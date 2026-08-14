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Радев се хвали: Успяхме да елиминираме олигархията, тя е извън властта ВИДЕО

Радев се хвали: Успяхме да елиминираме олигархията, тя е извън властта ВИДЕО

14 Август, 2026 14:02 2 087 127

  • румен радев-
  • олигархия-
  • корупция-
  • престъпност-
  • българия-
  • правителство

Аз съм взискателен, доволен съм от министрите, но когато сме насаме, имам какво да им кажа, намекна премиерът за работата в правителството

Радев се хвали: Успяхме да елиминираме олигархията, тя е извън властта ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти в Плевен последните политически скандали в България.

Попитан съгласен ли е с думите на вицепремиера Иво Христов, че олигархията е завладяла обществените медии, Радев каза, че доверието, че и медиите, и политиката се градят на доверието на обществото, а когато това доверие се загуби е естествено да има и такива оценки.

“Знаете, че по доста различни социологически проучвания, повечето граждани търсят информация от други източници”, каза Радев и изрази надежда, че доверието към медиите ще се върне.

"Всеки има право на лично мнение", каза премиерът по повод думите на Христов

“Аз съм взискателен, доволен съм от министрите, но когато сме насаме, имам какво да им кажа”,

каза Радев по повод стоте дни от управлението на кабинета.

Радев попита дали са четени управленските програми на предишните правителства и ги определи като “управленска немощ”.

“Ние предлагаме детайлна програма с ясни мерки”, каза премиерът и добави, че последователно изпълняват предизборните си обещания.

“Успяхме да елиминираме на тази олигархия от политическата власт - те вече са извън властта.

Направихме не малки стъпки и работим за още. Олигархията не е само двама човека - под тях има много, “лейтенанти”, които вършат черната работа”, категоричен е Радев.

"Всеки български град има какво да предложи, но Бургас е добър избор - избор на международна експертна комисия и градът ще представи достойно България”, каза премиерът за домакинството на конкурса "Евровизия".

Премиерът коментира и случая с падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство на 8 август.

“България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента. Министър Стоянов е тук, но отговор на неговите въпроси и на въпросите на Външното министерство все още няма“, заяви Радев.

Премиерът изрази недоумение от забавянето, след като украинската страна е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая. България поиска от Киев цялата налична информация, която би могла да помогне за установяването на обстоятелствата около полета на дрона.

“Беше редно досега да получим отговор и това съответно навява на редица въпроси“, подчерта министър-председателят.

Министър-председателят коментира и развитието на случая с Ива Михайлова в Северна Македония, като благодари на българските медии за това, че информират обществото за процеса.

Радев подчерта, че

България не може да се намесва в съдебните производства на друга държава, но институциите поддържат постоянен контакт с Михайлова и семейството ѝ.

Българското посолство в Скопие и консулските служби също продължават да оказват съдействие.

“България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, със семейството, с нейната майка“, заяви премиерът и по думите му българската държава е поела съдебната защита, а Министерството на външните работи работи активно по случая. Радев благодари и на българските депутати, които са запознали европейските институции и обществеността със случая, както и на президента Илияна Йотова за позицията ѝ.

Премиерът отправи остра критика към отношението към Михайлова в РСМ.

“Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи“, заяви Радев и добави, че заради развитието на случая Министерството на външните работи е подготвило официална дипломатическа реакция.

“Министерството на външните работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално“, обяви премиерът.

“Ще отнеме време нещата да се върнат в нормалното им русло.

Попитан дали се обсъжда ограничаване на социалните мрежи, премиерът каза, че това е въпрос не е само дали да се ограничат, а как. “Това е огромно предизвикателство, има методи за заобикаляне”, каза Радев, но все пак подчерта, че правителството ще работи и в тази посока.

Попитан дали "Прогресивна България" вече мисли за бюджета за следващата година, Радев отговори: “Излязохме с ясно съобщение, че данъци и осигуровки няма да се променят. Ние заварихме празна хазна. Въпреки това имаме увеличение - на заплати, на лични асистенти, на социални разходи, а ситуацията е тежка. Надявам се това да залегне и в бюджета за следващата година”.

“Провокациите не са спирали, те са всички ден и ние не правим пазарлъци, а политики”, каза премиерът Радев.

