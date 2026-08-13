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Колко е сигурен и колко е справедлив животът в България, страната с най-много полицаи, служители на реда и правосъдието в света?

Колко е сигурен и колко е справедлив животът в България, страната с най-много полицаи, служители на реда и правосъдието в света?

13 Август, 2026 10:00 2 535 37

  • диана дамянова-
  • георги кузев-
  • пловдив-
  • убийство-
  • непалци-
  • побой-
  • бой-
  • крими-
  • българия

Ама нацистките секти не спят. Те ги забелязват, нападат ги

Колко е сигурен и колко е справедлив животът в България, страната с най-много полицаи, служители на реда и правосъдието в света? - 1
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
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Колко е сигурен и колко е справедлив животът в България, страната с най-много полицаи, служители на реда и правосъдието в света?

Първо задължително ще отбележа, че той съвсем не е сигурен и справедлив, но това не е от днес. Друг е въпросът, че напоследък съвсем, ама съвсем не е сигурен и справедлив.

Второ ще отбележа, че новата власт не е имала /и няма как да е имала време/ да го направи справедлив за своите 100 дни съществувание.

Трето обаче ще отбележа, че за своите 100 дни съществувание властта с нищо, ама с абсолютно нищо не го е направила по-добър, а в някои отношения направо го е оставила да си тече, както си е текъл, че и по-зле.

Друг въпрос са твърденията на властта, на които ще обърна специално внимание.

Да започнем с Банско.

Някакъв институт, фондация или каквото там е било е довело 200 /ако не се лъжа/ еврейчета от разни краища на света да се повеселят /или обучават/ в Банско.

Сега, и на глухонемите е известно, че когато има голяма група еврейски граждани на някаква територия, поради засилената опасност от терористични актове те биват подложени на специална охрана.

В случая това съвсем не е било направено.

Полицията е идвала и си е отивала, оставила без последствия и недопустимите действия на самите туристи, докато накрая неонацистите са взели нещата в ръцете си, дошли са със съответните знаци и белези, за да покажат на еврейските деца /вече много внимателно употребявам тази дума/, че тук не е Израел /където, впрочем, те също не са спокойни/, а е страна, където нацистки изстъпления, било то вербални или с части от тялото, са напълно допустими, а полицията идва... и си отива.

Като капак на това министър-председателят, който явно страда от августовските жеги, ни уведоми, че чужденците да били внимавали как се били държали в нашата държавица.

Похвално.

То сега пък ще поговорим за двама чужденци, дето са спазили изискванията на министър-председателя и са си внимавали.

Двама непалски нещастници, дето си позволили да си говорят на една улица в един град, докато са внимавали.

Ама нацистките секти не спят. Те ги забелязват, нападат ги и, слава Богу, не ги пребиват до смърт, както дни по-късно ще направят други последователи на модерната свастика.

После ще се окаже, че по случайност тези нападатели над непалските нещастници /впрочем дошли тук да работят за 4 евро на час, щото тези, наречени „деца“, български граждани за 4 евро няма и да помръднат/ са били нападнати и пребити частично от същите „известни на полицията лица“.

Та, отървали са някак живота си тези непалски нещастници, а родната ни полиция е намерила престъпниците случайно по това, че са били участвали и в другото, по-голямо престъпление, завършило със смърт.

Та майката на едното от тези деца /още внимавам, като казвам тази дума/ разказва, че детето ѝ е било прихванато от скинари още преди 2 години, че тя многократно, ама многократно се е обръщала към полицията за техните сбирки, но... нищо.

Сега, когато става ясно, че в родния град на министъра на вътрешните работи вилнеят скинарски, нацистки, рашистки или каквито са там банди, сега един полицейски шеф ни съобщава, че имало било /СЕГА ВНИМАВАЙТЕ МНОГО/ във всяко районно по един служител, който следял групите във фейса.

Ей на това щях вече да припадна.

Явно говорим за полицейска организация от миналия век, щото всеки, който е от този век, знае, че той, животът, се състои, организира, координира и т.н. изцяло в социалните мрежи.

Но българската полиция /благодаря Ви специално, г-н министър-председател/ се е ъпгрейднала и вече има по ЕДИН, ПОВТАРЯМ, ПО ЕДИН служител да следи групите и то във фейса.

