Колко е сигурен и колко е справедлив животът в България, страната с най-много полицаи, служители на реда и правосъдието в света?
Първо задължително ще отбележа, че той съвсем не е сигурен и справедлив, но това не е от днес. Друг е въпросът, че напоследък съвсем, ама съвсем не е сигурен и справедлив.
Второ ще отбележа, че новата власт не е имала /и няма как да е имала време/ да го направи справедлив за своите 100 дни съществувание.
Трето обаче ще отбележа, че за своите 100 дни съществувание властта с нищо, ама с абсолютно нищо не го е направила по-добър, а в някои отношения направо го е оставила да си тече, както си е текъл, че и по-зле.
Друг въпрос са твърденията на властта, на които ще обърна специално внимание.
Да започнем с Банско.
Някакъв институт, фондация или каквото там е било е довело 200 /ако не се лъжа/ еврейчета от разни краища на света да се повеселят /или обучават/ в Банско.
Сега, и на глухонемите е известно, че когато има голяма група еврейски граждани на някаква територия, поради засилената опасност от терористични актове те биват подложени на специална охрана.
В случая това съвсем не е било направено.
Полицията е идвала и си е отивала, оставила без последствия и недопустимите действия на самите туристи, докато накрая неонацистите са взели нещата в ръцете си, дошли са със съответните знаци и белези, за да покажат на еврейските деца /вече много внимателно употребявам тази дума/, че тук не е Израел /където, впрочем, те също не са спокойни/, а е страна, където нацистки изстъпления, било то вербални или с части от тялото, са напълно допустими, а полицията идва... и си отива.
Като капак на това министър-председателят, който явно страда от августовските жеги, ни уведоми, че чужденците да били внимавали как се били държали в нашата държавица.
Похвално.
То сега пък ще поговорим за двама чужденци, дето са спазили изискванията на министър-председателя и са си внимавали.
Двама непалски нещастници, дето си позволили да си говорят на една улица в един град, докато са внимавали.
Ама нацистките секти не спят. Те ги забелязват, нападат ги и, слава Богу, не ги пребиват до смърт, както дни по-късно ще направят други последователи на модерната свастика.
После ще се окаже, че по случайност тези нападатели над непалските нещастници /впрочем дошли тук да работят за 4 евро на час, щото тези, наречени „деца“, български граждани за 4 евро няма и да помръднат/ са били нападнати и пребити частично от същите „известни на полицията лица“.
Та, отървали са някак живота си тези непалски нещастници, а родната ни полиция е намерила престъпниците случайно по това, че са били участвали и в другото, по-голямо престъпление, завършило със смърт.
Та майката на едното от тези деца /още внимавам, като казвам тази дума/ разказва, че детето ѝ е било прихванато от скинари още преди 2 години, че тя многократно, ама многократно се е обръщала към полицията за техните сбирки, но... нищо.
Сега, когато става ясно, че в родния град на министъра на вътрешните работи вилнеят скинарски, нацистки, рашистки или каквито са там банди, сега един полицейски шеф ни съобщава, че имало било /СЕГА ВНИМАВАЙТЕ МНОГО/ във всяко районно по един служител, който следял групите във фейса.
Ей на това щях вече да припадна.
Явно говорим за полицейска организация от миналия век, щото всеки, който е от този век, знае, че той, животът, се състои, организира, координира и т.н. изцяло в социалните мрежи.
Но българската полиция /благодаря Ви специално, г-н министър-председател/ се е ъпгрейднала и вече има по ЕДИН, ПОВТАРЯМ, ПО ЕДИН служител да следи групите и то във фейса.
Мога от сега да си представя какви са компетенциите на този служител, но не искам, че ме хваща страх.
Дали мога, уважаеми г-н министър на вътрешните работи, да получа /ама както ви е удобно, може и по пощенски гълъб/ информация за броя на обажданията на тази майка от Пловдив и действията на полицията по тях.
Може в табличка, може и в словесен вид. Просто ние, гражданите, да видим като се обадим в полицията какви действия следват от това.
Тази информация може да се окаже много полезна за повишаване на доверието ни в българската полиция, а... може и именно обратното.
Така стигаме до убийството, където петима садисти убиват невинен човек, пред погледите, както по-нататък ще се окаже, на още десетина подобни на тях.
Бих искала да знам какви данни и разработки е правила по тях родната полиция, особено в последните 100 дни на управлението на новото правителство.
Защото не е достатъчно, че имаме постове да тарашат всеки притежател на 1 грам марихуана, когато в социалната мрежа гъмжи от подготвяни престъпления.
Не е достатъчно да подписваме /май само сме го постигнали устно/ споразумение с една корумпирана държава, там, където корупцията е форма на държавно управление, а представителите на демократичните сили биват хвърляни в затвор с присъди, издадени бързичко от самия съд, подчинен на самия министър-председател на съседна Турция.
Та казвах, че не е достатъчно да постигаме споразумения за общ контрол над корупцията с най-корумпираната държава, а в същото време да оставяме без последствия сигналите на хората, а един /ЕДИН/ ваш служител да наблюдава социалната мрежа, дето в нея се състои животът на младите, а и не само на тях.
И за финал искам да кажа нещо извънредно себично и егоистично.
Аз, предполагам и много, много други български граждани, имаме остра необходимост от въздаване на правда и правосъдие за миналото, но пък имаме още по-остра нужда от създаване на сигурност и справедливост за настоящето и бъдещето.
