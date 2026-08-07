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Каракачанов: Национални предатели са всички, нападнали българските деца и България в т. нар. „антисемитски скандал“

Каракачанов: Национални предатели са всички, нападнали българските деца и България в т. нар. „антисемитски скандал“

7 Август, 2026 15:39 1 173 43

  • красимир каракачанов-
  • банско-
  • скандал

Те защитават чужди деца и чужди права, докато хулят собствената си Родина

Каракачанов: Национални предатели са всички, нападнали българските деца и България в т. нар. „антисемитски скандал“ - 1
Снимка: ВМРО
Красимир Каракачанов Красимир Каракачанов Бивш председател на ВМРО
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди дни избухна скандал, който доста насилствено беше изфабрикуван като „антисемитски“ от италиански и други международни медии.

Става въпрос за клипче, на което в рамките на секунди се виждат български тийнейджъри, които викат пред хотел в Банско, в който са настанени чуждестранни младежи от еврейски произход. До тук нищо притеснително, предвид възрастта на двете групи млади хора. Проблемът идва от интерпретацията на цялата ситуация, първо от водещи италиански медии като АНСА, LaPresse и RAI News, а после и от други международни канали, които шумно и безкритично обявиха ситуацията като „антисемитско нападение“.

На фона всичко това и българското Министерство на външните работи, без да направи проверка на фактите, побърза да заклейми българските младежи и да налее допълнително масло в огъня на изфабрикувания скандал.

В конкретния случай обаче не искам да наблягам толкова на международния отзвук и дипломатическите декларации, колкото искам да обърна внимание на воя, който се разнесе от цялата соросоидна, грантаджийска жълтопаветна общност в България.

От дни по всички възможни социални мрежи и ефири се вихрят добре познати „правозащитници“ - либерали борци срещу ксенофобията и други всевъзможни представители на гореизброените чуждопоклоннически НПО, които заливат българското общество с „големите прояви на антисемитизъм“, извършени от няколко тийнейджъри в Банско.

И ако приемем, че тази клика е взела като своя професията да защитава малцинства, хора с различна сексуална ориентация, нелегални мигранти, циганите и т.н., няма как да не направи впечатление нещо друго. Цялата тази групичка се опитва да ни обясни, че няма значение какво са правили чуждестранните младежи, които са били агресивни, вулгарни и меко казано неконтролируеми по време на престоя си в града. Те са обиждали българите по всякакъв начин, показвали са неприлични жестове, тормозили са дни наред както другите гости на хотела, в който са отседнали, така и преминаващи туристи, скандализирайки с поведението и оскърбявайки и гражданите на Банско. Няма значение, че са замеряли хората, преминаващи под балконите, с чаши и бутилки, няма значение, че са нанесли щети на хотела за 15 хил. евро.

За тези измислени „правозащитници“ е важно да не мислим за това, а да мислим само за „лошите фашисти и антисемити, които са отишли да ги обиждат на ксенофобска основа“.

И още нещо - покрай това ни в клин, ни в ръкав, се опитват да ни убеждават, че не трябва да сме критични и към нелегалните мигранти, циганската престъпност, меко казано извратената демонстрация на различна сексуална ориентация и т.н. – все до болка познати наизустени и финансирани отвън мантри.

От тези грантаджийски клакьори не чух нито една дума да осъдят проявите на вандализъм на чуждите граждани. Нито дума!

Даже точно обратното – тях оневиняват с младежката им възраст, докато българските момчета - на същите години - са нападани жестоко и заклеймявани безкомпромисно.

За мен това е крайно неприемливо. Не може за пореден път някои, наричащи себе си българи, за да си заслужат поредния хонорар, да хулят собствените си народ и младеж, като им приписват прояви на антисемитизъм и нетолерантност.

Само ще напомня, че същите тези соросоидни нравоучители са нападнали българската образователна система вече три десетилетия и системно я рушат, премахвайки от нея всички онези исторически факти, показващи патриотизма на българския народ. Опитаха се да представят турското робство като „просто османско присъствие“, а националноосвободителните борби като вандалски прояви и тероризъм. Същите тези три десетилетия вече се опитват да подменят българското национално самосъзнание и битките за независимост, с лекции за либерално поведение, дженедризъм и евроатлантизъм.

