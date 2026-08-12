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Асен Василев отговори на Радев: Бащата на един от убийците от Пловдив показва любов към Прогресивна България

Асен Василев отговори на Радев: Бащата на един от убийците от Пловдив показва любов към Прогресивна България

12 Август, 2026 16:04 3 327 174

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  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив-
  • неонацисти-
  • фашисти-
  • румен радев-
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  • разследване-
  • крими-
  • българия

Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост, каза лидерът на Продължаваме промяната

Асен Василев отговори на Радев: Бащата на един от убийците от Пловдив показва любов към Прогресивна България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията". Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев след днешното изказване на премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет (МС).

"Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите", припомни Асен Василев.

"А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците - руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към "Прогресивна България". Разбираемо е защо харесват "Прогресивна България" - само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците - над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал", пише още Василев.

"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост.

Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?", категоричен е лидерът на ПП.

Лидерът на "Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остра атака срещу премиера Румен Радев след думите му, че хората, които "разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизма“, днес са възмутени от фашистките символи на задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Василев отговори с препратка към един от най-разпознаваемите паметници в града: "Колкото до паметниците - над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал.“

В публикацията в социалните мрежи Василев постави въпроса и дали ДАНС е разполагала предварително с информация за съществуването на неонацистки мрежи в страната и какви действия са били предприети срещу тях.

В края на публикацията си той отново поставя въпроса за действията на службите преди убийството:

"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост. Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?“

Изказването на Василев идва след изявлението на Радев днес преди заседанието на Министерския съвет, в което премиерът коментира убийството в Пловдив, младежката престъпност и фашистките символи, свързвани с част от задържаните.

"През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални“, каза премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лама Иво Калушев

    141 27 Отговор
    А вашия Васил Мазгата плати 200 бона на сметката на Ивей да думка тулковци на хижа Петрохан

    Коментиран от #174

    16:06 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами

    109 24 Отговор
    Радев мълчи и за колежките на леля Асена от Петрохан...

    16:06 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гейлорд кукорчу

    73 12 Отговор
    ти-ри-ри-рам

    16:07 12.08.2026

  • 8 Фейк - либераст

    90 12 Отговор
    - Асане, как са децата, растат ли?
    - А, добре са децата! Те са като партиите: Малките реват, големите КРАДАТ!

    16:08 12.08.2026

  • 9 Някой

    121 15 Отговор
    Ами те и престъниците в Софийския затвор си имат политически пристрастия, а сигурно немалка част проявяват такава към ПП. Това прави ли ви престъпници?
    Много ниско паднаха деснобесните.

    16:08 12.08.2026

  • 10 Ха мит ха ни мит

    76 12 Отговор
    За данс ,питайте шиши и боко ,до скоро те го държаха.

    16:08 12.08.2026

  • 11 Киборг и кисело мляко

    100 30 Отговор
    "Асен Василев, ти ли ще учиш президента Радев на отговорност? Същият, който сега крещи за неонацисти, допреди броени дни мълча като пън, когато управляващите изтриваха паметници и защитаваха скандиращи нацистки лозунги по телевизията. Президентът Радев не ти е длъжен да се оправдава на теб – ти си човекът, който обича да сочи с пръст, ама като дойде време за отговорност, се криеш зад партийната линия. Остави Альоша на мира – той пази Пловдив от повече врагове, отколкото ти си видял в живота си. България има нужда от държавник, не от фалшив моралист, дето всяка седмица сменя посоката на вятъра."

    🔴 С
    ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #56, #94

    16:10 12.08.2026

  • 12 Хаха

    86 15 Отговор
    Асеня, внимавай Радев да не си отвори устата за педроханските ви изцепки в хижата, щото май там всички бяха ваши хора, които някои от вас често са посещавали, а Радев едва ли си има и на идея кои са поименно всичките му избиратели...

    16:10 12.08.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    65 12 Отговор
    АСЕН ВССИЛЕВ КАТО ГРАЖДАНИН И ДЕПУТАТ
    ОТ ЕДИН ОТ НАЙ КРАДЛИВИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ - ХАСКОВО
    .....
    ЗАЩО СИ МЪЛЧИ ЧЕ В РОДНИЯ МУ ГРАД ЗЛАТКО БАРЕТАТА И ОПГ ФОРУКОМ ИМАТ ЗАЕДНО 5 КАЗИНА ПЕРАЧНИЦИ НА ПАРИ
    ....
    А БАЩАТА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГЕРБ ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВ ,
    ВЕЛИЧКО МИНЕВ Е СЪДРУЖНИК В ТЕЗИ КАЗИНА :)

    16:10 12.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Егати лайнта!