А то няма да стане нито със стоящите в засада полицейски камери, нито с отчитане на „заловените“ престъпници, като всеки 1 грам марихуана се води за отделно престъпление, още по-малко с един служител /о, Боже мой/ в районното, който отговаря за социалната мрежа, която, забележете е Фейсбук, а ще стане, когато българите и чужденците се чувстват сигурно по улиците на България.
Нещо, което в момента съвсем не може да се каже за положението в страната.
И ако 100 дни не стигат, за да се изгради някаква смислена концепция за сигурността в държавицата ни, то поне стигат, за да се почувства нов дух в управлението на процесите.
Дух, в който декламацията отстъпва на действията, а резултатите са идваща и охраняваща ни полиция.
Защото в декламацията сте добри, това ви го признавам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хрантутници
10:01 13.08.2026
2 Верно ли най-много полицаи?
В града бяла нощ прелитат моторджии - пак полицаи нема.
По пътищата гонки и брутални катастрофи, по парковете брутални саморазправи с убийства.
А в провинцията циганско-мутренски безпредел, наркотици - пак полицаи нема!
За сметка на това фатмак за Цар.
Коментиран от #4
10:03 13.08.2026
3 Като за с най-много ушаци и корумпета
Коментиран от #5
10:05 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Е нали махнахте...
До коментар #3 от "Като за с най-много ушаци и корумпета":... комунизма!!! Сега защо плачете. Имало полицаи!!! Много полицаи!!! Ами има!!! Да пази имуществото на капиталистите!!! И фабриките им!!! Вие за какво си мислите, че е създадена тази структура!!!
Коментиран от #22
10:11 13.08.2026
6 доста добър анализ . но както казва един
10:15 13.08.2026
7 1488
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
10:15 13.08.2026
8 Радев
10:16 13.08.2026
9 Цвете
10:19 13.08.2026
10 оня с коня
10:21 13.08.2026
11 лесно е
Коментиран от #21
10:22 13.08.2026
12 Перо
Коментиран от #20
10:24 13.08.2026
13 Весело
Нидерландия, Израел ... имат по около 10 млн население и по само 120 депутати. България я има 6 млн население, я заради гурбет няма, но пък има 240 депутати. И на всеки депутат служебин автомобил с шофьор и 3-ма, 4-ма парламентарни помощници. И всичките на тлъста държавна заплата. Че и низаслужена та всичкого отгоре, депутатите ни за едно евро работа не са свършили през целия си живот на търтеи.
10:26 13.08.2026
14 Цвете
Коментиран от #25
10:28 13.08.2026
15 Отстрани
10:29 13.08.2026
16 ААААА
Не сте напълно права. Когато стане масов бой между няколко виолетови/ромски/цигански фамилии, било то за крадена невеста, било то за друго цял отбор от българската полиция пристига на място за да ги растървава за минути и след това присъства на място с дни, видите ли да ги възспира отново да се млатят. А Вие се кахърите, че имало само по един полицай за следене във фейса. Друг е въпроса каква подготовка и познания има този един полицай. При 7000 пенсионери хрантутници в МВР очакватете ли друг резултат? Преди години имаше един министър на МВР, който изглрежда като беден просяк по имотно състояноие, сравнение с неговите наследници.
10:30 13.08.2026
17 Мечо ПУХ
10:33 13.08.2026
18 Справедлив
10:37 13.08.2026
19 Хи хи
Коментиран от #23
10:38 13.08.2026
20 Знайко
До коментар #12 от "Перо":У нас масово съдържанието не отговаря на етикета.
Тая Диана Дамянова не е от ПП, по-скоро е от ГЕРБ но може и да е от ДПС... Тая е от платените "експерти", за това е всеки ден по медиите. Експертното и мнениети се основова на пачките движещи се зад кулисите.
У нас 50% са я предатели/продажници/, я внедрени агенти провокатори като тази.
Рубли има достатъчно, в задния двор на московците извират под формата на нефт, газ. .. Рубри ще има за всички бг предатели, готови да се продадат.
10:42 13.08.2026
21 Не бе,
До коментар #11 от "лесно е":украинския !!!!
10:44 13.08.2026
22 Весело
До коментар #5 от "Е нали махнахте...":Това са милиционери, не полицаи, пазят имущестното на червените аристократи, внуци на комунистимеската номенклатура.
Висшите комунисти и наследниците им, станаха най-богатите капиталисти. Трансформираха червена власт в червени милиони.
10:49 13.08.2026
23 Весело
До коментар #19 от "Хи хи":Да в Путинландия и в Беларус има повече милициотери на брой население. Рубладжиите защо още стоите у нас, а не отидети да живеете в най-голямото имение в света на господаря ви Путин.
Коментиран от #27
10:54 13.08.2026
24 Гост
10:57 13.08.2026
25 Само питам
До коментар #14 от "Цвете":Как сте с главата?
Какво каза психиатъра ви?
11:01 13.08.2026
26 Васил
11:03 13.08.2026
27 Да Дуаш
До коментар #23 от "Весело":ВЕСЕЛО Кавала.
11:05 13.08.2026
28 служителите с баснословни заплати
11:07 13.08.2026
29 Тая Офффса
11:33 13.08.2026
30 Пецата
11:36 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Връщайте
бе некадърници
12:06 13.08.2026
33 Янко
12:17 13.08.2026
34 абе що така
12:41 13.08.2026
35 И с най много чиновници
А тука колко са?
12:46 13.08.2026
36 ПЕНКО
13:02 13.08.2026
37 Тая цял живот е била на хранилка
13:10 13.08.2026