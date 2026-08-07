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Ректорът на НАТФИЗ заменя Министъра на образованието и науката като лидер на алтернативния университетски синод

Ректорът на НАТФИЗ заменя Министъра на образованието и науката като лидер на алтернативния университетски синод

7 Август, 2026 12:42 13 479 10

  • проф. мирослав дачев-
  • сдружение на държавните висши училища-
  • мон-
  • университети

Именно ръководителят на НАТФИЗ пръв повдигна въпроса за съществуването на някакво юридическо несъответствие между навършилия  вече 33 години Съвет на ректорите

Ректорът на НАТФИЗ заменя Министъра на образованието и науката като лидер на алтернативния университетски синод - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев е новият председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища, считано от 3 август тази година. Там той заема мястото на настоящия министър на образованието и науката и бивш ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Георги Вълчев.

Около имената на двамата избухнаха скандали, като вече втори месец студенти и преподаватели протестират с настояване за оставката на ръководителя на Академията за театрално и филмово изкуство, а проф. Вълчев продължава да е в положение на несъвместимост по отношение на заемането на поста министър на образованието и науката заради нарушаването на законовата забрана да участва в управителен орган на сдружение с нестопанска цел.

Самото Сдружение на държавните висши училища има изключително кратка история, като още от появата си бе квалифицирано от медиите и свързани с висшето образование експерти като опит за създаване на алтернативен втори „синод” на съществуващата официална ректорска организация.

До промяната в Агенцията по вписванията се стигна „от втори опит”, като първоначалното заявление на адвокатите на сдружението за извършването и бе отхвърлено, поради неизпълнение на законовите изисквания.

Впоследствие в отговор на парламентарен въпрос, вече в качеството му на министър проф. Вълчев заяви, че представляваното от него ведомство няма компетентност да се намеси пряко в скандалите, бушуващи около управлението на НАТФИЗ, а въпросът за установяване на несъвместимостта около заеманите постове от проф. Вълчев, зададен от депутата на „Възраждане” Ангел Янчев към премиера Румен Радев не бе допуснат за отговор от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Именно ръководителят на НАТФИЗ пръв повдигна въпроса за съществуването на някакво юридическо несъответствие между навършилия вече 33 години Съвет на ректорите и предвидения в Закона за висшето образование официален орган, изразяващ общите интереси на висшите училища у нас. Министърът на образованието и науката от своя страна се оказа единственият държавен орган подкрепящ подобна теза, според публикувано в БТА негово официално становище. Обратното мнение застъпват водещи юристи, като то се съдържа и в актове на Върховния административен съд.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Ос !

    3 2 Отговор
    Рано !

    Към По - Ос !

    Рано !

    12:45 07.08.2026

  • 2 помня

    9 1 Отговор
    Преди 5-6 г. един ректор беше си написал ,че е преподавал пет хил. часа на студенти за една година !!

    12:59 07.08.2026

  • 3 Грешна политика на държавата!

    13 0 Отговор
    Политиката, студентите да се третират като свещенни "индийски крави", само и само за да има бюджет, шепа държавни чиновници да взимат заплати, доведе образователната система до трагично състояние!

    13:00 07.08.2026

  • 4 Има една ректорка,

    9 0 Отговор
    станала е като местен феодал!
    Коли, беси и харчи държавни пари за банкети!

    13:01 07.08.2026

  • 5 Е РЕКТОР

    6 2 Отговор
    Квой туй университетски синод? Да не е по-стария синод на Фори Светулката, че вече имаме и синод на Никанор Брокера?

    13:04 07.08.2026

  • 6 Сложете За Министър !

    6 0 Отговор
    Директора На Цирка !

    Може би Той !

    Ще Има По -Голям !

    Успех !

    13:11 07.08.2026

  • 7 жжж

    6 0 Отговор
    На Дачев пенсията му чука на вратата, 62 набор.

    13:29 07.08.2026

  • 8 Докато Науката Отиде !

    3 1 Отговор
    На Светлинни години От Нас !

    Трудно Бихме Могли !

    Да Говорим !

    За Университети !

    14:25 07.08.2026

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    КАК СИ СЕ УРЕЖДАТ САМО? КАТО НЕ СЕ СПРАВЯШ С МЕСТОТО, КОЕТО СИ БИЛ ДО СЕГА ТЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ДРУГО, АМА, ДАЛИ СИ КАДЪРЕН ИЛИ НЕ, НЯМА ПРОБЛЕМ.????? КАК СТАВА ТОВА? С " ПРЕПОРЪКА НА ПРИЯТЕЛ ЛИ?

    15:51 07.08.2026

  • 10 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    1 0 Отговор
    ПОКАНЕТЕ И БИВШИЯ РЕКТОР НА ТУ.

    16:02 07.08.2026

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