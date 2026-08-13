Новини
България »
Бивш директор на "ЕМКО": Подозрението за умишлен палеж води към Русия

Бивш директор на "ЕМКО": Подозрението за умишлен палеж води към Русия

13 Август, 2026 11:04 1 889 82

  • боеприпаси-
  • емко-
  • палеж-
  • русия

Човешка грешка е много малко вероятна, беше категоричен експертът

Бивш директор на "ЕМКО": Подозрението за умишлен палеж води към Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„ЕМКО” е най-професионално работещата фирма в бранша на произвеждане на боеприпаси. Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството. Това заяви експертът по боеприпаси и бивш зам.-технически директор на "Емко" Найден Илиев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира двете тези за пожара.

Първата е за запалване на боеприпаси. По негови думи в около 4% в световен мащаб това е причината за подобни инциденти в складове за боеприпаси. Илиев подчерта обаче, че самозапалването е много трудно доказуемо, но това важи и за всяка друга причина за такъв тип инциденти. Причината за това е, че повечето доказателства се унищожават по време на експлозията.

Втората теза е за източник на палеж, т.е. умишлено предизвикан. По негови думи това е напълно възможно.

"Твърди се, че работниците са видели в склада дим, тук възникват въпроси. Тази втора теза не отменя обаче първата”, подчерта експертът.

Той обясни още, че самозапалването на боеприпаси може да се случи при стари заряди и при висока температура на съхранение. Илиев допълни, че базата на „ЕМКО” не е строена наскоро. Тя е добре обмислена и изградена.

„Човешка грешка е много малко вероятна”, беше категоричен експертът.

По думите на Илиев подозрението за умишлен палеж води към Русия, „която би била основният печеливш от разклащането на ситуацията в България”. „Така че вариантът за диверсия е абсолютно реален. Той може да се осъществи по няколко начина – да се хвърли нещо от безпилотен летателен апарат или някой да внесе взрива в склада и да го остави там”, допълни експертът.

Илиев обясни какво се произвежда в „ЕМКО”. Той посочи, че става дума за артилерийски боеприпаси по съветски калибри. Той не може да каже дали такива боеприпаси са изпратени от България към Украйна, но обясни, че други държави, които са правели това, сега попълват от български производители своите наличности.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    138 8 Отговор
    Този затова е бивш, защото е много тъп!!!

    Коментиран от #55

    11:05 13.08.2026

  • 2 Петров и Баширов

    104 6 Отговор
    Гюбревци, тоя път наистина ще ядете рукола с новичок!

    11:05 13.08.2026

  • 3 Дедовия

    131 4 Отговор
    Откъде самозапалването води към Русия, бе?!

    Коментиран от #21

    11:06 13.08.2026

  • 4 1488

    101 3 Отговор
    хомоатлантикь с русия ляга, с русия става
    иначе бил срещу русия

    11:07 13.08.2026

  • 5 Някой

    116 3 Отговор
    Чудех се колко време ще им трябва да започнат да обвиняват Русия. И злезе, че доста се забавиха - можеха да го кажат на 13-тата секунда след началото на взривовете.
    В ЕС се оказа много добро извинение за вска проява на некадърност или немърливост - казваш, че са виновни руснаците и вече нямаш вина.

    11:10 13.08.2026

  • 6 такъв страх не е било никога

    85 4 Отговор
    даже на сън виждат путин тия хора

    11:11 13.08.2026

  • 7 може . там има спец операция .

    14 5 Отговор
    емко на село при селяните прави оръжие за печалба . първо пожар а после взрив . скрива директора записите от камерите и разпита на работниците . обявява една загуба на склада и бомбите за около 2 милиона и прибира застраховката . подривни дейности има от украинска и от руска страна . замесени са руснаци и украинци . М319 полета, двата потока , навални, новичока, а РФ отрича да прави удъри . тайни . малко е вероятно . има охрана, камери , полиция . най много някой селянин да пострада . няма пострадали .

