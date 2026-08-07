Ректорът на НАТФИЗ заменя Министъра на образованието и науката като лидер на алтернативния университетски синод

Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев е новият председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища, считано от 3 август тази година. Там той заема мястото на настоящия министър на образованието и науката и бивш ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Георги Вълчев.

Около имената на двамата избухнаха скандали, като вече втори месец студенти и преподаватели протестират с настояване за оставката на ръководителя на Академията за театрално и филмово изкуство, а проф. Вълчев продължава да е в положение на несъвместимост по отношение на заемането на поста министър на образованието и науката заради нарушаването на законовата забрана да участва в управителен орган на сдружение с нестопанска цел.

Самото Сдружение на държавните висши училища има изключително кратка история, като още от появата си бе квалифицирано от медиите и свързани с висшето образование експерти като опит за създаване на алтернативен втори „синод” на съществуващата официална ректорска организация.

До промяната в Агенцията по вписванията се стигна „от втори опит”, като първоначалното заявление на адвокатите на сдружението за извършването и бе отхвърлено, поради неизпълнение на законовите изисквания.

Впоследствие в отговор на парламентарен въпрос, вече в качеството му на министър проф. Вълчев заяви, че представляваното от него ведомство няма компетентност да се намеси пряко в скандалите, бушуващи около управлението на НАТФИЗ, а въпросът за установяване на несъвместимостта около заеманите постове от проф. Вълчев, зададен от депутата на „Възраждане” Ангел Янчев към премиера Румен Радев не бе допуснат за отговор от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Именно ръководителят на НАТФИЗ пръв повдигна въпроса за съществуването на някакво юридическо несъответствие между навършилия вече 33 години Съвет на ректорите и предвидения в Закона за висшето образование официален орган, изразяващ общите интереси на висшите училища у нас. Министърът на образованието и науката от своя страна се оказа единственият държавен орган подкрепящ подобна теза, според публикувано в БТА негово официално становище. Обратното мнение застъпват водещи юристи, като то се съдържа и в актове на Върховния административен съд.