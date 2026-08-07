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Забрана от премиера Румен Радев, но американски военен самолет кацна в София

Забрана от премиера Румен Радев, но американски военен самолет кацна в София

7 Август, 2026 16:12 47 479 175

  • американски самолет-
  • летище-
  • софия-
  • летище софия-
  • летище васил левски-
  • американски военни

Основният въпрос е дали полетът е логистично обвързан с американските самолети цистерни, които към момента са разположени на авиобаза „Безмер“

Забрана от премиера Румен Радев, но американски военен самолет кацна в София - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски военен самолет е кацнал на столичното летище „Васил Левски“, като към момента видът на машината и целта на визитата ѝ остават неясни. Това съобщават от Bulgaria ON AIR, които са отправили официално запитване до Министерството на отбраната за изясняване на ситуацията.

Журналистите са поискали детайлна информация от военното ведомство дали в случая става въпрос за военно-транспортна машина. Основният въпрос е дали полетът е логистично обвързан с американските самолети цистерни, които към момента са разположени на авиобаза „Безмер“.

От Министерството на отбраната се очаква да изяснят и дали кацането в София е част от планирана транспортна мисия в рамките на двустранното сътрудничество между България и Съединените щати. Към този момент официален отговор от институцията липсва.

Присъствието на американска военна авиация на столичното летище не е прецедент през настоящата година. По искане на Съединените щати, от месец февруари на летище „Васил Левски“ бяха временно базирани американски самолети. Тяхната мисия в София приключи в края на месец юни, когато машините напуснаха територията на страната.

Седмици по-късно, на 22 юли, Народното събрание разреши разполагането на до осем американски самолета цистерни на територията на военното летище край ямболското село Безмер. Първите машини от този контингент пристигнаха в базата в последните дни на месец юли, което дава основания да се търси логистична връзка между тях и кацналия днес в София самолет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    217 39 Отговор
    Кой е Румен Радев ...??!!??

    Коментиран от #14, #19, #95, #132, #163

    16:13 07.08.2026

  • 2 Гост

    382 21 Отговор
    Някой наистина ли си мисли, че на американците им пука, какво е казал някакъв президент на бананова република?

    Коментиран от #35

    16:14 07.08.2026

  • 3 сигурно

    227 20 Отговор
    Явно не му е стигнал бИнзина до Ямбол

    Коментиран от #90, #148

    16:14 07.08.2026

  • 4 бре бре бре

    233 64 Отговор
    по време на предишните правителства идваха и си отиваха без да разбираме, а сега журналистите сте като радари, още като премине границата самолет и веднага пишете!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #5, #23, #48, #62, #152

    16:14 07.08.2026

  • 5 Сила

    146 12 Отговор

    До коментар #4 от "бре бре бре":

    Ха ха , верно е !!!
    На никого не му пукаше ....

    16:16 07.08.2026

  • 6 да се ненадявваш

    132 20 Отговор
    Това журналята големи лУкатори имали? Чак и снимки веднага направили...

    16:16 07.08.2026

  • 7 Последният Софиянец

    48 199 Отговор
    Румен Радев е държавник. Винаги с цивилизацията и свободният свят.

    Коментиран от #91, #145

    16:16 07.08.2026

  • 8 Колонията пак мълчи и се навежда

    249 45 Отговор
    Има ли още някой който не е разбрал че сме под американско "владичество"??!!
    И безропотно му се наслаждаваме.

    Коментиран от #99

    16:17 07.08.2026

  • 9 БОЦ - ко

    77 28 Отговор
    Сияйната звезда на комунизма,
    Отново ще засвети,
    Този път без кли.зма,
    На народа ни "проклети" !

    16:18 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гость

    164 34 Отговор
    Радев е техен слуга, да не кажа подлога. Какво има да го питат, така или иначе онзи само знае да козирува и изпълнява.

    Коментиран от #17

    16:18 07.08.2026

  • 12 Защо не

    111 8 Отговор
    Някой ще им каже нещо ли?

    16:18 07.08.2026

  • 13 Браво

    89 8 Отговор
    Евала. Машшала. "Нашата" преса всичко знае, всичко вижда!

    Коментиран от #92

    16:18 07.08.2026

  • 14 До там я докарахме...

    191 15 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Румен Радев няма думата. Решенията се взимат от колонизаторите

    16:19 07.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай онзи

    192 8 Отговор
    Какво ще питате военното министерство? Те откъде да знаят какво се случва? Те от вас,медиите научават за този неизвестен самолет.Хххххххх.

    Коментиран от #144

    16:20 07.08.2026

  • 17 Си Просあ

    129 24 Отговор

    До коментар #11 от "Гость":

    Че какво лошо има да се каже истината. Моше Боташ Крадев си е същата чужда подлога като Тиквата. Къде ли не ни продава - от Вашингтон до Анкара.

    16:21 07.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не гледайте цвета

    33 35 Отговор
    Какъв е проблема. Има лепенка, че е цивилен!

