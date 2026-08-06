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Проучване в Украйна: Зеленски губи катастрофално президентски избори, ако се проведат днес
  Тема: Украйна

Проучване в Украйна: Зеленски губи катастрофално президентски избори, ако се проведат днес

6 Август, 2026 20:54 4 564 178

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  • война-
  • михайло федоров-
  • валерий залужни-
  • кирило буданов-
  • зеленски

Президентът на Украйна Зеленски няма шансове на втори тур на хипотетични избори срещу трима кандидати: Залужни, Буданов и Федоров

Проучване в Украйна: Зеленски губи катастрофално президентски избори, ако се проведат днес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще загуби катастрофално втория тур на президентските избори, ако се проведат днес, сочи актуално социологическо проучване.

Проучването, проведено от 28 юли до 2 август от социологически център Socis, показва, че в случай на евентуални президентски избори Зеленски би загубил на втория тур от трима потенциални опоненти, популярни сред украинското население, предаде „Украинска правда”.

Зеленски ще загуби балотажа от началника на кабинета си Кирило Буданов, посланика в Обединеното кралство Валерий Залужни и бившия министър на отбраната Михайло Федоров.

Симулиран първи тур, базиран на отговорите на респондентите, показа, че Зеленски ще завърши с цифри, приблизително равни на тези на Залужни. На втория тур обаче Залужни ще да получи 66,2% срещу 33,8% за Зеленски.

Ако стигне до втория тур, Буданов ще получи 60,3% срещу 39,7% за Зеленски. Федоров, ако стигне до втория тур, ще спечели с 63,8% срещу 36,2% за Зеленски. В украински градове наскоро избухнаха протести срещу Зеленски заради решението му да уволни Федоров.

Проучването е проведено в Украйна, но не и във временно окупирани от руската армия територии. Конституцията на Украйна не позволява провеждането на президентски избори по време на война, както е сега.

Към Зеленски имаше призиви, включително от американския президент Доналд Тръмп, да свика президентски избори. Киев обаче ясно посочва, че не могат да се проведат легитимни избори, докато Русия е окупирала част от територията на страната и продължава да води военни действия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    16 88 Отговор
    губи но спе4ели в ПРО СИА.. УКРАИНЕ смаза и победо галките руши

    Коментиран от #19

    20:54 06.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    82 14 Отговор
    Вече 17 дни масови протести в Украйна срещу Зеленски.

    Коментиран от #14, #25, #37, #63

    20:54 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    14 53 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    20:56 06.08.2026

  • 5 Шорт

    66 12 Отговор
    ЗелениятПоР е кукла на конци!

    20:56 06.08.2026

  • 6 Как е възможно

    63 13 Отговор
    Как е възможно в тази демокрация Макрон, Мерц , Стармър, Зеления палячо да нямат поне 90% подкрепа от народите си ?
    Факти пишете глупости по цял ден!

    Коментиран от #21, #176

    20:58 06.08.2026

  • 7 гост

    19 65 Отговор
    И какво ако е така ???!!!! Да не си въобразявате , че спечелелия ще клекне на Путлер ?? Или че Украйна с нещо ще се промени във войната ?!!! За Зеленски ще е почивка за пръв път от 4,5 години , за него са готови барем 10 поста по висшите етажи на ЕК и Европарламента !! Какво си въобразявате копейки , че Украйна ще залюби Путлер , хахаххаах !!! Там ВСИЧКО руско е намразено до смърт за 10 поколения напред !!!

    Коментиран от #40, #41, #127

    20:58 06.08.2026

  • 8 Розовото пони зеля

    61 8 Отговор
    А защо нищо не пишете за протестите и бунтовете в укрия, да не стане нов майдан, зеления гном отдавна няма никакъв рейтинг, той ако имаше щеше и избори да има.

    20:58 06.08.2026

  • 9 Зеля

    46 5 Отговор
    Ич ми не е кво мисли народа! За мене те са просто месо срещу мангизи!

    20:58 06.08.2026

  • 10 За инф.

    35 6 Отговор
    Ще спечели с ГЛАВАТА НАДОЛУ ОБЕСЕН

    20:58 06.08.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    48 6 Отговор
    "Киев обаче ясно посочва, че не могат да се проведат легитимни избори, докато Русия е окупирала част от територията на страната" А Зеле как го избраха докато имаше окупирани части от Украйна?

    20:58 06.08.2026

  • 12 стоян георгиев

    27 4 Отговор
    Бусификацията не помага ли?

    20:59 06.08.2026

  • 13 Розовото пони зеля

    46 3 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя врагове не ти трябват.

    Коментиран от #17

    20:59 06.08.2026

  • 14 .....

    12 24 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Как смеят да се противят на матушката Рус .....Вместо смирено да се предадат те вече 5та година се противят на руската мощ.🤣🤣🤣

    Коментиран от #87

    20:59 06.08.2026

  • 15 Да, обаче

    33 5 Отговор
    С гласовете на десетките хиляди трупове от Константиновка, Белий Колодяз и Орехов, ще спечели изборите. Гарантирано от ОПГ ГРОБ-ДПС. Зеления потник се е учил от най-добрите как се печелят избори!

    Коментиран от #59

    20:59 06.08.2026

  • 16 Не може да има избори

    9 15 Отговор
    Докато има окупирани територии.

