В Украйна: Путин смени ключови военни командири заради провала на офанзивата в Донецка област

Владимир Путин смени ключови командири, след като обещанията на руското Министерство на отбраната бързо да завземе Донецка област се провалиха, съобщи украинската телевизия FREEДOM.
Руският президент е взел важното решение, след като темпото на руската офанзива в Украйна рязко се забави. Според проекта DeepState, анализираш данни от открити източници, през юли Русия е успяла да поеме контрол само над 88 кв. км украинска територия. А през май руската армия завърши с нетни териториални загуби.
Според агенция „Ройтерс” руският Генерален щаб е обещал на Путин миналата година, че украинският фронт ще се срине бързо и Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск ще преминат под руски контрол. Тази година сроковете първо бяха отложени за есента, а след това и за края на годината. Тези прогнози обаче също се считат за нереалистични.
В сряда Путин посочи Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле. Досега Лямин служеше като началник щаб на руската групировка войски „Център". Путин обяви назначението в рамките на, по думите му, „усъвършенстване" на военната структура в момент, когато войната в Украйна преполовява петата си година.
Руският президент Владимир Путин също така обяви, че редица армейски логистични и други подразделения ще преминат под единно командване, за да може да се подсили военната кампания срещу Украйна. Путин посочи, че преструктурирането на въоръжените сили се основава на натрупания във войната в Украйна опит и на текущите оперативни нужди.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Поп Гундяев
Коментиран от #117, #166
07:08 07.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Захарова
До коментар #1 от "Коментатор":Браву бе гуведу!Работа те чака и днес.За какво те храним?
07:10 07.08.2026
10 ГолЕм смЕх!
За Федоров...да не говорим!
Там още вървят масовите протести в негова защита...!
Пропуснах...- смениха и посланичката си в САЩ,заради...,,съмнения в корупция"...!
И смяна на още много ключови фигури и постове...
07:10 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Очевидно
07:11 07.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Аеееее
07:12 07.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А Зеленски що не е питал копейките...
До коментар #3 от "А що не е питал копейките кво да прави?":...кво да прави,преди смяната на Федоров,че сега бере ядове,с масови протести...?!
Мммм...?!?!
07:13 07.08.2026
20 Михайло Драпати, генерал
До коментар #15 от "Факт":Леж са 800 000 Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-А !!!
Тва е много нещо !!! 👆
07:13 07.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АРЕ СЯ..
АааааааХахахаха
Коментиран от #114, #127, #160
07:14 07.08.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСКАТА АРМИЯ ИЗЛЕЗЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР
..... И ДО КИЕВ СА САМО СТЕПИ И МАЛКИ МАХАЛИ - НЯМА ГРАДОВЕ , НЯМА БУНКЕРИ :)
Коментиран от #109, #116, #176
07:14 07.08.2026
24 И що тъй бе смотльо?
Коментиран от #95, #120
07:15 07.08.2026
25 Кога станеш...
До коментар #17 от "Последния Софиянец":.... - ,,Първият Софиянец"...!
07:15 07.08.2026
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #125
07:16 07.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Копейки,
07:24 07.08.2026
31 Брутален провал
Коментиран от #38
07:25 07.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Някой си
07:29 07.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мишел
Коментиран от #46
07:30 07.08.2026
38 Назад си с матриЯла...!
До коментар #31 от "Брутален провал":,,...скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата..."
Отдавна Русия се бие само с бойни лопати...!
Даже и тук Марчето го писа,ама кой да чете...?!
07:31 07.08.2026
39 Ха ха
07:32 07.08.2026
40 Колкото тъпи окрайнците
07:32 07.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Да не си
До коментар #28 от "Мишел":Трол?
07:33 07.08.2026
43 Соломон
До коментар #28 от "Мишел":Не загубите не са еднакви.Германия губи 5,3 милиона на фронта и около 2 милиона цивилни
07:34 07.08.2026
44 Биби
07:35 07.08.2026
45 Kaлпазанин
07:35 07.08.2026
46 Що пък не?!
