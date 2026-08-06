Германски прокурор: Дронът, открит на летището в Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор

Дронът, открит на летище в германския град Лайпциг, е бил снабден с професионален експлозив и детонатор, заяви днес германски федерален прокурор и добави, че води разследване за "сериозна атака", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Прокурорът добави, че е поел разследването от местни прокурори в източния германски град Дрезден, под чиято юрисдикция се намира летището "Лайпциг/Хале", където във вторник през нощта е бил открит дронът.

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"Това представлява една сериозна атака срещу транспорта и логистичната инфраструктура на Германия", посочи още прокурорът и допълни, че случаят е заплаха за външната и вътрешна сигурност на Германия.

Пластичният експлозив "Семтекс" е бил сред взривните вещества, използвани за въоръжаване на дрона, открит в близост до украински самолет на летището "Лайпциг/Хале", научи днес ДПА.

Много въпроси остават без отговор, а като реакция на това различни провинции в Германия призовават за по-добра охрана на летищата.

Според информация, предоставена на ДПА, вече е потвърдено, че "Семтекс" и пентаеритритол тетранитрат (PETN) са били сред взривните вещества, използвани за въоръжаване на дрона.

Експлозивът "Семтекс" се използва при търговски взривни операции. Пластичният експлозив е попадал в ръцете на терористи на няколко пъти по време на Студената война и е бил използван при атентата срещу пътнически самолет над Локърби през декември 1988 г., припомня ДПА.