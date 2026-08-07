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Петър Волгин зове за съюз на Европа с Русия

Петър Волгин зове за съюз на Европа с Русия

7 Август, 2026 16:00 2 365 124

  • петър волгин-
  • русия-
  • ес-
  • европа-
  • съюз-
  • васал

Продължи ли тази абсурдна антируска омраза, ЕС ще продължи да влачи жалкото си съществуване на американски васал

Петър Волгин зове за съюз на Европа с Русия - 1
Петър Волгин Петър Волгин журналист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хубаво е когато говорим и/или спорим по някакви теми, първо да познаваме фактите. Когато става дума за Европа и за нейното бъдеще, дали всички могат веднага правилно да отговорят на елементарния въпрос "Коя е най-голямата държава на нашия континент?" Ами, не, не е Германия. И Франция не е. И Испания не е. За огромно съжаление на антируските истерици най-голямата държава в Европа е Русия. Следващата е Украйна.

А коя е държавата с най-многобройно население в Европа? Пак е Русия. В европейската част на Русия живеят между 110 и 115 милиона руснаци. Следва Германия с 84 милиона.

Хайде сега да помислим логично. Възможно ли е един континент, неговата политическа организация, да действат нормално, при положение, че от него бъде изключена най-голямата и най-многобройната държава? Риторичен въпрос, разбира се. Това е все една някой да каже, че няма да ползва лявата си ръка, лявото си око и ухо, както и левия си крак, защото са "авторитарни" и "антидемократични". Този човек ще бъде определен като ненормален. С пълно право. А точно това правят в момента евролидерите в Брюксел, както и в редица други европейски столици. Опитват се да ни убедят, че човек можел съвсем спокойно да действа без основни части от тялото си.

Европа и нейните политически структури никога няма да бъдат сред световните лидери, ако продължат да отказват сътрудничество с Русия. Продължи ли тази абсурдна антируска омраза, ЕС ще продължи да влачи жалкото си съществуване на американски васал.

Единствено съюз между Русия, която е най-голямата европейска държава, и останалите европейски държави, може да осигури доброто бъдеще на нашия континент. Единствено така Европа може да бъде основен фактор в световната политика. И всеки, който е против този съюз, е противник на Европа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2 🦁🦁🦁

    4 39 Отговор
    Тази година ветераните от ВИС-2 ще проведат траурно шествие в София на 25 август, движението ще бъде блокирано. Кандидатствувам. На гробището ще се проведе траурен митинг в памет на нашия лидер - Главния!

    Коментиран от #124

    16:02 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оаколиев

    89 53 Отговор
    Руб.лад.жията волгин ,добре платен в евро зове европа да е вас.ал на ва.тниците. Тази пл.еши.ва мъ.р.ша трябва да бъде пратен в си.бир

    Коментиран от #21, #23, #93

    16:04 07.08.2026

  • 4 Да бе ,да ! 🤔

    37 22 Отговор
    " американски васал "? Волгин май не разбира че освен англосаксонците , към кукловодите са включени още Израел и Турция ? Или се прави , че не разбира ?.

    16:05 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нокочев

    80 45 Отговор
    Рядко срещан лумпен е волгата.

    Коментиран от #43

    16:06 07.08.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    39 15 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Врагове нямаме . Но винаги трябва да имаме едно на ум за Турция !

    Коментиран от #98

    16:07 07.08.2026

  • 8 Цвете

    44 26 Отговор
    НИГЛОВ, ВРЪЩАЙ СЕ В БЪЛГАРИЯ, РАБОТАТА ЯВНО ТИ Е ПОВЛИЯЛА ДОСТА. БЕЛКИМ ТЕ ВЪРНАТ В РАДИОТО, ЗАЩОТО ТИ ЗА ДРУГА ДЛЪЖНОСТ НЕ СИ ПОДГОТВЕН.🤔🪆😉

    16:07 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ганьо

    57 18 Отговор
    Чичо Петър дърт комуняга...

    16:08 07.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Молошев

    63 28 Отговор
    Иди живей в просия бее волга. Ама не смееш путлероид. Само ушите са ти големи,иначе си нищожество

    16:09 07.08.2026

  • 14 Леле - леле ! 🤔

    35 9 Отговор
    Кого убеждава ? Охранените евродепутати ? Представете си само нашите - гербери , станишефци , депесари ...да се замислели ?!