    Коментиран от #32, #38

    21:00 06.08.2026

  • 17 Руски въшльовци

    7 32 Отговор

    До коментар #13 от "Розовото пони зеля":

    Сесесерски орки негодни убийци на жени и деца уруди

    21:00 06.08.2026

  • 18 ТДС

    37 2 Отговор
    Почват да подготвят малко по малко почвата за капитулацията. Поне това забелязвам в статии от около 2/3 седмици насам.

    21:01 06.08.2026

  • 19 Европеец

    32 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Глупости.... Зеленият просяк милионе би било добре да спечели смъртта.... Заради него умряха много хора и глупака разсипа държавата си....

    Коментиран от #22

    21:01 06.08.2026

  • 20 Удри евраста с лопатЕто

    35 6 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    21:01 06.08.2026

  • 21 Шорт

    31 2 Отговор

    До коментар #6 от "Как е възможно":

    Изборите по цял свят са фалшиви! Престъпници са на власт!

    21:01 06.08.2026

  • 22 Еврокопейкa

    5 17 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    А императора Слънце, съвсем невинен …

    Коментиран от #100

    21:02 06.08.2026

  • 23 Айляк

    21 2 Отговор
    На Марс, Зеле, на Марс да те качва Илончо, щото льошо, много льошо.
    А как ще ти се радват украинците, Зеле, повече и от Путин ще ти се радват, само да те набарат.

    21:02 06.08.2026

  • 24 зеле иска да пътува

    23 7 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #26

    21:02 06.08.2026

  • 25 Розов пеньоар

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По Дойчу веле казаха че протестите са ЗА Зеленчу

    21:02 06.08.2026

  • 26 54321

    4 9 Отговор

    До коментар #24 от "зеле иска да пътува":

    И какво така е вече пета година и нищо само разрушение и тероризъм така няма да спечелят войната а още повече удари по Русия

    Коментиран от #35

    21:03 06.08.2026

  • 27 млад еврас

    20 2 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    21:03 06.08.2026

  • 28 Град Козлодуй

    24 7 Отговор
    Временно окупирани от руската армия територии ?
    Няма нищо по постоянно от временното.
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, злезе прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #29, #46

    21:03 06.08.2026

  • 29 БГ копейкa

    7 19 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй":

    "Ние изпратихме 500 хиляди военни да убиват и грабят в Украйна, а те ни нападнаха на тяхна територия. Не ги е срам" Путин

    21:04 06.08.2026

  • 30 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    12 6 Отговор
    Че то останаха ли хора в укро-бандеровската кочина за да се проведе гласуване там?

    21:04 06.08.2026

  • 31 ти да видиш

    17 5 Отговор
    Съмнявам се изобщо някой да гласува за зеленияпор, дори и жена му!

    21:05 06.08.2026

  • 32 Шорт

    24 7 Отговор

    До коментар #16 от "Не може да има избори":

    Къде виждаш окупирани територий? Това са исконни руски земи населени с руско говорещи жители!

    21:05 06.08.2026

  • 33 Зеленски

    6 6 Отговор
    Нека първо свърши войната пък после ще мислим за избори.

    21:05 06.08.2026

  • 34 Соломон

    5 15 Отговор
    А кой е казал че Зеленски ще иска да се кандидатира пак.Той е президент защото все още немогат да се проведат нови избори докато Не войната с Русия не приключи

    Коментиран от #44

    21:05 06.08.2026

  • 35 Розовото пони зеля

    20 4 Отговор

    До коментар #26 от "54321":

    Ми печелят я на фронта войната, Русия напредва по всички направления, и най вече се доближаваме до последната укра и тотален фалит на ЕС.

    Коментиран от #39, #42

    21:06 06.08.2026

  • 36 нннн

    20 3 Отговор
    Значи, избори ще има след последния украинец. Хитро измислено!

    21:06 06.08.2026

  • 37 Хахахаха

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Копейка, незнам каква ви е надеждата? Ако видиш другите кандидати, Зеленски е най-либералния! Другите ще разрушат раша.

    21:06 06.08.2026

  • 38 уникално т-п тpoл сopоcоиден

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "Не може да има избори":

    Как имаше избори 2014г, когато по думите ти, зелени човечета бяха окупирали Донбас? Вместо да чакам смислен отговор от същество с три сиви клетки: избори в Донбас нямаше, щото така беше удобно за зараждащата се тогава хунта: да измисли оправданието за зелените човечета и да спре милиони гласоподаватели от Донбас да гласуват против хунтата.

    Коментиран от #45

    21:07 06.08.2026

  • 39 54321

    4 11 Отговор

    До коментар #35 от "Розовото пони зеля":

    путин 5 г. Не може да победи наркоман.

    Коментиран от #57

    21:07 06.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахахаха

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Така е, и аз това им пиша! Тук не става въпрос за Зеленски, а за Украйна. А тя няма да се предаде. Никой няма да подпише капитулация на Украйна, няма такъв вариант.

    21:08 06.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 последната укра

    15 5 Отговор
    Понеже укрите напредват смело към Киев, та викам Киев дали е от стратегическо значение за укрия, май не е.

    21:08 06.08.2026

  • 44 оке един уникално т-п сopоcоид

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Пак питам, 2014 Донбас беше окупиран, по твоите твърдения, от зелени човечета. Защо тогава имаше избори?

    Коментиран от #60

    21:09 06.08.2026

  • 45 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #38 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":

    Украйна тогава не водеше военни действия, копейка. Сега много хора са на фронта.

