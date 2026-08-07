Петър Волгин зове за съюз на Европа с Русия

Хубаво е когато говорим и/или спорим по някакви теми, първо да познаваме фактите. Когато става дума за Европа и за нейното бъдеще, дали всички могат веднага правилно да отговорят на елементарния въпрос "Коя е най-голямата държава на нашия континент?" Ами, не, не е Германия. И Франция не е. И Испания не е. За огромно съжаление на антируските истерици най-голямата държава в Европа е Русия. Следващата е Украйна.
А коя е държавата с най-многобройно население в Европа? Пак е Русия. В европейската част на Русия живеят между 110 и 115 милиона руснаци. Следва Германия с 84 милиона.
Хайде сега да помислим логично. Възможно ли е един континент, неговата политическа организация, да действат нормално, при положение, че от него бъде изключена най-голямата и най-многобройната държава? Риторичен въпрос, разбира се. Това е все една някой да каже, че няма да ползва лявата си ръка, лявото си око и ухо, както и левия си крак, защото са "авторитарни" и "антидемократични". Този човек ще бъде определен като ненормален. С пълно право. А точно това правят в момента евролидерите в Брюксел, както и в редица други европейски столици. Опитват се да ни убедят, че човек можел съвсем спокойно да действа без основни части от тялото си.
Европа и нейните политически структури никога няма да бъдат сред световните лидери, ако продължат да отказват сътрудничество с Русия. Продължи ли тази абсурдна антируска омраза, ЕС ще продължи да влачи жалкото си съществуване на американски васал.
Единствено съюз между Русия, която е най-голямата европейска държава, и останалите европейски държави, може да осигури доброто бъдеще на нашия континент. Единствено така Европа може да бъде основен фактор в световната политика. И всеки, който е против този съюз, е противник на Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #124
16:02 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оаколиев
Коментиран от #21, #23, #93
16:04 07.08.2026
4 Да бе ,да ! 🤔
16:05 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нокочев
Коментиран от #43
16:06 07.08.2026
7 Българин 🇧🇬
До коментар #5 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Врагове нямаме . Но винаги трябва да имаме едно на ум за Турция !
Коментиран от #98
16:07 07.08.2026
8 Цвете
16:07 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ганьо
16:08 07.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Молошев
16:09 07.08.2026
14 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #40
16:09 07.08.2026
15 вижда се
16:09 07.08.2026
16 Виж сега,
Коментиран от #20, #26
16:10 07.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Зеления
може да ти сложа плюс че антируската реторика и фокусиране на ЕС наистина е глупаво нещо, това е така!
Но да замениш един съюз между ЕС със САЩ със съюз на ЕС с Русия е едно и също бе Волгин от трън та на глог.
Една държава, напр. България или един съюз напр. ЕС за да имат тежест и да са фактор с който останалите да се съобразяват трябва да насочат усилията вътре в себе си, да имат голямо население, голяма икономика и голяма военна сила. А това да се лашкат от един съюз към друг съюз не води до нищо добро.
Партьорство със САЩ и Русия - да
Съюз с тях - не!
И въпреки че си прав по първата част, по втората издишаш и именно това е причината Възраждане да не са първа политическа сила. Да имат страхотни идеи, да 80% от това което казват е вярно и правилно, но останалите 20% вгорчават кацата с меда.
Коментиран от #29
16:11 07.08.2026
20 Розовото пони зеля
До коментар #16 от "Виж сега,":Ма и ти не отиваш в украйна па толкова много те влече, а ве що еврастите постоянно изпращат някого тук и там, нещо не са наред тея хора.
16:12 07.08.2026
21 Не така
До коментар #3 от "Оаколиев":Пишеш глупости бе, Волгин е абсолютно прав, но промити мозъци като теб не го разбират.
16:12 07.08.2026
22 Жалки продажни копейки 🤪🤡
В този ред на мисли днес Министерството на външните работи на Русия призова руснаците да се подготвят за продължителна война!
Само Румен Радев може да спре това безумие, като помоли войнолюбеца Путин да седне на масата за преговори!
В Радев е последната ни надежда за мир!
А 4eбypaшка е npocт о един 4хилядник в €, друга валута не приема.
