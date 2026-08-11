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Александър Оскар: За тънката граница между патриотизма и национал-популизма

Александър Оскар: За тънката граница между патриотизма и национал-популизма

11 Август, 2026 16:00 1 039 46

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  • насилие-
  • българия

Патриотизмът обединява. Национал-популизмът разделя. Да бъдеш патриот не означава да вярваш, че твоят народ никога не греши

Александър Оскар: За тънката граница между патриотизма и национал-популизма - 1
Снимка: Фейсбук
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Последната седмица ни даде сериозен повод за размисъл. Оказа се, че значителна част от българското общество трудно прави разлика между патриотизма - любовта към родината и искреното желание тя да бъде по-добро място, и грозния национал-популизъм, който превръща тази любов в омраза към другия.

Това коментира във "Фейсбук" Александър Оскар.

Да обичаш България не означава да мразиш чужденците.

Не означава да се чувстваш превъзхождащ другите народи. Не означава да оправдаваш агресията, когато е извършена от „нашите“, или винаги да търсиш вината в някой друг.

Патриотът вижда проблемите на собственото си общество и иска да ги поправи. Национал-популистът винаги намира външен виновник - чужденците, малцинствата, Европа, „враговете“, все някой друг. Така собствените грешки удобно се превръщат в чужда вина.

Патриотизмът обединява. Национал-популизмът разделя.

Патриотизмът казва: „Обичам своята страна и искам тя да бъде по-добра.“

Национал-популизмът казва: „Моята страна е по-добра от останалите и всички други са виновни за проблемите ни.“

Историята многократно ни е показвала докъде може да доведе превръщането на националната гордост в национализъм, а на национализма - в омраза. Започва с думи, с търсене на врагове и с разделяне на хората на „наши“ и „чужди“. А когато обществото приеме това за нормално, последствията могат да бъдат катастрофални.

Да бъдеш патриот не означава да вярваш, че твоят народ никога не греши.

Напротив.

Истинският патриот има смелостта да вижда грешките на собственото си общество, да ги назовава и да работи те да не се повтарят.

Защото любовта към родината не се измерва с количеството омраза към останалите, а с това, което си готов да направиш, за да я превърнеш в по-добро място за всички, които я наричат свой дом.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПРАЗНОГЛАВЕЦ

    46 2 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА МУ ДАДЕ МАЛКО ЛЕД ДА СИ СЛОЖИ НА ГЛАВАТА ЗА ДА НЕ ПУБЛИКУВА ГЛУПОСТИ.КОЙ ГО Е ДИСКРИМИНИРАЛ ?

    16:04 11.08.2026

  • 3 Софиянец

    50 3 Отговор
    А за тънката граница между лекар и шарлатанин, или между ционист и фашист!!!!!

    16:06 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    43 2 Отговор
    Млъкни, скудоумнико!!!
    Такива местни слуги на ционистите като тебе, няма да изопачат истината, нито пък ще направят евреите по симпатизанти, или ще им изперат проваления имидж!!!
    Само ще бъдете мразени повече от преди, защото вашите гаменчета сътвориха чудеса от кретения, и истината тук не се замита като в Германия, примерно!!!

    16:11 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Я пак

    29 2 Отговор
    зад всяко зло стои юдей

    16:14 11.08.2026

  • 8 Сандо

    11 3 Отговор
    А тъжната истина е,че патриоти са тези,които Господаря назначи.Върху останалите се използват всички методи за въздействие дотогава,докато или ги опитомят,или ги съсипят.А писания като тоя материал има и ще има,можем да ги наричем интелектуални упражнения по темата,но те или преследват някаква поставена цел,или са оправдание на медията за заявен плурализъм.

    16:17 11.08.2026

  • 9 Точен анализ

    14 8 Отговор
    Да обичаш България не означава да мразиш чужденците, а да ги обичаш като братя. С изключение на украинците, те са действително редки д.ло.бичета. и мното т.пи.

    16:17 11.08.2026

  • 10 Меркуцио

    26 2 Отговор
    Изглежда господин Оскар използва клишето "национал-популизъм", имайки предвид национал-социалистическата работническа партия на Хитлер, известна още и като нацистка партия! И това объркване не е случайно, понеже в публичното пространство се върти заклеймяващото "крайнодесни", а става дума за хора с консервативни възгледи, които са преобладаващата част от европейските граждани.

