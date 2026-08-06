Проучване в Украйна: Зеленски губи катастрофално президентски избори, ако се проведат днес

Украинският президент Володимир Зеленски ще загуби катастрофално втория тур на президентските избори, ако се проведат днес, сочи актуално социологическо проучване.
Проучването, проведено от 28 юли до 2 август от социологически център Socis, показва, че в случай на евентуални президентски избори Зеленски би загубил на втория тур от трима потенциални опоненти, популярни сред украинското население, предаде „Украинска правда”.
Зеленски ще загуби балотажа от началника на кабинета си Кирило Буданов, посланика в Обединеното кралство Валерий Залужни и бившия министър на отбраната Михайло Федоров.
Симулиран първи тур, базиран на отговорите на респондентите, показа, че Зеленски ще завърши с цифри, приблизително равни на тези на Залужни. На втория тур обаче Залужни ще да получи 66,2% срещу 33,8% за Зеленски.
Ако стигне до втория тур, Буданов ще получи 60,3% срещу 39,7% за Зеленски. Федоров, ако стигне до втория тур, ще спечели с 63,8% срещу 36,2% за Зеленски. В украински градове наскоро избухнаха протести срещу Зеленски заради решението му да уволни Федоров.
Проучването е проведено в Украйна, но не и във временно окупирани от руската армия територии. Конституцията на Украйна не позволява провеждането на президентски избори по време на война, както е сега.
Към Зеленски имаше призиви, включително от американския президент Доналд Тръмп, да свика президентски избори. Киев обаче ясно посочва, че не могат да се проведат легитимни избори, докато Русия е окупирала част от територията на страната и продължава да води военни действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #19
20:54 06.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #25, #37, #63
20:54 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
20:56 06.08.2026
5 Шорт
20:56 06.08.2026
6 Как е възможно
Факти пишете глупости по цял ден!
Коментиран от #21, #176
20:58 06.08.2026
7 гост
Коментиран от #40, #41, #127
20:58 06.08.2026
8 Розовото пони зеля
20:58 06.08.2026
9 Зеля
20:58 06.08.2026
10 За инф.
20:58 06.08.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:58 06.08.2026
12 стоян георгиев
20:59 06.08.2026
13 Розовото пони зеля
Коментиран от #17
20:59 06.08.2026
14 .....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Как смеят да се противят на матушката Рус .....Вместо смирено да се предадат те вече 5та година се противят на руската мощ.🤣🤣🤣
Коментиран от #87
20:59 06.08.2026
15 Да, обаче
Коментиран от #59
20:59 06.08.2026
16 Не може да има избори
Коментиран от #32, #38
21:00 06.08.2026
17 Руски въшльовци
До коментар #13 от "Розовото пони зеля":Сесесерски орки негодни убийци на жени и деца уруди
21:00 06.08.2026
18 ТДС
21:01 06.08.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "ФАКТ":Глупости.... Зеленият просяк милионе би било добре да спечели смъртта.... Заради него умряха много хора и глупака разсипа държавата си....
Коментиран от #22
21:01 06.08.2026
20 Удри евраста с лопатЕто
21:01 06.08.2026
21 Шорт
До коментар #6 от "Как е възможно":Изборите по цял свят са фалшиви! Престъпници са на власт!
21:01 06.08.2026
22 Еврокопейкa
До коментар #19 от "Европеец":А императора Слънце, съвсем невинен …
Коментиран от #100
21:02 06.08.2026
23 Айляк
А как ще ти се радват украинците, Зеле, повече и от Путин ще ти се радват, само да те набарат.
21:02 06.08.2026
24 зеле иска да пътува
Коментиран от #26
21:02 06.08.2026
25 Розов пеньоар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По Дойчу веле казаха че протестите са ЗА Зеленчу
21:02 06.08.2026
26 54321
До коментар #24 от "зеле иска да пътува":И какво така е вече пета година и нищо само разрушение и тероризъм така няма да спечелят войната а още повече удари по Русия
Коментиран от #35
21:03 06.08.2026
27 млад еврас
21:03 06.08.2026
28 Град Козлодуй
Няма нищо по постоянно от временното.
Един наш политик беше казал че Крим е руски, злезе прав човека сега спора е за Одеса.
