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Пет факта за СБУ - обвитата в мистерия украинска служба с ключова роля във войната с Русия
  Тема: Украйна

Пет факта за СБУ - обвитата в мистерия украинска служба с ключова роля във войната с Русия

19 Септември, 2026 19:01 992 21

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

СБУ има дългогодишно съперничество с Главното разузнавателно управление — украинската служба за военно разузнаване

Пет факта за СБУ - обвитата в мистерия украинска служба с ключова роля във войната с Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-рано тази седмица Русия изстреля дрон по централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев. Украинските власти осъдиха удара като поредната ескалация във войната, пише "Ройтерс".

Ето някои от основните факти за организацията.

Какво е СБУ?

СБУ е мощна и обвита в известна мистерия организация, възникнала от украинския клон на съветското КГБ, след като Украйна обявява независимост през 1991 г. Тя има широки правомощия, свързани с вътрешната сигурност и други сродни сфери. От началото на руската инвазия през 2022 г. СБУ играе важна роля във войната, като разследва военни престъпления, противодейства на кибератаки, извършва контраразузнавателна дейност и залавя руски агенти. В структурата ѝ има и хиляди служители от специалните части "Алфа", които са извършвали атаки с дронове срещу руска военна техника на бойното поле, както и срещу нефтени рафинерии и военни обекти дълбоко на руска територия. Те са използвали и морски дронове за атаки срещу танкери, превозващи руски петрол.

Авторите на Операция "Паяжина"

СБУ твърди, че е извършила някои от най-впечатляващите операции във войната срещу Русия, включително използването на камион с експлозиви за атака срещу руския мост към окупирания украински полуостров Крим през октомври 2022 г. Миналата година тя организира сложна атака с дронове под кодовото име "Паяжина", при която бяха поразени множество руски стратегически бомбардировачи във военновъздушни бази дълбоко в Русия. Освен товва СБУ се възприема като един от основните участници в кампанията за тайни убийства на високопоставени руски военни и други фигури, за които Украйна твърди, че са отговорни за военни престъпления. Москва определя тези убийства като терористични атаки.

Кой ръководи СБУ?

Агенцията се ръководи от временно изпълняващия длъжността началник Олександър Поклад, чийто кабинет според президента Володимир Зеленски е бил пряко взет на мушка от дрона, ударил щабквартирата на СБУ в Киев днес. Поклад, който беше назначен на поста през юли, не е пострадал.

Колко е голяма СБУ?

По време на войната СБУ увеличи числеността си. Броят на служителите в агенцията е класифицирана информация, но законодателството ограничава максималния брой служители, които тя може да има във военно време, до 41 000. Вероятно реалната численост е приблизително в този диапазон. Миналата година законовият лимит беше увеличен от предишния праг от 31 000 служители за военно време.

Остро съперничество с военното разузнаване

СБУ има дългогодишно съперничество с Главното разузнавателно управление — украинската служба за военно разузнаване. Тази седмица спор между представители на двете организации прерасна в престрелка, при която няколко служители на военното разузнаване бяха ранени в Киев. Зеленски нареди разследване на случилото се.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агенция Бройлерс

    18 1 Отговор
    Освен в баба Алино, украинската служба за безопасност строи незаконно и на много други места, освен това са плъзнали като хлебарки из цяла Европа под прикритието на бежанци от войната.

    Коментиран от #3

    19:08 19.09.2026

  • 2 Копейки,

    4 15 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #7, #10, #19

    19:09 19.09.2026

  • 3 Ами

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Агенция Бройлерс":

    Оглеждай се..

    Коментиран от #17

    19:10 19.09.2026

  • 4 Ами

    16 2 Отговор
    Какво е СБУ?
    СБУ е терористична организация покровителствана от държавата
    (до колкото определението "окраина" може да се нарече държава),
    както и от частни западни компании и техните прислужници.

    19:15 19.09.2026

  • 5 СБУ - специални богатоплатени убийци

    16 1 Отговор
    на украинците които не искат да воюват за обогатяване на западните производители на оръжия! Явно са на пряко подчинение на НАТО от кадето се и финансират...