    Коментиран от #72

    21:09 06.08.2026

  • 46 Соломон

    4 18 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй":

    Ако Крим е руски защо на руснаците в Крим не им дават кредити .Ако Крим руски защо щаба на черноморския флот напусна Севастопол.Ако Крим е руски защо куриерите не доставят стоки с обяснението че е извън Русия.И ако Крим е руски защо на коли с номера от Крим не им дават да зареждат гориво в Краснодар

    Коментиран от #52, #53, #56

    21:10 06.08.2026

  • 47 крие се в бункера

    11 3 Отговор

    До коментар #42 от "Тихо ватнишки примат":

    Щото в киевското метро няма място запнего и хунтата му.

    Коментиран от #50

    21:10 06.08.2026

  • 48 не се шегувам

    18 2 Отговор
    няма никакво значение кой е президент на 404 украйна !
    ЕС са решили война до последния украйнец и до последния цент на ЕС

    21:10 06.08.2026

  • 49 Розовото пони зеля

    9 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тихо ватнишки примат":

    И на теб кво ти пука къде щял да се крие Путин, нали го поемаш плутно па той да си се крие хахахахахаха.

    Коментиран от #54

    21:10 06.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ще ви дърпат ушите...!

    11 0 Отговор
    Как може да пишете такава ерес...?!

    21:12 06.08.2026

  • 52 Розовото пони зеля

    10 3 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Ми щото така са решили руснаците, понеже си е тяхен, други тежко kyхи въпроси.

    21:12 06.08.2026

  • 53 Гост

    7 14 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Крим е руски Няма так,вода,бензин...Личи,че е руски.

    Коментиран от #61

    21:12 06.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 млад еврас

    11 5 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    21:13 06.08.2026

  • 56 продължаваш да си уникално т-п

    9 6 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Ако не е руски, що не се патовари на надуваемата натовска лодка и да направиш един десант в Крим, да забиеш гордо ЛГБТ+ знамето, краднато то децата? Що бандерите не отидат да направт десант в Крим, като не е руски?

    Коментиран от #70

    21:13 06.08.2026

  • 57 Хахахахаха

    11 4 Отговор

    До коментар #39 от "54321":

    Ама вярно ли хахах, аз гледам 5 години руснаците навлизат по дълбоко в Украйна, избиха украинските мъже, а ти какво викаш хахахаха, гледам 5 години Нато губят, инвестира ха милиарди, инвестираха инструктори да обучат укрите, а им се върнаха само труповете хахахах. Руснаците 5 години се гъбаркат с Украйна и Нато, красота голяма

    Коментиран от #65, #66

    21:13 06.08.2026

  • 58 дядо поп

    10 4 Отговор
    Когато и да се проведат , все тая , зелената еуглена е бита карта!

    21:13 06.08.2026

  • 59 Ха хо

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Да, обаче":

    Абе руззкий още ли не сте я превзели тая Константиновка.

    Сега ми разправяй, че тактически не са я превзели.

    Коментиран от #68

    21:14 06.08.2026

  • 60 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #44 от "оке един уникално т-п сopоcоид":

    Ами защото ако провериш ще видиш че изборите в Украйна бяха на 25 05 2014г.И са се провели защото са били насрочени преди да станат тези събития.А и по това време нещата бяха локални и не засягаха цялата страна а само отделни райони в Донбас и Луганск

    Коментиран от #97

    21:14 06.08.2026

  • 61 Розовото пони зеля

    10 6 Отговор

    До коментар #53 от "Гост":

    И укрия е Руска, няма ток, вода, гориво, канализация, спят в мазетата хахахахахаха, ми укрия си е руска хахахахаха личи си нали хахахахахаха.

    21:14 06.08.2026

  • 62 Мемфис

    3 15 Отговор
    Зеленски е страхотен пич! За разлика от стеpвата Путин!

    Коментиран от #77

    21:15 06.08.2026

  • 63 Викат му :

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ,,КАРТОНЕНИЯТ МАЙДАН"...!
    Защото няма пари за скъпи и големи плакати,като протестните послания са написани на ръка върху разфасовани картони от кашони...!

    21:15 06.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 54321

    2 16 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахахаха":

    ВСУ унижават руската армия пред очите на целия свят

    Коментиран от #69

    21:16 06.08.2026

  • 66 Бъз

    5 8 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахахаха":

    Преди 5 години държаха 30% от Украйна.

    Сега държат към 20%.

    Това му викат - отрицателно навлизане.

    Коментиран от #76

    21:16 06.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Глас от бункера

    2 8 Отговор

    До коментар #59 от "Ха хо":

    Константиновка е превзета за 58 път.Питай Герасимов.

    21:16 06.08.2026

  • 69 Хахахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "54321":

    Да да виждам аз, украинската армия виждам смело отстъпва към Киев на по добри позиции хахахахаха

    Коментиран от #84, #92

    21:17 06.08.2026

  • 70 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "продължаваш да си уникално т-п":

    Спокойно и това ще стане

    21:17 06.08.2026

  • 71 последната укра

    9 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    21:17 06.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 последната укра

    9 4 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    21:18 06.08.2026

  • 74 Удри русораста с лопатЕто

    3 6 Отговор
    Дорде мърда!

    21:18 06.08.2026

  • 75 И срещу кого

    5 2 Отговор
    ги губи?

    С 12% одобрение ще ги загуби катастрофално срещу някой с 14% одобрение?!?

    21:18 06.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Питай ония...