Коментиран от #29, #46
21:03 06.08.2026
29 БГ копейкa
До коментар #28 от "Град Козлодуй":"Ние изпратихме 500 хиляди военни да убиват и грабят в Украйна, а те ни нападнаха на тяхна територия. Не ги е срам" Путин
21:04 06.08.2026
30 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
21:04 06.08.2026
31 ти да видиш
21:05 06.08.2026
32 Шорт
До коментар #16 от "Не може да има избори":Къде виждаш окупирани територий? Това са исконни руски земи населени с руско говорещи жители!
21:05 06.08.2026
33 Зеленски
21:05 06.08.2026
34 Соломон
Коментиран от #44
21:05 06.08.2026
35 Розовото пони зеля
До коментар #26 от "54321":Ми печелят я на фронта войната, Русия напредва по всички направления, и най вече се доближаваме до последната укра и тотален фалит на ЕС.
Коментиран от #39, #42
21:06 06.08.2026
36 нннн
21:06 06.08.2026
37 Хахахаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Копейка, незнам каква ви е надеждата? Ако видиш другите кандидати, Зеленски е най-либералния! Другите ще разрушат раша.
21:06 06.08.2026
38 уникално т-п тpoл сopоcоиден
До коментар #16 от "Не може да има избори":Как имаше избори 2014г, когато по думите ти, зелени човечета бяха окупирали Донбас? Вместо да чакам смислен отговор от същество с три сиви клетки: избори в Донбас нямаше, щото така беше удобно за зараждащата се тогава хунта: да измисли оправданието за зелените човечета и да спре милиони гласоподаватели от Донбас да гласуват против хунтата.
Коментиран от #45
21:07 06.08.2026
39 54321
До коментар #35 от "Розовото пони зеля":путин 5 г. Не може да победи наркоман.
Коментиран от #57
21:07 06.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хахахаха
До коментар #7 от "гост":Така е, и аз това им пиша! Тук не става въпрос за Зеленски, а за Украйна. А тя няма да се предаде. Никой няма да подпише капитулация на Украйна, няма такъв вариант.
21:08 06.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 последната укра
21:08 06.08.2026
44 оке един уникално т-п сopоcоид
До коментар #34 от "Соломон":Пак питам, 2014 Донбас беше окупиран, по твоите твърдения, от зелени човечета. Защо тогава имаше избори?
Коментиран от #60
21:09 06.08.2026
45 Хахахаха
До коментар #38 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":Украйна тогава не водеше военни действия, копейка. Сега много хора са на фронта.
Коментиран от #72
21:09 06.08.2026
46 Соломон
До коментар #28 от "Град Козлодуй":Ако Крим е руски защо на руснаците в Крим не им дават кредити .Ако Крим руски защо щаба на черноморския флот напусна Севастопол.Ако Крим е руски защо куриерите не доставят стоки с обяснението че е извън Русия.И ако Крим е руски защо на коли с номера от Крим не им дават да зареждат гориво в Краснодар
Коментиран от #52, #53, #56
21:10 06.08.2026
47 крие се в бункера
До коментар #42 от "Тихо ватнишки примат":Щото в киевското метро няма място запнего и хунтата му.
Коментиран от #50
21:10 06.08.2026
48 не се шегувам
ЕС са решили война до последния украйнец и до последния цент на ЕС
21:10 06.08.2026
49 Розовото пони зеля
До коментар #42 от "Тихо ватнишки примат":И на теб кво ти пука къде щял да се крие Путин, нали го поемаш плутно па той да си се крие хахахахахаха.
Коментиран от #54
21:10 06.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ще ви дърпат ушите...!
21:12 06.08.2026
52 Розовото пони зеля
До коментар #46 от "Соломон":Ми щото така са решили руснаците, понеже си е тяхен, други тежко kyхи въпроси.
21:12 06.08.2026
53 Гост
До коментар #46 от "Соломон":Крим е руски Няма так,вода,бензин...Личи,че е руски.
Коментиран от #61
21:12 06.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 млад еврас
21:13 06.08.2026
56 продължаваш да си уникално т-п
До коментар #46 от "Соломон":Ако не е руски, що не се патовари на надуваемата натовска лодка и да направиш един десант в Крим, да забиеш гордо ЛГБТ+ знамето, краднато то децата? Що бандерите не отидат да направт десант в Крим, като не е руски?
