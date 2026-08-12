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Мъж е задържан с наркотици в автомобил в София, на задната седалка имало 4-месечно бебе

Мъж е задържан с наркотици в автомобил в София, на задната седалка имало 4-месечно бебе

12 Август, 2026 23:07 889 5

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При проверка на луксозната кола полицаите установили наличие на марихуана, метамфетамин и кокаин

Мъж е задържан с наркотици в автомобил в София, на задната седалка имало 4-месечно бебе - 1
Снимка: Алис Дамянова, NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

39-годишен мъж е задържан при специализирана полицейска операция в София срещу разпространението на наркотици в района на училища, паркове и детски градини. При проверката в автомобила му е открито голямо количество различни наркотични вещества, а на задната седалка е било 4-месечно бебе. Това съобщи пред "Нова телевизия" зам.-началникът на Първо районно управление комисар Георги Гечев.

По думите му операцията е проведена след получен сигнал. При проверка на луксозната кола полицаите установили наличие на марихуана, метамфетамин и кокаин.

За случая са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Предстои да бъде установено дали има и други лица, съпричастни към престъплението. Майката на детето е установена. Към момента тя е заедно с бебето и твърди, че не е знаела, че в автомобила има наркотични вещества.

По информация на полицията задържаният мъж до този момент няма регистрирани криминални прояви.

Разследването по случая продължава.


София / България
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  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Па то в София само будалите от провинцията работят!!! Тарикатите са като на сватбата - бандит, полицай, бандит, полицай......
    Затворен кръг на печалба.....

    23:10 12.08.2026

  • 2 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Жълтопаветен поддръжник на ПП ,в която 90% са на амфетки а останалите на фентанил

    23:14 12.08.2026

  • 3 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    То бебето е било от редовните клиенти.

    23:30 12.08.2026

  • 4 Знае

    0 0 Отговор
    Новата метла чисто мете . Чисти конкуренцията на своите .

    00:17 13.08.2026

  • 5 666

    1 0 Отговор
    Ей срам нямат взеха на детето прахчетата за коликите.

    00:23 13.08.2026