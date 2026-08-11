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Адв. Марин Поповски: Кой уби Георги?

Адв. Марин Поповски: Кой уби Георги?

11 Август, 2026 10:00 1 606 76

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  • нацисти-
  • педофили

Критични сме към високите цени на цигарите и алкохола, но не и към ниския морал!

Адв. Марин Поповски: Кой уби Георги? - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой уби Георги? Георги го уби държавата, Георги го убихме ние като общество, което отдавна спря да припознава семейните ценности, етиката, морала, отговорността, смелостта, емпатията, критичното отношение към нередностите и всички онези останали ценности, които са хоросанът, който държи непоклатими крепостните стени на ОБЩЕСТВОТО!

Критични сме към високите цени на цигарите и алкохола, но не и към ниския морал!

Смели сме зад добре залостената врата в дома ни, а навън извъртаме глава, сякаш да станем невидими, когато се сблъскаме с лицето на арогантността! Жадни сме за зрелище и същевременно устата ни е пресъхнала, когато трябва да направим забележка на малолетния престъпник, който руши детския свят пред очите ни!

Напредничави сме в риалити предаванията и правим стъпка назад, когато трябва да разкритикуваме публично проявата на аморално поведение! Активни сме с имената си във всички възможни социални мрежи и пишем анонимни коментари, когато искаме да изкажем възмущението си от нечие безнравствено дело!

И ако на държавата ѝ е простено, предвид че към нея не бихме могли да имаме каквито и да било очаквания с оглед факта, че тя отдавна е абдикирала и от 35 години единственото, което прави, е да посажда семената на разрухата с цел постигането на благоприятна среда за жътва на лични блага за властимащите, то на нас като общество не ни е простено!

Ние трябваше да браним ценностите, които държавата рушеше, ние трябваше да спасим няколко коления от тежката сянка на нравствената деградация…, не сторихме нищо от това!

Вместо това стояхме и гледахме как всичко се руши!

Такива нечовеци, като тези, които отнеха живота на Георги, вече има не на всеки километър, а на всеки метър, плъзнали като чума!

И пак като чума сега трябва да изгорим всичко, което са ни насаждали като норма на поведение през последните 35 години, за да се наречем някой ден отново общество, каквото сега НЕ сме!

Отворихме вратите на домовете си за поведението на келеши с жълто около устата, които раздаваха справедливост с юмруци по градските градинки на видимо по-слаби от тях хора и сложихме етикет на това поведение – граждански арест.

Така всеки подрастващ стана шериф, без да се интересува, че поне на теория има правораздавателни органи!

Допуснахме две поколения да се възприемат за самодостатъчни маргинали, които временно пребивават на тази земя, без да се числят на към общност, към която имат и задължения, а не само права!

А допустителството е съучастие… и по смисъла на закона и по кодекса на морала! Прощавай, Георги и нека Бог прости греховете ни към теб!

адв. Марин Георгиев Поповски


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много точно

    31 2 Отговор
    Наистина българите се свиха при управлението от тикви вратове и идиоти.
    Не че са слаби, не че са прости като тях а от отвращение

    10:07 11.08.2026

  • 2 Тити на Кака

    47 1 Отговор
    Не, не държавата уби Георги. Убиха го млади убийци от глутница помияри.
    Престъплението на държавата е, че не убива убийците.
    А ги гали по главиците с присъди от няколко години.
    Наистина живеем в държавата на престъпниците - от нивото на дребни крадци, през ласкаво обгрижваните убийци и стигнем до високите нива в политиката и бизнеса, където са краде като за световно.
    Това е положението./

    Коментиран от #28

    10:08 11.08.2026

  • 3 азз

    39 5 Отговор
    Това е резултата след 30 и кусур "свобода и демокрация" вече расте трето поколение дебили...само знаят,че имат права - да ходят както си искат по тротоара,да карат и спират както си искат по пътя,да убиват преносно и буквално както си искат.....Ще го споменавате често бай Тошо....

    Коментиран от #5, #11, #19, #21

    10:08 11.08.2026

  • 4 pyzcлямии

    9 16 Отговор
    нечовеци !

    Коментиран от #50

    10:13 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 смях в залата

    36 0 Отговор
    Аз не съм убивал Георги. Убит е и измъчван от изроди от български семейства състоящи се от мъж и жена изроди. Публикувайте снимките на убийците и родителите които са ги възпитали.

    Коментиран от #38

    10:15 11.08.2026

  • 7 Стига!

