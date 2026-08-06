Проучване в Украйна: Зеленски губи катастрофално президентски избори, ако се проведат днес

Украинският президент Володимир Зеленски ще загуби катастрофално втория тур на президентските избори, ако се проведат днес, сочи актуално социологическо проучване.

Проучването, проведено от 28 юли до 2 август от социологически център Socis, показва, че в случай на евентуални президентски избори Зеленски би загубил на втория тур от трима потенциални опоненти, популярни сред украинското население, предаде „Украинска правда”.

Зеленски ще загуби балотажа от началника на кабинета си Кирило Буданов, посланика в Обединеното кралство Валерий Залужни и бившия министър на отбраната Михайло Федоров.

Симулиран първи тур, базиран на отговорите на респондентите, показа, че Зеленски ще завърши с цифри, приблизително равни на тези на Залужни. На втория тур обаче Залужни ще да получи 66,2% срещу 33,8% за Зеленски.

Ако стигне до втория тур, Буданов ще получи 60,3% срещу 39,7% за Зеленски. Федоров, ако стигне до втория тур, ще спечели с 63,8% срещу 36,2% за Зеленски. В украински градове наскоро избухнаха протести срещу Зеленски заради решението му да уволни Федоров.

Проучването е проведено в Украйна, но не и във временно окупирани от руската армия територии. Конституцията на Украйна не позволява провеждането на президентски избори по време на война, както е сега.

Към Зеленски имаше призиви, включително от американския президент Доналд Тръмп, да свика президентски избори. Киев обаче ясно посочва, че не могат да се проведат легитимни избори, докато Русия е окупирала част от територията на страната и продължава да води военни действия.