    Коментиран от #40

    16:09 07.08.2026

  • 15 вижда се

    33 12 Отговор
    И този го хапе много коня !! Всички български ЕУРОдепутати трябва да се отзоват ,защото за две стинки работа не вършат

    16:09 07.08.2026

  • 16 Виж сега,

    54 21 Отговор
    Да заминава в Русия, щом толкова много го влече. Ама седи в Европарламента и си прибира хилядарките . То бива наглост,ама пак пък толкова

    Коментиран от #20, #26

    16:10 07.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зеления

    8 14 Отговор
    Волгииин, Волгин

    може да ти сложа плюс че антируската реторика и фокусиране на ЕС наистина е глупаво нещо, това е така!
    Но да замениш един съюз между ЕС със САЩ със съюз на ЕС с Русия е едно и също бе Волгин от трън та на глог.
    Една държава, напр. България или един съюз напр. ЕС за да имат тежест и да са фактор с който останалите да се съобразяват трябва да насочат усилията вътре в себе си, да имат голямо население, голяма икономика и голяма военна сила. А това да се лашкат от един съюз към друг съюз не води до нищо добро.
    Партьорство със САЩ и Русия - да
    Съюз с тях - не!

    И въпреки че си прав по първата част, по втората издишаш и именно това е причината Възраждане да не са първа политическа сила. Да имат страхотни идеи, да 80% от това което казват е вярно и правилно, но останалите 20% вгорчават кацата с меда.

    Коментиран от #29

    16:11 07.08.2026

  • 20 Розовото пони зеля

    12 22 Отговор

    До коментар #16 от "Виж сега,":

    Ма и ти не отиваш в украйна па толкова много те влече, а ве що еврастите постоянно изпращат някого тук и там, нещо не са наред тея хора.

    16:12 07.08.2026

  • 21 Не така

    19 32 Отговор

    До коментар #3 от "Оаколиев":

    Пишеш глупости бе, Волгин е абсолютно прав, но промити мозъци като теб не го разбират.

    16:12 07.08.2026

  • 22 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    25 14 Отговор
    Помните ли как цялата кремълска пропаганда твърдеше, че в Украйна няма война, а само Специална военна операция? В самата Русия дори бе забранено да се говори за война, а всеки, който споменеше думата „война“, попадаше под ударите на закона и бе съден!
    В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!
    Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!
    В Радев е последната ни надежда за мир!
    А 4eбypaшка е npocт о един 4хилядник в €, друга валута не приема.

    Коментиран от #30, #86

    16:12 07.08.2026

  • 23 ИМПЕРИАЛИСТ

    14 11 Отговор

    До коментар #3 от "Оаколиев":

    До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване" от агенти като Волгин.

    16:12 07.08.2026

  • 24 За сетен път, с тая война

    18 17 Отговор
    англосаксонците предотвратиха по-нататъшно сбижаване между Русия и Европа и в частност Германия.
    Германската конкуренция с евтини руски ресурси доста дълго им бъркаше в здравето.
    Това, разбира се, тукашният tпанариат надали го разбира.

    16:12 07.08.2026

  • 25 Що не отидеш да ги освободиш

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    какъвто се храбрец?

    16:13 07.08.2026

  • 26 И кво ?!

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Виж сега,":

    Нали сме го избрали , нали плащаме членски внос , нали ни вземат златото ...

    16:14 07.08.2026

  • 27 Чуденка

    21 9 Отговор
    На ушатия дали още му плащат от посоль или го прави само от омраза към свободна България и ЕС ?

    16:14 07.08.2026

  • 28 Удри евраста с лопатЕто

    14 16 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ми тя РФ не я вълнува много националния интерес на България, кво сега, да се разпаднат та на теб да ти е кеф и да вземаш ресурси без пари- мечтата на всеки алчен еврас, да граби та да е добре, е ми тоя път не ви се получи нещо.

    Коментиран от #31

    16:15 07.08.2026

  • 29 Съюз със САЩ

    16 12 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления":

    няма.
    САЩ си гледат техния интерес.
    САЩ я направиха тая война в Европа.
    Или си забравил Виктория с курабийките как се изказа за ЕС?

