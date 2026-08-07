Забрана от премиера Румен Радев, но американски военен самолет кацна в София

Американски военен самолет е кацнал на столичното летище „Васил Левски“, като към момента видът на машината и целта на визитата ѝ остават неясни. Това съобщават от Bulgaria ON AIR, които са отправили официално запитване до Министерството на отбраната за изясняване на ситуацията.
Журналистите са поискали детайлна информация от военното ведомство дали в случая става въпрос за военно-транспортна машина. Основният въпрос е дали полетът е логистично обвързан с американските самолети цистерни, които към момента са разположени на авиобаза „Безмер“.
От Министерството на отбраната се очаква да изяснят и дали кацането в София е част от планирана транспортна мисия в рамките на двустранното сътрудничество между България и Съединените щати. Към този момент официален отговор от институцията липсва.
Присъствието на американска военна авиация на столичното летище не е прецедент през настоящата година. По искане на Съединените щати, от месец февруари на летище „Васил Левски“ бяха временно базирани американски самолети. Тяхната мисия в София приключи в края на месец юни, когато машините напуснаха територията на страната.
Седмици по-късно, на 22 юли, Народното събрание разреши разполагането на до осем американски самолета цистерни на територията на военното летище край ямболското село Безмер. Първите машини от този контингент пристигнаха в базата в последните дни на месец юли, което дава основания да се търси логистична връзка между тях и кацналия днес в София самолет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #14, #19, #95, #132, #163
16:13 07.08.2026
2 Гост
Коментиран от #35
16:14 07.08.2026
3 сигурно
Коментиран от #90, #148
16:14 07.08.2026
4 бре бре бре
Коментиран от #5, #23, #48, #62, #152
16:14 07.08.2026
5 Сила
До коментар #4 от "бре бре бре":Ха ха , верно е !!!
На никого не му пукаше ....
16:16 07.08.2026
6 да се ненадявваш
16:16 07.08.2026
7 Последният Софиянец
Коментиран от #91, #145
16:16 07.08.2026
8 Колонията пак мълчи и се навежда
И безропотно му се наслаждаваме.
Коментиран от #99
16:17 07.08.2026
9 БОЦ - ко
Отново ще засвети,
Този път без кли.зма,
На народа ни "проклети" !
16:18 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гость
Коментиран от #17
16:18 07.08.2026
12 Защо не
16:18 07.08.2026
13 Браво
Коментиран от #92
16:18 07.08.2026
14 До там я докарахме...
До коментар #1 от "Сила":Румен Радев няма думата. Решенията се взимат от колонизаторите
16:19 07.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бай онзи
Коментиран от #144
16:20 07.08.2026
17 Си Просあ
До коментар #11 от "Гость":Че какво лошо има да се каже истината. Моше Боташ Крадев си е същата чужда подлога като Тиквата. Къде ли не ни продава - от Вашингтон до Анкара.
16:21 07.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 не гледайте цвета
16:21 07.08.2026
21 предложение
Коментиран от #26, #45, #159
16:21 07.08.2026
22 Чавдар войвода
Коментиран от #97
16:22 07.08.2026
23 Гьонсурат
До коментар #4 от "бре бре бре":Телевизията на българското военно разузнаване с руски гени (ТИМ СОТ) се притесняват,че бащите и майките м от братска Русия нямат адекватна информация за американските военни в България.Разбирам ги,тежко им е.Колегите им от КГБ са тревожни,че нямат достъп до информация.
Коментиран от #34
16:22 07.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха ха ха
16:23 07.08.2026
26 Обосбовано предположение
До коментар #21 от "предложение":Според мен пък е кацнал за довършителните работи по шахтите на летището.
Коментиран от #37
16:23 07.08.2026
27 За Румен Радев
До коментар #18 от "хехе":Румен Радев е славянин от село Славяново,с турски корени.
Коментиран от #139
16:24 07.08.2026
28 Истинско обещание 🇮🇷
16:24 07.08.2026
29 защо
До коментар #15 от ""Забрана"?!! ХАХАХА!":Прав си! Нали видя в Испания какво стана? В ИСПАНИЯ!! Как мислиш? Какво може да направи?