    11:13 13.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    73 2 Отговор
    Ама защо се бавиха толкова с тази "ВЕРСИЯ"🤔❓❗

    11:14 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Поздравления

    45 5 Отговор
    За Русия!

    Коментиран от #79

    11:15 13.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    67 4 Отговор
    "Нещо в живота ти не върви-
    ти веднага Путин обвини❗

    11:16 13.08.2026

  • 12 Знамето на хибридната атака

    59 2 Отговор
    Една седмица след инцидента застрахователя не иска да плаща ли? Русия е все оправданието на некадърника, дори като преяде с рукола.

    11:16 13.08.2026

  • 13 Цък

    56 4 Отговор
    От кога почнаха да ни вземат за туземци . Няма доказателства, но Русия е виновна. Много елементарно . Истината е че при капитализма човешкия живот не струва и петак. Наемат се нискообразовани хора и текучеството е огромно . Този умник да изкара колко човека са минали през завода през последните 5 г и с какво образование си.

    Коментиран от #23

    11:16 13.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 3 Отговор
    Който има ум , ще разбере с малко думи
    В ресторанта:
    - Келнер, защо варените яйца са по-скъпи от бурканите? Не е ли по- лесно само да ги свариш и не трябва ли да са по-евтини❓
    Да, но варените можеш да ги преброиш, а бурканите -не ❗

    Коментиран от #17, #22

    11:19 13.08.2026

  • 15 Софиянец

    40 4 Отговор
    Бухаха, ама естествено! То за кое не е ви е виновна Русия! Еври дбили!

    11:19 13.08.2026

  • 16 Съботаж на русофил

    8 24 Отговор
    100% е дело на някой путинист долен!

    Коментиран от #42

    11:19 13.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 2 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За по- НЕумните ПО ПЕЙКИТЕ,

    кой сега може да докаже колко на брой и какви изделия е имало в склада 🤔❓

    Коментиран от #34

    11:21 13.08.2026

  • 18 Гузен негонен бяга

    44 3 Отговор
    Щото сигурно нямате лиценз от Русия за това производство ? Затова сте гузни и ви се привиждат руснаци !

    11:21 13.08.2026

  • 19 Да и понеже

    43 2 Отговор
    Са спестили от камери и никой не знае кога и кой кой е влизал и какво е оставил в този склад, че и дрон даже бил влязъл, сега ще си правим свободни съчинения по темата. И този идиот е бил технически директор.

    11:21 13.08.2026

  • 20 Хмм

    37 2 Отговор
    който и да е, добре е направил, оръжията носят смърт

    Коментиран от #58

    11:22 13.08.2026

  • 21 Цеко сифоня

    48 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дедовия":

    Ами казва че са видели пушек. А пушека, един такъв руски пушек. Веднага се познава. По-сигурен аргумент от това здраве му кажи.
    П.с. Петров и Баширов са забелязани да се навъртат наоколо.

    Коментиран от #51

    11:22 13.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 2 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Който има ум , ще разбере с малко думи
    В ресторанта:
    - Келнер, защо варените яйца са по-скъпи от бЪрканите? Не е ли по- лесно само да ги свариш и не трябва ли да са по-евтини❓
    Да, но варените можеш да ги преброиш, а бЪрканите -не ❗

    Коментиран от #30

    11:22 13.08.2026

  • 23 русия световно Зло

    7 37 Отговор

    До коментар #13 от "Цък":

    Няма кой друг освен русия-гнездо на тероризма и отровителите на хора! путин като Сталин жертви не брои!

    11:22 13.08.2026

  • 24 Гандалф

    37 3 Отговор
    Нормално за всеки пожар и взрив във военен завод да обвинават Русия...Нали после ще има глоби и наказания и спиране на производствени мощности ако се окаже, че взривът е предизвикан от небрежност...възможно е да има руска намеса...но някои помни ли в досегашните аварий във воените заводи да има друг виновен, освен предпологаемата руска намеса..