    16:15 07.08.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    23 19 Отговор

    До коментар #22 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #44

    16:15 07.08.2026

  • 31 То па ако се разпадне точно

    11 4 Отговор

    До коментар #28 от "Удри евраста с лопатЕто":

    България ще вземе нещо.
    Колкото се уреди с договори за възстановяване в Ирак.

    16:16 07.08.2026

  • 32 Истината

    9 11 Отговор
    Истината си е истина

    16:17 07.08.2026

  • 33 Падение

    23 12 Отговор
    Това влечуго да заминава за Москва, вместо да богатее в Брюксел.

    16:22 07.08.2026

  • 34 Инж1

    24 13 Отговор
    Срам ме е от тоя Волгин!!! Не трбва да избираме подобни индивиди за Европарламента!!!!
    Тоя тотално е "скинал синджиро"!!! РФ иска да ни унищожи, а ние ще сключваме съюз с тях!?!?!?!?
    Съюз с убийци, мародери и военнопрестъпници!?!?!!?

    Коментиран от #36

    16:22 07.08.2026

  • 35 Мериленд

    21 9 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Не съм наясно защо в тази държава има толкова путинофили, които със сигурност няма да защитят България, ако путин ни нападне. Може би ще ги посрещнат с хряб и сол

    16:26 07.08.2026

  • 36 А защо РФ да иска да ни унищожи?

    10 16 Отговор

    До коментар #34 от "Инж1":

    ЕС и ние самите го правим доста успешно.

    16:26 07.08.2026

  • 37 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    12 21 Отговор
    Видеото е в Телеграм.
    Британец е шокиран от контраста между Москва и родния си Лондон.
    ▪️ Британец се разхожда из центъра на Москва и се възхищава на безопасността, чистотата и дружелюбието на хората около него.
    ➖„Не се притеснявам, че ще ме ограбят, че ще ми откраднат телефона, че ще ме намушкат; не се страхувам от наркомани.
    ➖Във Великобритания имаме всички тези проблеми.
    ➖А тук хората танцуват и се забавляват на всеки ъгъл.“

    Коментиран от #67, #119

    16:26 07.08.2026

  • 38 Дедо

    10 7 Отговор
    Плешо Ушоплесо

    16:27 07.08.2026

  • 39 Мда

    15 6 Отговор
    За Волгин разбрахме, сега остава да чуем Москвичев, Жигулев и Запорожцев !

    16:28 07.08.2026

  • 40 Мериленд

    19 8 Отговор

    До коментар #14 от "Леле - леле ! 🤔":

    Е къде по лесно е да получаваш еврозаплата и да плещиш простотии от европарламента. Върви живей в русия или не ти стиска.

    16:30 07.08.2026

  • 41 Греда

    11 16 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Националния интересът на България, така също и на европейските страни е ЕС да се разпадне на 27-те държави , които го съставляват. Нека народите под брюкселско робство получат свободата си! Еврофашисткия режим на Урсула е опасен за мира на целия континент.

    Коментиран от #57

    16:30 07.08.2026

  • 42 БРАВО

    7 21 Отговор
    ВОЛГИН

    Коментиран от #50

    16:31 07.08.2026

  • 43 Скоро скоро

    20 11 Отговор

    До коментар #6 от "Нокочев":

    Тъпияд руснак Петър Волгин се надява да спаси Русия от разпад,но няма да успее.Иска обединение за да може руснаците отвътре да овладеят Европа.Еех,мечти.

    16:31 07.08.2026

  • 44 Марксист

    10 19 Отговор

    До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички ЕВРОАТЛАНТИЦИ-ЦИОНИСТИ, а за атлантофилиците ще организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който брюксел ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Русия, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на укрофашистите в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Русия! Слава Россияі-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #48, #97

    16:35 07.08.2026

  • 45 руззззНаци

    12 6 Отговор
    Всичко с руски баби, мамаши и т.н трябва да бъде жестоко избито, за да се освободи най-сетне тая територия от рабското си съществуване!