    11 2 Отговор

    До коментар #62 от "Мемфис":

    ...- ,,Бусофицираните",а също и близките им...,дали Зеленски е ,,пич",или искат да му направят...,,пуч"...!

    21:18 06.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Я сие би май

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":

    ката.
    Боклук с боклук.

    21:19 06.08.2026

  • 80 Избори

    13 2 Отговор
    в Украйна няма да има. Там е военен полигон и ще си остане такъв още много години. Стига ЕС да дава пари.

    21:19 06.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 КОЛЬО ПАРЪМА

    10 2 Отговор
    Стига го показвахте тоя шут клоун

    21:20 06.08.2026

  • 83 Бъз

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахахаха":

    Нещо ти се спецна отзадницата. Ямно ти навлезе дълбоко.

    Коментиран от #88, #94

    21:20 06.08.2026

  • 84 54321

    3 14 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    Копейки, ще ви го обясня като за напръскани с кемтрейлс.Украйна не е нападала никого, че да печели. Украйна само се защитава от външната агресия. Единственото, което Украйна ще спечели, е своята независимост от руското влияние.Важното в случая не е дали Украйна ще спечели нещо въобще. Важното в случая е, че Путин и неговата Русия със сигурност ще загубят всичко!

    Коментиран от #90, #158

    21:21 06.08.2026

  • 85 Розовото пони зеля

    12 3 Отговор
    Укрите искаха война, нарушиха минските споразумения и не подписаха договора в Истанбул, квото повикало такова се и обадило. Още помня жужа зеля къс напушеняк как се подиграваше, ако ни нападнете вашите деца ще стоят гладни и умиращи от студ в мазетата, докато нашите са в топлите училища, е нещата нещо не се получиха точно така.

    Коментиран от #91, #113

    21:21 06.08.2026

  • 86 Хмм

    9 3 Отговор
    дори украинците вече не искат момчето на урсула

    21:21 06.08.2026

  • 87 Ами те се смириха и

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от ".....":

    и капитулираха за дни в Истанбул.
    Но пък не им бе изгодно на британците, че според тогавашния договор, Украйна нямаше да загуби територии и население.

    Коментиран от #96

    21:23 06.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #72 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":

    Ами имало военни действия само че ги представиха пред света че това не е руска армия а местно опълчение.Самоче нито са местни нито са опълчение.Крим и Донбас бяха бойното кръщение на несъществуващата според Русия ЧВК Вагнер.И какво точно се е случило го каза Пригожин малко преди да го убият.Както и Гиркин който вкараха в затвора

    Коментиран от #106, #155

    21:24 06.08.2026

  • 90 Розовото пони зеля

    8 2 Отговор

    До коментар #84 от "54321":

    Ми нас не ни интересува кво и кого не са нападали укрите, важното е да го апнат целия, искаме накрая да видим последната укра, цяла европа иска да види последната укра и е готова да фалира тотално за каузата последна укра, вече ги броим на пръсти, че не останаха хахахахаха и по улиците няма кого да хванат хахахаха.

    21:24 06.08.2026

  • 91 Както кажеш чебурашка

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "Розовото пони зеля":

    Всички насилници някой ги е провокирал.

    Коментиран от #101

    21:25 06.08.2026

  • 92 Голяма работа

    3 7 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    Отстъпва, отстъпва... а руската армия ама още не са минали нито Константиновка нито Лимян, нито Купянск, нито Часов яр.

    Ама помниш ли как бягаха - руснаците - от Изюм, от Херсон, от Киев, от Суми, от Чернигов, от Харков?

    Коментиран от #98

    21:25 06.08.2026

  • 93 Иван

    4 2 Отговор
    Най-накрая нещо вярно, само че не втория а веднага първия тур. Като едно време с Ющенко само 3 %.
    Когато шут се прави на президент е смешно, но когато презирент стане шут - не!

    21:25 06.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Розовото пони зеля

    6 1 Отговор
    Еврасти, как е, днес победихте ли пак Русия, или го апнахте отново хахахахахаха, нищо де утре ще пробвате отново хахахахаха.

    21:26 06.08.2026

  • 96 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "Ами те се смириха и":

    И кой ти каза че според този договор Украйна е нямало да загуби територия.За какво и е на Украйна да отказва от договор който нея ущетява със нищо

    Коментиран от #103

    21:26 06.08.2026

  • 97 уникално т-п сopоcоид

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    Пробвай с други лъжи. Конфликта в Донбас започна Април 2014г ,изборите бяха в края на Май 2014 и на хората в Донбас не им беше позволено да гласуват под предлог, че държавата (хунтата) не може да контролира честността на вота. Реалната подбуда беше, че така отрязват милилони гласоподаватели от изборния процес, които няма да гласуват за хунтата и потрошенко. А твоето обяснение беше че са окупирани от зелени човечета. ПАК ПИТАМ, ЗАЩО ПРИ ОКУПАЦИЯТА 2014 ИМАШЕ ИЗБОРИ.

    Коментиран от #108

    21:27 06.08.2026

  • 98 Руснаци

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Голяма работа":

    Хххах хахахаха, маняк хахаахха, луд сииии хахахаха хахахахаха, спри да излагаш рода си хахахаха хахахах, честно много си деградирал хахахахах, на какво си маняк - лсд ли взимаш че мозъка ти е леш и изостанал хахахахахахаха, Спри Наркотиците

    21:28 06.08.2026

  • 99 Ами

    3 2 Отговор
    Какво значение има какво мислят окраинците. И за какво са и избори на окраина?
    Окраинците пътуват безпрепятствено в Европа, Европа и САЩ им
    отпуска средства каквото не са отпускалали на когото и да е било.
    Какво му е на Зеленски? Другият с какво ще бъде по различен?

