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Радослав Бимбалов: В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл, за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа

Радослав Бимбалов: В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл, за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа

12 Август, 2026 22:43 1 102 68

  • радослав бимбалов-
  • нацизъм-
  • фашизъм-
  • пловдив-
  • убийство-
  • георги кузев-
  • румен радев

Комунисти, "прогресисти", социалисти, консерватори и баш-патриоти, всички вкупом подхванаха арията на Радев за някакъв осакатен "антифашизъм", който бил причината за насилието днес

Радослав Бимбалов: В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл, за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа - 1
Снимка: Фейсбук
Радослав Бимбалов Радослав Бимбалов собственик на рекламна агенция
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не знам дали изобщо осъзнавате какво се случва. Цял хор запя днес. Странен хор, но само на пръв поглед...

Комунисти, "прогресисти", социалисти, консерватори и баш-патриоти, всички вкупом подхванаха арията на Радев за някакъв осакатен "антифашизъм", който бил причината за насилието днес.

Щеше да е смешно и нелепо, ако не беше толкова цинично...

Неонацизмът и неговите най-модерни проявления нямат нищо общо с фашизма, който една обединена Европа изстрада преди близо век. В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл (и да, колкото искате се дразнете от тази истина, изказана на глас), за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа. Каквото би трябвало да е и нашето.

Вместо реални действия за борба с тази крайно опасна идеология, вие, фалшиви хористи, истерично се опитвате да начертаете някаква нова измислена бразда между българите.

Позорни предатели сте, до един.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    14 9 Отговор
    "Какво евентуално може да последва?

    Първият логичен ход е удар по сателитите – ранното предупреждение и навигация изчезват. Високоточните оръжия губят посока, комуникацията увисва. Тогава надмощие има този, който е трениран да действа без електроника – с карта, компас и терен. Руснакът това го учи още от първия ден. Стратегията е проста: заслепи противника и го принуди да играе на твой терен."

    22:45 12.08.2026

  • 2 123

    51 9 Отговор
    Палячо!

    Коментиран от #17

    22:46 12.08.2026

  • 3 Пич

    62 9 Отговор
    Бимбалов!!! Ама ИЧ не си умен, А...?!
    Или - само ти се имаш за много умен!!!
    Нацизъм е имало само в Европа!!!
    А неонацизъм има в Украйна!!!
    Само на такива като тебе, които са немощни да си възпитат децата, Русия им е виновна и за това!!!
    Съзнаваш ли, колко си нелеп...?!

    22:47 12.08.2026

  • 4 Доктор

    63 8 Отговор
    Малоумна пропаганда за дебили. Жалки сте.

    22:47 12.08.2026

  • 5 Да бе

    52 11 Отговор
    Обръсни брадата и отивай на фронта в украйна, вместо да плямпаш по фейса и лазиш по герб опорки.

    22:48 12.08.2026

  • 6 Чупката!

    47 11 Отговор
    Модерните общества в Европа за този амбриаж, са негри, чалмосани и такива като него триполови.

    Коментиран от #60

    22:49 12.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    40 11 Отговор
    Запада още не може да прости на Русия че ги избави от фашизма

    22:49 12.08.2026

  • 8 Мечо ПУХ

    32 9 Отговор
    Точно обратното , гледай новините и ще разбереш как целия EU се радва на такива неонацисти

    22:50 12.08.2026

  • 9 Смешник

    42 12 Отговор
    Защо давате думата на болни мозъци като тоя

    22:50 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вапроси

    28 6 Отговор
    Нека да обясни какво разбира под модерни общества? Кой му го каза? Кой ги приема като "модерни" Мигрантите ли ? Словоблудство.

    Коментиран от #48

    22:52 12.08.2026

  • 12 Тик-Ток

    30 9 Отговор
    Модерните общества на Запада - талибани и примати

    22:53 12.08.2026

  • 13 Германия e Квази Фашистка Територия

    23 7 Отговор
    Германия e Квази Фашистка Територия от която Германският Реваншизъм, Нацизъм, Фашизъм и Германският Абсолютизъм, ерго Империализъм Унищожават Държавите от Източна Европа да бъдат пушечно месо във Войната на Германия срещу Руската Федерация.

