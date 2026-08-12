Жена на 22 години е загинала в катастрофа в София

Жена на 22 години е загинала в катастрофа, станала на Софийския околовръстен път между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. Това съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа. Спешният медицински екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но са констатирали смъртта на жената.