Радев се хвали: Успяхме да елиминираме олигархията, тя е извън властта ВИДЕО

Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти в Плевен последните политически скандали в България.
Попитан съгласен ли е с думите на вицепремиера Иво Христов, че олигархията е завладяла обществените медии, Радев каза, че доверието, че и медиите, и политиката се градят на доверието на обществото, а когато това доверие се загуби е естествено да има и такива оценки.
“Знаете, че по доста различни социологически проучвания, повечето граждани търсят информация от други източници”, каза Радев и изрази надежда, че доверието към медиите ще се върне.
"Всеки има право на лично мнение", каза премиерът по повод думите на Христов
“Аз съм взискателен, доволен съм от министрите, но когато сме насаме, имам какво да им кажа”,
каза Радев по повод стоте дни от управлението на кабинета.
Радев попита дали са четени управленските програми на предишните правителства и ги определи като “управленска немощ”.
“Ние предлагаме детайлна програма с ясни мерки”, каза премиерът и добави, че последователно изпълняват предизборните си обещания.
“Успяхме да елиминираме на тази олигархия от политическата власт - те вече са извън властта.
Направихме не малки стъпки и работим за още. Олигархията не е само двама човека - под тях има много, “лейтенанти”, които вършат черната работа”, категоричен е Радев.
"Всеки български град има какво да предложи, но Бургас е добър избор - избор на международна експертна комисия и градът ще представи достойно България”, каза премиерът за домакинството на конкурса "Евровизия".
Премиерът коментира и случая с падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство на 8 август.
“България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента. Министър Стоянов е тук, но отговор на неговите въпроси и на въпросите на Външното министерство все още няма“, заяви Радев.
Премиерът изрази недоумение от забавянето, след като украинската страна е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая. България поиска от Киев цялата налична информация, която би могла да помогне за установяването на обстоятелствата около полета на дрона.
“Беше редно досега да получим отговор и това съответно навява на редица въпроси“, подчерта министър-председателят.
Министър-председателят коментира и развитието на случая с Ива Михайлова в Северна Македония, като благодари на българските медии за това, че информират обществото за процеса.
Радев подчерта, че
България не може да се намесва в съдебните производства на друга държава, но институциите поддържат постоянен контакт с Михайлова и семейството ѝ.
Българското посолство в Скопие и консулските служби също продължават да оказват съдействие.
“България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, със семейството, с нейната майка“, заяви премиерът и по думите му българската държава е поела съдебната защита, а Министерството на външните работи работи активно по случая. Радев благодари и на българските депутати, които са запознали европейските институции и обществеността със случая, както и на президента Илияна Йотова за позицията ѝ.
Премиерът отправи остра критика към отношението към Михайлова в РСМ.
“Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи“, заяви Радев и добави, че заради развитието на случая Министерството на външните работи е подготвило официална дипломатическа реакция.
“Министерството на външните работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално“, обяви премиерът.
“Ще отнеме време нещата да се върнат в нормалното им русло.
Попитан дали се обсъжда ограничаване на социалните мрежи, премиерът каза, че това е въпрос не е само дали да се ограничат, а как. “Това е огромно предизвикателство, има методи за заобикаляне”, каза Радев, но все пак подчерта, че правителството ще работи и в тази посока.
Попитан дали "Прогресивна България" вече мисли за бюджета за следващата година, Радев отговори: “Излязохме с ясно съобщение, че данъци и осигуровки няма да се променят. Ние заварихме празна хазна. Въпреки това имаме увеличение - на заплати, на лични асистенти, на социални разходи, а ситуацията е тежка. Надявам се това да залегне и в бюджета за следващата година”.
“Провокациите не са спирали, те са всички ден и ние не правим пазарлъци, а политики”, каза премиерът Радев.
Премиерът коментира пред журналисти безводието в Плевен и заяви, че той е бил първият политик, който се е осмелил да дойде в разгара на протестите, свързани с безводието в Плевен.
“От тогава се работи активно, нашето правителство направи една среща между ресорните министерства, поканихме кметовете на Ловеч, Севлиево, работи се много сериозно, доволен съм от напредъка", обясни премиерът.