    22:55 12.08.2026

  • 14 Даааа

    8 22 Отговор
    Последни напъни на обречените кремълските нацисти загубили СВО-то.

    Коментиран от #20

    22:56 12.08.2026

  • 15 А ти Бимби си

    19 10 Отговор
    пълно куку.

    22:56 12.08.2026

  • 16 Възпитанието преди 1989

    9 21 Отговор
    Чичака с Дачията дето гони детето за череши
    Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
    Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
    Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
    Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
    Чичака от тази седмица дето стреля с арбалет по човек в Пловдив

    Все примери за качеството на възпитанието в БНРто! Същите тези възпитаха чалга поколението дето народи въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!

    22:56 12.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 21 Отговор
    ЧОРАПА Е ЧИСТ НАТУРАЛЕН ................... РУСКИ НАЦИСТ ВНЕДРЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ КГБ .................... ФАКТ !

    22:57 12.08.2026

  • 19 След 10 години Българите ще са Храна 

    14 7 Отговор
    на Плъховете на Фронтовата Линия във Войната срещу Руската Федерация, затова казвам сега, БулЕкзит и Връщане на Лв., Никой в България не е избирал Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас, Никой в България не е Избирал Бюрократите в Брюксел. Българите не по познават тези Западни Елити и Дори Не Са Им Виждали Физиономиите?

    22:57 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да разбирам

    17 7 Отговор
    че наще непълнолетни убийци са били в Кремъл където са вербувани и са им издадени специални заповеди, така ли?

    22:58 12.08.2026

  • 22 Бегай, бегай

    20 6 Отговор
    Някаква долна част на велосипед, която се натиска с крак, за да задвижва велосипеда, с по две обици на ухо, ще ми говори на политически теми...
    Чиба, бе

    22:58 12.08.2026

  • 23 Сатана Z

    22 7 Отговор
    Румен Радев трябва спешно да приеме закон за чуждестранните агенти на влияние в България и тяхното финансиране.Например ,жълтия парцал и лицето Балабанов.Кой плаща за медийните изяви на тоя смешник?

    22:58 12.08.2026

  • 24 Не се спазват Законите в България!

    7 23 Отговор
    Комунистическият режим е обявен за престъпен 1999г.!
    Защо националните предатели- русофили не се арестуват?

    Коментиран от #32

    22:58 12.08.2026

  • 25 Хохо Бохо

    11 5 Отговор
    А ве кре тен, ти чувал ли си идеите на умбокрасивия тролетатиат? Ма те са по нацита и от нацитата, бгелфи са тролове манипулиращи истината, тва се комсомолски структури от тоталитарен вид. Ква Русия бе имбецил?

    22:59 12.08.2026

  • 26 Сандо

    10 5 Отговор
    Тия хора,на които медиите дават охотно трибуна,,стават все по-опасни.Още повече,че не знаем дали зад привидната им невменяемост не се крие дяволски план за обработка на населението с цел използването му за постигане на желанията на конспираторите.За да не попаднете в подготвената ни клопка просто не ги слушайте.

    23:00 12.08.2026

  • 27 Шпаргел

    4 5 Отговор
    Браво, само Бимбала може да оправи България!

    23:01 12.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Русодебил

    4 14 Отговор
    За русодебилите всички са фашисти! Даже зулусите в Африка!
    Такава опорка им е спусната от Кремъл и нея си я дъвчат 24 часа!

    23:01 12.08.2026

  • 30 още един "тарикат"

    13 5 Отговор
    се нареди на яслата за грантове, хванал се палците на краката

    23:02 12.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А ти

    7 5 Отговор

    До коментар #24 от "Не се спазват Законите в България!":

    Що си гхею и педофил Петрохански, и не те арестуват?
    Имаш ли снимки по гол зъз?

    Коментиран от #34

    23:03 12.08.2026

  • 33 Ами да Путин създаде УНА, УПА в

    7 5 Отговор
    Украйна, Азов, Путин дава имена на УПА, УНА на Военни Бригади и да Путин е виновен за Германският Реваншизъм и Украинският Нео Нацизъм, историята според един
    brainwashed Bimbaloff.

