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Проф. Близнашки: Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния

Проф. Близнашки: Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния

6 Август, 2026 22:05 16 629 52

  • проф. георги близнашки-
  • бюджет-
  • президентски избори

Тези президентски избори могат да се окажат съдбоносни - дали ще продължи да е демократична България. На тези избори по всяка вероятност ще се постави въпросът за избора между демократизъм и авторитаризъм

Проф. Близнашки: Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на държавата пред Конституционния съд - той обедини в едно дело атаките на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу финансовата рамка на държавата.

Политическа битка или конституционен проблем? Нарушени ли са правилата при приемането на бюджета?

"Не трябва да се прекалява със сезирането на Конституционния съд. Опозицията се обърна към него от слабост. Очаквам съдиите да бъдат предпазливи. Избягват да бъдат въвлечени в политическия дебат. Става дума за управленски тип политика", заяви бившият министър-председател и преподавател по конституционно право проф. Георги Близнашки в "Денят ON AIR".

Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния, припомни той.

"Въпрос на концептуално решение е как трябва да изглежда съставът на Висшия съдебен съвет. Нека оставим съдебната власт сама да излъчи своите представители. В крайна сметка съотношението на силите във ВСС се определя от политиците. Добре е тези, които разполагат с пълното мнозинство, да дадат шанс и на другите", допълни проф. Близнашки.

Според него реформата на премиера на Италия Джорджа Мелони преди няколко месеца е моделът, по който се движим в България.

"Мелони предлагаше съставът на парламентарната квота да става чрез хвърляне на жребий, но това беше отклонено. "Демократична България" направиха много пакости последните 10-15 години. Най-добре е да се огледат кандидатите, но да не се допускат клевети. Всеки иска да има своите представители", посочи гостът. Колкото по-бързо се запълни съставът на ВСС, толкова по-добре, за да започне да работи, убеден е той.

"Тези президентски избори могат да се окажат съдбоносни - дали ще продължи да е демократична България. На тези избори по всяка вероятност ще се постави въпросът за избора между демократизъм и авторитаризъм. У нас има тенденция за рециклиране на провалените политици. Илияна Йотова е фаворит, но това е предварителна фаза", поясни бившият министър-председател и преподавател по конституционно право.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да знаеш

    80 15 Отговор
    Ах Близашки, голяма ме-уза си...

    Коментиран от #3, #35

    22:08 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    51 6 Отговор
    Увеличение на данъчните ставки било по-добре ли? Я си помисли хубаво.

    Коментиран от #40

    22:12 06.08.2026

  • 5 Прогресивна България

    52 90 Отговор
    Няма значение дали този бюджет е по-лош от този на герберастите. Важното е че 99,9% от истинските българи зад всяко решение на Генерал Румен Радев, защото е най-почтенния и честен човек в България

    Коментиран от #7, #13

    22:12 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    50 23 Отговор

    До коментар #5 от "Прогресивна България":

    5 хахахаха важното е че тук живеят малоумници невиждани 5 нали А колкото до България ще си я върнем ние демократичните българи ще си върнем свободата ще си върнем завладяната държава от червените олигарси

    22:16 06.08.2026

  • 8 Анонимен

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "КРЕТЕН И ПоЛОВИНА":

    2 Факти ама това написаното е агресия

    22:17 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бай плъх мазен: що така

    36 4 Отговор
    След като беше окончателно осъден за вреди по Закона за отговорността на държавата, парламентът ще изплати в най-скоро време 6 милиона евро обезщетение на фирма на Николай и Евгения Баневи.

    Вчера Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание за 2026 г. за изплащането на дължимо присъдено обезщетение, лихви към него и съдебни разноски.

    Средствата са дължими суми по влязло в сила Решение № 4989/28.08.2024 г., постановено по гр. дело № 20221100110020 по описа на Софийски градски съд за 2022 г. Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201,88 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155,42 евро.

    НС беше осъдено на последна инстанция през февруари заедно с Агенция за публичните предприятия и контрол (прекръстената през 2019 г. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол) по делото за разпоредба от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, която даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизирано дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор.

    Законовият текст беше в сила от 2008 г. до отмяната му през 2015 г., а е бил в противоречие с правото на ЕС.

    22:20 06.08.2026

  • 11 Нексус

    51 40 Отговор
    Идеята беше комунистите да окупорат цялата власт, което и стана.
    Мунчо има мнозинство, Йотовица ще стане резидент с любезната подкрепа на мафията зад Мунчо.
    Трябва да си идиот, за да не видиш, че бюджетът на Желязков е с по-нисък дефицит от този на Мунчо Естонски.