Всички онези, които разрушиха патриотичното образование и рушат системно българската идентичност, морал и ценности в името на борбата срещу антисемитизма и правата на различните, днес си позволяват фриволно и под аплодисментите на чуждите посолства, да унижават целия български народ. Най-гордо заклеймяват българските младежи, а тези, които са вандалствали и унижавали жителите на Банско, и са решили, че са в аборигенска държава и могат да правят, каквото си поискат, са напълно оправдани и реабилитирани.

Не приемам всички тези марионетки на тази или онази западна столица да хвърлят кал върху българския народ и да замазват закононарушенията на чуждестранните тийнейджъри, безчинствали из Банско.

Законът трябва да е еднакъв за всички!

Всъщност днес на обвиняемата скамейка са не вандалите, а няколко български младежи. А къде са онези - първопричината за всичко това?

Къде са Хелзинкски комитет, ЛГБТИ+ говорители и неолиберални морализатори, които шумно защитаваха убиеца на българско момче Джок Полфрийман, да защитят българските деца? Нали Гюров това питаше – „Кой ще защити децата?“.

Явно всички защитават нечии права и нечии деца, ама явно не българските, а чуждите!

Ето това наричам аз национални предатели!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шкембак войвода

    13 43 Отговор
    тоз човечец що пак ни го курдисвате
    толкоз ли ви е приятен
    кой ли ви плаща за тез пълнежи

    Коментиран от #13, #14, #35, #41

    15:47 07.08.2026

  • 2 Шкембак вайводата се обади от коневръза

    11 39 Отговор
    колкото да напомни, че още мърси земята.

    Коментиран от #8

    15:47 07.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Ексклузивно! Американски военен самолет кацна на летище София.

    Коментиран от #38

    15:48 07.08.2026

  • 4 Б.си бokлyka !

    10 33 Отговор
    Русенския македонец, агент Иван, пак ръси npocтотии за да напомни за себе си и фалшивата МВРО - инкубатора за pyckи бokлyци ! То и костя копейкин мина през агент Иван, първо като шофьорче, после като секретарка.

    15:49 07.08.2026

  • 5 пръц

    23 3 Отговор
    За "богоизбраните" всички останали сме гои започвам да съжалявам, че някога нашите дядовци не са използвали товарните вагони.

    15:49 07.08.2026

  • 6 Знаещ

    7 27 Отговор
    Опиканият оземпик воевода да не се обажда
    И да си харчи комисионната от американците за сключеният договор с неговият подпис (F16)

    15:50 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Четене с разбиране

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шкембак вайводата се обади от коневръза":

    Чети написаното!
    Остави го тоя какъв е, знаем.

    Коментиран от #24

    15:52 07.08.2026

  • 9 КОЙ БЕШЕ ТОЗ?!

    6 19 Отговор
    ГЛЕДАМ! ГЛЕДАМ, тогозе чувяк не го откривам ни в парламент, ни в правителство, ни в президентство, даже и в областните управи засуха… без него скука и сивота!!! Чудя се кой ли беше и подразбрах, че бил фурна джийска лопата, щото апетитът му бил голям, май се казвал шкем бе войвода!!!

    15:53 07.08.2026

  • 10 Каракольо

    29 6 Отговор
    Напълно прав е Коракачанов...колкото и да врякате

    Коментиран от #40

    15:55 07.08.2026

  • 11 Напълно

    21 3 Отговор
    Подкрепям неговото мнение ! А опитите да се изкара държавата ни виновна, са долни инсинуации, неотговарящи на истината !

    15:56 07.08.2026

  • 12 1488

    7 3 Отговор
    писна ми от жегата у тая турска к0чина българска
    отивам в русия, там е ладно

    15:57 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пилотът Гошу

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "шкембак войвода":

    Шкембе войвода може да е всякакъв, но това, което е казал, е точно в десятката.