Коментиран от #30, #86
16:12 07.08.2026
23 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "Оаколиев":До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване" от агенти като Волгин.
16:12 07.08.2026
24 За сетен път, с тая война
Германската конкуренция с евтини руски ресурси доста дълго им бъркаше в здравето.
Това, разбира се, тукашният tпанариат надали го разбира.
16:12 07.08.2026
25 Що не отидеш да ги освободиш
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":какъвто се храбрец?
16:13 07.08.2026
26 И кво ?!
До коментар #16 от "Виж сега,":Нали сме го избрали , нали плащаме членски внос , нали ни вземат златото ...
16:14 07.08.2026
27 Чуденка
16:14 07.08.2026
28 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":Ми тя РФ не я вълнува много националния интерес на България, кво сега, да се разпаднат та на теб да ти е кеф и да вземаш ресурси без пари- мечтата на всеки алчен еврас, да граби та да е добре, е ми тоя път не ви се получи нещо.
Коментиран от #31
16:15 07.08.2026
29 Съюз със САЩ
До коментар #19 от "Зеления":няма.
САЩ си гледат техния интерес.
САЩ я направиха тая война в Европа.
Или си забравил Виктория с курабийките как се изказа за ЕС?
16:15 07.08.2026
30 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #22 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #44
16:15 07.08.2026
31 То па ако се разпадне точно
До коментар #28 от "Удри евраста с лопатЕто":България ще вземе нещо.
Колкото се уреди с договори за възстановяване в Ирак.
16:16 07.08.2026
32 Истината
16:17 07.08.2026
33 Падение
16:22 07.08.2026
34 Инж1
Тоя тотално е "скинал синджиро"!!! РФ иска да ни унищожи, а ние ще сключваме съюз с тях!?!?!?!?
Съюз с убийци, мародери и военнопрестъпници!?!?!!?
Коментиран от #36
16:22 07.08.2026
35 Мериленд
До коментар #5 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Не съм наясно защо в тази държава има толкова путинофили, които със сигурност няма да защитят България, ако путин ни нападне. Може би ще ги посрещнат с хряб и сол
16:26 07.08.2026
36 А защо РФ да иска да ни унищожи?
До коментар #34 от "Инж1":ЕС и ние самите го правим доста успешно.
16:26 07.08.2026
37 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Британец е шокиран от контраста между Москва и родния си Лондон.
▪️ Британец се разхожда из центъра на Москва и се възхищава на безопасността, чистотата и дружелюбието на хората около него.
➖„Не се притеснявам, че ще ме ограбят, че ще ми откраднат телефона, че ще ме намушкат; не се страхувам от наркомани.
➖Във Великобритания имаме всички тези проблеми.
➖А тук хората танцуват и се забавляват на всеки ъгъл.“
Коментиран от #67, #119
16:26 07.08.2026
38 Дедо
16:27 07.08.2026
39 Мда
16:28 07.08.2026
40 Мериленд
До коментар #14 от "Леле - леле ! 🤔":Е къде по лесно е да получаваш еврозаплата и да плещиш простотии от европарламента. Върви живей в русия или не ти стиска.
16:30 07.08.2026
41 Греда
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":Националния интересът на България, така също и на европейските страни е ЕС да се разпадне на 27-те държави , които го съставляват. Нека народите под брюкселско робство получат свободата си! Еврофашисткия режим на Урсула е опасен за мира на целия континент.
Коментиран от #57
16:30 07.08.2026
42 БРАВО
Коментиран от #50
16:31 07.08.2026
43 Скоро скоро
До коментар #6 от "Нокочев":Тъпияд руснак Петър Волгин се надява да спаси Русия от разпад,но няма да успее.Иска обединение за да може руснаците отвътре да овладеят Европа.Еех,мечти.