Премиерът коментира пред журналисти безводието в Плевен и заяви, че той е бил първият политик, който се е осмелил да дойде в разгара на протестите, свързани с безводието в Плевен.

“От тогава се работи активно, нашето правителство направи една среща между ресорните министерства, поканихме кметовете на Ловеч, Севлиево, работи се много сериозно, доволен съм от напредъка", обясни премиерът.

Когато има големи претенции към високия дефицит към бюджета, нека тези, които критикуват бюджета, да дойдат в Плевен и да обяснят на хората. Ние сме поели този риск да има по-висок дефицит, но да има решения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гергов

    126 12 Отговор
    Тоя Мунчо май живее в някакво паралелна олигархична реалност 🖕😆

    14:04 14.08.2026

  • 2 коментар

    82 5 Отговор
    Цялата пара е в свирката

    14:05 14.08.2026

  • 3 Гове о 😯

    63 8 Отговор
    Мунчу кауняк рязан от селуу слафиянуффу. Бегай с 300 по турската магистрала кой е луд да плаща за да кара Слава Украине

    14:05 14.08.2026

  • 4 Парпърляк

    14 82 Отговор
    Да е жив и здрав Генерал Румен Радев, президент и премиер на Република България!

    Коментиран от #59

    14:06 14.08.2026

  • 5 Анонимен

    11 70 Отговор
    Браво на Радев!

    14:06 14.08.2026

  • 6 ринге-риге раае, хайде оначалоо...

    61 2 Отговор
    Добре, че сам го казва, иначе изобщо нямаше да можем да разберем.

    14:06 14.08.2026

  • 7 Цвете

    13 82 Отговор
    РАДЕВ Е МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ И МОЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ!

    Коментиран от #11

    14:06 14.08.2026

  • 8 Мунчу бавния

    65 7 Отговор
    Мунчаа мама няма ли да си ходиш в селу слафиянуффу че нещо много бавен ми се чуниш

    14:07 14.08.2026

  • 9 Без майтап

    75 6 Отговор
    Турските фирми ще заменят българските олигарси. Народа духа супата.

    14:07 14.08.2026

  • 10 Факт

    78 6 Отговор
    Абсолютен к а у н

    14:08 14.08.2026

  • 11 Толкова просто

    33 3 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Обичащ поза партер

    14:09 14.08.2026

  • 12 МунчоЛЕТ

    76 5 Отговор
    Харизва на Гергов панаира, ама борело олигархията нашето мунчЕ🤣🤣🤣

    14:09 14.08.2026

  • 13 Радев заплашва медиите!

    63 9 Отговор
    Така се връща коунизма и диктатурата, леко полеко.

    14:09 14.08.2026

  • 14 Екзалтиран

    24 24 Отговор
    Браво за няма и 3 месеца успя да го постигне ,другите са 36 години не успяха . Супер мен ...

    14:09 14.08.2026

  • 15 Лъжата

    60 3 Отговор
    самохвалството без каквото и да било покритие са ежедневието ! Сега усуква ,че олигархията не била във......властта , а преди изборите цялата им паплач "обещаваше" БОРБА с олигархията ! Не , че има разумен човек , да е повярвал !

    14:10 14.08.2026

  • 16 мунчо боташ крадев

    45 3 Отговор
    СРАЗИХ олигархията народе сам с голи ръце както ви обещах край това беше УРА!

    14:11 14.08.2026

  • 17 Моля ...............

    50 3 Отговор
    А Румен Миланов представител на кого е в парламентатата!? НЕ е на българите, а точно на олигарските и не е единствен. А панаира в Пловдив на кого го подарихте, май на един олигарх-свинар.

    14:11 14.08.2026

  • 18 Сила

    42 3 Отговор
    Ха ха ха хо хо хо хи хи хи ....недей така бе Мунчо , недей така бе селяндурино нагъл !!!!

    14:11 14.08.2026

  • 19 Не става

    40 2 Отговор
    Думите са едно, безпочвени хвалби, делата друго. Кой ли ти вярва.

    14:11 14.08.2026

  • 20 Фатмака

    46 2 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    14:13 14.08.2026

  • 21 Платена медия

    13 21 Отговор
    Един и същи платен бот си води сам диалози под всяка статия за Радев, колко изпаднал и психично болен трябва да си?