    16:21 07.08.2026

  • 21 предложение

    132 12 Отговор
    Като не знаете защо е кацнал на гражданското летище питайте Запрянов той ги разбира тези работи. Според мен е кацнал на гражданското летище за да участва в учение. Вероятно и Запрянов ще ви каже същото. Лошото е,че тези самолети в комплект с други неща ще съборят правителството на Радев.

    Коментиран от #26, #45, #159

    16:21 07.08.2026

  • 22 Чавдар войвода

    69 5 Отговор
    Това на снимката е стар, военнотранспортен самолет Ц-130 Херкулес.

    Коментиран от #97

    16:22 07.08.2026

  • 23 Гьонсурат

    44 81 Отговор

    До коментар #4 от "бре бре бре":

    Телевизията на българското военно разузнаване с руски гени (ТИМ СОТ) се притесняват,че бащите и майките м от братска Русия нямат адекватна информация за американските военни в България.Разбирам ги,тежко им е.Колегите им от КГБ са тревожни,че нямат достъп до информация.

    Коментиран от #34

    16:22 07.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ха ха

    65 17 Отговор
    Радуро и за бостанско плашило не става

    16:23 07.08.2026

  • 26 Обосбовано предположение

    94 6 Отговор

    До коментар #21 от "предложение":

    Според мен пък е кацнал за довършителните работи по шахтите на летището.

    Коментиран от #37

    16:23 07.08.2026

  • 27 За Румен Радев

    62 25 Отговор

    До коментар #18 от "хехе":

    Румен Радев е славянин от село Славяново,с турски корени.

    Коментиран от #139

    16:24 07.08.2026

  • 28 Истинско обещание 🇮🇷

    74 35 Отговор
    Радев е една ПЛЮ,НКА И МЪ,,РША,,НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ЗАБРАНЯВА ,,ТОВА Е ОТЯВЛЕН ЧИ,,ФУТ ПОЗОР ЗА БЪЛГАРИЯ

    16:24 07.08.2026

  • 29 защо

    68 5 Отговор

    До коментар #15 от ""Забрана"?!! ХАХАХА!":

    Прав си! Нали видя в Испания какво стана? В ИСПАНИЯ!! Как мислиш? Какво може да направи?

    16:25 07.08.2026

  • 30 Да стане ясни и

    111 12 Отговор
    На най-тъпия, че сме колония , а не свободна страна! И който твърди обратното е лъжец!

    Коментиран от #49

    16:25 07.08.2026

  • 31 Дън Бай

    109 6 Отговор
    Ако кацне руски военен самолет е интересното, памперси ли да слагаме или питки ще месим!?

    16:25 07.08.2026

  • 32 зад океана са лицимери

    108 13 Отговор
    Какво се занасяте, бе?! Ще каца! Ония на запад са такива - за тях дадена дума, не значи нищо.

    16:25 07.08.2026

  • 33 Няма не

    108 4 Отговор
    искам , няма недей ! И визи няма , но самолетите си летят !

    16:25 07.08.2026

  • 34 Ами..

    101 11 Отговор

    До коментар #23 от "Гьонсурат":

    Затова пък ЦРУ има пълен достъп. И как да е иначе като сме им колония?!

    Коментиран от #41

    16:25 07.08.2026

  • 35 А ти вярваш ли, че точно Мунчо с кипата

    64 9 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    ще мецне нещо срещу господарите си?

    Коментиран от #82

    16:26 07.08.2026

  • 36 Бай онзи

    81 7 Отговор
    Ааааа,сетих се.Те нали после казват ,,ДА" Те американците знаят,че без да питат ,нашите ще кажат ДА!

    16:26 07.08.2026

  • 37 Абе, къде е Линкълн?

    43 4 Отговор

    До коментар #26 от "Обосбовано предположение":

    Дошъл е да им отпуше кенефите... много са опитни

    Коментиран от #40

    16:27 07.08.2026

  • 38 Къде са на Муни и Шиши ботовете?

    69 10 Отговор
    Искам да ги попитам - Мунчо премахна ли визите, че резко ми се доходи до слунчева Флорида?

    16:28 07.08.2026

  • 39 Стенли

    21 1 Отговор

    До коментар #18 от "хехе":

    Това наистина е за чудене 😕🤔

    16:28 07.08.2026

  • 40 Оф, разсмя ме, въпреки че

    51 1 Отговор

    До коментар #37 от "Абе, къде е Линкълн?":

    положението ни е пълна трагедия.

    16:29 07.08.2026

  • 41 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ

    38 33 Отговор

    До коментар #34 от "Ами..":

    В днешно време от европейските столици, само Лондон и Москва имат колонии.

    16:31 07.08.2026

  • 42 Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸

    58 9 Отговор
    Съдията разкри ужасяващи подробности за последните часове на Георги: Обръснали веждите му, рисували свастики по него и крещели "Бащите ни са активисти и координатори на ПБ. Животно си като другите"
    Според изложеното от съдия Петко Минев в съдебното заседание който постанови мярка "задържане под стража" за петимата обвиняеми, насилието срещу Георги е било продължително и особено унизително. Освен побоя, по тялото му били гасени фасове, той бил многократно плюн, веждите му били обръснати, а по него били рисувани свастики. Един от обвиняемите, според данните по делото, го душил с чантичка.
    "Имало е комуникация и чат, но този човек е бил примамен на това място за среща. Няма данни за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко поведение“. По време на побоя са афиширали че родителите им са активисти на определена политическа формация и можело да убият всеки който си набележат", заяви съдията.