16:25 07.08.2026
30 Да стане ясни и
Коментиран от #49
16:25 07.08.2026
31 Дън Бай
16:25 07.08.2026
32 зад океана са лицимери
16:25 07.08.2026
33 Няма не
16:25 07.08.2026
34 Ами..
До коментар #23 от "Гьонсурат":Затова пък ЦРУ има пълен достъп. И как да е иначе като сме им колония?!
Коментиран от #41
16:25 07.08.2026
35 А ти вярваш ли, че точно Мунчо с кипата
До коментар #2 от "Гост":ще мецне нещо срещу господарите си?
Коментиран от #82
16:26 07.08.2026
36 Бай онзи
16:26 07.08.2026
37 Абе, къде е Линкълн?
До коментар #26 от "Обосбовано предположение":Дошъл е да им отпуше кенефите... много са опитни
Коментиран от #40
16:27 07.08.2026
38 Къде са на Муни и Шиши ботовете?
16:28 07.08.2026
39 Стенли
До коментар #18 от "хехе":Това наистина е за чудене 😕🤔
16:28 07.08.2026
40 Оф, разсмя ме, въпреки че
До коментар #37 от "Абе, къде е Линкълн?":положението ни е пълна трагедия.
16:29 07.08.2026
41 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ
До коментар #34 от "Ами..":В днешно време от европейските столици, само Лондон и Москва имат колонии.
16:31 07.08.2026
42 Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸
Според изложеното от съдия Петко Минев в съдебното заседание който постанови мярка "задържане под стража" за петимата обвиняеми, насилието срещу Георги е било продължително и особено унизително. Освен побоя, по тялото му били гасени фасове, той бил многократно плюн, веждите му били обръснати, а по него били рисувани свастики. Един от обвиняемите, според данните по делото, го душил с чантичка.
"Имало е комуникация и чат, но този човек е бил примамен на това място за среща. Няма данни за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко поведение“. По време на побоя са афиширали че родителите им са активисти на определена политическа формация и можело да убият всеки който си набележат", заяви съдията.
Коментиран от #51, #52, #74
16:31 07.08.2026
43 Директора👨✈️
Ей, пародия сме си. Бананова република!
16:31 07.08.2026
44 Бай онзи
Коментиран от #58, #154
16:31 07.08.2026
45 Зеления
До коментар #21 от "предложение":"Според мен е кацнал на гражданското летище за да участва в учение. Вероятно и Запрянов ще ви каже същото."
Да, за учение. Но преди учението екипажа на самолета ще ремонтира шахтите на летището !
А понеже България няма нито един самолет - цистерна, учението ще се състои нашите ВВС да размахват флагчета и транспаранти, като мажоретки при всяко кацане и излитане на американска цистерна.
16:32 07.08.2026
46 Азззззззз
16:32 07.08.2026
47 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ
До коментар #18 от "хехе":По-точно офицер от резерва и член на бившата БКП.
16:33 07.08.2026
48 Това си има име
До коментар #4 от "бре бре бре":Разграден двор...
16:34 07.08.2026
49 Стенли
До коментар #30 от "Да стане ясни и":Ще кой е твърдял обратното , това , че може сега да хулиш управляващите безнаказано , не те прави свободен човек и всичката тази плява за демокрация е само прах в очите , видяхме го това когато управляващите ни набутаха в тази прословута еврозона , макар , че 80 % от населението не желаеше тази " благинка" , и тези не са по различни , от предишните 😮💨
16:34 07.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 А финала ще е ..
До коментар #42 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":Разчленен мунчо кауна боташ Крадев заедно с кликата му олигарси и изроди като тези убийци
Коментиран от #53
16:36 07.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нови данни
До коментар #51 от "А финала ще е ..":Горен с цигари и обръснати вежди...на 14 пушат и ходят с ножове,щом бръснат...ограбен и купили си биле дюнер с парите които взели от него...точно психарчета,без съвест...чак си хапват.Металчетата ползват и боксове,пръстени за бой,карамбити и карабинери...биле са общо 15 пубера...показват само 5 от цялата паплач...мaaмка мyy и времена...
