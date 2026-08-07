Новини
Свят »
В Украйна: Путин смени ключови военни командири заради провала на офанзивата в Донецка област

В Украйна: Путин смени ключови военни командири заради провала на офанзивата в Донецка област

7 Август, 2026 07:02 3 027 182

  • владимир путин-
  • донецка област-
  • русия-
  • донбас-
  • украйна-
  • война

Генералният щаб е обещал на Путин, че украинският фронт ще се срине бързо и Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск ще преминат под руски контрол

В Украйна: Путин смени ключови военни командири заради провала на офанзивата в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин смени ключови командири, след като обещанията на руското Министерство на отбраната бързо да завземе Донецка област се провалиха, съобщи украинската телевизия FREEДOM.

Руският президент е взел важното решение, след като темпото на руската офанзива в Украйна рязко се забави. Според проекта DeepState, анализираш данни от открити източници, през юли Русия е успяла да поеме контрол само над 88 кв. км украинска територия. А през май руската армия завърши с нетни териториални загуби.

Според агенция „Ройтерс” руският Генерален щаб е обещал на Путин миналата година, че украинският фронт ще се срине бързо и Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск ще преминат под руски контрол. Тази година сроковете първо бяха отложени за есента, а след това и за края на годината. Тези прогнози обаче също се считат за нереалистични.

В сряда Путин посочи Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле. Досега Лямин служеше като началник щаб на руската групировка войски „Център". Путин обяви назначението в рамките на, по думите му, „усъвършенстване" на военната структура в момент, когато войната в Украйна преполовява петата си година.

Руският президент Владимир Путин също така обяви, че редица армейски логистични и други подразделения ще преминат под единно командване, за да може да се подсили военната кампания срещу Украйна. Путин посочи, че преструктурирането на въоръжените сили се основава на натрупания във войната в Украйна опит и на текущите оперативни нужди.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Поп Гундяев

    30 32 Отговор
    Дребен палячо

    Коментиран от #117, #166

    07:08 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Захарова

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Коментатор":

    Браву бе гуведу!Работа те чака и днес.За какво те храним?

    07:10 07.08.2026

  • 10 ГолЕм смЕх!

    83 26 Отговор
    А Украйна смени Главнокомандващият ВСУ-Сирски,с Драпати,заради провала им по цялата фронтова линия...!
    За Федоров...да не говорим!
    Там още вървят масовите протести в негова защита...!
    Пропуснах...- смениха и посланичката си в САЩ,заради...,,съмнения в корупция"...!
    И смяна на още много ключови фигури и постове...

    07:10 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Очевидно

    38 13 Отговор
    Мара е гъста с Путин

    07:11 07.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аеееее

    37 8 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    07:12 07.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А Зеленски що не е питал копейките...

    36 13 Отговор

    До коментар #3 от "А що не е питал копейките кво да прави?":

    ...кво да прави,преди смяната на Федоров,че сега бере ядове,с масови протести...?!
    Мммм...?!?!

    07:13 07.08.2026

  • 20 Михайло Драпати, генерал

    17 9 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Леж са 800 000 Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-А !!!
    Тва е много нещо !!! 👆

    07:13 07.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АРЕ СЯ..

    22 23 Отговор
    Сите знаем ,че пръвите...13 год от... 3 дневнио Блицкриг на у йло са най- трудни,..после... 2 ДНЯ и ВСЕ!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #114, #127, #160

    07:14 07.08.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    41 16 Отговор
    ТОЧНО ПЪК СЕГА
    РУСКАТА АРМИЯ ИЗЛЕЗЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР
    ..... И ДО КИЕВ СА САМО СТЕПИ И МАЛКИ МАХАЛИ - НЯМА ГРАДОВЕ , НЯМА БУНКЕРИ :)

    Коментиран от #109, #116, #176

    07:14 07.08.2026

  • 24 И що тъй бе смотльо?

    21 14 Отговор
    Нали пет години побеждавате като изключим Мала Токмачка.

    Коментиран от #95, #120

    07:15 07.08.2026

  • 25 Кога станеш...

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    .... - ,,Първият Софиянец"...!

    07:15 07.08.2026

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    23 30 Отговор
    От Киев за два дня, та до фалит и разпад, ботокс молодец‼️

    Коментиран от #125

    07:16 07.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Копейки,

    16 20 Отговор
    Ще правите ли панахида на лева?

    07:24 07.08.2026

  • 31 Брутален провал

    21 34 Отговор
    „Великата аналоговнетна“ руска армия май отново пренаписа учебниците по военна история! Лятната им офанзива постигна невиждан стратегически успех: успя да размени 238 650 трупа и три танкови дивизии за... три полуразрушени плевни и един декар слънчогледи край някое безименно село.Гледайки темпото, с което Русия „завладява“ нови територии, докато Украйна си връща цели райони, Кремъл сигурно ще стигне до Киев точно навреме за следващия век. Важното е, че всичко върви строго по план: войниците свършват, техниката се превръща в скрап, но пък за сметка на това географската карта напредва с цели 30 сантиметра на седмица. С такова „категорично надмощие“ скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата

    Коментиран от #38

    07:25 07.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Някой си

    17 9 Отговор
    Съобщи урко тв, freedom ! Без майтап? И тримата по ( Доньо Донев) тук започват с хумореските!Няма лошо и едноклетъчните трябва да се порадват!