    22 16 Отговор
    Стига бе, нищожество Поповски! Дядо ти попа не те ли е научил да казваш истината, да не лъжеш и да не оправдаваш садисти, изверги, изроди и свирепи убийци?! Георги Кузов беше убит от банда руски неонацисти, вдъхновени от руския неонацизъм ,който с пълна сила властва в Русие и се подкрепя от кремълския злодей Путин! Сваситките и символите по ръкавите на малолетните убийци в Пловдив не е ли доказателство за това бе, Поповски?! Да, тези изроди са убийците и те са виновни, никой друг! Може би до известна степен родителите им, както вече излезе информация ,някои от ятх са чудовища, създали чудовища! Никой няма право да обвинява обществото, никой, най-малко пък ти бе внуче на попа! Просто изродите са се пръкнали изроди и изроди ще се споминат! Дори и в затвора, където трябва да лежат до живот! Какво съм виновен аз, че някаква маоллетна проститутка, която се гримира като магистрална жрица, пък майка й била "учителка" , та какво съм виновен аз, че тази проститутка нарочно е пирмамила нещастника, като отлично е знаела, че приятелите й - изроди като нея, ще го убият? Какво съм виновен аз бе, попе?!

    Коментиран от #15, #17

    10:15 11.08.2026

  • 8 хейт ю

    20 2 Отговор
    Навсякъде се случват такива неща. Просто държавата трябва да покаже силата си, но няма да го направи. Как? Много просто. Тези садисти, не петимата а десетимата трябва да бъдат екзекутирани. Публично. На семействата им трябва да се отнеме цялото имущество и да бъдат принудително заселени на различни места и далече от Пловдив. Това е.

    10:16 11.08.2026

  • 9 Специалист

    21 3 Отговор
    Адвокат Поповски виновна е съдебната система че не наказва престъпниците.Ти работиш в тази система ти лично какво си направил.Обществото народа не може да е виновен той само ви избира а морала е ваш.

    Коментиран от #20

    10:16 11.08.2026

  • 10 Анонимен

    16 0 Отговор
    Това ,което се случва е логичен край на години абдикация на държавните институции и градене на така наречената свобода.Преди много лета заедно ,всички ние започнахме да рушиме колективно старото .

    10:18 11.08.2026

  • 11 смях в залата

    7 13 Отговор

    До коментар #3 от "азз":

    През комунизма държавата начело с комунистическата партия създадоха лагерите в Белене и на други места и организирано избиваше българи без съд и присъда

    10:18 11.08.2026

  • 12 За сметка на това има банани и

    17 5 Отговор
    сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел.

    10:19 11.08.2026

  • 13 руската

    5 21 Отговор
    Руската изрощина е виновна. Да раждат войници на 14 гоини не е педофилия нали?

    Коментиран от #16, #59

    10:19 11.08.2026

  • 14 Значи

    17 3 Отговор
    Семейството е основна клетка на обществото!
    Но, според демоНократичните тенденции, които развиваме от 35 години не е така. Това е една от причините да сме на този хал. И ще продължава да е така докато не се променим към добро.

    10:24 11.08.2026

  • 15 Така е

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Стига!":

    Напълно си прав. Ей такива хора с крайно негативно мислене като автора на статията стават родители на деца- престъпници.

    10:25 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Човече,

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Стига!":

    Пий си хаповете редовно!

    10:28 11.08.2026

  • 18 Убига го плодовете на

    14 4 Отговор
    36 години либерална лъжедемокрация

    10:28 11.08.2026

  • 19 Нали знаеш

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "азз":

    Най-големите убийства ставаха по време на комунизма, но всичко се криеше.

    Коментиран от #60

    10:28 11.08.2026

  • 20 Тити на Кака

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Специалист":

    Бъркате. Престъпниците от този тип се наказват, разбира се.
    Проблемът е, че наказанията не съответстват на тежестта. Уродите които убиха Георги ще бъдат осъдени и този на 17 ще лежи максимум 6 години. Тези в диапазона 14-16 - максимум 5.
    После пак ще излязат на свобода. И, бъдете сигурен, няма да се притеснят да се възползват отново от нея, след такива наказания вече никой не взема съдебната система насериозно

    Коментиран от #43

    10:30 11.08.2026

  • 21 Тъй ли

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "азз":

    Я ти кажи защо вие комунистите свалите Т. Живков от власт и го разкарвахте като някой углавен престъпник по милиционерските участъци!

