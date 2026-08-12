Асен Василев отговори на Радев: Бащата на един от убийците от Пловдив показва любов към Прогресивна България

"Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията". Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев след днешното изказване на премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет (МС).
"Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите", припомни Асен Василев.
"А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците - руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към "Прогресивна България". Разбираемо е защо харесват "Прогресивна България" - само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците - над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал", пише още Василев.
"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост.
Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?", категоричен е лидерът на ПП.
Лидерът на "Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остра атака срещу премиера Румен Радев след думите му, че хората, които "разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизма“, днес са възмутени от фашистките символи на задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Василев отговори с препратка към един от най-разпознаваемите паметници в града: "Колкото до паметниците - над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал.“
В публикацията в социалните мрежи Василев постави въпроса и дали ДАНС е разполагала предварително с информация за съществуването на неонацистки мрежи в страната и какви действия са били предприети срещу тях.
В края на публикацията си той отново поставя въпроса за действията на службите преди убийството:
"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост. Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?“
Изказването на Василев идва след изявлението на Радев днес преди заседанието на Министерския съвет, в което премиерът коментира убийството в Пловдив, младежката престъпност и фашистките символи, свързвани с част от задържаните.
"През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални“, каза премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 лама Иво Калушев
Коментиран от #174
16:06 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами
16:06 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 гейлорд кукорчу
16:07 12.08.2026
8 Фейк - либераст
- А, добре са децата! Те са като партиите: Малките реват, големите КРАДАТ!
16:08 12.08.2026
9 Някой
Много ниско паднаха деснобесните.
16:08 12.08.2026
10 Ха мит ха ни мит
16:08 12.08.2026
11 Киборг и кисело мляко
🔴 С
ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #56, #94
16:10 12.08.2026
12 Хаха
16:10 12.08.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЕДИН ОТ НАЙ КРАДЛИВИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ - ХАСКОВО
.....
ЗАЩО СИ МЪЛЧИ ЧЕ В РОДНИЯ МУ ГРАД ЗЛАТКО БАРЕТАТА И ОПГ ФОРУКОМ ИМАТ ЗАЕДНО 5 КАЗИНА ПЕРАЧНИЦИ НА ПАРИ
....
А БАЩАТА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГЕРБ ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВ ,
ВЕЛИЧКО МИНЕВ Е СЪДРУЖНИК В ТЕЗИ КАЗИНА :)
16:10 12.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Егати лайнта!
Коментиран от #30
16:12 12.08.2026
16 Тоя е изключително гнусен
16:12 12.08.2026
17 Госあ
16:12 12.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Колонизаторите
16:13 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ася розавия пеньоар
16:13 12.08.2026
22 Дарвин
16:13 12.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Абсурдистан
16:14 12.08.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А ДЪЩЕРЯ МУ Е СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ КМЕТ ТАЕКУОНДОТО:)
.....
30 ГОДИНИ ПОЛИЦАЙ , 15 ГОДИНИ ШЕФ НА ОД МВР ХАСКОВО
... И АСЕН ВАСИЛЕВ НЕ ЗНАЕ ЧЕ Е БИЛ СЪДРУЖНИК С ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ГОШО КАРАТИСТА - УПРАВИТЕЛ НА КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)
16:14 12.08.2026
26 Анонимен
16:14 12.08.2026
27 Госあ
16:15 12.08.2026
28 Частна Република България
16:15 12.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Айляк
И тия трите действително ги бройте в женски род, иначе ще се обидят.
16:16 12.08.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ СЛЕД КАТО ИЗГОНИХА ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА ОТ
ЯЗОВИР ИСКЪР И
......
