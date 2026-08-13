Бивш директор на "ЕМКО": Подозрението за умишлен палеж води към Русия

„ЕМКО” е най-професионално работещата фирма в бранша на произвеждане на боеприпаси. Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството. Това заяви експертът по боеприпаси и бивш зам.-технически директор на "Емко" Найден Илиев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той коментира двете тези за пожара.
Първата е за запалване на боеприпаси. По негови думи в около 4% в световен мащаб това е причината за подобни инциденти в складове за боеприпаси. Илиев подчерта обаче, че самозапалването е много трудно доказуемо, но това важи и за всяка друга причина за такъв тип инциденти. Причината за това е, че повечето доказателства се унищожават по време на експлозията.
Втората теза е за източник на палеж, т.е. умишлено предизвикан. По негови думи това е напълно възможно.
"Твърди се, че работниците са видели в склада дим, тук възникват въпроси. Тази втора теза не отменя обаче първата”, подчерта експертът.
Той обясни още, че самозапалването на боеприпаси може да се случи при стари заряди и при висока температура на съхранение. Илиев допълни, че базата на „ЕМКО” не е строена наскоро. Тя е добре обмислена и изградена.
„Човешка грешка е много малко вероятна”, беше категоричен експертът.
По думите на Илиев подозрението за умишлен палеж води към Русия, „която би била основният печеливш от разклащането на ситуацията в България”. „Така че вариантът за диверсия е абсолютно реален. Той може да се осъществи по няколко начина – да се хвърли нещо от безпилотен летателен апарат или някой да внесе взрива в склада и да го остави там”, допълни експертът.
Илиев обясни какво се произвежда в „ЕМКО”. Той посочи, че става дума за артилерийски боеприпаси по съветски калибри. Той не може да каже дали такива боеприпаси са изпратени от България към Украйна, но обясни, че други държави, които са правели това, сега попълват от български производители своите наличности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #55
11:05 13.08.2026
2 Петров и Баширов
11:05 13.08.2026
3 Дедовия
Коментиран от #21
11:06 13.08.2026
4 1488
иначе бил срещу русия
11:07 13.08.2026
5 Някой
В ЕС се оказа много добро извинение за вска проява на некадърност или немърливост - казваш, че са виновни руснаците и вече нямаш вина.
11:10 13.08.2026
6 такъв страх не е било никога
11:11 13.08.2026
7 може . там има спец операция .
11:13 13.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:14 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Поздравления
Коментиран от #79
11:15 13.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ти веднага Путин обвини❗
11:16 13.08.2026
12 Знамето на хибридната атака
11:16 13.08.2026
13 Цък
Коментиран от #23
11:16 13.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
В ресторанта:
- Келнер, защо варените яйца са по-скъпи от бурканите? Не е ли по- лесно само да ги свариш и не трябва ли да са по-евтини❓
Да, но варените можеш да ги преброиш, а бурканите -не ❗
Коментиран от #17, #22
11:19 13.08.2026
15 Софиянец
11:19 13.08.2026
16 Съботаж на русофил
Коментиран от #42
11:19 13.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За по- НЕумните ПО ПЕЙКИТЕ,
кой сега може да докаже колко на брой и какви изделия е имало в склада 🤔❓
Коментиран от #34
11:21 13.08.2026
18 Гузен негонен бяга
11:21 13.08.2026
19 Да и понеже
11:21 13.08.2026
20 Хмм
Коментиран от #58
11:22 13.08.2026
21 Цеко сифоня
До коментар #3 от "Дедовия":Ами казва че са видели пушек. А пушека, един такъв руски пушек. Веднага се познава. По-сигурен аргумент от това здраве му кажи.
П.с. Петров и Баширов са забелязани да се навъртат наоколо.
Коментиран от #51
11:22 13.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Който има ум , ще разбере с малко думи
В ресторанта:
- Келнер, защо варените яйца са по-скъпи от бЪрканите? Не е ли по- лесно само да ги свариш и не трябва ли да са по-евтини❓
Да, но варените можеш да ги преброиш, а бЪрканите -не ❗
Коментиран от #30
11:22 13.08.2026
23 русия световно Зло
До коментар #13 от "Цък":Няма кой друг освен русия-гнездо на тероризма и отровителите на хора! путин като Сталин жертви не брои!
11:22 13.08.2026
24 Гандалф
11:24 13.08.2026
25 миме
11:29 13.08.2026
26 Тука ли си, раковоболен уркотрол?
11:30 13.08.2026
27 всяка държава в мирно време следва да
11:31 13.08.2026
28 Ха-ха-ха
11:31 13.08.2026
29 Странно защо
11:32 13.08.2026
30 Много си
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Забавен ,чак про 3 ,кога си виждал яйца в буркан
Коментиран от #61
11:34 13.08.2026
31 Баба
Коментиран от #38
11:34 13.08.2026
32 Кольо вица
11:34 13.08.2026
33 Кака
9446Цикрк "Шапито"
11:35 13.08.2026
34 БРАВО!
