Защо комарите намират някои хора за неустоими, а игнорират други?

Учени от САЩ са установили защо някои хора са като магнити за комарите, а други се разминават с ухапванията им, пише Физ.орг.

Някои комари наистина са капризни в избора си на храна. Те не забиват хоботчето си в който и да е човек. Това е известно от разказите на хора, които или твърдят, че тези насекоми винаги ги хапят, или обратното - че досадните кръвопийци ги пренебрегват, пише БТА.

Каква е причината за предпочитанията на комарите?

Предишни изследвания свързват кожните бактерии и телесната миризма с ухапванията от комари, но тестването само на един вид насекоми е оставило пропуски в знанията по въпроса. Учените все още нямаха представа дали някои хора са универсално неустоими за комарите или различните видове имат своите предпочитания.

Ново изследване, публикувано в сп. "айСайънс", дава някои отговори. Авторите му от Университета на Флорида са установили, че привличането на комари не е универсално. Оказва се, че отделните видове имат предпочитания към определени комбинации от миризми на кожата, летливи вещества и бактерии, които ги привличат към човека.

Изследването е обхванало 119 доброволци и три различни вида комари - преносителя на жълтата треска (Aedes aegypti), азиатския тигров комар (Aedes albopictus) и южния домашен комар (Culex quinquefasciatus).

В хода на експеримента са анализирани миризмата на кожата на участниците, съставът на летливите органични съединения и микробиомът на ръцете. Получените данни са съпоставени с това колко охотно насекомите са хапели всеки доброволец.

Учените са установили, че един и същи човек може да се окаже изключително привлекателен за един вид комари, но почти да не предизвиква интерес у друг. Изследователите не са успели да открият нито един участник, който да е "универсален магнит" и за трите вида насекоми.

Резултатите от изследването показват, че комарите предпочитат определени комбинации от химични вещества и бактерии. Някои микроорганизми върху кожата са повишавали привлекателността на човека едновременно и за трите вида, докато ефектът на други съединения е бил избирателен, отблъсквайки част от комарите.

Изследователите отбелязват, че миризмата на човека се определя не само от тялото, но и от бактериите, които живеят върху кожата. Те преработват потта и кожния себум, създавайки сложна смес от стотици летливи съединения, по която се ориентират комарите.

Според учените резултатите от експеримента ще допринесат за създаването на репеленти от ново поколение. Вместо просто да отблъскват насекомите, те ще могат да променят миризмата на кожата или да въздействат върху нейния микробиом, като по този начин намаляват привлекателността на човека за комари от конкретен вид.