    Коментиран от #28

    14:13 14.08.2026

  • 22 Каква

    26 3 Отговор
    е тази гърбица сега у него ?

    Коментиран от #24

    14:14 14.08.2026

  • 23 Хейт

    36 1 Отговор
    Пич, току що нахрани яко олигархията с това решение за Евровизия! Нахрани също турските авиолинии и Истанбулското летище. Сега разбрахме защо Боташ беше замразен. Ама есента очаквай изненади. И не разчитай на гласове от София!

    Коментиран от #61

    14:15 14.08.2026

  • 24 нагълтал е процента

    28 1 Отговор

    До коментар #22 от "Каква":

    от боташ и магистралите и другите мурафети и са го пресрещнали мисирките в неподходящия момент.

    Коментиран от #56

    14:15 14.08.2026

  • 25 Някой си

    35 1 Отговор
    Ако пенсионерите, майките и работещите на миналата заплата са олигархията, да успяхте...

    14:15 14.08.2026

  • 26 Хаха

    39 0 Отговор
    Приказки за наивници.

    14:16 14.08.2026

  • 27 Успяхме вика ... свърши

    33 1 Отговор
    Смешник нещастен. И Баба Алино днеска сабалян дажо го сринахме ....

    14:17 14.08.2026

  • 28 Русофилите спят от 14 до 16 часа

    21 9 Отговор

    До коментар #21 от "Платена медия":

    Възрастни хора са и затова сега ги няма.
    Иначе са на амбразурата нон стоп.

    Коментиран от #33

    14:17 14.08.2026

  • 29 А главните мошеници,кога ще ги приберете

    20 1 Отговор
    на топло?Ако не ви стиска,народа ще помогне!Само съберете запаса!

    14:18 14.08.2026

  • 30 Сатана Z

    6 21 Отговор
    Радев трябва спешно да приеме закон за чуждестранните агенти на влияние в България .Като не им харесват управляващите да заминават в Украйна.

    14:19 14.08.2026

  • 31 Пука му на българина

    11 10 Отговор
    За тая Ива Михайлова. Обаче когато натопените от Христо Грозев в затвор лежаха никой пръста си не мръдна нали?

    14:20 14.08.2026

  • 32 тони

    33 1 Отговор
    шегаджия......със зелени чорапи

    14:20 14.08.2026

  • 33 Разгеле !

    3 18 Отговор

    До коментар #28 от "Русофилите спят от 14 до 16 часа":

    Сега е времето еврог€йовете да се вихрят .

    14:21 14.08.2026

  • 34 Румен

    28 0 Отговор
    Хахаха. Тоя няма да трае дълго

    14:22 14.08.2026

  • 35 Историк

    31 2 Отговор
    Румен Решетников обижда българите и ги смята за олигофрени, които вярват на празни приказки и кремълски опорки. Олигарсите,които го избраха,не се броят за олигарси. Другите олигарси,начело с Борисов и Пеевски се подсмихват от първия ред на парламента, защото досега уж се водеше битка с тях, а сега се прибави и Радев към групата.

    Коментиран от #38

    14:23 14.08.2026

  • 36 Радев

    26 0 Отговор
    Още от същото !

    14:24 14.08.2026

  • 37 Божке,

    30 0 Отговор
    У тоя си мисли, че е победил олигархията, като Тръмп, че е спечелил войната с Иран!
    Олигарсите да дори в кабинета муууууу!

    14:25 14.08.2026

  • 38 гълаб крадонев

    19 0 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    битката приключи с шефа разгромихме олигархията не виждаш ли ко пише съсредоточи се малко?

    14:25 14.08.2026

  • 39 Мунчо освен всичко

    32 0 Отговор
    е голям лъжец, или фантазьор

    14:25 14.08.2026

  • 40 И те така

    27 0 Отговор
    Копринков -един от големите олигарси

    14:25 14.08.2026

  • 41 Капитан Фатмак

    19 0 Отговор
    същия смешник като оранжевия му господар.

    14:27 14.08.2026

  • 42 мунчо супермен

    18 1 Отговор
    ИЗКЪРТИХ ОЛИГАРХИЯТА!!!

