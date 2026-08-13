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Юмрукът и ритникът с кубинка срещу закона – кой е по-силен?

Юмрукът и ритникът с кубинка срещу закона – кой е по-силен?

13 Август, 2026 09:01 1 029 31

  • юмрук-
  • ритник-
  • закон-
  • георги-
  • пловдив-
  • убийство-
  • правосъдие

Когато държавата изглежда безсилна, радикалната група започва да изглежда като нейна алтернатива

Юмрукът и ритникът с кубинка срещу закона – кой е по-силен? - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Юмрукът и ритникът с кубинка срещу закона – кой е по-силен? Тази закономерност особено ясно се вижда в реакциите около убийството в Пловдив на Георги Кузев. Става дума за изключително тежък случай, който предизвика силно обществено възмущение заради начина, по който според изнесената информация е било извършено престъплението, и заради възрастта на младежите, свързвани с него – 15-17 години. Именно подобни случаи, при които жестокостта и унижението на жертвата изглеждат несъвместими с нормалното човешко поведение, пораждат у обществото усещането, че границата е премината и че институциите трябва да дадат категоричен отговор. А когато този отговор се забави или изглежда недостатъчен, на негово място лесно се настанява гневът – и заедно с него изкушението някой сам да раздава справедливост

Има една неприятна закономерност в развитието на младите демократични общества: когато законът съществува на хартия, но твърде често не се прилага на практика, започва да се променя не само отношението към институциите, но и самото усещане на хората за справедливост.

Тогава се появява опасното убеждение, че ако държавата не наказва виновните, някой друг трябва да го направи.

Точно тук може да се търси и обяснението за привличането на част от младите хора към националистически или радикални групи, които си присвояват ролята на съдници. Те започват от реален обществен проблем – усещането за безнаказаност – но стигат до напълно различен и много по-опасен извод: щом законът не работи, ние ще бъдем законът.

Примерите с престъпления срещу деца, тежки посегателства и убийства неизбежно пораждат гняв. Когато обществото вижда извършители, за които смята, че не получават адекватно наказание, или случаи, при които правосъдието се проточва с години, се натрупва усещане за несправедливост. В такива моменти един конкретен случай може да се превърне в символ и повод за мобилизация.

Това е особено силно при младите хора. Те търсят не само политическа идея, а пример за действие. Когато видят група, която демонстрира увереност, сила и готовност да „възстанови справедливостта“, изкушението да я последват става по-голямо. А когато държавата изглежда безсилна, радикалната група започва да изглежда като нейна алтернатива.

Тук обаче се намира голямата измама.

Демокрацията не означава, че всеки може да прилага собственото си разбиране за справедливост. Напротив – едно от най-трудните постижения на цивилизованото общество е именно отказът от личното отмъщение. Държавата монополизира законната принуда, за да не се превърне обществото в сбор от частни съдилища, наказателни отряди и хора, които сами определят кой е виновен и какво заслужава.

Юмрукът и ритникът с кубинка срещу закона са точно обратното на правосъдието, но кой е по-силен… Те могат да изглеждат като сила там, където институциите изглеждат слаби, но всъщност са признание за провала на цивилизования ред. Защото в момента, в който човек реши, че неговата лична преценка му дава право да наказва другия, законът вече не е общо правило, а просто пречка.

Затова появата на групи, които „вземат закона в собствените си ръце“, не е доказателство за силата на демокрацията. Тя е предупреждение, че демократичните институции не изпълняват една от най-важните си функции – да убедят гражданите, че справедливостта може да бъде постигната по законен път.

Това не е само български феномен. Подобни движения и радикални групи съществуват в различни държави – включително в Западна Европа, Съединените щати и Русия. Идеологиите им могат да бъдат различни, но механизмът често е сходен: недоверие към институциите, усещане за заплаха, търсене на враг и убеждение, че официалната държава е твърде слаба или корумпирана, за да защити „нормалните хора“.

И тук България има своя особен проблем.

Българското общество все още изгражда институционалната култура на една сравнително млада демокрация. Ние все още спорим не само какви трябва да бъдат законите, но и дали те се прилагат еднакво към всички. Когато човек остане с впечатлението, че тежки престъпления не получават достатъчно бърза и справедлива санкция, че жертвите остават сами или че последиците от едно престъпление не се оценяват достатъчно сериозно, се появява дълбока неприязън към извършителите и към системата, която трябва да ги санкционира.

Тази неприязън е разбираема.

Опасно става тогава, когато се превърне в идеология. Защото между справедливото възмущение срещу престъпника и омразата към цяла категория хора има огромна разлика. Между наказанието за конкретно престъпление и преследването на хора заради това какви са съществува още по-голяма.

Именно тук трябва да бъде поставена ясна граница. Педофилията и престъпленията срещу деца са въпрос на наказателното право и на защита на жертвите. Сексуалната ориентация на пълнолетен човек сама по себе си не е престъпление и не може да бъде основание за саморазправа, преследване или насилие. Ако тази граница бъде премахната, борбата с престъпността много лесно се превръща в лов на „различните“.

А това вече не е справедливост. Това е началото на произвола.

Истинското израстване на едно демократично общество вероятно се измерва именно с това – дали може да понесе гнева си, без да го превърне в насилие; дали може да настоява за сурово и ефективно наказание, без да отменя правото; дали може да защитава жертвите, без да превръща обществото в тълпа от съдници.

Затова проблемът с радикалните групи не трябва да се разглежда само като проблем на „лошите идеи“. Понякога зад тези идеи стои реално и болезнено обществено усещане: че държавата не вижда, не чува и не наказва достатъчно.

Ако това усещане бъде оставено без отговор, някой неизбежно ще предложи своя отговор.

Първо ще каже: „Държавата не може.“

След това: „Ние можем.“

А накрая: „Ние сме законът.“

Точно в този момент демокрацията е изправена пред един от най-старите си въпроси: кой има право да наказва?

Отговорът на демократичната държава трябва да бъде прост – не този, който е най-гневен, най-силен или най-шумен, а този, на когото законът е дал това правомощие и който е длъжен да го упражнява справедливо.

Защото ако законът не се прилага, решението не е да го заменим с юмрука. Решението е да направим така, че законът отново да започне да работи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Може да е и подръжани д на някой мвр служители...

    09:04 13.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 4 Отговор
    Търсят как да оневинят малките ГОЛЕМИ ИЗВЕРГИ❗
    НЯМА нито едно доказателство, че жертвата е педофил❗

    Коментиран от #5, #28

    09:06 13.08.2026

  • 3 Пуснете децата!!!

    12 4 Отговор
    В Територията закона е само за българина. Ако си индо-ром няма закони за теб. Кеф ти булка на 11, кеф ти майка на 12, кеф ти баба на 24

    09:07 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Подкрепям

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И педофил да е / за което силно се съмнявам/
    Тези малки кретени да бъдат съдени и в пангото.
    Там има достатъчно педофили

    09:10 13.08.2026

  • 6 87127

    10 3 Отговор
    Пишат се някакви глупости за беззаконие и произвол, но помни ли някой времената на мутрите? Когато се избиваха почти ежедневно, къде ли не се стреляха, пребиваха и обезобразяваха из всяка улица, помни ли някой? Сега изникнаха няколко групи деца - психопати, тук - там наранят дете и олеле, държавата се е разпаднала. Всичко тези проблеми се решават съвсем лесно, ще трябва да дадем повече права на полицаите, включително и да бият по собствена преценка. Но едва ли искаме това, нали?

    09:12 13.08.2026

  • 7 да . интересно . тупалки и шутове

    6 0 Отговор
    има случаи с полицаи . един на морето ходил охрана . полицай . избил 4 зъба на някакъв че яде пица пред заведението сутрин . 8 убиха някакъв бивш борец защото бил с кученце и теглил една на някакъв дето го е заял . един от прованса уби от бой някакъв в ареста . лъга как не бил го пребивал . имаше маскирани кат полицаи . отвлекли сина на венци . после застреляли в ресторанта 6-7 души . омраза и убийства има често . наказанията не спират убийствата . в затвора ще им е хубаво . кат прокурорския син .

