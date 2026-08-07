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Хубаво е когато говорим и/или спорим по някакви теми, първо да познаваме фактите. Когато става дума за Европа и за нейното бъдеще, дали всички могат веднага правилно да отговорят на елементарния въпрос "Коя е най-голямата държава на нашия континент?" Ами, не, не е Германия. И Франция не е. И Испания не е. За огромно съжаление на антируските истерици най-голямата държава в Европа е Русия. Следващата е Украйна.

А коя е държавата с най-многобройно население в Европа? Пак е Русия. В европейската част на Русия живеят между 110 и 115 милиона руснаци. Следва Германия с 84 милиона.

Хайде сега да помислим логично. Възможно ли е един континент, неговата политическа организация, да действат нормално, при положение, че от него бъде изключена най-голямата и най-многобройната държава? Риторичен въпрос, разбира се. Това е все една някой да каже, че няма да ползва лявата си ръка, лявото си око и ухо, както и левия си крак, защото са "авторитарни" и "антидемократични". Този човек ще бъде определен като ненормален. С пълно право. А точно това правят в момента евролидерите в Брюксел, както и в редица други европейски столици. Опитват се да ни убедят, че човек можел съвсем спокойно да действа без основни части от тялото си.

Европа и нейните политически структури никога няма да бъдат сред световните лидери, ако продължат да отказват сътрудничество с Русия. Продължи ли тази абсурдна антируска омраза, ЕС ще продължи да влачи жалкото си съществуване на американски васал.

Единствено съюз между Русия, която е най-голямата европейска държава, и останалите европейски държави, може да осигури доброто бъдеще на нашия континент. Единствено така Европа може да бъде основен фактор в световната политика. И всеки, който е против този съюз, е противник на Европа.