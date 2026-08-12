Асен Василев отговори на Радев: Бащата на един от убийците от Пловдив показва любов към Прогресивна България

"Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията". Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев след днешното изказване на премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет (МС).

"Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите", припомни Асен Василев.

"А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците - руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към "Прогресивна България". Разбираемо е защо харесват "Прогресивна България" - само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците - над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал", пише още Василев.

"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост.

Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?", категоричен е лидерът на ПП.

Лидерът на "Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остра атака срещу премиера Румен Радев след думите му, че хората, които "разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизма“, днес са възмутени от фашистките символи на задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Василев отговори с препратка към един от най-разпознаваемите паметници в града: "Колкото до паметниците - над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал.“

В публикацията в социалните мрежи Василев постави въпроса и дали ДАНС е разполагала предварително с информация за съществуването на неонацистки мрежи в страната и какви действия са били предприети срещу тях.

В края на публикацията си той отново поставя въпроса за действията на службите преди убийството:

"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост. Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?“

Изказването на Василев идва след изявлението на Радев днес преди заседанието на Министерския съвет, в което премиерът коментира убийството в Пловдив, младежката престъпност и фашистките символи, свързвани с част от задържаните.

"През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални“, каза премиерът.