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Естесвено, че никой! :))) ТОВА Е ЦЕЛТА НА ЗАНЯТИЕТО!!!
11:35 13.08.2026
35 Шишо бакшишо
11:35 13.08.2026
36 Перо
11:35 13.08.2026
37 Тьотя
11:36 13.08.2026
38 Кой е виновен за
До коментар #31 от "Баба":ПРОСТОТИЯТА ТИ?
Коментиран от #71
11:36 13.08.2026
39 Хмм
11:40 13.08.2026
40 пък нашто е Подозрението за
най лесно е да обвините Русия без даже да имате доказателства
ами ако са ваште скъпи урк?
пак ли ще се ослушвате
11:40 13.08.2026
41 Георги
11:42 13.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Глогинков
11:42 13.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Олга
Коментиран от #59, #63
11:45 13.08.2026
46 Чак сега ми стана ясно
Коментиран от #81
11:45 13.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 розовото пони зеля
11:46 13.08.2026
49 Путин им е виновен
11:47 13.08.2026
50 я по-леко с намаането бе
До коментар #47 от "Набедят ли":жълктопаветен продажен д...е..б...и..л.
Коментиран от #56
11:48 13.08.2026
51 Сигурно
До коментар #21 от "Цеко сифоня":не е било пушек, а дым
11:49 13.08.2026
52 може от тропическата жега и горещниците
11:54 13.08.2026
53 Нещастници
11:55 13.08.2026
54 az СВО Победа 81
Коментиран от #62
11:57 13.08.2026
55 хе хе
До коментар #1 от "Пич":Изобщо не е тъп. Гафът с фотошопа си имаше своето значение...
11:57 13.08.2026
56 Не се плаши
До коментар #50 от "я по-леко с намаането бе":Леко ще бъде и ще го намажа
11:58 13.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 тиририрам
До коментар #20 от "Хмм":И преклонената главица, сабя не я сече. Нали така, мишки?
11:59 13.08.2026
59 А тии
До коментар #45 от "Олга":Носиш гаща вообще
12:00 13.08.2026
60 Няма да им е за пръв път
Коментиран от #66
12:01 13.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ти СВО
До коментар #54 от "az СВО Победа 81":К. У. Р ти у г ъ з о .
12:02 13.08.2026
63 Българите не са прости
До коментар #45 от "Олга":Като вашите крепостни селяни. Пожарите около военните складове пак вие ги запалихте. Живея в такъв район и наблюдавах пълното бездействие миналото лято!
12:02 13.08.2026
64 Ние ги смятаме за братя
Коментиран от #73
12:03 13.08.2026
65 Селския бик
Коментиран от #68
12:04 13.08.2026
66 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #60 от "Няма да им е за пръв път":Не че нямат повод , като пращаме оръжия на враговете им , ама не знам да са взривяващи .
12:05 13.08.2026
67 То никой
12:05 13.08.2026
68 Побързай !
До коментар #65 от "Селския бик":Русофобите те чакат в Петрохан .
12:07 13.08.2026
69 Янко
12:08 13.08.2026
70 анонимен
12:08 13.08.2026
71 Баба
До коментар #38 от "Кой е виновен за":Нормалните хора не крещят , когато изразяват мнение.
12:09 13.08.2026
72 И всичкото се води експерт
12:13 13.08.2026
73 ДОЛУ КОМУНИЗМА!
До коментар #64 от "Ние ги смятаме за братя":Обявиха ни комунистите, а те са сатанински изчадия. Никое сатанинско изчадие не може да ни бъде брат!
12:15 13.08.2026
74 фен на сидеров
12:17 13.08.2026
75 бай Митко
12:19 13.08.2026
76 Умник
Коментиран от #80, #82
12:21 13.08.2026
77 Естествено
12:21 13.08.2026
78 Шерлок Холмс
Много е просто!! Той каза: Две версии!
1. Запалване на боеприпаси.
2. Умишлен палеж
Но г-н експертът казва: "Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството"
Е щом той е убеден...
Значи нямам никакво съмнение съмнение, че това е дело е Путин!
12:25 13.08.2026
79 Чуко
До коментар #10 от "Поздравления":Поздрави матушката си от пияницата дето те направи!
12:32 13.08.2026
80 Неможачи,
До коментар #76 от "Умник":Обвиняваме ви за "перестойката", а лудостта и простотията дойдоха след това.
12:34 13.08.2026
81 Точно така!
До коментар #46 от "Чак сега ми стана ясно":А Олга е наблюдавала цялата операция с бинокъла и после е рапортувала. А сега ви се присмива от форума...
12:38 13.08.2026
82 Ми не
До коментар #76 от "Умник":МОЖЕШ спокойно да я обвиниш за лудостта и простотията на някои хора в тая държава- обучавала ги е, облъчвала ги е с всевъзможни видове пропаганда. русофиляк=зомбиаватар.
12:45 13.08.2026