    73 16 Отговор
    А останалите убийци и педофили симпатизират на ПП. Като искаш да се мерим по този начин - статистически за ПП гласуват само престъпници.

    Коментиран от #30

    16:12 12.08.2026

  • 16 Тоя е изключително гнусен

    68 12 Отговор
    А децата към кого показват любов петроханцо? Неолибералните ви извращения ли?

    16:12 12.08.2026

  • 17 Госあ

    57 9 Отговор
    Аве Едгард, любов показвахте вие посещавайки хижата на Петрохан! Недей да въртиш пинизи! Симпатизанти - секви! Колко убийци са показвлали "любов" към класическа музика. И кво? У Петрохан сте пряко набъркани!

    16:12 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Колонизаторите

    39 11 Отговор
    Ние пък 36 години работим с всякакви убийци, наричайки ги партньори и не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    16:13 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ася розавия пеньоар

    54 9 Отговор
    ася най малко ти имаш право дА говориш - през вашо време и благодарение на вас не се прие регистъра за педофили защо ли половината от пп дб сте с различна орентация - по ваше време и вашия кме направи баба алино по ваше време и с ваша подкрепа се промени конституцията и се създаде домавата книга .по ваше време и с ваша подкрепа се създаде бандата на калушев най вече вие бяхте едни от споносрите им .и не на последно място кирчо твоя ортак помогна на македония - а да не забравя ти като топ финансист си осъден да заплатиш 3 000 000$ за това че си фалирал фирмата която си имал с ортака си е какво повече

    16:13 12.08.2026

  • 22 Дарвин

    40 10 Отговор
    Абе ясно е че на Асен любовта му дойде в повече.... Хамелеоните Асен и Кико които се сгодиха с боко се любиха с шишко. Това разбрах.....

    16:13 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абсурдистан

    24 16 Отговор
    Историята го е доказала: фашизмът и комунизмът са двете лица на една и съща монета.

    16:14 12.08.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 8 Отговор
    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ХАРМАНЛИ КОМИСАР АНГЕЛ ЦАНКОВ- 4 ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ - ДВЕ НА ИМЕТО НА МАЙКА МУ , ДВЕ НА ИМЕТО НА СИНА МУ,
    А ДЪЩЕРЯ МУ Е СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ КМЕТ ТАЕКУОНДОТО:)
    .....
    30 ГОДИНИ ПОЛИЦАЙ , 15 ГОДИНИ ШЕФ НА ОД МВР ХАСКОВО
    ... И АСЕН ВАСИЛЕВ НЕ ЗНАЕ ЧЕ Е БИЛ СЪДРУЖНИК С ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ГОШО КАРАТИСТА - УПРАВИТЕЛ НА КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)

    16:14 12.08.2026

  • 26 Анонимен

    26 11 Отговор
    Василев ти лично и Киро водехте платените божкови протести Йотова назначи Гюро против законите ни и хоп Радев завладя овладя всичко и сега се мисли за собственик на България

    16:14 12.08.2026

  • 27 Госあ

    25 6 Отговор
    Едгард се казваше хлебарката от Мъже в Черно, с който Кокор е лика-прилика, нали?

    16:15 12.08.2026

  • 28 Частна Република България

    41 9 Отговор
    А бе ,аз да ви кажа честно,мисля че ,Путин стой зад всичко това. Няма кой друг да е виновен. Нито родителите,нито обществото,нито училището,нито правосъдието.. само Путин ще да е виновен. А да. И паметника на Альоша. Путин от там изпраща разни сигнали в главите на пловдивчани.

    16:15 12.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Айляк

    41 9 Отговор
    Трите глу пачки в действие - Кокоринка, Андрея Гюрова и псевдоакадемик Денкова.
    И тия трите действително ги бройте в женски род, иначе ще се обидят.

