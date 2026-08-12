По искане на Белия дом! Украинската армия преустанови ударите си по танкери, използващи руското пристанище Новоросийск

Украйна преустанови атаките си с дронове срещу петролни танкери, използващи руското пристанище Новоросийск по искане на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, пише британското издание "Файненшъл Таймс", цитирано от Ройтерс, съобщава БТА.
"Файненшъл Таймс" посочва, че САЩ са поискали Украйна да спре ударите си поради опасения, че те дестабилизират петролните пазари и нанасят щети на американски компании, тъй като Киев взима на прицел танкери, превозващи суров нефт от Казахстан до експортен терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), намиращ се на пристанището в Новоросийск.
Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди украинското правителство да "преустанови и да се въздържа" от атаки срещу плавателни съдове в Черно море, които не са собственост на Русия, както и да не нанася удари по инфраструктура на КТК, заяви американски официален представител пред Ройтерс, като допълни, че САЩ разглеждат КТК като алтернатива на руските доставки на енергия.
Вашингтон подтвърди, че Украйна се е ангажирала да не атакува съоръжения на КТК и кораби, плаващи към експортни терминали на консорциума, стига плавателните съдове да не са обект на украински санкции.
Държавният департамент на САЩ и канцеларията на вицепрезидента Ванс не коментираха информацията на "Файненшъл Таймс", а Ройтерс не успя да я провери чрез независими източници.
Украинската армия наскоро засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и други обекти, за да лиши Москва от средства за продължаването на водената от нея война.
Атаките с дронове в Черно море са нарушили една пета от операциите по зареждане на танкерите с петрол на терминали на КТК през изминалия месец, съобщиха запознати лица пред Ройтерс миналата седмица на фона на разширяването на руско-украинския конфликт, който засегна продажбите на Казахстан и други големи петролни западни компании.
Казахстан, който разчита на КТК за износа си на суров петрол претърпя спад от 14% в производството си на петрол през изминалия месец в сравнение с юни.
Американските компании "Шеврон" и "ЕксонМобил" са сред големите западни компании, действащи в Черноморския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #13, #14
23:37 12.08.2026
2 СалоМан и проклятието на Герана обиец
23:40 12.08.2026
3 Хахахаха
23:40 12.08.2026
4 Аа майкуууу
23:44 12.08.2026
5 мдааааа
23:45 12.08.2026
6 име
Коментиран от #8
23:45 12.08.2026
7 Четете внимателно бе
Явно е украинско-британска партенка за да оправдае спирането на атаките с морски дронове.
Просто Украйна няма вече излаз на море, откъдето да ги пускат британците тия морски дронове.
23:49 12.08.2026
8 име
До коментар #6 от "име":Или опорките за неонацизма. Бандерите ползват нацистки символи, в американския конгрес беше прокаран закон, забраняващ финансирането, обучаването и въоръжаването на неонацистките паравоенни сформирования заради идеологията им, дори самите азовци признаваха че има неонацисти в организацията им. И западащата пропаганда, понеже няма как да скрие украинския неонацизъм, почна да отправя обвинения в такъв към руснаците.
Коментиран от #10
23:51 12.08.2026
9 Хаха
23:54 12.08.2026
10 Бай Х@ймане ,
До коментар #8 от "име":Ти ли си бе , Партийний секретарЮ ?! 😁
23:57 12.08.2026
11 ?????
Там няма нищо руско. Руснаците взимат само транзитни такси.
КТК и терминалите и́ са собственост на Казахстан, Шеврон и Ексън Мобил.
Казахският петрол се изнася по море само през терминала на КТК в Новоросийск.
Така че американците са навикали украинците заради тяхните си петролни компании и интересите им.
Просто бизнес.
А Украйна няма друг избор освен да подвие опашката и да изпълнява.
Което потвърждава още веднъж че киевската клика която сега е на власт просто играе по чужда свирка и за чужди интереси.
Коментиран от #15
23:58 12.08.2026
12 мдааааа
00:00 13.08.2026
13 Доне ,
До коментар #1 от "Тръмп":Мелания дига ли краката , сиримашкия ..😁 А Кабаевна ?
00:03 13.08.2026
14 народе????
До коментар #1 от "Тръмп":Не случайно сме били 500 години роби. Щото раята, освен да дига бялото знаме, друго не знае.
00:03 13.08.2026
15 Българин
До коментар #11 от "?????":И какво излиза, след 25 години упраление на Путин, богатствата на Русия се грабят от транс националните корпорации?!?
Коментиран от #17
00:04 13.08.2026
16 Дрън Дрън
Поразени са няколко кораба, пристанищна инфраструктура и ПВО
12 Авг. 2026 , написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.
00:09 13.08.2026
17 ?????
До коментар #15 от "Българин":Ти можеш ли да четеш бре.
Става въпрос за нефта на Казахстан и износа му където имат участие Шеврон и Ексън Мобил.
Откъде ви копат такива разбирачи?
00:10 13.08.2026
18 В.В.П
00:14 13.08.2026
19 ха ха хаааа
00:17 13.08.2026
20 БУНКЕРНИЯ ПЛЪХОК
СЕ ПРЕСТРАШИ ДА СЕ КАЧИ НА КОРАБ.
А в ДЕНЯТ на ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
НА РУСИЯ,
СТРАХЛИВИЯ ПЛЪХОК ПУТКЕР
СЕ ПОЗОРОШЕ
ПРЕД НАРИСУВАНА ПОДВОДНИЦА.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ЧЕ ДАЖЕ СЕ ОБЛЕЧЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКА УНИФОРМА
В САХАЛИН
И ПРИЛИЧАШЕ НА СКАПАН ЗАТВОРНИК
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
00:29 13.08.2026
21 Бегай
Това е белата кочина!
00:30 13.08.2026
22 Руският поzoр
00:31 13.08.2026
23 диф дядо
00:42 13.08.2026