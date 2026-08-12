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Илиян Василев: Румен Радев подари Пловдивския панаир на своя олигарх Георги Гергов

Илиян Василев: Румен Радев подари Пловдивския панаир на своя олигарх Георги Гергов

12 Август, 2026 21:41 653 28

  • илиян василев-
  • пловдивски панаир-
  • румен радев-
  • георги гергов-
  • корупция-
  • олигархия

Не знам на какво разчита Радев. Но за всеки случай е добре да си намери начин за спешна евакуация към Москва

Илиян Василев: Румен Радев подари Пловдивския панаир на своя олигарх Георги Гергов - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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Действително трябва да си достигнал най-висшата степен на арогантност и гьонсуратлък, за да говориш за деолигархизация точно в деня, в който подаряваш на олигарха Гергов - твой брат по масонска ложа - Пловдивския панаир - днес изтича крайния срок.

Радев очевидно съзнава, че разкритията за неговите олигархични зависимости не просто предстоят - те вече са факт. Включително и историята с личния му ковчежник Копринков.

Не знам на какво разчита Радев. Но за всеки случай е добре да си намери начин за спешна евакуация към Москва. За всеки случай.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо крадев

    12 8 Отговор
    громим мутрите и олигархията!

    21:43 12.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Прогресивна България е сборище на олигарси от всички партии.

    Коментиран от #5

    21:44 12.08.2026

  • 3 Пич

    14 2 Отговор
    Нека да проявим възпитание, и все пак да дадем възможност за да се изкажат и тримата балъци, които все още вярват на дъртите комунисти!!!

    21:44 12.08.2026

  • 4 Вова сергеев

    14 7 Отговор
    Я.жте му чорапо на зеления чорап,просто зал.упено българско пле.ме. Тиквата беше прав,българите са лош генетичен матреал

    21:45 12.08.2026

  • 5 а всички партии

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    са бкп под робство на кгб

    21:45 12.08.2026

  • 6 Поретов

    15 6 Отговор
    Яко кретени и лумпени у бг,гласували за фатмако. Уроди прости.

    21:46 12.08.2026

  • 7 Пешо

    12 0 Отговор
    На тези в пенсионна възраст да им се забранят публични изяви.
    Кой е тоя пенсионер дето се пъчи в тая статия?

    21:47 12.08.2026

  • 8 Муткурова , Пазарджик

    16 5 Отговор
    Мисля че септември / октомври Радев ще бъде свален , не защото прави нещо а защото показа че е неадекватен да управлява държава

    Коментиран от #15, #18, #23

    21:47 12.08.2026

  • 9 Зеления

    4 1 Отговор
    Моя "любимец"....как жадувах да прочета отново негова статия !!!

    21:47 12.08.2026

  • 10 с юмрук

    10 1 Отговор
    преди 5 години "Да си върнем държавата!"
    И си я върнаха....

    21:48 12.08.2026

  • 11 кмета на врани кон

    5 1 Отговор
    от 30 години ТЪРГОВИЩЕ област е зависим от един ХАРИ ,горското от години е негова собственост ,всички се назначават от ХАРИ ,ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ТАКА

    Коментиран от #19

    21:49 12.08.2026

  • 12 Анонимен

    6 4 Отговор
    Божков плати протестите срещу демокрацията цел изхвърляне на Борисов и Радев завладя всичко тук и се помисли за собственик лично на всичко и всички хахахахаха

    21:49 12.08.2026

  • 13 Фройд

    4 2 Отговор
    Илиян Василев, човека посланник в Русия, човека издал книгата , как човечество ще се върне към социализма, като най по правилният път и най демократичният режим за управление на човешките права.

    Явно и него са го хванали на калъп с някоя студентка...или студент...

    21:50 12.08.2026

  • 14 Гробар

    10 0 Отговор
    Знаете ли къде почива онзи боклук - шефчето на кнсб, защитника на работническата класа? В петзвезден хотел на Албена, 100 евро на човек нощувката. И крадливото комуне от бсп Добрев, синчето на червения предател дето подари държавата на Драгалевския Кюмур, и той е там.

    21:50 12.08.2026

  • 15 Права

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":

    Си, но малко избързваш. Февруари - март ще бъде.

    21:50 12.08.2026

  • 16 илянчо

    3 1 Отговор
    заплюй си лампа, твоя ще е

    21:51 12.08.2026

  • 17 Иванов

    10 2 Отговор
    Радев подарил Пловдивския панаир на Гергов и с това борбата против олигархичния модел може да се счита за приключила. Честито на Гергов! Избирателите на Румен да пият една студена вода.

    Коментиран от #24

    21:51 12.08.2026

  • 18 Гробар

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":

    Кой бе? Гейовете педофили от ппдб ли ще свалят Плешо?

    21:51 12.08.2026

  • 19 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "кмета на врани кон":

    До като Хари мърда . Толкова ли е сложно ?!

    21:52 12.08.2026

  • 20 Анонимен

    3 9 Отговор
    Радев е моят президент и моят министър председател!

    Щом дебилът Василев се изказва против него значи Радев е на прав път!

    21:52 12.08.2026

  • 21 Дааааа

    9 2 Отговор
    Свинар и шапкар ! На сватбата на Йотовия син преди време в Правец , празнуваха нагласени на една маса ! Балоните и лъжите за българските граждани !

    21:53 12.08.2026

  • 22 Анонимен

    2 8 Отговор
    Шапки долу за генерал Радев!

    За почест!!!

    Коментиран от #27

    21:54 12.08.2026

  • 23 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":

    Бойко, ти ли си ?! Нямаш шансове никакви.

    21:55 12.08.2026

  • 24 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Бъркаш, при първия мандат на Радев, свирнята даже не му плати рекламата.
    Мунчо че го изпързаля, да знаИш.
    Само гледай.

    21:56 12.08.2026

  • 25 Опа

    2 2 Отговор
    Идва видов ден
    Ще има избори пак

    21:57 12.08.2026

  • 26 Наблюдаващ

    1 2 Отговор
    На Радев и Йотова ще изпълзят и други Стари приятели пмаци дето и двамата са им се възхищавали ,награждавали и яли и пили на една маса ! , почакайте и ще видите

    21:58 12.08.2026

  • 27 За тебе

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Е разбираемо, шапка на празна глава не трябва да слагаш.

    21:58 12.08.2026

  • 28 ДС силно изплува

    0 0 Отговор
    и тоя вербуван за секретен сътрудник

    22:00 12.08.2026

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