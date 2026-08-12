Илиян Василев: Румен Радев подари Пловдивския панаир на своя олигарх Георги Гергов

Действително трябва да си достигнал най-висшата степен на арогантност и гьонсуратлък, за да говориш за деолигархизация точно в деня, в който подаряваш на олигарха Гергов - твой брат по масонска ложа - Пловдивския панаир - днес изтича крайния срок.

Радев очевидно съзнава, че разкритията за неговите олигархични зависимости не просто предстоят - те вече са факт. Включително и историята с личния му ковчежник Копринков.

Не знам на какво разчита Радев. Но за всеки случай е добре да си намери начин за спешна евакуация към Москва. За всеки случай.