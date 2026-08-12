Радослав Бимбалов: В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл, за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа

Не знам дали изобщо осъзнавате какво се случва. Цял хор запя днес. Странен хор, но само на пръв поглед...
Комунисти, "прогресисти", социалисти, консерватори и баш-патриоти, всички вкупом подхванаха арията на Радев за някакъв осакатен "антифашизъм", който бил причината за насилието днес.
Щеше да е смешно и нелепо, ако не беше толкова цинично...
Неонацизмът и неговите най-модерни проявления нямат нищо общо с фашизма, който една обединена Европа изстрада преди близо век. В момента неонацизмът е впрегнат от Кремъл (и да, колкото искате се дразнете от тази истина, изказана на глас), за да всява СТРАХ в модерните общества на Европа. Каквото би трябвало да е и нашето.
Вместо реални действия за борба с тази крайно опасна идеология, вие, фалшиви хористи, истерично се опитвате да начертаете някаква нова измислена бразда между българите.
Позорни предатели сте, до един.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
Първият логичен ход е удар по сателитите – ранното предупреждение и навигация изчезват. Високоточните оръжия губят посока, комуникацията увисва. Тогава надмощие има този, който е трениран да действа без електроника – с карта, компас и терен. Руснакът това го учи още от първия ден. Стратегията е проста: заслепи противника и го принуди да играе на твой терен."
22:45 12.08.2026
2 123
Коментиран от #17
22:46 12.08.2026
3 Пич
Или - само ти се имаш за много умен!!!
Нацизъм е имало само в Европа!!!
А неонацизъм има в Украйна!!!
Само на такива като тебе, които са немощни да си възпитат децата, Русия им е виновна и за това!!!
Съзнаваш ли, колко си нелеп...?!
22:47 12.08.2026
4 Доктор
22:47 12.08.2026
5 Да бе
22:48 12.08.2026
6 Чупката!
Коментиран от #60
22:49 12.08.2026
7 Тик-Ток
22:49 12.08.2026
8 Мечо ПУХ
22:50 12.08.2026
9 Смешник
22:50 12.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вапроси
Коментиран от #48
22:52 12.08.2026
12 Тик-Ток
22:53 12.08.2026
13 Германия e Квази Фашистка Територия
22:55 12.08.2026
14 Даааа
Коментиран от #20
22:56 12.08.2026
15 А ти Бимби си
22:56 12.08.2026
16 Възпитанието преди 1989
Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
Чичака от тази седмица дето стреля с арбалет по човек в Пловдив
Все примери за качеството на възпитанието в БНРто! Същите тези възпитаха чалга поколението дето народи въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!
22:56 12.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЕДГАР КЕЙСИ
22:57 12.08.2026
19 След 10 години Българите ще са Храна
22:57 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да разбирам
22:58 12.08.2026
22 Бегай, бегай
Чиба, бе
22:58 12.08.2026
23 Сатана Z
22:58 12.08.2026
24 Не се спазват Законите в България!
Защо националните предатели- русофили не се арестуват?
Коментиран от #32
22:58 12.08.2026
25 Хохо Бохо
22:59 12.08.2026
26 Сандо
23:00 12.08.2026
27 Шпаргел
23:01 12.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Русодебил
Такава опорка им е спусната от Кремъл и нея си я дъвчат 24 часа!
23:01 12.08.2026
30 още един "тарикат"
23:02 12.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А ти
До коментар #24 от "Не се спазват Законите в България!":Що си гхею и педофил Петрохански, и не те арестуват?
Имаш ли снимки по гол зъз?
Коментиран от #34
23:03 12.08.2026
33 Ами да Путин създаде УНА, УПА в
brainwashed Bimbaloff.
Да разбрахте ли кой създаде Нео Нацистка Украйна, Путин.
23:08 12.08.2026
34 Педофили на подсъзнателно ниво
До коментар #32 от "А ти":все за Петрохан си дърдорят!
23:08 12.08.2026
35 Ъъх
Добре че е Кремъл...Че без Кремъл, Европа и България ще цъфтят...Защо само на олигофрени се дава думата?🤔
23:09 12.08.2026
36 така е бимбалама
23:10 12.08.2026
37 Някой
23:11 12.08.2026
38 Алтънай
23:11 12.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Милен
Коментиран от #55
23:13 12.08.2026
41 Янко
23:15 12.08.2026
42 е даааадее
23:16 12.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
23:20 12.08.2026
45 3- и прогресивен наглец
23:22 12.08.2026
46 наглост Радевска
23:28 12.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Сами Насеpu
Модерни общества в европа :
Камерунското общество в Германия
Мароканското общество в Испания
Нигерийското общество в Италия
Афганистано Пакистанското общество в Белгия
Ганайското общество във Франция и т.н.
Верно модерни общества ,и нащо било трябвало да е такова ,дева и neдaл
23:37 12.08.2026
53 !!!!
23:39 12.08.2026
54 морския
23:42 12.08.2026
55 СукАлчета
До коментар #40 от "Милен":Юдаизмът първи е записал черно на бяло, че един етнос е богоизбран, Земята му е обещана, а всички останали човешки същества са ГОИ. И това продължава 3000 години. Германският нацизъм и италианският фашизъм , с тяхното 20-25 годишно съществуване , в всравнение с юдаизма са сукАлчета.
23:43 12.08.2026
56 Орлова
23:51 12.08.2026
57 Тъп та дрънка
23:52 12.08.2026
58 az СВО Победа 81
Точно Европа е тази, която реабилитира нацизма и подкрепя неонацистите в бивша Украйнаот 2014г. като инструмент във войната си срещу РФ!
23:55 12.08.2026
59 койдазнай
00:01 13.08.2026
60 Перник
До коментар #6 от "Чупката!":Не си прав тоя е абсолютно еднополов -обикновен пе-дал
00:04 13.08.2026
61 Нищо не разбирам!
Ехооо, добре ли си бе?
00:05 13.08.2026
62 НАЙ-ЛОШОТО Е
00:18 13.08.2026
63 Генерал БГ
Как да нямат?
Неонацизмът и фашизмът си приличат по крайния национализъм, авторитаризма, отричането на демокрацията, омразата към либерализма и маршируването под знака на строгата йерархия. И двете течения използват насилие, пламенен популизъм и култ към вожда, за да наложат идеологическото си превъзходство.
Това че, не го знаеш, не значи, че не съществува. Ограничените ти познания стигат само за елементарна пропаганда на ученици втори курс - същите като тези от Пловдив, които имат знания и разбирания като твоите.
00:18 13.08.2026
64 ВВП
00:25 13.08.2026
65 ВВП
00:27 13.08.2026
66 Читател
00:38 13.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 мутра
00:39 13.08.2026