Коментиран от #70
21:13 06.08.2026
57 Хахахахаха
До коментар #39 от "54321":Ама вярно ли хахах, аз гледам 5 години руснаците навлизат по дълбоко в Украйна, избиха украинските мъже, а ти какво викаш хахахаха, гледам 5 години Нато губят, инвестира ха милиарди, инвестираха инструктори да обучат укрите, а им се върнаха само труповете хахахах. Руснаците 5 години се гъбаркат с Украйна и Нато, красота голяма
Коментиран от #65, #66
21:13 06.08.2026
58 дядо поп
21:13 06.08.2026
59 Ха хо
До коментар #15 от "Да, обаче":Абе руззкий още ли не сте я превзели тая Константиновка.
Сега ми разправяй, че тактически не са я превзели.
Коментиран от #68
21:14 06.08.2026
60 Соломон
До коментар #44 от "оке един уникално т-п сopоcоид":Ами защото ако провериш ще видиш че изборите в Украйна бяха на 25 05 2014г.И са се провели защото са били насрочени преди да станат тези събития.А и по това време нещата бяха локални и не засягаха цялата страна а само отделни райони в Донбас и Луганск
Коментиран от #97
21:14 06.08.2026
61 Розовото пони зеля
До коментар #53 от "Гост":И укрия е Руска, няма ток, вода, гориво, канализация, спят в мазетата хахахахахаха, ми укрия си е руска хахахахаха личи си нали хахахахахаха.
21:14 06.08.2026
62 Мемфис
Коментиран от #77
21:15 06.08.2026
63 Викат му :
До коментар #2 от "Последния Софиянец":,,КАРТОНЕНИЯТ МАЙДАН"...!
Защото няма пари за скъпи и големи плакати,като протестните послания са написани на ръка върху разфасовани картони от кашони...!
21:15 06.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 54321
До коментар #57 от "Хахахахаха":ВСУ унижават руската армия пред очите на целия свят
Коментиран от #69
21:16 06.08.2026
66 Бъз
До коментар #57 от "Хахахахаха":Преди 5 години държаха 30% от Украйна.
Сега държат към 20%.
Това му викат - отрицателно навлизане.
Коментиран от #76
21:16 06.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Глас от бункера
До коментар #59 от "Ха хо":Константиновка е превзета за 58 път.Питай Герасимов.
21:16 06.08.2026
69 Хахахахаха
До коментар #65 от "54321":Да да виждам аз, украинската армия виждам смело отстъпва към Киев на по добри позиции хахахахаха
Коментиран от #84, #92
21:17 06.08.2026
70 Соломон
До коментар #56 от "продължаваш да си уникално т-п":Спокойно и това ще стане
21:17 06.08.2026
71 последната укра
21:17 06.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 последната укра
21:18 06.08.2026
74 Удри русораста с лопатЕто
21:18 06.08.2026
75 И срещу кого
С 12% одобрение ще ги загуби катастрофално срещу някой с 14% одобрение?!?
21:18 06.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Питай ония...
До коментар #62 от "Мемфис":...- ,,Бусофицираните",а също и близките им...,дали Зеленски е ,,пич",или искат да му направят...,,пуч"...!
21:18 06.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Я сие би май
До коментар #72 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":ката.
Боклук с боклук.
21:19 06.08.2026
80 Избори
21:19 06.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 КОЛЬО ПАРЪМА
21:20 06.08.2026
83 Бъз
До коментар #76 от "Хахахахаха":Нещо ти се спецна отзадницата. Ямно ти навлезе дълбоко.
Коментиран от #88, #94
21:20 06.08.2026
84 54321
До коментар #69 от "Хахахахаха":Копейки, ще ви го обясня като за напръскани с кемтрейлс.Украйна не е нападала никого, че да печели. Украйна само се защитава от външната агресия. Единственото, което Украйна ще спечели, е своята независимост от руското влияние.Важното в случая не е дали Украйна ще спечели нещо въобще. Важното в случая е, че Путин и неговата Русия със сигурност ще загубят всичко!
Коментиран от #90, #158
21:21 06.08.2026
85 Розовото пони зеля
Коментиран от #91, #113
21:21 06.08.2026
86 Хмм
21:21 06.08.2026
87 Ами те се смириха и
До коментар #14 от ".....":и капитулираха за дни в Истанбул.
Но пък не им бе изгодно на британците, че според тогавашния договор, Украйна нямаше да загуби територии и население.
