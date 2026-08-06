Проф. Близнашки: Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния

Бюджетът на държавата пред Конституционния съд - той обедини в едно дело атаките на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу финансовата рамка на държавата.
Политическа битка или конституционен проблем? Нарушени ли са правилата при приемането на бюджета?
"Не трябва да се прекалява със сезирането на Конституционния съд. Опозицията се обърна към него от слабост. Очаквам съдиите да бъдат предпазливи. Избягват да бъдат въвлечени в политическия дебат. Става дума за управленски тип политика", заяви бившият министър-председател и преподавател по конституционно право проф. Георги Близнашки в "Денят ON AIR".
Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния, припомни той.
"Въпрос на концептуално решение е как трябва да изглежда съставът на Висшия съдебен съвет. Нека оставим съдебната власт сама да излъчи своите представители. В крайна сметка съотношението на силите във ВСС се определя от политиците. Добре е тези, които разполагат с пълното мнозинство, да дадат шанс и на другите", допълни проф. Близнашки.
Според него реформата на премиера на Италия Джорджа Мелони преди няколко месеца е моделът, по който се движим в България.
"Мелони предлагаше съставът на парламентарната квота да става чрез хвърляне на жребий, но това беше отклонено. "Демократична България" направиха много пакости последните 10-15 години. Най-добре е да се огледат кандидатите, но да не се допускат клевети. Всеки иска да има своите представители", посочи гостът. Колкото по-бързо се запълни съставът на ВСС, толкова по-добре, за да започне да работи, убеден е той.
"Тези президентски избори могат да се окажат съдбоносни - дали ще продължи да е демократична България. На тези избори по всяка вероятност ще се постави въпросът за избора между демократизъм и авторитаризъм. У нас има тенденция за рециклиране на провалените политици. Илияна Йотова е фаворит, но това е предварителна фаза", поясни бившият министър-председател и преподавател по конституционно право.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да знаеш
Коментиран от #3, #35
22:08 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
Коментиран от #40
22:12 06.08.2026
5 Прогресивна България
Коментиран от #7, #13
22:12 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
До коментар #5 от "Прогресивна България":5 хахахаха важното е че тук живеят малоумници невиждани 5 нали А колкото до България ще си я върнем ние демократичните българи ще си върнем свободата ще си върнем завладяната държава от червените олигарси
22:16 06.08.2026
8 Анонимен
До коментар #2 от "КРЕТЕН И ПоЛОВИНА":2 Факти ама това написаното е агресия
22:17 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 бай плъх мазен: що така
Вчера Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание за 2026 г. за изплащането на дължимо присъдено обезщетение, лихви към него и съдебни разноски.
Средствата са дължими суми по влязло в сила Решение № 4989/28.08.2024 г., постановено по гр. дело № 20221100110020 по описа на Софийски градски съд за 2022 г. Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201,88 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155,42 евро.
НС беше осъдено на последна инстанция през февруари заедно с Агенция за публичните предприятия и контрол (прекръстената през 2019 г. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол) по делото за разпоредба от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, която даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизирано дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор.
Законовият текст беше в сила от 2008 г. до отмяната му през 2015 г., а е бил в противоречие с правото на ЕС.
22:20 06.08.2026
11 Нексус
Мунчо има мнозинство, Йотовица ще стане резидент с любезната подкрепа на мафията зад Мунчо.
Трябва да си идиот, за да не видиш, че бюджетът на Желязков е с по-нисък дефицит от този на Мунчо Естонски.
22:20 06.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стенли
До коментар #5 от "Прогресивна България":Е айде ся ,с Украйна сме , против Украйна сме , за мир сме , ама видиш ли не можем , да откажем на нашите съюзници янките , ще борим неравенствата , ама замразяваме МРЗ , все повече политиката , която води Радев лъжеца заприличва на политиката , която водеше бою циганина 🤨🤯
22:20 06.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Радев Космодрумът, компоти, компоти
Има силно ТУРСКО лоби при Радев.
Всеки народ си заслужава управленците.
Радев къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
Радев кога ще разгледате Референдумът на Дойран.
Защо увеличихте Здравните спрямо МРЗ.
Ток, вода, парно, студена вода, топла вода СИ, счетоводни услуги всичко с чудовищни цени, цени храни, лекарства 2-ойно и 3-ойно по-скъпи цени от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония.
ОСТАВКА
22:21 06.08.2026
16 От заглавието
Коментиран от #36
22:37 06.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И двата бюджета са еднакво лоши
Коментиран от #22, #25
22:45 06.08.2026
19 Аре бре
22:47 06.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Стеф
22:54 06.08.2026
22 Стенли
До коментар #18 от "И двата бюджета са еднакво лоши":Абе все едно да избираш , от каква болест да се разболееш , дали от холера или от чума 😮💨😡👎
22:56 06.08.2026
23 И кой го казва
22:58 06.08.2026
24 съотношението на силите
22:59 06.08.2026
25 Абе аре стига глупости моля
До коментар #18 от "И двата бюджета са еднакво лоши":Хората вика протестираха.... Кои хора? Студенти, мърлячи, умно красавци и псевдокултурници. И за какво реваха помниш ли? Данък девидент да не плащали. А тези кухари дали девиденти от нещо някога са получавали ? Стадо баце, стадо. ...нито мисли, нито си знае интереса ....
23:06 06.08.2026
26 Не на факти
23:15 06.08.2026
27 Щом
23:34 06.08.2026
28 Има манипулации на лайковете
23:49 06.08.2026
29 Лео
00:02 07.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тези президентски избори
00:09 07.08.2026
32 протеста беше срещу тикви и прасета
00:26 07.08.2026
33 Този човек се казва
01:33 07.08.2026
34 И какво ще стане
02:30 07.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Баварец
До коментар #16 от "От заглавието":Чакай, нека да дойда сметките през октомври, пък да видим тогава, а Радев бърза с президентски избори през октомври, щото ноември вече трябва да има двойна охрана, сравнена с тази на Шиши , че гладът иде!
05:18 07.08.2026
37 Никой не може да направи толкова хубав
05:22 07.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Безпартиен
08:35 07.08.2026
40 Минчо
До коментар #4 от "Анонимен":Не е по-добре за Бобоков и тем подобни едри бизнесмени. Те затова и организираха и платиха протестите.
08:35 07.08.2026
41 КОЙчо
След г-жата омбудсман, и другият гербераст се изока!
Гусин проФесора малко закъсня, очаквахме го о ще миналата седмица!
Я кажи драги, защо в този бюджет няма пари?
Данеби твоят благодетел, великият винету , да е откраднал и последното евро, преди да предаде властта?
08:52 07.08.2026
42 Рилски
10:29 07.08.2026
43 7267
11:03 07.08.2026
44 Пикал съм им от високо на демокрацията,
11:18 07.08.2026
45 Ами вижда ср
11:58 07.08.2026
46 Реалист
12:03 07.08.2026
47 мусю лай нашки
12:05 07.08.2026
48 демек - на вашите услуги съм
12:36 07.08.2026
49 СССР
12:46 07.08.2026
50 Читател
Коментиран от #51
12:52 07.08.2026
51 Ботуш
До коментар #50 от "Читател":Като Радев, нали.
12:55 07.08.2026
52 БЛИЗАШКИИИИ ,
15:04 07.08.2026