16:40 07.08.2026
54 Виж сега,
16:42 07.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 БЕЗ ДУМИ
Коментиран от #64
16:43 07.08.2026
57 Абсурдистан
Коментиран от #65
16:44 07.08.2026
58 Спане
До коментар #44 от "Бай онзи":Ще ти кажа какво ще правим - дал Господ калашници....ще има 7,62мм отрезвяване!
16:46 07.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 1 500 000 дебила
16:47 07.08.2026
61 Дедо
16:48 07.08.2026
62 Руснак
До коментар #4 от "бре бре бре":Я си отвори очите. Тоя дето вдигаш юмрук май носи поличка а не панталони. Я да ходи да се учи на мъжество от Мелони
Коментиран от #153
16:48 07.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 бяха
До коментар #56 от "БЕЗ ДУМИ":по-човечни та изтърваха коньо у ряката........
16:48 07.08.2026
65 Измамник ли е мамникът?
До коментар #57 от "Абсурдистан":Това не е въпрос, а отговор.
16:51 07.08.2026
66 Гост
Коментиран от #170
16:51 07.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 къде
До коментар #59 от "Руснак":видиш нормална държава, моите неуважения?!......
16:53 07.08.2026
69 Зеления
Има безброй случаи, в които е налице нагла лъжа от политици и това е ясно дори и за техните симпатизанти:
1.Освен самия Бойко, кой в България вярва че ще спи в едно легло с Мата Хари и няма да я познава?
Кой му вярва, че Бойко не познава Владислав Горанов?
И най-заклетия гербер да си не може да вярваш на подобно нещо
2. Кой може да повярва на Надежда Нейнски и Запрянов, че американските самолети са за учение?
Или кой може да им повярва, че екипажите на самолетите ремонтират шахти на летището?
И най-върлите симпатизанти на ППДБ и ГЕРБ не могат да го вярват това нещо
3. Кой може да повярва и накое точно на Мирчев, че го е бил разносвача на пици или че не го е бил, защото Мирчев си смени версиите в рамките на 2 часа, все едната е лъжа и това го знаят всички поддръжници на ППДБ
4. Кой може да повярва, че Божанов отиде на Тюркмян чешма да се наведе от огромна солидарност към българските турци - абсолютно никой
5. Кой може да повярва, че е морално Асен Василев да си продаде имота на Чаталджа не на пазарни цени, а на данъчна оценка, за да спести данъци?
6. Кой може да повярва на Костадинов че е на 100% националист след като не заклеймява веенето на руския флаг на негови митинги. Това е флаг на чужда държава и не се връзва с национализма
7. Кой може да повярва, че Пеевски не прави всичко за да се измъкне от Магнитски, ДПС гласува в парламента за всичко, което
Коментиран от #70, #160
16:53 07.08.2026
70 Зеления
До коментар #69 от "Зеления":Продължение на коментар 69
7. Кой може да повярва, че Пеевски не прави всичко за да се измъкне от Магнитски, ДПС гласува в парламента за всичко, което е угодно на САЩ
и т.н. примерите за лъжите на политиците са безброй!
Коментиран от #73
16:55 07.08.2026
71 мдаа
16:56 07.08.2026
72 Гост
16:56 07.08.2026
73 Зеления
До коментар #70 от "Зеления":Пропуснал съм Радев - той също е един голям лъжец !
Коментиран от #76
16:56 07.08.2026
74 Ти присъства ли
До коментар #42 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":на разпита,а?
16:57 07.08.2026
75 симеон крадкобурготски
Коментиран от #174
16:59 07.08.2026
76 Пембения
До коментар #73 от "Зеления":Баце поне беше забавен цирков артист тип клоун и лъжеше доста по-малко от Муньовеца, че дажи и уж на майтап нарочно изтърваше и по някоя истина. Мунчолета винаги лъже с изражение на погребален агент без да му трепне окото.