    Коментиран от #51, #52, #74

    16:31 07.08.2026

  • 43 Директора👨‍✈️

    46 11 Отговор
    Не е военен, как смеете да говорите такива глупости? Това е самолет на DHL, не виждате ли?
    Ей, пародия сме си. Бананова република!

    16:31 07.08.2026

  • 44 Бай онзи

    56 11 Отговор
    Нашите не могат да откажат,щото ще има втора Сеута откъм Босфора.Ако ни засилят 100 000 мигранти,какво ще правим????

    Коментиран от #58, #154

    16:31 07.08.2026

  • 45 Зеления

    60 6 Отговор

    До коментар #21 от "предложение":

    "Според мен е кацнал на гражданското летище за да участва в учение. Вероятно и Запрянов ще ви каже същото."

    Да, за учение. Но преди учението екипажа на самолета ще ремонтира шахтите на летището !
    А понеже България няма нито един самолет - цистерна, учението ще се състои нашите ВВС да размахват флагчета и транспаранти, като мажоретки при всяко кацане и излитане на американска цистерна.

    16:32 07.08.2026

  • 46 Азззззззз

    65 5 Отговор
    Ще кацат къде им е кеф в колонията. Кой, защо и кога е допуснал това безобразие?!

    16:32 07.08.2026

  • 47 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ

    45 6 Отговор

    До коментар #18 от "хехе":

    По-точно офицер от резерва и член на бившата БКП.

    16:33 07.08.2026

  • 48 Това си има име

    65 6 Отговор

    До коментар #4 от "бре бре бре":

    Разграден двор...

    16:34 07.08.2026

  • 49 Стенли

    49 10 Отговор

    До коментар #30 от "Да стане ясни и":

    Ще кой е твърдял обратното , това , че може сега да хулиш управляващите безнаказано , не те прави свободен човек и всичката тази плява за демокрация е само прах в очите , видяхме го това когато управляващите ни набутаха в тази прословута еврозона , макар , че 80 % от населението не желаеше тази " благинка" , и тези не са по различни , от предишните 😮‍💨

    16:34 07.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 А финала ще е ..

    43 12 Отговор

    До коментар #42 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":

    Разчленен мунчо кауна боташ Крадев заедно с кликата му олигарси и изроди като тези убийци

    Коментиран от #53

    16:36 07.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нови данни

    71 2 Отговор

    До коментар #51 от "А финала ще е ..":

    Горен с цигари и обръснати вежди...на 14 пушат и ходят с ножове,щом бръснат...ограбен и купили си биле дюнер с парите които взели от него...точно психарчета,без съвест...чак си хапват.Металчетата ползват и боксове,пръстени за бой,карамбити и карабинери...биле са общо 15 пубера...показват само 5 от цялата паплач...мaaмка мyy и времена...

    16:40 07.08.2026

  • 54 Виж сега,

    55 9 Отговор
    Мунчо никой не го брои за нищо. Държавата се разпада,но за него бяха важни визите и лъжите

    16:42 07.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 БЕЗ ДУМИ

    67 13 Отговор
    От страна на силния действат, това са американците. Не зачитат мнението на другите! ГАДНО Е, с такива хора да си имаш ош беш. Браво, че нашите управляващи се опитват поне да поставят въпроси и да търсят отговори. За съжаление никой не ги бръсне. Малка държава сме, никой не се съпекясва с нас. Руснаците едно време бяха по човечни.

    Коментиран от #64

    16:43 07.08.2026

  • 57 Абсурдистан

    33 6 Отговор
    Основният въпрос е: измамник ли е мамника?

    Коментиран от #65

    16:44 07.08.2026

  • 58 Спане

    29 8 Отговор

    До коментар #44 от "Бай онзи":

    Ще ти кажа какво ще правим - дал Господ калашници....ще има 7,62мм отрезвяване!

    16:46 07.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 1 500 000 дебила

    59 14 Отговор
    си го избраха.

    16:47 07.08.2026

  • 61 Дедо

    35 8 Отговор
    А че той техен човек бе.Дал ни е всичките българи за ползване.И си ни ползват

    16:48 07.08.2026

  • 62 Руснак

    42 11 Отговор

    До коментар #4 от "бре бре бре":

    Я си отвори очите. Тоя дето вдигаш юмрук май носи поличка а не панталони. Я да ходи да се учи на мъжество от Мелони

    Коментиран от #153

    16:48 07.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 бяха

    15 18 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗ ДУМИ":

    по-човечни та изтърваха коньо у ряката........

    16:48 07.08.2026

  • 65 Измамник ли е мамникът?

    15 3 Отговор

    До коментар #57 от "Абсурдистан":

    Това не е въпрос, а отговор.

