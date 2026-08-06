Германски прокурор: Дронът, открит на летището в Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор

Дронът, открит на летище в германския град Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор, заяви днес германски федерален прокурор и добави, че води разследване за "сериозна атака", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Прокурорът добави, че е поел разследването от местни прокурори в източния германски град Дрезден, под чиято юрисдикция се намира летището "Лайпциг/Хале", където във вторник през нощта е бил открит дронът.
"Това представлява една сериозна атака срещу транспорта и логистичната инфраструктура на Германия", посочи още прокурорът и допълни, че случаят е заплаха за външната и вътрешна сигурност на Германия.
Пластичният експлозив "Семтекс" е бил сред взривните вещества, използвани за въоръжаване на дрона, открит в близост до украински самолет на летището "Лайпциг/Хале", научи днес ДПА.
Много въпроси остават без отговор, а като реакция на това различни провинции в Германия призовават за по-добра охрана на летищата.
Според информация, предоставена на ДПА, вече е потвърдено, че "Семтекс" и пентаеритритол тетранитрат (PETN) са били сред взривните вещества, използвани за въоръжаване на дрона.
Експлозивът "Семтекс" се използва при търговски взривни операции. Пластичният експлозив е попадал в ръцете на терористи на няколко пъти по време на Студената война и е бил използван при атентата срещу пътнически самолет над Локърби през декември 1988 г., припомня ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе ,да ! 🤔
Коментиран от #17, #23
22:52 06.08.2026
2 Пич
Коментиран от #6
22:54 06.08.2026
3 Робот
Коментиран от #27
22:55 06.08.2026
4 Да бе ,да ! 😜
22:58 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рошльо
До коментар #2 от "Пич":Обаче в Италианският ресторант в Москва забелязаха гръмването.Два броя генерали фира+съпътстващи жертви
Коментиран от #10
23:02 06.08.2026
7 yкpонюз
23:03 06.08.2026
8 Ами ДА...!
До коментар #5 от "Най добрите атентатори в Европа":На фронта,украинците са най-големите слабаци и го докарват от страхливи терористични актове...!
Но и това ще е до време...!
Коментиран от #25
23:04 06.08.2026
9 Жалка работа
Експлозивът бил професионален!
Явно има и любителски семтекс според тоя капацитет!
23:05 06.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатана Z
23:33 06.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хубаво... и какво
00:08 07.08.2026
14 С това
00:32 07.08.2026
15 Kaлпазанин
00:38 07.08.2026
16 А прокурорът дали
Всеки автиритетен журналист знае, че ако беше руски щеше веднага да бъде обявено. Но ако се мълчи поне седмица, това е за да си мислим че е руски. А после дори да се окаже че не е руски няма значение.
01:29 07.08.2026
17 Това е стрес-тест
До коментар #1 от "Да бе ,да ! 🤔":Установили са, че защита от тези мухи няма.
Щом мечката играе при съседа, ще дойде и у нас..
01:34 07.08.2026
18 Не знам кое точно
01:42 07.08.2026
19 Бай Хой
01:53 07.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чичо ви Ханс фашиста
Нали сте голямата работа да раздавате пари на наркомани.Един Китай ако реши и сте аут.
02:36 07.08.2026
23 Антирашист 2158
До коментар #1 от "Да бе ,да ! 🤔":Подкрепяш вражеска държава ,това в просия ще ти донесе затвор или скок от прозореца !
07:21 07.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Антирашист 2158
До коментар #8 от "Ами ДА...!":Украинците са герои, защитават родината си ! Дали разните там копейки и рашисти знаят какво е родина ?
Коментиран от #26, #28
07:34 07.08.2026
26 Яш ми
До коментар #25 от "Антирашист 2158":Коя родина??? Измислената ли ??? Защо говорят на руски ??? На тебе кво ти направиха че ги мразиш ,приватизираха на дядо ти двете овце 1945 г.ли ???? Сега щеше да си овчар или козарче в Анадола .....
07:41 07.08.2026
27 Дано е
До коментар #3 от "Робот":Срещу вас Пе....
Деверастите .
Един да не остане .
08:30 07.08.2026
28 Примирие 197 ормуз
До коментар #25 от "Антирашист 2158":Иранците са герой , бъхтят крави
Редовно.
08:33 07.08.2026
29 Е не разбрахте ли
11:36 07.08.2026
30 Ама къде е агент на Ми6 грозню
11:45 07.08.2026
31 Чехи
Рият , вместо да ги взривят всички. А симтекса е чешки пластичен експлозив -горьост на чешкатс химив .( много добра)
12:41 07.08.2026