До коментар #37 от "Мишел":Щом Зеленски се похвали пред медиите,че 16 000 чужденци,се сражават в редиците на ВСУ...?!
Коментиран от #107
07:36 07.08.2026
47 Кой да пита
До коментар #3 от "А що не е питал копейките кво да прави?":Зеления наркоман ли? Наркомана смени ръководството за големи успехи и на фронта и срещу корупцията
07:37 07.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 защо
Громи го тоя ...!
Само ти остана.
07:37 07.08.2026
50 Не пишете глупости
Коментиран от #132, #156
07:37 07.08.2026
51 жик так
Коментиран от #93
07:38 07.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Край с Европа
Питат ги, къде искат да идат?
Отговорят през Румъния в Русия.
Всички искат в Русия само Радев, Костадинов и русофилите не щат в Русия!
07:39 07.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:44 07.08.2026
61 Сравняваш несравними
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":неща! Ако Червената армия действаше както е правила армията и разните служби на Германия по онова време, то загубите щяха да са съизмерими! А съветските воиски не са провеждали тотален геноцид спрямо цивилните граждани на Германия, както това са правили немците спрямо гражданите на СССР! Така че е глупаво от твоя страна да правиш подобни сравнения!
07:44 07.08.2026
62 Ъъъ
От този бълвоч не става ясно кои са сменените "ключови" командири.....🤣
Колкото до "провала" в Донецка област:, руснаците влязоха в Олексиево-Дружковка южно от Краматорск и в Добропиле, а Тръмп публично призна, че САЩ не могат да дадат ракети на Украйна, тъй като самите те се нуждаят от тях.... И за да демонстрира някаква "сила" пред господарите си, Зеления клоун атакува с дронове села и паланки в Русия....🤣
07:45 07.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Роко
До коментар #58 от "батСали":Ма верно ли? Назначи офицер от най - безполезния род войски да командва дроновете от които нищо не разбира. Приятелю създаването на нов вид войски не води до разместване в командната верига но на това в КЕЧА едва ли са ви учили.
07:47 07.08.2026
66 САМО ОТ ДВАДЕСЕТИНА ДЕНА
07:48 07.08.2026
67 Хаха
До коментар #56 от "жик так":Така е, да!
А освен в Германия влязоха и в съюзниците им, като Румъния, Унгария, Австрия, Словакия, които също изпратиха войски на фронта, както и в България и Чехия, които не изпратиха войски, но помагаха логистично!
Трябваше ли на същата нацистка "логика" Червената армия да изтрепят няколко милиона от местното население на тези страни...
07:48 07.08.2026
68 У0400
07:48 07.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ти верно си идиот
До коментар #36 от "Механик":Кои сме ние дето СМЕ СМЕНИЛИ?
ТИ АКО СЕ МИСЛИШ ЗА РУСНАК НИЕ СМЕ БЪЛГАРИ И НЕ СЕ ИЗЖИВЯВАМЕ КАТО УКРАИНЦИ, РУСНАЦИ ИЛИ ПАТАГОНЦИ
07:49 07.08.2026
71 Маринов
Коментиран от #141
07:50 07.08.2026
72 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #110
07:50 07.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Що квичиш?
До коментар #73 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":За пари ли?
07:54 07.08.2026
75 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ
Коментиран от #78
07:55 07.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 жик так
Германските военни загуби са долу горе същите .
Трябваше ли руснаците като влязоха в Германия да избият 13 милиона цивилни ??!!
Коментиран от #98
07:56 07.08.2026
78 жик так
До коментар #75 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":Защото вече няма бензиностанции. И рафинериите ги няма .
Коментиран от #80
07:56 07.08.2026
79 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:57 07.08.2026
80 ЧУВА СЕ
До коментар #78 от "жик так":Че и локомотиви няма, а и пристанища няма. Лоша работа.
