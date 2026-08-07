Мохамед Халаф: Краят на американската врява!

Американската врява започна с военноморски флоти и самолетоносачи, както и с гръмки заплахи за сваляне на иранския режим, но в крайна сметка приключи със споразумение между Иран и Оман за регулиране на корабоплаването през пролива Хормуз, основано на влизане през северния проход, намиращ се в ирански води, и излизане през южния коридор в омански води.
Това коментира във "Фейсбук" Мохамед Халаф.
Войната започна с високи очаквания за смяна на режима, но по-късно целите ѝ бяха сведени до три основни алтернативни варианта: прекратяване на ядрената програма и предаване на запасите от уран, унищожаване на програмата за балистични ракети и прекратяване на влиянието на иранските регионални сили в Ливан, Ирак и Йемен.
В отговор Иран успя да премести центъра на конфликта от политико-военна конфронтация към политико-икономическо уравнение, свързано с глобалната енергийна сигурност, като превърна пролива Хормуз в фокусна точка, а не Техеран и неговите планини и равнини, където ядрените и ракетните съоръжения са разпръснати и защитени под земята.
Това пренасочване в управлението на конфликта обаче не е без рискове и разходи. В отговор на американските удари Иран разшири кръга на конфронтацията, като включи градове в държавите от Персийския залив, които са по-евтини цели, отколкото конфронтация с Израел – основния му противник.
И най-важният въпрос остава: кой има по-голяма способност да удължи конфликта, да маневрира по неговите пътища, да контролира темпото му и в крайна сметка да го реши: Иран или Съединените щати?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
13:01 07.08.2026
2 униженията за западнАЛяците
13:02 07.08.2026
3 как установи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":коя е страната на булката Айнщайн?
Коментиран от #4, #10, #18
13:07 07.08.2026
4 Ку-ку
До коментар #3 от "как установи":Установил го е чрез болката, която е усетил една педя под кръста 🤣
Коментиран от #5
13:10 07.08.2026
5 хахахах
До коментар #4 от "Ку-ку":зевзеците говрят че и последния софиянец е бил с делегацията на копейките на погребението на чалмата и там е приел вярата след изпитание подобно на мухамедовото в ноща на ал-зут.... който не е запознат да проучи
13:16 07.08.2026
6 Факт
13:23 07.08.2026
7 пресолена
Коментиран от #12
13:23 07.08.2026
8 Читател
Поздравления на Автора!
13:41 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жан Бойко
До коментар #3 от "как установи":Слава на Иран и капитулация на САЩ
13:54 07.08.2026
11 Даааааааа
Коментиран от #13, #16, #17
13:59 07.08.2026
12 гост
До коментар #7 от "пресолена":И не само това , Тръмп реализира напълно старата си мечта за разбиване на ОПЕК , в момента Иран стана кръвен враг на всички араби от залива , а те не забравят и не прощават !! Иран ще получи в бъдеще точно от тях удари каквито никой друг не може да му направи !! И изобщо няма да я бъде тая дето я мисли с протока , на другите им трябват точно 10-12 месеца да пуснат тръби и да заобиколят протока завинаги , а след това да му покажат кон боб яде ли , щото точно Иран няма и няма да има друг път освен през Ормуз !
14:02 07.08.2026
13 гост
До коментар #11 от "Даааааааа":Къде точно прочете , че е казал , че Иран е "победил" ??? Или четете както ви изнася ?
14:06 07.08.2026
14 Е добре де...?!
,,Кой...Иран или Съединените щати?"
Ама нали вие сте специалистите-арабисти и анализатори...!
Вие дайте отговор на този въпрос,а не да ми ги задавате,което го може всеки...!
14:39 07.08.2026
15 Вашето мнение
14:45 07.08.2026
16 Хабиби Мохамед
До коментар #11 от "Даааааааа":Мохамед Халаф-братовчед на Александър Оскар.Борят се за повече пясък и двете страни.Аллах да ги поживи!
14:52 07.08.2026
17 Нищо ново
До коментар #11 от "Даааааааа":Е,те по медиите почти всички анализатори са хора на службите,говорещи глави просто.Колкото точно прогнозират разузнаванията,торкова и такива "специалисти".
14:54 07.08.2026
18 факуса
До коментар #3 от "как установи":елементарна логика,през цялата си история сме все откъм булката
15:22 07.08.2026
19 Днес
16:30 07.08.2026