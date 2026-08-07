Каракачанов: Национални предатели са всички, нападнали българските деца и България в т. нар. „антисемитски скандал“

Преди дни избухна скандал, който доста насилствено беше изфабрикуван като „антисемитски“ от италиански и други международни медии.
Става въпрос за клипче, на което в рамките на секунди се виждат български тийнейджъри, които викат пред хотел в Банско, в който са настанени чуждестранни младежи от еврейски произход. До тук нищо притеснително, предвид възрастта на двете групи млади хора. Проблемът идва от интерпретацията на цялата ситуация, първо от водещи италиански медии като АНСА, LaPresse и RAI News, а после и от други международни канали, които шумно и безкритично обявиха ситуацията като „антисемитско нападение“.
На фона всичко това и българското Министерство на външните работи, без да направи проверка на фактите, побърза да заклейми българските младежи и да налее допълнително масло в огъня на изфабрикувания скандал.
В конкретния случай обаче не искам да наблягам толкова на международния отзвук и дипломатическите декларации, колкото искам да обърна внимание на воя, който се разнесе от цялата соросоидна, грантаджийска жълтопаветна общност в България.
От дни по всички възможни социални мрежи и ефири се вихрят добре познати „правозащитници“ - либерали борци срещу ксенофобията и други всевъзможни представители на гореизброените чуждопоклоннически НПО, които заливат българското общество с „големите прояви на антисемитизъм“, извършени от няколко тийнейджъри в Банско.
И ако приемем, че тази клика е взела като своя професията да защитава малцинства, хора с различна сексуална ориентация, нелегални мигранти, циганите и т.н., няма как да не направи впечатление нещо друго. Цялата тази групичка се опитва да ни обясни, че няма значение какво са правили чуждестранните младежи, които са били агресивни, вулгарни и меко казано неконтролируеми по време на престоя си в града. Те са обиждали българите по всякакъв начин, показвали са неприлични жестове, тормозили са дни наред както другите гости на хотела, в който са отседнали, така и преминаващи туристи, скандализирайки с поведението и оскърбявайки и гражданите на Банско. Няма значение, че са замеряли хората, преминаващи под балконите, с чаши и бутилки, няма значение, че са нанесли щети на хотела за 15 хил. евро.
За тези измислени „правозащитници“ е важно да не мислим за това, а да мислим само за „лошите фашисти и антисемити, които са отишли да ги обиждат на ксенофобска основа“.
И още нещо - покрай това ни в клин, ни в ръкав, се опитват да ни убеждават, че не трябва да сме критични и към нелегалните мигранти, циганската престъпност, меко казано извратената демонстрация на различна сексуална ориентация и т.н. – все до болка познати наизустени и финансирани отвън мантри.
От тези грантаджийски клакьори не чух нито една дума да осъдят проявите на вандализъм на чуждите граждани. Нито дума!
Даже точно обратното – тях оневиняват с младежката им възраст, докато българските момчета - на същите години - са нападани жестоко и заклеймявани безкомпромисно.
За мен това е крайно неприемливо. Не може за пореден път някои, наричащи себе си българи, за да си заслужат поредния хонорар, да хулят собствените си народ и младеж, като им приписват прояви на антисемитизъм и нетолерантност.
Само ще напомня, че същите тези соросоидни нравоучители са нападнали българската образователна система вече три десетилетия и системно я рушат, премахвайки от нея всички онези исторически факти, показващи патриотизма на българския народ. Опитаха се да представят турското робство като „просто османско присъствие“, а националноосвободителните борби като вандалски прояви и тероризъм. Същите тези три десетилетия вече се опитват да подменят българското национално самосъзнание и битките за независимост, с лекции за либерално поведение, дженедризъм и евроатлантизъм.
Всички онези, които разрушиха патриотичното образование и рушат системно българската идентичност, морал и ценности в името на борбата срещу антисемитизма и правата на различните, днес си позволяват фриволно и под аплодисментите на чуждите посолства, да унижават целия български народ. Най-гордо заклеймяват българските младежи, а тези, които са вандалствали и унижавали жителите на Банско, и са решили, че са в аборигенска държава и могат да правят, каквото си поискат, са напълно оправдани и реабилитирани.
Не приемам всички тези марионетки на тази или онази западна столица да хвърлят кал върху българския народ и да замазват закононарушенията на чуждестранните тийнейджъри, безчинствали из Банско.
Законът трябва да е еднакъв за всички!
Всъщност днес на обвиняемата скамейка са не вандалите, а няколко български младежи. А къде са онези - първопричината за всичко това?
Къде са Хелзинкски комитет, ЛГБТИ+ говорители и неолиберални морализатори, които шумно защитаваха убиеца на българско момче Джок Полфрийман, да защитят българските деца? Нали Гюров това питаше – „Кой ще защити децата?“.
Явно всички защитават нечии права и нечии деца, ама явно не българските, а чуждите!
Ето това наричам аз национални предатели!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шкембак войвода
толкоз ли ви е приятен
кой ли ви плаща за тез пълнежи
Коментиран от #13, #14, #35, #41
15:47 07.08.2026
2 Шкембак вайводата се обади от коневръза
Коментиран от #8
15:47 07.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #38
15:48 07.08.2026
4 Б.си бokлyka !