07:58 07.08.2026
81 Зеленски бомби Путин
08:01 07.08.2026
82 Зеленски, кошмара на Путин
Ама ядец.
08:03 07.08.2026
83 Провал
А първи дрг са забелязани в Краматорск .
Щом казвате ,че е провал при съотношение на загубите 1:20 украинци .. Вероятно сте прави
Коментиран от #86, #88
08:04 07.08.2026
84 БГ оръжия избива руснаци
08:05 07.08.2026
85 Мурзик
До коментар #4 от "Гост":На времето нямаше американски филми за руснаци. Но за сметка на това имаше почти всяка седмица руски филми за германци. Даже много им се радвахме и гледахме как Т-34 разбива Панцери и Тигри. Как двама-трима руснака с пушки унищожават немски батальони с картечници. Нито дума за Михаел Витман, който унищожава 138 танка и 132 противотанкови оръдия с Тигър I, нито за пленените 600 000 руснака.
Коментиран от #89
08:06 07.08.2026
86 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #83 от "Провал":То и в Купянск влезнаха руснаците
После ги избиха като пилци.
08:07 07.08.2026
87 40 ДНЕВНАТА ПЕРЕМОА ПЛИКЛЮЧИ
Коментиран от #112
08:07 07.08.2026
88 Роко
До коментар #83 от "Провал":И къде мога да се запозная с данните за украинските и руските загуби? Защото и двете страни не споделят такава иформация
08:09 07.08.2026
89 РАЗКАЖИ МИ ПРИКАЗКА ЗА НАЦИСТИТЕ
До коментар #85 от "Мурзик":А после какво е станало с този нацист? С тигъра ли са го обесили?
08:09 07.08.2026
90 Маремареее,
08:10 07.08.2026
91 Ъъъ
"Като цяло, близо 16 000 чужденци от 72 държави се бият в украинските въоръжени сили, според военния омбудсман на Украйна Олга Решетилова. Близо 40% са от Латинска Америка."
Не че нещо, но после някои вият на умряло, че Ким пращал севернокорейци на фронта, без да си дава сметка, че се изпращат там, за да се учат да управляват дронове ...Както и колумбийските картели пращат свои "представители" да се бият на страната на Украйна, за да се научат на същото... Нали затова колумбийското правителство вече наложи строги ограничения върху вноса на всички дронове... Наркокартелите вече имат отделни подразделения, които използват дронове срещу полицията и армията.🤣
Коментиран от #96, #103
08:15 07.08.2026
92 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ
Коментиран от #97
08:17 07.08.2026
93 Супер
До коментар #51 от "жик так":Груз 200 ще се утрои.Руските НЕможачи винаги така си воюват .
08:18 07.08.2026
94 Гост
08:19 07.08.2026
95 Хахахахаха
До коментар #24 от "И що тъй бе смотльо?":Нали 5 години гоните от руснаците от едно село ахаххаха, 5 години война освободена територия от украинците 0 км хахахахаха, все по близко до Киев се изтеглят хахахаха
08:20 07.08.2026
96 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
До коментар #91 от "Ъъъ":За всички е ясно, че това е поредната прокси война на англосаксонските срещу Русия. Този път вместо германци умират окраинци.
08:20 07.08.2026
97 РУСКИТЕНАЦИСТИ
До коментар #92 от "БАНДЕРНАЦИСТИТЕ":Превзеха ли Мала Токмачка?Питам за една шокирана копейка чакаща на пресъхналия Дунав останал без вода и не може да меси.
Коментиран от #101
08:20 07.08.2026
98 Так жить
До коментар #77 от "жик так":Общи взето си написал глупости, но едва ли се интересуваш от истината, за да ти обяснявам.
Коментиран от #151, #153
08:20 07.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 ДРОНОВЕТЕ ЧАКАТ
08:21 07.08.2026
101 Розарио
До коментар #97 от "РУСКИТЕНАЦИСТИ":Руските велики АЕЦове по Дунава - спряха. Из ви разправям, че народ дето нито пирони, нито касетофони могат да произведат, да не го търсите за атомни технологии.