    Да разбрахте ли кой създаде Нео Нацистка Украйна, Путин.

    23:08 12.08.2026

  • 34 Педофили на подсъзнателно ниво

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "А ти":

    все за Петрохан си дърдорят!

    23:08 12.08.2026

  • 35 Ъъх

    4 11 Отговор
    "В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл (и да, колкото искате се дразнете от тази истина, изказана на глас), за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа. Каквото би трябвало да е и нашето."

    Добре че е Кремъл...Че без Кремъл, Европа и България ще цъфтят...Защо само на олигофрени се дава думата?🤔

    23:09 12.08.2026

  • 36 така е бимбалама

    7 4 Отговор
    за да всява СТРАХ в безполезните тролове и плъхове на Европа

    23:10 12.08.2026

  • 37 Някой

    14 5 Отговор
    Тъпотии на квадрат. Фашистките шествия и идеологии виреят в Украйна, в Западна Европа и в Израел. Останалото е опит за манипулация

    23:11 12.08.2026

  • 38 Алтънай

    10 3 Отговор
    Ясно ,поредния педал еврогау ,отминавам

    23:11 12.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Милен

    9 3 Отговор
    Реално погледнато най-големите нацисти са евреите, ама никой не им се противопоставя.

    Коментиран от #55

    23:13 12.08.2026

  • 41 Янко

    11 3 Отговор
    Май и бибала е закъсал за пари но с Русия ще има за алкохол

    23:15 12.08.2026

  • 42 е даааадее

    2 1 Отговор
    Да де, ама не се получава така.

    23:16 12.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Луганск

    10 0 Отговор
    Радослав Бимбалов, пошел ти в жопу дебил, фашист, еврогей!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    23:20 12.08.2026

  • 45 3- и прогресивен наглец

    0 8 Отговор
    какъв "пич" се пишеш пък ти бе, ваксаджия на фатмашките ботуши на селяндурина от Славяново, верният лекей и подлога на кремълски язлоедй? Какъв"пич" си ти еб, нощожество прогресивно, дето като тръгнеш да пикаеш и два часа не можеш да си намерш в гащите спаружената гюдерийка! Неонацист е фатмакът Радев, нищожество номер 3, той е неонацист, защитава всички неонацистки организации и клубове, поникнали в злочестата ни Блъгаиря, но с корени в Москва и те са под неговото "мъдро" ръководство! И има наглостта и цинизма да говори за фащиъзм този червен и в червата комунист, който спечели с измама и лъжи и двата си мандата!

    23:22 12.08.2026

  • 46 наглост Радевска

    1 6 Отговор
    нагъл, до цинизъм нагъл и отвартителен е червеният и в червата селяндурин от Славяново ,който с измам и лъжи "спечели" и двата си мандата! Че изродите, садисти и жестоки убийци от Пловдив са все твои фенове бе, фатмако, а родителите им, същите чудовище като тях, членуват в "Прогресивната" ти пасмина! Затвори я най-после тая твоя мръсна уста бе, Фатмак мръсен, подлога и слуга на кремълския злодей! Затвори я веднъж завинаги! Във всеки слачй, Фатмако, много ти пречат ръждясалите сърпове и чускове в бръснатата ти картуна, които обаче дрънчат на умряло! А ти си неонацист, червен неонацист!,

    23:28 12.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сами Насеpu

    5 0 Отговор
    "изказана на глас), за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа. Каквото би трябвало да е и нашето."

    Модерни общества в европа :
    Камерунското общество в Германия
    Мароканското общество в Испания
    Нигерийското общество в Италия
    Афганистано Пакистанското общество в Белгия
    Ганайското общество във Франция и т.н.
    Верно модерни общества ,и нащо било трябвало да е такова ,дева и neдaл

    23:37 12.08.2026

  • 53 !!!!

    0 6 Отговор
    Абе, Фатмако! Абе, подлого и лакей на кремълския злодей и масов убиец! Дали си даваш сметка, че омразата на цял един народ към теб ресте с всеки изминал ден, при това в геометрична прогресия?