    Коментиран от #46

    14:27 14.08.2026

  • 43 просто киро

    19 3 Отговор
    Глупости на търкалета!

    14:27 14.08.2026

  • 44 Дано

    9 7 Отговор
    Да изчистите и службите от тулупите на магнитските тиквата и дебелян

    14:27 14.08.2026

  • 45 Точен е

    14 0 Отговор
    Тежките олигарси Гергов , Сотир Ушев ,Копринков ,Весела Лечева и много други са извън власта

    14:28 14.08.2026

  • 46 мафията

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "мунчо супермен":

    КОГА???

    14:28 14.08.2026

  • 47 натка патка

    10 1 Отговор
    Дежурните журналя и министрите от най близкото обкръжение така да го кажем естествено на първа линия.

    14:30 14.08.2026

  • 48 Винаги точен е радко

    10 4 Отговор
    За 111 дни постигна много

    14:30 14.08.2026

  • 49 Аа майкуууу

    7 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    14:30 14.08.2026

  • 50 Майора

    18 1 Отговор
    Ало Радев , никаква олигархия не си елиминирал , тая олигархия от подсъдими те подкрепя навсякъде няма даспре , защото тя те подкрепи! И вместо да се хвалиш и да обвиняваш другите ти прие бюджет в нарушение на закона с дефицит над 3% , не каза нищо за “Боташ “ , за който по мнение на специалисти дължим над 2,5 млд долара , имаш за министър човек с 411 имота незнайно как придобити само седна заплата и вместо НАТО и ЕС , защитаваш Путин и Русия!

    14:31 14.08.2026

  • 51 За съжаление

    18 1 Отговор
    Все по нелепо изглежда Радев. Ден след ден проличава не само управленската му немощ а и липсата на желание да приключи с атлантическата олигофрения и слугинаж. Впрочем това заиграване с Турция и с вертикалните коридори определено е във вреда на България. Тотално е неадекватен и по линия на милитаризацията в която ни тика. Всеки кпйто твърди че милитаризацията е инвестиция е идиот !

    Коментиран от #71

    14:31 14.08.2026

  • 52 такъв циркаджия

    19 1 Отговор
    няма по цял свят...

    14:32 14.08.2026

  • 53 "Св. Наум"

    18 0 Отговор
    Извинете ме, че изпуснахме пациента 😭😭😭😭😭

    14:32 14.08.2026

  • 54 Пич

    15 1 Отговор
    С всеки изминал ден тази грозна, мазна и нечистоплътна мутра на снимката с грозната брадавица и дългия нос, дето върви два метра пред него, става все по-омразна на целокупния български народ! Добре де, толкова ли е тъп Фатмака от село Славяново, не се ли усеща? Не усеща ли поне малко тази всенародна омраза, че поне малко да затвори мръсната си уста?

    14:32 14.08.2026

  • 55 А кво правим

    19 0 Отговор
    С оня олигарх с 411-те имота?

    14:33 14.08.2026

  • 56 мисирките са

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "нагълтал е процента":

    Обичайните заподозрени.

    Коментиран от #60

    14:33 14.08.2026

  • 57 Пламен

    16 0 Отговор
    Ко стана с Пловдивски Панаир бе , каун?

    14:34 14.08.2026

  • 58 Нормален ли си???

    17 1 Отговор
    Олигархията те инсталира във властта. Не те интересува мнението на хората. Ще го научиш по трудния начин. Излиза, че си много по-тъп, отколкото нагъл. Вреден, токсичен за държавата

    14:34 14.08.2026

  • 59 Питане

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Парпърляк":

    Ти по член 64 на умрелата циганка ли си бе, блатний ???

    14:34 14.08.2026

  • 60 агенти на

    14 2 Отговор

    До коментар #56 от "мисирките са":

    кгб и руското блато на гундзяев и путлер

    14:35 14.08.2026

  • 61 Точен сте

    14 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хейт":

    Радев и Иво Христов взеха решение Бургас да е домакин на "Евровизия" заради приятелството му с кмета на Бургас от ГЕРБ - Димитър Николов ,известен като "чичо Митко русофила"

    Коментиран от #116, #123

    14:36 14.08.2026

  • 62 Пенсионер ОСВ

    17 1 Отговор
    Типично за военен но в конкретния случай лъже като дърт циганин..
    По скоро им е казал да се снишат и траят докато баламите гласували за него си помислят че са направили правилния избор..

