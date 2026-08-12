Радослав Бимбалов: В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл, за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа

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Не знам дали изобщо осъзнавате какво се случва. Цял хор запя днес. Странен хор, но само на пръв поглед...

Комунисти, "прогресисти", социалисти, консерватори и баш-патриоти, всички вкупом подхванаха арията на Радев за някакъв осакатен "антифашизъм", който бил причината за насилието днес.

Щеше да е смешно и нелепо, ако не беше толкова цинично...

Неонацизмът и неговите най-модерни проявления нямат нищо общо с фашизма, който една обединена Европа изстрада преди близо век. В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл (и да, колкото искате се дразнете от тази истина, изказана на глас), за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа. Каквото би трябвало да е и нашето.

Вместо реални действия за борба с тази крайно опасна идеология, вие, фалшиви хористи, истерично се опитвате да начертаете някаква нова измислена бразда между българите.

Позорни предатели сте, до един.