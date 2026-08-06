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Германски прокурор: Дронът, открит на летището в Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор
  Тема: Украйна

Германски прокурор: Дронът, открит на летището в Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор

6 Август, 2026 22:48 8 152 31

  • лайпциг-
  • летище-
  • германия-
  • украйна-
  • дрон-
  • самолет

Много въпроси остават без отговор, а като реакция на това различни провинции в Германия призовават за по-добра охрана на летищата

Германски прокурор: Дронът, открит на летището в Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронът, открит на летище в германския град Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор, заяви днес германски федерален прокурор и добави, че води разследване за "сериозна атака", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Прокурорът добави, че е поел разследването от местни прокурори в източния германски град Дрезден, под чиято юрисдикция се намира летището "Лайпциг/Хале", където във вторник през нощта е бил открит дронът.

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"Това представлява една сериозна атака срещу транспорта и логистичната инфраструктура на Германия", посочи още прокурорът и допълни, че случаят е заплаха за външната и вътрешна сигурност на Германия.

Пластичният експлозив "Семтекс" е бил сред взривните вещества, използвани за въоръжаване на дрона, открит в близост до украински самолет на летището "Лайпциг/Хале", научи днес ДПА.

Много въпроси остават без отговор, а като реакция на това различни провинции в Германия призовават за по-добра охрана на летищата.

Според информация, предоставена на ДПА, вече е потвърдено, че "Семтекс" и пентаеритритол тетранитрат (PETN) са били сред взривните вещества, използвани за въоръжаване на дрона.

Експлозивът "Семтекс" се използва при търговски взривни операции. Пластичният експлозив е попадал в ръцете на терористи на няколко пъти по време на Студената война и е бил използван при атентата срещу пътнически самолет над Локърби през декември 1988 г., припомня ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе ,да ! 🤔

    35 12 Отговор
    Още през деня го научихме - Антитерористична акция чрез дрон ! срещу украински товарни самолети натоварени с боеприпаси . За съжаление - неуспешна !

    Коментиран от #17, #23

    22:52 06.08.2026

  • 2 Пич

    30 6 Отговор
    Много ясно бе, гламав!!! Никога не са искали да ви предупреждават!!! Не са успяли да ви гръмнат само!!!

    Коментиран от #6

    22:54 06.08.2026

  • 3 Робот

    11 39 Отговор
    Някой клоуни още не осъзнават че Русия и Китай се готвят за война през последните 40 години..! Въпроса е след Украйна кой ще е следващия или разума този път ще надделее...??

    Коментиран от #27

    22:55 06.08.2026

  • 4 Да бе ,да ! 😜

    41 7 Отговор
    Защо изчезна първата днешна статия , в която се описваха четири огромни самолета Ан , натоварени в Германия с боеприпаси са укроармията ? / А после : " Германското министерство на вътрешните работи отрече, че украинският самолет, замесен в инцидента в Лайпциг, е превозвал боеприпаси " Един ?.

    22:58 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рошльо

    9 30 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Обаче в Италианският ресторант в Москва забелязаха гръмването.Два броя генерали фира+съпътстващи жертви

    Коментиран от #10

    23:02 06.08.2026

  • 7 yкpонюз

    35 4 Отговор
    Дронът е украински, защо все го спестяват това!? Трябва да се гордеят германците все пак пари са дали за това!

    23:03 06.08.2026

  • 8 Ами ДА...!

    28 9 Отговор

    До коментар #5 от "Най добрите атентатори в Европа":

    На фронта,украинците са най-големите слабаци и го докарват от страхливи терористични актове...!
    Но и това ще е до време...!

    Коментиран от #25

    23:04 06.08.2026

  • 9 Жалка работа

    23 4 Отговор
    Няма по - големи тъпоъгълници от прокурорите независимо къде!
    Експлозивът бил професионален!
    Явно има и любителски семтекс според тоя капацитет!