    16:36 07.08.2026

  • 46 Само малка

    17 7 Отговор
    подробност: Русия е агресор и не свободна и демократична държава! Ако тези неща се променят трайно, може да се мисли за сближаване

    16:38 07.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Марко

    7 6 Отговор

    До коментар #44 от "Марксист":

    тези разбирания са вехти и отхвърлени

    16:40 07.08.2026

  • 49 Стенли

    9 19 Отговор
    Волгин е много прав , ако се обединят Руската федерация и ЕС , ще бъдат най голямата супер сила в света , за съжаление едва това ще стане близките 50 години

    Коментиран от #105

    16:41 07.08.2026

  • 50 За пореден път

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "БРАВО":

    ЛЪСНА

    16:42 07.08.2026

  • 51 Биби

    8 3 Отговор
    Некой полюсче че има ли Европата или пак да е банка на савецките крадци?

    16:43 07.08.2026

  • 52 хех

    18 8 Отговор
    Съюз ще има, но не с Русия, а със субектите на федерацията. Един по един ще започнат да се присъединяват към ЕС след разпада и.

    16:46 07.08.2026

  • 53 Карбовски

    18 6 Отговор
    Бързам за Брюксел, щото ми се обадиха, че моя приятел Пепи паднал сутринта по стълбите и си ударил главата. После нещо говорил, писал... Запазил съм час на ЯМР в Софиямед, след това при Д-р Цветеслава Гълъбова в ДПБ „Св. Иван Рилски“.
    Дано се оправи човекът.

    16:46 07.08.2026

  • 54 Дайте ми вторият

    6 3 Отговор
    ПЪЛНИТЕЛ !!!

    16:47 07.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Т Живков

    11 4 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    16:48 07.08.2026

  • 57 Стенли

    5 14 Отговор

    До коментар #41 от "Греда":

    Писах ти , минус защото не вярвам , че като се разпадне този така, наречен ЕС ,живота в България , ще стане по добре , но че има нужда от реформи това е факт неоспорим , нищо добро не очаква този ЕС с такива управляващи начело ,и че нужен диалог с Руската федерация , също е факт неоспорим

    Коментиран от #69

    16:51 07.08.2026

  • 58 Може би

    17 6 Отговор
    когато РФ се разпадне на по-малки демократични държави.

    16:56 07.08.2026

  • 59 идиоти вън

    3 8 Отговор
    Не, не европейските лидери не се отказват от сътрудничество с Русия, те винаги са искали да си сътрудничат и Наполион и Хитлер, та преди и шведите, всички са искали сътрудничество, но под друга форма, европейската демокрация да оказва диктатурата в Русия!!!

    17:00 07.08.2026

  • 60 Русодебил

    15 3 Отговор
    Била най голямата.
    90% блата и тундра.

    17:00 07.08.2026

  • 61 Гост

    9 4 Отговор
    Можеше преди няколко десетилетия да се обединят високите технологии на цивилизацията с ресурсите на блатната, обаче орките не могат да приемат нещо съзидателно, а Щатите и Китай нямаха интерес да го допуснат...

    17:01 07.08.2026

  • 62 Пешо ВОЛ ГАТА

    17 6 Отговор
    Полезните идиоти от Брюксел ми плащат 25 000 еврака заплата да водя руска пропаганда.

    17:01 07.08.2026

  • 63 Да не се утрови

    6 14 Отговор
    Тоя най-много да го утрепят. Казва им истината и ще почне да пречи. Всички знаем, че обединението Европа и Русия е пагубно за САЩ.

    17:06 07.08.2026

  • 64 Укротролягата има скоротечен рак.

    2 10 Отговор
    Укротролягата има скоротечен рак.

    17:06 07.08.2026

  • 65 8255

    14 4 Отговор
    Никога не може да има съюз с тези клощари и некадърници от Русия. Който не разбира това, е враг на Европа. :)

    17:12 07.08.2026

  • 66 ТОЯ ИЗФЪСКАЛИЯ

    16 6 Отговор
    ИЗОБЩО ЗНАЕ ЛИ
    КАКВО ГОВОРИ?

    ОТ ДЕН НА ДЕН
    ВСЕ ПО ТЪП И ПРОЗЗТ.

    17:20 07.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хилопов

    8 6 Отговор

    До коментар #57 от "Стенли":

    Писах ти минус защото си изключително глу.пав пу.тлероид .

