Кой е Абас Арагчи и защо днес светът следи всяка негова дума?

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В международната политика има личности, които рядко попадат на първите страници на световните медии, но всяка тяхна дума може да промени хода на дипломатическите отношения, да повлияе върху цените на петрола, да успокои или да изостри военен конфликт. Един от тези хора е Абас Арагчи – човекът, който днес е лицето на иранската дипломация и една от най-влиятелните дипломатически фигури в Близкия изток.

Снимка: Morteza Nikoubazl NurPhoto

Но за да се разбере истинската тежест на неговата роля, не е достатъчно да се знае, че е външен министър. Трябва да се разбере как функционира политическата система на Иран, как се вземат решенията в Техеран и защо именно Арагчи е човекът, на когото Западът, Русия, Китай и арабските държави обръщат толкова голямо внимание.

Снимка: Iranian Foreign Ministry / WANA /

Не просто министър, а стратегическият глас на Иран

В повечето държави външният министър е изпълнител на правителствената политика. В Иран обаче системата е значително по-сложна.

Стратегическите решения във външната политика се определят от върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей, който наследява своя баща аятолах Али Хаменей, и институциите за национална сигурност. Външният министър няма пълната свобода сам да определя курса на държавата. Неговата задача е много по-трудна – да превърне политическите решения в дипломатически действия, да ги защитава пред международната общност и да търси възможности за преговори, без да отстъпва от основните принципи на Ислямската република.

Именно затова личността на Абас Арагчи е толкова важна. Той не е просто говорител на режима. Той е човекът, който трябва да убеждава света, че позициите на Иран могат да бъдат защитени чрез дипломация, дори когато напрежението достига опасни нива.

Повече от три десетилетия в дипломацията

Роден през 1962 г. в Техеран, Арагчи принадлежи към поколението, което преживява Ислямската революция от 1979 г. и последвалата осемгодишна война между Иран и Ирак. Като млад служи в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция по време на войната, а след нейния край избира дипломатическата кариера.

Той постъпва в иранското Министерство на външните работи през 1989 г., след което постепенно преминава през почти всички ключови дипломатически постове – от експерт и заместник-министър до посланик във Финландия и Япония, говорител на външното министерство, главен ядрен преговарящ и в крайна сметка министър на външните работи.

За разлика от много политици, издигнали се чрез партийна кариера, Арагчи изгражда авторитета си постепенно – чрез професионална дипломация, академична подготовка и участие в най-трудните международни преговори.

Снимка: Morteza Nikoubazl NurPhoto

Архитектът на ядрената дипломация

Истинската международна известност идва с преговорите по иранската ядрена програма.

Когато през 2013 г. започват интензивните разговори между Иран и шестте световни сили (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай), именно Абас Арагчи се превръща в един от водещите ирански преговарящи. Той участва в изработването на Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) – договор, който временно ограничава иранската ядрена програма в замяна на облекчаване на международните санкции.

Тези преговори изграждат репутацията му на дипломат, способен да разговаря часове наред с най-опитните представители на световните сили, без да губи самообладание и без да прави прибързани компромиси.

Защо Западът го уважава, въпреки разногласията?

Европейски дипломати често описват Арагчи като един от най-добре подготвените представители на Иран. Той владее отлично английски език, има докторска степен от Университета на Кент и познава в детайли начина, по който мислят западните политици.

Това не означава, че е умерен в смисъла, който често се използва в западните медии. Напротив – той последователно защитава правото на Иран да развива мирна ядрена програма, отхвърля натиска върху ракетната политика на страната и остро критикува санкциите срещу Техеран. Разликата е, че предпочита аргумента пред емоцията и преговорите пред публичната реторика.

Снимка: Majid Asgaripour/WANA

Защо днес целият свят следи неговите действия?

Причината не е в личната му харизма, а в мястото, което заема в международната система.

Днес Абас Арагчи е човекът, който:

представлява Иран в най-критичните международни преговори;

води разговори с европейските държави по ядрената програма;

поддържа постоянен диалог с Русия и Китай;

участва в контактите с арабските държави от Персийския залив;

защитава позициите на Техеран по конфликтите с Израел и Съединените щати.