    23:05 06.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    30 5 Отговор
    Само Укро райха разполага с такива дрони а целта е да скара Германия с Русия

    23:33 06.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хубаво... и какво

    13 2 Отговор
    търси още прокурора? Старлинка или що?

    00:08 07.08.2026

  • 14 С това

    17 3 Отговор
    Ви доказват,че нямате никаква сигурност агенти на ЦРУ ДЕБНАТ НАВСЯКЪДЕ И МОГАТ ДА ВИ ЗАПЛЯСКАТ ЦИОНИСТКИТЕ МУТРИ НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!!!

    00:32 07.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    Покажете ни го ,или не е политкоректно .оФцете длъжни ли сме да ви вярваме

    00:38 07.08.2026

  • 16 А прокурорът дали

    20 3 Отговор
    има сливи в устата да не каже чий е дрона???

    Всеки автиритетен журналист знае, че ако беше руски щеше веднага да бъде обявено. Но ако се мълчи поне седмица, това е за да си мислим че е руски. А после дори да се окаже че не е руски няма значение.

    01:29 07.08.2026

  • 17 Това е стрес-тест

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Установили са, че защита от тези мухи няма.
    Щом мечката играе при съседа, ще дойде и у нас..

    01:34 07.08.2026

  • 18 Не знам кое точно

    8 2 Отговор
    е заплаха за външната и вътрешна сигурност на Германия и що се стресират така тея хора, но на нас ни казаха че у Безмер всичко е 6 и сме много сигурни . А пък относно транспорта и логистичната ни инфраструктура направо сме с 200 пред Германия.

    01:42 07.08.2026

  • 19 Бай Хой

    12 1 Отговор
    Стари номера,ако беше руски да беше гръмнал,дядо Адолф така нападна Полша ,немци с полски униформи щурмуваха немски позиции, нещо ново при швабите ?!?!? Тц ! На изток нека се бият за слава на райха ....те само подържат огъня ....

    01:53 07.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чичо ви Ханс фашиста

    14 1 Отговор
    Напълни дантелената европейска гаща с кафяво мляко!!!!! Смешници!!!!
    Нали сте голямата работа да раздавате пари на наркомани.Един Китай ако реши и сте аут.

    02:36 07.08.2026

  • 23 Антирашист 2158

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Подкрепяш вражеска държава ,това в просия ще ти донесе затвор или скок от прозореца !

    07:21 07.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Антирашист 2158

    4 15 Отговор

    До коментар #8 от "Ами ДА...!":

    Украинците са герои, защитават родината си ! Дали разните там копейки и рашисти знаят какво е родина ?

    Коментиран от #26, #28

    07:34 07.08.2026

  • 26 Яш ми

    13 3 Отговор

    До коментар #25 от "Антирашист 2158":

    Коя родина??? Измислената ли ??? Защо говорят на руски ??? На тебе кво ти направиха че ги мразиш ,приватизираха на дядо ти двете овце 1945 г.ли ???? Сега щеше да си овчар или козарче в Анадола .....

    07:41 07.08.2026

  • 27 Дано е

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Срещу вас Пе....
    Деверастите .
    Един да не остане .

    08:30 07.08.2026

  • 28 Примирие 197 ормуз

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Антирашист 2158":

    Иранците са герой , бъхтят крави
    Редовно.

    08:33 07.08.2026

  • 29 Е не разбрахте ли

    6 1 Отговор
    И вътре в Германия и ЕС не обичат 0крайна и военолюбците в ЕС...

    11:36 07.08.2026

  • 30 Ама къде е агент на Ми6 грозню

    8 0 Отговор
    Да ни сфетне чиии е и т.н.

    11:45 07.08.2026

  • 31 Чехи

    3 0 Отговор
    Леле ,тупи , руснаци! Паркирали си пълния с взрив дрона до пълния с оръжие укр.самолет и чакали немчугите ьа го откт
    Рият , вместо да ги взривят всички. А симтекса е чешки пластичен експлозив -горьост на чешкатс химив .( много добра)

    12:41 07.08.2026

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