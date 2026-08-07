В Украйна: Путин смени ключови военни командири заради провала на офанзивата в Донецка област

Владимир Путин смени ключови командири, след като обещанията на руското Министерство на отбраната бързо да завземе Донецка област се провалиха, съобщи украинската телевизия FREEДOM.

Руският президент е взел важното решение, след като темпото на руската офанзива в Украйна рязко се забави. Според проекта DeepState, анализираш данни от открити източници, през юли Русия е успяла да поеме контрол само над 88 кв. км украинска територия. А през май руската армия завърши с нетни териториални загуби.

Според агенция „Ройтерс” руският Генерален щаб е обещал на Путин миналата година, че украинският фронт ще се срине бързо и Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск ще преминат под руски контрол. Тази година сроковете първо бяха отложени за есента, а след това и за края на годината. Тези прогнози обаче също се считат за нереалистични.

В сряда Путин посочи Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле. Досега Лямин служеше като началник щаб на руската групировка войски „Център". Путин обяви назначението в рамките на, по думите му, „усъвършенстване" на военната структура в момент, когато войната в Украйна преполовява петата си година.

Руският президент Владимир Путин също така обяви, че редица армейски логистични и други подразделения ще преминат под единно командване, за да може да се подсили военната кампания срещу Украйна. Путин посочи, че преструктурирането на въоръжените сили се основава на натрупания във войната в Украйна опит и на текущите оперативни нужди.