Когато има големи претенции към високия дефицит към бюджета, нека тези, които критикуват бюджета, да дойдат в Плевен и да обяснят на хората. Ние сме поели този риск да има по-висок дефицит, но да има решения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гергов
14:04 14.08.2026
2 коментар
14:05 14.08.2026
3 Гове о 😯
14:05 14.08.2026
4 Парпърляк
Коментиран от #59
14:06 14.08.2026
5 Анонимен
14:06 14.08.2026
6 ринге-риге раае, хайде оначалоо...
14:06 14.08.2026
7 Цвете
Коментиран от #11
14:06 14.08.2026
8 Мунчу бавния
14:07 14.08.2026
9 Без майтап
14:07 14.08.2026
10 Факт
14:08 14.08.2026
11 Толкова просто
До коментар #7 от "Цвете":Обичащ поза партер
14:09 14.08.2026
12 МунчоЛЕТ
14:09 14.08.2026
13 Радев заплашва медиите!
14:09 14.08.2026
14 Екзалтиран
14:09 14.08.2026
15 Лъжата
14:10 14.08.2026
16 мунчо боташ крадев
14:11 14.08.2026
17 Моля ...............
14:11 14.08.2026
18 Сила
14:11 14.08.2026
19 Не става
14:11 14.08.2026
20 Фатмака
14:13 14.08.2026
21 Платена медия
Коментиран от #28
14:13 14.08.2026
22 Каква
Коментиран от #24
14:14 14.08.2026
23 Хейт
Коментиран от #61
14:15 14.08.2026
24 нагълтал е процента
До коментар #22 от "Каква":от боташ и магистралите и другите мурафети и са го пресрещнали мисирките в неподходящия момент.
Коментиран от #56
14:15 14.08.2026
25 Някой си
14:15 14.08.2026
26 Хаха
14:16 14.08.2026
27 Успяхме вика ... свърши
14:17 14.08.2026
28 Русофилите спят от 14 до 16 часа
До коментар #21 от "Платена медия":Възрастни хора са и затова сега ги няма.
Иначе са на амбразурата нон стоп.
Коментиран от #33
14:17 14.08.2026
29 А главните мошеници,кога ще ги приберете
14:18 14.08.2026
30 Сатана Z
14:19 14.08.2026
31 Пука му на българина
14:20 14.08.2026
32 тони
14:20 14.08.2026
33 Разгеле !
До коментар #28 от "Русофилите спят от 14 до 16 часа":Сега е времето еврог€йовете да се вихрят .
14:21 14.08.2026
34 Румен
14:22 14.08.2026
35 Историк
Коментиран от #38
14:23 14.08.2026
36 Радев
14:24 14.08.2026
37 Божке,
Олигарсите да дори в кабинета муууууу!
14:25 14.08.2026
38 гълаб крадонев
До коментар #35 от "Историк":битката приключи с шефа разгромихме олигархията не виждаш ли ко пише съсредоточи се малко?
14:25 14.08.2026
39 Мунчо освен всичко
14:25 14.08.2026
40 И те така
14:25 14.08.2026
41 Капитан Фатмак
14:27 14.08.2026
42 мунчо супермен
Коментиран от #46
14:27 14.08.2026
43 просто киро
14:27 14.08.2026
44 Дано
14:27 14.08.2026
45 Точен е
14:28 14.08.2026
46 мафията
До коментар #42 от "мунчо супермен":КОГА???
14:28 14.08.2026
47 натка патка
14:30 14.08.2026
48 Винаги точен е радко
14:30 14.08.2026
49 Аа майкуууу
14:30 14.08.2026
50 Майора
14:31 14.08.2026
51 За съжаление
Коментиран от #71
14:31 14.08.2026
52 такъв циркаджия
14:32 14.08.2026
53 "Св. Наум"
14:32 14.08.2026
54 Пич
14:32 14.08.2026
55 А кво правим
14:33 14.08.2026
56 мисирките са
До коментар #24 от "нагълтал е процента":Обичайните заподозрени.
Коментиран от #60
14:33 14.08.2026
57 Пламен
14:34 14.08.2026
58 Нормален ли си???
14:34 14.08.2026
59 Питане
До коментар #4 от "Парпърляк":Ти по член 64 на умрелата циганка ли си бе, блатний ???