    16:51 07.08.2026

  • 66 Гост

    19 23 Отговор
    Е кви да кацат, руски ли ...

    Коментиран от #170

    16:51 07.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 къде

    22 1 Отговор

    До коментар #59 от "Руснак":

    видиш нормална държава, моите неуважения?!......

    16:53 07.08.2026

  • 69 Зеления

    46 20 Отговор
    Мисля си, че в България е крайно време да се въведе закон, който да наказва лъжливи политици.
    Има безброй случаи, в които е налице нагла лъжа от политици и това е ясно дори и за техните симпатизанти:
    1.Освен самия Бойко, кой в България вярва че ще спи в едно легло с Мата Хари и няма да я познава?
    Кой му вярва, че Бойко не познава Владислав Горанов?
    И най-заклетия гербер да си не може да вярваш на подобно нещо
    2. Кой може да повярва на Надежда Нейнски и Запрянов, че американските самолети са за учение?
    Или кой може да им повярва, че екипажите на самолетите ремонтират шахти на летището?
    И най-върлите симпатизанти на ППДБ и ГЕРБ не могат да го вярват това нещо
    3. Кой може да повярва и накое точно на Мирчев, че го е бил разносвача на пици или че не го е бил, защото Мирчев си смени версиите в рамките на 2 часа, все едната е лъжа и това го знаят всички поддръжници на ППДБ
    4. Кой може да повярва, че Божанов отиде на Тюркмян чешма да се наведе от огромна солидарност към българските турци - абсолютно никой
    5. Кой може да повярва, че е морално Асен Василев да си продаде имота на Чаталджа не на пазарни цени, а на данъчна оценка, за да спести данъци?
    6. Кой може да повярва на Костадинов че е на 100% националист след като не заклеймява веенето на руския флаг на негови митинги. Това е флаг на чужда държава и не се връзва с национализма
    7. Кой може да повярва, че Пеевски не прави всичко за да се измъкне от Магнитски, ДПС гласува в парламента за всичко, което

    Коментиран от #70, #160

    16:53 07.08.2026

  • 70 Зеления

    37 14 Отговор

    До коментар #69 от "Зеления":

    Продължение на коментар 69
    7. Кой може да повярва, че Пеевски не прави всичко за да се измъкне от Магнитски, ДПС гласува в парламента за всичко, което е угодно на САЩ

    и т.н. примерите за лъжите на политиците са безброй!

    Коментиран от #73

    16:55 07.08.2026

  • 71 мдаа

    40 4 Отговор
    Янките не бръснат фигуранта за фелтфебел. Кацат и излитат където и когато си поискат.

    16:56 07.08.2026

  • 72 Гост

    50 7 Отговор
    Чорап ефенди се оказа поредната измама за народа български.

    16:56 07.08.2026

  • 73 Зеления

    35 8 Отговор

    До коментар #70 от "Зеления":

    Пропуснал съм Радев - той също е един голям лъжец !

    Коментиран от #76

    16:56 07.08.2026

  • 74 Ти присъства ли

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":

    на разпита,а?

    16:57 07.08.2026

  • 75 симеон крадкобурготски

    32 8 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    Коментиран от #174

    16:59 07.08.2026

  • 76 Пембения

    41 11 Отговор

    До коментар #73 от "Зеления":

    Баце поне беше забавен цирков артист тип клоун и лъжеше доста по-малко от Муньовеца, че дажи и уж на майтап нарочно изтърваше и по някоя истина. Мунчолета винаги лъже с изражение на погребален агент без да му трепне окото.

    17:04 07.08.2026

  • 77 Укротролягата има скоротечен рак.

    5 14 Отговор
    Укротролягата има скоротечен рак.

    17:06 07.08.2026

  • 78 Вече нема нужда от разрешение

    29 4 Отговор
    🤣🤣🤣ама са румен ше каже че е издал разрешение с задна дата да не проличи че румен не го броят за нищо и сашовските самолети ше си кацат както искат икъде искат

    17:09 07.08.2026

  • 79 Лошо ,много лошо !

    57 14 Отговор
    България е изцяло подчинена на САЩ и НАТО по споразумението от 2016 г. подписано от Калфин, в правителството на Станишев, Пирински - председател на НС , Първанов- президент и продължено от Борисов без срок. Това е измяна ! Задълженията за България са потресаващи.Радев нищо не може да направи освен да изпълнява. България няма,военен, финансов и икономически суверенитет. Тя е напълно подчинена. Всичко останало е фарс. Дано България ,като фронтова територия на стане плацдарм срещу Русия,защото това ще е краят ! България върви по лош път !

    17:15 07.08.2026

  • 80 падишаха

    28 1 Отговор
    на кой му пука за раята!

    17:22 07.08.2026

  • 81 Сигурно Не са Разбрали !

    16 4 Отговор
    Кое Летище ?

    Кое Е !

    Това Си Знаят !

    Това Си ползват !

    Да Живее РР !