16:31 07.08.2026
44 Марксист
До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички ЕВРОАТЛАНТИЦИ-ЦИОНИСТИ, а за атлантофилиците ще организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който брюксел ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Русия, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на укрофашистите в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Русия! Слава Россияі-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #48, #97
16:35 07.08.2026
45 руззззНаци
16:36 07.08.2026
46 Само малка
16:38 07.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Марко
До коментар #44 от "Марксист":тези разбирания са вехти и отхвърлени
16:40 07.08.2026
49 Стенли
Коментиран от #105
16:41 07.08.2026
50 За пореден път
До коментар #42 от "БРАВО":ЛЪСНА
16:42 07.08.2026
51 Биби
16:43 07.08.2026
52 хех
16:46 07.08.2026
53 Карбовски
Дано се оправи човекът.
16:46 07.08.2026
54 Дайте ми вторият
16:47 07.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Т Живков
16:48 07.08.2026
57 Стенли
До коментар #41 от "Греда":Писах ти , минус защото не вярвам , че като се разпадне този така, наречен ЕС ,живота в България , ще стане по добре , но че има нужда от реформи това е факт неоспорим , нищо добро не очаква този ЕС с такива управляващи начело ,и че нужен диалог с Руската федерация , също е факт неоспорим
Коментиран от #69
16:51 07.08.2026
58 Може би
16:56 07.08.2026
59 идиоти вън
17:00 07.08.2026
60 Русодебил
90% блата и тундра.
17:00 07.08.2026
61 Гост
17:01 07.08.2026
62 Пешо ВОЛ ГАТА
17:01 07.08.2026
63 Да не се утрови
17:06 07.08.2026
64 Укротролягата има скоротечен рак.
17:06 07.08.2026
65 8255
17:12 07.08.2026
66 ТОЯ ИЗФЪСКАЛИЯ
КАКВО ГОВОРИ?
ОТ ДЕН НА ДЕН
ВСЕ ПО ТЪП И ПРОЗЗТ.
17:20 07.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хилопов
До коментар #57 от "Стенли":Писах ти минус защото си изключително глу.пав пу.тлероид .
17:30 07.08.2026
70 Николай II
17:46 07.08.2026
71 ⚒️⚒️⚒️⚒️
Коментиран от #116
17:55 07.08.2026
72 Лопата Орешник
18:01 07.08.2026
73 Петър Волгин
Коментиран от #82
18:01 07.08.2026
74 Реално
18:01 07.08.2026
75 Русофил
18:01 07.08.2026
76 Бако
18:02 07.08.2026
77 ПЕДРО ВОЛГАТА
Той са трепе.
Коментиран от #81
18:04 07.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 НА ИЗЧАКВАНЕ
18:05 07.08.2026
81 Ха ХаХа
До коментар #77 от "ПЕДРО ВОЛГАТА":Агресорът е Запада от памти века бе шнорхел
18:05 07.08.2026
82 Така е
До коментар #73 от "Петър Волгин":4eбypaшкин с вице радка балаЛайкова имат 99% шанс . 🤣🤣🤣
18:08 07.08.2026
83 Някой
Коментиран от #85
18:09 07.08.2026
84 Волго-Донски
Коментиран от #92
18:11 07.08.2026
85 Лошото е че
До коментар #83 от "Някой":Боклуците като теб са много
18:12 07.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Възможно ли е ...
Не само че е възможно, ами даже е реализирано. И за наше удоволствие само рус.робите реват от този факт. Иначе са си на евро, не им дреме ни за Русия, ни за рублата. Пътуват в Европа, а не в Дальний Восток. Летуват в Гърция, а не в Сочи. И си купуват германо-европейски тачки, а не китайско-азиатски. И бизнесът си правят с Европа, че в Русия нито пари, нито бизнес.
18:19 07.08.2026
89 Дика
18:22 07.08.2026
90 пепа волгов
18:25 07.08.2026
91 Браво
18:29 07.08.2026
92 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #84 от "Волго-Донски":Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
Коментиран от #96
18:30 07.08.2026
93 Б@Hдера
До коментар #3 от "Оаколиев":Прибирай се в 0край на - тук не си желан !!!!!
18:31 07.08.2026
94 Доротея
Коментиран от #102
18:33 07.08.2026
95 Епилираният Копей не знае ли?
Коментиран от #106
18:34 07.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #44 от "Марксист":"...героична и велика Русия!"????. Русия е смрадлива кочина...Всичките и хотели вонят на варена прокиснала КАПУСТА.