    16:20 11.08.2026

  • 11 за еврея

    24 0 Отговор
    пак се очертава тежки дни, то просто не е човек

    16:21 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Губиш си времето

    23 3 Отговор

    До коментар #6 от "СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ СЪЩЕСТВУВА 70 ГОДИНИ":

    Чуекът никак не е прозд и едва ли си вярва на измишльотините. Просто за парички, както е казал Ботев - залага си и душата. Абсолютно съм сигурен, че когато посрещаме бойците-освободители от комунистическа Корея на Дунав мост, той ще избута всички ище е на първия ред с погача и букет.

    16:21 11.08.2026

  • 14 Петкан

    29 3 Отговор
    "Да бъдеш патриот не означава да вярваш, че твоят народ никога не греши." А дали ционистите от Израел не си мислят, че никог не грешат - дори когто убивст за няколко месеца над 100 000 невинни жертви Александре???

    16:28 11.08.2026

  • 15 Оскар Уяйлд

    16 0 Отговор
    Заровихте ли с ботокса томахавките заради Владо Карамазов?

    16:28 11.08.2026

  • 16 хъхъ

    26 2 Отговор
    Докторът наскоро беше написал във фейсбук, че в Газ@ не само не е извършен геноцид, ами населението се увеличило след операциите на Изр@ел там.

    16:30 11.08.2026

  • 17 Аре моля

    27 2 Отговор
    Този ционистки боклук Александър Оскар да спрете да го отразявате. Много молим

    16:34 11.08.2026

  • 18 ?????

    25 2 Отговор
    Уф.
    Най-патриотично е да си ционист и да подкрепяш Украйна.

    16:39 11.08.2026

  • 19 Спрете се,безумци!

    26 2 Отговор
    Спрете да давате трибуна на небългарски предатели! Най мразя да ме учат как да мисля"правилно"!

    16:39 11.08.2026

  • 20 Никой не мрази чужденците !

    27 2 Отговор
    Мразим вас ционистите. Ти виждаш ли "грешките" на собственото си израелско общество ? А мухлйо? Назоваваш ли ги ?

    16:40 11.08.2026

  • 21 Механик

    19 2 Отговор
    От жидове акъл и поучения не искаме. Да с и ходи в Израел, па да си гледа там талмуда. Тук е нежелан.

    16:46 11.08.2026

  • 22 Въпрос към Правителството:

    18 0 Отговор
    Защо се допуска ционистки теророристични клетки свързани пряко с Мосад в България да съществуват? Нима не знаят тези в МС и Службите за тази Федерацията на ционистите в България и за този доказан военнопрестъпник, израелският боклук Николай Гълъбов и за тези не повече от 5 олигофрена около него ? До кога на подобен абсурд ще бъдем свидетели? Впрочем и калушковците пак бяха свързани с Мосад по линия на международната "ренджерска организация" където половината поне от управителният съвет доказано са свързани и финансирани от фирми на Мосад. И това ли не знаят службите? ....А относно този гнусен за мен индивид Александър Оскар да го питам с кой приятели ще ни правиш бре през тази новата му измислица "Негев" ? С кой бре? Ти нормален ли си въобще и даваш ли си сметка че България е член на Римският статут и нарушаваш и българското законодателство включително ....аре черта към пустинята Негев и там си дрънкай на воля простотиите.

    Коментиран от #46

    16:46 11.08.2026

  • 23 Механик

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "80 години съветска пропаганда":

    Да бе Стоянчо, знаем кои са. И като заговори за убити деца, като какъв го виждаш оня дето онзи ден рече п ред цял свят, че руските д еца не са деца и могат да бъдат убивани? Каза го от трибуната на ЮНЕСКО, а информация има в нета колкото искаш, вкл. и от любимото ти дойчевеле.
    А онзи който каза "Нашите деца ще с е радват на живота и слънцето, а техните ще с е крият по мазетата", той както какъв е според твоето нежно сърце??5364

    16:49 11.08.2026

  • 24 Изчезни подъл мизернико

    19 2 Отговор
    Значи: Не означавало да оправдаваш агресията, когато е извършена от „нашите“ ама относно геноцида на Израел това не важи а? Леко усещане нямаш ли че е по добре да не си показваш кратуната и да замълчиш щото действително прекаляваш

    16:54 11.08.2026

  • 25 очилатко

    18 0 Отговор
    Първо този да каже какъв е? Не гражданин на коя страна е?
    " Неговият народ греши". Тези младежи да се държали гаменски и неуважително към народа домакин. Кога ще го разберат такива като Оскар.
    Той мълча оглушително когато убиха българския капитан Марин Маринов ,чиято съпруга ,днес четем,също е починала.

