Адв. Марин Поповски: Кой уби Георги?

Кой уби Георги? Георги го уби държавата, Георги го убихме ние като общество, което отдавна спря да припознава семейните ценности, етиката, морала, отговорността, смелостта, емпатията, критичното отношение към нередностите и всички онези останали ценности, които са хоросанът, който държи непоклатими крепостните стени на ОБЩЕСТВОТО!
Критични сме към високите цени на цигарите и алкохола, но не и към ниския морал!
Смели сме зад добре залостената врата в дома ни, а навън извъртаме глава, сякаш да станем невидими, когато се сблъскаме с лицето на арогантността! Жадни сме за зрелище и същевременно устата ни е пресъхнала, когато трябва да направим забележка на малолетния престъпник, който руши детския свят пред очите ни!
Напредничави сме в риалити предаванията и правим стъпка назад, когато трябва да разкритикуваме публично проявата на аморално поведение! Активни сме с имената си във всички възможни социални мрежи и пишем анонимни коментари, когато искаме да изкажем възмущението си от нечие безнравствено дело!
И ако на държавата ѝ е простено, предвид че към нея не бихме могли да имаме каквито и да било очаквания с оглед факта, че тя отдавна е абдикирала и от 35 години единственото, което прави, е да посажда семената на разрухата с цел постигането на благоприятна среда за жътва на лични блага за властимащите, то на нас като общество не ни е простено!
Ние трябваше да браним ценностите, които държавата рушеше, ние трябваше да спасим няколко коления от тежката сянка на нравствената деградация…, не сторихме нищо от това!
Вместо това стояхме и гледахме как всичко се руши!
Такива нечовеци, като тези, които отнеха живота на Георги, вече има не на всеки километър, а на всеки метър, плъзнали като чума!
И пак като чума сега трябва да изгорим всичко, което са ни насаждали като норма на поведение през последните 35 години, за да се наречем някой ден отново общество, каквото сега НЕ сме!
Отворихме вратите на домовете си за поведението на келеши с жълто около устата, които раздаваха справедливост с юмруци по градските градинки на видимо по-слаби от тях хора и сложихме етикет на това поведение – граждански арест.
Така всеки подрастващ стана шериф, без да се интересува, че поне на теория има правораздавателни органи!
Допуснахме две поколения да се възприемат за самодостатъчни маргинали, които временно пребивават на тази земя, без да се числят на към общност, към която имат и задължения, а не само права!
А допустителството е съучастие… и по смисъла на закона и по кодекса на морала! Прощавай, Георги и нека Бог прости греховете ни към теб!
адв. Марин Георгиев Поповски
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много точно
Не че са слаби, не че са прости като тях а от отвращение
10:07 11.08.2026
2 Тити на Кака
Престъплението на държавата е, че не убива убийците.
А ги гали по главиците с присъди от няколко години.
Наистина живеем в държавата на престъпниците - от нивото на дребни крадци, през ласкаво обгрижваните убийци и стигнем до високите нива в политиката и бизнеса, където са краде като за световно.
Това е положението./
Коментиран от #28
10:08 11.08.2026
3 азз
Коментиран от #5, #11, #19, #21
10:08 11.08.2026
4 pyzcлямии
Коментиран от #50
10:13 11.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 смях в залата
Коментиран от #38
10:15 11.08.2026
7 Стига!
Коментиран от #15, #17
10:15 11.08.2026
8 хейт ю
10:16 11.08.2026
9 Специалист
Коментиран от #20
10:16 11.08.2026
10 Анонимен
10:18 11.08.2026
11 смях в залата
До коментар #3 от "азз":През комунизма държавата начело с комунистическата партия създадоха лагерите в Белене и на други места и организирано избиваше българи без съд и присъда
10:18 11.08.2026
12 За сметка на това има банани и
10:19 11.08.2026
13 руската
Коментиран от #16, #59
10:19 11.08.2026
14 Значи
Но, според демоНократичните тенденции, които развиваме от 35 години не е така. Това е една от причините да сме на този хал. И ще продължава да е така докато не се променим към добро.
10:24 11.08.2026
15 Така е
До коментар #7 от "Стига!":Напълно си прав. Ей такива хора с крайно негативно мислене като автора на статията стават родители на деца- престъпници.
10:25 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Човече,
До коментар #7 от "Стига!":Пий си хаповете редовно!