Когато той говори, международните пазари, дипломатическите мисии и военните анализатори внимателно следят всяка формулировка. Понякога една негова фраза може да бъде възприета като сигнал за възможни преговори. В други случаи тя може да покаже, че Иран няма намерение да отстъпва по ключови въпроси.

Човекът между войната и дипломацията

Днес Близкият изток преминава през един от най-напрегнатите периоди в своята съвременна история. Конфликтите около Иран, отношенията със САЩ, напрежението с Израел, ядрената програма и сигурността на Ормузкия проток превръщат външния министър на страната в една от най-внимателно наблюдаваните фигури на световната сцена.

Именно затова Абас Арагчи вече не е просто дипломат. Той е човекът, който се опитва да държи отворени последните дипломатически канали в регион, където една грешна стъпка може да има глобални последици. Затова всяка негова визита, всяка среща и всяко публично изявление се анализират далеч извън границите на Иран.

Това е и причината името му днес да се произнася с внимание както във Вашингтон, така и в Брюксел, Москва, Пекин, Рияд и Тел Авив. Защото в епоха на геополитическа нестабилност Абас Арагчи се е превърнал в един от дипломатите, които могат не само да обяснят политиката на своята държава, но и – поне понякога – да предотвратят превръщането на една регионална криза в глобална.

Снимка: Morteza Nikoubazl NurPhoto

Защо името на Абас Арагчи отново е във фокуса на световната дипломация?

През последните дни Абас Арагчи отново се оказа в центъра на международното внимание. След серията разговори с представители на ключови държави Техеран демонстрира, че предпочита дипломатическите канали пред откритата конфронтация, без обаче да се отказва от твърдите си позиции по ядрената програма и сигурността в Персийския залив.

Особено показателни бяха разговорите му с индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар, по време на които освен регионалната сигурност беше обсъдена и безопасността на корабоплаването след последните атаки срещу търговски кораби. Това показва, че ролята на Арагчи вече далеч надхвърля двустранните отношения между Иран и Запада – неговите позиции оказват влияние върху международната търговия, енергийните доставки и сигурността на един от най-важните морски маршрути в света.

В дипломатическите среди се приема, че всяко негово изявление може да бъде индикатор дали Техеран е готов да продължи диалога, или напротив – дали предстои ново изостряне на отношенията. Именно затова международните медии, анализатори и финансовите пазари следят внимателно всяка негова публична поява.

Дипломатът, който говори от името на една древна цивилизация и една сложна държава

В международната политика има фигури, които се запомнят с гръмките си речи, и други – с решенията, които вземат далеч от светлините на прожекторите. Абас Арагчи безспорно принадлежи към втората категория. Той не е политик, който търси популярност, а дипломат, който изгражда влияние чрез търпение, професионализъм и способността да преговаря в моменти, когато изглежда, че диалогът е невъзможен.

Неговата кариера е отражение на съвременната история на Ислямската република – история, белязана от революции, войни, санкции, международна изолация и непрекъснато противопоставяне със Запада.

Именно в тази сложна среда Арагчи се утвърждава като един от най-опитните ирански дипломати – човек, който познава както логиката на собствената си държава, така и начина, по който мислят нейните опоненти.

Днес той се намира в центъра на едни от най-важните геополитически процеси в света. Всеки негов разговор с европейските лидери, всяка среща с руските и китайските му колеги, всяка консултация с арабските държави от Персийския залив или всяко изявление относно отношенията със Съединените щати и Израел се превръщат в предмет на внимателен анализ.

Причината е проста – Иран е ключов фактор за сигурността в Близкия изток, а Абас Арагчи е човекът, който представлява тази държава пред международната общност.

Разбира се, би било погрешно да се смята, че външният министър сам определя курса на иранската външна политика. Върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей е най-висшият политически и религиозен авторитет в страната, а решенията по стратегическите въпроси се вземат в сложна система от институции.