    19:17 19.09.2026

  • 6 Съдията

    15 1 Отговор
    Факт е, че това е терористична организация, с която след войната цяла Западна(ла) Европа ще бере ядове. Точно както САЩ с муджахидините(Ал Кайда). Мъка, мъка либерастка.😂

    19:18 19.09.2026

  • 7 Орк

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки,":

    Ти също внимавай. Бандерите мстят на всички

    19:23 19.09.2026

  • 8 Аз съм веган

    3 8 Отговор
    СБУ на Украйна знаят всички копейки дето цапат тук.

    Коментиран от #13, #18

    19:38 19.09.2026

  • 9 Опелото

    2 6 Отговор
    Ного монголска леш, ного нЯщо...ей

    19:41 19.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кина

    4 1 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли..Егати ройтерите..? Измамници..!

    19:51 19.09.2026

  • 12 Един факт

    3 1 Отговор
    СБУ са продукт на ФСБ ,и са в процес на трансформация към естонската разведка 😄😄😄🐽🐽🐽🐽🐽

    19:59 19.09.2026

  • 13 ЗА СБУ НЕ ЗНАМ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    АМА АЗ ТЕ ЗНАМ ТЕБЕ
    КАК Е
    ИМАШ ЛИ СКЛАДОВЕ С ДЖЕПАНЕ КАТО ГЕБРЕВ

    20:00 19.09.2026

  • 14 Механик

    3 0 Отговор
    Не знам вас, колеги, но мен най-много ме дразни двойния аршин в представянето на информацията в медиите.
    Ето сега нов пример. Ако говорехме за КГБ, то словосъчетанието "обвитата в мистерия" щеше да означава "подмолната, потайната, коварната" и пр. Обаче тук става въпрос за абсолютно същата и работеща точно по същия начин и със същата цел служба. И ето вече как "обвитата в мистерия" звучи някак супер-геройски, обаятелно, романтично ...
    Аз всичко разбирам, но много ми е обидно да ме смятат за толкова елементарен и първосигнален, та да опитват така евтинко га ми полират мозъка.
    При вас не е ли така?

    Коментиран от #20

    20:02 19.09.2026

  • 15 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Полският премиер Доналд Туск, говорейки пред Сейма, заяви, че броят на убитите и ранените украински войници през последния месец е достигнал 27 000. Той определи това като рекордно висок брой

    20:02 19.09.2026

  • 16 КРЕТЕ...НА С БАЙРЯКА

    3 0 Отговор
    Е ЕМБЛЕМА НА ВСЯКА ТЪПОТИЯ ПУБЛИКУВАНА ПОДЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
    НЕЩО КАТО ЛОГО НА ДЕБИЛИЗМА

    20:03 19.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    Ти що си не ръпаш рукулата и да не с е месиш там дето батковците си показват пищовите?
    Минава ли ти през акъл какви ги дърдориш? Коя световна специална служба ще тръгне да си прави разходи, че да се занимава с дребосъци както мене и тебе, бе?
    Ти може да се мислиш за фактор, който ще помогне на укрите да победят, ама реално си независим защото от тебе нищо не зависи. Победата на руснаците пък изобщо не зависи от мен. Така че нито мен ще ме трепят укрите, нито тебе ще те трепе КГБ.
    Разбра ли бе, фантазьор живеещ в съседна вселена? М?

    Коментиран от #21

    20:09 19.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мусорчик

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Пич, не се напрягай толкова. Всички знаят, че СБУ и ГРУ са двете страни на една и съща монета. Наследници на КГБ, с абсолютно еднакви отвратителни методи и никаква милост. Нещо като МОСАД на стероиди.

    20:18 19.09.2026

  • 21 НЕ СЕ НЕРВИ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    ЧОВЕКА Е НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЕН
    ПО ТЕНДЖЕРАТА НА ТИКВАТА СЕ ПОЗНАВА

    20:19 19.09.2026