМА АЗ ТЕ ЗНАМ ТЕБЕ
КАК Е
ИМАШ ЛИ СКЛАДОВЕ С ДЖЕПАНЕ КАТО ГЕБРЕВ
20:00 19.09.2026
14 Механик
Ето сега нов пример. Ако говорехме за КГБ, то словосъчетанието "обвитата в мистерия" щеше да означава "подмолната, потайната, коварната" и пр. Обаче тук става въпрос за абсолютно същата и работеща точно по същия начин и със същата цел служба. И ето вече как "обвитата в мистерия" звучи някак супер-геройски, обаятелно, романтично ...
Аз всичко разбирам, но много ми е обидно да ме смятат за толкова елементарен и първосигнален, та да опитват така евтинко га ми полират мозъка.
При вас не е ли така?
Коментиран от #20
20:02 19.09.2026
15 И Киев е Руски
20:02 19.09.2026
16 КРЕТЕ...НА С БАЙРЯКА
НЕЩО КАТО ЛОГО НА ДЕБИЛИЗМА
20:03 19.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Механик
До коментар #8 от "Аз съм веган":Ти що си не ръпаш рукулата и да не с е месиш там дето батковците си показват пищовите?
Минава ли ти през акъл какви ги дърдориш? Коя световна специална служба ще тръгне да си прави разходи, че да се занимава с дребосъци както мене и тебе, бе?
Ти може да се мислиш за фактор, който ще помогне на укрите да победят, ама реално си независим защото от тебе нищо не зависи. Победата на руснаците пък изобщо не зависи от мен. Така че нито мен ще ме трепят укрите, нито тебе ще те трепе КГБ.
Разбра ли бе, фантазьор живеещ в съседна вселена? М?
Коментиран от #21
20:09 19.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мусорчик
До коментар #14 от "Механик":Пич, не се напрягай толкова. Всички знаят, че СБУ и ГРУ са двете страни на една и съща монета. Наследници на КГБ, с абсолютно еднакви отвратителни методи и никаква милост. Нещо като МОСАД на стероиди.
20:18 19.09.2026
21 НЕ СЕ НЕРВИ
До коментар #18 от "Механик":ЧОВЕКА Е НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЕН
ПО ТЕНДЖЕРАТА НА ТИКВАТА СЕ ПОЗНАВА
20:19 19.09.2026