Коментиран от #101
18:36 07.08.2026
98 имай едно на ум
До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":От 1923 година насам една турска пушка не е гръмнала към България. Това е държавата, с която имаме най-дългогодишен траен мир.
Коментиран от #100
18:36 07.08.2026
99 Ха ХаХа
Русия е православна държава както ние ..
Яко не беше тя щяхме да сме турци.
Това и е грешката..турски роби не се освобождават.
Коментиран от #108
18:36 07.08.2026
100 Нормално е
До коментар #98 от "имай едно на ум":Турция да има мир с турски роби
18:38 07.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Тая пак
До коментар #94 от "Доротея":са я пуснали от лудницата!
18:52 07.08.2026
103 Некой
А САЩ какви са в в Ирак,Иран ,Либия ,Венецуела и т. н ….. А ????? Или тях ги наричаме миролюбци ???!!!!
18:57 07.08.2026
104 Пълен
19:07 07.08.2026
105 Роза
До коментар #49 от "Стенли":Ами не могат да се обединят Русия и ЕС,докато в Русия управлява Путин или друг,подобен на него!Толкова е просто!
19:08 07.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 русонеутрал
Коментиран от #111
19:29 07.08.2026
108 13675
До коментар #99 от "Ха ХаХа":И, какво чакаха 5 века? Не, е това което са ти го представя ли, ако си находчив ще намериш отговора. Ако, не продължавай да БЛЕЕЕЕЕШ
19:58 07.08.2026
109 Тоя Мухлйо
Коментиран от #114
20:47 07.08.2026
110 Волга, Волга…
21:29 07.08.2026
111 Истината е, че не можеш ги различи
До коментар #107 от "русонеутрал":Другото е да политиканстваш, без да познаваш историята. Като това, че Русия ни е освободила, докато Украйна си е траела. Или, че руснаците са православни братя славяни, а украинците не са.
21:33 07.08.2026
112 Е смешник
Коментиран от #117
01:08 08.08.2026
113 И волгата
07:26 08.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Пропаднали русофили с новите си изяви
Явно си вярват че амнезита сред хората е достатъчна , та да пишат новите си глупости!
ЕС настоява за спиране на Войната, РФ-то да плаща репарации, да има съд в Хага и так далее, Пешо Волгата ми пище някакви си фантазии.
Къде са Волгите сега!
09:04 08.08.2026
116 Кой мисли за нещо пропаднали путлеристи
До коментар #71 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":71 ⚒️⚒️⚒️⚒️
105ОТГОВОР
Явно, Волгин не е живял по-време на желязната завеса, как тогава Западна Европа " оцеляваше" и то (забележи) СССР още по-голяма. Човека, си живее в негова вселена, проблем е, че там е само той!!!
-;-
Има и разните професори. Даже като виждам Витан КАВАЗ-ката какви математически модели и зпорзвам и се чудя в кой слънчева система са!
Забелязвате ли колко новоповили се русофили се опитват да ни спечелят за каузата за неждата от пост СССР-то!
Кой ти мисли за СССР-, то Райха и пропаналите путлристи!!!
09:08 08.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Волгата е некадърник
09:13 08.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 А50
09:41 08.08.2026
121 незнайко
10:02 08.08.2026
122 Маринов
Още на времето преди около 70 години великият Шарл де Гол извади Франция от военната структура на НАТО. Тогава заяви, че поддържа и работи за Европа "от Лисабон до Владивосток". Същото е, нали? А след сегашната "скрита" война между Русия и НАТО така или иначе ще приключи. Русия няма как да загуби - казано е ясно. За да се избегне ядрена война трябват генерални промени в мисленето и действията на запад.и в НАТО, където управляват поколенията на фашисти от ВСВ. Ще им помогнат изборите в Германия и Франция. Ще се открие път за мирно съжителство, а защо не и обединена структура на ЕС и Русия за обща защита, най вече по въздуха. Ще видим. Не е толкова далече напред.
14:17 08.08.2026
123 Иван
Какво общо има Рисия с Европа - нищо ! Та каквато и територия да има, да си стои там в Азия и да не закача Европа !
16:06 08.08.2026
124 Паветник
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":На какво е бил главен?
16:31 08.08.2026