    14:36 14.08.2026

  • 63 Да се знае

    17 1 Отговор
    Леле , олигархията се смее от сърце и пожелава на Мунчо дълго управление , Ура !Винаги съм се чудил защо този човечец като президент се държеше като кукувица на часовник ? И ми просветна , колко пъти си отвори устата като МП , толкова пъти се изложи . Няма такъв смешен премиер и Баце не е падал толкова ниско !

    14:37 14.08.2026

  • 64 Ако

    14 1 Отговор
    Ликвидирате Пловдивския панаир и го подарите на Гергов - НИЩО не сте свършили!

    Коментиран от #74

    14:40 14.08.2026

  • 65 Ха ха ха

    10 0 Отговор
    А аз си мислех, че само троловете на тия са uдuoтu........

    14:40 14.08.2026

  • 66 Изненада-а-а-а!

    8 0 Отговор
    Благодарим от сърце!

    14:40 14.08.2026

  • 67 Голем смех

    10 1 Отговор
    А с пловдивския панаир ко стана бе kayнь ? :) хахахахаххаахахйах

    14:42 14.08.2026

  • 68 Попов

    16 2 Отговор
    Нямали сме по неадекватен Премиер. Не вярвах, че ще има по голямо дъно от Борисов, но явно ми е била бедна фантазията.
    Не случайно старите хора казваха по времето на СОЦ-а за някой малoyмници, че за милиционер е идеален, ако и за там не става, ще стане шофьор, ако пък и за шофьор не става, ще стане военен.

    14:42 14.08.2026

  • 69 "Да е жив и здрав..."

    2 6 Отговор
    Тоя ще е жив и здрав, щото няма ядове, ама вие възторжените простьовци ще сте болни и ще хвърляте кърпата без време

    14:42 14.08.2026

  • 70 Пламен

    12 1 Отговор
    Да обясни как даде Пловдивския панаир на семейния приятел Гергов

    14:43 14.08.2026

  • 71 Абе да го питам аз Рундю

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "За съжаление":

    Тези "инвестиции" в отбранителни способности не са ли точно да бранят интересите на олигархията? А? Кое друго си мисли че ще бранят? На баба Пена картофите ли?

    14:44 14.08.2026

  • 72 РАШКО

    13 0 Отговор
    НЕ ТЕ ЛИ Е СРАМ МАЛКО? УРКО?

    14:44 14.08.2026

  • 73 Пацо

    7 0 Отговор
    За това ли е тая скъпотия
    Тоя ни взима за луди

    14:44 14.08.2026

  • 74 На русофилещия се Гергов

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Ако":

    панаира му го подариха седесарите. Костов, пловдивския кмет Чомаков, него пък като му свърши мандата, Гергов го направи за благодарност шеф на панаира. Гергов беше пръв приятел и с Първанов. Стар комунист. Русофил. И много набожен християнин.

    14:44 14.08.2026

  • 75 Рундьо

    15 1 Отговор
    Рундев Рундалиев
    Оставка!

    14:44 14.08.2026

  • 76 НЕ САМО ДУМИ И

    11 1 Отговор
    Изречения прави. А ни докажи че за това което гласувахме и ти обеща ще го направиШ. ПОКАЖИ ГИ ТЕЗИ ОЛИГАРСИ НАЗОВИ ГИ ПО ИМЕННО И ГИ НАКАЖЕТЕ ЗА НАЗИДАНИЕ НА ВСИЧКИ СЛЕДВАЩИ И ЗА НАШЕ СПОКОЙСТВИЕ. ДУМИ НЕ ТРЯБВА Я ДЕЛА ПО ТЯХ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ. ТВЪРД ТВОЙ ФЕН СЪМ НО ЗАПОЧНАХ ДА СЕ СЪМНЯВАМ ВЪВ ТЕБЕ. И НЕ СЪМ САМ. А ТИ БЕШЕ ПОСЛЕДНАТА МИ НАДЕЖДА АКО И ТЯ СИ ОТИДЕ ЧУЖБИНА.

