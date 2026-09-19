Пет факта за СБУ - обвитата в мистерия украинска служба с ключова роля във войната с Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-рано тази седмица Русия изстреля дрон по централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев. Украинските власти осъдиха удара като поредната ескалация във войната, пише "Ройтерс".

Ето някои от основните факти за организацията.

Какво е СБУ?

СБУ е мощна и обвита в известна мистерия организация, възникнала от украинския клон на съветското КГБ, след като Украйна обявява независимост през 1991 г. Тя има широки правомощия, свързани с вътрешната сигурност и други сродни сфери. От началото на руската инвазия през 2022 г. СБУ играе важна роля във войната, като разследва военни престъпления, противодейства на кибератаки, извършва контраразузнавателна дейност и залавя руски агенти. В структурата ѝ има и хиляди служители от специалните части "Алфа", които са извършвали атаки с дронове срещу руска военна техника на бойното поле, както и срещу нефтени рафинерии и военни обекти дълбоко на руска територия. Те са използвали и морски дронове за атаки срещу танкери, превозващи руски петрол.

Авторите на Операция "Паяжина"

СБУ твърди, че е извършила някои от най-впечатляващите операции във войната срещу Русия, включително използването на камион с експлозиви за атака срещу руския мост към окупирания украински полуостров Крим през октомври 2022 г. Миналата година тя организира сложна атака с дронове под кодовото име "Паяжина", при която бяха поразени множество руски стратегически бомбардировачи във военновъздушни бази дълбоко в Русия. Освен товва СБУ се възприема като един от основните участници в кампанията за тайни убийства на високопоставени руски военни и други фигури, за които Украйна твърди, че са отговорни за военни престъпления. Москва определя тези убийства като терористични атаки.

Кой ръководи СБУ?

Агенцията се ръководи от временно изпълняващия длъжността началник Олександър Поклад, чийто кабинет според президента Володимир Зеленски е бил пряко взет на мушка от дрона, ударил щабквартирата на СБУ в Киев днес. Поклад, който беше назначен на поста през юли, не е пострадал.

Колко е голяма СБУ?

По време на войната СБУ увеличи числеността си. Броят на служителите в агенцията е класифицирана информация, но законодателството ограничава максималния брой служители, които тя може да има във военно време, до 41 000. Вероятно реалната численост е приблизително в този диапазон. Миналата година законовият лимит беше увеличен от предишния праг от 31 000 служители за военно време.

Остро съперничество с военното разузнаване

СБУ има дългогодишно съперничество с Главното разузнавателно управление — украинската служба за военно разузнаване. Тази седмица спор между представители на двете организации прерасна в престрелка, при която няколко служители на военното разузнаване бяха ранени в Киев. Зеленски нареди разследване на случилото се.