    22:20 06.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стенли

    39 18 Отговор

    До коментар #5 от "Прогресивна България":

    Е айде ся ,с Украйна сме , против Украйна сме , за мир сме , ама видиш ли не можем , да откажем на нашите съюзници янките , ще борим неравенствата , ама замразяваме МРЗ , все повече политиката , която води Радев лъжеца заприличва на политиката , която водеше бою циганина 🤨🤯

    22:20 06.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Радев Космодрумът, компоти, компоти

    38 22 Отговор
    вероятно ще предава сат данни на САЩ и следене на всеки българин, свързано с дата центровете. Досега Радев доказа, че обслужва турски и американски интереси.
    Има силно ТУРСКО лоби при Радев.
    Всеки народ си заслужава управленците.
    Радев къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
    Радев кога ще разгледате Референдумът на Дойран.
    Защо увеличихте Здравните спрямо МРЗ.
    Ток, вода, парно, студена вода, топла вода СИ, счетоводни услуги всичко с чудовищни цени, цени храни, лекарства 2-ойно и 3-ойно по-скъпи цени от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония.
    ОСТАВКА

    22:21 06.08.2026

  • 16 От заглавието

    41 12 Отговор
    Много кратко и ясно. Хората протестираха срещу един бюджет който не беше толкова лош колкото сегашния. Парадоксално е че социолозите не виждат промяна в нагласите на хората. Ти да видиш. ....

    Коментиран от #36

    22:37 06.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И двата бюджета са еднакво лоши

    22 9 Отговор
    Изобщо не може да се говори за по- добър между двата. Хората протестираха, защото най- вече не искаха да се вдигат данъчните ставки и защото беше време за реформи. Никому ненужната раздута сган на държавна издръжка трябва да бъде съкратена, даваме 13млрд евро, ако не се лъжа, за тяхната издръжка. Ами да ме прощавате, но при наличие на изкуствен интелект, който може да замени поне 1/3 от нищоправците, няма защо да им плащаме заплатки. Да не говорим за пенсионерите, на които хранилката е двойна от държавата. Нищо от това не се направи от новото правителство, никакви съкращения на разходите, но в стария бюджет също ги нямаше, затова няма по- добър измежду двата.

    Коментиран от #22, #25

    22:45 06.08.2026

  • 19 Аре бре

    30 3 Отговор
    Не трябвало да се прекалява със сезирането на Конституционния съд. Ами да им плащаме тогава на час за заседание а? Щото са се преработили сигурно тея там нали ?

    22:47 06.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Стеф

    33 9 Отговор
    Какво натрапвате този задна.к непрекъснато?!?

    22:54 06.08.2026

  • 22 Стенли

    25 3 Отговор

    До коментар #18 от "И двата бюджета са еднакво лоши":

    Абе все едно да избираш , от каква болест да се разболееш , дали от холера или от чума 😮‍💨😡👎

    22:56 06.08.2026

  • 23 И кой го казва

    22 5 Отговор
    Убийците от Петрохан

    22:58 06.08.2026

  • 24 съотношението на силите

    27 3 Отговор
    във ВСС се определя от политиците защото няма мажоритарен избор нали? И защото така им отърва на тези които са на власт. Нека вика Близнашки оставим съдебната власт сама да си излъчи своите представители. Миличкият ми той добродушко нали, ама само така изглежда, защото са толкова обвързани и корумпирани че тотална лустрация е нужна в тая съдебна власт. Последен пример от днес с Административният съд -Варна и Баба Алино....сами ли мислиш Близнашки че ще се прочистят а? .. ще ама няма

    22:59 06.08.2026

  • 25 Абе аре стига глупости моля

    35 8 Отговор

    До коментар #18 от "И двата бюджета са еднакво лоши":

    Хората вика протестираха.... Кои хора? Студенти, мърлячи, умно красавци и псевдокултурници. И за какво реваха помниш ли? Данък девидент да не плащали. А тези кухари дали девиденти от нещо някога са получавали ? Стадо баце, стадо. ...нито мисли, нито си знае интереса ....

    23:06 06.08.2026

  • 26 Не на факти

    22 10 Отговор
    Великият Саит факти и дебелият комунист близнашки ме разплакаха. Такъв анализ и такъв велик сайт трябва да бъдат махнати

    23:15 06.08.2026

  • 27 Щом

    19 10 Отговор
    И този изпълзя, значи всички аргументи са се разпилели и след тупотията идва ред на откравявата лупост. Близ наш ко.

    23:34 06.08.2026

  • 28 Има манипулации на лайковете

    13 2 Отговор
    В полза на статуквото. Това е много разочароващо защото се разбира. ....