Коментиран от #96
21:23 06.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Соломон
До коментар #72 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":Ами имало военни действия само че ги представиха пред света че това не е руска армия а местно опълчение.Самоче нито са местни нито са опълчение.Крим и Донбас бяха бойното кръщение на несъществуващата според Русия ЧВК Вагнер.И какво точно се е случило го каза Пригожин малко преди да го убият.Както и Гиркин който вкараха в затвора
Коментиран от #106, #155
21:24 06.08.2026
90 Розовото пони зеля
До коментар #84 от "54321":Ми нас не ни интересува кво и кого не са нападали укрите, важното е да го апнат целия, искаме накрая да видим последната укра, цяла европа иска да види последната укра и е готова да фалира тотално за каузата последна укра, вече ги броим на пръсти, че не останаха хахахахаха и по улиците няма кого да хванат хахахаха.
21:24 06.08.2026
91 Както кажеш чебурашка
До коментар #85 от "Розовото пони зеля":Всички насилници някой ги е провокирал.
Коментиран от #101
21:25 06.08.2026
92 Голяма работа
До коментар #69 от "Хахахахаха":Отстъпва, отстъпва... а руската армия ама още не са минали нито Константиновка нито Лимян, нито Купянск, нито Часов яр.
Ама помниш ли как бягаха - руснаците - от Изюм, от Херсон, от Киев, от Суми, от Чернигов, от Харков?
Коментиран от #98
21:25 06.08.2026
93 Иван
Когато шут се прави на президент е смешно, но когато презирент стане шут - не!
21:25 06.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Розовото пони зеля
21:26 06.08.2026
96 Соломон
До коментар #87 от "Ами те се смириха и":И кой ти каза че според този договор Украйна е нямало да загуби територия.За какво и е на Украйна да отказва от договор който нея ущетява със нищо
Коментиран от #103
21:26 06.08.2026
97 уникално т-п сopоcоид
До коментар #60 от "Соломон":Пробвай с други лъжи. Конфликта в Донбас започна Април 2014г ,изборите бяха в края на Май 2014 и на хората в Донбас не им беше позволено да гласуват под предлог, че държавата (хунтата) не може да контролира честността на вота. Реалната подбуда беше, че така отрязват милилони гласоподаватели от изборния процес, които няма да гласуват за хунтата и потрошенко. А твоето обяснение беше че са окупирани от зелени човечета. ПАК ПИТАМ, ЗАЩО ПРИ ОКУПАЦИЯТА 2014 ИМАШЕ ИЗБОРИ.
Коментиран от #108
21:27 06.08.2026
98 Руснаци
До коментар #92 от "Голяма работа":Хххах хахахаха, маняк хахаахха, луд сииии хахахаха хахахахаха, спри да излагаш рода си хахахаха хахахах, честно много си деградирал хахахахах, на какво си маняк - лсд ли взимаш че мозъка ти е леш и изостанал хахахахахахаха, Спри Наркотиците
21:28 06.08.2026
99 Ами
Окраинците пътуват безпрепятствено в Европа, Европа и САЩ им
отпуска средства каквото не са отпускалали на когото и да е било.
Какво му е на Зеленски? Другият с какво ще бъде по различен?
21:28 06.08.2026
100 Европеец
До коментар #22 от "Еврокопейкa":Император слънце както го наричаш е много виновен,но аз го наричам либерал.. Трябваше да подкрепи хората когато в Севердонецк обявиха северодонецката република, а той чака осем години киевските нацисти да тормозят хората..... Допълнително е виновен, че продължава да жали и да пипа с кадифени ръкавици, ако беше воювал като хората досега да сме забравили за войната и за зеления просят милионер.......
Коментиран от #104, #107
21:29 06.08.2026
101 Соломон
До коментар #91 от "Както кажеш чебурашка":Да бе тя и Грузия бе прегазена за пет дни по сценария по който Германия нападна Полша през 39г
21:29 06.08.2026
102 Розовото пони зеля
21:29 06.08.2026
103 уникално т-п сopоcоид
До коментар #96 от "Соломон":Тогавашния премиер на острова, борис джонсън си го каза в прав текст, трябват ни 4 години за да се подготвим за война с руснаците, затова правим прокси армия в Украйна.
Коментиран от #114
21:29 06.08.2026
104 Еврокопейкa
До коментар #100 от "Европеец":Я кажи където хвърляха малки българчета на крокодилите в Днепър.
21:31 06.08.2026
105 Удри евраста с лопатЕто
21:31 06.08.2026
106 уникално т-п тpoл сopоcоиден
До коментар #89 от "Соломон":И като е имало военни действия, защо тогава можеше да има избори, а сега не може?!
