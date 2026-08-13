Бивш директор на "ЕМКО": Подозрението за умишлен палеж води към Русия

„ЕМКО” е най-професионално работещата фирма в бранша на произвеждане на боеприпаси. Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството. Това заяви експертът по боеприпаси и бивш зам.-технически директор на "Емко" Найден Илиев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира двете тези за пожара.

Първата е за запалване на боеприпаси. По негови думи в около 4% в световен мащаб това е причината за подобни инциденти в складове за боеприпаси. Илиев подчерта обаче, че самозапалването е много трудно доказуемо, но това важи и за всяка друга причина за такъв тип инциденти. Причината за това е, че повечето доказателства се унищожават по време на експлозията.

Втората теза е за източник на палеж, т.е. умишлено предизвикан. По негови думи това е напълно възможно.

"Твърди се, че работниците са видели в склада дим, тук възникват въпроси. Тази втора теза не отменя обаче първата”, подчерта експертът.

Той обясни още, че самозапалването на боеприпаси може да се случи при стари заряди и при висока температура на съхранение. Илиев допълни, че базата на „ЕМКО” не е строена наскоро. Тя е добре обмислена и изградена.

„Човешка грешка е много малко вероятна”, беше категоричен експертът.

По думите на Илиев подозрението за умишлен палеж води към Русия, „която би била основният печеливш от разклащането на ситуацията в България”. „Така че вариантът за диверсия е абсолютно реален. Той може да се осъществи по няколко начина – да се хвърли нещо от безпилотен летателен апарат или някой да внесе взрива в склада и да го остави там”, допълни експертът.

Илиев обясни какво се произвежда в „ЕМКО”. Той посочи, че става дума за артилерийски боеприпаси по съветски калибри. Той не може да каже дали такива боеприпаси са изпратени от България към Украйна, но обясни, че други държави, които са правели това, сега попълват от български производители своите наличности.