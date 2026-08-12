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По искане на Белия дом! Украинската армия преустанови ударите си по танкери, използващи руското пристанище Новоросийск
  Тема: Украйна

По искане на Белия дом! Украинската армия преустанови ударите си по танкери, използващи руското пристанище Новоросийск

12 Август, 2026 23:36 801 23

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • новоросийск-
  • джей ди ванс

Вашингтон подтвърди, че Украйна се е ангажирала да не атакува съоръжения на КТК и кораби, плаващи към  експортни терминали на консорциума, стига плавателните съдове да не са обект на украински санкции

По искане на Белия дом! Украинската армия преустанови ударите си по танкери, използващи руското пристанище Новоросийск - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна преустанови атаките си с дронове срещу петролни танкери, използващи руското пристанище Новоросийск по искане на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, пише британското издание "Файненшъл Таймс", цитирано от Ройтерс, съобщава БТА.

"Файненшъл Таймс" посочва, че САЩ са поискали Украйна да спре ударите си поради опасения, че те дестабилизират петролните пазари и нанасят щети на американски компании, тъй като Киев взима на прицел танкери, превозващи суров нефт от Казахстан до експортен терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), намиращ се на пристанището в Новоросийск.

Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди украинското правителство да "преустанови и да се въздържа" от атаки срещу плавателни съдове в Черно море, които не са собственост на Русия, както и да не нанася удари по инфраструктура на КТК, заяви американски официален представител пред Ройтерс, като допълни, че САЩ разглеждат КТК като алтернатива на руските доставки на енергия.

Вашингтон подтвърди, че Украйна се е ангажирала да не атакува съоръжения на КТК и кораби, плаващи към експортни терминали на консорциума, стига плавателните съдове да не са обект на украински санкции.

Държавният департамент на САЩ и канцеларията на вицепрезидента Ванс не коментираха информацията на "Файненшъл Таймс", а Ройтерс не успя да я провери чрез независими източници.

Украинската армия наскоро засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и други обекти, за да лиши Москва от средства за продължаването на водената от нея война.

Атаките с дронове в Черно море са нарушили една пета от операциите по зареждане на танкерите с петрол на терминали на КТК през изминалия месец, съобщиха запознати лица пред Ройтерс миналата седмица на фона на разширяването на руско-украинския конфликт, който засегна продажбите на Казахстан и други големи петролни западни компании.

Казахстан, който разчита на КТК за износа си на суров петрол претърпя спад от 14% в производството си на петрол през изминалия месец в сравнение с юни.

Американските компании "Шеврон" и "ЕксонМобил" са сред големите западни компании, действащи в Черноморския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    13 11 Отговор
    Украйна да дига бялото знаме.

    Коментиран от #13, #14

    23:37 12.08.2026

  • 2 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    7 2 Отговор
    Иде интересна седмица за ангажираната украина .....ох мерсии

    23:40 12.08.2026

  • 3 Хахахаха

    5 7 Отговор
    Пристанището го удариха, вече няма да го ползват, така че пак могат да удрят танкерите.

    23:40 12.08.2026

  • 4 Аа майкуууу

    3 5 Отговор
    То изгоря.😂😂😂😂😂

    23:44 12.08.2026

  • 5 мдааааа

    5 6 Отговор
    Бай Дончо спасява Вовката ... Не е за вярване ..

    23:45 12.08.2026

  • 6 име

    6 2 Отговор
    Чувам хлипане от киевското метро. Ударите не са спряли щото педофилите във Вашингтон така помолили, а щото руснаците унищожават наред. Бандерите няма как да внасят дрононове, части или взривни материали през пристанищата, фабрики и складове биват унищожавани, няма бензиностанции за логистиката по транспорта на сроновете близо до границата с Русия. Затова спряха масовите нападения със дронове и това беше основата на руската тактика и още преди 2 месеца. Имам чувтвото че западналата пропаганда чете коментарите и се опитва на момента да замаже несъответствията в твърденията си. Като в случая с нелепото обяснение за спирането на ударите. Или случаите когато хората открито коментират, че няма как Украйна хем да печели, хем да моли за спиране на огъня. И миналия ден почнаха с лъжите че Путин молел за спиране на огъня.

    Коментиран от #8

    23:45 12.08.2026

  • 7 Четете внимателно бе

    5 3 Отговор
    Белия Дом не е коментирал това а и Ройтерс не го потвърдил.