    07:29 07.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мишел

    13 17 Отговор
    Корейци ще пазят Втарая в мире

    Коментиран от #46

    07:30 07.08.2026

  • 38 Назад си с матриЯла...!

    26 9 Отговор

    До коментар #31 от "Брутален провал":

    ,,...скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата..."
    Отдавна Русия се бие само с бойни лопати...!
    Даже и тук Марчето го писа,ама кой да чете...?!

    07:31 07.08.2026

  • 39 Ха ха

    14 16 Отговор
    Май трябва да се смени Путин

    07:32 07.08.2026

  • 40 Колкото тъпи окрайнците

    28 12 Отговор
    Министърчето им на трийсет години с две условни присъди , лапа парички като за световно от брюкселските зелки и излязоха да го защитават , пропаднала държава .

    07:32 07.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да не си

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Трол?

    07:33 07.08.2026

  • 43 Соломон

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Не загубите не са еднакви.Германия губи 5,3 милиона на фронта и около 2 милиона цивилни

    07:34 07.08.2026

  • 44 Биби

    10 11 Отговор
    Путилифона бати Пунди резко измяука каде им е поменил местата на софрата каде люскат ичкиите савецките фатмета!

    07:35 07.08.2026

  • 45 Kaлпазанин

    6 5 Отговор
    Аман ,от тъпи бисери

    07:35 07.08.2026

  • 46 Що пък не?!

    15 7 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Щом Зеленски се похвали пред медиите,че 16 000 чужденци,се сражават в редиците на ВСУ...?!

    Коментиран от #107

    07:36 07.08.2026

  • 47 Кой да пита

    18 8 Отговор

    До коментар #3 от "А що не е питал копейките кво да прави?":

    Зеления наркоман ли? Наркомана смени ръководството за големи успехи и на фронта и срещу корупцията

    07:37 07.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 защо

    13 6 Отговор
    Добро утро Маре,
    Громи го тоя ...!
    Само ти остана.

    07:37 07.08.2026

  • 50 Не пишете глупости

    9 11 Отговор
    Руските войски вече са в Париж!

    Коментиран от #132, #156

    07:37 07.08.2026

  • 51 жик так

    16 5 Отговор
    Генерал Армагедон пак се завръща на украинския фронт .

    Коментиран от #93

    07:38 07.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Край с Европа

    9 11 Отговор
    Гледах сега интервю с мароканци от Сеута!
    Питат ги, къде искат да идат?
    Отговорят през Румъния в Русия.


    Всички искат в Русия само Радев, Костадинов и русофилите не щат в Русия!

    07:39 07.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 6 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни новини да се радват малко.

    07:44 07.08.2026

  • 61 Сравняваш несравними

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    неща! Ако Червената армия действаше както е правила армията и разните служби на Германия по онова време, то загубите щяха да са съизмерими! А съветските воиски не са провеждали тотален геноцид спрямо цивилните граждани на Германия, както това са правили немците спрямо гражданите на СССР! Така че е глупаво от твоя страна да правиш подобни сравнения!

    07:44 07.08.2026

  • 62 Ъъъ

    22 6 Отговор
    "Путин смени ключови военни командири заради провала на офанзивата в Донецка област"

    От този бълвоч не става ясно кои са сменените "ключови" командири.....🤣
    Колкото до "провала" в Донецка област:, руснаците влязоха в Олексиево-Дружковка южно от Краматорск и в Добропиле, а Тръмп публично призна, че САЩ не могат да дадат ракети на Украйна, тъй като самите те се нуждаят от тях.... И за да демонстрира някаква "сила" пред господарите си, Зеления клоун атакува с дронове села и паланки в Русия....🤣

    07:45 07.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Роко

    12 2 Отговор

    До коментар #58 от "батСали":

    Ма верно ли? Назначи офицер от най - безполезния род войски да командва дроновете от които нищо не разбира. Приятелю създаването на нов вид войски не води до разместване в командната верига но на това в КЕЧА едва ли са ви учили.

    07:47 07.08.2026

  • 66 САМО ОТ ДВАДЕСЕТИНА ДЕНА

    27 7 Отговор
    Руската армия бомби нацистите малко по-сериозно и Бандерия се разпадна. А тука пак елементарна пропаганда.

    07:48 07.08.2026

  • 67 Хаха

    12 5 Отговор

    До коментар #56 от "жик так":

    Така е, да!
    А освен в Германия влязоха и в съюзниците им, като Румъния, Унгария, Австрия, Словакия, които също изпратиха войски на фронта, както и в България и Чехия, които не изпратиха войски, но помагаха логистично!
    Трябваше ли на същата нацистка "логика" Червената армия да изтрепят няколко милиона от местното население на тези страни...

    07:48 07.08.2026

  • 68 У0400

    8 12 Отговор
    Това го слушаме 5 години. Копейката все това повтаря.

    07:48 07.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ти верно си идиот

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Кои сме ние дето СМЕ СМЕНИЛИ?

    ТИ АКО СЕ МИСЛИШ ЗА РУСНАК НИЕ СМЕ БЪЛГАРИ И НЕ СЕ ИЗЖИВЯВАМЕ КАТО УКРАИНЦИ, РУСНАЦИ ИЛИ ПАТАГОНЦИ

    07:49 07.08.2026

  • 71 Маринов

    14 5 Отговор
    Заглавието няма нищо общо с изложеното накрая в статията. Просто: създадена е нова военна структура, с началник и съответни размествания според това. Но че няма голям и бърз напредък на руските войски е вярно. Но чак Киев да обсъжда и прави изводи, и техните глашатаи тук да ги представят.... Интересно.