Но именно Арагчи е дипломатът, който превръща тези решения в езика на международните отношения – език, който трябва едновременно да защити националните интереси на Иран и да остави отворени вратите за диалог със света.

Днес значението на Абас Арагчи не произтича единствено от неговата личност, а от ролята, която изпълнява като представител на държава с огромно стратегическо значение – държава, разположена в сърцето на един от най-нестабилните региони на планетата, притежаваща огромни енергийни ресурси, значително военно влияние и ключова роля в почти всички големи близкоизточни конфликти.

Затова всяка негова дума тежи. Понякога тя може да бъде сигнал за възможно дипломатическо сближаване. Друг път – предупреждение, че напрежението навлиза в нова фаза. В свят, в който една политическа декларация може да разклати финансовите пазари или да промени хода на международна криза, подобно влияние не е просто дипломатически престиж – то е реална геополитическа сила.

Дали Абас Арагчи ще остане в историята като човекът, допринесъл за ново споразумение между Иран и Запада, или като дипломата, ръководил външната политика на страната в един от най-бурните периоди на XXI век, предстои да покаже времето.

Но още днес е ясно, че той е много повече от министър на външните работи. Той е един от най-важните посредници между Иран и света – човек, чиито решения и думи могат да повлияят не само върху бъдещето на собствената му държава, но и върху крехкия баланс на силите в Близкия изток и далеч отвъд неговите граници.

Между дипломацията и бездната

Историята рядко се пише само от генералите на бойното поле. Много по-често тя се ражда зад затворените врати на дипломатическите кабинети, където думите тежат колкото оръжията, а едно единствено изречение може да предотврати война или да постави началото на нова.

Именно там, далеч от телевизионните камери и шумните политически декларации, работи Абас Арагчи.

Неговата мисия не е да печели аплодисменти, а да защитава интересите на държава, която повече от четири десетилетия живее под натиска на санкции, международна изолация и непрекъснато геополитическо противопоставяне.

Независимо дали човек е съгласен или не с политиката на Ислямската република, трудно може да отрече, че дипломати като Арагчи са сред хората, които днес определят ритъма на световната политика.

Снимка: Morteza Nikoubazl NurPhoto

Близкият изток отново е на кръстопът. Войните вече не се водят само с танкове и ракети. Те се водят чрез икономически санкции, кибератаки, разузнавателни операции, дипломатически натиск и битка за влияние.

В този нов свят външният министър на Иран е принуден ежедневно да балансира между твърдостта, която очаква собствената му държава, и необходимостта да не бъдат прекъснати последните канали за диалог със света.

Може би точно затова Абас Арагчи е толкова труден за разгадаване. За едни той е безкомпромисният защитник на иранските национални интереси. За други – прагматичният дипломат, който разбира, че нито една криза не може да бъде решена единствено със сила. Какъвто и да е , той си остава днес главният герой – дипломатът, който превежда решенията на Техеран на езика на международната политика.

Истината вероятно е някъде по средата. А именно там – в пространството между конфронтацията и компромиса – се ражда истинската дипломация.

Днес вниманието на света е приковано към Техеран. Всяка среща, всяко изявление и всяко дипломатическо послание се анализират в световните столици. Защото зад тях стои не просто един министър, а държава с огромно влияние върху бъдещето на Близкия изток.

Дали регионът ще поеме по пътя на нова ескалация или ще намери сили за нов дипломатически диалог, зависи от решенията на много лидери. Но сред тях неизменно ще бъде и човекът, който днес носи отговорността да говори от името на Иран пред света.

В крайна сметка най-големият парадокс на дипломацията е, че нейните най-значими победи често остават незабелязани.

Когато една война не избухне, когато една криза бъде овладяна или когато две непримирими страни все пак седнат на една маса, рядко се мисли за хората, които са направили това възможно.

И може би именно това е истинската мярка за един дипломат – не колко често името му присъства в заглавията, а колко катастрофи е успял да предотврати, преди светът изобщо да разбере колко близо е бил до тях.

Оля АЛ-АХМЕД