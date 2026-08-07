Как новото поколение леви медии в САЩ помага на прогресивното крило на Демократическата партия

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Прогресивни кандидати продължават да печелят първични избори на редица места в САЩ, подпомогнати от нова мрежа от леви медии, която им дава възможност сами да изграждат публичния си образ в национален мащаб, без да разчитат на подкрепата на традиционните влиятелни фигури в Демократическата партия.

За депутата в долната камара на законодателното събрание на щата Пенсилвания Крис Раб – демократ социалист, който наскоро спечели първични избори за място в Конгреса срещу по-центриски ориентиран съперник – участията в предавания като „Мнозинството реши със Сам Седър“ (The Majority Report with Sam Seder, препратка към президентските избори в САЩ през 2000 г., на които кандидатът на демократите Ал Гор печели народния вот, но в крайна за президент е избран републиканецът Джордж Буш-младши, който получава повече гласове в електоралната колегия - бел. ред.) и „Точки на пречупване“ (Breaking Points) са изиграли ключова роля за политическия му пробив.

„Това ми помага да стана по-разпознаваем, придава ми легитимност и увеличава възможностите ми да набирам средства“, каза Раб, като определи тази комбинация като „диаграма на Вен за успеха“ (бел. ред. - в нея тези елементи се пресичат и водят до успех).

Бързо разрастващата се мрежа от леви уебсайтове, подкасти, ЮТюб канали и стрийминг платформи, много от които съчетават публицистика и активизъм, осигурява на кандидатите благоприятна среда, в която да усъвършенстват посланията си и да печелят подкрепа на местно ниво. Анализатори обаче предупреждават, че това може да задълбочи разделенията в Демократическата партия и да отчужди по-центристки настроените избиратели, подкрепящи партията.

Във вторник прогресивният кандидат Абдул ес Сайед спечели с малка преднина първичните избори на Демократическата партия за място в Сената от щата Мичиган срещу Хейли Стивънс – предпочитания кандидат на партийното ръководство.

Ес Сайед, бивш здравен служител в щата и изгряваща фигура в левите медии, разполагаше с далеч по-малък бюджет за телевизионна реклама от своята съперничка, чиято кампания беше подкрепена с десетки милиони долари от произраелски и други външни организации. Въпреки това той успя да спечели в колебаещия се щат, където на президентските избори през 2024 г. победи републиканецът Доналд Тръмп.

Създателите на нови медии твърдят, че запълват празнина в традиционното политическо отразяване и предоставят платформа на кандидати с възгледи, които дълго време не са били достатъчно представени във Вашингтон. Сред тях са подкрепата за универсално здравеопазване, закриването на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE) и прекратяването на военната помощ за Израел.

„Има публика, има търсене и има глад за различни гледни точки“, каза Мехди Хасан, бивш водещ на телевизия Eм Ес Ен Би Си (MSNBC), който през 2024 г. създаде собствената си новинарска организация „Зетео“ (Zeteo).

„Същата енергия, която ни помогна да успеем като медийна организация, допринесе и за успеха на много политически кандидати“, добави той.

УВЕЛИЧАВАЩА СЕ АУДИТОРИЯ

Американската левица отдавна разполага със собствена мрежа от предавания и издания. С отслабването на влиянието и доверието към традиционните медии, както и с нарастващото търсене на алтернативни източници на информация, независимите създатели на съдържание обаче все повече се превръщат във влиятелни фактори в политиката.

Макар да са значително по-малки и с по-ограничено финансиране от десните медии, разрастващата се мрежа от леви подкасти, стрийминг канали и дигитални издания постепенно се превръща във все по-важна сила в Демократическата партия. Тези фактори също оказват влияние върху вътрешнопартийните избори, набирането на средства и мобилизирането на активисти.

„Зетео“ има в платформата „Събстак“ (Substack) 700 хиляди абонати - с 50% повече в сравнение с аудиторията му преди година.

Предаването „Мнозинството реши със Сам Седър“ има над 2 милиона абонати в ЮТюб, като около 75% от аудиторията му са на възраст под 55 години.

Прогресивният коментатор и активист Хасан Пайкър има повече от 3 милиона последователи в платформата „Туич“ (Twitch).

За ръководителите на предизборни кампании е лесно да разберат защо тази нова медийна среда е толкова привлекателна. Тя позволява на кандидатите да водят задълбочени разговори по политически теми – нещо, което рядко се вижда в кабелните телевизии – да общуват пряко с избирателите и да създават видеоклипове, които лесно могат да бъдат разпространявани в социалните мрежи.

„Мисля, че ние помагаме да се създаде първоначален ентусиазъм“, каза Сам Седър. „Сред нашата аудитория има много активисти и хора, които ръководят активистки организации. Знам също, че ни следят много хора, работещи като парламентарни сътрудници.“

Според Джеси Лерих – политически стратег на Демократическата партия и съводещ на подкаста „Никой не знае нищо“ (Nobody Knows Anything) – кандидатите често участват в едни и същи предавания и при едни и същи създатели на съдържание. Така публиката се запознава с тях чрез водещи и коментатори, на които вече има доверие, защото споделят сходни политически възгледи.

От своя страна изгряващите звезди на левицата помагат и на новите медийни личности също да изграждат собствения си публичен образ.

„Всичко е взаимосвързано“, каза Хасан Пайкър. „Не мисля, че едното непременно води другото.“

ДА ПРОПОВЯДВАШ ПРЕД ХОРА, КОИТО ВЕЧЕ СА УБЕДЕНИ

Повечето леви медийни личности, които придобиха популярност през последните години, открито заявяват своите политически пристрастия.

Кристъл Бол, която е един от водещита на „Точки на пречупване“ Кристъл Бол участва в онлайн кампания за набиране на средства през август в подкрепа на Абдул ес Сайед и други прогресивни кандидати в Мичиган.

Хасан Пайкър агитира миналата седмица в подкрепа на Франческа Хонг, която се стреми да стане първият демократичен социалист, избран за губернатор на Уисконсин. Той присъства и на предизборното тържество на Ес Сайед в Детройт в изборната нощ. „Работата едва започва“, написа той в социалната мрежа „Екс“, докато във вторник вечерта се преброяваха последните гласове.

Пайкър е изразявал подкрепа за въоръженото движение „Хамас“, използвал е обидната дума „кракър“ по адрес на белите американци и е заявявал, че „Америка заслужаваше 11 септември“ – коментар, който впоследствие сам определи като „неуместен“. Той все още не е отговорил на запитването на Ройтерс за коментар.

Той е изградил изключително лоялна аудитория чрез ежедневните си предавания в „Туич“, където води свободни дискусии по спорни обществени теми. Подходът му наподобява този на влиятелния подкастър Джо Роугън, който има десни политически възгледи и подкрепи Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г.

За Сам Седър целта на „Мнозинственият доклад“ не е толкова да убеждава колебаещите се избиратели, колкото да информира и мотивира хората, които вече споделят неговите възгледи. „Може и да проповядваме пред вече убедените, но след това именно те излизат и убеждават независимите избиратели“, каза той.

Ханс Ноел, преподавател по политически науки в Джорджтаунския университет, смята, че тези създатели на съдържание и медийни платформи „мобилизират избиратели, които възприемат платформата на Демократическата партия като прекалено предпазлива и недостатъчно вдъхновяваща“.

„В същото време“, добави той, „различните фракции в партията невинаги са склонни към компромиси“, което може да създаде трудности за кандидати като Ес Сайед в усилията им да спечелят подкрепата на по-умерените демократи на общите избори.

ПАРТИЯ В ОПОЗИЦИЯ

Дженифър Уелч и Анджи „Пъмпс“ Съливан, приятелки от Оклахома Сити, създават подкаста „Стига толкова“ (I've Had It) през 2022 г. Първоначално той е замислен като място, където да изразяват раздразнението си от всевъзможни теми – от поведението на риалити звезди до собствените им непослушни деца.

Едва по време на президентската кампания през 2024 г. те започват да говорят за политика, отправяйки остри и често язвителни критики към Доналд Тръмп.

Скоро след това интервюират кандидата на демократите за президент Камала Харис и присъстват на конгреса на партията в Чикаго.

Днес предаването има над 5,2 милиона абонати и последователи в „Ютюб“, „Фейсбук“, „Инстаграм“ и „ТикТок“.

„Хората идват при нас, за да научат новините и да чуят мнението ни за тях“, каза Уелч пред Ройтерс.

Абдул ес Сайед гостува два пъти в подкаста, а Уелч публично заяви подкрепата си за него в ефир – решение, което тя определи като „лесен избор“.

„Мисля, че привържениците на Демократическата партия са много по-леви, отколкото си мисли партийното ръководство.“ каза тя. „И смятам, че кандидати като Абдул са бъдещето на Демократическата партия, ако тя иска да бъде опозиционна партия.“

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА