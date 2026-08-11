Александър Оскар: За тънката граница между патриотизма и национал-популизма

Последната седмица ни даде сериозен повод за размисъл. Оказа се, че значителна част от българското общество трудно прави разлика между патриотизма - любовта към родината и искреното желание тя да бъде по-добро място, и грозния национал-популизъм, който превръща тази любов в омраза към другия.
Това коментира във "Фейсбук" Александър Оскар.
Да обичаш България не означава да мразиш чужденците.
Не означава да се чувстваш превъзхождащ другите народи. Не означава да оправдаваш агресията, когато е извършена от „нашите“, или винаги да търсиш вината в някой друг.
Патриотът вижда проблемите на собственото си общество и иска да ги поправи. Национал-популистът винаги намира външен виновник - чужденците, малцинствата, Европа, „враговете“, все някой друг. Така собствените грешки удобно се превръщат в чужда вина.
Патриотизмът обединява. Национал-популизмът разделя.
Патриотизмът казва: „Обичам своята страна и искам тя да бъде по-добра.“
Национал-популизмът казва: „Моята страна е по-добра от останалите и всички други са виновни за проблемите ни.“
Историята многократно ни е показвала докъде може да доведе превръщането на националната гордост в национализъм, а на национализма - в омраза. Започва с думи, с търсене на врагове и с разделяне на хората на „наши“ и „чужди“. А когато обществото приеме това за нормално, последствията могат да бъдат катастрофални.
Да бъдеш патриот не означава да вярваш, че твоят народ никога не греши.
Напротив.
Истинският патриот има смелостта да вижда грешките на собственото си общество, да ги назовава и да работи те да не се повтарят.
Защото любовта към родината не се измерва с количеството омраза към останалите, а с това, което си готов да направиш, за да я превърнеш в по-добро място за всички, които я наричат свой дом.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ПРАЗНОГЛАВЕЦ
16:04 11.08.2026
3 Софиянец
16:06 11.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Такива местни слуги на ционистите като тебе, няма да изопачат истината, нито пък ще направят евреите по симпатизанти, или ще им изперат проваления имидж!!!
Само ще бъдете мразени повече от преди, защото вашите гаменчета сътвориха чудеса от кретения, и истината тук не се замита като в Германия, примерно!!!
16:11 11.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Я пак
16:14 11.08.2026
8 Сандо
16:17 11.08.2026
9 Точен анализ
16:17 11.08.2026
10 Меркуцио
16:20 11.08.2026
11 за еврея
16:21 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Губиш си времето
До коментар #6 от "СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ СЪЩЕСТВУВА 70 ГОДИНИ":Чуекът никак не е прозд и едва ли си вярва на измишльотините. Просто за парички, както е казал Ботев - залага си и душата. Абсолютно съм сигурен, че когато посрещаме бойците-освободители от комунистическа Корея на Дунав мост, той ще избута всички ище е на първия ред с погача и букет.
16:21 11.08.2026
14 Петкан
16:28 11.08.2026
15 Оскар Уяйлд
16:28 11.08.2026
16 хъхъ
16:30 11.08.2026
17 Аре моля
16:34 11.08.2026
18 ?????
Най-патриотично е да си ционист и да подкрепяш Украйна.
16:39 11.08.2026
19 Спрете се,безумци!
16:39 11.08.2026
20 Никой не мрази чужденците !
16:40 11.08.2026
21 Механик
16:46 11.08.2026
22 Въпрос към Правителството:
Коментиран от #46
16:46 11.08.2026
23 Механик
До коментар #4 от "80 години съветска пропаганда":Да бе Стоянчо, знаем кои са. И като заговори за убити деца, като какъв го виждаш оня дето онзи ден рече п ред цял свят, че руските д еца не са деца и могат да бъдат убивани? Каза го от трибуната на ЮНЕСКО, а информация има в нета колкото искаш, вкл. и от любимото ти дойчевеле.
А онзи който каза "Нашите деца ще с е радват на живота и слънцето, а техните ще с е крият по мазетата", той както какъв е според твоето нежно сърце??5364
16:49 11.08.2026
24 Изчезни подъл мизернико
16:54 11.08.2026
25 очилатко
" Неговият народ греши". Тези младежи да се държали гаменски и неуважително към народа домакин. Кога ще го разберат такива като Оскар.
Той мълча оглушително когато убиха българския капитан Марин Маринов ,чиято съпруга ,днес четем,също е починала.
16:57 11.08.2026
26 ЕВРЕЙСКИ ВИЦОВЕ
17:00 11.08.2026
27 Много ме е яд
17:01 11.08.2026
28 pycoфил
17:03 11.08.2026
29 Като говори чфутката за
17:07 11.08.2026
30 Всичко написано
17:14 11.08.2026
31 Отец Дионисий
17:21 11.08.2026
32 Никой
Коментиран от #35
17:47 11.08.2026
33 Има българска поговорка.....
И тук е същото.....
18:04 11.08.2026
34 Бахурчо
18:07 11.08.2026
35 Новите Братушки
До коментар #32 от "Никой":Явно си от почитателите на новите братушки 😂😂😂.
18:27 11.08.2026
36 Биско Чекмеджето
18:30 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ПОЧНАТ ЛИ ЕВРЕИТЕ ДА СЕ ИЗКАРВАТ ЖЕРТВА
18:30 11.08.2026
39 падналия ангел
18:32 11.08.2026
40 ПЕШКИР
Пък и май някой друг му пише текстовете ми се струва.
18:48 11.08.2026
41 Това са...
18:54 11.08.2026
42 Тити на Кака
Характерно поведение у избран от Бога човек, доколкото е 100% проява на национал-популизъм.
Само дето страната не е България 😂😂😂
19:06 11.08.2026
43 Дзак
Коментиран от #44
19:10 11.08.2026
44 Дзак
До коментар #43 от "Дзак":Това било фундаментализъм с много конкретни имена!
19:11 11.08.2026
45 Мазен слузест демагог
19:40 11.08.2026
46 Милчо
До коментар #22 от "Въпрос към Правителството:":Този юнак колко е осведомен...Ама как смело ровите в световните работи....едно и също - хазари,ционисти,Ротшилд.Защо забравяш създателите на МетроГолдуинМаер?Това са внедрени еврейски агенти,които се възползват от белите момичета и развалят генофонда на Калифорния.Пии си,батко,чинията и се опитай да проведеш смислен разговор с жена ти.
19:50 11.08.2026