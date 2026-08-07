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Мохамед Халаф: Краят на американската врява!

Мохамед Халаф: Краят на американската врява!

7 Август, 2026 13:00 3 029 19

  • мохамед халаф-
  • иран-
  • сащ-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • ормузки пролив

И най-важният въпрос остава: кой има по-голяма способност да удължи конфликта, да маневрира по неговите пътища, да контролира темпото му и в крайна сметка да го реши: Иран или Съединените щати?

Мохамед Халаф: Краят на американската врява! - 1
Снимка: Фейсбук
Мохамед Халаф Мохамед Халаф
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американската врява започна с военноморски флоти и самолетоносачи, както и с гръмки заплахи за сваляне на иранския режим, но в крайна сметка приключи със споразумение между Иран и Оман за регулиране на корабоплаването през пролива Хормуз, основано на влизане през северния проход, намиращ се в ирански води, и излизане през южния коридор в омански води.

Това коментира във "Фейсбук" Мохамед Халаф.

Войната започна с високи очаквания за смяна на режима, но по-късно целите ѝ бяха сведени до три основни алтернативни варианта: прекратяване на ядрената програма и предаване на запасите от уран, унищожаване на програмата за балистични ракети и прекратяване на влиянието на иранските регионални сили в Ливан, Ирак и Йемен.

В отговор Иран успя да премести центъра на конфликта от политико-военна конфронтация към политико-икономическо уравнение, свързано с глобалната енергийна сигурност, като превърна пролива Хормуз в фокусна точка, а не Техеран и неговите планини и равнини, където ядрените и ракетните съоръжения са разпръснати и защитени под земята.

Това пренасочване в управлението на конфликта обаче не е без рискове и разходи. В отговор на американските удари Иран разшири кръга на конфронтацията, като включи градове в държавите от Персийския залив, които са по-евтини цели, отколкото конфронтация с Израел – основния му противник.

И най-важният въпрос остава: кой има по-голяма способност да удължи конфликта, да маневрира по неговите пътища, да контролира темпото му и в крайна сметка да го реши: Иран или Съединените щати?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 9 Отговор
    Пак сме на страната на булката.И влязохме накрая когато се виждаше разгрома.

    Коментиран от #3

    13:01 07.08.2026

  • 2 униженията за западнАЛяците

    37 3 Отговор
    край нямат

    13:02 07.08.2026

  • 3 как установи

    9 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    коя е страната на булката Айнщайн?

    Коментиран от #4, #10, #18

    13:07 07.08.2026

  • 4 Ку-ку

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "как установи":

    Установил го е чрез болката, която е усетил една педя под кръста 🤣

    Коментиран от #5

    13:10 07.08.2026

  • 5 хахахах

    4 25 Отговор

    До коментар #4 от "Ку-ку":

    зевзеците говрят че и последния софиянец е бил с делегацията на копейките на погребението на чалмата и там е приел вярата след изпитание подобно на мухамедовото в ноща на ал-зут.... който не е запознат да проучи

    13:16 07.08.2026

  • 6 Факт

    9 7 Отговор
    Тоя на коя служба служи!?

    13:23 07.08.2026

  • 7 пресолена

    2 24 Отговор
    така или иначе иран се превърна в една разбита територия. кой спечели. има ли печеливши .или само губещи. американци продължават своя начин на живот....

    Коментиран от #12

    13:23 07.08.2026

  • 8 Читател

    14 5 Отговор
    Кратък и много точен анализ на резултата от нападението на САЩ и Израел и последствията на който сме свидетели.
    Поздравления на Автора!

    13:41 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жан Бойко

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "как установи":

    Слава на Иран и капитулация на САЩ

    13:54 07.08.2026

  • 11 Даааааааа

    10 3 Отговор
    Мохамедчооо, гледах те по тв не знам си кое и ти твърдеше с пяна на уста, че до месец-край с чалмите на аятоласите. Уж си познавач на региона, ама май нищо не познаваш, нито разбираш. Фани се скрий някъде.

    Коментиран от #13, #16, #17

    13:59 07.08.2026

  • 12 гост

    0 13 Отговор

    До коментар #7 от "пресолена":

    И не само това , Тръмп реализира напълно старата си мечта за разбиване на ОПЕК , в момента Иран стана кръвен враг на всички араби от залива , а те не забравят и не прощават !! Иран ще получи в бъдеще точно от тях удари каквито никой друг не може да му направи !! И изобщо няма да я бъде тая дето я мисли с протока , на другите им трябват точно 10-12 месеца да пуснат тръби и да заобиколят протока завинаги , а след това да му покажат кон боб яде ли , щото точно Иран няма и няма да има друг път освен през Ормуз !

    14:02 07.08.2026

  • 13 гост

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Даааааааа":

    Къде точно прочете , че е казал , че Иран е "победил" ??? Или четете както ви изнася ?

    14:06 07.08.2026

  • 14 Е добре де...?!

    3 0 Отговор
    То и аз мога да задам въпроса... :
    ,,Кой...Иран или Съединените щати?"
    Ама нали вие сте специалистите-арабисти и анализатори...!
    Вие дайте отговор на този въпрос,а не да ми ги задавате,което го може всеки...!

    14:39 07.08.2026

  • 15 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    Тоя лизач на хамерикански гъ...ве кога обърна палачинката?

    14:45 07.08.2026

  • 16 Хабиби Мохамед

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Даааааааа":

    Мохамед Халаф-братовчед на Александър Оскар.Борят се за повече пясък и двете страни.Аллах да ги поживи!

    14:52 07.08.2026

  • 17 Нищо ново

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Даааааааа":

    Е,те по медиите почти всички анализатори са хора на службите,говорещи глави просто.Колкото точно прогнозират разузнаванията,торкова и такива "специалисти".

    14:54 07.08.2026

  • 18 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "как установи":

    елементарна логика,през цялата си история сме все откъм булката

    15:22 07.08.2026

  • 19 Днес

    0 0 Отговор
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    16:30 07.08.2026