Мога от сега да си представя какви са компетенциите на този служител, но не искам, че ме хваща страх.

Дали мога, уважаеми г-н министър на вътрешните работи, да получа /ама както ви е удобно, може и по пощенски гълъб/ информация за броя на обажданията на тази майка от Пловдив и действията на полицията по тях.

Може в табличка, може и в словесен вид. Просто ние, гражданите, да видим като се обадим в полицията какви действия следват от това.

Тази информация може да се окаже много полезна за повишаване на доверието ни в българската полиция, а... може и именно обратното.

Така стигаме до убийството, където петима садисти убиват невинен човек, пред погледите, както по-нататък ще се окаже, на още десетина подобни на тях.

Бих искала да знам какви данни и разработки е правила по тях родната полиция, особено в последните 100 дни на управлението на новото правителство.

Защото не е достатъчно, че имаме постове да тарашат всеки притежател на 1 грам марихуана, когато в социалната мрежа гъмжи от подготвяни престъпления.

Не е достатъчно да подписваме /май само сме го постигнали устно/ споразумение с една корумпирана държава, там, където корупцията е форма на държавно управление, а представителите на демократичните сили биват хвърляни в затвор с присъди, издадени бързичко от самия съд, подчинен на самия министър-председател на съседна Турция.

Та казвах, че не е достатъчно да постигаме споразумения за общ контрол над корупцията с най-корумпираната държава, а в същото време да оставяме без последствия сигналите на хората, а един /ЕДИН/ ваш служител да наблюдава социалната мрежа, дето в нея се състои животът на младите, а и не само на тях.

И за финал искам да кажа нещо извънредно себично и егоистично.

Аз, предполагам и много, много други български граждани, имаме остра необходимост от въздаване на правда и правосъдие за миналото, но пък имаме още по-остра нужда от създаване на сигурност и справедливост за настоящето и бъдещето.

А то няма да стане нито със стоящите в засада полицейски камери, нито с отчитане на „заловените“ престъпници, като всеки 1 грам марихуана се води за отделно престъпление, още по-малко с един служител /о, Боже мой/ в районното, който отговаря за социалната мрежа, която, забележете е Фейсбук, а ще стане, когато българите и чужденците се чувстват сигурно по улиците на България.

Нещо, което в момента съвсем не може да се каже за положението в страната.

И ако 100 дни не стигат, за да се изгради някаква смислена концепция за сигурността в държавицата ни, то поне стигат, за да се почувства нов дух в управлението на процесите.

Дух, в който декламацията отстъпва на действията, а резултатите са идваща и охраняваща ни полиция.

Защото в декламацията сте добри, това ви го признавам.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хрантутници

    39 4 Отговор
    И чеп за зеле не става от тях!

    10:01 13.08.2026

  • 2 Верно ли най-много полицаи?

    58 2 Отговор
    На село кьорав полицай не съм видял.
    В града бяла нощ прелитат моторджии - пак полицаи нема.

    По пътищата гонки и брутални катастрофи, по парковете брутални саморазправи с убийства.

    А в провинцията циганско-мутренски безпредел, наркотици - пак полицаи нема!

    За сметка на това фатмак за Цар.

    Коментиран от #4

    10:03 13.08.2026

  • 3 Като за с най-много ушаци и корумпета

    38 0 Отговор
    колко да е сигурен и справедлив живота в тая кочина? НИКОЛКО!

    Коментиран от #5

    10:05 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е нали махнахте...

    31 11 Отговор

    До коментар #3 от "Като за с най-много ушаци и корумпета":

    ... комунизма!!! Сега защо плачете. Имало полицаи!!! Много полицаи!!! Ами има!!! Да пази имуществото на капиталистите!!! И фабриките им!!! Вие за какво си мислите, че е създадена тази структура!!!

    Коментиран от #22

    10:11 13.08.2026

  • 6 доста добър анализ . но както казва един

    3 6 Отговор
    следовател престъпника е като мене и тебе . правят профил на някого . но могат ли да предскажат на 95 процента че ще стане садистичен маниакален убиец . не могат . примери много . затова се действа след убийството . който го извърши го търсят да го осъдят . все пак един психопатен убиец е много хитър . бяга, подкупва полицаи , лъже , заплашва , прибягва до наркотици . гледаш някой красавец а после мама миа . галев е пример . убиец и рекетьор . живее си някъде и си гледа кефа . друг пример е ружа игнатова . крала, лъгала, плащала на килъри и насилвала десетки.