    21:28 06.08.2026

  • 100 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Еврокопейкa":

    Император слънце както го наричаш е много виновен,но аз го наричам либерал.. Трябваше да подкрепи хората когато в Севердонецк обявиха северодонецката република, а той чака осем години киевските нацисти да тормозят хората..... Допълнително е виновен, че продължава да жали и да пипа с кадифени ръкавици, ако беше воювал като хората досега да сме забравили за войната и за зеления просят милионер.......

    Коментиран от #104, #107

    21:29 06.08.2026

  • 101 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Както кажеш чебурашка":

    Да бе тя и Грузия бе прегазена за пет дни по сценария по който Германия нападна Полша през 39г

    21:29 06.08.2026

  • 102 Розовото пони зеля

    7 2 Отговор
    Жужа зеля къс напушеняк ще стои президент, до последната укра и пълния фалит на ЕС режима, до де няма и заеми кой да им дава, ЕС ще стане като укрия но без война.

    21:29 06.08.2026

  • 103 уникално т-п сopоcоид

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Соломон":

    Тогавашния премиер на острова, борис джонсън си го каза в прав текст, трябват ни 4 години за да се подготвим за война с руснаците, затова правим прокси армия в Украйна.

    Коментиран от #114

    21:29 06.08.2026

  • 104 Еврокопейкa

    0 4 Отговор

    До коментар #100 от "Европеец":

    Я кажи където хвърляха малки българчета на крокодилите в Днепър.

    21:31 06.08.2026

  • 105 Удри евраста с лопатЕто

    4 0 Отговор
    А ве де е оня с малката токмачка, да не е апнал големия токмак хахахахаха.

    21:31 06.08.2026

  • 106 уникално т-п тpoл сopоcоиден

    4 0 Отговор

    До коментар #89 от "Соломон":

    И като е имало военни действия, защо тогава можеше да има избори, а сега не може?!

    21:31 06.08.2026

  • 107 Тьй и д и о т , да?!

    1 5 Отговор

    До коментар #100 от "Европеец":

    В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. Пу т ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.

    Коментиран от #110, #111, #162

    21:32 06.08.2026

  • 108 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "уникално т-п сopоcоид":

    Мисля че бях изчерпателен.Това че на теб не ти харесва си е твой проблем.Едно само не разбирам оспорваш ли че руската армия която никога не е била в Украйна все пак е била там.

    Коментиран от #112

    21:33 06.08.2026

  • 109 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "уникално т-п тpoл сopоcоиден":

    Руската армия беше в Крим и Донбас, но Украйна тогава не воюваше, нямаше пълномащабна война както е сега. Украйна нямаше възможност тогава да воюва срещу раша.

    Коментиран от #117

    21:34 06.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #107 от "Тьй и д и о т , да?!":

    Зелените човечета без опознавателни знаци към коя държава принадлежат се появиха в Крим в края на февруари.През март организираха референдум.А през април се появиха в Донбас като опълченци на измислените от Москва ДНР и ЛНР

    Коментиран от #116

    21:36 06.08.2026

  • 112 уникално т-п тpoл сopоcоиден

    5 0 Отговор

    До коментар #108 от "Соломон":

    Не беше изчерпателен, а като винаги, се опита да пробуташ лъжа. В случая, лъжата, че конфликта бил започнал сред изборите. ПАК ПИТАМ, ЗАЩО ПРИ ОКУПАЦИЯТА 2014 ИМАШЕ ИЗБОРИ.

    21:37 06.08.2026

  • 113 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "Розовото пони зеля":

    не искат война, избраха зеленски, защото имобеща, че ще спре войната в Донбас, която започна Порошенко, негови са думите - нашите деца ще ходят на училище, а вашите ще са в мазетата, нашите пенсионери ще имат пари, вашите не.

    Коментиран от #119

    21:38 06.08.2026

  • 114 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "уникално т-п сopоcоид":

    Да така е.Именно тогава бе създаден АЗОВ .И тогава английски инструктори започнаха да обучават украинската армия

    Коментиран от #121

    21:39 06.08.2026

  • 115 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    1 2 Отговор
    Зеленски е адекватен.

    21:40 06.08.2026

  • 116 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "Соломон":

    В Крим имаше референдум още през 1991 година.
    Населението на Крим още тогава каза какво иска.
    Друг е въпросът колко чуха какво иска Крим.

    Коментиран от #123

    21:40 06.08.2026

  • 117 друг уникално т-п сopоcоид

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахаха":

    И като не са воювали бандерите, да не би Славянск и Краматорск сами да се предадоха 2014г, бе умничкото ми? Пробвай с някоя нова лъжа, че тези омръзнаха.

    21:40 06.08.2026

  • 118 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нщна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее.

    21:41 06.08.2026

  • 119 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Хмм":

    Ама той Порошенко не беше още избран когато бе анексиран Крим и бе подготвен сценария за откъсването на Донбас И Луганск.Каква война е започнал Порошенко

    21:41 06.08.2026

  • 120 Розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее.

    21:42 06.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ТОВА СЕ ЗНАЕШЕ

    2 0 Отговор
    От преди 3 години. Но читавите ОКРАНЯНО или избягаха или се скриха. Скриха се защото ако излезнат на протести фашисткият режим на наркото веднага ги вкарва във окопите. Затова и няма или рехави протести.