    Коментиран от #112

    14:44 14.08.2026

  • 77 Мунчо Копейкин празнодумеца

    15 2 Отговор
    Не съм предполагал, че толкова много сънародници ще вярват на празни обещания и че когато доказано ги лъжат ще продължат да им вярват.
    Дааа, npocт народ, слаба държава !

    14:44 14.08.2026

  • 78 БОЦ - ко

    12 0 Отговор
    Мунча : -

    "По себе си ума изгубих,
    В огледалото видях се и се влюбих !"

    14:44 14.08.2026

  • 79 Слънце

    13 0 Отговор
    Как за три месеца ще елиминират олигархията ? Те са част от олигархията, друго крило, друг клон на олигархията-комунисти, сега капиталисти, ченгета и тяхната стражжа мутрите.

    14:45 14.08.2026

  • 80 муньо

    7 0 Отговор
    ке ва спася!

    14:45 14.08.2026

  • 81 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    17 1 Отговор
    От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!

    ⚡️Еднолично! Без да каже! Отново разбираме от чужда държава какви ги върши. Вчера имаше среща с министъра на транспорта Уралоглу. Нито дума за магистралата от "българското" правителството.

    ⛽️Премиерът потвърждава едно след друго съмненията за тайни договорки с турската страна заради замразяването на Боташ.

    🛣️ След решението на кабинета (без да обяви публично) за 33% от находище "хан Тервел", сега дава и магистралата.

    💶От опозицията се оказваме прави за всичко. Откупва се с държавните активи за отсрочка от 15 месеца по плащанията за Боташ, за да минат местните избори и да си довърши превземането на всички власти. Но по неговия начин. Скришом. Нескопосано. От една глупост към друга.

    📜 Вече е повече на наложително да се публикува държавният протокол от срещата в Анкара за Боташ, който той крие. Радикален натиск трябва! Радев е опасен за държавата, сигурността, икономиката и европейското развитие на страната. Бедствие.

    14:45 14.08.2026

  • 82 Ако беше...

    12 0 Отговор
    ...така, нямаше да си премиер -> мой човек. Чичко Жан опита и всички видяха какво му се случи, ахахахах. Едни приказки за Шехерезада от 1001 нощи. Добре че в БГ има още балъми да ти се вържат, затва и Държавата отсъства навсякъде... тва да служа и пазя е само добро пожелание, и го пише на полицейските патрулки извън БГ! ПС: като ги питаш те помнят ли си клетвата и изключват камерите и арогантно ти отвръщат -> тук съм за да те обирам до шушка!

    14:46 14.08.2026

  • 83 Преди час рундьо отиде в МС

    1 0 Отговор
    И гневен каза- Аз ще управлявам 3 мандата...Точка

    14:48 14.08.2026

  • 84 хмм

    9 0 Отговор
    Не знам как това правителство е ударило олигархията, обаче знам как се подиграха с енергийно бедните като решиха да им дадат помощта на два пъти, така че бедните пенсионери по селата да не могат навреме да си осигурят дървата за зимата. Данъчните са плъзнали като хлебарки да тормозят дребния бизнес и да извиват ръцете на най-дребните зечеделски производители с намерение да им вземат калта под ноктите. Цените на всичко растат всеки ден, доходите не помръдват. Цената на цигарите се увеличи два пъти в рамките на 8 месеца. В Баба Алино продължава строителството и всички там си живеят щастливо. Украйна една седмица не дава информация за дрона, но Илашчук не е привикана на консултации. Нищо наникъде не е, но Радев е доволен от работата си и от тази на министрите си.

    14:49 14.08.2026

  • 85 Основният въпрос е обачииии

    18 0 Отговор
    Дали е шизофреник или брутален и нагъл лъжец

    14:50 14.08.2026

  • 86 Тъпото руско говедо

    13 0 Отговор
    Русофилският идиот радев искаше да каже: Олигархията ми е много по-добра от олигархията ти. Бил се преборил с олигархията, ами нека да каже едно име на олигарх с когото се е преборил... та нали оръжията на олигарсите са парите, а русофила радев не може да отказва такива неща...
    Бил се преборил с олигархията... трябва да те изринат час по-скоро от властта.