10:28 11.08.2026
18 Убига го плодовете на
10:28 11.08.2026
19 Нали знаеш
До коментар #3 от "азз":Най-големите убийства ставаха по време на комунизма, но всичко се криеше.
Коментиран от #60
10:28 11.08.2026
20 Тити на Кака
До коментар #9 от "Специалист":Бъркате. Престъпниците от този тип се наказват, разбира се.
Проблемът е, че наказанията не съответстват на тежестта. Уродите които убиха Георги ще бъдат осъдени и този на 17 ще лежи максимум 6 години. Тези в диапазона 14-16 - максимум 5.
После пак ще излязат на свобода. И, бъдете сигурен, няма да се притеснят да се възползват отново от нея, след такива наказания вече никой не взема съдебната система насериозно
Коментиран от #43
10:30 11.08.2026
21 Тъй ли
До коментар #3 от "азз":Я ти кажи защо вие комунистите свалите Т. Живков от власт и го разкарвахте като някой углавен престъпник по милиционерските участъци!
Коментиран от #56
10:30 11.08.2026
22 Чалгария..
10:32 11.08.2026
23 Пак аз
Коментиран от #53
10:33 11.08.2026
24 Кривоверен алкаш
10:33 11.08.2026
25 Руски фашизъм
Путинист,русофил и привърженик на ПБ.
Коментиран от #57
10:35 11.08.2026
26 Факт
10:39 11.08.2026
27 Павел Пенев
10:40 11.08.2026
28 Ехо
До коментар #2 от "Тити на Кака":Каво е държава!?
Коментиран от #31, #34
10:42 11.08.2026
29 Коя държава ?
10:53 11.08.2026
30 миме
10:54 11.08.2026
31 Тити на Кака
До коментар #28 от "Ехо":Държава е това, което трябва да ти осигури адекватна психиатрична помощ.
10:55 11.08.2026
32 ИВАН
10:56 11.08.2026
33 Простият
10:57 11.08.2026
34 миме
До коментар #28 от "Ехо":система за непрекъснато ограбване на труда на бедните от богатите
10:58 11.08.2026
35 ИСТИНАТА
През това време някои от гладният народ тръгва към ЗАПАДА със семействата си а някои оставяйки жена деца отзад тръгват по света.
Оставена сама жена пренудително започва да се качва от кола на кола а децата на улицата без контрол.
Има ли някой да познава БЕДЕН ПОЛИТИК или КМЕТ.
Кой е виновен за убийството в Пловдив по принуда изоставените децата ли системата ли или ПОЛИТИЦИТЕ които мислят само за тях си.
Някои ще намерят ли одговорите.
11:03 11.08.2026
36 Еволюция
11:04 11.08.2026
37 Мнение
11:06 11.08.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "смях в залата":Вместо да ги покажат, те дори крият участието на двама от извършителите❗
11:06 11.08.2026
39 Кой уби Георги?
11:06 11.08.2026
40 Кой уби Георги?
11:07 11.08.2026
41 "риалити предаванията"
11:09 11.08.2026
42 Дзак
11:12 11.08.2026
43 Гост
До коментар #20 от "Тити на Кака":И КОЙ пише и гласува НК и НПК!?
Съдебната система или парламента!?
Който и да е съдия няма как да си измисли или даде присъда извън рамките, които му регламентира НК и не знам защо "топката" е винаги в съдебната система!?
Щом максималноно наказание съответно за малолетни и непълнолетни е такова, няма как съдията да отсъди 15, 20 или до живот...
Коментиран от #62
11:16 11.08.2026
44 Опа
11:21 11.08.2026
45 Радко
11:21 11.08.2026
46 Щип
За съжаление е вярно казаното за обществото!
11:24 11.08.2026
47 Поправка
11:31 11.08.2026
48 фен на сидеров
11:33 11.08.2026
49 Реалност
11:35 11.08.2026
50 Аааа, НЕ!
До коментар #4 от "pyzcлямии":Точно това са западните "цености" на "цивилизования" колониален западен свят!
11:35 11.08.2026
51 Гражданин
Това е посткомунистическата олигархия от всички цветове!