    17:23 07.08.2026

  • 82 Та кой може да мецне срещу силата

    30 10 Отговор

    До коментар #35 от "А ти вярваш ли, че точно Мунчо с кипата":

    Цар Борис 3 не дава армия срещу СССР като обяснява на Хитлер, че тя заедно с музиката ще мине на руска страна.Хитлер го отрови.
    Димитров подписа Бледските споразумения с Югославия и Сталин го отрови.
    Срещу сила и хранен кон не се рита

    17:24 07.08.2026

  • 83 Бойко

    21 5 Отговор
    Иес иес после нет нет нет

    17:24 07.08.2026

  • 84 Мунчо Крадев Боташев

    8 7 Отговор
    Куманизма е село на куманити
    Хазарта е дело на хазарите а
    печенигите са пекари
    майстори на печения хляб.
    Боташ е фирмата на екс президента на ЮАР Питър Бота

    Коментиран от #89

    17:34 07.08.2026

  • 85 Вещица

    25 1 Отговор
    Кацнал е да провери отходните канали и шахтите хахаха

    17:36 07.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Мюмю

    27 1 Отговор
    забранявайте си колкото искате, кой ва е за сливи? ша си правят с вас каквото си искат.

    17:37 07.08.2026

  • 88 Може Би ?

    19 1 Отговор
    РР !

    Има Амнезия ?

    Не Си Спомня ! Къде Какво Е Правил !

    И Говорил !

    17:41 07.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 СКЪПО Е У КРАВАРНИКА 😂👍💰💰💸💵🧻

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "сигурно":

    ЕДИН ГАЛОН 10$ 😂💰💸

    17:47 07.08.2026

  • 91 ТРЪГНА ДРУГАТА ПОСОКА

    19 16 Отговор

    До коментар #7 от "Последният Софиянец":

    ТАЗИ ПОСОКА НЕ Е НА НАРОДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #98

    17:49 07.08.2026

  • 92 ТАКА ТРЯБВА ДА Е

    17 1 Отговор

    До коментар #13 от "Браво":

    ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИ . НАРОДА ВИЖДА ЧРЕЗ ВАС 👍👌🥇

    17:52 07.08.2026

  • 93 Ончо

    35 2 Отговор
    РадеФ към Тръмп! Или махаш визите или махаш самолетите!
    Тръмп : Визите остават!
    РадеФ : Тогава и Самолетите остават!

    17:52 07.08.2026

  • 94 Ончо

    22 1 Отговор
    РадеФ към Тръмп : Или махаш визите или махаш самолетите!
    Тръмп :Визите остават!
    РадеФ :Тогава и Самолетите остават!

    17:54 07.08.2026

  • 95 е как кой

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    чичо Румен е владетелят на нашите сърца
    и на нашите души
    обичам го

    17:54 07.08.2026

  • 96 мунчо

    11 2 Отговор
    ке ви спася!

    17:55 07.08.2026

  • 97 сюлейман русофил паша

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Чавдар войвода":

    откъде знаеш че е стар?има производство на нови модификации

    17:55 07.08.2026

  • 98 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ

    19 3 Отговор

    До коментар #91 от "ТРЪГНА ДРУГАТА ПОСОКА":

    Това е твое лично мнение и евентуално на някаква част от родата, защото не си говорител на народа.
    В последните години имаше един, който се опитваше да говори от името на СУВЕРЕНА, но последния по постави там, където му е мястото. Това "народа" и "хората" заради такива високопарни, но лишени от смисъл изказвания си загуби значението и предизвиква само смях.

    17:59 07.08.2026

  • 99 Нещо такова

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Колонията пак мълчи и се навежда":

    Извинявай, но не "владичество", а по-скоро "партньорство" ;)

    18:00 07.08.2026

  • 100 Янко

    25 9 Отговор
    Май още не сте разбрали че собственик на територията е ФАЩ и който да е на власт

    18:01 07.08.2026

  • 101 Пресаташе посольство России

    20 6 Отговор
    Довчера Радев е на килимчето пред Елеонора Валентиновна. Мария Владимировна ще се включи по видеовръзка.

    18:06 07.08.2026

  • 102 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    10 16 Отговор
    фат ма кът р"ум€н" БО(га)ТАШ € ПОР€ДНИЯТ ИБ РИК ЧИЯ НА $ащ(нато) ,
    А РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) € Б€ЗПЛАТНАТА u$a БАЗА- "БУЛ ГА РИ $ТАН"!
    ЗАМЕНИХМЕ ЕДНА "БРАТ$КА" ЗАВИ$ИМО$Т $ ДРУГА, НО ДАЛИ € ПО-ДОБЪР НОВИЯТ ГОЛЯМ "брат"?!?!?!?
    ПБ-НОВИЯТ Г€РБ! ОСТАВКА ЗА КАР МА ЗЪ фат мак! 82г. КОМУНИ $$ ТИ СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #103, #104

    18:06 07.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 МЪКА

    31 2 Отговор

    До коментар #102 от "ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!":

    Дали някой нормален човек чете подобни извращения написани на развалена "маймуница"?