    23:49 06.08.2026

  • 29 Лео

    13 1 Отговор
    Ког се пренебрегва Конституцията и законите,Конституц.съд задълително трябва да се намеси.

    00:02 07.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тези президентски избори

    14 3 Отговор
    Може да се окажат съдбоносни , това е най важното заключение от мнението на професора , който между другото беше служебен премиер все пак.

    00:09 07.08.2026

  • 32 протеста беше срещу тикви и прасета

    17 8 Отговор
    И слугинаж чалгари и такива като теб!

    00:26 07.08.2026

  • 33 Този човек се казва

    19 7 Отговор
    Близашки! Защото ближе. Цял живот. Политически задни части.

    01:33 07.08.2026

  • 34 И какво ще стане

    8 0 Отговор
    Ако въобще няма ВСС ?

    02:30 07.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Баварец

    16 6 Отговор

    До коментар #16 от "От заглавието":

    Чакай, нека да дойда сметките през октомври, пък да видим тогава, а Радев бърза с президентски избори през октомври, щото ноември вече трябва да има двойна охрана, сравнена с тази на Шиши , че гладът иде!

    05:18 07.08.2026

  • 37 Никой не може да направи толкова хубав

    12 2 Отговор
    Бюджет колкото ние можем да ви обещаем

    05:22 07.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Безпартиен

    5 3 Отговор
    Цървул

    08:35 07.08.2026

  • 40 Минчо

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Не е по-добре за Бобоков и тем подобни едри бизнесмени. Те затова и организираха и платиха протестите.

    08:35 07.08.2026

  • 41 КОЙчо

    8 7 Отговор
    Всички на амбразурата!
    След г-жата омбудсман, и другият гербераст се изока!
    Гусин проФесора малко закъсня, очаквахме го о ще миналата седмица!
    Я кажи драги, защо в този бюджет няма пари?
    Данеби твоят благодетел, великият винету , да е откраднал и последното евро, преди да предаде властта?

    08:52 07.08.2026

  • 42 Рилски

    4 1 Отговор
    Опитите в новоприетият бюджет да се запазят огромните привилегии и социален статуст в сектор "сигурност" , въпреки че сме с най големият % разход от БВП в ЕС, както и липсата на адекватни действия за съкращаване на раздутата администрация за сметка на останалите слоеве от населението е фатално в средносрочен и дългосрочен план!Това ще доведе до резко дългово задлъжняване и в крайна сметка до крах на финансите и банкрут на държавата!

    10:29 07.08.2026

  • 43 7267

    3 2 Отговор
    Време е нещата да си дойдат на мястото. Кой ще е най-подходящ за президент, ако не един специалист като г-н Близнашки, а не разни говорителки от телевизията. Професор Близнашки президент!

    11:03 07.08.2026

  • 44 Пикал съм им от високо на демокрацията,

    6 1 Отговор
    след като аз имам такива доходи, че не мога да си позволя никакъв заем, а някакви пишман политици взимат държавни заеми, пишат ги и на мое име, като жител на тази държава и после си ги харчат , както намерят за добре.

    11:18 07.08.2026

  • 45 Ами вижда ср

    2 1 Отговор
    Тоеа съчетсние на не.рез с фурнсджийска лопата да трае! как след 7-8 месецс ,,откриха,, че протестът бил срещу бюджета!? Организирана кампания ка платени отрепки

    11:58 07.08.2026

  • 46 Реалист

    1 2 Отговор
    На този архаичен професор така и не му увря овцата глава . И него явно го хранят НПОтата.

    12:03 07.08.2026

  • 47 мусю лай нашки

    2 2 Отговор
    е со свалени прашки и да го челастри рундашки

    12:05 07.08.2026

  • 48 демек - на вашите услуги съм

    1 2 Отговор
    И професорчет от Скравена се изока за да напомни за себе си - да не го забравят, когато ще раздават суроватка !

    12:36 07.08.2026

  • 49 СССР

    2 0 Отговор
    Вън говорителката от президенството!

    12:46 07.08.2026

  • 50 Читател

    1 0 Отговор
    Този пък говори за демокрация,лапал от паницата на комунистите ето такива нагаждащи смазах България.

    Коментиран от #51

    12:52 07.08.2026

  • 51 Ботуш

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Читател":

    Като Радев, нали.

    12:55 07.08.2026

  • 52 БЛИЗАШКИИИИ ,

    1 0 Отговор
    ИМАШ КЪДРАВИ КОСМИ МЕЖДУ ЗАБИТЕ БЕ ПОДЛОГООООО !

    15:04 07.08.2026

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