Коментиран от #106, #124
08:22 07.08.2026
102 Голям провал,
08:22 07.08.2026
103 всички срещу руския Агресор
До коментар #91 от "Ъъъ":Няма по голямо зло от Фашистка русия!
Коментиран от #136
08:23 07.08.2026
104 Соловев
До коментар #99 от "Укротрола да го хване скоротечен рак!":Всички русофоли в Сибир да строят велика Русия.
Коментиран от #113
08:23 07.08.2026
105 Копейка
Коментиран от #140
08:23 07.08.2026
106 ПОЛУТЪП
До коментар #101 от "Розарио":Френските АЕЦ-ове спяха още преди две седмици.
08:24 07.08.2026
107 Оправдания
До коментар #46 от "Що пък не?!":Никой не ще да се сражава за руснаците. Особено русофилите.
Никой не ще да се занимава с лузъри.
08:25 07.08.2026
108 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:25 07.08.2026
109 Ха ха
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Айде що чиниш при циганите в амирикански Детройт, отивай да взимаш Киев, да получиш "Герой Росии" и парцел в Сибир
08:26 07.08.2026
110 Украинците мозъкът на СССР
До коментар #72 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Като изключим Украинците и прибалтийските републики, останалата част от СССР бяха тотални алкохолици!
08:27 07.08.2026
111 Факт
Кой бомбардира украинските училища, детски болници и жилища???
Кой срина цели украинските градове и села и разстрелва мирни жители???
Ако ти влезе някой в къщата, пали, граби, убива, а ти се съпротивляваш, значи си виновен, така ли?
Значи настояваш да има конфликт с насилника.
И ако помолиш да помощ и ти кажат, че не трябва да ти се помага, за да има мир, докато башибозука ти вилнее в къщата, как ще се чувстваш, бе, гнидо съветска?
Всеки народ има пълното право да решава своята съдба, а най-малко руснаците имат право да нареждат и изискват, защото винаги са били фашисти.
Коментиран от #118, #119
08:27 07.08.2026
112 Роко
До коментар #87 от "40 ДНЕВНАТА ПЕРЕМОА ПЛИКЛЮЧИ":Да бе въобще нищо. 70% от НПЗ горят вече втори месец. Корабоплаването в Азовско море практически не съществува. В Черно море се е съкратило на 60%. За дивата ягодка дори няма да говоря. А да на Драпати тепърва ще му сърбат попарата той с тази операция няма нищо общо.
08:27 07.08.2026
113 Сибир е вече Китайски!
До коментар #104 от "Соловев":путин фалира РФ!
08:28 07.08.2026
114 Трудни, колко да са
До коментар #22 от "АРЕ СЯ..":трудни, Киев, Лвов, Харков, Одеса, Суми, Иванофранковск и десетки други, градове и паланки са под непрекъснат обстрел с балистика и реактивни дронове всеки ден. В черноморските портове и тези на Дунав, нищо не пристига и всичко се унищожава. Спрян ви е втос износа и сте в предсмъртна агония, ама се биете крещейки истерично слава кокаине. От WCкрайна нищо не остава, но такива кречетала като вас само вият като мук на месечна.
Коментиран от #121
08:29 07.08.2026
115 Един
08:29 07.08.2026
116 Роко
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И къде се е случило това?
08:30 07.08.2026
117 от доста
До коментар #5 от "Поп Гундяев":време..нито една руска ракета не била прихваната от укробандери...само зяпат и броят..Зеленото като разбрал че няма как да ги сваля..решил да удари на молби, сълзи..сополи потекли..искаше мораториум за въздушни удари...Жалък палячо....Просяка обвини евротретополови че не искат да му дадат ракети..и за пореден път показа колко струват неговите обещания..САЩ и те отрязаха укропи..КАПУТ за Киевска хунта..