    Коментиран от #141

    07:50 07.08.2026

  • 72 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    16 8 Отговор
    Можеха да имат една силна и сравнително багата държава, но британците ги излъгаха и загубиха държавата си.

    Коментиран от #110

    07:50 07.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Що квичиш?

    7 6 Отговор

    До коментар #73 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    За пари ли?

    07:54 07.08.2026

  • 75 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ

    8 8 Отговор
    Защо няма опашки по бензиностанциите в бандерия?

    Коментиран от #78

    07:55 07.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 жик так

    10 8 Отговор
    Загубите на Ссср са 20 милиона човека . От тях около седем милиона военни , а останалите са цивилни които германците избиват . Чрез бомбардировки , концлагери , глад ...
    Германските военни загуби са долу горе същите .

    Трябваше ли руснаците като влязоха в Германия да избият 13 милиона цивилни ??!!

    Коментиран от #98

    07:56 07.08.2026

  • 78 жик так

    9 8 Отговор

    До коментар #75 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":

    Защото вече няма бензиностанции. И рафинериите ги няма .

    Коментиран от #80

    07:56 07.08.2026

  • 79 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    11 7 Отговор
    Е тотален крах.

    07:57 07.08.2026

  • 80 ЧУВА СЕ

    11 6 Отговор

    До коментар #78 от "жик так":

    Че и локомотиви няма, а и пристанища няма. Лоша работа.

    07:58 07.08.2026

  • 81 Зеленски бомби Путин

    9 11 Отговор
    Нема гориво, нема ток в русията

    08:01 07.08.2026

  • 82 Зеленски, кошмара на Путин

    9 11 Отговор
    Пета година агресора Путин са мъчи с Донбас.
    Ама ядец.

    08:03 07.08.2026

  • 83 Провал

    12 6 Отговор
    В Константиновка вероятно имате в предвид ? И че са на 4,5 км от Краматорск и Славянск .
    А първи дрг са забелязани в Краматорск .
    Щом казвате ,че е провал при съотношение на загубите 1:20 украинци .. Вероятно сте прави

    Коментиран от #86, #88

    08:04 07.08.2026

  • 84 БГ оръжия избива руснаци

    8 5 Отговор
    На глава от населението в България сме изнесли най много оръжия за Украйна.

    08:05 07.08.2026

  • 85 Мурзик

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    На времето нямаше американски филми за руснаци. Но за сметка на това имаше почти всяка седмица руски филми за германци. Даже много им се радвахме и гледахме как Т-34 разбива Панцери и Тигри. Как двама-трима руснака с пушки унищожават немски батальони с картечници. Нито дума за Михаел Витман, който унищожава 138 танка и 132 противотанкови оръдия с Тигър I, нито за пленените 600 000 руснака.

    Коментиран от #89

    08:06 07.08.2026

  • 86 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 11 Отговор

    До коментар #83 от "Провал":

    То и в Купянск влезнаха руснаците
    После ги избиха като пилци.

    08:07 07.08.2026

  • 87 40 ДНЕВНАТА ПЕРЕМОА ПЛИКЛЮЧИ

    13 7 Отговор
    40 дневната перемога за "принуждаване" на Путин към преговори приключи с тотален провал, както се очакваше. Зеленски и ДРАПАТИ НАЦИСТА не постигнаха абсолютно нищо.

    Коментиран от #112

    08:07 07.08.2026

  • 88 Роко

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Провал":

    И къде мога да се запозная с данните за украинските и руските загуби? Защото и двете страни не споделят такава иформация

    08:09 07.08.2026

  • 89 РАЗКАЖИ МИ ПРИКАЗКА ЗА НАЦИСТИТЕ

    9 6 Отговор

    До коментар #85 от "Мурзик":

    А после какво е станало с този нацист? С тигъра ли са го обесили?

    08:09 07.08.2026

  • 90 Маремареее,

    10 6 Отговор
    браво,ние верваме само на тоя оръфляк freedom! И въобще само наукровермахта!Така и на германците до 1945 са им наливали,че печелят войната!

    08:10 07.08.2026

  • 91 Ъъъ

    8 5 Отговор
    Хахаха... 🤣

    "Като цяло, близо 16 000 чужденци от 72 държави се бият в украинските въоръжени сили, според военния омбудсман на Украйна Олга Решетилова. Близо 40% са от Латинска Америка."

    Не че нещо, но после някои вият на умряло, че Ким пращал севернокорейци на фронта, без да си дава сметка, че се изпращат там, за да се учат да управляват дронове ...Както и колумбийските картели пращат свои "представители" да се бият на страната на Украйна, за да се научат на същото... Нали затова колумбийското правителство вече наложи строги ограничения върху вноса на всички дронове... Наркокартелите вече имат отделни подразделения, които използват дронове срещу полицията и армията.🤣

    Коментиран от #96, #103

    08:15 07.08.2026

  • 92 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ

    8 8 Отговор
    Пак побеждават у нета. Само на Залужн му е добре у Лондон.