    16:16 12.08.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 7 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАЩО НЕ КАЖЕ
    ЧЕ СЛЕД КАТО ИЗГОНИХА ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА ОТ
    ЯЗОВИР ИСКЪР И
    ......
    СЕГА ТОЙ СТРОИ КОНАК В РОДНИЯ МУ ГРАД ХАСКОВО , ОТ КЪДЕТО Е ДЕПУТАТ, НА ЯЗОВИР СИВАТА ВОДА :)

    16:17 12.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сега да изброим доказаните ПДФили от

    34 7 Отговор
    ППлгДБ: Васко Мазгата, Бобчо Сандов, дрътия амбреаж Тома Белев, любителя на малки африканчета Владо Панев и още много знайни и незнайни ПДФли от така самонареклата се "демократична общност"

    16:18 12.08.2026

  • 37 Янко

    28 6 Отговор
    Петроханци изкочиха да защитават европейските ценности. Кака асенка и гюро.

    16:20 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този удари дъното,

    18 8 Отговор
    но не му стигна и зве да копае ...

    16:20 12.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Убийците

    18 17 Отговор
    Убийците до един са чеда на русопутски из мети.

    16:21 12.08.2026

  • 42 стоян георгиев

    23 9 Отговор
    Петроханските сектанти забравиха ли за труповете и педофилите около собствената им партия? Че даже кмета им дарил 80 хил евро на хижаря-педофил!

    16:21 12.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А извратеняците от Петрохан

    11 7 Отговор
    близост с продължаващите промяната. Това, кокорчо, нищо не значи. А ако значи нещо, показва простотията в семействата на убийците. Нормален човек не би се дискредитирал с политици и партиите им, освен ако не си напълни чекмеджето след това.

    16:22 12.08.2026

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    СЪУЧЕНИК НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ ОТ ЕЗИКОВАТА.
    МНОГО МЛАД,
    ВЗИМАХ ЧАСТНИ УРОЦИ ПРИ КЛАСНАТА ИМ
    ПО АНГЛИЙСКИ ЗА ТОЕФЛ :) ЗАТОВА ЗНАМ:)

    Коментиран от #63

    16:22 12.08.2026

  • 46 виктория

    10 4 Отговор
    а един комшия показва любов към теб!!!

    16:22 12.08.2026

  • 47 Аз съм от ссср

    19 16 Отговор
    Всички партии без Прогресивна България и Възраждане подкрепят неонацистите в Украйна значи подкрепят и такива в България.

    16:23 12.08.2026

  • 48 Ти да видиш

    13 8 Отговор
    А един от убийците е гласувал за ДайБг...

    16:23 12.08.2026

  • 49 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    25 15 Отговор
    АЙДЕ И НА ТОЗИ ПАК РАДЕВ И ПУТИН СА МУ ВИНОВНИ.

    Коментиран от #71

    16:23 12.08.2026

  • 50 ПБ убиват народа

    13 9 Отговор
    а симаптизантите им убиват клети неудачници

    16:24 12.08.2026

  • 51 НЯКОЙ

    16 6 Отговор
    По нагъл си от шишкото и толупа

    16:25 12.08.2026

  • 52 асанке

    8 4 Отговор
    нешту алла -балла джиджи биджи?

    16:25 12.08.2026

  • 53 Ти да видиш

    11 12 Отговор
    Като се появиха ПП-тата у нас, даже БСП и ДПС взеха да ми стават симпатични в сравнение с тях.
    Сега, като дойде Мунчовизацията, дори ПП-та, взеха да приличат на "що годе нормални" (в политическо отношение ;) ).
    Накъде сме тръгнали, Боже?!?!

    16:26 12.08.2026

  • 54 Констатация

    11 6 Отговор
    Петроханче от сливенската махала, ти утрепа рибатъ у гьолъ, бе!!!! -))))))))

    16:26 12.08.2026

  • 55 Тези з.адници не ми дават алтернатива

    11 12 Отговор
    И ще гласувам за Йотова.

    16:27 12.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 между другото

    17 7 Отговор
    Защо чакахте Радев да каже нещо, за да се обадите и вие?

    16:27 12.08.2026

  • 58 Отечество

    9 3 Отговор
    Башщата на една от пиклите е изнасилил котка.

    16:29 12.08.2026

  • 59 реалист

    11 7 Отговор
    Кокорчо , майките от Петрохан показаха любов към ПП-ДБ , капиш ?

