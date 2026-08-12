Илиян Василев: Румен Радев подари Пловдивския панаир на своя олигарх Георги Гергов

Действително трябва да си достигнал най-висшата степен на арогантност и гьонсуратлък, за да говориш за деолигархизация точно в деня, в който подаряваш на олигарха Гергов - твой брат по масонска ложа - Пловдивския панаир - днес изтича крайния срок.
Радев очевидно съзнава, че разкритията за неговите олигархични зависимости не просто предстоят - те вече са факт. Включително и историята с личния му ковчежник Копринков.
Не знам на какво разчита Радев. Но за всеки случай е добре да си намери начин за спешна евакуация към Москва. За всеки случай.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мунчо крадев
21:43 12.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
21:44 12.08.2026
3 Пич
21:44 12.08.2026
4 Вова сергеев
21:45 12.08.2026
5 а всички партии
До коментар #2 от "Последния Софиянец":са бкп под робство на кгб
21:45 12.08.2026
6 Поретов
21:46 12.08.2026
7 Пешо
Кой е тоя пенсионер дето се пъчи в тая статия?
21:47 12.08.2026
8 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #15, #18, #23
21:47 12.08.2026
9 Зеления
21:47 12.08.2026
10 с юмрук
И си я върнаха....
21:48 12.08.2026
11 кмета на врани кон
Коментиран от #19
21:49 12.08.2026
12 Анонимен
21:49 12.08.2026
13 Фройд
Явно и него са го хванали на калъп с някоя студентка...или студент...
21:50 12.08.2026
14 Гробар
21:50 12.08.2026
15 Права
До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":Си, но малко избързваш. Февруари - март ще бъде.
21:50 12.08.2026
16 илянчо
21:51 12.08.2026
17 Иванов
Коментиран от #24
21:51 12.08.2026
18 Гробар
До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":Кой бе? Гейовете педофили от ппдб ли ще свалят Плешо?
21:51 12.08.2026
19 Фройд
До коментар #11 от "кмета на врани кон":До като Хари мърда . Толкова ли е сложно ?!
21:52 12.08.2026
20 Анонимен
Щом дебилът Василев се изказва против него значи Радев е на прав път!
21:52 12.08.2026
21 Дааааа
21:53 12.08.2026
22 Анонимен
За почест!!!
Коментиран от #27
21:54 12.08.2026
23 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":Бойко, ти ли си ?! Нямаш шансове никакви.
21:55 12.08.2026
24 Фройд
До коментар #17 от "Иванов":Бъркаш, при първия мандат на Радев, свирнята даже не му плати рекламата.
Мунчо че го изпързаля, да знаИш.
Само гледай.
21:56 12.08.2026
25 Опа
Ще има избори пак
21:57 12.08.2026
26 Наблюдаващ
21:58 12.08.2026
27 За тебе
До коментар #22 от "Анонимен":Е разбираемо, шапка на празна глава не трябва да слагаш.
21:58 12.08.2026
28 ДС силно изплува
22:00 12.08.2026