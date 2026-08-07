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Голям пожар до Първомай

Голям пожар до Първомай

7 Август, 2026 18:56 1 174 6

  • пожар-
  • първомай

Очевидци съобщават, че пламъците се разрастват

Голям пожар до Първомай - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голям пожар в сухи треви е пламнал между пловдивското село Поройна и град Първомай, съобщи Нова тв. Сигналът е получен малко след 14 ч. Първоначално на мястото на пламъците има силен вятър и са изпратени четири пожарни коли с 12 огнеборци.

Очевидци съобщават, че пламъците се разрастват. Към 18:00 ч. заради трудния терен и вятъра в района на пожара са изпратени допълнително сили и средства и така общо 10 пожарни автомобила с 20 служители се борят с фронта. В гасенето е включен и един булдозер.

Няма официална информация за причината за възникването на пожара, каква площ е засегната и дали има опасност за населени места или хора в района.


България
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