21:31 06.08.2026
107 Тьй и д и о т , да?!
До коментар #100 от "Европеец":В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. Пу т ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.
Коментиран от #110, #111, #162
21:32 06.08.2026
108 Соломон
До коментар #97 от "уникално т-п сopоcоид":Мисля че бях изчерпателен.Това че на теб не ти харесва си е твой проблем.Едно само не разбирам оспорваш ли че руската армия която никога не е била в Украйна все пак е била там.
Коментиран от #112
21:33 06.08.2026
109 Хахахаха
До коментар #72 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":Руската армия беше в Крим и Донбас, но Украйна тогава не воюваше, нямаше пълномащабна война както е сега. Украйна нямаше възможност тогава да воюва срещу раша.
Коментиран от #117
21:34 06.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Соломон
До коментар #107 от "Тьй и д и о т , да?!":Зелените човечета без опознавателни знаци към коя държава принадлежат се появиха в Крим в края на февруари.През март организираха референдум.А през април се появиха в Донбас като опълченци на измислените от Москва ДНР и ЛНР
Коментиран от #116
21:36 06.08.2026
112 уникално т-п тpoл сopоcоиден
До коментар #108 от "Соломон":Не беше изчерпателен, а като винаги, се опита да пробуташ лъжа. В случая, лъжата, че конфликта бил започнал сред изборите. ПАК ПИТАМ, ЗАЩО ПРИ ОКУПАЦИЯТА 2014 ИМАШЕ ИЗБОРИ.
21:37 06.08.2026
113 Хмм
До коментар #85 от "Розовото пони зеля":не искат война, избраха зеленски, защото имобеща, че ще спре войната в Донбас, която започна Порошенко, негови са думите - нашите деца ще ходят на училище, а вашите ще са в мазетата, нашите пенсионери ще имат пари, вашите не.
Коментиран от #119
21:38 06.08.2026
114 Соломон
До коментар #103 от "уникално т-п сopоcоид":Да така е.Именно тогава бе създаден АЗОВ .И тогава английски инструктори започнаха да обучават украинската армия
Коментиран от #121
21:39 06.08.2026
115 Мира ботокса мисирката от новаТВ
21:40 06.08.2026
116 Ами
До коментар #111 от "Соломон":В Крим имаше референдум още през 1991 година.
Населението на Крим още тогава каза какво иска.
Друг е въпросът колко чуха какво иска Крим.
Коментиран от #123
21:40 06.08.2026
117 друг уникално т-п сopоcоид
До коментар #109 от "Хахахаха":И като не са воювали бандерите, да не би Славянск и Краматорск сами да се предадоха 2014г, бе умничкото ми? Пробвай с някоя нова лъжа, че тези омръзнаха.
21:40 06.08.2026
118 Розовото пони зеля
21:41 06.08.2026
119 Соломон
До коментар #113 от "Хмм":Ама той Порошенко не беше още избран когато бе анексиран Крим и бе подготвен сценария за откъсването на Донбас И Луганск.Каква война е започнал Порошенко
21:41 06.08.2026
120 Розовото пони зеля
21:42 06.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 ТОВА СЕ ЗНАЕШЕ
21:44 06.08.2026
123 Соломон
До коментар #116 от "Ами":Като говорим за договори май забравяш този от 94г или този от 2003г подписан от Путин .Договор за държавните граници.Със който Русия признава границите на Украйна от 91г в това число и Крим.
Коментиран от #126, #128, #129
21:44 06.08.2026
124 не спорете
21:47 06.08.2026
125 Соломон
До коментар #121 от "продължаваш да си уникално т-п":Естествено че Украйна.Освен че и отнемаха територии.Украйна нямаше право на армия.И което още по унизително и налагаха руския език.Защо и на Украйна да подписва такъв договр в който няма гаранции че русия няма да го наруши пак.Както наруши договора от 94 в който тя бе гарант
Коментиран от #134
21:48 06.08.2026
126 Ами
До коментар #123 от "Соломон":Няма такъв договор. Договорът от 1994г. касе друго.
Дори бившия шеф на ООН каза, че на практика окраина
няма признати граници с Русия. И не само окраина :)
Да не говорим, че от правна гледна точка и разпада на СССР е противозаконен,
защото не е направен по установения ред за разпускане на СССР.