    21:44 06.08.2026

  • 123 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #116 от "Ами":

    Като говорим за договори май забравяш този от 94г или този от 2003г подписан от Путин .Договор за държавните граници.Със който Русия признава границите на Украйна от 91г в това число и Крим.

    Коментиран от #126, #128, #129

    21:44 06.08.2026

  • 124 не спорете

    4 2 Отговор
    Война в Украйна щеше да има при всички положения, да не мислите, че еврастите и САЩ правиха майданчета и хвърлиха толкова милиарди да въоръжат и подготвят едномилионна армия на Украйна е така за лудо, после пратиха бандеровци да вилнеят по Луганск и Домбас а после е така за майтап решиха да се освободят от еФтинжос руски ресурси хахахаха, някой да се съмнява още, че тези хора са се готвили 10 г. за война с Русия, мислеха, че Русия е слаба ама путлерягата им разказа играта.

    21:47 06.08.2026

  • 125 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #121 от "продължаваш да си уникално т-п":

    Естествено че Украйна.Освен че и отнемаха територии.Украйна нямаше право на армия.И което още по унизително и налагаха руския език.Защо и на Украйна да подписва такъв договр в който няма гаранции че русия няма да го наруши пак.Както наруши договора от 94 в който тя бе гарант

    Коментиран от #134

    21:48 06.08.2026

  • 126 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #123 от "Соломон":

    Няма такъв договор. Договорът от 1994г. касе друго.
    Дори бившия шеф на ООН каза, че на практика окраина
    няма признати граници с Русия. И не само окраина :)
    Да не говорим, че от правна гледна точка и разпада на СССР е противозаконен,
    защото не е направен по установения ред за разпускане на СССР.

    Коментиран от #130

    21:50 06.08.2026

  • 127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Добровольческа бригада специально назначение Се появи в состава на российските войски, воюващи в зоната СВО. Особенност на тази бригада е в това, че тя напълно Се состои от украински добровольци,приели решение да защитят Украина от бандеровския режим на Зеленски в рядиците на ВС РФ.
    Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх

    Коментиран от #132

    21:51 06.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Ти имаш ли основно образование?

    3 1 Отговор

    До коментар #123 от "Соломон":

    Цитат: "Със който ..."

    - - -

    Нарушаваш редовно граматически правила, които се учат между втори и четвърти клас. Някъде там е останало твоето интелектуално развитие.
    Най-човешки ти предлагам да ходиш да спиш и да не се излагаш повече.

    21:53 06.08.2026

  • 130 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "Ами":

    Договора от 94г касае ЯО .А САЩ и Русия бяха гаранти за териториалната цялост на Украйна.Като гаранти те гарантират и че никоя от тях няма да употреби ЯО по Украйна.Договора за държавните граници е от 2003 г и е подписан от Путин

    Коментиран от #139

    21:57 06.08.2026

  • 131 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #128 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хайде се га да не започваме със .Че и америка бият черните.Русия е агресор

    21:59 06.08.2026

  • 132 гост

    0 3 Отговор

    До коментар #127 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Божее , по-добре да си го беше написал на руССки , българския явно ти е тъмна индия , ако въобще разбереш какво ти пиша , хахахах !

    22:00 06.08.2026

  • 133 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    5 1 Отговор
    Няма икономика, хора и е 100% на издръжка на англосаксонските. Скоро ще и спрат парите и ще се разпадне.

    Коментиран от #138

    22:06 06.08.2026

  • 134 т-п тpoл сoрoсoиден

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Соломон":

    Значи, в Украйна се провеждат частични президенски избори, в които милиони украинци от Донбас са лишени от правото си на глас, украински преговарящи договарят с руснаците някакви условия (няма да засягам условията, приемам твоята гледна точка), в последствие борис джонсън си казва в прав текст че ще прави прокси армия и ще воюва с руснаците, обаче украинците го били решили?! Браво, но пробвай с други лъжи!

    Коментиран от #137, #140

    22:07 06.08.2026

  • 135 !!!?

    1 5 Отговор
    Путлер печели...запазено място до мумията на червения площад !

    22:09 06.08.2026

  • 136 ХА ХА

    5 1 Отговор
    Айдеее, на Зеленски му намазаха ските.

    22:10 06.08.2026

  • 137 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #134 от "т-п тpoл сoрoсoиден":

    Ами лишени са защото по това време Украйна нямаше пълен контрол.А русия им бе организирала референдуми

    22:11 06.08.2026

  • 138 !!!?

    4 0 Отговор

    До коментар #133 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":

    А ти си на издръжка от продажба на оръжие за същата Украйна...!

    22:12 06.08.2026

  • 139 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #130 от "Соломон":

    Великобритания също беше гарант по този договор.
    Кой промени военият неутралитет който трябваше окраина да спазва?
    Кой направи преврата през 2014г.?
    Кой достави боеприпаси с обеднен уран на окраина?
    Ти на мястото на Русия как би постъпил?

    Коментиран от #142

    22:13 06.08.2026

  • 140 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #134 от "т-п тpoл сoрoсoиден":

    И само да допълня .Като каква се явява Русия та се меси във вътрешните дела на Украйна.Украйна нямаше да има нужда да подписва или не никави договори ако Русия не я бе нападнала

    Коментиран от #141

    22:15 06.08.2026

  • 141 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #140 от "Соломон":

    Русия е страна гарант по Минските споразумения.
    Тя е в правото си да си защитава населението, след като окраина е признала
    че в Донбас има руско малцинство, което на практика си е мнозинство.
    Окраина на практика се отказа от Донбас още през 2014г.
    след като отказа да изплаща социални плащания.