    09:12 13.08.2026

  • 8 за съжаление

    12 1 Отговор
    В момента в България най-силен е "неолибералният ред". Който, като всичко друго, е изкривен по нашенски. Състои се основно от непрекъснати обиди, атаки, истерии, хвърляне на кал, всеки един повод се използва за да се извличат политически дивиденти. Освен раделение, и абсурдни обвинения, от тях не се чува нищо градивно и смислено. ДЪРЖА ДА ПОДЧЕРТАЯ че за тази лудост най-голям принас имат медиитя. Те дават гластност на истерията на ПП-ДБ, като удобно се опитват да замазват всеки слечай, в който те се дънят, като този с бвинението че дрона край кардам е руски. Отворете тикток или ютуб и само вижте какви лъжи и опити се правят за изкривяване на думите на Радев от вчера, относно пловдивските убийци. Всичко това започна по времето на боко тиквата, но неговото си беше натурална простотия. Докато ПП-ДБ издигнаха простащината на съвсем друго ниво.

    09:13 13.08.2026

  • 9 Туман

    2 2 Отговор
    Дали има закони, несъмнено, за стадото закони да искаш, за колониалната администрация и пипалата и, закони няма. Така че дайте по-сериозно.

    09:15 13.08.2026

  • 10 объркна ви е тезата

    14 0 Отговор
    Тук няма никакъв стремеж към справедливост, който да е излязал от контрол.
    Тук има удовлетворяване на садистични наклонности, упражняване на власт с чисто егоистична цел, желание за слава. Каква справедливост какви 2 лева?
    Спаредливост за какво?
    Че един мъж си позвлил да пожелае една очевидно зряла девойка, изпратил й сминката си и се съглсил да отде на среща по нейна покана?
    Започвате да изпирате из род чета тата малко по малко. И не само в тази медия.

    Коментиран от #29

    09:22 13.08.2026

  • 11 Така е, бате

    1 0 Отговор
    ама само на приказки.
    На дела виждаме какво става всеки ден.
    Това не е държава…

    09:23 13.08.2026

  • 12 комарни снимки

    8 2 Отговор
    публикуаха по други сайтове.
    Тези застават като нбелои лауреати, щастливи позират над жертвата си.
    Чие одобрение чакат?

    Някой създава младежка терористична организация. Изпозлва низките им страсти и ги помпа с фалшива пропаганда.
    Едва ли не да се чувстват защитиници на морала и традицията.
    Действията им са точно с обратен знак, те са анти традиционни и анти консервативни. Те са някакъв източен вариант на БЛМ, но още по-безсмислен и много по-садистичен.

    09:25 13.08.2026

  • 13 край с тази държава

    10 2 Отговор
    Обществото умря.
    Няма възмушение, няма протести, всичко се замита под килима..

    Вече убийства, гарви, нечовешки садизъм са нормализирани на тази територия.
    Убийците щели да получат до 5 години на първа инстанция. Ще обжалват. Ще посетят може би ТВУ за година и са чисти и неопетнени с гордо сгънати палци дори ще имат повече слава от преди съдебния процес.

    Честито, убихте си дъжавата много бързо и прогресивно.

    09:28 13.08.2026

  • 14 Слава на Евроатлантическа България

    7 2 Отговор
    Честито ви първо европейско поколение! Изцяло ВЪЗПИТАНО и ОБРАЗОВАНО по европейски модел - директиви, закони ,правила в ( 20 години) европейска държава.

    09:28 13.08.2026

  • 15 райберЪТ

    3 0 Отговор
    Какво искаме от държава , в която доскоро един простак бе обожествяван. Беше обект на подражание и възхита. Където той се хвалеше , че набил братЧеда Ради , заради една помпа в двора , че га бил каратяга къртил корите на дърветата , как със своя карате клуб се противопоставял на комунистическия отбор по карате !
    И това беше в последните 15-20години ! Градеж на КУЛТ към личността на една МУТРА !
    И какъв резултат очаквате от това ?

    09:29 13.08.2026

  • 16 Супер е, има банани

    5 2 Отговор
    другото не е важно.

    Коментиран от #22

    09:30 13.08.2026

  • 17 1488

    2 0 Отговор
    "като ще е кубинка поне да е руска !"
    българска народна поговорка"

    Коментиран от #23

    09:37 13.08.2026

  • 18 666

    1 0 Отговор
    аз що не виждам разлика между кубинка и закон ?
    а по ми е интересно що някой виждат и какво ги прави това тях освен уникално тьпи гуведа ?

    09:39 13.08.2026

  • 19 Родина

    1 2 Отговор
    Медии и разни НПО втълпяваха че , децата имат
    само права . Образованието отдавна се командва
    от чужди НПО .

    09:45 13.08.2026

  • 20 Уха

    2 3 Отговор
    Според мен е супер че децата са проявили воля. МВР е карикатура с съдъ корупция и то пълна. Всички престъпници са на свобода.

    09:48 13.08.2026

  • 21 Отстрани

    1 0 Отговор
    В пропаднала евроатлантическа , мутренска и педофилска България е така....свиквайте....нали това искахте.....това са евроатлантическите ценности!

    09:53 13.08.2026

  • 22 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Супер е, има банани":

    за съжаление е така , и за да не продължава това България трябва да се махне немедлено от ес , нато и зоната

    09:53 13.08.2026

  • 23 Да, ни нарита нацистите през

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "1488":

    Великата Отечествена, особено при Курск и Сталинград.

    09:55 13.08.2026

  • 24 Чума

    0 0 Отговор
    Ами, бие им се на децата, намерили подходящ ,,обект" и задоволили садистичните си потребности! Каква идеология символи, Альоши, Педрохани и конспирация, сякаш са Димитър Общи и БТЦРК в Букуреш!? Природа! Здрава, истинска първична природа, която расте като буен бурен и задушава всякакви там култивирани кокиченца, хризантемки, перуники, петунийки, гладиоли и мушкати с лабилна коренова система! ,,Този свят е за силните" - цитирам журналиската Веса Томова! И така ще е! Най първичните и агресивни съученици станаха бизнесмени, успели и уважавани хора, а тези, които залягахме над задачите и домашните - ей такива като мен, да пишем по форумите днес...! Нивата си иска стопанин, ама....!!!

    10:00 13.08.2026

  • 25 Тайсън В Махалата

    0 0 Отговор
    Два ъперкъта в черния дроб и едно кроше в лицето и е чао!

    10:00 13.08.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    Убиец!

    10:02 13.08.2026

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
    ВЪПРОС? ИМА ЛИ ИЗОБЩО ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ ,КОГАТО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО УБИЯТ ЧОВЕК? ДНЕС ПО КОЙ ЗАКОН ЩЕ БЪДАТ ОСЪДЕНИ ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СА ПЛАНИРАЛИ ДА УБИЯТ ГЕОРГИ? МЪЧИТЕЛНА ЖЕСТОКОСТ ОТ " ДЕЦА " МЕЖДУ 15 И 17 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И МОМИЧЕТАТА ,КОИТО СА БИЛИ ПРИМАМКАТА ?

    10:05 13.08.2026

  • 28 Боян

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да бе... чати си и си урежда среща с 15 годишна.

    10:06 13.08.2026

  • 29 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "объркна ви е тезата":

    Едно от най-грозните спекулации е да се тиражира, какво е искал Георги, при условие, че съдията каза, че няма изнесени данни, какво са си общували, тоест излеза, че се разпространяват слухове, манипулации, лъжи.

    10:09 13.08.2026

  • 30 Факти

    0 0 Отговор
    Виновен е Чорапа, преди това червените чорапи, всички днес слуги на кремълския фашист, кое не е ясно

    10:09 13.08.2026

  • 31 Щом мамите и татите са от ПБ,

    1 0 Отговор
    значи за убийците законите не важат!

    10:14 13.08.2026