    10:15 13.08.2026

  • 7 1488

    8 4 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме лентите с кръстове и се струпваме пред парламента, където ще ръкомахаме и ще маршируваме.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    10:15 13.08.2026

  • 8 Радев

    14 2 Отговор
    Още от същото !

    10:16 13.08.2026

  • 9 Цвете

    30 5 Отговор
    АБСОЛЮТНО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМ КЪМ СТАТИЯТА НА ДАМЯНОВА, ЗАЩОТО Е ТРЕВОЖНО СТАВАЩОТО ДЕН ПРЕЗ ДЕН ПРИ БЪЛГАРСКАТА " ДЕМОКРАЦИЯ "? ВСЪЩНОСТ, ЗАЩО УВЕЛИЧИХА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИЦАИТЕ ? КОЛКО ПОЛИЦАИ ИМА В БЪЛГАРИЯ? НА ГОРЕ ДОЛУ 6 МИЛИОНА ПО КОЛКО ТАКИВА ( ПОЛИЦАИ) СЕ ПАДАТ НА 1 ЧОВЕК? И КАКВО ДОПРИНАСЯТ ЗА НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НИ?

    10:19 13.08.2026

  • 10 оня с коня

    7 21 Отговор
    Само му вижте физиономията на автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    10:21 13.08.2026

  • 11 лесно е

    13 14 Отговор
    Много е лесно. Вън руския башибозук от България.

    Коментиран от #21

    10:22 13.08.2026

  • 12 Перо

    10 8 Отговор
    И тая от ПП тълкува събитието като дявола евангелието! Застъпва се за еврейските, отработени клишета за Холокоста и антисемитизма, когато евреите извършват криминални престъпления и безчинства и няма правосъдие и санкции, а измислени исторически причини за оправдание и опрощаване на греховете! Собственикът на хотела и местните жители казаха истината, която се укрива от ционистките медии!

    Коментиран от #20

    10:24 13.08.2026

  • 13 Весело

    26 0 Отговор
    България страната с най-много депутати на глава от населението.

    Нидерландия, Израел ... имат по около 10 млн население и по само 120 депутати. България я има 6 млн население, я заради гурбет няма, но пък има 240 депутати. И на всеки депутат служебин автомобил с шофьор и 3-ма, 4-ма парламентарни помощници. И всичките на тлъста държавна заплата. Че и низаслужена та всичкого отгоре, депутатите ни за едно евро работа не са свършили през целия си живот на търтеи.

    10:26 13.08.2026

  • 14 Цвете

    2 6 Отговор
    РАДЕВ Е МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ!

    Коментиран от #25

    10:28 13.08.2026

  • 15 Отстрани

    8 7 Отговор
    В пропаднала евроатлантическа , мутренска и педофилска България е така....свиквайте....нали това искахте.....това са евроатлантическите ценности!

    10:29 13.08.2026

  • 16 ААААА

    16 1 Отговор
    Г-жо Дамянова,
    Не сте напълно права. Когато стане масов бой между няколко виолетови/ромски/цигански фамилии, било то за крадена невеста, било то за друго цял отбор от българската полиция пристига на място за да ги растървава за минути и след това присъства на място с дни, видите ли да ги възспира отново да се млатят. А Вие се кахърите, че имало само по един полицай за следене във фейса. Друг е въпроса каква подготовка и познания има този един полицай. При 7000 пенсионери хрантутници в МВР очакватете ли друг резултат? Преди години имаше един министър на МВР, който изглрежда като беден просяк по имотно състояноие, сравнение с неговите наследници.

    10:30 13.08.2026

  • 17 Мечо ПУХ

    13 0 Отговор
    ЕДИН следи във фейса , а ДРУГИТЕ се крият в храстите и от там следят.

    10:33 13.08.2026

  • 18 Справедлив

    13 0 Отговор
    Опитите в новоприетият бюджет да се запазят огромните привилегии и социален статуст в сектор "сигурност" , въпреки че сме с най големият % разход от БВП в ЕС, както и липсата на адекватни действия за съкращаване на раздутата администрация за сметка на останалите слоеве от населението е фатално в средносрочен и дългосрочен план!Това ще доведе до резко дългово задлъжняване и в крайна сметка до крах на финансите и банкрут на държавата!