Коментиран от #54
11:38 11.08.2026
52 Моралният проблем на обществото
Коментиран от #55
11:38 11.08.2026
53 Истина
До коментар #23 от "Пак аз":Тръгнали са да се обичат, а не са тръгнали да убиват "педофили", ЛГБТ, обратни, русофоби, бездомни, цигани, бавноразвиващи се и други, каквито се вижда из соцмрежите.
11:39 11.08.2026
54 Историк
До коментар #51 от "Гражданин":Държавата е убита от Червената армия, когато окупира България през 1944-та.
Коментиран от #68
11:40 11.08.2026
55 Споко
До коментар #52 от "Моралният проблем на обществото":Като излезнат, ще убият пак и ще получат по-нормална и заслужена присъда.
11:41 11.08.2026
56 Някой
До коментар #21 от "Тъй ли":Знаеш ли комунистическия режим и Тодор Живков в България бяха свалени по нареждане на Горбачов от Москва, а не от партия СДС тогава още нямаше партии ,имаше само една партия БКП която беше на пряко командване от Москва е това е истината и трябва веднъж завинаги да се каже !!!!?
11:45 11.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дядо от село
11:47 11.08.2026
59 Заро
До коментар #13 от "руската":Не си у ред!
11:47 11.08.2026
60 БГ няма закон за чуждестраните агенти
До коментар #19 от "Нали знаеш":Точно тук е проблема сега.
Когато се говори негативно за периода 1944-1989, изрично се натъртва " социалистическата държава", но за негативните реалности днес се използва само - държава, без евроатлантическа.
Колко от младежите ще го забележат? Нито един, заради своята некомпетентност! Убийците и родителите им от случая са възпитавани в европейската система на образование, по европейски закони, директиви, наредби. Същото е и съдебната ни власт. Е, резултатите са на лице.
11:48 11.08.2026
61 Щилян
11:48 11.08.2026
62 Тити на Кака
До коментар #43 от "Гост":Опитали сте се да сложите думи в устата ми, които никога не съм произнасял. Законодателният орган, разбира се, е Парламента. Съдебната система съди по наличното законодателство.
И наличното законодателство е толкова широко скроено, че за едно и също престъпление можеш да бъдеш наказан от условна присъда, до над 10 години ефективно. И съдебната система с удоволствие се възползва от тези ХХL дрешки - съди е долните граници срещу съответни стимули.
Така наличното законодателство ежедневно генерира корупция и досега не съм чул някой съдия да се е оплакал от това. Ерго - и законодатели, и магистрати са в кюпа.
Коментиран от #73
11:50 11.08.2026
63 Доротея
11:50 11.08.2026
64 Нали има банани
Решението е само едно - връщане на ТВУ-та, смъртни присъди за тежки престъпления, всички затворници да работят...това разбира се няма да стане защото е тоталитарно и не отговаря не ценностите на ЕС.
11:52 11.08.2026
65 интересна позиция . в обществото
11:55 11.08.2026
66 При капитализма е така
11:57 11.08.2026
67 Биби
11:57 11.08.2026
68 Слава на Евроатлантическа България
До коментар #54 от "Историк":Как се убива държава от Червената армия през 1944 ?
Убия като населението от 7 000 000 стана 9 000 000, а националната ни валута- лев бе със златно покритие.
Как се демократизира държава от Евроатлантическата армия с военните си бази тук ?
Демократизира я като населението стана от 9 000 000 на 6 000 000 и унищожи националната ни валута.
По-добре Червената армия пак да ни "убива", щото иначе изчезваме като народ и държава...
12:00 11.08.2026
69 Истината
Коментиран от #72
12:00 11.08.2026
70 То и един друг "ловец на педофили"
12:01 11.08.2026
71 Пусти шамари яки
12:05 11.08.2026
72 Някой
До коментар #69 от "Истината":Тези непълнолетни садисти които са тръгнали да раздават правосъдие защо не отидат в Столипиново да видят какво се случва там какви са циганските традиции, защо не отидат там да пребият някои 37-годишен циганин който се оженил за малолетно цигане което е абсолютно практика и традиция , защото нямаше да им стиска и защото това беше един подготвен садистичен акт на дрогирани наркоманчета , които трябва да получат поне по 20 години затвор, защото на доживотен всички знаем че няма да ги осъдят !!!?
12:07 11.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Така е
12:13 11.08.2026
75 Страхотен коментар
12:16 11.08.2026
76 Нали искахте "лидерство"
12:21 11.08.2026