    Коментиран от #106

    18:10 07.08.2026

  • 105 Румен Радев е подлога

    39 2 Отговор
    И гнусен лъжец

    18:11 07.08.2026

  • 106 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    9 23 Отговор

    До коментар #104 от "МЪКА":

    другарю/другарко, ЧЕТИ вестник "Дума", АКО ГО ИМА ОЩЕ!

    И ДА ЗНАЕШ, вашият р"ум€н" НЕ Е РУСОФИЛ И ПАТРИОТ, А € РУБ ЛА ДЖИЯ- И Д И О Т!

    Коментиран от #108

    18:13 07.08.2026

  • 107 само за наивници

    26 17 Отговор
    Това все едно да паркираш колата в гаража на някой без да го питаш.Ако беше бай ви Тошо,още във въздуха щеше да е свален и Хамериканците щяха да кажат извиняваме се ,грешка е станала.Ся никой не ни бръсне за слива.

    Коментиран от #109

    18:24 07.08.2026

  • 108 МЪКА

    25 15 Отговор

    До коментар #106 от "ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!":

    Всеки знае, че Румен е проруски патриот, но това няма нищо общо с "развалената маймуница" и не забравяй, че не НАТО е в България, а България е в НАТО заедно с другите съюзници.

    Коментиран от #111

    18:27 07.08.2026

  • 109 МЪКА

    26 21 Отговор

    До коментар #107 от "само за наивници":

    За онзи Бай Тошо ли става въпрос, който ДВА пъти се натискаше да направи НРБ съветска република и дори Брежнев беше спрял да го "бръсне за слива".

    18:31 07.08.2026

  • 110 Колониална, бананова република България!

    19 12 Отговор
    В колониалните държави е така, Радев случка, както слушаше Бойко тиквониев, както слушаше и царя и Иван Костов. Станишев юдеина ги докара тия янки!

    18:33 07.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 факуса

    18 9 Отговор
    очевадно е военен и сътрудничеството е едностранно,изобщо не ни бръснат за нищо говедата,докога ще им търпим наглоста,янки гоу хоум

    18:58 07.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Хак да ви е

    11 4 Отговор
    Обидиш е вре йче... каца американски самолет...
    Стъпиш накриво... отиде коня в ряката...

    19:11 07.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Авиаторъ

    12 12 Отговор
    Добре е да не ругаем непрекъснато държавата си. Има много начини военни самолети, особено транспортни, да кацнат на гражданско летище без предварително уведомление или разрешение. Най-тъпия е да обяви повреда. Летях си към Израел, ама трети двигател ми прегрява. Искам аварийно кацане в София и стоя там няколко седмици, докато дойдат механици и резервни части. След това обявявам, че са ме поправили и си излитам с нов план за полет където си искам. Така хем танкерите са изпъдени в Безмер, хем на гражданското летище има самолет на USAF. България в случая няма да е одобрила присъствието на американски самолети в летище София, но самолета ще е там. Не харесвам ПБ, но в дадения случай не е задължително те да имат отговорност. Всяка чужда държава прави мръсни номера. Това не значи, че България е слаба. Силната държава не се измерва в насилието над гражданите си или над другите държави, а в способността да осигури добър и регулиране живот на хората.

    20:02 07.08.2026

  • 118 БЪЛГАРИН

    12 5 Отговор
    Никой не бръсне фатмак Мунчо за нищо и като човек и ръководител.От фатмак нищо
    не става.Само дето заплатата му е десеторна а на Мунчо Боташа по......?

    Коментиран от #173

    20:43 07.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Горан

    16 6 Отговор
    До кога краварите ще ни третират като подлоги? А управляващите, разбира се, мълчът като партизани на разпит. Първо ще питат "Козяк" какво да отговорят, а после ще мънкат, че е нямало какво да направят. Нещастници!

    Коментиран от #121

    21:19 07.08.2026

  • 121 Горане, Горанеее

    12 3 Отговор

    До коментар #120 от "Горан":

    Докато имаш подписани договори, които трябва да изпълняваш, Горане!

    21:33 07.08.2026

  • 122 Историк

    10 7 Отговор
    Ама наистина ли смятате,че радеф е нещо по-различно от всите останали евроатлантически престъпници управленци ?

    21:38 07.08.2026

  • 123 Атом

    9 4 Отговор
    Нещо не съвпадат снимките на самолетите! Едната агенция показва турбовитлов самолет, а другата реактивен.
    Дали не е фейков материал! 😡

    22:05 07.08.2026

  • 124 КОНСТАНТИНОВ

    11 6 Отговор
    КОЛОНИЯТА НА САЩ НИКОИ НЕ Я ПИТА.

    22:11 07.08.2026

  • 125 Смешник

    11 6 Отговор
    Абе краварите си правят каквото искат в България Зеления чорап не може да ги спре Няма топки за това

    22:15 07.08.2026

  • 126 Снайпер

    5 8 Отговор
    Преди беше СССР, сега, САЩ. Открийте разликите! Хахаха...!