Коментиран от #130
21:50 06.08.2026
127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "гост":Добровольческа бригада специально назначение Се появи в состава на российските войски, воюващи в зоната СВО. Особенност на тази бригада е в това, че тя напълно Се состои от украински добровольци,приели решение да защитят Украина от бандеровския режим на Зеленски в рядиците на ВС РФ.
Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх
Коментиран от #132
21:51 06.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Ти имаш ли основно образование?
До коментар #123 от "Соломон":Цитат: "Със който ..."
- - -
Нарушаваш редовно граматически правила, които се учат между втори и четвърти клас. Някъде там е останало твоето интелектуално развитие.
Най-човешки ти предлагам да ходиш да спиш и да не се излагаш повече.
21:53 06.08.2026
130 Соломон
До коментар #126 от "Ами":Договора от 94г касае ЯО .А САЩ и Русия бяха гаранти за териториалната цялост на Украйна.Като гаранти те гарантират и че никоя от тях няма да употреби ЯО по Украйна.Договора за държавните граници е от 2003 г и е подписан от Путин
Коментиран от #139
21:57 06.08.2026
131 Соломон
До коментар #128 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хайде се га да не започваме със .Че и америка бият черните.Русия е агресор
21:59 06.08.2026
132 гост
До коментар #127 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Божее , по-добре да си го беше написал на руССки , българския явно ти е тъмна индия , ако въобще разбереш какво ти пиша , хахахах !
22:00 06.08.2026
133 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
Коментиран от #138
22:06 06.08.2026
134 т-п тpoл сoрoсoиден
До коментар #125 от "Соломон":Значи, в Украйна се провеждат частични президенски избори, в които милиони украинци от Донбас са лишени от правото си на глас, украински преговарящи договарят с руснаците някакви условия (няма да засягам условията, приемам твоята гледна точка), в последствие борис джонсън си казва в прав текст че ще прави прокси армия и ще воюва с руснаците, обаче украинците го били решили?! Браво, но пробвай с други лъжи!
Коментиран от #137, #140
22:07 06.08.2026
135 !!!?
22:09 06.08.2026
136 ХА ХА
22:10 06.08.2026
137 Соломон
До коментар #134 от "т-п тpoл сoрoсoиден":Ами лишени са защото по това време Украйна нямаше пълен контрол.А русия им бе организирала референдуми
22:11 06.08.2026
138 !!!?
До коментар #133 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":А ти си на издръжка от продажба на оръжие за същата Украйна...!
22:12 06.08.2026
139 Ами
До коментар #130 от "Соломон":Великобритания също беше гарант по този договор.
Кой промени военият неутралитет който трябваше окраина да спазва?
Кой направи преврата през 2014г.?
Кой достави боеприпаси с обеднен уран на окраина?
Ти на мястото на Русия как би постъпил?
Коментиран от #142
22:13 06.08.2026
140 Соломон
До коментар #134 от "т-п тpoл сoрoсoиден":И само да допълня .Като каква се явява Русия та се меси във вътрешните дела на Украйна.Украйна нямаше да има нужда да подписва или не никави договори ако Русия не я бе нападнала
Коментиран от #141
22:15 06.08.2026
141 Ами
До коментар #140 от "Соломон":Русия е страна гарант по Минските споразумения.
Тя е в правото си да си защитава населението, след като окраина е признала
че в Донбас има руско малцинство, което на практика си е мнозинство.
Окраина на практика се отказа от Донбас още през 2014г.
след като отказа да изплаща социални плащания.
Коментиран от #143, #144
22:22 06.08.2026
142 Соломон
До коментар #139 от "Ами":Какъв военен неутралитет.На Украйна и Грузия бе ОТКАЗАНО членство в НАТО още през 2008г.И веднага на Грузия и бе спретната война а Абхазия бе отцепена.Същото се случи и със Украйна през 2014г.Първо Крим.Послене успешен опит за незвисима република Отдеса.И след това Донбас и Луганск.И това няма нищо общо със военен неутрлитет.А и нерабирам как една огромна страна с ЯО се страхува от едно джудже с малка армия.С какво Украйна застраши Русия
Коментиран от #145, #174
22:23 06.08.2026
143 Соломон
До коментар #141 от "Ами":Не ми говори за Мински споразумения.Тях нямаше да ги има ако руската армия не беше в Украйна маскирана като местно опълчение.