    23:39 12.08.2026

  • 54 морския

    4 0 Отговор
    бибитко укроп !

    23:42 12.08.2026

  • 55 СукАлчета

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Милен":

    Юдаизмът първи е записал черно на бяло, че един етнос е богоизбран, Земята му е обещана, а всички останали човешки същества са ГОИ. И това продължава 3000 години. Германският нацизъм и италианският фашизъм , с тяхното 20-25 годишно съществуване , в всравнение с юдаизма са сукАлчета.

    23:43 12.08.2026

  • 56 Орлова

    6 0 Отговор
    С талибанска брада и изцъклен поглед, човекът има проблем с психичното здраве, объркани мисли и залепен за социалните мрежи, зле е , горкия.

    23:51 12.08.2026

  • 57 Тъп та дрънка

    6 0 Отговор
    Бе що телеграм е пълен с видеа на укро неофашисти, с техните действия, татуировки и знаци , а такива с руснаци липсват??

    23:52 12.08.2026

  • 58 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Точно Европа е тази, която реабилитира нацизма и подкрепя неонацистите в бивша Украйнаот 2014г. като инструмент във войната си срещу РФ!

    23:55 12.08.2026

  • 59 койдазнай

    0 3 Отговор
    Това, че руснаците си отглеждат про нацистки партии навсякъде, където могат е безспорен факт. Дори на Льо Пен и бяха дали кредит от няколко милиона от Газпромбанк, за което я осъдиха.

    00:01 13.08.2026

  • 60 Перник

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чупката!":

    Не си прав тоя е абсолютно еднополов -обикновен пе-дал

    00:04 13.08.2026

  • 61 Нищо не разбирам!

    6 0 Отговор
    До вчера тоя и другите евроседерасти с пяна на устата ни обясняваха за ретроградния руско пещерен социализъм, комунизъм, посткомунизъм, а сега изведнъж нямало такова нещо, а било неонацизъм!?!

    Ехооо, добре ли си бе?

    00:05 13.08.2026

  • 62 НАЙ-ЛОШОТО Е

    0 0 Отговор
    Че този модел и още много като него не осъзнават, че са сгрешени изначално, още при създаването им. Той не е виновен, че природата така го е създала. Тук няма лечение. Това са жалки мижави същества. Лошото е само, че са много и се увеличават драстично......лошо Седларов лошо!

    00:18 13.08.2026

  • 63 Генерал БГ

    2 0 Отговор
    "Неонацизмът и неговите най-модерни проявления нямат нищо общо с фашизма"

    Как да нямат?

    Неонацизмът и фашизмът си приличат по крайния национализъм, авторитаризма, отричането на демокрацията, омразата към либерализма и маршируването под знака на строгата йерархия. И двете течения използват насилие, пламенен популизъм и култ към вожда, за да наложат идеологическото си превъзходство.

    Това че, не го знаеш, не значи, че не съществува. Ограничените ти познания стигат само за елементарна пропаганда на ученици втори курс - същите като тези от Пловдив, които имат знания и разбирания като твоите.

    00:18 13.08.2026

  • 64 ВВП

    4 0 Отговор
    Еййй,бимбал ,мушкай се в задния двор..Фашизмът е запазена западна марка .нацизмът е еврейска черта .Руските се бият за земята си и за своите хора .който се бори ,оцелява .Който НЕ ,не оцелява Умира прав

    00:25 13.08.2026

  • 65 ВВП

    1 0 Отговор
    Русия е такава ,каквато е .България е страхлива наплашена псевдо нация ..Дървени философи и Пумяри.

    00:27 13.08.2026

  • 66 Читател

    0 0 Отговор
    С една дума гей

    00:38 13.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 мутра

    1 0 Отговор
    Вземи се обръсни и се приведи в нормален вид,пък тогава ми ръси глупости, нацизма го доведоха точно САЩ и ЕС, защото голямата цел я казаха- стретегическо поражение на Русия- разбирай на колене и пак да грабят. Същите когато се убиват руснаци си мълчат и тихичко се наслаждават.

    00:39 13.08.2026