    Коментиран от #56

    10:30 11.08.2026

  • 22 Чалгария..

    13 0 Отговор
    Вие какви деца очаквахте да възпита чалгарското поколение. Простотия и разврат. Без вероучение, няма как да се спаси положението и някакъв морал да се създаде в главите им.

    10:32 11.08.2026

  • 23 Пак аз

    11 3 Отговор
    За морала на младите, вече трето поколение на нашето евроатлантическо щастие е нужно да се разходите в централния парк в Пловдив. На всяка пейка по едно момиче с оголени бедра върху младеж до себе си. Безсрамно поведение, с което вече всички са свикнали. Духовният разпад е вече необратим, след толкова години под мъдрото ръководство на Банкянския пожарникар.

    Коментиран от #53

    10:33 11.08.2026

  • 24 Кривоверен алкаш

    10 2 Отговор
    Браво пич,точно в десятката...Свободата я разбрахме като сЛободия....

    10:33 11.08.2026

  • 25 Руски фашизъм

    6 11 Отговор
    Току що бащата на момичето примамила Георги си изтри профила във ФБ.
    Путинист,русофил и привърженик на ПБ.

    Коментиран от #57

    10:35 11.08.2026

  • 26 Факт

    7 2 Отговор
    Глобалистка система на управление чрез разпад и деморализация на обществото!

    10:39 11.08.2026

  • 27 Павел Пенев

    8 3 Отговор
    Ако говорим за морал, при адвокатите той изцяло липсва. Такива тъпи сравнения и клишета помагат на убийците наркомани да не се чувстват виновни, а едва ли не държавата и всички ние да гледаме гузно заради тях. Те са не само убийци, те са и мародери, защото от убития са пребъркали дрехите, извадили са парите и някой адвокат ги е посъветвал да твърдят че са си купили дюнери. Всъщност те са купили дрога защото са престъпници наркомани. Просто излишно е да се четат коментарите на простаци,макар и адвокати завършили някъде другаде извън СУ "Кл.Охридски" с каквито юристи България и Народното събрание са препълнени.

    10:40 11.08.2026

  • 28 Ехо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    Каво е държава!?

    Коментиран от #31, #34

    10:42 11.08.2026

  • 29 Коя държава ?

    12 1 Отговор
    Която разрешава предавания като " Ергенът " и други подобни ? Има да търсите морал и всички други човешки ценности , но отдавна ги няма . Рибата се вмирисва откъм главата , но се чисти откъм опашката .

    10:53 11.08.2026

  • 30 миме

    8 2 Отговор
    явно е дошло времето за нов Народен Съд за да бъдат осъдени и набутани у Белене сичките гнусни евроатлантици дет 36 години яко крадат и унищожават България

    10:54 11.08.2026

  • 31 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ехо":

    Държава е това, което трябва да ти осигури адекватна психиатрична помощ.

    10:55 11.08.2026

  • 32 ИВАН

    4 4 Отговор
    Много умуваш бе мойто момче, аман от такива умници, нещата не са сложни, само позволете на младежите да се трудят, не ги възпитавайте в егоизъм и това е всичко, а, и казарма малко задължително.

    10:56 11.08.2026

  • 33 Простият

    6 1 Отговор
    И този хич не го бива горкия, обаче пък е като всички останали - все колективната отговорност т.е. безотговорност му е виновна. А бе пъпеш, виновните си имат имена и ти плащаме за да си вършиш работата т.е. да ги накажеш адекватно в съответствие с престъплението и очакванията на обществото, а не да се криеш зад "обществото". "Вместо това стояхме и гледахме как всичко се руши!" - не ние, а ВИЕ правораздавателите и управляващите стояхте и гледахте. И всичко това можеше както казваш да го напишеш преди 35 години, ама чак сега го измисли. Стига съм се правил на дървен философ, щото както съм си прозд, мога да се хвана за всяко изречение на тая чиста паница.

    10:57 11.08.2026

  • 34 миме

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ехо":

    система за непрекъснато ограбване на труда на бедните от богатите

    10:58 11.08.2026

  • 35 ИСТИНАТА

    5 0 Отговор
    България за най кратко време постигна СВЕТОВЕН и ЕВРОПЕЙСКИ рекорд по създаване на МИЛИОНЕРИ и МИЛИЯРДЕРИ.
    През това време някои от гладният народ тръгва към ЗАПАДА със семействата си а някои оставяйки жена деца отзад тръгват по света.
    Оставена сама жена пренудително започва да се качва от кола на кола а децата на улицата без контрол.
    Има ли някой да познава БЕДЕН ПОЛИТИК или КМЕТ.