22:26 06.08.2026
144 Соломон
До коментар #141 от "Ами":И не ставй смешен.Какво руско малцинство.Ако русия толкова е загрижена да беше си ги прибрала в Русия.Има толкова много земя на която не живее никой.Що се отнася до руския език до 2014г 98% от населението си говореше на руски език
Коментиран от #147
22:29 06.08.2026
145 Ами
До коментар #142 от "Соломон":Представи си малка Куба пълна с руски ядрени ракети насочени към САЩ.
С какво малка Куба може да заплашва САЩ?
А сега си представи окраина с с пет пъти по-голяма
територия от Куба и ядрени ракети насочени към Русия.
Ти на мястото на Русия как би реагирал?
Коментиран от #146
22:31 06.08.2026
146 Соломон
До коментар #145 от "Ами":Пак говориш глупости.Какво да си представям като Украйна си предаде ЯО на Русия срещу гаранции че никой от гарантите няма да я нападне нито ще допусне да я нападнат.Украйна няма ЯО нито е искала да има.Още повече да напада Русия.
Коментиран от #149
22:36 06.08.2026
147 Ами
До коментар #144 от "Соломон":Тя Русия това и прави, прибира си ги в Русия.
Русия е завоювала тези земи преди няколко века и ги е
заселила с руснаци много преди да се появи окраина.
Подарила е територията заедно с населението на
страната която вече не желае това население.
Да, но населението върви с територията.
Коментиран от #148
22:38 06.08.2026
148 Соломон
До коментар #147 от "Ами":Хайде сега пак нова порция глупости
Коментиран от #151
22:42 06.08.2026
149 Ами
До коментар #146 от "Соломон":Окраина никога не е разполагала със собствено ядрено оръжие.
Ядрено оръжие на РСФСР имаше в Казахстан, Беларус и окраина,
така като американско ядрено оръжие имаше в Турция и ФРГ.
След договори между САЩ и Русия ядреното оръжие беше
ограничено и изтеглено от определени държави.
Коментиран от #150
22:43 06.08.2026
150 Соломон
До коментар #149 от "Ами":А Русия кога точно е раполагала.Украйна бе в основата на въоражението на СССР.А на нейна територия бяха разположени най много ядрени силози,ракети и стратегическа авиациа.Как мислиш ако можеш да мислиш.Дали Украйна щеше да ги предаде на Русия ако знаеше какви са намеренията мъм нея.И дали Русия щеше да посмее да я нападне
Коментиран от #152
22:48 06.08.2026
151 Ами
До коментар #148 от "Соломон":Какви глупости? Не помниш ли как крещяха - окраина на окраинците.
Ако управляваш започне да крещи - България на българите и
започне в избива например определящи се за турци,
след няколко часа Одринската дивизия ще е на жълтите павета.
Да ти напомня ли какво се случи в Кипър?
Коментиран от #153
22:48 06.08.2026
152 Ами
До коментар #150 от "Соломон":Ядрените силози на Русия не са и никога не са били в окраина.
Там имаше мобилни установки, също като в Беларус.
Коментиран от #154
22:51 06.08.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Соломон
До коментар #152 от "Ами":Нещо бъркаш двата щата.Мешиш ми Русия със СССР все едно е мастика с мента.Ядрените оръжия са на Украинска теритирия и се обсужват от украинци
22:56 06.08.2026
155 1111
До коментар #89 от "Соломон":Нещо да кажеш за ежегодните съвместни учения на Украйна и НАТО, преди 2024 г., кат си такъв укронатегач?
Коментиран от #157
22:59 06.08.2026
156 Ами
До коментар #153 от "Соломон":Русия никоя не е спирала окраина да влиза в ЕС.
Спряха я окраинските олигарси, защото видяха какво
се случи с държавите от бившия социалистически лагер.
След това Европа им обеща че ще ги остави на власт и те се съгласиха,
но народа не беше съгласен и се наложи да се прави Майдана.
Нещо подобно сега се случва в Армения.
Коментиран от #159
23:01 06.08.2026
157 Соломон
До коментар #155 от "1111":И какво като има учения.Русия не провеждали учения.Нали армията трябва да тренира.Финладия и Швеция също провеждаха учения с НАТО без да са членове на НАТО.Е вече и те станаха след като Русия нападна Украйна.Предпочетоха сигурност вместо да са неутрални
Коментиран от #160
23:03 06.08.2026
158 2 на 10-та = 3 628 800
До коментар #84 от "54321":Ъм тъй кат зяпам, кемтрейлса ти е изпарил евро3,14дираския мозък.
