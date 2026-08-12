По искане на Белия дом! Украинската армия преустанови ударите си по танкери, използващи руското пристанище Новоросийск

Украйна преустанови атаките си с дронове срещу петролни танкери, използващи руското пристанище Новоросийск по искане на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, пише британското издание "Файненшъл Таймс", цитирано от Ройтерс, съобщава БТА.

"Файненшъл Таймс" посочва, че САЩ са поискали Украйна да спре ударите си поради опасения, че те дестабилизират петролните пазари и нанасят щети на американски компании, тъй като Киев взима на прицел танкери, превозващи суров нефт от Казахстан до експортен терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), намиращ се на пристанището в Новоросийск.

Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди украинското правителство да "преустанови и да се въздържа" от атаки срещу плавателни съдове в Черно море, които не са собственост на Русия, както и да не нанася удари по инфраструктура на КТК, заяви американски официален представител пред Ройтерс, като допълни, че САЩ разглеждат КТК като алтернатива на руските доставки на енергия.

Вашингтон подтвърди, че Украйна се е ангажирала да не атакува съоръжения на КТК и кораби, плаващи към експортни терминали на консорциума, стига плавателните съдове да не са обект на украински санкции.

Държавният департамент на САЩ и канцеларията на вицепрезидента Ванс не коментираха информацията на "Файненшъл Таймс", а Ройтерс не успя да я провери чрез независими източници.

Украинската армия наскоро засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и други обекти, за да лиши Москва от средства за продължаването на водената от нея война.

Атаките с дронове в Черно море са нарушили една пета от операциите по зареждане на танкерите с петрол на терминали на КТК през изминалия месец, съобщиха запознати лица пред Ройтерс миналата седмица на фона на разширяването на руско-украинския конфликт, който засегна продажбите на Казахстан и други големи петролни западни компании.

Казахстан, който разчита на КТК за износа си на суров петрол претърпя спад от 14% в производството си на петрол през изминалия месец в сравнение с юни.

Американските компании "Шеврон" и "ЕксонМобил" са сред големите западни компании, действащи в Черноморския район.