Играч на Евертън обвинен за 61 залога в нарушение на правилата на ФА

Нападателят на Евертън Мартин Шериф е обвинен в нарушаване на правилата за залагания на Английската футболна асоциация, след като е направил 61 залога на футболни мачове за период от 15 месеца, съобщи английският ръководен орган.

20-годишният Шериф не е играл за първия отбор на “карамелите” и е прекарал миналия сезон под наем в Родъръм и Порт Вейл.

Everton’s Martin Sherif has been charged with breaches of The FA’s betting rules and has until August 17 to respond. pic.twitter.com/hrVcgeyPgf — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 12, 2026

„Твърди се, че играчът е нарушил правило E1.2 на ФА по отношение на 61 залога, направени на футболни мачове между 20 ноември 2024 г. и 12 февруари 2026 г.“, се казва в изявление на ФА.

„Мартин Шериф има срок до понеделник, 17 август, да даде отговор.“

Шериф е поредният играч, който е изправен пред обвинения, свързани със залагания, след като Айвън Тони получи осеммесечно наказание през 2023 г. за 232 нарушения на правилата за залагания на Футболната асоциация.