23:04 06.08.2026
159 Соломон
До коментар #156 от "Ами":Хайде сега нова порция глупости.Ти четеш ли това което си коментирал преди това.Русия нямала нищо против.Нова смешка
Коментиран от #163
23:05 06.08.2026
160 Ами
До коментар #157 от "Соломон":Те американците пазеха и арабите.
Ама сега вече нещо арабите не искат да ги пазят американците :)
Коментиран от #161
23:08 06.08.2026
161 Соломон
До коментар #160 от "Ами":Скачаш като великденски заек от тема на тема.
Коментиран от #165
23:11 06.08.2026
162 1111
До коментар #107 от "Тьй и д и о т , да?!":В Донбас са руснаци, бе Глухар!
Коментиран от #164
23:11 06.08.2026
163 Ами
До коментар #159 от "Соломон":Става въпрос за влизане на окраина в ЕС, не за влизане в НАТО.
Въпреки, че за всички страни от бившия социалистически лагер
е имало условие първо да влязат в НАТО. И това бе заявено публично!
Коментиран от #166
23:13 06.08.2026
164 Соломон
До коментар #162 от "1111":В Донбас всички са украински граждани.Като 32% от тях се имат за етнически руснаци.Но са украински граждани.Ако толкова искат да са руски граждани никой не ги спира да се установят където си искат в Русия
Коментиран от #167, #168
23:16 06.08.2026
165 Ами
До коментар #161 от "Соломон":Искам просто да ти кажа, че членството в НАТО
е по скоро проблем, от колкото решение.
Мислиш ли че САЩ ще пожертват живота на
американците заради някакви си европейци.
САЩ просто си отстояват интересите и те са основно финансови.
23:20 06.08.2026
166 Соломон
До коментар #163 от "Ами":Е и.Ако русия няма нищо против защо тогава проруското мекере Юсченко спря преговорите и тръгна да обвързва Украйна с Русия.С което предизвика недовоство.Което Русия използва в своя полза зада организира метежи .И те бяха точно защото на някой в Донбас не им харесва Украйна да се присъедини към ЕС.И всички на които не им хареса са все уж етнически руснаци.Които си искат в Русия ама със украинската територия
Коментиран от #169
23:23 06.08.2026
167 Ами
До коментар #164 от "Соломон":В Донбас бяха окраински граждани.
Направиха си референдум, отделиха се от окраина и се присъединиха към РФ.
Коментиран от #170
23:23 06.08.2026
168 1111
До коментар #164 от "Соломон":Ами, айде дигай се и отивай в Турция или Израел. Ти НЕ си българин.
Коментиран от #172
23:24 06.08.2026
169 Ами
До коментар #166 от "Соломон":Вече дори сам признаваш, че запада се е намесил във
вътрешните работи на окраина като е организирал метежи :)
Коментиран от #171
23:26 06.08.2026
170 Соломон
До коментар #167 от "Ами":Как точно си ги представяте тия референдуми.В коя държава позволяват да се провеждат референдуми за отделни рериторий да се отцепят и преминат към друга страна .Това го няма дори и в Русия.Отделно когато става въорос за територия то този референдум трябва да бъде в цялата държава а не в един район който е решил че нему харесва в Украйна и иска в Русия .И отделно по кой закон е проведен този референдум
23:30 06.08.2026
171 Соломон
До коментар #169 от "Ами":Никъде не съм признавал нищо такова.А всяка страна има право да избира по какъв път да върви и със кого.И не разбирам защо пишеш Окраина..Какво точно демонстрираш освен глупост и неуважение
23:33 06.08.2026
172 Соломон
До коментар #168 от "1111":И как точно стигна до такова сложно за теб заключение че аз не съм българин.Ако аз не съм ти какво си
23:35 06.08.2026
173 Знаещ
00:39 07.08.2026
174 Българин681
До коментар #142 от "Соломон":"А и нерабирам как една огромна страна с ЯО се страхува от едно джудже с малка армия."???
Ами помоли някой по-компетентен и начетен да ти обясни тогава за какво иде реч.....
06:12 07.08.2026
175 Антирашист 2171
09:28 07.08.2026
176 Антирашист 2173
До коментар #6 от "Как е възможно":Само диктаторите са "избирани " с над 90 % !
09:32 07.08.2026
177 Антирашист 2165
12:09 07.08.2026
178 Антирашист 2193
16:59 07.08.2026