    17:30 07.08.2026

  • 70 Николай II

    5 11 Отговор
    Ако бяхме станали 16-та република на СССР, сега щяхме да сме най-великата сила по всички земни кълбета. Прав е Волгов. Трябва съюз. Нерушимий.

    17:46 07.08.2026

  • 71 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    11 5 Отговор
    Явно, Волгин не е живял по-време на желязната завеса, как тогава Западна Европа " оцеляваше" и то (забележи) СССР още по-голяма. Човека, си живее в негова вселена, проблем е, че там е само той!!!

    Коментиран от #116

    17:55 07.08.2026

  • 72 Лопата Орешник

    6 7 Отговор
    Това е ужасно за САЩ! Цялата им политика се гради на това, никога германски инженеринг да не са в съдружие и пряк достъп до необятни руски ресурси! Директна заплаха за националната сигурност го считат краварите!! Има го документирано на видео! Волга, пази се, другарю!

    18:01 07.08.2026

  • 73 Петър Волгин

    6 10 Отговор
    Ще се кандидатира за президент и ще спечели!

    Коментиран от #82

    18:01 07.08.2026

  • 74 Реално

    13 4 Отговор
    По голяма полза ще имаме да имаме съюз с Капуцините от Амазонка, от колкото с монголоидните opkи!

    18:01 07.08.2026

  • 75 Русофил

    14 5 Отговор
    Волгата съвсем се оля! Защо не допълни питането си с коя е най- фашистката страна в Европа, а именно Русия

    18:01 07.08.2026

  • 76 Бако

    11 4 Отговор
    Ей махнете го тоя Волга ли е Москвич ли е,че на българина как му е причерняло ще ми стане на Волги само!

    18:02 07.08.2026

  • 77 ПЕДРО ВОЛГАТА

    10 5 Отговор
    Съюз с АГРЕСОР НЕ СА ПРАВИ
    Той са трепе.

    Коментиран от #81

    18:04 07.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 НА ИЗЧАКВАНЕ

    4 10 Отговор
    ЩЕ СТАНЕЕЕ, ОЩЕ МАЛКО ЩЕ ПОТЪРПЯТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ БЕЗ ГАЗ И ПАРНО ЗИМАТА И ЩЕ ИМ ГО ИЗКАРАТ ........ПРЕЗ ГА ЗА.............

    18:05 07.08.2026

  • 81 Ха ХаХа

    4 10 Отговор

    До коментар #77 от "ПЕДРО ВОЛГАТА":

    Агресорът е Запада от памти века бе шнорхел

    18:05 07.08.2026

  • 82 Така е

    6 5 Отговор

    До коментар #73 от "Петър Волгин":

    4eбypaшкин с вице радка балаЛайкова имат 99% шанс . 🤣🤣🤣

    18:08 07.08.2026

  • 83 Някой

    9 5 Отговор
    Излезнал е нов модел на Москвич джип, надявам се че всички пишещи тука русофили от любов към Русия ще си извадят парите и ще си го купят !!!!?

    Коментиран от #85

    18:09 07.08.2026

  • 84 Волго-Донски

    8 4 Отговор
    стана евродепутат от Възраждане без да членува в тази партия. Нито пък е бил нейн активист, ей така, за идеята, макар. Но и Възраждане и Волго-Донски се водят на отчет в руското посолство. Волго-Донски отявлен техен пропагандист в националното радио, Възраждане, изцяло тяхна рожба. Иначе как си обяснявате да вземат и сложат на избираемото място за евродепутат именно Волгин, нямащ формално нищо общо с партията. Руснаците са разпоредили той да бъде защото им е нужен в европарламента. От неговата трибуна, много по висока от радиото, да им прави пропагандата.

    Коментиран от #92

    18:11 07.08.2026

  • 85 Лошото е че

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Някой":

    Боклуците като теб са много

    18:12 07.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Възможно ли е ...

    8 4 Отговор
    "Възможно ли е един континент, неговата политическа организация, да действат нормално, при положение, че от него бъде изключена най-голямата и най-многобройната държава?"