Коментиран от #133
08:31 07.08.2026
118 Ъъъ
До коментар #111 от "Факт":"Ако ти влезе някой в къщата, пали, граби, убива, а ти се съпротивляваш, значи си виновен, така ли?"
Абсолютно!
Справка: Иран!
Коментиран от #129
08:31 07.08.2026
119 Орешник
До коментар #111 от "Факт":Питах доктора за твоя случай,каза че няма шанс!
08:33 07.08.2026
120 Не мога да разбера защо
До коментар #24 от "И що тъй бе смотльо?":непрекъснато се слага тая Малая токмачка, при положение, че руснаците са вече в Орехов, който е град след този населен пункт Малая токмачка? Обяснете ми защо все това ви е в устата.
Коментиран от #123, #126
08:33 07.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Странно
Коментиран от #178
08:35 07.08.2026
123 Роко
До коментар #120 от "Не мога да разбера защо":Щото за Орехов могат само да си мечтаят
08:35 07.08.2026
124 Розарио
До коментар #101 от "Розарио":От 57 реактора французите са спряли 3-4 по екологични съображения, а не поради невъзможност да работят.
При руските централи изпбившия соц спрените мощности са 100%.
Ти сега ще кажеш, че предпочиташ Москвич пред Рено.
08:35 07.08.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Роко
До коментар #120 от "Не мога да разбера защо":А да и щото вече 1600 дни рассиянските нацисти я щурмуват и все не им се получава.
08:37 07.08.2026
127 СиГа па ти
До коментар #22 от "АРЕ СЯ..":За два часа мачкаме Иран .
13 бази на пихтия , един трилион загуби
Няма ракети .
08:37 07.08.2026
128 Факт
В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!
Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!
Коментиран от #175
08:38 07.08.2026
129 Роко
До коментар #118 от "Ъъъ":Приятелю сега проверих в Иран никой не е влизал. И преди това го знаех ма за всеки случай проверих че Рижко може всякакви да ги свърши
Коментиран от #139
08:40 07.08.2026
130 Васил
08:40 07.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Бяха 1813г.и може
До коментар #50 от "Не пишете глупости":пак да отидат, пътя им е добре познат, а и превозите им сега са много бързи минават по 5-15 км. за секунда. Изчисли си 2500 км, за какво време ще го минат за да стигнат в Париж.
Коментиран от #134
08:41 07.08.2026
133 Роко
До коментар #117 от "от доста":Ма верно ли а укрите знаят ли?
08:42 07.08.2026
134 Роко
До коментар #132 от "Бяха 1813г.и може":Приятелю пропускаш една малка подробност франсетата също имат ракети и те могат да пратят няколко а и други ще им помогнат ако се наложи.
08:46 07.08.2026
135 Истината:
от международни партньори от февруари 2022 г. насам,
заяви в четвъртък управителят на Националната банка на Украйна Андрий Пишни.
Той определи сумата като "колосална" от която голяма част е открадната!.
Коментиран от #163
08:46 07.08.2026
136 Ъъъ
До коментар #103 от "всички срещу руския Агресор":Хахаха... 🤣
Всички срещу руския агресор и не могат да го победят.... То не бяха кравари, то не британци, то не бяха германци, поляци, естонци, литовци, латвийци, то беше пращане на оръжия всякакви, налагане на санкции всякакви, то не беше Старлинк, Патриоти, Ф-ки, Абрамси, Стингъри, Джавелини, Хаймарси... Какво не беше? И пак нищо... 🤣
08:47 07.08.2026
137 А ЛЕВА?
08:50 07.08.2026
138 старшина Фърчилков, о.з.
За туй висим на линията Покровск- Торецк- Константиновка вече две години!
Щото не можем да пробием при село Ню Йорк!
Слушайте мен, аз съм стратег!