СЕГА ТОЙ СТРОИ КОНАК В РОДНИЯ МУ ГРАД ХАСКОВО , ОТ КЪДЕТО Е ДЕПУТАТ, НА ЯЗОВИР СИВАТА ВОДА :)
16:17 12.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сега да изброим доказаните ПДФили от
16:18 12.08.2026
37 Янко
16:20 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този удари дъното,
16:20 12.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Убийците
16:21 12.08.2026
42 стоян георгиев
16:21 12.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 А извратеняците от Петрохан
16:22 12.08.2026
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МНОГО МЛАД,
ВЗИМАХ ЧАСТНИ УРОЦИ ПРИ КЛАСНАТА ИМ
ПО АНГЛИЙСКИ ЗА ТОЕФЛ :) ЗАТОВА ЗНАМ:)
Коментиран от #63
16:22 12.08.2026
46 виктория
16:22 12.08.2026
47 Аз съм от ссср
16:23 12.08.2026
48 Ти да видиш
16:23 12.08.2026
49 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
Коментиран от #71
16:23 12.08.2026
50 ПБ убиват народа
16:24 12.08.2026
51 НЯКОЙ
16:25 12.08.2026
52 асанке
16:25 12.08.2026
53 Ти да видиш
Сега, като дойде Мунчовизацията, дори ПП-та, взеха да приличат на "що годе нормални" (в политическо отношение ;) ).
Накъде сме тръгнали, Боже?!?!
16:26 12.08.2026
54 Констатация
16:26 12.08.2026
55 Тези з.адници не ми дават алтернатива
16:27 12.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 между другото
16:27 12.08.2026
58 Отечество
16:29 12.08.2026
59 реалист
16:29 12.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 коко
16:29 12.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Григор
Наглеца си ти уважаеми! И то завършен! Щом от такава трагедия се опитваш да правиш политика, значи нямаш капка морал! Силно политизиране на случая и тонове злоба и омраза спрямо всичко руско. Заедно с Денков дори са си измислили тяхно си понятие "руски неофашизъм". Такова животно няма уважаеми.Няма, защото Русия е дала над 20 милиона жертви и там фашизъм не вирее. Просто няма как да стане! Има украински неофашизъм олицетворяван от "Айдар", "Азов", "Десен сектор" и още една камара други. Същите тия дето имат свастики по знамената и по униформите си. Татуировката на свастика по тялото е задължителна. "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не са български формации. Ако зависеше от тях, паметника на "Александър-II-Цар Освободител" отдавна щеше да е демонтиран, защото според тия "българчета" не му е мястото пред парламента. Слава Богу, че от тях нищо не зависи. Хората се произнесоха кой ще кара влака!
Коментиран от #120
16:30 12.08.2026
66 Шапкаря
16:30 12.08.2026
67 Сорт
16:31 12.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Сатана Z
16:31 12.08.2026
70 Ний ша Ва упрайм
16:31 12.08.2026
71 тебе по добре на шрот
До коментар #49 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":отколкото на гранули
16:31 12.08.2026
72 коко
16:32 12.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Психиатър коко
16:35 12.08.2026
76 Ами...
До коментар #43 от "Истината:":Положението замяса на трагедия в последните пет години, след като един самовлюбен ИД...И...ОТ беше подтикнат от някакви сили да вдигне юмрук. До тогава държавата ни беше едно добро и спокойно място за живеене.
16:36 12.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #63 от "а кой та научи":АЗ СЪМ ПРАВИЛ МАГИСТРАТУРА В НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ В ТУЛУЗА ФРАНЦИЯ :)
Коментиран от #98
16:37 12.08.2026
79 миме
16:37 12.08.2026
80 АсенЧо
Коментиран от #95
16:39 12.08.2026
81 Един от водачите
16:39 12.08.2026
82 Каква неонацистка мрежа?
16:39 12.08.2026
83 миме
До коментар #77 от "БРАВО":че даже и дронове пращат в България , а ние късаме от залъка на майките и пенсионерите да даваме още и още на режима
Коментиран от #101
16:41 12.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Кои дрънкат повече
На думи ги докарват много добре!
На дело - ППДБ са Шарлатаните на Радев.
16:42 12.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Припомнете ми
Не бяха ли ППДБ?
Кои сключваха среднощни сделки с руски газ?
Има пропаст между думите и действията на ППДБ.
Коментиран от #113
16:46 12.08.2026
88 Обикн.българин
Коментиран от #105, #115
16:48 12.08.2026
89 русофил
16:49 12.08.2026
90 Керчо
16:50 12.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Механик
До коментар #68 от "Киборг":това по русофилската част.едва ли ще преядат с твоята биренка
16:51 12.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Дедо Пене
До коментар #11 от "Киборг и кисело мляко":Какъв Президент Радев, ве ц.ървул, в коя държава живееш като Радев вече 4 месеца е Премиер. И си набутай паметника Альоша(на окупаторите-1944-1989г) в миризливият з.дник!!!
16:52 12.08.2026
95 Кристина
До коментар #80 от "АсенЧо":А каква трябва да е МНО за причинена лека телесна повреда? Идея нямаш какво е регламентирано в Глава 7 на НПК и в частност в чл. 386 в производство с непълнолетни, ама ръсиш мозАци!
16:53 12.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Абсолютно е прав Асен Василев
Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост, каза лидерът на Продължаваме промяната
16:54 12.08.2026
98 Сорбоната
До коментар #78 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":сон жьосмон🤡 алката що изтърва
шо е пикрит и има ли той находище у вас
16:55 12.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Правилно
16:57 12.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Крадю Руменов
16:57 12.08.2026
103 русофил педроханец
16:58 12.08.2026
104 ПРАВ Е ВАСИЛЕВ - УС НА БАН ГИ РАЗКРИ
🤖 МАШИННА ИЗМАМА С МАДУРОВКИ: ⚡
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МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАТ САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, ЗАЩОТО СЪДЪТ ГО ОБЯВИ ЗА НЕПРОЗРАЧНО И ПРИКРИВА ИЗМАМА.
❓ ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА С МАШИНИ? СЛЕД КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ В ЕВРОПА СЕ ОТКАЗА ОТ ТЯХ ИМЕННО ЗАРАДИ ЛИПСА НА ПУБЛИЧЕН КОНТРОЛ?
⏰ ВРЕМЕ Е ЗА 100% ХАРТИЕН ВОТ! 🇧🇬🔥
16:59 12.08.2026
105 Дон Отворко
До коментар #88 от "Обикн.българин":Кои "хора" избраха Зеления чорап, за да ги "оправи"? И той като царя ще оправя България наред с Копринков, който няма спирка в кр.аденето(идеята "БОТАШ" е на Копринков, реализирана от Катамарана и Гълъба)?
В НИКОЯ ДЕМОКРАЦИЯ НЕ ИЗБИРАТ ВОЕНЕН ЗА ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ПРЕМИЕР!!!
ИЗКЛЮЧЕНИЕ Е САМО АКО ДЪРЖАВАТА Е ВЪВ ВОЙНА!!! Р А З Б Р А Х Т Е Л И Б Ъ Л Г А Р Ч Е Т А?
16:59 12.08.2026
106 Анонимен
17:00 12.08.2026
107 Засрами се!
17:00 12.08.2026
108 ЕДГАР КЕЙСИ
17:02 12.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 !!!?
17:05 12.08.2026
111 Ами
и това е общоизвестно. Така, че едва ли в ДАНС не го знаят.
Може да се каже, че участниците в "Луков марш" са по-скоро
на страната на окраина от колкото на страната на Русия.
Ясно че на някой Русия им е виновена за всичко,
но това едва ли има връзка с реалността.
17:06 12.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Робокоп
До коментар #87 от "Припомнете ми":Дерогацията г.лупако беше разрешена от САЩ и ЕС но ние под натиск на ГЕРБ и клакьорите от ИТН и БСП се направихме по-големи християни от Папата!!!
17:06 12.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Пандо
До коментар #88 от "Обикн.българин":Мойто момченце, за Радев са гласували някъде към 17% от имащите право да гласуват. Радев са го избрали с гласовете на комунисти, милиционери и фатмаци, а НАРОДЪТ масово НЕ Е ГЛАСУВАЛ. Така че не ми говори, че народът бил избрал Радев. Народът остави фатмаците да изберат Радев, сега народът ще си плати сметката за това.
17:13 12.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Гюров ще го изхабите
Проспахте години ! ПБ са на власт от 3-4 месеца !
17:16 12.08.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 мето
17:17 12.08.2026
122 Цък
17:18 12.08.2026
123 Дон Отворко
Второ:В Русия има над 21 неонацистки организации(вкл. в Москва)
, които КГБ използва да сплашва и втвърдява руснаците.
Не е зле да научиш и друг чужд език за да го ползваш за сравнение на руската пропаганда.
17:18 12.08.2026
124 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:18 12.08.2026
125 бай Дончо
Коментиран от #155
17:19 12.08.2026
126 Гюров ще го изхабите
Проспахте години ! ПБ са на власт от 3-4 месеца !
Коментиран от #154
17:19 12.08.2026
127 Психиатър
17:23 12.08.2026
128 Фют
Любов може да се показва към всеки, това не е повод за девиации.
17:26 12.08.2026
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137 !!!
17:49 12.08.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Васил
17:56 12.08.2026
140 Асене,
Коментиран от #142
17:58 12.08.2026
141 Анонимен
До коментар #135 от "Допълвам":Най ниското стъпало на обществото ни сте радевите иначе как ще ви манипулира лъже граби хахахаха А ФАКТИТЕ ВИ ОТРАЗЯВА ЧИННО ПОСТОЯННО ХАХАХАХА ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ ЗАГРАБЕНА ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ДА СИ ВЪРНЕМ СВОБОДАТА ДА СИ ВЪРНЕМ ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #150
17:58 12.08.2026
142 Анонимен
До коментар #140 от "Асене,":АМИ ТОГАВА РАДЕВИТЕ РОБИ ДА СИ НАПРАВИТЕ РАДЕВА ДЪРЖАВА 140 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО АМА МНОГО БЪЛГАРИ КОЙ ВИ Е ИЗЛЪГАЛ ЧЕ БЪЛГАРИЯ ВИ Е СОБСТВЕНОСТ
Коментиран от #144, #145, #146
18:00 12.08.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Защо докладваш, бе?
До коментар #142 от "Анонимен":Сам си разкриваш етноса и после докладваш. Ясно е, че не си българин.
18:10 12.08.2026
147 Горски
Коментиран от #149
18:10 12.08.2026
148 Радев,
18:12 12.08.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Кой
Коментиран от #156, #161
18:16 12.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Напротив
До коментар #126 от "Гюров ще го изхабите":добре, че направиха сглобката, та вече сме в Шенген, в еврозоната и брутният ни вътрешен продукт е нарастнал 20 пъти в сравнение с 1989 година. Радев ще съсипе всичко!
18:18 12.08.2026
155 За Харвард
До коментар #125 от "бай Дончо":чувал ли си?
18:19 12.08.2026
156 Решетников
До коментар #151 от "Кой":Митрофанова, Гергов и червените капиталисти масони.
Коментиран от #160
18:19 12.08.2026
157 Тост
18:21 12.08.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Хмм
До коментар #156 от "Решетников":Те ли финансираха декемврийските протести?
18:23 12.08.2026
161 Ти по-добре
До коментар #151 от "Кой":питай кой натресе родителя ти, който не ти е баща, че да го научиш.
Коментиран от #163
18:24 12.08.2026
162 Момчето
18:25 12.08.2026
163 Педофилски
До коментар #161 от "Ти по-добре":ловец ли си?
18:27 12.08.2026
164 Ти си
До коментар #159 от "ловец на копейки":отцеубиец! И заплашваш!
18:27 12.08.2026
165 С ВАС СМЕ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ.
18:30 12.08.2026
166 Верно ли
18:30 12.08.2026
167 хескьой
18:31 12.08.2026
168 Месията
18:33 12.08.2026
169 Маня
18:33 12.08.2026
170 русофилите в България
Коментиран от #171
18:37 12.08.2026
171 Боа
До коментар #170 от "русофилите в България":Ти не Беше ли 500години турски Роб??????
18:46 12.08.2026
172 Джензи
18:49 12.08.2026
173 Гост
Знаеш ли колко рецидивисти имате в електората си?
18:50 12.08.2026
174 Пешо
До коментар #2 от "лама Иво Калушев":Толкова мерзко изказване да политизират това... и заради бащата и радев ли е убийството... асенеее асеенеее
18:52 12.08.2026