17:04 07.08.2026
77 Укротролягата има скоротечен рак.
17:06 07.08.2026
78 Вече нема нужда от разрешение
17:09 07.08.2026
79 Лошо ,много лошо !
17:15 07.08.2026
80 падишаха
17:22 07.08.2026
81 Сигурно Не са Разбрали !
Кое Е !
Това Си Знаят !
Това Си ползват !
Да Живее РР !
17:23 07.08.2026
82 Та кой може да мецне срещу силата
До коментар #35 от "А ти вярваш ли, че точно Мунчо с кипата":Цар Борис 3 не дава армия срещу СССР като обяснява на Хитлер, че тя заедно с музиката ще мине на руска страна.Хитлер го отрови.
Димитров подписа Бледските споразумения с Югославия и Сталин го отрови.
Срещу сила и хранен кон не се рита
17:24 07.08.2026
83 Бойко
17:24 07.08.2026
84 Мунчо Крадев Боташев
Хазарта е дело на хазарите а
печенигите са пекари
майстори на печения хляб.
Боташ е фирмата на екс президента на ЮАР Питър Бота
Коментиран от #89
17:34 07.08.2026
85 Вещица
17:36 07.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Мюмю
17:37 07.08.2026
88 Може Би ?
Има Амнезия ?
Не Си Спомня ! Къде Какво Е Правил !
И Говорил !
17:41 07.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 СКЪПО Е У КРАВАРНИКА 😂👍💰💰💸💵🧻
До коментар #3 от "сигурно":ЕДИН ГАЛОН 10$ 😂💰💸
17:47 07.08.2026
91 ТРЪГНА ДРУГАТА ПОСОКА
До коментар #7 от "Последният Софиянец":ТАЗИ ПОСОКА НЕ Е НА НАРОДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #98
17:49 07.08.2026
92 ТАКА ТРЯБВА ДА Е
До коментар #13 от "Браво":ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИ . НАРОДА ВИЖДА ЧРЕЗ ВАС 👍👌🥇
17:52 07.08.2026
93 Ончо
Тръмп : Визите остават!
РадеФ : Тогава и Самолетите остават!
17:52 07.08.2026
94 Ончо
Тръмп :Визите остават!
РадеФ :Тогава и Самолетите остават!
17:54 07.08.2026
95 е как кой
До коментар #1 от "Сила":чичо Румен е владетелят на нашите сърца
и на нашите души
обичам го
17:54 07.08.2026
96 мунчо
17:55 07.08.2026
97 сюлейман русофил паша
До коментар #22 от "Чавдар войвода":откъде знаеш че е стар?има производство на нови модификации
17:55 07.08.2026
98 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ
До коментар #91 от "ТРЪГНА ДРУГАТА ПОСОКА":Това е твое лично мнение и евентуално на някаква част от родата, защото не си говорител на народа.
В последните години имаше един, който се опитваше да говори от името на СУВЕРЕНА, но последния по постави там, където му е мястото. Това "народа" и "хората" заради такива високопарни, но лишени от смисъл изказвания си загуби значението и предизвиква само смях.
17:59 07.08.2026
99 Нещо такова
До коментар #8 от "Колонията пак мълчи и се навежда":Извинявай, но не "владичество", а по-скоро "партньорство" ;)
18:00 07.08.2026
100 Янко
18:01 07.08.2026
101 Пресаташе посольство России
18:06 07.08.2026
102 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
А РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) € Б€ЗПЛАТНАТА u$a БАЗА- "БУЛ ГА РИ $ТАН"!
ЗАМЕНИХМЕ ЕДНА "БРАТ$КА" ЗАВИ$ИМО$Т $ ДРУГА, НО ДАЛИ € ПО-ДОБЪР НОВИЯТ ГОЛЯМ "брат"?!?!?!?