Коментиран от #142
08:50 07.08.2026
139 Ъъъ
До коментар #129 от "Роко":"Приятелю сега проверих в Иран никой не е влизал."
Не е влизал никой по суша.... И няма и да влезе, щото се иска нещо, което нито евреите, нито краварите притежават, но това е за друга тема. Я сега провери дали някой е "влизал" по въздух в Иран? Провери и кажи какво откри.
Коментиран от #143
08:51 07.08.2026
140 Сметах,сметах
До коментар #105 от "Копейка":Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.
08:51 07.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Ъъъ
До коментар #138 от "старшина Фърчилков, о.з.":И тьотята ми резна надника наполовина,но не се оплаквам.
08:55 07.08.2026
143 Проверил си ми дедова
До коментар #139 от "Ъъъ":Я марш
08:56 07.08.2026
144 Анонимен
08:56 07.08.2026
145 Колко територия си върна Украйна
Данните бяха потвърдени и от президента Володимир Зеленски, като се отчита промяна в динамиката на фронта.
Февруари: Анализи на Института за изучаване на войната (ISW) и AFP показват освобождаването на около 200 кв. км, предимно в Запорожка област.
Март: Украинската армия си връща близо 50 кв. км чрез тактика на активна отбрана.
Май: Спечелените площи са били със 100 кв. км повече от загубените за същия период.
Юли: Настъпва обрат в баланса, като според независимата платформа за мониторинг DeepState руските сили са окупирали малко повече територия (нетен ръст от 36 кв. км за Русия), отколкото ВСУ е успяла да си върне.
Оценките на военните анализатори показват, че темпът на руското настъпление е значително забавен спрямо предходната година, а фронтовата линия остава изключително динамична и оспорвана.
И ТАКА, НЕТНИЯТ РЪСТ НА РУСИЯ ЗА ЮЛИ Е 36 КВ.КМ.
Коментиран от #149, #154, #155
08:59 07.08.2026
146 Луд
09:00 07.08.2026
147 Факт
Борбата срещу Путин, борбата срещу режима на Путин, е част от глобалната война между силите на свободата и тиранията.
Украинският фронт е нейният най-важен фронт. В реалност тази фронтова линия преминава през целия планета — от Тайван до Куба.
Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока на световното развитие.
И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин.
Руската история ясно показва, че промяната е възможна само след военно и геополитическо поражение.
Ето защо днешната помощ за Украйна — борбата за нейната победа и за поражението на Русия — е опит да се създадат условия Руската империя, след нейния неизбежен разпад, да се трансформира в държава, която ще бъде част от свободния свят в неговото съперничество с китайската хегемония.“
09:04 07.08.2026
148 Истина
09:04 07.08.2026
149 продължение
До коментар #145 от "Колко територия си върна Украйна":Рекорден месец: Юли 2026 г. е месецът с най-високи нива на руски жертви за годината – Генералният щаб на Украйна отчете 42 860 загуби в жива сила (убити, ранени, пленени и изчезнали) само за този период. Предходният пик беше през юни с 39 290 души.
Всиччко това за 36 кв. км.
Клюките в Кремъл твърдят, че Путин тропал по масата и подскачал на място от яд!
Дал последен шанс на Герасимов и на руския главен щаб, особено след като го излъгали за Константиновка!
А " Случаят село Ню Йорк " стана повод за подигравки в западната преса, понеже селото беше обявено за превзето още през 2022 г.
Коментиран от #150
09:05 07.08.2026
150 Хаха
До коментар #149 от "продължение":Не знам кво "отчитат" в Крайна, ама при размяната на чували едвам събират 50 срещу 1000....
09:09 07.08.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Хохо Бохо
09:18 07.08.2026
153 жик так
До коментар #98 от "Так жить":Е диотите сте на изчезване .