    10:37 13.08.2026

  • 19 Хи хи

    2 7 Отговор
    Глупости, има държави с много повече полиция на глава от населението !

    Коментиран от #23

    10:38 13.08.2026

  • 20 Знайко

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    У нас масово съдържанието не отговаря на етикета.

    Тая Диана Дамянова не е от ПП, по-скоро е от ГЕРБ но може и да е от ДПС... Тая е от платените "експерти", за това е всеки ден по медиите. Експертното и мнениети се основова на пачките движещи се зад кулисите.

    У нас 50% са я предатели/продажници/, я внедрени агенти провокатори като тази.

    Рубли има достатъчно, в задния двор на московците извират под формата на нефт, газ. .. Рубри ще има за всички бг предатели, готови да се продадат.

    10:42 13.08.2026

  • 21 Не бе,

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "лесно е":

    украинския !!!!

    10:44 13.08.2026

  • 22 Весело

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Е нали махнахте...":

    Това са милиционери, не полицаи, пазят имущестното на червените аристократи, внуци на комунистимеската номенклатура.

    Висшите комунисти и наследниците им, станаха най-богатите капиталисти. Трансформираха червена власт в червени милиони.

    10:49 13.08.2026

  • 23 Весело

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи":

    Да в Путинландия и в Беларус има повече милициотери на брой население. Рубладжиите защо още стоите у нас, а не отидети да живеете в най-голямото имение в света на господаря ви Путин.

    Коментиран от #27

    10:54 13.08.2026

  • 24 Гост

    8 0 Отговор
    Тези в прокурватурата и "съдът" са там, за да улесняват престъпниците. Ушевите са там, за да улесняват престъпниците или просто да получават отлични пари и допълнителни облаги за нищоправене. Какво да се случи в подобието на държава?

    10:57 13.08.2026

  • 25 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Как сте с главата?
    Какво каза психиатъра ви?

    11:01 13.08.2026

  • 26 Васил

    7 0 Отговор
    100% вярно и точно казано

    11:03 13.08.2026

  • 27 Да Дуаш

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Весело":

    ВЕСЕЛО Кавала.

    11:05 13.08.2026

  • 28 служителите с баснословни заплати

    8 0 Отговор
    всички вън : МВР, съд и прокуратъра

    11:07 13.08.2026

  • 29 Тая Офффса

    0 4 Отговор
    Как разбра как да хванати тия.И що внушава откровени лъжи.Най много полицаи.В нашето МВР влизат доста служби с не полицейски функции,включващи пожарна,администрация на КАТ ,паспортни служби,МВР болница и д-р.

    11:33 13.08.2026

  • 30 Пецата

    1 0 Отговор
    Териториата с наи кофти матриал разбираш ли вобще голем смех 🤣

    11:36 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Връщайте

    2 0 Отговор
    Милицията,ДС и Макаренковските училища на бай Тодор
    бе некадърници

    12:06 13.08.2026

  • 33 Янко

    0 0 Отговор
    Че тези които ги изброи са най много това е мафията която взема заплати от данъците на народа

    12:17 13.08.2026

  • 34 абе що така

    0 0 Отговор
    тази направо от леглото с трима негъра ли е дошла в студиото

    12:41 13.08.2026

  • 35 И с най много чиновници

    0 0 Отговор
    В богатата Швейцария, държавните чиновници са 14 000.
    А тука колко са?

    12:46 13.08.2026

  • 36 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ПРОСКУБЛЯК -- НЯМАМЕ СЛУЖИТЕЛИ НА ПРАВОСЪДИЕТО - ИЗБРАНИ ПО КАЧЕСТВА КАТО В САЩ -- ИМАМЕ САМОНАЗНАЧАВАЩИ СЕ ИЗМИКЯРИ -ВРЪЗКАРИ - КОРУПТ !!!!!!!!! ДОРИ В СОЦА -ИМАШЕ ИЗБОРИ ЗА СЪДЛЯРИ !!!!!!!!!!!!!!!

    13:02 13.08.2026

  • 37 Тая цял живот е била на хранилка

    0 0 Отговор
    Патка!

    13:10 13.08.2026