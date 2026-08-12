Тайната операция за извеждането на Тръмп от Турция

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И преди президенти са извършвали тайни задгранични пътувания от съображения за сигурност, като програмата и логистиката са били засекретявани до приключването им, за да бъде защитен върховният главнокомандващ. Но не и по начина, по който президентът Доналд Тръмп направи това през юли, пише Асошиейтед Прес, предаде БТА.

По онова време Белият дом заяви, че президентът пътува с „Еър Форс Уан“ от Турция, където участва в среща на върха на НАТО, до Великобритания. Малко след като се качил в самолета обаче, Тръмп тайно го напуснал, като се качил на камион за кетъринг и се прехвърлил на друга машина, с която отлетял за Великобритания, съобщава в. „Вашингтон Пост“, позовавайки се на неназовани източници.

В. „Ню Йорк таймс“ публикува сходна информация, като се позова на неназовани американски официални представители.

Тръмп пристигна в Анкара за срещата на НАТО с наскоро преоборудвания самолет, подарен от Катар. Впоследствие той неочаквано обяви, че ще отпътува от страната с по-стария „Еър Форс Уан“, което породи въпроси за сигурността на новата машина, посочва Ройтерс.

Пътуването за срещата на НАТО беше първият международен полет на новия самолет, чието ускорено преоборудване предизвика въпроси за разходите и сигурността. Визитата се състоя на фона на ескалация на военните действия с Иран, който граничи с Турция.

Журналистите, които смятали, че пътуват с Тръмп в по-стария „Еър Форс Уан“, използван на практика като примамка, получили указание да държат сенниците на илюминаторите спуснати. Според „Вашингтон Пост“ не само журналистите, но и някои служители на Белия дом вярвали, че президентът се намира на борда.

Самолетът C-32A с Тръмп на борда пристигнал във Великобритания около 22:20 ч., а старият „Еър Форс Уан“ с журналистите кацнал няколко минути по-късно, съобщава „Вашингтон Пост“. Според изданието не е ясно как Тръмп е бил прехвърлен обратно от C-32A в стария „Еър Форс Уан“.

При междинното кацане във Великобритания Тръмп незабелязано се качил отново на президентския самолет и отхвърлил с насмешка въпросите за възможната опасност, допълва АП. Когато журналистите попитали защо е трябвало да държат сенниците спуснати по време на полета, Тръмп отговорил, че причината е, че „вероятно са били на опасен полет“. „Ако аз загина, загивате и вие. Нали?“, казал той на журналистите, без да спомене, че ако самолетът е бил свален, президентът е нямало да бъде на борда му.

Смята се, че укриването на местонахождението на Тръмп по време на пътуването и в продължение на седмици след него няма прецедент дори в съвременния свят, в който заблуждаващите действия от съображения за сигурност не са необичайни, посочва АП.

„Определено и преди сме виждали президентът да лети с необозначени самолети или самолети примамки до Ирак, Афганистан и други места, подобни на военни зони“, каза Гарет М. Граф, автор на книгата „Рейвън Рок: Историята на тайния план на правителството на САЩ да спаси себе си, докато всички останали умираме“.

„Но никога досега, доколкото ми е известно, не сме виждали подобна тайна да бъде пазена толкова дълго“, добави той.

Отпътуването на президента от Турция привлече вниманието още тогава, тъй като Тръмп беше пристигнал в Анкара с подарения от Катар луксозен самолет, който не разполагаше с част от системите за засичане на ракети и противодействие, монтирани на по-старите президентски самолети.

Самият Тръмп потвърди информацията на в. „Вашингтон Пост“. „Съобразявам се със Сикрет сървис и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет“, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещение в щата Охайо. „Просто трябва да правя това, което ми казват“, добави той.

Според него самолетът, с който действително е пътувал, е бил изложен на по-голяма опасност. „Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск, защото според мен беше по-вероятно да се насочат именно към него“, каза американският президент.

Президентите редовно са посещавали военни зони, за да демонстрират американското присъствие и собствените си лидерски качества. Обикновено такива пътувания не се обявяват, докато не бъде преценено, че президентът вече е извън опасност. Разликата този път е, че Тръмп тайно е бил отделен от останалите пътуващи с него, включително от журналистическия пул, чиято задача е да отразява независимо президента и действията му. След преминаването на опасността Белият дом не уведоми обществеността какво се е случило и все още не е разкрил напълно подробностите.

Според Граф присъствието на акредитирани за Белия дом журналисти е важно не само за отразяването на събитията, но и за защитата на „президентската институция и демокрацията“. „Това показва, че Белият дом изобщо не разбира колко важна е ролята на журналистическия корпус – във всеки един момент да може независимо и прозрачно да потвърди състоянието и местонахождението на президента на САЩ“, каза той.

И преди официални представители са предприемали извънредни мерки, за да гарантират безопасността на президентите при тайни пътувания.

През 2023 г. кортеж напусна Белия дом около 3:30 ч. в неделя. По-късно президентът Джо Байдън се качи на самолет C-32 на американските Военновъздушни сили – модифициран „Боинг 757“, използван обикновено за вътрешни полети до по-малки летища – и отлетя за Полша. След това Байдън пътува тайно с нощен влак в продължение на десет часа до Киев, за да демонстрира солидарност с Украйна след руското нахлуване, припомня АП.

Журналистическият пул в Белия дом очакваше Байдън да прекара спокойна неделя във Вашингтон. Двама журналисти обаче го придружиха до Украйна и документираха посещението. Те заснеха Байдън и украинския президент Володимир Зеленски да вървят край паметник на загинали военнослужещи в украинската столица, докато звучаха сирени за въздушна тревога.

По време на първия си мандат Тръмп извърши тайно посещение в Афганистан на Деня на благодарността през 2019 година. Официални представители оставиха отделна група журналисти и самолет примамка във Флорида, за да поддържат впечатлението, че президентът прекарва празника в имението си „Мар а Лаго“. Вместо това Тръмп и друга група журналисти отлетяха до голямата американска военна база „Баграм“. Президентът прекара там повече от три часа, раздаде пуешко месо на военнослужещите, произнесе реч и се срещна с тогавашния афганистански президент Ашраф Гани, а журналистите документираха случващото се.

Когато президентът Джордж У. Буш посети за първи път Ирак през 2003 г., новината беше разпространена чак след като той бе отпътувал обратно за САЩ. Президентът Барак Обама направи тайно нощно посещение в Афганистан през 2010 г., когато според официалната му програма трябваше да прекарва почивните дни в Кемп Дейвид. Президентите Линдън Б. Джонсън и Ричард Никсън също са посещавали военни зони във Виетнам.

През 2000 г. президентът Бил Клинтън пътува тайно от Индия до Пакистан в опит да намали напрежението около оспорвания район Кашмир. Той беше видян да разговаря с официални представители пред военен самолет, на който привидно се качи. Вместо това Клинтън заобиколи предната част на машината и се качи на друг самолет, паркиран наблизо. И двата самолета излетяха за Исламабад, както и трети, боядисан в познатите светлосини цветове на „Еър Форс Уан“.