    11:24 13.08.2026

  • 25 миме

    26 2 Отговор
    ми то е ясно що е гръмнал склада щом таквиз кат тоя найденчо са му техническите директори

    11:29 13.08.2026

  • 26 Тука ли си, раковоболен уркотрол?

    9 4 Отговор
    Целия си в разсейки от рака и болките ти ще са кански, укратролюго.

    11:30 13.08.2026

  • 27 всяка държава в мирно време следва да

    9 3 Отговор
    уведоми другата за подозрението си . прави се двустранна група . гледат камерите и селото със емко . кой е намазал от производството . акции ако притежават и дялове големите риби са в сянката . може да са евреи или румънци . тайна продукция дето я подпалили . дронове или бомби са по евтини . явно са правили тротил . на него малко подпалки му трябва . абе много пушеше . явно много се припечелва . богаташи .

    11:31 13.08.2026

  • 28 Ха-ха-ха

    23 2 Отговор
    оня ако си пали погребите за N-ти път да смуче застрахователя си,пак, на фашагите Русия им била виновна! ОТКАЧИААА фашагите, пеня пущат чак!

    11:31 13.08.2026

  • 29 Странно защо

    23 2 Отговор
    се опитват да прехвърлят вината за собствените си грешки и НЕКАДЪРНОСТ на Русия??? То това се очакваше, но точно па на Гебрев да се случи за n-ти път, щото май и друг път му гръмяха складове и пак на Русия беше вменена вината... Що не си кажат, че хората там са неподготвени и необучени за такава работа и всичко може да се очаква от тях?

    11:32 13.08.2026

  • 30 Много си

    3 10 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Забавен ,чак про 3 ,кога си виждал яйца в буркан

    Коментиран от #61

    11:34 13.08.2026

  • 31 Баба

    20 3 Отговор
    Посочете ми едно нещо , за което Русия не е виновна.

    Коментиран от #38

    11:34 13.08.2026

  • 32 Кольо вица

    14 1 Отговор
    Е как, то до преди малко обясняваха как фашизма идвал от Русия и ето некви убили некъв

    11:34 13.08.2026

  • 33 Кака

    9 2 Отговор
    Никой не се съмнява,че това е дълга ръка на Русия. Който не вярва, той е агент на Путин.
    9446Цикрк "Шапито"

    11:35 13.08.2026

  • 34 БРАВО!

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Естесвено, че никой! :))) ТОВА Е ЦЕЛТА НА ЗАНЯТИЕТО!!!

    11:35 13.08.2026

  • 35 Шишо бакшишо

    16 1 Отговор
    лично Путин запали склада Сашко Йорданов го е видял как драска клечката

    11:35 13.08.2026

  • 36 Перо

    21 2 Отговор
    Отново дежурните клишета за Русия, а не се мисли за обикновена некадърност, образование, липса на ред и дисциплина! Как само на един човек се случват всички инциденти? Защо най-после не се отнеме лиценза на Гебрев и да се сложи край на непрекъснатите произшествия!

    11:35 13.08.2026

  • 37 Тьотя

    4 1 Отговор
    Не съм аз

    11:36 13.08.2026

  • 38 Кой е виновен за

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Баба":

    ПРОСТОТИЯТА ТИ?

    Коментиран от #71

    11:36 13.08.2026

  • 39 Хмм

    10 0 Отговор
    почетен гражданин на Трявна го направили, а сега търсят държавата, че имало замърсяване и опасност за здравето

    11:40 13.08.2026

  • 40 пък нашто е Подозрението за

    16 2 Отговор
    вашта некадърност както петрохан

    най лесно е да обвините Русия без даже да имате доказателства
    ами ако са ваште скъпи урк?
    пак ли ще се ослушвате

    11:40 13.08.2026

  • 41 Георги

    10 2 Отговор
    не просто Русия, а лично путин е запалил завода, като е използвал дроня до румънската граница за диверсия. Намерени са негови отпечатъци и на двете места.

