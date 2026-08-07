Гореща вълна! Жегите поставиха редица температурни рекорди в Европа

В няколко страни от Централна и Източна Европа бяха регистрирани рекордни температури, на фона на екстремните метеорологични условия, предизвикващи горски пожари и суши, пише "Гардиън".

Рекордни температури са отчетени в Словакия, Австрия и Унгария. Словашката хидрометеорологична служба съобщи, че в Долне Плахтинце е достигнат термометрите са показали 42°C.

В Полша спряха работата на въглищните електроцентрали "Коженице" и "Поланец", след като критично ниското ниво на река Висла ограничи доставките на вода за охлаждане. Прекъсването извади от енергийната система на страната мощности с общ капацитет от около 1,3 GW.

В Германия климатични активисти, настояващи за прекратяване на използването на изкопаеми горива, излязоха на протест пред сградата на канцлерството. Недоволството им е породено от липсата на действия за защита на хората от екстремни горещини.

В Унгария пък временно бе спрян АЕЦ "Пакш" заради ниските нива на река Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че централата пак ще заработи, след лекото покачване на нивото на реката.

Екстремните горещини и продължаващата суша се засилват от ескалиращата климатична криза, като експерти предупреждават, че това оказва огромен натиск върху местното население, критичната инфраструктура и дивата природа в целия регион.

Павел Помиан от полската екологична организация EKO-UNIA заяви, че електроцентралите, които допринасят за изменението на климата, все по-често стават негови жертви. "Колкото по-бързо развиваме вятърната и слънчевата енергия - технологии, които изискват най-малко вода за производство на електроенергия - толкова по-добре ще можем да защитим както енергийната сигурност, така и нашите реки", смята той.

От началото на годината в ЕС са изгорели около половин милион хектара, предимно в Испания и Франция. Още 292 000 хектара са изгорели в Украйна.

Интензивността на метеорологичните условия, благоприятстващи възникването и разпространението на пожари - горещо, сухо и ветровито време, което затруднява борбата с пламъците - достигна нови рекордни стойности за този период от годината, като в някои държави превишението спрямо досегашните рекорди е тревожно голямо. В сряда, 5 август, в Австрия бе отчетена рекордно висока температура от 41,2°C.

В Чехия, където по-рано през лятото бе регистриран нов национален температурен рекорд, показателите за пожароопасно време към началото на август надвишават с над 50% предишния рекорд.