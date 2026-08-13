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Гърция вдигна на максимум готовността заради опасност от горски пожари

Гърция вдигна на максимум готовността заради опасност от горски пожари

13 Август, 2026 10:54, обновена 13 Август, 2026 10:56 620 3

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  • горски пожари

Пет региона са поставени в най-високата категория за пожарен риск, а силните северни ветрове допълнително усложняват ситуацията

Гърция вдигна на максимум готовността заради опасност от горски пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Органите за гражданска защита в Гърция бяха в повишена готовност в четвъртък заради изключително висок риск от горски пожари в пет региона на страната, съобщава Ekathimerini, предава Фокус.

Атика, съседната Виотия, Арголида и Коринтия в североизточната част на Пелопонес, както и островите Евия и Лесбос бяха поставени в категория 5 - най-високата степен по петстепенната гръцка скала за опасност от пожари.

Оценката е направена въз основа на ежедневната карта за прогнозиране на риска от пожари, издавана от Генералния секретариат за гражданска защита.

В много други части на страната също е прогнозирана висока опасност от пожари. Те са поставени в категория 4 по скалата.

Ситуацията се усложнява допълнително от силните северни ветрове. Гръцката метеорологична служба предупреди, че в отделни райони на Егейско море скоростта им може да достигне 8 по скалата на Бофорт.

Заради високия риск властите отправиха предупреждение към населението да избягва дейности на открито, които могат случайно да предизвикат пожар.

Сред забранените или рискови дейности са паленето на огън, използването на машини, които могат да създават искри, барбекютата, боравенето с кошери и изхвърлянето на запалени цигари.

Мерките за ограничаване на риска вече засягат и обществени пространства в столицата. В сряда общинските власти в Атина обявиха, че хълмовете Ликабет и Финопулос в централната част на града ще бъдат затворени за граждани от полунощ.

Ограничението ще остане в сила, докато властите не преценят, че опасността от пожари е отминала.

По този начин гръцките власти предприемат превантивни мерки в условия на максимален пожарен риск, като основният акцент е върху ограничаването на човешки дейности, които могат да доведат до възникване на пожар, и върху ограничаването на достъпа до рискови райони.


Гърция
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