    11:42 13.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Глогинков

    4 1 Отговор
    Някой ще захапе Бахура .....

    11:42 13.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Олга

    5 4 Отговор
    Кой ми направил в гащи? Освен Русия няма друг

    Коментиран от #59, #63

    11:45 13.08.2026

  • 46 Чак сега ми стана ясно

    6 3 Отговор
    Радев е хвърлил нещо от безпилотния летателен апарат,а Путин е внесъл взрива в склада.

    Коментиран от #81

    11:45 13.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 розовото пони зеля

    10 2 Отговор
    А дали намерихте укренския дрон дето води към Русия хахахаха, защото дрона за заблуда го намерихте докъто другия си свърши работата. Това е предупреждение към еврастите да си дават парите и оръжието, че иначе дрончета и ракети.

    11:46 13.08.2026

  • 49 Путин им е виновен

    11 3 Отговор
    на тези глпендери за всичко.. и за това ,че са тъпи на гадулки.... Абе я вижте и му вземете лиценза на този Гебрве, защо само на него му се палат скалдовете....има още 25 фими за боеприпаси в бг, а при тех тихо и скучно....

    11:47 13.08.2026

  • 50 я по-леко с намаането бе

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "Набедят ли":

    жълктопаветен продажен д...е..б...и..л.

    Коментиран от #56

    11:48 13.08.2026

  • 51 Сигурно

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Цеко сифоня":

    не е било пушек, а дым

    11:49 13.08.2026

  • 52 може от тропическата жега и горещниците

    4 1 Отговор
    да е станало подпалването на тротила . ама защо тротил е произвел . тонове тротил . може да подпали горите и нивите . в елин пелин се запали и фантстико и няколко къщи . няма никакви загинали или ранени . гръмнал е взрива рязко и нагоре . следи от подпалки няма открити . може да е подвеждаща версия .

    11:54 13.08.2026

  • 53 Нещастници

    5 1 Отговор
    нещастници , аз пък предполгам че са от Посолството, първо защото сега Украйна ще кулува от американска фирма, второ защото преди години американски войник се самовзриви на полигон край Ямбол при тест на рпг, сиреч тези хора МО им е дало достъп до всякъде и си правят каквото искат!

    11:55 13.08.2026

  • 54 az СВО Победа 81

    9 2 Отговор
    И този е с отпаднала необходимост!

    Коментиран от #62

    11:57 13.08.2026

  • 55 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Изобщо не е тъп. Гафът с фотошопа си имаше своето значение...

    11:57 13.08.2026

  • 56 Не се плаши

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "я по-леко с намаането бе":

    Леко ще бъде и ще го намажа

    11:58 13.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 тиририрам

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    И преклонената главица, сабя не я сече. Нали така, мишки?

    11:59 13.08.2026

  • 59 А тии

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Олга":

    Носиш гаща вообще

    12:00 13.08.2026

  • 60 Няма да им е за пръв път

    2 2 Отговор
    Пък и помагачи у нас ще се намерят.

    Коментиран от #66

    12:01 13.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ти СВО

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    К. У. Р ти у г ъ з о .

    12:02 13.08.2026

  • 63 Българите не са прости

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Олга":

    Като вашите крепостни селяни. Пожарите около военните складове пак вие ги запалихте. Живея в такъв район и наблюдавах пълното бездействие миналото лято!

    12:02 13.08.2026

  • 64 Ние ги смятаме за братя

    2 7 Отговор
    Те ни обявиха за врагове. Постоянно повтарят, че в две световни войни сме се били с тях. Първият път те ни нападат, ние се браним, втория път ги посрещаме с хляб и сол.

    Коментиран от #73

    12:03 13.08.2026

  • 65 Селския бик

    0 7 Отговор
    Съм Лумбарим русофили до връщане в правия път.Може и пред портрета на вожда Ка Путин.