14:34 14.08.2026
60 агенти на
До коментар #56 от "мисирките са":кгб и руското блато на гундзяев и путлер
14:35 14.08.2026
61 Точен сте
До коментар #23 от "Хейт":Радев и Иво Христов взеха решение Бургас да е домакин на "Евровизия" заради приятелството му с кмета на Бургас от ГЕРБ - Димитър Николов ,известен като "чичо Митко русофила"
Коментиран от #116, #123
14:36 14.08.2026
62 Пенсионер ОСВ
По скоро им е казал да се снишат и траят докато баламите гласували за него си помислят че са направили правилния избор..
14:36 14.08.2026
63 Да се знае
14:37 14.08.2026
64 Ако
Коментиран от #74
14:40 14.08.2026
65 Ха ха ха
14:40 14.08.2026
66 Изненада-а-а-а!
14:40 14.08.2026
67 Голем смех
14:42 14.08.2026
68 Попов
Не случайно старите хора казваха по времето на СОЦ-а за някой малoyмници, че за милиционер е идеален, ако и за там не става, ще стане шофьор, ако пък и за шофьор не става, ще стане военен.
14:42 14.08.2026
69 "Да е жив и здрав..."
14:42 14.08.2026
70 Пламен
14:43 14.08.2026
71 Абе да го питам аз Рундю
До коментар #51 от "За съжаление":Тези "инвестиции" в отбранителни способности не са ли точно да бранят интересите на олигархията? А? Кое друго си мисли че ще бранят? На баба Пена картофите ли?
14:44 14.08.2026
72 РАШКО
14:44 14.08.2026
73 Пацо
Тоя ни взима за луди
14:44 14.08.2026
74 На русофилещия се Гергов
До коментар #64 от "Ако":панаира му го подариха седесарите. Костов, пловдивския кмет Чомаков, него пък като му свърши мандата, Гергов го направи за благодарност шеф на панаира. Гергов беше пръв приятел и с Първанов. Стар комунист. Русофил. И много набожен християнин.
14:44 14.08.2026
75 Рундьо
Оставка!
14:44 14.08.2026
76 НЕ САМО ДУМИ И
Коментиран от #112
14:44 14.08.2026
77 Мунчо Копейкин празнодумеца
Дааа, npocт народ, слаба държава !
14:44 14.08.2026
78 БОЦ - ко
"По себе си ума изгубих,
В огледалото видях се и се влюбих !"
14:44 14.08.2026
79 Слънце
14:45 14.08.2026
80 муньо
14:45 14.08.2026
81 Калоян Методиев бивш шеф на радев
⚡️Еднолично! Без да каже! Отново разбираме от чужда държава какви ги върши. Вчера имаше среща с министъра на транспорта Уралоглу. Нито дума за магистралата от "българското" правителството.
⛽️Премиерът потвърждава едно след друго съмненията за тайни договорки с турската страна заради замразяването на Боташ.
🛣️ След решението на кабинета (без да обяви публично) за 33% от находище "хан Тервел", сега дава и магистралата.
💶От опозицията се оказваме прави за всичко. Откупва се с държавните активи за отсрочка от 15 месеца по плащанията за Боташ, за да минат местните избори и да си довърши превземането на всички власти. Но по неговия начин. Скришом. Нескопосано. От една глупост към друга.
📜 Вече е повече на наложително да се публикува държавният протокол от срещата в Анкара за Боташ, който той крие. Радикален натиск трябва! Радев е опасен за държавата, сигурността, икономиката и европейското развитие на страната. Бедствие.
14:45 14.08.2026
82 Ако беше...
14:46 14.08.2026
83 Преди час рундьо отиде в МС
14:48 14.08.2026
84 хмм
14:49 14.08.2026
85 Основният въпрос е обачииии
14:50 14.08.2026
86 Тъпото руско говедо
Бил се преборил с олигархията... трябва да те изринат час по-скоро от властта.
14:51 14.08.2026
87 Тоя па с
14:51 14.08.2026
88 Пламен
Утре ще играе мазни борби с пловдивския свинар. :)
14:52 14.08.2026
89 Рундьо, рунденце
14:55 14.08.2026
90 и това ще стане някога
Ше да замине и този "герой".