    14:51 14.08.2026

  • 87 Тоя па с

    14 0 Отговор
    по голяма глпст не можа ли да се изцепи. Нещо за Свинарят, за селският бег от Труд, за руските подлоги, а.

    14:51 14.08.2026

  • 88 Пламен

    15 0 Отговор
    Днес Чорапа победи Черепа с технически туш.
    Утре ще играе мазни борби с пловдивския свинар. :)

    14:52 14.08.2026

  • 89 Рундьо, рунденце

    10 0 Отговор
    брадавчест, дългонос и сгърбушен, прие баджорестата с фойерверки, а талантливите момчета и момичета прославили държавата в науката, спорта - не са интересни. Такова е нивото муньово. Муньо барангата

    14:55 14.08.2026

  • 90 и това ще стане някога

    7 0 Отговор
    Боже мили! Ами, че тя олигархията го възвиси и сложи на трона.Само,че и той както Доган ,Борисов и Пеевски са временни играчи на които други определят дневният ред...
    Ше да замине и този "герой".

    Коментиран от #92

    14:56 14.08.2026

  • 91 Факт

    6 0 Отговор
    Нито едно дело, присъда над олигарх.Важно е корумпираните държавници да получат възмездие.....ех мечтиии

    14:56 14.08.2026

  • 92 русофилите

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "и това ще стане някога":

    чакат следващия червен вожд чегъртач спасител който ще излъчат от кремал

    15:00 14.08.2026

  • 93 Трол

    5 0 Отговор
    Майтапчия от ранга на Бойко.

    15:00 14.08.2026

  • 94 Рундьо

    10 0 Отговор
    победи Бою по наглост, нахалство, нарцисизъм. Браво рундак, голем си миризлив зелен чорап! Оставка, смешник!

    15:01 14.08.2026

  • 95 радко

    1 1 Отговор
    обещано изпълнено!

    15:03 14.08.2026

  • 96 Цялата ни едра индустриална

    4 0 Отговор
    собственост е еднолична бре смотанякоооо. ЧПФ са еднолични, масиви с над 1 милион декара са еднолични, болниците са едноличнии и т.н и ти ни говориш че сте елиминирали олигархията ? Нормален ли си бре ей ?

    15:07 14.08.2026

  • 97 Гласувате

    5 0 Отговор
    за йоцата, получавате рундьо отново. Да изхвърлим боклука!

    15:09 14.08.2026

  • 98 На Дедо

    3 0 Отговор
    Фатмака Решетников, бил елиминирал Олигархията!!! Елиминирал?! По Сталиниски! Има човек, има проблем. Елиминирай човека, няма проблем. Та за Фатмака. Ако Олигарсите бяха,, елиминирани,,?! Защо? Бобокови, Черепа, ТИМ и Копринков са, още живи. Защото платиха метежа. И дъжат Фатмака като, кукла на верига. Кукловодите са ясни. Но! За баламите, гласували за, Фатмака. Те наясно ли са, в каква! Кафява?!.....! Ни вкараха.

    Коментиран от #101

    15:10 14.08.2026

  • 99 питам

    0 6 Отговор
    Много трол, много нещо, много аванта. Някой има ли смелост да напише по колко плащат и на какъв принцип??????

    Коментиран от #104, #106, #124

    15:11 14.08.2026

  • 100 Рундьо

    6 0 Отговор
    се римува с...

    15:11 14.08.2026

  • 101 русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "На Дедо":

    шефа казва че е ликвидирал олигархията а тези които си изброил са от мафията тях по нататъка ше ги елиминра не може наведнъж всичкото?

    Коментиран от #111

    15:13 14.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 зулуса слави

    3 0 Отговор
    щеше пък македонец космонавт да праща в космоса===

    15:17 14.08.2026

  • 104 На Дедо

    4 0 Отговор

    До коментар #99 от "питам":

    Питай Копринката.

    15:19 14.08.2026

  • 105 Манчо

    6 0 Отговор
    Браво на Мунчо , удари олигарфията с негов министър с 411 имота .Ашколсун!!!!!

    15:20 14.08.2026

  • 106 На Дедо

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "питам":

    Може да питаш, синчето на Бобокови. Той също така, плаща.