09:23 07.08.2026
154 АЛОООО
До коментар #145 от "Колко територия си върна Украйна":АМА ВЕРНО ЛИ
АМ ЧИ ГЛЕДАЙ КАРТАТА НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ
ЗА ЮЛИ РУСИЯ Е СЪС 700 КВ КМ НАПРЕД
ВЕЧЕ РУСКИТЕ ДРГ ВЛИЗАТ В ОРЕХОВ
АМА ЗА ТЕБЕ И КОНСТАНТИНОВКА ОШЕ Е УКРАИНСКА НАЛИ
Е СПОКО ТРУПО....ВЕТЕ НА ДЕБИЛИТЕ СНИМАЛИ СА В ЦЕНТЪРА С БАЙРЯКА КУЧЕТАТА ВЕЧЕ ГИ УСВОИХА
АЙДЕ НАХЛЮПВАТ ТЕНДЖЕРАТА
А И В ЧАСОВ ЯР ВСУ ДЪРЖАТ ЕДИН КЕ....НЕФ НАЛИ ТАКА
09:24 07.08.2026
155 КЪДЕ БЕ
До коментар #145 от "Колко територия си върна Украйна":ДЕБ....ИЛ
ДАН СА СТИГНАЛИ МЕЛИТОПОЛ
09:26 07.08.2026
156 Тасс Соловьов
До коментар #50 от "Не пишете глупости":Как в Париж? Лукашенко още преди СВО каза, че за 3-4 дни руснаците ще са в Киев, а докато в НАТО се наумуват, войските им ще са на Ламанша. Оттогава минаха почти 5 години, трябва някъде към Луната да са стигнали вече. В нашите "продажни" медии ни показват горящи руски градове, огромни опашки в русия за бензин, пишат че загубили 42 хиляди войници за 30 см напредък на фронта, а Русия и Беларус разбиха отдава Луна 25, нарисуваха Марс 1025, многополюсен свят. Поставиха в полюсите му първопроходците Мадуро, Хаменей, Асад и пращат по 50 хиляди контрактника всеки месец да им помагат по полюсите на вселената...
09:28 07.08.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Свободен
Сега не е нищо повече от пиянище, търкалящо се на тротоара!
Но Украйна ....стана страховита армия!
Дано не се обърне настрани, че ще помете и Беларусь със оня палячо!
Коментиран от #170
09:46 07.08.2026
160 БАРС
До коментар #22 от "АРЕ СЯ..":ЯВНО НЕ СИ ДУЧУЛ КОЙ Е КАЗАЛ ЗА ТРИ ДЕНА.НИТО ПУТИН ГО Е КАЗАЛ НИТО ПЪК НЯКОЙ ДРУГ РАШЕН ГЕНЕРАЛ .КАЗАХАГО АМЕРИКАНЦИТЕ .ОЩЕ АЕДНЪЖ АМЕРИКАНСКИ БИВШ ГЕНЕРАЛ ОТ НАТО .ДА АКО НЕ БЕШЕ СВО ТО ГАВЕРНО АМЕРИКАНЦИТЕ ПРАВИЛНО СА КАЗАЛИ.БАНАЛЕН СТАВАШ ЗА ТИЯ ТРИ ДЕНА. ПОДОБРЕ НЕ ПИШИ НИЩО АКО НЕ ЗНАЕШ КАКВО ДА РИШЕШ
Коментиран от #164, #174
09:50 07.08.2026
161 анонимен
Коментиран от #171
09:51 07.08.2026
162 Всеки едно и също
Само имената на населените места се променят с по-западна локация.
09:54 07.08.2026
163 Не е така!
До коментар #135 от "Истината:":Част от тия пари са върнати на Байдън, Урсула, евро началниците и т.н. Може да се каже, че са взети
10:11 07.08.2026
164 парадни униформи
До коментар #160 от "БАРС":Точно за 3 дни е замислено СВО и за това навлязоха с парадните униформи корумпираните руски командири!