ПБ-НОВИЯТ Г€РБ! ОСТАВКА ЗА КАР МА ЗЪ фат мак! 82г. КОМУНИ $$ ТИ СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #103, #104
18:06 07.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 МЪКА
До коментар #102 от "ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!":Дали някой нормален човек чете подобни извращения написани на развалена "маймуница"?
Коментиран от #106
18:10 07.08.2026
105 Румен Радев е подлога
18:11 07.08.2026
106 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
До коментар #104 от "МЪКА":другарю/другарко, ЧЕТИ вестник "Дума", АКО ГО ИМА ОЩЕ!
И ДА ЗНАЕШ, вашият р"ум€н" НЕ Е РУСОФИЛ И ПАТРИОТ, А € РУБ ЛА ДЖИЯ- И Д И О Т!
Коментиран от #108
18:13 07.08.2026
107 само за наивници
Коментиран от #109
18:24 07.08.2026
108 МЪКА
До коментар #106 от "ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!":Всеки знае, че Румен е проруски патриот, но това няма нищо общо с "развалената маймуница" и не забравяй, че не НАТО е в България, а България е в НАТО заедно с другите съюзници.
Коментиран от #111
18:27 07.08.2026
109 МЪКА
До коментар #107 от "само за наивници":За онзи Бай Тошо ли става въпрос, който ДВА пъти се натискаше да направи НРБ съветска република и дори Брежнев беше спрял да го "бръсне за слива".
18:31 07.08.2026
110 Колониална, бананова република България!
18:33 07.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 факуса
18:58 07.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Хак да ви е
Стъпиш накриво... отиде коня в ряката...
19:11 07.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Авиаторъ
20:02 07.08.2026
118 БЪЛГАРИН
не става.Само дето заплатата му е десеторна а на Мунчо Боташа по......?
Коментиран от #173
20:43 07.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Горан
Коментиран от #121
21:19 07.08.2026
121 Горане, Горанеее
До коментар #120 от "Горан":Докато имаш подписани договори, които трябва да изпълняваш, Горане!
21:33 07.08.2026
122 Историк
21:38 07.08.2026
123 Атом
Дали не е фейков материал! 😡
22:05 07.08.2026
124 КОНСТАНТИНОВ
22:11 07.08.2026
125 Смешник
22:15 07.08.2026
126 Снайпер
22:27 07.08.2026
127 сноу
22:56 07.08.2026
128 Народе???
23:39 07.08.2026
129 Геро
На краварите им пука много за 6 милиона
българи дето са наведени денонощно!
Само дето Румен Кеша им каза, че не може повече така и трябва да са мили и щастливи! Държава та дръка, отвсякъде!
23:59 07.08.2026
130 Мигоял Гуреляв
00:24 08.08.2026
131 За окупаторите
01:07 08.08.2026
132 Мунчо
До коментар #1 от "Сила":Румен Радев е брат на Боко-Тиквата и са синове на Тодор Живков, които са от родовете на Сакс-Кобург-Гота-Кохари и Ротшилд.
02:36 08.08.2026
133 Ало!
в НАТО и ЕС в края на 90-те! И социалистите го подкрепиха! За да отлепим от дивашката мизерия след саморазпада на СССР,СИВ и соца! Удобно забравяте,как долара стана 3000 лв.,а! И как през 1996 изгоряха мизерните спестяватия на хората!
04:17 08.08.2026
134 Перо
04:25 08.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Трезвеник
04:45 08.08.2026
137 Умен радеф
06:47 08.08.2026
138 Пърдел
07:18 08.08.2026
139 олигофрен
До коментар #27 от "За Румен Радев":Чист българин е...ти ако си петроханец, Джендър е друг въпрос.
07:51 08.08.2026
140 Радо пилота
08:29 08.08.2026
141 Нострадамус
08:32 08.08.2026
142 Фейкове и смут
08:32 08.08.2026
143 Иванчо
Хак им е на пенсионерите и работещите, обявени за най-големите олигарси и съответно смачкани финансово.
