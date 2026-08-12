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Жена на 22 години е загинала в катастрофа в София
  Тема: Войната на пътя

Жена на 22 години е загинала в катастрофа в София

12 Август, 2026 23:18 1 222 6

  • жена-
  • катастрофа-
  • софия

Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа

Жена на 22 години е загинала в катастрофа в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 22 години е загинала в катастрофа, станала на Софийския околовръстен път между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. Това съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа. Спешният медицински екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но са констатирали смъртта на жената.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    5 3 Отговор
    Мир на праха и .. Ама така е , като имаме бензин .

    Коментиран от #2, #3

    23:22 12.08.2026

  • 2 Баба ви Алина

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    Право казваш. Га одехме пешачката,най-много некой момък да се блъсна отгоре ми...

    23:27 12.08.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    В Куба катастрофи няма.
    С Мунчо уверено вървим към кубинската действителност

    23:30 12.08.2026

  • 4 очевидец

    10 4 Отговор
    Киро брейка написал книга и за 24 часа са му изкупили 1000 бройки, а ти още вярваш в тоя народ ,че има нещо в главата.

    23:36 12.08.2026

  • 5 Ъъъъ

    4 4 Отговор
    В Норвегия и Швеция, 19 на милион загинали по пътищата за миналата година. В България 71 на милион. Само Сърбия е след България със 75 на милион. Това е за Европа. Лош материал за съжаление живее в тази държава.

    23:37 12.08.2026

  • 6 А50

    0 1 Отговор
    Гонки

    23:53 12.08.2026

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