    22:27 07.08.2026

  • 127 сноу

    8 4 Отговор
    Драгалевския църен гявол пак се подхилква сатанински и тихо гъгне - аз казах ли ви че всички гащи ще изуя и до крак ще ви затрия...

    22:56 07.08.2026

  • 128 Народе???

    9 4 Отговор
    За България вече в минало време! САЩ ни имат за тяхна колония и няма нужда да питат кого и да е за нещо! А нашите предатели се правят, че уж те решавали и то задължително с "йес" за пред поданиците на колонията!

    23:39 07.08.2026

  • 129 Геро

    10 4 Отговор
    Те така и иначе си кацат навсякъде в България. София, Безмер, Бургас, Варна!Може и в Горна Оряховица, Русе, Пловдив!
    На краварите им пука много за 6 милиона
    българи дето са наведени денонощно!
    Само дето Румен Кеша им каза, че не може повече така и трябва да са мили и щастливи! Държава та дръка, отвсякъде!

    23:59 07.08.2026

  • 130 Мигоял Гуреляв

    5 4 Отговор
    Видът на машината е Локхийд Мартин ЦеСто и триесе джей СуперХеркулес и не предвещава нищо добро

    00:24 08.08.2026

  • 131 За окупаторите

    5 2 Отговор
    Забраните не важат!!!

    01:07 08.08.2026

  • 132 Мунчо

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Румен Радев е брат на Боко-Тиквата и са синове на Тодор Живков, които са от родовете на Сакс-Кобург-Гота-Кохари и Ротшилд.

    02:36 08.08.2026

  • 133 Ало!

    11 4 Отговор
    К,во ревете,бе! Нали се натискахме да влезем
    в НАТО и ЕС в края на 90-те! И социалистите го подкрепиха! За да отлепим от дивашката мизерия след саморазпада на СССР,СИВ и соца! Удобно забравяте,как долара стана 3000 лв.,а! И как през 1996 изгоряха мизерните спестяватия на хората!

    04:17 08.08.2026

  • 134 Перо

    5 1 Отговор
    Изпратете снимката на Мунчо!

    04:25 08.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Трезвеник

    13 1 Отговор
    Спрете шльокавицата! Да не мислите,че са ни взели в ЕС и НАТО,да ни спасяват голите з.....и само заради църни очи? С промити от пропагандата преди мозъци,че сме най-големите чаровници и е....и на света?

    04:45 08.08.2026

  • 137 Умен радеф

    2 8 Отговор
    Болшевишка мишка

    06:47 08.08.2026

  • 138 Пърдел

    8 1 Отговор
    Защо да не кацне на частно еврейско летище.

    07:18 08.08.2026

  • 139 олигофрен

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "За Румен Радев":

    Чист българин е...ти ако си петроханец, Джендър е друг въпрос.

    07:51 08.08.2026

  • 140 Радо пилота

    4 3 Отговор
    си прибра шараните по изборите и сега самолети и на САЩ и на Русия могат да си кацат където си искат. Важното е далаверата на агентите на ДС да си върви. Главчев ще изследва полетите на Шиши четири години и после друг като Радо още четири и така до като свършат шараните!

    08:29 08.08.2026

  • 141 Нострадамус

    5 1 Отговор
    Жалки истории от съвременна България.

    08:32 08.08.2026

  • 142 Фейкове и смут

    2 5 Отговор
    Манипулативна статия. Това е С131 Херкулес. На летище София е базата на транспортната авиация. Постоянно кацат такива и нямат общо с Иран.

    08:32 08.08.2026

  • 143 Иванчо

    7 5 Отговор
    От празноглав фатмак какво може да се очаква освен глупави заплахи за американците, предназначени да сплотят малоумните му симпатизанти.
    Хак им е на пенсионерите и работещите, обявени за най-големите олигарси и съответно смачкани финансово.

    09:08 08.08.2026

  • 144 Швейк

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бай онзи":

    Ами така е с това недоразумение наречено министър на отбраната!

    09:28 08.08.2026

  • 145 МОЛИ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последният Софиянец":

    ТА,ЧАК ДО МОСКВА И СЕВЕРНА КОРЕЯ!!!

    09:33 08.08.2026

  • 146 ЩЕ КАЦАТ И ДРУГИ

    8 1 Отговор
    НАЛИ ТУК ИМ Е БЕЗПЛАТНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ТЯХ !СЯЩ СИ КАЦАТ КЪДЕТО СИ ИСКАТ И УТРЕ И ДРУГИ ПАМЕТНИЦИ ЩЕ ИЗНИКНАТ НА МЕСТАТА НА КОИТО ТЕ ГЕРОЙСКИ СА СИ ЗАРЕЖДАЛИ САМОЛЕТИТЕ ЗА ДА УБИВАТ ХОРА И ДА КРАДАТ И ГРАБЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ !

    10:05 08.08.2026

  • 147 Фицо

    4 2 Отговор
    Е, и какво като е кацнал нека да иде Радев да го изгони.

    10:21 08.08.2026

  • 148 Фицо

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "сигурно":

    Нека твоят Путин да го зареди тогава.