    Коментиран от #68

    12:04 13.08.2026

  • 66 Да бе ,да ! 🤔

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "Няма да им е за пръв път":

    Не че нямат повод , като пращаме оръжия на враговете им , ама не знам да са взривяващи .

    12:05 13.08.2026

  • 67 То никой

    2 8 Отговор
    не се съмнява, че е руслямабат. Само прокситата им в България прикриват следите. "Миротворецът" най-после да нарече рашибозука чисто зло, каквото си е.

    12:05 13.08.2026

  • 68 Побързай !

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Селския бик":

    Русофобите те чакат в Петрохан .

    12:07 13.08.2026

  • 69 Янко

    7 2 Отговор
    Много закъсня бе батко.Още веднага трябваше да кажеш че Русия и Путин са виновни след като видяхме какви работници работят там.Те дали знаят какво нещо е инструктаж за безопасност

    12:08 13.08.2026

  • 70 анонимен

    6 1 Отговор
    Гебрееев! Май пак ще те тричат джуджетата!

    12:08 13.08.2026

  • 71 Баба

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кой е виновен за":

    Нормалните хора не крещят , когато изразяват мнение.

    12:09 13.08.2026

  • 72 И всичкото се води експерт

    7 2 Отговор
    На всеки глупак Русия му пречи, един даже провидя,че в язовир Искър имало руски подводници, чиито цели били да разрушат стената на язовира, за да наводнят София !

    12:13 13.08.2026

  • 73 ДОЛУ КОМУНИЗМА!

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ние ги смятаме за братя":

    Обявиха ни комунистите, а те са сатанински изчадия. Никое сатанинско изчадие не може да ни бъде брат!

    12:15 13.08.2026

  • 74 фен на сидеров

    6 2 Отговор
    лично Путин се е ангажирал с военните заводи на гюбрев ! не му трябва новичок, сам ще си получи инсулт.....

    12:17 13.08.2026

  • 75 бай Митко

    5 4 Отговор
    Илиев ти си бивш и с този лигав "лай" срещу Русия и Путин пак ще си останеш бивш! Не се опитвай да въздействаш на прокуратурата и експертите! Ти си НИКОЙ!!!

    12:19 13.08.2026

  • 76 Умник

    2 4 Отговор
    За всичко е виновна Русия за сушата за това че се отглеждат изродчета за това че се продава дрога на деца само за едно не можеш да я обвиниш за лудостта и простотията на някои хора в тая държава

    Коментиран от #80, #82

    12:21 13.08.2026

  • 77 Естествено

    3 4 Отговор
    Натам води разбира се, на нашата хунта защищава руските интереси, а не българските.

    12:21 13.08.2026

  • 78 Шерлок Холмс

    1 1 Отговор
    Веднага след този анализ на "експерта" разреших случая!
    Много е просто!! Той каза: Две версии!
    1. Запалване на боеприпаси.
    2. Умишлен палеж
    Но г-н експертът казва: "Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството"
    Е щом той е убеден...
    Значи нямам никакво съмнение съмнение, че това е дело е Путин!

    12:25 13.08.2026

  • 79 Чуко

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Поздравления":

    Поздрави матушката си от пияницата дето те направи!

    12:32 13.08.2026

  • 80 Неможачи,

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Умник":

    Обвиняваме ви за "перестойката", а лудостта и простотията дойдоха след това.

    12:34 13.08.2026

  • 81 Точно така!

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Чак сега ми стана ясно":

    А Олга е наблюдавала цялата операция с бинокъла и после е рапортувала. А сега ви се присмива от форума...

    12:38 13.08.2026

  • 82 Ми не

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Умник":

    МОЖЕШ спокойно да я обвиниш за лудостта и простотията на някои хора в тая държава- обучавала ги е, облъчвала ги е с всевъзможни видове пропаганда. русофиляк=зомбиаватар.

    12:45 13.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове