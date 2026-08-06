Ормузкият проток: Сделката между Иран и Оман, която може да промени Близкия изток

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Докато вниманието на света остава приковано към войната в Близкия изток и напрежението между Иран, САЩ и Израел, зад кулисите се развива дипломатически процес, който може да се окаже решаващ за бъдещето на региона. Техеран и Маскат водят интензивни преговори за бъдещия режим на корабоплаване през Ормузкия проток – жизненоважната морска артерия, през която преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че разговорите с Оман са навлезли във „финален етап“, докато Техеран подчертава, че засега не води преки преговори със Съединените щати.

Независимо дали ще бъде постигнато споразумение, тези разговори вече оказват влияние върху световните пазари, цените на енергията и геополитическите отношения в Персийския залив.

Споразумението с Оман е близо, ако няма външна намеса

Техеран обяви, че преговорите с Оман относно корабоплаването през Ормузкия проток навлизат в заключителната си фаза. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че двете страни вече са постигнали взаимно разбирателство по основните параметри на морския маршрут, а текстът на съвместното изявление е в процес на окончателно съгласуване.

„Преговорите са конструктивни. Съвместното изявление ще бъде публикувано, ако не възникне намеса от трети страни“, подчерта Багаеи.

Изявлението се възприема като ясен сигнал, че Иран очаква процесът да остане извън влиянието на външни фактори. По данни на международни агенции споразумението е на финален етап, като Техеран едновременно с това отхвърли твърденията за преки преговори със Съединените щати и подчерта, че разговорите се водят единствено с посредничеството на Оман.

Снимка: Al Jazeera

Ормуз – най-важният морски „кран“ на планетата

Ормузкият проток е едва около 50 километра широк в най-тясната си част, а плавателните коридори за корабите са само по няколко километра във всяка посока.

Именно през този тесен проход преминава приблизително една пета от световната морска търговия с петрол, както и огромни количества втечнен природен газ от Катар и останалите държави от Персийския залив. Всяко прекъсване на корабоплаването там незабавно се отразява върху международните енергийни пазари.

Ормуз не е просто географска точка.

Той е икономическият пулс на световната енергетика.

Защо именно Оман?

За разлика от много други арабски държави, Оман поддържа балансирани отношения както със западните държави, така и с Иран.

През последните десетилетия султанатът многократно е изпълнявал ролята на тих посредник в най-сложните конфликти в региона. Именно в Маскат бяха проведени и редица непреки контакти между Вашингтон и Техеран по ядрената програма.

Тази репутация превръща Оман в единствения посредник, на когото и двете страни все още имат относително доверие.

Какво обсъждат страните?

Според информацията, излизаща от дипломатическите среди, разговорите са насочени към създаване на механизъм за безопасно преминаване на търговските кораби през Ормузкия проток.

Сред обсъжданите идеи са:

гаранции за сигурността на корабоплаването;

временни правила за движение на търговски кораби;

възможен регионален механизъм за управление на морската сигурност;

намаляване на риска от военни инциденти.

Макар редица подробности да остават поверителни, дипломатическите сигнали сочат, че разговорите са напреднали значително.

Не става дума само за кораби

Всъщност Ормуз е само върхът на айсберга.

Преговорите са част от много по-широка дипломатическа картина.

След месеци на военна ескалация всички големи сили търсят начин конфликтът да бъде ограничен.

Затова успешното уреждане на въпроса с Ормуз може да отвори врата и към по-широки регионални договорености. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква дипломатически напредък, докато Иран продължава да настоява, че настоящите му разговори са единствено с Оман.

Защо светът следи Ормуз с такова внимание?

Всяко напрежение около протока незабавно се превръща в световен икономически проблем.

Достатъчно е няколко танкера да спрат движението си и цената на суровия петрол започва да реагира.

След появилите се сигнали за дипломатически напредък пазарите отчетоха спад в цените на петрола, тъй като инвеститорите заложиха на възможност за деескалация.

Снимка: Al Jazeera

Интересни факти за Ормузкия проток

Протокът разделя Иран на север от Оман и Обединените арабски емирства на юг.

Това е един от най-натоварените морски енергийни маршрути в света.

Всеки ден през него преминават десетки супертанкери.

Военноморските сили на множество държави поддържат постоянно присъствие в района за защита на свободното корабоплаване.

В миналото Ормуз неведнъж е бил арена на военни инциденти, миниране и нападения срещу търговски кораби.

Дори краткотрайно ограничаване на трафика може да предизвика глобални икономически сътресения.

Преговорите между Иран и Оман далеч надхвърлят рамките на обикновен спор за корабоплаването. Те представляват тест за способността на дипломацията да предотврати нова опасна ескалация в един от най-чувствителните региони на света. Ормузкият проток е много повече от тесен морски проход – той е стратегическата артерия, през която преминава значителна част от световната енергия и от чието спокойствие зависят икономиките на десетки държави.

Ако разговорите завършат успешно, те могат да се превърнат в първата стъпка към постепенно намаляване на напрежението в Персийския залив и да възстановят доверието в свободното корабоплаване. Ако обаче дипломатическите усилия се провалят, рискът от нови военни инциденти и нов енергиен шок ще остане висок. В този смисъл бъдещето на Ормузкия проток не е само регионален въпрос – то е въпрос от глобално значение, който може да определи посоката на международната сигурност и световната икономика през следващите месеци.

Оля АЛ-АХМЕД