    16:57 11.08.2026

  • 26 ЕВРЕЙСКИ ВИЦОВЕ

    18 0 Отговор
    ТЕЗИ ТЕРМИНИ ЗА ПРОФЕСОРА ЕВРЕИН СА НЕЯСНИ.

    17:00 11.08.2026

  • 27 Много ме е яд

    16 0 Отговор
    Че навремето не го записах на диктофон Емил Кало какво говореше за тоя боклук. Ама много

    17:01 11.08.2026

  • 28 pycoфил

    0 9 Отговор
    начи как мразим блгарете!

    17:03 11.08.2026

  • 29 Като говори чфутката за

    13 0 Отговор
    "националната гордост" и "национализъм" от чие име говори ?

    17:07 11.08.2026

  • 30 Всичко написано

    14 1 Отговор
    до последната дума е наглост, подлост и двуличие

    17:14 11.08.2026

  • 31 Отец Дионисий

    11 0 Отговор
    Що бе ,едни основно с тюркско хазарски произход не бяха ли пренаписали библията и не се ли бяха описали като избраният народ ?

    17:21 11.08.2026

  • 32 Никой

    4 7 Отговор
    Българския патриот е " човек " който мрази народа си , но обича чужд народ , който му бил " братушка " .

    Коментиран от #35

    17:47 11.08.2026

  • 33 Има българска поговорка.....

    11 0 Отговор
    "КРАДЕЦА ВИКА ,ДРЪЖТЕ .....КРАДЕЦА !"
    И тук е същото.....

    18:04 11.08.2026

  • 34 Бахурчо

    9 0 Отговор
    Жалко че преди години не ги натоварихме на вагоните. Жалко.

    18:07 11.08.2026

  • 35 Новите Братушки

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    Явно си от почитателите на новите братушки 😂😂😂.

    18:27 11.08.2026

  • 36 Биско Чекмеджето

    6 0 Отговор
    Този се водеше съпруг на Костадин Ангелов, когато беше министър на здравеопазването. Та те така.

    18:30 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ПОЧНАТ ЛИ ЕВРЕИТЕ ДА СЕ ИЗКАРВАТ ЖЕРТВА

    11 0 Отговор
    Значи някой някъде е казал истината за тях.

    18:30 11.08.2026

  • 39 падналия ангел

    8 0 Отговор
    "Същата година е избран и за ръководител на катедра „Офталмология“ на Медицински университет – София. Специализирал е в САЩ и в Израел". Нормално, човека е евреин! Нищо, че е завършил езикова гимназия в България, висшето си образование и специализацията. Където и да е по света евреина си остава евреин...другите са гоя!

    18:32 11.08.2026

  • 40 ПЕШКИР

    3 0 Отговор
    Александър Оскар - очен лекар. Най-добре да ни си упражнява невежеството по теми които не разбира.
    Пък и май някой друг му пише текстовете ми се струва.

    18:48 11.08.2026

  • 41 Това са...

    3 0 Отговор
    Първият етнос официално записал на скрижали, преди 3000 години че е НАД другите е еvrейският. Втори за 10-15 години се изтипосаха германците. Днес завършени расисти са ционистите в Израел и евангелските протестантски фанатици в югоизточните щати на САЩ.

    18:54 11.08.2026

  • 42 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    За пореден път - нито дума за няколкодневния вандализъм на 300 еврейски гаменчета из Банско, предизвикал реакцията на българските гамени срещу тях.
    Характерно поведение у избран от Бога човек, доколкото е 100% проява на национал-популизъм.
    Само дето страната не е България 😂😂😂

    19:06 11.08.2026

  • 43 Дзак

    0 0 Отговор
    Не трябва да се смесват лични с обществено-политически отношения.

    Коментиран от #44

    19:10 11.08.2026

  • 44 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дзак":

    Това било фундаментализъм с много конкретни имена!

    19:11 11.08.2026

  • 45 Мазен слузест демагог

    2 0 Отговор
    Когато един човек си стои кротко, не можеш да разбереш какъв е, но когато циониста го удари без причина, разбира какъв е и не му харесва..., и се започва един рев за антисемитизъм, национал-популисти, фашисти, нацисти и т.н.

    19:40 11.08.2026

  • 46 Милчо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Въпрос към Правителството:":

    Този юнак колко е осведомен...Ама как смело ровите в световните работи....едно и също - хазари,ционисти,Ротшилд.Защо забравяш създателите на МетроГолдуинМаер?Това са внедрени еврейски агенти,които се възползват от белите момичета и развалят генофонда на Калифорния.Пии си,батко,чинията и се опитай да проведеш смислен разговор с жена ти.

    19:50 11.08.2026