    Кой е виновен за убийството в Пловдив по принуда изоставените децата ли системата ли или ПОЛИТИЦИТЕ които мислят само за тях си.
    Някои ще намерят ли одговорите.

    11:03 11.08.2026

  • 36 Еволюция

    9 0 Отговор
    След като може да си старши учител без диплома и да те назначат и за директор в детска градина и то държавата, въпреки несъгласието на обществения съвет, ще се възпитават такива деца...

    11:04 11.08.2026

  • 37 Мнение

    9 0 Отговор
    Нормални хора не могат да изгледат това жестоко видео. А тия уж "деца", убивали, гледали и пускали в мрежата. Не, не може ние да носим отговорност за такава жестокост. Има много младежи с добри сърца помагащи на хора. Тази жестокост се поражда вътре в тях, ако и не е вродена. И сме наблюдавали лоши семейства,с агресия които живеят бедно и лошо, а децата са им добри. Но има и такива, които възпитават и подкрепят тази жестокост, а безнаказаност води до такива случаи. Нашите закони не работят. За групово престъпление трябва да носят наказание абсолютно всички участници, наказание за групово убийство по закон е по-тежко. Спазвайте закони и няма да е виновно обществото. И да, не искам да отговарям за такива изроди и не искам да живеят между нас.

    11:06 11.08.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "смях в залата":

    Вместо да ги покажат, те дори крият участието на двама от извършителите❗

    11:06 11.08.2026

  • 39 Кой уби Георги?

    10 3 Отговор
    Атлантизма уби Георги ! Атлантизма и западните ценност насаждани от 37 години в обществото ни

    11:06 11.08.2026

  • 40 Кой уби Георги?

    10 3 Отговор
    Кой изби палестинските деца, жени и старци?

    11:07 11.08.2026

  • 41 "риалити предаванията"

    9 0 Отговор
    и БангаРангите трябва със закон да се забранят а тези в СЕМ моментално да се уволнят

    11:09 11.08.2026

  • 42 Дзак

    8 0 Отговор
    Ами те насилниците често са представители на "морала"!

    11:12 11.08.2026

  • 43 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тити на Кака":

    И КОЙ пише и гласува НК и НПК!?
    Съдебната система или парламента!?
    Който и да е съдия няма как да си измисли или даде присъда извън рамките, които му регламентира НК и не знам защо "топката" е винаги в съдебната система!?
    Щом максималноно наказание съответно за малолетни и непълнолетни е такова, няма как съдията да отсъди 15, 20 или до живот...

    Коментиран от #62

    11:16 11.08.2026

  • 44 Опа

    6 1 Отговор
    Утвърждавам, че има цели семейства, включително и децата им, които се гаврят хора в неравностойно положение или просто с неудобни и набедени хора по особено жесток начин. Участват психолози, учители и даже полицаи със семействата си. Уведомявахме органи на реда и администрацията и никой не взима отношение. Затова мисля, че се правят такива поръчки, особенно по времето на ГЕРБ по принцип - който не е с нас той е срещу нас. Нарушават се закони и ако стане нещо - обществото е виновно. Хиляди деца израстват здрави прави и добри. А тези изроди трябва да получат жестоко наказание, иначе ще продължават по същия начин, защото са безнаказани и им се разминало.

    11:21 11.08.2026

  • 45 Радко

    5 1 Отговор
    Промени в закона за малолетни престъпници. Без договорки с прокуратурата за намаляване на присъдите.излежаване на целия срок, а не помилване за добро поведение.

    11:21 11.08.2026

  • 46 Щип

    5 1 Отговор
    Много точна преценка на адвоката!
    За съжаление е вярно казаното за обществото!

    11:24 11.08.2026

  • 47 Поправка

    9 1 Отговор
    "Кой уби Георги? Георги го уби държавата в ЕС, Георги го убихме ние като ЕВРОПЕЙСКО общество, което отдавна спря да припознава семейните ценности, етиката, морала, отговорността, смелостта, емпатията, критичното отношение към нередностите и всички онези останали ценности, които са хоросанът, който държи непоклатими крепостните стени на ОБЩЕСТВОТО!"

    11:31 11.08.2026

  • 48 фен на сидеров

    8 0 Отговор
    държавата - това са хората . управлението - това са институциите, избирани от същите тези ! когато масата гласува с години за доказани престъпници, какво да да очакваме от държавата !?

    11:33 11.08.2026

  • 49 Реалност

    2 2 Отговор
    Този адвокат ако е добър значи е измъкнал от затвора десетки изроди /както той ги нарича/, ако е калпав защо да ни интересува мнението му. Пък и щом се чувства виновен да тръгва към затвора.

    11:35 11.08.2026

  • 50 Аааа, НЕ!

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "pyzcлямии":

    Точно това са западните "цености" на "цивилизования" колониален западен свят!

    11:35 11.08.2026

  • 51 Гражданин

    4 1 Отговор
    А кой уби държавата?! Кой уби обществото, което отдавна спря да припознава семейните ценности, етиката, морала, отговорността, смелостта?!
    Това е посткомунистическата олигархия от всички цветове!

    Коментиран от #54

    11:38 11.08.2026

  • 52 Моралният проблем на обществото

    2 0 Отговор
    Тези ученици няма да излежат пълния срок, защото са непълнолетни. Затворът няма да ги превъзпита. Реално обществото ще се грижи с години за зверове, които нямат място сред него.

    Коментиран от #55

    11:38 11.08.2026

  • 53 Истина

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пак аз":

    Тръгнали са да се обичат, а не са тръгнали да убиват "педофили", ЛГБТ, обратни, русофоби, бездомни, цигани, бавноразвиващи се и други, каквито се вижда из соцмрежите.

    11:39 11.08.2026

  • 54 Историк

    0 7 Отговор

    До коментар #51 от "Гражданин":

    Държавата е убита от Червената армия, когато окупира България през 1944-та.

    Коментиран от #68

    11:40 11.08.2026

  • 55 Споко

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Моралният проблем на обществото":

    Като излезнат, ще убият пак и ще получат по-нормална и заслужена присъда.

    11:41 11.08.2026

  • 56 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тъй ли":

    Знаеш ли комунистическия режим и Тодор Живков в България бяха свалени по нареждане на Горбачов от Москва, а не от партия СДС тогава още нямаше партии ,имаше само една партия БКП която беше на пряко командване от Москва е това е истината и трябва веднъж завинаги да се каже !!!!?

    11:45 11.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дядо от село

    3 0 Отговор
    Прав си адвокате,но и адвокатите имат голяма вина за случилото се, защото за пари защитават и най големият пресъпник.Ако някой се беше намесил и скочил на бой срещу биячите, можеше и той да пострада от съдебната система..

    11:47 11.08.2026

  • 59 Заро

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "руската":

    Не си у ред!

    11:47 11.08.2026

  • 60 БГ няма закон за чуждестраните агенти

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нали знаеш":

    Точно тук е проблема сега.
    Когато се говори негативно за периода 1944-1989, изрично се натъртва " социалистическата държава", но за негативните реалности днес се използва само - държава, без евроатлантическа.

    Колко от младежите ще го забележат? Нито един, заради своята некомпетентност! Убийците и родителите им от случая са възпитавани в европейската система на образование, по европейски закони, директиви, наредби. Същото е и съдебната ни власт. Е, резултатите са на лице.

    11:48 11.08.2026

  • 61 Щилян

    1 1 Отговор
    Човекът е звяр по природа и е способен на всякакви жестокости към себеподобните и другите обитатели на планетата!!!

    11:48 11.08.2026

  • 62 Тити на Кака

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    Опитали сте се да сложите думи в устата ми, които никога не съм произнасял. Законодателният орган, разбира се, е Парламента. Съдебната система съди по наличното законодателство.
    И наличното законодателство е толкова широко скроено, че за едно и също престъпление можеш да бъдеш наказан от условна присъда, до над 10 години ефективно. И съдебната система с удоволствие се възползва от тези ХХL дрешки - съди е долните граници срещу съответни стимули.
    Така наличното законодателство ежедневно генерира корупция и досега не съм чул някой съдия да се е оплакал от това. Ерго - и законодатели, и магистрати са в кюпа.

    Коментиран от #73

    11:50 11.08.2026

  • 63 Доротея

    2 0 Отговор
    Допуснахте господин Тодор Йорданов, чийто творчески стаж е преминал при нездрав морално човек в предаване с червена точка и Забранено за лица под 8 години, да казва кой е гей и кой не, и да съставя списъци на педофилите в България! Юношите гледат, решават, че да се тормозят обявените за лоши е добра идея и тръгват на лов за хора с потребности, които не могат да им навредят! Абе, бият ги, защото им се бие, а не, че някой така ги призовал и възпитавал! Ето, сега призовавам да излязат, метат улиците, почистват обществените тоалетни и копаят по нивите, на бас, че никой тинейджър няма да се отзове на призива! Дори няма да го прочетат, те още спят от нощни подвизи! Прекалихте с вредни теории за равни права и отговорности!

    11:50 11.08.2026

  • 64 Нали има банани

    4 0 Отговор
    Стига ревахте, това е съвсем нормален случай за всички т.н. демократични държави. Радвайте се, че все още няма масови убийства в училищата от тинейджъри с автомати като в САЩ.
    Решението е само едно - връщане на ТВУ-та, смъртни присъди за тежки престъпления, всички затворници да работят...това разбира се няма да стане защото е тоталитарно и не отговаря не ценностите на ЕС.

    11:52 11.08.2026

  • 65 интересна позиция . в обществото

    0 0 Отговор
    възпитаните възпитават невъзпитаните цял живот . невъзпитани психопати удушват и премазват Георги един час . после издъхва . брайвик избиваше 77 души в продължение на 2 часа . за Норвегия 20 г присъда е най голямата . радикалите дето се виждат по тв в пикадили, са терористи убийци .

    11:55 11.08.2026

  • 66 При капитализма е така

    3 0 Отговор
    Човек за човека е вълк! Атлантически звяр даже

    11:57 11.08.2026

  • 67 Биби

    0 0 Отговор
    Општество сме ма секой си носи раницата! Моите деца нема направат такъв шабаш.

    11:57 11.08.2026

  • 68 Слава на Евроатлантическа България

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Историк":

    Как се убива държава от Червената армия през 1944 ?
    Убия като населението от 7 000 000 стана 9 000 000, а националната ни валута- лев бе със златно покритие.

    Как се демократизира държава от Евроатлантическата армия с военните си бази тук ?
    Демократизира я като населението стана от 9 000 000 на 6 000 000 и унищожи националната ни валута.

    По-добре Червената армия пак да ни "убива", щото иначе изчезваме като народ и държава...

    12:00 11.08.2026

  • 69 Истината

    1 2 Отговор
    Реално погледнато този 37 годишен мъж ако не искаше да прави секс с 15 годишна сега щеше да е жив и здрав.

    Коментиран от #72

    12:00 11.08.2026

  • 70 То и един друг "ловец на педофили"

    1 0 Отговор
    си спомням много добре че през 2003 г., с гранатомет даже обстрелваше и уби един Тодор Димов, по прякор „Чакъра“. Ловеца с гранитомета се казваше Бойко Методиев Борисов.....май така беше а?

    12:01 11.08.2026

  • 71 Пусти шамари яки

    1 0 Отговор
    и ще забравят рязко тези пишлемета за всякакви БангиРанги и Майдани

    12:05 11.08.2026

  • 72 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    Тези непълнолетни садисти които са тръгнали да раздават правосъдие защо не отидат в Столипиново да видят какво се случва там какви са циганските традиции, защо не отидат там да пребият някои 37-годишен циганин който се оженил за малолетно цигане което е абсолютно практика и традиция , защото нямаше да им стиска и защото това беше един подготвен садистичен акт на дрогирани наркоманчета , които трябва да получат поне по 20 години затвор, защото на доживотен всички знаем че няма да ги осъдят !!!?

    12:07 11.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Така е

    1 0 Отговор
    Допуснахме две поколения да се възприемат за самодостатъчни атлантически маргинали, които временно пребивават на тази земя. Пропити от омраза и нацизъм, неграмотни и изпразнени от съдържание средно европейски боклуци

    12:13 11.08.2026

  • 75 Страхотен коментар

    1 0 Отговор
    Браво адвокате много точно казано

    12:16 11.08.2026

  • 76 Нали искахте "лидерство"

    1 0 Отговор
    Ей ви какво се случва с "младежкото лидерство". Още им наливайте самочувствие за значимост на тези млади олигофрени. Още .. И министри даже ги направете...като в Украйна, като в Литва, като в Естония.....и после врякайте що и как било станало. И се замислете старейшините на обществата защо се наричат старейшини и дали са били млади кретени ...

    12:21 11.08.2026