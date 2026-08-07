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Гореща вълна! Жегите поставиха редица температурни рекорди в Европа

Гореща вълна! Жегите поставиха редица температурни рекорди в Европа

7 Август, 2026 18:39 1 586 13

  • жега-
  • климат-
  • глобално затопляне

Интензивността на метеорологичните условия, благоприятстващи възникването и разпространението на пожари - горещо, сухо и ветровито време, което затруднява борбата с пламъците - достигна нови рекордни стойности

Гореща вълна! Жегите поставиха редица температурни рекорди в Европа - 1
The Guardian The Guardian

В няколко страни от Централна и Източна Европа бяха регистрирани рекордни температури, на фона на екстремните метеорологични условия, предизвикващи горски пожари и суши, пише "Гардиън".

Рекордни температури са отчетени в Словакия, Австрия и Унгария. Словашката хидрометеорологична служба съобщи, че в Долне Плахтинце е достигнат термометрите са показали 42°C.

В Полша спряха работата на въглищните електроцентрали "Коженице" и "Поланец", след като критично ниското ниво на река Висла ограничи доставките на вода за охлаждане. Прекъсването извади от енергийната система на страната мощности с общ капацитет от около 1,3 GW.

В Германия климатични активисти, настояващи за прекратяване на използването на изкопаеми горива, излязоха на протест пред сградата на канцлерството. Недоволството им е породено от липсата на действия за защита на хората от екстремни горещини.

В Унгария пък временно бе спрян АЕЦ "Пакш" заради ниските нива на река Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че централата пак ще заработи, след лекото покачване на нивото на реката.

Екстремните горещини и продължаващата суша се засилват от ескалиращата климатична криза, като експерти предупреждават, че това оказва огромен натиск върху местното население, критичната инфраструктура и дивата природа в целия регион.

Павел Помиан от полската екологична организация EKO-UNIA заяви, че електроцентралите, които допринасят за изменението на климата, все по-често стават негови жертви. "Колкото по-бързо развиваме вятърната и слънчевата енергия - технологии, които изискват най-малко вода за производство на електроенергия - толкова по-добре ще можем да защитим както енергийната сигурност, така и нашите реки", смята той.

От началото на годината в ЕС са изгорели около половин милион хектара, предимно в Испания и Франция. Още 292 000 хектара са изгорели в Украйна.

Интензивността на метеорологичните условия, благоприятстващи възникването и разпространението на пожари - горещо, сухо и ветровито време, което затруднява борбата с пламъците - достигна нови рекордни стойности за този период от годината, като в някои държави превишението спрямо досегашните рекорди е тревожно голямо. В сряда, 5 август, в Австрия бе отчетена рекордно висока температура от 41,2°C.

В Чехия, където по-рано през лятото бе регистриран нов национален температурен рекорд, показателите за пожароопасно време към началото на август надвишават с над 50% предишния рекорд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Да благодарим на Урсула с нейните зелени политики.

    Коментиран от #13

    18:46 07.08.2026

  • 3 Из падмасковие

    4 19 Отговор
    Китай заграбиха 14 милиона хектара земя в сибир за копейки ,хазара Путин хариза ръша на англосаксите и китай

    Коментиран от #5

    18:48 07.08.2026

  • 4 Доналд Дък от Умно село

    19 3 Отговор
    Черните повърхности на фотоволтаиците прегряват въздуха, а ние харчим получения ток за климатици. Найс, а? Зелена "сделка"?

    Коментиран от #6, #9

    18:55 07.08.2026

  • 5 Абе

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Из падмасковие":

    Путин е велик политик! Абе кво знайте вия!?

    Коментиран от #7

    18:55 07.08.2026

  • 6 Доналд Дък, паток

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Дък от Умно село":

    Важното е алъш-вериш да има!

    19:00 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кукуру3

    3 3 Отговор
    По голям от всички урсулици взети заедно.

    19:06 07.08.2026

  • 9 Урсула

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Дък от Умно село":

    Е те това е кръгова икономика. Перпетуум мобиле. Парите сами идват при нас!

    19:07 07.08.2026

  • 10 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Така да правили едно време българите,а не като сегашните.

    Чистата молитва (Народна притча)

    Годината била толкова суха, че кладенците пресъхнали, а земята се разцепила на дълбоки бразди. Селяните решили да се качат на хълма над селото, където имало параклис, за да направят молебен за дъжд.Всички тръгнали с наведени глави, обсъждайки колко е зле реколтата. Само едно малко момиченце вървяло с усмивка и носело голям, разпънат чадър в ръката си.Един от старейшините го погледнал и се изсмял:– Дете, защо носиш този чадър? Слънцето ще те изгори, а облак няма.Момиченцето го погледнало с искрени очи и отговорило:– Нали отиваме да се молим за дъжд? Аз вярвам, че Бог ще ни чуе, и не искам да се намокря на връщане.Още преди свещеникът да завърши молитвата, небето притъмняло и завалял пороен дъжд. Всички се прибрали вир-вода, а момиченцето вървяло сухо под своя чадър. Истинската молитва изисква пълно доверие.

    19:25 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ивропейците инвестират във война

    8 2 Отговор
    Ивропа не се страхува от пожарите. Страхува се от таласъми, орки, сибирски мечки и от дядо Торбалан с голямата тояга.

    Има пожари - няма самолети за гасене - има дронове за убиване.

    19:40 07.08.2026

  • 13 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не мисля че зелените политики имат голям принос за затоплянето .Според мен са виновни войните и бомбите които не спират всеки ден мислиш ли че не се отразява на природата ? А екозащитниците са най големите лъжци говорят глупости за да смени темата и насочи вниманието на друго място като твоето мнение например.

    22:17 07.08.2026