    16:29 12.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 коко

    11 7 Отговор
    Трагичното е това че нашите копейковци не са чели дори един руски класик.Наскоро питах един обожествяващ Путин чел ли е Чехов а той ми отговори че глупостите на украински нацисти не чете...

    16:29 12.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Григор

    18 7 Отговор
    "Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост."
    Наглеца си ти уважаеми! И то завършен! Щом от такава трагедия се опитваш да правиш политика, значи нямаш капка морал! Силно политизиране на случая и тонове злоба и омраза спрямо всичко руско. Заедно с Денков дори са си измислили тяхно си понятие "руски неофашизъм". Такова животно няма уважаеми.Няма, защото Русия е дала над 20 милиона жертви и там фашизъм не вирее. Просто няма как да стане! Има украински неофашизъм олицетворяван от "Айдар", "Азов", "Десен сектор" и още една камара други. Същите тия дето имат свастики по знамената и по униформите си. Татуировката на свастика по тялото е задължителна. "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не са български формации. Ако зависеше от тях, паметника на "Александър-II-Цар Освободител" отдавна щеше да е демонтиран, защото според тия "българчета" не му е мястото пред парламента. Слава Богу, че от тях нищо не зависи. Хората се произнесоха кой ще кара влака!

    Коментиран от #120

    16:30 12.08.2026

  • 66 Шапкаря

    13 6 Отговор
    Тия/кокорчовци/ ептен се оср..а!

    16:30 12.08.2026

  • 67 Сорт

    12 5 Отговор
    А Спецов показва любов към Асен Василев

    16:31 12.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Сатана Z

    10 7 Отговор
    Асене,ПП : Петроханските Педофили са грижливо финансирани от твоята партия с неограничени парични потоци и влияние.Т

    16:31 12.08.2026

  • 70 Ний ша Ва упрайм

    11 6 Отговор
    хахахахахаха колко злоба и ненавист има у тоя май свършиха парите у файтона хахахахаха

    16:31 12.08.2026

  • 71 тебе по добре на шрот

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    отколкото на гранули

    16:31 12.08.2026

  • 72 коко

    10 8 Отговор
    Трагичното е това че нашите копейковци не са чели дори един руски класик.Наскоро питах един обожествяващ Путин чел ли е Чехов а той ми отговори че глупостите на украински нацисти не чете...

    16:32 12.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Психиатър коко

    8 2 Отговор
    Учудващо е колко особи с комплекси и изкривено мислене има в България.

    16:35 12.08.2026

  • 76 Ами...

    8 5 Отговор

    До коментар #43 от "Истината:":

    Положението замяса на трагедия в последните пет години, след като един самовлюбен ИД...И...ОТ беше подтикнат от някакви сили да вдигне юмрук. До тогава държавата ни беше едно добро и спокойно място за живеене.

    16:36 12.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 5 Отговор

    До коментар #63 от "а кой та научи":

    АЗ СЪМ ПРАВИЛ МАГИСТРАТУРА В НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ В ТУЛУЗА ФРАНЦИЯ :)

    Коментиран от #98

    16:37 12.08.2026

  • 79 миме

    7 7 Отговор
    гнусния кокор пак е с възпален г.3, въпроса е това от нередовно щпилене ли е или от прекалено думкане

    16:37 12.08.2026

  • 80 АсенЧо

    12 1 Отговор
    700 евро - такава гаранция са получили от съда двамата младежи, които нападнаха и биха двама непалци в Пловдив в края на миналия месец. По колко взеха наглеците от Невидимата Съдебна ВЛАСТ за тая услуга ?

    Коментиран от #95

    16:39 12.08.2026

  • 81 Един от водачите

    9 7 Отговор
    на първата гей коалиция в ЕС - кака Асенка отново се изказва неподготвен!!!

    16:39 12.08.2026

  • 82 Каква неонацистка мрежа?

    7 5 Отговор
    Истериците от ППДБ съвсем слънчасаха. След като техния човек Иван Игов,който беше училищен психолог (уреден незнайно от кого) по времето, в което Денков е бил гимназист в НПМГ, изръси тъпотията за руския фашист, сега слушаме продължението от човека, който лансира Гюров за премиер. Гюров и Кандев могат да дадат отговор на този въпрос на подсъдимия Василев.

    16:39 12.08.2026

  • 83 миме

    7 5 Отговор

    До коментар #77 от "БРАВО":

    че даже и дронове пращат в България , а ние късаме от залъка на майките и пенсионерите да даваме още и още на режима

    Коментиран от #101

    16:41 12.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Кои дрънкат повече

    5 2 Отговор
    КРАСИВИ и празни приказки - Радев или ППДБ?

    На думи ги докарват много добре!

    На дело - ППДБ са Шарлатаните на Радев.

    16:42 12.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Припомнете ми

    8 3 Отговор
    кои защитаваха със зъби и нокти дерогацията на ЛУКойл?
    Не бяха ли ППДБ?
    Кои сключваха среднощни сделки с руски газ?
    Има пропаст между думите и действията на ППДБ.

    Коментиран от #113

    16:46 12.08.2026

  • 88 Обикн.българин

    8 6 Отговор
    Жалък самотник си,щом премина на тема докосваща най чувствителните сетива на читателите.Хората,хората Асене,определиха 131 депутати за партията на Р.Радев.Те просто заложиха на сигурното,за утрешния си ден.2030 година,ще приключи първия мандат на "Прогресивна България"! Ще последва втори,а кучетата ще продължат да лаят,защото трябва да ядат.

    Коментиран от #105, #115

    16:48 12.08.2026

  • 89 русофил

    3 2 Отговор
    начи как мразим блгареге!

    16:49 12.08.2026

  • 90 Керчо

    4 6 Отговор
    Ще ме извините, но КОКОРЧО извършва физиологични нужди на открито.

    16:50 12.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Киборг":

    това по русофилската част.едва ли ще преядат с твоята биренка

    16:51 12.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дедо Пене

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Киборг и кисело мляко":

    Какъв Президент Радев, ве ц.ървул, в коя държава живееш като Радев вече 4 месеца е Премиер. И си набутай паметника Альоша(на окупаторите-1944-1989г) в миризливият з.дник!!!

    16:52 12.08.2026

  • 95 Кристина

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "АсенЧо":

    А каква трябва да е МНО за причинена лека телесна повреда? Идея нямаш какво е регламентирано в Глава 7 на НПК и в частност в чл. 386 в производство с непълнолетни, ама ръсиш мозАци!

    16:53 12.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Абсолютно е прав Асен Василев

    9 7 Отговор
    И завърши че Радев и олигарсите му ще върнат всички откраднати милиарди от народа -
    Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост, каза лидерът на Продължаваме промяната

    16:54 12.08.2026

  • 98 Сорбоната

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    сон жьосмон🤡 алката що изтърва
    шо е пикрит и има ли той находище у вас

    16:55 12.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Правилно

    7 9 Отговор
    Браво, господин Василев, точно в десятката.

    16:57 12.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Крадю Руменов

    9 5 Отговор
    Бащата садист може да е прогресист и путинофил, но всички знаем, че "ОПОЗИЦИЯТА Е ВИНОВНА". Генералът НАШ го каза!

    16:57 12.08.2026

  • 103 русофил педроханец

    1 4 Отговор
    всички сме едно

    16:58 12.08.2026

  • 104 ПРАВ Е ВАСИЛЕВ - УС НА БАН ГИ РАЗКРИ

    6 3 Отговор
    „ГУМЕН“ РАДЕВ ОТКРАДНА ИЗБОРИТЕ НИ! 💥🔥

    🤖 МАШИННА ИЗМАМА С МАДУРОВКИ: ⚡

    ЗАРЕЖДАТ МАНИПУЛИРАН СОФТУЕР НА ФЛАШКИТЕ. 💾
    ТИ ГЛАСУВАШ И ВИЖДАШ СВОЯ ИЗБОР. 🗳️

    МАШИНАТА ПРЕХВЪРЛЯ ГЛАСА ТИ ЗА ДРУГА ПАРТИЯ. 🔄

    НИКАКВА СЛЕДА, БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВО. 🚫

    40% ФАЛШ! ОТКРАДНАТИ ГЛАСОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! 📉💰

    🇩🇪 В ГЕРМАНИЯ ПРЕМАХНАХА
    МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАТ САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, ЗАЩОТО СЪДЪТ ГО ОБЯВИ ЗА НЕПРОЗРАЧНО И ПРИКРИВА ИЗМАМА.

    ❓ ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА С МАШИНИ? СЛЕД КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ В ЕВРОПА СЕ ОТКАЗА ОТ ТЯХ ИМЕННО ЗАРАДИ ЛИПСА НА ПУБЛИЧЕН КОНТРОЛ?

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    16:59 12.08.2026

  • 105 Дон Отворко

    8 4 Отговор

    До коментар #88 от "Обикн.българин":

    Кои "хора" избраха Зеления чорап, за да ги "оправи"? И той като царя ще оправя България наред с Копринков, който няма спирка в кр.аденето(идеята "БОТАШ" е на Копринков, реализирана от Катамарана и Гълъба)?
    В НИКОЯ ДЕМОКРАЦИЯ НЕ ИЗБИРАТ ВОЕНЕН ЗА ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ПРЕМИЕР!!!
    ИЗКЛЮЧЕНИЕ Е САМО АКО ДЪРЖАВАТА Е ВЪВ ВОЙНА!!! Р А З Б Р А Х Т Е Л И Б Ъ Л Г А Р Ч Е Т А?

    16:59 12.08.2026

  • 106 Анонимен

    7 4 Отговор
    И всичките гнусотии написани тук от привърженици на РАДЕВАТА малоумщиница тези били радевитехахахаха ТИНЯ сте и не представлявате България

    17:00 12.08.2026

  • 107 Засрами се!

    0 2 Отговор
    ...........

    17:00 12.08.2026

  • 108 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 6 Отговор
    ТИНЕЙДЖЪРИТЕ НЕОФАШИСТИ СА РУСОФИЛИ ................... ПОКЛОННИЦИ НА ПУТЛЕР И ЧОРАПА ................... ФАКТ !

    17:02 12.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 !!!?

    8 2 Отговор
    Фашистки шпитцкоманди симпатизират на прокремълската "Прогресивна България"...търколило се гърнето та си намерило капака !!!?

    17:05 12.08.2026

  • 111 Ами

    2 4 Отговор
    От 2003 година на сам в България редовно се провежда "Луков марш"
    и това е общоизвестно. Така, че едва ли в ДАНС не го знаят.
    Може да се каже, че участниците в "Луков марш" са по-скоро
    на страната на окраина от колкото на страната на Русия.
    Ясно че на някой Русия им е виновена за всичко,
    но това едва ли има връзка с реалността.

    17:06 12.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Робокоп

    4 2 Отговор

    До коментар #87 от "Припомнете ми":

    Дерогацията г.лупако беше разрешена от САЩ и ЕС но ние под натиск на ГЕРБ и клакьорите от ИТН и БСП се направихме по-големи християни от Папата!!!

    17:06 12.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Пандо

    5 7 Отговор

    До коментар #88 от "Обикн.българин":

    Мойто момченце, за Радев са гласували някъде към 17% от имащите право да гласуват. Радев са го избрали с гласовете на комунисти, милиционери и фатмаци, а НАРОДЪТ масово НЕ Е ГЛАСУВАЛ. Така че не ми говори, че народът бил избрал Радев. Народът остави фатмаците да изберат Радев, сега народът ще си плати сметката за това.

    17:13 12.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Гюров ще го изхабите

    2 7 Отговор
    Асенчо, не коментираш случая в Банско, нито това, че направи сглобка с комуниста еднокнижник Боко !
    Проспахте години ! ПБ са на власт от 3-4 месеца !

    17:16 12.08.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 мето

    2 5 Отговор
    Боко , да не забравя че тези убийци се родиха и израснаха по негово време. Но номерът на селския тарикат не минава.

    17:17 12.08.2026

  • 122 Цък

    5 7 Отговор
    Този е много противен и най важното е некомпетентен. Започнаха да излизат данни , че групата е вилняла от две години. Родители свидетелстват как децата им са били на крачка от смъртта. Къде беше този не Гей, нали те управляваха.

    17:18 12.08.2026

  • 123 Дон Отворко

    4 4 Отговор
    Първо г.лупак-Григорий паметника на царя на коня е на Александър 1-ви и никой не би го пипнал, защото НЯМА НИЩО ОБЩО С К. ОМУНИСТИТЕ И С ПУТИН(КГБ-от. репка).
    Второ:В Русия има над 21 неонацистки организации(вкл. в Москва)
    , които КГБ използва да сплашва и втвърдява руснаците.
    Не е зле да научиш и друг чужд език за да го ползваш за сравнение на руската пропаганда.

    17:18 12.08.2026

  • 124 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 5 Отговор
    Пепейците подскачат като ужилени. Само онова чучело от дивана не се е обадило!

    17:18 12.08.2026

  • 125 бай Дончо

    2 6 Отговор
    Коки ако не беше Радев днес да си падар на някой селски бустан

    Коментиран от #155

    17:19 12.08.2026

  • 126 Гюров ще го изхабите

    2 8 Отговор
    Асенчо, не коментираш случая в Банско, нито това, че направи сглобка с комуниста еднокнижник Боко !
    Проспахте години ! ПБ са на власт от 3-4 месеца !

    Коментиран от #154

    17:19 12.08.2026

  • 127 Психиатър

    4 4 Отговор
    Фашисти и хомосексуалисти обединени в търсене за загубената идентичност. Сложен проблем, но донякъде решим. Да ми звъннат! 0555 и т.н. Ролята на телефонен секретар съм поверил на д-р Гълъбова.

    17:23 12.08.2026

  • 128 Фют

    2 2 Отговор
    Ама всеки си има глава на раменете.
    Любов може да се показва към всеки, това не е повод за девиации.

    17:26 12.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 !!!

    4 6 Отговор
    Долен политик Асен Василев!

    17:49 12.08.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Васил

    3 6 Отговор
    А бе ПиДъ Рас Василев, вие ПитроХианците затрихте 6 пъти повече хора. Дебел Пайдал.

    17:56 12.08.2026

  • 140 Асене,

    5 4 Отговор
    Мисля, че трябва да ти се вярва, защото ти от любов разбираш, нали? Ама от това, че над половината българи сме зад Радев, трябва ли да се прави извода, че сме лоши хора, пардон, исках да кажа, че пак Путин е виновен... Асене, Асене ...

    Коментиран от #142

    17:58 12.08.2026

  • 141 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #135 от "Допълвам":

    Най ниското стъпало на обществото ни сте радевите иначе как ще ви манипулира лъже граби хахахаха А ФАКТИТЕ ВИ ОТРАЗЯВА ЧИННО ПОСТОЯННО ХАХАХАХА ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ ЗАГРАБЕНА ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ДА СИ ВЪРНЕМ СВОБОДАТА ДА СИ ВЪРНЕМ ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #150

    17:58 12.08.2026

  • 142 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #140 от "Асене,":

    АМИ ТОГАВА РАДЕВИТЕ РОБИ ДА СИ НАПРАВИТЕ РАДЕВА ДЪРЖАВА 140 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО АМА МНОГО БЪЛГАРИ КОЙ ВИ Е ИЗЛЪГАЛ ЧЕ БЪЛГАРИЯ ВИ Е СОБСТВЕНОСТ

    Коментиран от #144, #145, #146

    18:00 12.08.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Защо докладваш, бе?

    2 4 Отговор

    До коментар #142 от "Анонимен":

    Сам си разкриваш етноса и после докладваш. Ясно е, че не си българин.

    18:10 12.08.2026

  • 147 Горски

    5 5 Отговор
    Василев явно на свой ред обвинява избирателите на ПБ в неонацизъм. В същото време и в комунизъм, и т.н. Но пък много му е важно да бутне де що паметник намери, който не му е по вкуса! Очевидно забравяйки, че народ, който не помни историята си, няма и бъдеще! Или пък точно заради това! За жалост досега повечето ни политици се реализират основно в бутането и унищожението и почти никак в съзидание и развитие. Откакто демонтираха Паметника на СА за "ремонт" в София, всичко цъфна и върза - булевардите са с нов асфалт, троторите - с нови плочки, има безброй места за паркиране, между сградите има огромни зелени площи, в детски градини и училища има място за всички деца, няма задръствания, въздухът е по-чист от този на Витоша ... изобщо настана невиждан рай. Асен Василев преди на изнесен запис говори, за одобрени от посолството за службите. Реално се изказа като чужд агент от американското посолство. Да прочете НК, раздел 2 предателство и шпионство. И за неговото по-точно член 105, за обслужване като чужд агент, с 5-15 години затвор.

    Коментиран от #149

    18:10 12.08.2026

  • 148 Радев,

    6 3 Отговор
    ти от коя креатура си? Май си от неонацистките руски бандити с мотори, които те придружаваха на Шипка с руските знамена! Те дрогират българчетата с тази гнусна пропаганда. Този Боташ Крадев Лъжец се оказа най- големият предател, защитаваш руските олигархични интереси. Как пък един път не отиде да преговаря с военния престъпник Путин! И като президент не посети Украйна, където живеят много истински българи!

    18:12 12.08.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Кой

    5 0 Отговор
    ни натресе ПБ ?

    Коментиран от #156, #161

    18:16 12.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Напротив

    4 2 Отговор

    До коментар #126 от "Гюров ще го изхабите":

    добре, че направиха сглобката, та вече сме в Шенген, в еврозоната и брутният ни вътрешен продукт е нарастнал 20 пъти в сравнение с 1989 година. Радев ще съсипе всичко!

    18:18 12.08.2026

  • 155 За Харвард

    4 2 Отговор

    До коментар #125 от "бай Дончо":

    чувал ли си?

    18:19 12.08.2026

  • 156 Решетников

    5 0 Отговор

    До коментар #151 от "Кой":

    Митрофанова, Гергов и червените капиталисти масони.

    Коментиран от #160

    18:19 12.08.2026

  • 157 Тост

    6 2 Отговор
    Радев не заслужава да му се отговаря.

    18:21 12.08.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #156 от "Решетников":

    Те ли финансираха декемврийските протести?

    18:23 12.08.2026

  • 161 Ти по-добре

    1 4 Отговор

    До коментар #151 от "Кой":

    питай кой натресе родителя ти, който не ти е баща, че да го научиш.

    Коментиран от #163

    18:24 12.08.2026

  • 162 Момчето

    0 1 Отговор
    Василев,кога ше има избори?

    18:25 12.08.2026

  • 163 Педофилски

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "Ти по-добре":

    ловец ли си?

    18:27 12.08.2026

  • 164 Ти си

    1 2 Отговор

    До коментар #159 от "ловец на копейки":

    отцеубиец! И заплашваш!

    18:27 12.08.2026

  • 165 С ВАС СМЕ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ.

    2 3 Отговор
    Сега яжте на Муню ушите.

    18:30 12.08.2026

  • 166 Верно ли

    4 3 Отговор
    Как я показва тази любов, бе, Хасане? Както ти към Спецката? Кажи за вашите хора чий са го дирили на Петрохан и защо умряха 6 човека горе, не ни баламосвай с тия любови!

    18:30 12.08.2026

  • 167 хескьой

    2 1 Отговор
    каунь, що не спреш да бауцаш? не си интересен, най вероятно и за деби лите дето идваха на платените протести лани!

    18:31 12.08.2026

  • 168 Месията

    5 1 Отговор
    не спира да се излага. Иска не да управлява, а да командори държавата. Елементарен, безсилен, некомпетентен. Милион и половина са като него за съжаление

    18:33 12.08.2026

  • 169 Маня

    2 3 Отговор
    Точно от поклонници на Бандерите мнения не щем

    18:33 12.08.2026

  • 170 русофилите в България

    4 3 Отговор
    трябва да бъдат изхвърлени в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ за да пребъде България!

    Коментиран от #171

    18:37 12.08.2026

  • 171 Боа

    1 2 Отговор

    До коментар #170 от "русофилите в България":

    Ти не Беше ли 500години турски Роб??????

    18:46 12.08.2026

  • 172 Джензи

    1 1 Отговор
    Избори 2 в 1 !

    18:49 12.08.2026

  • 173 Гост

    0 1 Отговор
    Абе, гризач, може ли да търсиш отговорност от трето лице, че първо лице е проявило симпатии към него, докато е нападнал второ лице?
    Знаеш ли колко рецидивисти имате в електората си?

    18:50 12.08.2026

  • 174 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "лама Иво Калушев":

    Толкова мерзко изказване да политизират това... и заради бащата и радев ли е убийството... асенеее асеенеее

    18:52 12.08.2026

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