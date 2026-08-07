Забрана от премиера Румен Радев, но американски военен самолет кацна в София

Американски военен самолет е кацнал на столичното летище „Васил Левски“, като към момента видът на машината и целта на визитата ѝ остават неясни. Това съобщават от Bulgaria ON AIR, които са отправили официално запитване до Министерството на отбраната за изясняване на ситуацията.

Журналистите са поискали детайлна информация от военното ведомство дали в случая става въпрос за военно-транспортна машина. Основният въпрос е дали полетът е логистично обвързан с американските самолети цистерни, които към момента са разположени на авиобаза „Безмер“.

От Министерството на отбраната се очаква да изяснят и дали кацането в София е част от планирана транспортна мисия в рамките на двустранното сътрудничество между България и Съединените щати. Към този момент официален отговор от институцията липсва.

Присъствието на американска военна авиация на столичното летище не е прецедент през настоящата година. По искане на Съединените щати, от месец февруари на летище „Васил Левски“ бяха временно базирани американски самолети. Тяхната мисия в София приключи в края на месец юни, когато машините напуснаха територията на страната.

Седмици по-късно, на 22 юли, Народното събрание разреши разполагането на до осем американски самолета цистерни на територията на военното летище край ямболското село Безмер. Първите машини от този контингент пристигнаха в базата в последните дни на месец юли, което дава основания да се търси логистична връзка между тях и кацналия днес в София самолет.