    Не само че е възможно, ами даже е реализирано. И за наше удоволствие само рус.робите реват от този факт. Иначе са си на евро, не им дреме ни за Русия, ни за рублата. Пътуват в Европа, а не в Дальний Восток. Летуват в Гърция, а не в Сочи. И си купуват германо-европейски тачки, а не китайско-азиатски. И бизнесът си правят с Европа, че в Русия нито пари, нито бизнес.

    18:19 07.08.2026

  • 89 Дика

    6 2 Отговор
    Що пък да е европейска, щото азиатската й част скоро ще е китайска ли?

    18:22 07.08.2026

  • 90 пепа волгов

    5 2 Отговор
    еврокешоф

    18:25 07.08.2026

  • 91 Браво

    2 7 Отговор
    Най накрая един адекватен

    18:29 07.08.2026

  • 92 ПРИПОМНЯНЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #84 от "Волго-Донски":

    Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    Коментиран от #96

    18:30 07.08.2026

  • 93 Б@Hдера

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Оаколиев":

    Прибирай се в 0край на - тук не си желан !!!!!

    18:31 07.08.2026

  • 94 Доротея

    2 6 Отговор
    Ей, детската градина! Коментирате, а не разбирате, че Костадин ще ви го предложи за президент! Вижте какви еретични слова е избълвал! Съветския съюз да се обедени с ЕС! Съюз на Русия и ЕС! СРЕС! Наште джъндаря се мятат в безсилен гняв! Те не спят и кроят как да унощожат Русия, а Волген иска да се побратимяват с Путин! Гого Лозанов е възмутен до дъното си!

    Коментиран от #102

    18:33 07.08.2026

  • 95 Епилираният Копей не знае ли?

    9 2 Отговор
    Епилираният Копей не знае ли, че Италия, Франция, Великобритания всяка от тях е икономически по-мощна от Русия от 1.1 до 2.3 пъти? При това икономиките и международните им връзки работят. Не са 40% свързани с Китай като Русия.

    Коментиран от #106

    18:34 07.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ИМПЕРИАЛИСТ

    10 6 Отговор

    До коментар #44 от "Марксист":

    "...героична и велика Русия!"????. Русия е смрадлива кочина...Всичките и хотели вонят на варена прокиснала КАПУСТА.

    Коментиран от #101

    18:36 07.08.2026

  • 98 имай едно на ум

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":

    От 1923 година насам една турска пушка не е гръмнала към България. Това е държавата, с която имаме най-дългогодишен траен мир.

    Коментиран от #100

    18:36 07.08.2026

  • 99 Ха ХаХа

    6 12 Отговор
    А турците за 5 века каква мрежа оставиха?
    Русия е православна държава както ние ..
    Яко не беше тя щяхме да сме турци.
    Това и е грешката..турски роби не се освобождават.

    Коментиран от #108

    18:36 07.08.2026

  • 100 Нормално е

    1 8 Отговор

    До коментар #98 от "имай едно на ум":

    Турция да има мир с турски роби

    18:38 07.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Тая пак

    8 1 Отговор

    До коментар #94 от "Доротея":

    са я пуснали от лудницата!

    18:52 07.08.2026

  • 103 Некой

    5 7 Отговор
    До малка подробност
    А САЩ какви са в в Ирак,Иран ,Либия ,Венецуела и т. н ….. А ????? Или тях ги наричаме миролюбци ???!!!!

    18:57 07.08.2026

  • 104 Пълен

    6 0 Отговор
    Идиоттттттт

    19:07 07.08.2026

  • 105 Роза

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "Стенли":

    Ами не могат да се обединят Русия и ЕС,докато в Русия управлява Путин или друг,подобен на него!Толкова е просто!

    19:08 07.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 русонеутрал

    1 6 Отговор
    Като народ, руснаците са по готени хора от украинците!

    Коментиран от #111

    19:29 07.08.2026

  • 108 13675

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "Ха ХаХа":

    И, какво чакаха 5 века? Не, е това което са ти го представя ли, ако си находчив ще намериш отговора. Ако, не продължавай да БЛЕЕЕЕЕШ

    19:58 07.08.2026

  • 109 Тоя Мухлйо

    7 0 Отговор
    Пак заработва рубли

    Коментиран от #114

    20:47 07.08.2026

  • 110 Волга, Волга…

    0 7 Отговор
    Европа трябва веднага да се съюзи с Русия. В противен случай Русия ще я унищожи с ядрените си ракети.