    15:22 14.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Ха ха

    7 1 Отговор
    Много смешно, направи много за олигархията и преименувал фирмите и налял парите на олигарсите, като е взел от бедните, и задели сумата ти пари за кражбите и да не забравим и хазарта. Искаме не думи, а конкретни факти, а ги няма.... Цялото управление се превърна в стойкожийство и лаладжийство. Никой вече не му чете пустите приказки.

    15:23 14.08.2026

  • 109 Голям майтап

    8 1 Отговор
    Нещастника смотан румен бил елиминирал олигархията, и сложили и анкета моля ви се...

    "Насажда ли премиерът Румен Радев омраза и разединение в българското общество?"
    Където за пореден път са гласували само русофилските гниди и той видите ли... бил прекрасен и не насаждал разделение в обществото ни, а само малко.

    15:24 14.08.2026

  • 110 Сбъркана

    6 1 Отговор
    унда изтрещяла. Оставка! И оная дърта чанта вън от най-престижната институция, която с муньо унижиха!

    15:27 14.08.2026

  • 111 На Дедо

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "русофил":

    Слави!!! На татко Мраз, Мразчето. Ти виж, да не си, в списъка!!! За Елиминиране?! Няма човек.........!

    15:29 14.08.2026

  • 112 Каква

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "НЕ САМО ДУМИ И":

    надежда може да ти бъде турската еничарска подлога пРедаЛев? А? Как можА да си толкова наивен?

    15:31 14.08.2026

  • 113 Олигарх

    3 0 Отговор
    Елеминиран съм..Елеминиран съм..

    15:32 14.08.2026

  • 114 Да каже

    6 1 Отговор
    кой точно олигарх е елеминирал!

    Коментиран от #115

    15:33 14.08.2026

  • 115 рундьо

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Да каже":

    много са не ми се изброява а и това са лични данни!

    15:34 14.08.2026

  • 116 Голям

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Точен сте":

    ГЕРБ и русофили... нещо си се объркал... я пак?

    15:35 14.08.2026

  • 117 Джеймс Камерън

    5 0 Отговор
    Елеминаторът !

    15:35 14.08.2026

  • 118 Циганката

    6 0 Отговор
    умря...

    Коментиран от #127

    15:40 14.08.2026

  • 119 непротестиращ

    6 0 Отговор
    Румене, а твоята олигархия? Нея не можеш да я махнеш, държи те здраво за т...ките!

    15:42 14.08.2026

  • 120 Гларус от Варна,, ТИМаджия.

    3 0 Отговор
    Обичам майката на Радев! И неговата щерка. Също. Я люблю....

    15:43 14.08.2026

  • 121 Диди

    4 0 Отговор
    Тази олигархия с която се е преборил Радев съществува само в болното му съзнание.

    15:45 14.08.2026

  • 122 ДОЧУТО

    4 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    15:47 14.08.2026

  • 123 Ани

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Точен сте":

    Проблемът на ГЕРБ беше че не са русофили. Затова Слави Трифонов започна да ги изчегъртва, затова bTV започна агресивна кампания срещу ГЕРБ като фокусира срещу Бойко Борисов. Затова бяха призовани няколко софийски лигавета да Продължат Промяната на БСП. Но историята е продължителен процес. Засега, въпреки че беше настанен за министър председател, въпросния ще трябва да понася езика на омразата който въведе той самия в политическия процес на България.
    Няма как! Природните закони могат да се игнорират, но не могат да се променят.

    Коментиран от #125

    15:52 14.08.2026

  • 124 Аз съм твоя отговор.

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "питам":

    Ти си поредния , малоумник. ГЛАСУВАЛ. ЗА РАДЕВ.

    15:52 14.08.2026

  • 125 Е как реши,

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Ани":

    че ХаскюФлията Коколрчо и про100киро iа софиxски? :))) Няма такова нещо! От прованса са всички, включая кРадеф!

    15:55 14.08.2026

  • 126 Елеминаторът

    0 0 Отговор
    След 19 април елеминирах стотици алчни пенсионери!Окончателно!

    16:00 14.08.2026

  • 127 Сиганин

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Циганката":

    Не още. Но ще се моля, на БАНГО ВАСИЛ. ДА СТАНЕ.

    16:02 14.08.2026

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