Коментиран от #92
14:56 14.08.2026
91 Факт
14:56 14.08.2026
92 русофилите
До коментар #90 от "и това ще стане някога":чакат следващия червен вожд чегъртач спасител който ще излъчат от кремал
15:00 14.08.2026
93 Трол
15:00 14.08.2026
94 Рундьо
15:01 14.08.2026
95 радко
15:03 14.08.2026
96 Цялата ни едра индустриална
15:07 14.08.2026
97 Гласувате
15:09 14.08.2026
98 На Дедо
Коментиран от #101
15:10 14.08.2026
99 питам
Коментиран от #104, #106, #124
15:11 14.08.2026
100 Рундьо
15:11 14.08.2026
101 русофил
До коментар #98 от "На Дедо":шефа казва че е ликвидирал олигархията а тези които си изброил са от мафията тях по нататъка ше ги елиминра не може наведнъж всичкото?
Коментиран от #111
15:13 14.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 зулуса слави
15:17 14.08.2026
104 На Дедо
До коментар #99 от "питам":Питай Копринката.
15:19 14.08.2026
105 Манчо
15:20 14.08.2026
106 На Дедо
До коментар #99 от "питам":Може да питаш, синчето на Бобокови. Той също така, плаща.
15:22 14.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Ха ха
15:23 14.08.2026
109 Голям майтап
"Насажда ли премиерът Румен Радев омраза и разединение в българското общество?"
Където за пореден път са гласували само русофилските гниди и той видите ли... бил прекрасен и не насаждал разделение в обществото ни, а само малко.
15:24 14.08.2026
110 Сбъркана
15:27 14.08.2026
111 На Дедо
До коментар #101 от "русофил":Слави!!! На татко Мраз, Мразчето. Ти виж, да не си, в списъка!!! За Елиминиране?! Няма човек.........!
15:29 14.08.2026
112 Каква
До коментар #76 от "НЕ САМО ДУМИ И":надежда може да ти бъде турската еничарска подлога пРедаЛев? А? Как можА да си толкова наивен?
15:31 14.08.2026
113 Олигарх
15:32 14.08.2026
114 Да каже
Коментиран от #115
15:33 14.08.2026
115 рундьо
До коментар #114 от "Да каже":много са не ми се изброява а и това са лични данни!
15:34 14.08.2026
116 Голям
До коментар #61 от "Точен сте":ГЕРБ и русофили... нещо си се объркал... я пак?
15:35 14.08.2026
117 Джеймс Камерън
15:35 14.08.2026
118 Циганката
Коментиран от #127
15:40 14.08.2026
119 непротестиращ
15:42 14.08.2026
120 Гларус от Варна,, ТИМаджия.
15:43 14.08.2026
121 Диди
15:45 14.08.2026
122 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
15:47 14.08.2026
123 Ани
До коментар #61 от "Точен сте":Проблемът на ГЕРБ беше че не са русофили. Затова Слави Трифонов започна да ги изчегъртва, затова bTV започна агресивна кампания срещу ГЕРБ като фокусира срещу Бойко Борисов. Затова бяха призовани няколко софийски лигавета да Продължат Промяната на БСП. Но историята е продължителен процес. Засега, въпреки че беше настанен за министър председател, въпросния ще трябва да понася езика на омразата който въведе той самия в политическия процес на България.
Няма как! Природните закони могат да се игнорират, но не могат да се променят.
Коментиран от #125
15:52 14.08.2026
124 Аз съм твоя отговор.
До коментар #99 от "питам":Ти си поредния , малоумник. ГЛАСУВАЛ. ЗА РАДЕВ.
15:52 14.08.2026
125 Е как реши,
До коментар #123 от "Ани":че ХаскюФлията Коколрчо и про100киро iа софиxски? :))) Няма такова нещо! От прованса са всички, включая кРадеф!
15:55 14.08.2026
126 Елеминаторът
16:00 14.08.2026
127 Сиганин
До коментар #118 от "Циганката":Не още. Но ще се моля, на БАНГО ВАСИЛ. ДА СТАНЕ.
16:02 14.08.2026