    10:23 08.08.2026

  • 149 добрутро

    8 5 Отговор
    Тези, ко4ито плюят върху Радев, дават ли си сметката, че с това искат да се върнат в годините на двете Прасета? Това ли искате? Тъпаци сте, защото не виждате по–далеч от върха на носа си. Радев знае какво прави и съм сигурен, че след няколко месеца, тези които плюеха срещу него ще обърнат палачинката.

    10:26 08.08.2026

  • 150 Карък

    1 2 Отговор
    Прогресивни майкопродавци! ОСТАВКА

    Коментиран от #167

    10:56 08.08.2026

  • 151 Рамбо

    3 4 Отговор
    Чорапа чинно козирува както на Путлер и Султана така и на Тръмпосания. Само дето се прави на мъж пред боташиското овче стадо тоя кретен.

    Коментиран от #171

    11:13 08.08.2026

  • 152 Йордан

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "бре бре бре":

    Ами те журналистите си обичат бившите, захлебвали са доста от тях и още им е мъчно че ги няма вече ,та затова гледат настоящите под лупа.

    11:41 08.08.2026

  • 153 Топ

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Руснак":

    А предишните като носеха панталони,какво имаше в тях, орехчета вместо топки.

    12:25 08.08.2026

  • 154 Айше

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бай онзи":

    А колко украинци приласкахме според теб?!

    12:29 08.08.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Една жена каза

    2 2 Отговор
    Легендата гласи, че едно време СССР винаги са ни питали са се съобразявали изцяло със справедливите протести на селата около летищата и никога , ама никога не са кацали съветски военни самолети в България.

    13:07 08.08.2026

  • 157 Бай дончо

    2 0 Отговор
    Колониялния матрял много да не пита, ами да си нялага парцалите

    13:48 08.08.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Хамерика

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "предложение":

    Те света събарят, бе...

    13:52 08.08.2026

  • 160 България

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Зеления":

    Отдавна не съществува.Щат на ЕС сме.
    Скачаме според тоягата,но нещо ми подсказва, че тоягите са няколко...заприлича на нестинарство...И все пак, Бог да ни пази и което е останало от нас.И България.

    13:57 08.08.2026

  • 161 К.Р.А.Д.Е.В

    0 3 Отговор
    Закривай държавата...

    14:05 08.08.2026

  • 162 Григор

    2 0 Отговор
    Злобно същество си Марйче. Провери ли защо е кацнал самолета? Да не си луда. Важното е да се плюе по Радев,а фактите нямат никакво значение. Сега провери ли защо е кацнал? Цяла България разбра,само ти още не си наясно. Не те ли е срам?!

    14:07 08.08.2026

  • 163 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    ЧОРАПА Е ЕДИН РУСКИ АГЕНТ НА КГБ, И ....................... ТОZИ ФАКТ АМЕРИКАНЦИТЕ, МНОГО ДОБЕ ЗНАЯТ .................... ФАКТ !.

    14:17 08.08.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Колониален бг матрял

    3 0 Отговор

    До коментар #150 от "Карък":

    Да идва продажната тиква с огърлица от златни кюлчета и цялото стадо €гейски меки китки край негота да ни дозагробят като хората

    14:42 08.08.2026

  • 168 Морския

    0 0 Отговор
    Р.Р. Е п….у тка Умири сана

    14:46 08.08.2026

  • 169 Aнameма

    0 0 Отговор
    “Там, където говедарят uзnoнacepe, не се чисти и не се пере”.(Народна мъдрост)
    Говедарите са като кърлежите.Впият ли се един път, пускане няма.

    Коментиран от #172

    15:19 08.08.2026

  • 170 Т72 угасна на Красная площад

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Гост":

    66 Гост
    1923ОТГОВОР
    Е кви да кацат, руски ли ...
    16:51 07.08.2026
    -;-
    Колко ли русофили очакват руските Ту-шки, Су-шки и Армати?!?!?!
    Дано Нефтохима да има качествена солярка че Арматата на Красная площад не запали

    Абе още ли разчитаме на рашистките таралясници

    15:26 08.08.2026

  • 171 как ли се чувстват 1.4 милиона електорат

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Рамбо":

    151 Рамбо
    23ОТГОВОР
    Чорапа чинно козирува както на Путлер и Султана така и на Тръмпосания. Само дето се прави на мъж пред боташиското овче стадо тоя кретен.
    -;-
    как ще обиждаш 1.4 милиона дали надежата си за Боташа?
    Та той щеше с Еврото не знам какво си , за Крим и Украйна так далее
    Абе вече не искам нито генерали , нито пожарникари, а и тепърва ще видя ЗКПЧ-то какви ги сделва!

    15:29 08.08.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Мунчо с 1.4 милиона наивни

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "БЪЛГАРИН":

    118 БЪЛГАРИН
    124ОТГОВОР
    Никой не бръсне фатмак Мунчо за нищо и като човек и ръководител.От фатмак нищо
    не става.
    -;-
    Да, ама доститгна 1.4 милиона бюлетини

    15:33 08.08.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

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