15:49 07.08.2026
5 пръц
15:49 07.08.2026
6 Знаещ
И да си харчи комисионната от американците за сключеният договор с неговият подпис (F16)
15:50 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Четене с разбиране
До коментар #2 от "Шкембак вайводата се обади от коневръза":Чети написаното!
Остави го тоя какъв е, знаем.
Коментиран от #24
15:52 07.08.2026
9 КОЙ БЕШЕ ТОЗ?!
15:53 07.08.2026
10 Каракольо
Коментиран от #40
15:55 07.08.2026
11 Напълно
15:56 07.08.2026
12 1488
отивам в русия, там е ладно
15:57 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "шкембак войвода":Шкембе войвода може да е всякакъв, но това, което е казал, е точно в десятката.
16:00 07.08.2026
15 Мдааа
16:01 07.08.2026
16 Зеления
Силна статия до последния абзац - скоро имаше пак интервю на Монов старши, бащата на убития Монов, който продължава да си твърди, че Полфрийман е нападнал групата на Монов. Това издиша, не е логично сам човек да напада 10 души и дълбоко се съмнявам, че причина за онзи инцидент е дело на Полфрийман, така че от случай до случай има огромна разлика, за да се правят съпоставки.
Та тук слагам минус на Каракачанов.
Слагам му и минус за това че подписа като министър на отбраната и член на министерски съвет, заедно с Бойко съгласие С. Македония да влезе в НАТО.
Коментиран от #22, #29
16:02 07.08.2026
17 Сила
Никой не го кани вече на тежки софри с плюскане и пиене обаче , няма и да го поканят никога повече ....свърши се !!!
16:02 07.08.2026
18 Тиква
16:03 07.08.2026
19 Най щастлив ще бъда,
16:04 07.08.2026
20 Гост
Коментиран от #23
16:05 07.08.2026
21 Специалист
16:06 07.08.2026
22 Сила
До коментар #16 от "Зеления":Случая беше , че австралиеца имаше военна подготовка , голям нож и не се уплаши ....
А ония келеши са свикнали да бият некви нещастници ровещи по кофите , никога не биха скочили на "калашници " или подобни яки цигани....
Коментиран от #33
16:06 07.08.2026
23 Сила
До коментар #20 от "Гост":"Заплаха за националната сигурност"....мисля , че е формулировката за подобно престъпление ?!?
16:08 07.08.2026
24 четем и нищо ново не прочитаме
До коментар #8 от "Четене с разбиране":а тоя мършояд започна да се прави на загрижен за народа чак когато като всички подобни на него излетя от властта завинаги
16:08 07.08.2026
25 ДАСКАЛ ГЕНЧО
КАТО СЕ НАВЕЖДАТЕ ЕДИНСТВЕНОТО Е ДА ВИ НАКАРАТЕ И ДА ДУХАТЕ СУПАТА.
БРАВО НА ДЕЦАТА ОТ БАНСКО.
16:09 07.08.2026
26 Тошо
16:09 07.08.2026
27 Мдаа
16:09 07.08.2026
28 Пламен
16:10 07.08.2026
29 Торбичка от Била пълна с Фъ16
До коментар #16 от "Зеления":На приказки много силен, но помним мерзките му дела на власт със Бою семитския циганин.
Коментиран от #36
16:10 07.08.2026
30 Абе той и пиян Болен Лидеров
16:15 07.08.2026
31 Минавам само да попитам
16:16 07.08.2026
32 дядото
16:20 07.08.2026
33 Зеления
До коментар #22 от "Сила":"Случая беше , че австралиеца имаше военна подготовка , голям нож и не се уплаши ....
А ония келеши са свикнали да бият некви нещастници ровещи по кофите , никога не биха скочили на "калашници " или подобни яки цигани...."
Да, споделям това мнение. Имаше и данни че групата на монов беше съборила Полфрийман на земята и му беше нанасяла удари, както и че го бяха гонили по подлези докато го настигнат и накрая австралиеца действително е решил да даде отпор, за съжаление с фатален край.
Много рядко коментирам съдебни дела или катастрофи на пътя, заащото почти никога няма една "чиста" истина за всеки различен случай.
Специално обаче за Полфрийман се интересувах доста и представянето в медиите, че сам човек без никаква причина вижда група от 10 младежи, вади нож, тръгва към тях и убива един от тях е в света на най-голямата фантастика.
16:22 07.08.2026
34 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
16:22 07.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 определено няма да ме помниш
До коментар #36 от "а теб с какво ще те запомним":с oпикaнаaа светлокафява пижама на родителя ти 2
16:31 07.08.2026
38 газо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти не работиш ли бе, да ти ......................
16:34 07.08.2026
39 Констатация
16:35 07.08.2026
40 Мериленд
До коментар #10 от "Каракольо":Когато наши деца викат нацистки лозунги нещата са изключително опасни.
16:36 07.08.2026
41 асдф
До коментар #1 от "шкембак войвода":Тоз човечец е много прав,защото и на мен ми омръзна от това плюене от соросоидните нравоучители по българските деца и защитаващи чуждите хулигани!!!! Та и тъпото изказване на българското Министерство на външните работи!
16:39 07.08.2026
42 Агент Иване
16:42 07.08.2026
43 Mарк
Прав си на 100%!
16:42 07.08.2026