    Явно е украинско-британска партенка за да оправдае спирането на атаките с морски дронове.

    Просто Украйна няма вече излаз на море, откъдето да ги пускат британците тия морски дронове.

    23:49 12.08.2026

  • 8 име

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Или опорките за неонацизма. Бандерите ползват нацистки символи, в американския конгрес беше прокаран закон, забраняващ финансирането, обучаването и въоръжаването на неонацистките паравоенни сформирования заради идеологията им, дори самите азовци признаваха че има неонацисти в организацията им. И западащата пропаганда, понеже няма как да скрие украинския неонацизъм, почна да отправя обвинения в такъв към руснаците.

    Коментиран от #10

    23:51 12.08.2026

  • 9 Хаха

    6 4 Отговор
    На рассийските "юнаци" пак американците им спасяват зад ниците, като във ВСВ !

    23:54 12.08.2026

  • 10 Бай Х@ймане ,

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Ти ли си бе , Партийний секретарЮ ?! 😁

    23:57 12.08.2026

  • 11 ?????

    3 3 Отговор
    Тва нали вече го дъвкахме.
    Там няма нищо руско. Руснаците взимат само транзитни такси.
    КТК и терминалите и́ са собственост на Казахстан, Шеврон и Ексън Мобил.
    Казахският петрол се изнася по море само през терминала на КТК в Новоросийск.
    Така че американците са навикали украинците заради тяхните си петролни компании и интересите им.
    Просто бизнес.
    А Украйна няма друг избор освен да подвие опашката и да изпълнява.
    Което потвърждава още веднъж че киевската клика която сега е на власт просто играе по чужда свирка и за чужди интереси.

    Коментиран от #15

    23:58 12.08.2026

  • 12 мдааааа

    2 3 Отговор
    Много са кефя , кога руzzнята еректира ... на частушки

    00:00 13.08.2026

  • 13 Доне ,

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Мелания дига ли краката , сиримашкия ..😁 А Кабаевна ?

    00:03 13.08.2026

  • 14 народе????

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Не случайно сме били 500 години роби. Щото раята, освен да дига бялото знаме, друго не знае.

    00:03 13.08.2026

  • 15 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "?????":

    И какво излиза, след 25 години упраление на Путин, богатствата на Русия се грабят от транс националните корпорации?!?

    Коментиран от #17

    00:04 13.08.2026

  • 16 Дрън Дрън

    2 2 Отговор
    Украйна проведе тройна комбинирана атака срещу Новоросийск
    Поразени са няколко кораба, пристанищна инфраструктура и ПВО
    12 Авг. 2026 , написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

    00:09 13.08.2026

  • 17 ?????

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Ти можеш ли да четеш бре.
    Става въпрос за нефта на Казахстан и износа му където имат участие Шеврон и Ексън Мобил.
    Откъде ви копат такива разбирачи?

    00:10 13.08.2026

  • 18 В.В.П

    2 1 Отговор
    Моля другарко , Зеленски се бие !

    00:14 13.08.2026

  • 19 ха ха хаааа

    2 2 Отговор
    Руzzките смешници ..😁

    00:17 13.08.2026

  • 20 БУНКЕРНИЯ ПЛЪХОК

    2 1 Отговор
    КОГАТО Е В ДАЛЕЧНИЯ САХАЛИН

    СЕ ПРЕСТРАШИ ДА СЕ КАЧИ НА КОРАБ.

    А в ДЕНЯТ на ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ

    НА РУСИЯ,

    СТРАХЛИВИЯ ПЛЪХОК ПУТКЕР

    СЕ ПОЗОРОШЕ

    ПРЕД НАРИСУВАНА ПОДВОДНИЦА.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ЧЕ ДАЖЕ СЕ ОБЛЕЧЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКА УНИФОРМА
    В САХАЛИН

    И ПРИЛИЧАШЕ НА СКАПАН ЗАТВОРНИК

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    00:29 13.08.2026

  • 21 Бегай

    1 1 Отговор
    Как Белия дом?!Това не е Дом.
    Това е белата кочина!

    00:30 13.08.2026

  • 22 Руският поzoр

    2 0 Отговор
    Е безкраен.😅😅😅

    00:31 13.08.2026

  • 23 диф дядо

    1 0 Отговор
    Преди не даваха на Украйна да бие по блатата, сега пак нещо и пречат! Май при избора на Тръндю са играли руски деньги! Тъмница за дъpтуту!

    00:42 13.08.2026

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