    Коментиран от #97

    08:17 07.08.2026

  • 93 Супер

    7 7 Отговор

    До коментар #51 от "жик так":

    Груз 200 ще се утрои.Руските НЕможачи винаги така си воюват .

    08:18 07.08.2026

  • 94 Гост

    8 1 Отговор
    Тия стават за смях и на ескимосите вече. Жалки, ами жалко, че мрат хора...

    08:19 07.08.2026

  • 95 Хахахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "И що тъй бе смотльо?":

    Нали 5 години гоните от руснаците от едно село ахаххаха, 5 години война освободена територия от украинците 0 км хахахахаха, все по близко до Киев се изтеглят хахахаха

    08:20 07.08.2026

  • 96 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    7 6 Отговор

    До коментар #91 от "Ъъъ":

    За всички е ясно, че това е поредната прокси война на англосаксонските срещу Русия. Този път вместо германци умират окраинци.

    08:20 07.08.2026

  • 97 РУСКИТЕНАЦИСТИ

    7 6 Отговор

    До коментар #92 от "БАНДЕРНАЦИСТИТЕ":

    Превзеха ли Мала Токмачка?Питам за една шокирана копейка чакаща на пресъхналия Дунав останал без вода и не може да меси.

    Коментиран от #101

    08:20 07.08.2026

  • 98 Так жить

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "жик так":

    Общи взето си написал глупости, но едва ли се интересуваш от истината, за да ти обяснявам.

    Коментиран от #151, #153

    08:20 07.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ДРОНОВЕТЕ ЧАКАТ

    7 9 Отговор
    Фронта замръзна. СВО Провал! путин Капут!

    08:21 07.08.2026

  • 101 Розарио

    6 9 Отговор

    До коментар #97 от "РУСКИТЕНАЦИСТИ":

    Руските велики АЕЦове по Дунава - спряха. Из ви разправям, че народ дето нито пирони, нито касетофони могат да произведат, да не го търсите за атомни технологии.

    Коментиран от #106, #124

    08:22 07.08.2026

  • 102 Голям провал,

    11 3 Отговор
    няма що, за 2 седмици се приближиха руснаците до Славянск на 4 км, а от Краматорск на 5 км. При порожение, че бяха на 10-15 км. За тези 2 седмици от Константиновка взеха Дружковка узловой, и влязоха до центъра на Дружковка, което се води предградие на Краматорск. За тези 2 седмици направиха полуобкръжение на Славянско-Краматорската агломерация, която е последната територия от ДНР и преди Днепър. За укропонаzzистите изход няма, защото река Днепър не може да се прецапа ей тъй, та ги чака давене и умирачка. А, след Днепър щурм на степта, чак до Киев.

    08:22 07.08.2026

  • 103 всички срещу руския Агресор

    6 9 Отговор

    До коментар #91 от "Ъъъ":

    Няма по голямо зло от Фашистка русия!

    Коментиран от #136

    08:23 07.08.2026

  • 104 Соловев

    7 8 Отговор

    До коментар #99 от "Укротрола да го хване скоротечен рак!":

    Всички русофоли в Сибир да строят велика Русия.

    Коментиран от #113

    08:23 07.08.2026

  • 105 Копейка

    5 6 Отговор
    Братушките не са ли вече в Лисабон?

    Коментиран от #140

    08:23 07.08.2026

  • 106 ПОЛУТЪП

    11 5 Отговор

    До коментар #101 от "Розарио":

    Френските АЕЦ-ове спяха още преди две седмици.

    08:24 07.08.2026

  • 107 Оправдания

    8 6 Отговор

    До коментар #46 от "Що пък не?!":

    Никой не ще да се сражава за руснаците. Особено русофилите.

    Никой не ще да се занимава с лузъри.

    08:25 07.08.2026

  • 108 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 5 Отговор
    Британците ги лъжат и ги пращат да умират за британските интереси.

    08:25 07.08.2026

  • 109 Ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Айде що чиниш при циганите в амирикански Детройт, отивай да взимаш Киев, да получиш "Герой Росии" и парцел в Сибир

    08:26 07.08.2026

  • 110 Украинците мозъкът на СССР

    5 7 Отговор

    До коментар #72 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Като изключим Украинците и прибалтийските републики, останалата част от СССР бяха тотални алкохолици!

    08:27 07.08.2026

  • 111 Факт

    6 11 Отговор
    Кой нахлу в Украйна и квичеше "Киев за три дни!" ???
    Кой бомбардира украинските училища, детски болници и жилища???
    Кой срина цели украинските градове и села и разстрелва мирни жители???
    Ако ти влезе някой в къщата, пали, граби, убива, а ти се съпротивляваш, значи си виновен, така ли?
    Значи настояваш да има конфликт с насилника.
    И ако помолиш да помощ и ти кажат, че не трябва да ти се помага, за да има мир, докато башибозука ти вилнее в къщата, как ще се чувстваш, бе, гнидо съветска?
    Всеки народ има пълното право да решава своята съдба, а най-малко руснаците имат право да нареждат и изискват, защото винаги са били фашисти.

    Коментиран от #118, #119

    08:27 07.08.2026

  • 112 Роко

    3 6 Отговор

    До коментар #87 от "40 ДНЕВНАТА ПЕРЕМОА ПЛИКЛЮЧИ":

    Да бе въобще нищо. 70% от НПЗ горят вече втори месец. Корабоплаването в Азовско море практически не съществува. В Черно море се е съкратило на 60%. За дивата ягодка дори няма да говоря. А да на Драпати тепърва ще му сърбат попарата той с тази операция няма нищо общо.

    08:27 07.08.2026

  • 113 Сибир е вече Китайски!

    3 9 Отговор

    До коментар #104 от "Соловев":

    путин фалира РФ!

    08:28 07.08.2026

  • 114 Трудни, колко да са

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "АРЕ СЯ..":

    трудни, Киев, Лвов, Харков, Одеса, Суми, Иванофранковск и десетки други, градове и паланки са под непрекъснат обстрел с балистика и реактивни дронове всеки ден. В черноморските портове и тези на Дунав, нищо не пристига и всичко се унищожава. Спрян ви е втос износа и сте в предсмъртна агония, ама се биете крещейки истерично слава кокаине. От WCкрайна нищо не остава, но такива кречетала като вас само вият като мук на месечна.

    Коментиран от #121

    08:29 07.08.2026

  • 115 Един

    3 8 Отговор
    Рибата се вмирисва откъм главата, а в Рашистан много смърди.

    08:29 07.08.2026

  • 116 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И къде се е случило това?

    08:30 07.08.2026

  • 117 от доста

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Поп Гундяев":

    време..нито една руска ракета не била прихваната от укробандери...само зяпат и броят..Зеленото като разбрал че няма как да ги сваля..решил да удари на молби, сълзи..сополи потекли..искаше мораториум за въздушни удари...Жалък палячо....Просяка обвини евротретополови че не искат да му дадат ракети..и за пореден път показа колко струват неговите обещания..САЩ и те отрязаха укропи..КАПУТ за Киевска хунта..

    Коментиран от #133

    08:31 07.08.2026

  • 118 Ъъъ

    7 2 Отговор

    До коментар #111 от "Факт":

    "Ако ти влезе някой в къщата, пали, граби, убива, а ти се съпротивляваш, значи си виновен, така ли?"

    Абсолютно!
    Справка: Иран!

    Коментиран от #129

    08:31 07.08.2026

  • 119 Орешник

    6 2 Отговор

    До коментар #111 от "Факт":

    Питах доктора за твоя случай,каза че няма шанс!

    08:33 07.08.2026

  • 120 Не мога да разбера защо

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "И що тъй бе смотльо?":

    непрекъснато се слага тая Малая токмачка, при положение, че руснаците са вече в Орехов, който е град след този населен пункт Малая токмачка? Обяснете ми защо все това ви е в устата.

    Коментиран от #123, #126

    08:33 07.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Странно

    4 6 Отговор
    Русофилите що не отиват на фронта да бранят господаря русия,а стоят в лошия ЕС и само драскат пасквили в нета,и драпат да стават евродепутат като Волгин за месечна заплата 20 бона в евро

    Коментиран от #178

    08:35 07.08.2026

  • 123 Роко

    2 7 Отговор

    До коментар #120 от "Не мога да разбера защо":

    Щото за Орехов могат само да си мечтаят

    08:35 07.08.2026

  • 124 Розарио

    2 8 Отговор

    До коментар #101 от "Розарио":

    От 57 реактора французите са спряли 3-4 по екологични съображения, а не поради невъзможност да работят.

    При руските централи изпбившия соц спрените мощности са 100%.

    Ти сега ще кажеш, че предпочиташ Москвич пред Рено.

    08:35 07.08.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Роко

    1 4 Отговор

    До коментар #120 от "Не мога да разбера защо":

    А да и щото вече 1600 дни рассиянските нацисти я щурмуват и все не им се получава.

    08:37 07.08.2026

  • 127 СиГа па ти

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "АРЕ СЯ..":

    За два часа мачкаме Иран .
    13 бази на пихтия , един трилион загуби
    Няма ракети .

    08:37 07.08.2026

  • 128 Факт

    4 9 Отговор
    Помните ли как цялата кремълска пропаганда твърдеше, че в Украйна няма война, а само Специална военна операция? В самата Русия дори бе забранено да се говори за война, а всеки, който споменеше думата „война“, попадаше под ударите на закона и бе съден!

    В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!

    Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!

    Коментиран от #175

    08:38 07.08.2026

  • 129 Роко

    4 2 Отговор

    До коментар #118 от "Ъъъ":

    Приятелю сега проверих в Иран никой не е влизал. И преди това го знаех ма за всеки случай проверих че Рижко може всякакви да ги свърши

    Коментиран от #139

    08:40 07.08.2026

  • 130 Васил

    3 5 Отговор
    Един примат се сменя с друг примат това няма да им гарантира никакъв успех а поредната замяна.

    08:40 07.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Бяха 1813г.и може

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Не пишете глупости":

    пак да отидат, пътя им е добре познат, а и превозите им сега са много бързи минават по 5-15 км. за секунда. Изчисли си 2500 км, за какво време ще го минат за да стигнат в Париж.

    Коментиран от #134

    08:41 07.08.2026

  • 133 Роко

    3 5 Отговор

    До коментар #117 от "от доста":

    Ма верно ли а укрите знаят ли?

    08:42 07.08.2026

  • 134 Роко

    2 7 Отговор

    До коментар #132 от "Бяха 1813г.и може":

    Приятелю пропускаш една малка подробност франсетата също имат ракети и те могат да пратят няколко а и други ще им помогнат ако се наложи.

    08:46 07.08.2026

  • 135 Истината:

    8 3 Отговор
    Украйна е получила близо 200 милиарда долара директно бюджетно финансиране
    от международни партньори от февруари 2022 г. насам,
    заяви в четвъртък управителят на Националната банка на Украйна Андрий Пишни.
    Той определи сумата като "колосална" от която голяма част е открадната!.

    Коментиран от #163

    08:46 07.08.2026

  • 136 Ъъъ

    12 4 Отговор

    До коментар #103 от "всички срещу руския Агресор":

    Хахаха... 🤣
    Всички срещу руския агресор и не могат да го победят.... То не бяха кравари, то не британци, то не бяха германци, поляци, естонци, литовци, латвийци, то беше пращане на оръжия всякакви, налагане на санкции всякакви, то не беше Старлинк, Патриоти, Ф-ки, Абрамси, Стингъри, Джавелини, Хаймарси... Какво не беше? И пак нищо... 🤣

    08:47 07.08.2026

  • 137 А ЛЕВА?

    3 6 Отговор
    ВЪЗСТАНОВИХА ЛИ ЛЕВА?А?

    08:50 07.08.2026

  • 138 старшина Фърчилков, о.з.

    3 7 Отговор
    Докато не превземем село Ню Йорк, няма да напреднем към Лисабон.

    За туй висим на линията Покровск- Торецк- Константиновка вече две години!
    Щото не можем да пробием при село Ню Йорк!

    Слушайте мен, аз съм стратег!

    Коментиран от #142

    08:50 07.08.2026

  • 139 Ъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #129 от "Роко":

    "Приятелю сега проверих в Иран никой не е влизал."

    Не е влизал никой по суша.... И няма и да влезе, щото се иска нещо, което нито евреите, нито краварите притежават, но това е за друга тема. Я сега провери дали някой е "влизал" по въздух в Иран? Провери и кажи какво откри.

    Коментиран от #143

    08:51 07.08.2026

  • 140 Сметах,сметах

    0 3 Отговор

    До коментар #105 от "Копейка":

    Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.

    08:51 07.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Ъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #138 от "старшина Фърчилков, о.з.":

    И тьотята ми резна надника наполовина,но не се оплаквам.

    08:55 07.08.2026

  • 143 Проверил си ми дедова

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "Ъъъ":

    Я марш

    08:56 07.08.2026

  • 144 Анонимен

    7 1 Отговор
    А Зеленски защо смени всички? Сигурно заради успехите на фронта в Донецка област!!!

    08:56 07.08.2026

  • 145 Колко територия си върна Украйна

    2 6 Отговор
    От началото на 2026 г. до началото на юни Украйна си е върнала над 600 квадратни километра територия.
    Данните бяха потвърдени и от президента Володимир Зеленски, като се отчита промяна в динамиката на фронта.
    Февруари: Анализи на Института за изучаване на войната (ISW) и AFP показват освобождаването на около 200 кв. км, предимно в Запорожка област.
    Март: Украинската армия си връща близо 50 кв. км чрез тактика на активна отбрана.
    Май: Спечелените площи са били със 100 кв. км повече от загубените за същия период.
    Юли: Настъпва обрат в баланса, като според независимата платформа за мониторинг DeepState руските сили са окупирали малко повече територия (нетен ръст от 36 кв. км за Русия), отколкото ВСУ е успяла да си върне.
    Оценките на военните анализатори показват, че темпът на руското настъпление е значително забавен спрямо предходната година, а фронтовата линия остава изключително динамична и оспорвана.

    И ТАКА, НЕТНИЯТ РЪСТ НА РУСИЯ ЗА ЮЛИ Е 36 КВ.КМ.

    Коментиран от #149, #154, #155

    08:59 07.08.2026

  • 146 Луд

    3 3 Отговор
    За да изгонят наи добрите Руски генерали и да им е безпрепятствен плана пуснаха един студент от Германия със самолет да кацне на червеният площад.Това беше тълкувано като некадърност на генералите.Руснаците са способни да издигат и свалят ако не пасваш на следващият ход.Шах се играе ход след ход но винаги нападателно .

    09:00 07.08.2026

  • 147 Факт

    3 5 Отговор
    Гари Каспаров: „Путин е враг на всеки нормален, свободен човек. Той е олицетворение на абсолютното зло, което трябва да бъде изкоренено.

    ​Борбата срещу Путин, борбата срещу режима на Путин, е част от глобалната война между силите на свободата и тиранията.

    ​Украинският фронт е нейният най-важен фронт. В реалност тази фронтова линия преминава през целия планета — от Тайван до Куба.

    ​Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока на световното развитие.

    ​И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин.

    ​Руската история ясно показва, че промяната е възможна само след военно и геополитическо поражение.

    ​Ето защо днешната помощ за Украйна — борбата за нейната победа и за поражението на Русия — е опит да се създадат условия Руската империя, след нейния неизбежен разпад, да се трансформира в държава, която ще бъде част от свободния свят в неговото съперничество с китайската хегемония.“

    09:04 07.08.2026

  • 148 Истина

    4 1 Отговор
    Други са причините за тези смени и ще ги разберат физически преди всичко украинците, а финансово обикновените граждани на ЕС. Иде подготовка за тотална война, която се планира да започне до 2години и половина.

    09:04 07.08.2026

  • 149 продължение

    4 6 Отговор

    До коментар #145 от "Колко територия си върна Украйна":

    Рекорден месец: Юли 2026 г. е месецът с най-високи нива на руски жертви за годината – Генералният щаб на Украйна отчете 42 860 загуби в жива сила (убити, ранени, пленени и изчезнали) само за този период. Предходният пик беше през юни с 39 290 души.

    Всиччко това за 36 кв. км.

    Клюките в Кремъл твърдят, че Путин тропал по масата и подскачал на място от яд!
    Дал последен шанс на Герасимов и на руския главен щаб, особено след като го излъгали за Константиновка!

    А " Случаят село Ню Йорк " стана повод за подигравки в западната преса, понеже селото беше обявено за превзето още през 2022 г.

    Коментиран от #150

    09:05 07.08.2026

  • 150 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #149 от "продължение":

    Не знам кво "отчитат" в Крайна, ама при размяната на чували едвам събират 50 срещу 1000....

    09:09 07.08.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Лъжливо заглавие. Аз разбрах, че Русия печели, създават нов вид войска и преструктурират. Никъде не се споменава за недоволството на Путин освен в заглавието

    09:18 07.08.2026

  • 153 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Так жить":

    Е диотите сте на изчезване .

    09:23 07.08.2026

  • 154 АЛОООО

    3 1 Отговор

    До коментар #145 от "Колко територия си върна Украйна":

    АМА ВЕРНО ЛИ
    АМ ЧИ ГЛЕДАЙ КАРТАТА НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ
    ЗА ЮЛИ РУСИЯ Е СЪС 700 КВ КМ НАПРЕД
    ВЕЧЕ РУСКИТЕ ДРГ ВЛИЗАТ В ОРЕХОВ
    АМА ЗА ТЕБЕ И КОНСТАНТИНОВКА ОШЕ Е УКРАИНСКА НАЛИ
    Е СПОКО ТРУПО....ВЕТЕ НА ДЕБИЛИТЕ СНИМАЛИ СА В ЦЕНТЪРА С БАЙРЯКА КУЧЕТАТА ВЕЧЕ ГИ УСВОИХА
    АЙДЕ НАХЛЮПВАТ ТЕНДЖЕРАТА
    А И В ЧАСОВ ЯР ВСУ ДЪРЖАТ ЕДИН КЕ....НЕФ НАЛИ ТАКА

    09:24 07.08.2026

  • 155 КЪДЕ БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Колко територия си върна Украйна":

    ДЕБ....ИЛ
    ДАН СА СТИГНАЛИ МЕЛИТОПОЛ

    09:26 07.08.2026

  • 156 Тасс Соловьов

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Не пишете глупости":

    Как в Париж? Лукашенко още преди СВО каза, че за 3-4 дни руснаците ще са в Киев, а докато в НАТО се наумуват, войските им ще са на Ламанша. Оттогава минаха почти 5 години, трябва някъде към Луната да са стигнали вече. В нашите "продажни" медии ни показват горящи руски градове, огромни опашки в русия за бензин, пишат че загубили 42 хиляди войници за 30 см напредък на фронта, а Русия и Беларус разбиха отдава Луна 25, нарисуваха Марс 1025, многополюсен свят. Поставиха в полюсите му първопроходците Мадуро, Хаменей, Асад и пращат по 50 хиляди контрактника всеки месец да им помагат по полюсите на вселената...

    09:28 07.08.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Свободен

    1 3 Отговор
    А само преди пет години светът се съобразяваше с Русия, като със сила!
    Сега не е нищо повече от пиянище, търкалящо се на тротоара!
    Но Украйна ....стана страховита армия!
    Дано не се обърне настрани, че ще помете и Беларусь със оня палячо!

    Коментиран от #170

    09:46 07.08.2026

  • 160 БАРС

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "АРЕ СЯ..":

    ЯВНО НЕ СИ ДУЧУЛ КОЙ Е КАЗАЛ ЗА ТРИ ДЕНА.НИТО ПУТИН ГО Е КАЗАЛ НИТО ПЪК НЯКОЙ ДРУГ РАШЕН ГЕНЕРАЛ .КАЗАХАГО АМЕРИКАНЦИТЕ .ОЩЕ АЕДНЪЖ АМЕРИКАНСКИ БИВШ ГЕНЕРАЛ ОТ НАТО .ДА АКО НЕ БЕШЕ СВО ТО ГАВЕРНО АМЕРИКАНЦИТЕ ПРАВИЛНО СА КАЗАЛИ.БАНАЛЕН СТАВАШ ЗА ТИЯ ТРИ ДЕНА. ПОДОБРЕ НЕ ПИШИ НИЩО АКО НЕ ЗНАЕШ КАКВО ДА РИШЕШ

    Коментиран от #164, #174

    09:50 07.08.2026

  • 161 анонимен

    3 1 Отговор
    Тоя фашизиран водач няма ли да го сменят. Явно руснаците си го заслужават, щом нямат сили да го свалят, толкова им е акъла

    Коментиран от #171

    09:51 07.08.2026

  • 162 Всеки едно и също

    3 0 Отговор
    Едни и същи tпанари с едни и същи коментари.
    Само имената на населените места се променят с по-западна локация.

    09:54 07.08.2026

  • 163 Не е така!

