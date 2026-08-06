Проф. Близнашки: Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния

Бюджетът на държавата пред Конституционния съд - той обедини в едно дело атаките на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу финансовата рамка на държавата.

Политическа битка или конституционен проблем? Нарушени ли са правилата при приемането на бюджета?

"Не трябва да се прекалява със сезирането на Конституционния съд. Опозицията се обърна към него от слабост. Очаквам съдиите да бъдат предпазливи. Избягват да бъдат въвлечени в политическия дебат. Става дума за управленски тип политика", заяви бившият министър-председател и преподавател по конституционно право проф. Георги Близнашки в "Денят ON AIR".

Протестите от края на миналата година са били насочени към бюджет, за който се казва, че е по-добър от сегашния, припомни той.

"Въпрос на концептуално решение е как трябва да изглежда съставът на Висшия съдебен съвет. Нека оставим съдебната власт сама да излъчи своите представители. В крайна сметка съотношението на силите във ВСС се определя от политиците. Добре е тези, които разполагат с пълното мнозинство, да дадат шанс и на другите", допълни проф. Близнашки.

Според него реформата на премиера на Италия Джорджа Мелони преди няколко месеца е моделът, по който се движим в България.

"Мелони предлагаше съставът на парламентарната квота да става чрез хвърляне на жребий, но това беше отклонено. "Демократична България" направиха много пакости последните 10-15 години. Най-добре е да се огледат кандидатите, но да не се допускат клевети. Всеки иска да има своите представители", посочи гостът. Колкото по-бързо се запълни съставът на ВСС, толкова по-добре, за да започне да работи, убеден е той.

"Тези президентски избори могат да се окажат съдбоносни - дали ще продължи да е демократична България. На тези избори по всяка вероятност ще се постави въпросът за избора между демократизъм и авторитаризъм. У нас има тенденция за рециклиране на провалените политици. Илияна Йотова е фаворит, но това е предварителна фаза", поясни бившият министър-председател и преподавател по конституционно право.