    Коментиран от #143, #144

    22:22 06.08.2026

  • 142 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #139 от "Ами":

    Какъв военен неутралитет.На Украйна и Грузия бе ОТКАЗАНО членство в НАТО още през 2008г.И веднага на Грузия и бе спретната война а Абхазия бе отцепена.Същото се случи и със Украйна през 2014г.Първо Крим.Послене успешен опит за незвисима република Отдеса.И след това Донбас и Луганск.И това няма нищо общо със военен неутрлитет.А и нерабирам как една огромна страна с ЯО се страхува от едно джудже с малка армия.С какво Украйна застраши Русия

    Коментиран от #145, #174

    22:23 06.08.2026

  • 143 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #141 от "Ами":

    Не ми говори за Мински споразумения.Тях нямаше да ги има ако руската армия не беше в Украйна маскирана като местно опълчение.

    22:26 06.08.2026

  • 144 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #141 от "Ами":

    И не ставй смешен.Какво руско малцинство.Ако русия толкова е загрижена да беше си ги прибрала в Русия.Има толкова много земя на която не живее никой.Що се отнася до руския език до 2014г 98% от населението си говореше на руски език

    Коментиран от #147

    22:29 06.08.2026

  • 145 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #142 от "Соломон":

    Представи си малка Куба пълна с руски ядрени ракети насочени към САЩ.
    С какво малка Куба може да заплашва САЩ?
    А сега си представи окраина с с пет пъти по-голяма
    територия от Куба и ядрени ракети насочени към Русия.
    Ти на мястото на Русия как би реагирал?

    Коментиран от #146

    22:31 06.08.2026

  • 146 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #145 от "Ами":

    Пак говориш глупости.Какво да си представям като Украйна си предаде ЯО на Русия срещу гаранции че никой от гарантите няма да я нападне нито ще допусне да я нападнат.Украйна няма ЯО нито е искала да има.Още повече да напада Русия.

    Коментиран от #149

    22:36 06.08.2026

  • 147 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #144 от "Соломон":

    Тя Русия това и прави, прибира си ги в Русия.
    Русия е завоювала тези земи преди няколко века и ги е
    заселила с руснаци много преди да се появи окраина.
    Подарила е територията заедно с населението на
    страната която вече не желае това население.
    Да, но населението върви с територията.

    Коментиран от #148

    22:38 06.08.2026

  • 148 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #147 от "Ами":

    Хайде сега пак нова порция глупости

    Коментиран от #151

    22:42 06.08.2026

  • 149 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #146 от "Соломон":

    Окраина никога не е разполагала със собствено ядрено оръжие.
    Ядрено оръжие на РСФСР имаше в Казахстан, Беларус и окраина,
    така като американско ядрено оръжие имаше в Турция и ФРГ.
    След договори между САЩ и Русия ядреното оръжие беше
    ограничено и изтеглено от определени държави.

    Коментиран от #150

    22:43 06.08.2026

  • 150 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #149 от "Ами":

    А Русия кога точно е раполагала.Украйна бе в основата на въоражението на СССР.А на нейна територия бяха разположени най много ядрени силози,ракети и стратегическа авиациа.Как мислиш ако можеш да мислиш.Дали Украйна щеше да ги предаде на Русия ако знаеше какви са намеренията мъм нея.И дали Русия щеше да посмее да я нападне

    Коментиран от #152

    22:48 06.08.2026

  • 151 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #148 от "Соломон":

    Какви глупости? Не помниш ли как крещяха - окраина на окраинците.
    Ако управляваш започне да крещи - България на българите и
    започне в избива например определящи се за турци,
    след няколко часа Одринската дивизия ще е на жълтите павета.
    Да ти напомня ли какво се случи в Кипър?

    Коментиран от #153

    22:48 06.08.2026

  • 152 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #150 от "Соломон":

    Ядрените силози на Русия не са и никога не са били в окраина.
    Там имаше мобилни установки, също като в Беларус.

    Коментиран от #154

    22:51 06.08.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #152 от "Ами":

    Нещо бъркаш двата щата.Мешиш ми Русия със СССР все едно е мастика с мента.Ядрените оръжия са на Украинска теритирия и се обсужват от украинци

    22:56 06.08.2026

  • 155 1111

    6 1 Отговор

    До коментар #89 от "Соломон":

    Нещо да кажеш за ежегодните съвместни учения на Украйна и НАТО, преди 2024 г., кат си такъв укронатегач?

    Коментиран от #157

    22:59 06.08.2026

  • 156 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #153 от "Соломон":

    Русия никоя не е спирала окраина да влиза в ЕС.
    Спряха я окраинските олигарси, защото видяха какво
    се случи с държавите от бившия социалистически лагер.
    След това Европа им обеща че ще ги остави на власт и те се съгласиха,
    но народа не беше съгласен и се наложи да се прави Майдана.
    Нещо подобно сега се случва в Армения.