    16:00 07.08.2026

  • 15 Мдааа

    22 3 Отговор
    Какво то и да го определяте и наричате Каракачанов в случая е напълно прав! И този път някакви възползвайки се от това, че са "евреи" се изкараха "жертви" и никой не им потърси отговорност и не попита, защо се е стигнало дотам!? Питайте, който и да е работещ в туризма, кои са най-наглите туристи и отговора, ще ви просветли?

    16:01 07.08.2026

  • 16 Зеления

    10 1 Отговор
    Много силна статия, браво на Каракачанов !

    Силна статия до последния абзац - скоро имаше пак интервю на Монов старши, бащата на убития Монов, който продължава да си твърди, че Полфрийман е нападнал групата на Монов. Това издиша, не е логично сам човек да напада 10 души и дълбоко се съмнявам, че причина за онзи инцидент е дело на Полфрийман, така че от случай до случай има огромна разлика, за да се правят съпоставки.
    Та тук слагам минус на Каракачанов.
    Слагам му и минус за това че подписа като министър на отбраната и член на министерски съвет, заедно с Бойко съгласие С. Македония да влезе в НАТО.

    Коментиран от #22, #29

    16:02 07.08.2026

  • 17 Сила

    4 11 Отговор
    Шкембето опъна ушите от глад и пак започна да цапа публичното пространство ...
    Никой не го кани вече на тежки софри с плюскане и пиене обаче , няма и да го поканят никога повече ....свърши се !!!

    16:02 07.08.2026

  • 18 Тиква

    12 1 Отговор
    Нагли хитри еврейчета, същите и осраинци.

    16:03 07.08.2026

  • 19 Най щастлив ще бъда,

    9 2 Отговор
    когато такива"медии"като тази и другите,даващи трибуна на антибългари платени от нпо та, да плюят срещу България и Българите,бъдат осъдени за антидържавна дейност!Дано да дойде по скоро денят на Народен съд 2!!!

    16:04 07.08.2026

  • 20 Гост

    4 3 Отговор
    А агентот, продаващ български паспорти е какъв?

    Коментиран от #23

    16:05 07.08.2026

  • 21 Специалист

    11 2 Отговор
    Абсолютно е прав.Стига сме ходили наведени.Еврейчетста да си платят щетите.Учителите им къде са били.Опитай ти да се държиш така в Италия.И бой и затвор ще има.

    16:06 07.08.2026

  • 22 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления":

    Случая беше , че австралиеца имаше военна подготовка , голям нож и не се уплаши ....
    А ония келеши са свикнали да бият некви нещастници ровещи по кофите , никога не биха скочили на "калашници " или подобни яки цигани....

    Коментиран от #33

    16:06 07.08.2026

  • 23 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    "Заплаха за националната сигурност"....мисля , че е формулировката за подобно престъпление ?!?

    16:08 07.08.2026

  • 24 четем и нищо ново не прочитаме

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Четене с разбиране":

    а тоя мършояд започна да се прави на загрижен за народа чак когато като всички подобни на него излетя от властта завинаги

    16:08 07.08.2026

  • 25 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 1 Отговор
    ТОВА БЪЛГАРИТЕ СМЕ С РОБСКИ МАНТАЛИТЕТ. ДОШЛИ НЯКАКВИ ИТАЛИАНСКИ НЕЩАСТНИЦИ И ОБИЖДАТ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА. НАМЕРИХА СЕ ПРЕДАТЕЛИ КОИИТО ДА ПЛЮЯТ ПО ДЕЦАТА НИ. А РАДЕВ, ЧЕ ВСЕКИ ЧУЖДЕНЕЦ ДА УВАЖАВА БЪЛГАРИЯ.
    КАТО СЕ НАВЕЖДАТЕ ЕДИНСТВЕНОТО Е ДА ВИ НАКАРАТЕ И ДА ДУХАТЕ СУПАТА.
    БРАВО НА ДЕЦАТА ОТ БАНСКО.

    16:09 07.08.2026

  • 26 Тошо

    9 1 Отговор
    Каракачанов е прав, в България българите са виновни за всичко, останалите са невинни защото не са българи, в този случай става въпрос за еврейчета чупили, трошили, обиждали и т.н.Понеже са в България - може , ако бяха направили това в друга държава, напр. в оплакващата ги Италия, щяха да търкат наровете на карибинерите нищо че са непълнолетни.