10:56 07.08.2026
165 нормален умен руснак
Коментиран от #167
10:57 07.08.2026
166 Грунд Попяев
До коментар #5 от "Поп Гундяев":Нищожен източно български нацепен и Пръснат цент
11:06 07.08.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Януари 2022
11:17 07.08.2026
169 Свободен човек
11:17 07.08.2026
170 Истински Свободен, а не западно де.билно
До коментар #159 от "Свободен":А само преди Тридесет и седем години светът се съобразяваше с България с (Н.Р.Б) като със СИЛА!
Сега не е нищо повече от наркоманище, търкалящо се на тротоара и паважа!
Последна дупка на кавала преди жалката у.КРАЙ на
Но Украйна ....стана страховито блато и тресавище от 48 мил 22 мил. Липсват ..кой Избягал Кой утрепан,кой закопан армия!
Дано РУСИЯ не се обърне настрани, че ще помете и Палякия и ония там жалките Прибалтика със ония палячовци и брюкСело!
Коментиран от #173, #182
11:18 07.08.2026
171 Рашка Феодалия
До коментар #161 от "анонимен":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
Коментиран от #181
11:18 07.08.2026
172 Путлер може и да си вярва
-;-
Путлер дали им вярва
11:18 07.08.2026
173 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #170 от "Истински Свободен, а не западно де.билно":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
11:19 07.08.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Боташа ще бил посредничел
До коментар #128 от "Факт":128 Факт
47ОТГОВОР
Помните ли как цялата кремълска пропаганда твърдеше, че в Украйна няма война, а само Специална военна операция? В самата Русия дори бе забранено да се говори за война, а всеки, който споменеше думата „война“, попадаше под ударите на закона и бе съден!
В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!
Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!
11:24 07.08.2026
176 В Природата има равновесие
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
3616ОТГОВОР
ТОЧНО ПЪК СЕГА
РУСКАТА АРМИЯ ИЗЛЕЗЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР
-;-
Те от Рашмахта вече 5 години "точно сега" са на крачка от победата.
Не става ли ясно че рашистите са си пропаднали и неможачи, независимо природните богатства.????
Явно в природата има равновесие - даване в Природа, компенсиране в нещо друго!
11:28 07.08.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Инна
Въоръжените сили на РФ нанесоха удар по ешелон с военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Днепропетровска област.
В Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска области беше обявена въздушна тревога, а украинските ресурси писаха за балистична заплаха.
Миналата нощ Черно море в района на Одеса стана последната точка за поредната партида западно въоръжение. Руските военни са унищожили два сухотоварни кораба, опитващи се да доставят техника и боеприпаси за нуждите на ВСУ. Тази операция е част от системната работа по прерязването на морските артерии за снабдяване на украинската армия.
Паралелно с морската блокада руската авиация нанася точкови удари по заровени командни пунктове. В контролирания от киевския режим Херсон с мощни фугасни авиобомби е унищожена подземната база, където се е намирал взвод на печално известното подразделение "Птахи Маджара".
Мислеха, че са в безопасност, но разузнаването ни ги откри. Нашата авиация нанесе успешен удар и базата
унищожени
В резултат на удара врагът загуби повече взвод жива сила. Унищожени са два тона боеприпаси, скъпо оборудване за радиоелектронна борба (РЕБ), радиоелектронно разузнаване (РЕР) и устройства за изстрелване на дронове. Не е изключено
12:05 07.08.2026
181 Бълха.рия цървул.ария
До коментар #171 от "Рашка Феодалия":Робските източно балкански Потурници
много държави са асвабадили.
Само къде, Турците са ги клатили така яко 500 лета, а Гърците 200.. само своята НЕ
А.иначе Зурлите им с Лопата не можеш Затвориш.
Завършено Генно увредени бедни цурвули
12:13 07.08.2026
182 Свободен
До коментар #170 от "Истински Свободен, а не западно де.билно":Коментарът е напълно неадекватен!
Вероятно е писан от човек в алкохолно опиянение!
Няма никаква връзка с реалността!🙂
12:28 07.08.2026