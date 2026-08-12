Жена на 22 години е загинала в катастрофа в София

Жена на 22 години е загинала в катастрофа, станала на Софийския околовръстен път между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. Това съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ - София.
Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа. Спешният медицински екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но са констатирали смъртта на жената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
Коментиран от #2, #3
23:22 12.08.2026
2 Баба ви Алина
До коментар #1 от "мдааааа":Право казваш. Га одехме пешачката,най-много некой момък да се блъсна отгоре ми...
23:27 12.08.2026
3 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "мдааааа":В Куба катастрофи няма.
С Мунчо уверено вървим към кубинската действителност
23:30 12.08.2026
4 очевидец
23:36 12.08.2026
5 Ъъъъ
23:37 12.08.2026
6 А50
23:53 12.08.2026