    16:09 07.08.2026

  • 27 Мдаа

    8 0 Отговор
    Има една българка поговорка "Да би мирно седяло, не би чудо видяло". Не е лошо малките шапчици да я научат.

    16:09 07.08.2026

  • 28 Пламен

    3 2 Отговор
    ....а кой продаваше български паспорти на албански мафиоти....

    16:10 07.08.2026

  • 29 Торбичка от Била пълна с Фъ16

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления":

    На приказки много силен, но помним мерзките му дела на власт със Бою семитския циганин.

    Коментиран от #36

    16:10 07.08.2026

  • 30 Абе той и пиян Болен Лидеров

    3 3 Отговор
    започна отново да казва някои истини откато изпадна от властта. ама кво от това? Един път предател на народа - винаги предател. И Шкембето от МBР0 е същия.

    16:15 07.08.2026

  • 31 Минавам само да попитам

    4 2 Отговор
    Каракачанката не беше ли вицепремиер на шабашгоя Боко Тиквата?

    16:16 07.08.2026

  • 32 дядото

    5 0 Отговор
    чиф у ти те за последните години сами надигнаха омраза срещу себе си и им трябва клапан за изпускане парата.трябва да помислят,че и по-зле ще става

    16:20 07.08.2026

  • 33 Зеления

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    "Случая беше , че австралиеца имаше военна подготовка , голям нож и не се уплаши ....
    А ония келеши са свикнали да бият некви нещастници ровещи по кофите , никога не биха скочили на "калашници " или подобни яки цигани...."

    Да, споделям това мнение. Имаше и данни че групата на монов беше съборила Полфрийман на земята и му беше нанасяла удари, както и че го бяха гонили по подлези докато го настигнат и накрая австралиеца действително е решил да даде отпор, за съжаление с фатален край.
    Много рядко коментирам съдебни дела или катастрофи на пътя, заащото почти никога няма една "чиста" истина за всеки различен случай.
    Специално обаче за Полфрийман се интересувах доста и представянето в медиите, че сам човек без никаква причина вижда група от 10 младежи, вади нож, тръгва към тях и убива един от тях е в света на най-голямата фантастика.

    16:22 07.08.2026

  • 34 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 2 Отговор
    ТУК Е ПРАВ

    16:22 07.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 определено няма да ме помниш

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "а теб с какво ще те запомним":

    с oпикaнаaа светлокафява пижама на родителя ти 2

    16:31 07.08.2026

  • 38 газо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти не работиш ли бе, да ти ......................

    16:34 07.08.2026

  • 39 Констатация

    1 0 Отговор
    Ама "ромеите" живеят от над 700 години по тези земи, бе, ще рече 30 поколения, виж новите бг "граждани" от Африка, Бл. Изток и Азия скоро шъ изтикат и братята "ромеи", че веке и те не раждат по 5-6 "чавета" кът преди, гледат от нас и карат по 1-2...!!! Лошо, другарЕ, лошоо.... -))))))

    16:35 07.08.2026

  • 40 Мериленд

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Каракольо":

    Когато наши деца викат нацистки лозунги нещата са изключително опасни.

    16:36 07.08.2026

  • 41 асдф

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "шкембак войвода":

    Тоз човечец е много прав,защото и на мен ми омръзна от това плюене от соросоидните нравоучители по българските деца и защитаващи чуждите хулигани!!!! Та и тъпото изказване на българското Министерство на външните работи!

    16:39 07.08.2026

  • 42 Агент Иване

    0 2 Отговор
    ако ги нападнат българските деца в чужбина не са ли предатели бе. Ти не си предател като докладвал другарчетата си на ДС? Дали са български или не това са деца, но тези петолъчки в главата ти са изтрили гънките на мозъка ти!

    16:42 07.08.2026

  • 43 Mарк

    3 0 Отговор
    Браво, Каракачанов!

    Прав си на 100%!

    16:42 07.08.2026