09:08 08.08.2026
144 Швейк
До коментар #16 от "Бай онзи":Ами така е с това недоразумение наречено министър на отбраната!
09:28 08.08.2026
145 МОЛИ
До коментар #7 от "Последният Софиянец":ТА,ЧАК ДО МОСКВА И СЕВЕРНА КОРЕЯ!!!
09:33 08.08.2026
146 ЩЕ КАЦАТ И ДРУГИ
10:05 08.08.2026
147 Фицо
10:21 08.08.2026
148 Фицо
До коментар #3 от "сигурно":Нека твоят Путин да го зареди тогава.
10:23 08.08.2026
149 добрутро
10:26 08.08.2026
150 Карък
Коментиран от #167
10:56 08.08.2026
151 Рамбо
Коментиран от #171
11:13 08.08.2026
152 Йордан
До коментар #4 от "бре бре бре":Ами те журналистите си обичат бившите, захлебвали са доста от тях и още им е мъчно че ги няма вече ,та затова гледат настоящите под лупа.
11:41 08.08.2026
153 Топ
До коментар #62 от "Руснак":А предишните като носеха панталони,какво имаше в тях, орехчета вместо топки.
12:25 08.08.2026
154 Айше
До коментар #44 от "Бай онзи":А колко украинци приласкахме според теб?!
12:29 08.08.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Една жена каза
13:07 08.08.2026
157 Бай дончо
13:48 08.08.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Хамерика
До коментар #21 от "предложение":Те света събарят, бе...
13:52 08.08.2026
160 България
До коментар #69 от "Зеления":Отдавна не съществува.Щат на ЕС сме.
Скачаме според тоягата,но нещо ми подсказва, че тоягите са няколко...заприлича на нестинарство...И все пак, Бог да ни пази и което е останало от нас.И България.
13:57 08.08.2026
161 К.Р.А.Д.Е.В
14:05 08.08.2026
162 Григор
14:07 08.08.2026
163 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #1 от "Сила":ЧОРАПА Е ЕДИН РУСКИ АГЕНТ НА КГБ, И ....................... ТОZИ ФАКТ АМЕРИКАНЦИТЕ, МНОГО ДОБЕ ЗНАЯТ .................... ФАКТ !.
14:17 08.08.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Колониален бг матрял
До коментар #150 от "Карък":Да идва продажната тиква с огърлица от златни кюлчета и цялото стадо €гейски меки китки край негота да ни дозагробят като хората
14:42 08.08.2026
168 Морския
14:46 08.08.2026
169 Aнameма
Говедарите са като кърлежите.Впият ли се един път, пускане няма.
Коментиран от #172
15:19 08.08.2026
170 Т72 угасна на Красная площад
До коментар #66 от "Гост":66 Гост
1923ОТГОВОР
Е кви да кацат, руски ли ...
16:51 07.08.2026
-;-
Колко ли русофили очакват руските Ту-шки, Су-шки и Армати?!?!?!
Дано Нефтохима да има качествена солярка че Арматата на Красная площад не запали
Абе още ли разчитаме на рашистките таралясници
15:26 08.08.2026
171 как ли се чувстват 1.4 милиона електорат
До коментар #151 от "Рамбо":151 Рамбо
23ОТГОВОР
Чорапа чинно козирува както на Путлер и Султана така и на Тръмпосания. Само дето се прави на мъж пред боташиското овче стадо тоя кретен.
-;-
как ще обиждаш 1.4 милиона дали надежата си за Боташа?
Та той щеше с Еврото не знам какво си , за Крим и Украйна так далее
Абе вече не искам нито генерали , нито пожарникари, а и тепърва ще видя ЗКПЧ-то какви ги сделва!
15:29 08.08.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Мунчо с 1.4 милиона наивни
До коментар #118 от "БЪЛГАРИН":118 БЪЛГАРИН
124ОТГОВОР
Никой не бръсне фатмак Мунчо за нищо и като човек и ръководител.От фатмак нищо
не става.
-;-
Да, ама доститгна 1.4 милиона бюлетини
15:33 08.08.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.