    Коментиран от #159

    23:01 06.08.2026

  • 157 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #155 от "1111":

    И какво като има учения.Русия не провеждали учения.Нали армията трябва да тренира.Финладия и Швеция също провеждаха учения с НАТО без да са членове на НАТО.Е вече и те станаха след като Русия нападна Украйна.Предпочетоха сигурност вместо да са неутрални

    Коментиран от #160

    23:03 06.08.2026

  • 158 2 на 10-та = 3 628 800

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "54321":

    Ъм тъй кат зяпам, кемтрейлса ти е изпарил евро3,14дираския мозък.

    23:04 06.08.2026

  • 159 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #156 от "Ами":

    Хайде сега нова порция глупости.Ти четеш ли това което си коментирал преди това.Русия нямала нищо против.Нова смешка

    Коментиран от #163

    23:05 06.08.2026

  • 160 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #157 от "Соломон":

    Те американците пазеха и арабите.
    Ама сега вече нещо арабите не искат да ги пазят американците :)

    Коментиран от #161

    23:08 06.08.2026

  • 161 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #160 от "Ами":

    Скачаш като великденски заек от тема на тема.

    Коментиран от #165

    23:11 06.08.2026

  • 162 1111

    6 1 Отговор

    До коментар #107 от "Тьй и д и о т , да?!":

    В Донбас са руснаци, бе Глухар!

    Коментиран от #164

    23:11 06.08.2026

  • 163 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #159 от "Соломон":

    Става въпрос за влизане на окраина в ЕС, не за влизане в НАТО.
    Въпреки, че за всички страни от бившия социалистически лагер
    е имало условие първо да влязат в НАТО. И това бе заявено публично!

    Коментиран от #166

    23:13 06.08.2026

  • 164 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #162 от "1111":

    В Донбас всички са украински граждани.Като 32% от тях се имат за етнически руснаци.Но са украински граждани.Ако толкова искат да са руски граждани никой не ги спира да се установят където си искат в Русия

    Коментиран от #167, #168

    23:16 06.08.2026

  • 165 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #161 от "Соломон":

    Искам просто да ти кажа, че членството в НАТО
    е по скоро проблем, от колкото решение.
    Мислиш ли че САЩ ще пожертват живота на
    американците заради някакви си европейци.
    САЩ просто си отстояват интересите и те са основно финансови.

    23:20 06.08.2026

  • 166 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #163 от "Ами":

    Е и.Ако русия няма нищо против защо тогава проруското мекере Юсченко спря преговорите и тръгна да обвързва Украйна с Русия.С което предизвика недовоство.Което Русия използва в своя полза зада организира метежи .И те бяха точно защото на някой в Донбас не им харесва Украйна да се присъедини към ЕС.И всички на които не им хареса са все уж етнически руснаци.Които си искат в Русия ама със украинската територия

    Коментиран от #169

    23:23 06.08.2026

  • 167 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #164 от "Соломон":

    В Донбас бяха окраински граждани.
    Направиха си референдум, отделиха се от окраина и се присъединиха към РФ.

    Коментиран от #170

    23:23 06.08.2026

  • 168 1111

    6 0 Отговор

    До коментар #164 от "Соломон":

    Ами, айде дигай се и отивай в Турция или Израел. Ти НЕ си българин.

    Коментиран от #172

    23:24 06.08.2026

  • 169 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #166 от "Соломон":

    Вече дори сам признаваш, че запада се е намесил във
    вътрешните работи на окраина като е организирал метежи :)

    Коментиран от #171

    23:26 06.08.2026

  • 170 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #167 от "Ами":

    Как точно си ги представяте тия референдуми.В коя държава позволяват да се провеждат референдуми за отделни рериторий да се отцепят и преминат към друга страна .Това го няма дори и в Русия.Отделно когато става въорос за територия то този референдум трябва да бъде в цялата държава а не в един район който е решил че нему харесва в Украйна и иска в Русия .И отделно по кой закон е проведен този референдум

    23:30 06.08.2026

  • 171 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #169 от "Ами":

    Никъде не съм признавал нищо такова.А всяка страна има право да избира по какъв път да върви и със кого.И не разбирам защо пишеш Окраина..Какво точно демонстрираш освен глупост и неуважение

    23:33 06.08.2026

  • 172 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #168 от "1111":

    И как точно стигна до такова сложно за теб заключение че аз не съм българин.Ако аз не съм ти какво си

    23:35 06.08.2026

  • 173 Знаещ

    4 1 Отговор
    Какви избори ? Какви 5 лева ? Просроченият евреин е назначен за пожизнен цар на територията Бандеристан от управляващите Запада наглосаксоюдеи .

    00:39 07.08.2026

  • 174 Българин681

    5 1 Отговор

    До коментар #142 от "Соломон":

    "А и нерабирам как една огромна страна с ЯО се страхува от едно джудже с малка армия."???
    Ами помоли някой по-компетентен и начетен да ти обясни тогава за какво иде реч.....

    06:12 07.08.2026

  • 175 Антирашист 2171

    1 0 Отговор
    Кой прави социологическо проучване по недопустими от конституцията въпроси ? И кой го изважда на ппеден план ?

    09:28 07.08.2026

  • 176 Антирашист 2173

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Как е възможно":

    Само диктаторите са "избирани " с над 90 % !

    09:32 07.08.2026

  • 177 Антирашист 2165

    1 0 Отговор
    За да се изясни позицията на факти виждам публикуване на някакво"изследване " противоречащона украинската конституция !

    12:09 07.08.2026

  • 178 Антирашист 2193

    0 0 Отговор
    Факти си позволяват да публикуват противоконституционни изследвания !

    16:59 07.08.2026

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