    21:29 07.08.2026

  • 111 Истината е, че не можеш ги различи

    1 5 Отговор

    До коментар #107 от "русонеутрал":

    Другото е да политиканстваш, без да познаваш историята. Като това, че Русия ни е освободила, докато Украйна си е траела. Или, че руснаците са православни братя славяни, а украинците не са.

    21:33 07.08.2026

  • 112 Е смешник

    8 0 Отговор
    Волгин съвсем оглупя.Поне си изкара дебелата заплата да се замогне.Пълни простотии говори,явно Копейкин го командори.

    Коментиран от #117

    01:08 08.08.2026

  • 113 И волгата

    6 0 Отговор
    Е милионер в ЕВРО 😂😂😂

    07:26 08.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Пропаднали русофили с новите си изяви

    7 0 Отговор
    как може такива некадърни русофили след като писаха глупостите преди СВО-то и сега, да продъжават пак и пак да се изказват?!?
    Явно си вярват че амнезита сред хората е достатъчна , та да пишат новите си глупости!
    ЕС настоява за спиране на Войната, РФ-то да плаща репарации, да има съд в Хага и так далее, Пешо Волгата ми пище някакви си фантазии.

    Къде са Волгите сега!

    09:04 08.08.2026

  • 116 Кой мисли за нещо пропаднали путлеристи

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    71 ⚒️⚒️⚒️⚒️
    105ОТГОВОР
    Явно, Волгин не е живял по-време на желязната завеса, как тогава Западна Европа " оцеляваше" и то (забележи) СССР още по-голяма. Човека, си живее в негова вселена, проблем е, че там е само той!!!
    -;-
    Има и разните професори. Даже като виждам Витан КАВАЗ-ката какви математически модели и зпорзвам и се чудя в кой слънчева система са!
    Забелязвате ли колко новоповили се русофили се опитват да ни спечелят за каузата за неждата от пост СССР-то!
    Кой ти мисли за СССР-, то Райха и пропаналите путлристи!!!

    09:08 08.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Волгата е некадърник

    7 2 Отговор
    Пешо Волгата е пропадна журналист с поредното появяване

    09:13 08.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 А50

    0 8 Отговор
    Да бе притрябвало е на Русия да помпа евтини ресурси за фашисти, които винаги след това при първа възможност да се обръщат срещу нея. Който иска да ходи и да работи и живее в Русия, вярвам че ще бъде посрещнат добре, умря тая запада да живее с евтини суровини и да продава скъпи стоки. Русия има да влага в себе си, не й трябват пиявици

    09:41 08.08.2026

  • 121 незнайко

    0 7 Отговор
    БРАВО ! Едно наистина умно разсъждение .

    10:02 08.08.2026

  • 122 Маринов

    0 5 Отговор
    Трудно асимилирах форума. И с участници с различни псевдоними, но си личат по грамотността, простотията и елементаризма. Какво казва Волгин? Време е да настъпи прелом в отношенията ЕС - Русия. Да не е противоборство, с обратно - да се работи в една посока
    Още на времето преди около 70 години великият Шарл де Гол извади Франция от военната структура на НАТО. Тогава заяви, че поддържа и работи за Европа "от Лисабон до Владивосток". Същото е, нали? А след сегашната "скрита" война между Русия и НАТО така или иначе ще приключи. Русия няма как да загуби - казано е ясно. За да се избегне ядрена война трябват генерални промени в мисленето и действията на запад.и в НАТО, където управляват поколенията на фашисти от ВСВ. Ще им помогнат изборите в Германия и Франция. Ще се открие път за мирно съжителство, а защо не и обединена структура на ЕС и Русия за обща защита, най вече по въздуха. Ще видим. Не е толкова далече напред.

    14:17 08.08.2026

  • 123 Иван

    4 0 Отговор
    На този изрод защо въобще му дават право да се изказва.
    Какво общо има Рисия с Европа - нищо ! Та каквато и територия да има, да си стои там в Азия и да не закача Европа !

    16:06 08.08.2026

  • 124 Паветник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    На какво е бил главен?

    16:31 08.08.2026