    2 1 Отговор

    До коментар #135 от "Истината:":

    Част от тия пари са върнати на Байдън, Урсула, евро началниците и т.н. Може да се каже, че са взети

    10:11 07.08.2026

  • 164 парадни униформи

    2 1 Отговор

    До коментар #160 от "БАРС":

    Точно за 3 дни е замислено СВО и за това навлязоха с парадните униформи корумпираните руски командири!

    10:56 07.08.2026

  • 165 нормален умен руснак

    1 3 Отговор
    Гари Каспаров: „Путин е враг на всеки нормален, свободен човек. Той е олицетворение на абсолютното зло, което трябва да бъде изкоренено.

    Коментиран от #167

    10:57 07.08.2026

  • 166 Грунд Попяев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Поп Гундяев":

    Нищожен източно български нацепен и Пръснат цент

    11:06 07.08.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Януари 2022

    0 1 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    11:17 07.08.2026

  • 169 Свободен човек

    0 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    11:17 07.08.2026

  • 170 Истински Свободен, а не западно де.билно

    2 2 Отговор

    До коментар #159 от "Свободен":

    А само преди Тридесет и седем години светът се съобразяваше с България с (Н.Р.Б) като със СИЛА!
    Сега не е нищо повече от наркоманище, търкалящо се на тротоара и паважа!
    Последна дупка на кавала преди жалката у.КРАЙ на
    Но Украйна ....стана страховито блато и тресавище от 48 мил 22 мил. Липсват ..кой Избягал Кой утрепан,кой закопан армия!
    Дано РУСИЯ не се обърне настрани, че ще помете и Палякия и ония там жалките Прибалтика със ония палячовци и брюкСело!

    Коментиран от #173, #182

    11:18 07.08.2026

  • 171 Рашка Феодалия

    0 1 Отговор

    До коментар #161 от "анонимен":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #181

    11:18 07.08.2026

  • 172 Путлер може и да си вярва

    1 1 Отговор
    Генералният щаб е обещал на Путин, че украинският фронт ще се срине бързо и Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск ще преминат под руски контрол...
    -;-
    Путлер дали им вярва

    11:18 07.08.2026

  • 173 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    0 1 Отговор

    До коментар #170 от "Истински Свободен, а не западно де.билно":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    11:19 07.08.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Боташа ще бил посредничел

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "Факт":

    128 Факт
    47ОТГОВОР
    Помните ли как цялата кремълска пропаганда твърдеше, че в Украйна няма война, а само Специална военна операция? В самата Русия дори бе забранено да се говори за война, а всеки, който споменеше думата „война“, попадаше под ударите на закона и бе съден!

    В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!

    Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!

    11:24 07.08.2026

  • 176 В Природата има равновесие

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
    3616ОТГОВОР
    ТОЧНО ПЪК СЕГА
    РУСКАТА АРМИЯ ИЗЛЕЗЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР
    -;-
    Те от Рашмахта вече 5 години "точно сега" са на крачка от победата.

    Не става ли ясно че рашистите са си пропаднали и неможачи, независимо природните богатства.????
    Явно в природата има равновесие - даване в Природа, компенсиране в нещо друго!

    11:28 07.08.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Инна

    2 1 Отговор
    Руската армия премина към пълно унищожаване на логистиката на противника и неговите тилови бази. В Черно море са ликвидирани два сухотоварни кораба с натовско оръжие, а в Херсон подземният бункер се превръща в масов гроб за елитното подразделение на ВСУ.

    Въоръжените сили на РФ нанесоха удар по ешелон с военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Днепропетровска област.
    В Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска области беше обявена въздушна тревога, а украинските ресурси писаха за балистична заплаха.
    Миналата нощ Черно море в района на Одеса стана последната точка за поредната партида западно въоръжение. Руските военни са унищожили два сухотоварни кораба, опитващи се да доставят техника и боеприпаси за нуждите на ВСУ. Тази операция е част от системната работа по прерязването на морските артерии за снабдяване на украинската армия.

    Паралелно с морската блокада руската авиация нанася точкови удари по заровени командни пунктове. В контролирания от киевския режим Херсон с мощни фугасни авиобомби е унищожена подземната база, където се е намирал взвод на печално известното подразделение "Птахи Маджара".
    Мислеха, че са в безопасност, но разузнаването ни ги откри. Нашата авиация нанесе успешен удар и базата
    унищожени
    В резултат на удара врагът загуби повече взвод жива сила. Унищожени са два тона боеприпаси, скъпо оборудване за радиоелектронна борба (РЕБ), радиоелектронно разузнаване (РЕР) и устройства за изстрелване на дронове. Не е изключено

    12:05 07.08.2026

  • 181 Бълха.рия цървул.ария

    1 2 Отговор

    До коментар #171 от "Рашка Феодалия":

    Робските източно балкански Потурници
    много държави са асвабадили.
    Само къде, Турците са ги клатили така яко 500 лета, а Гърците 200.. само своята НЕ
    А.иначе Зурлите им с Лопата не можеш Затвориш.
    Завършено Генно увредени бедни цурвули

    12:13 07.08.2026

  • 182 Свободен

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "Истински Свободен, а не западно де.билно":

    Коментарът е напълно неадекватен!
    Вероятно е писан от човек в алкохолно опиянение!
    Няма никаква връзка с реалността!🙂

    12:28 07.08.2026