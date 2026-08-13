Антон Гицов: Непълнолетните убийци-социопати от Пловдив заслужават сурово наказание

Непълнолетните момчета и момичета, убили в Пловдив зверски и със садистично удоволствие беззащитния Георги Кузов са завършени и при това на ранна възраст, социопати.
Във всичките ни градове има такива заформени улични бандички и не само училището, но даже и семействата им не ги възпитават.
Те са продукт на либералната демокрация, възцарила се в страната ни преди няколко десетки години. И коментатори-русофоби търсят някаква връзка с влияние от Русия- имало в Русия неонацизъм и фашизъм, то там са се заразили тези деца.
Тези малки престъпници не просто са отнели един човешки живот- те са опропастили и своят. Те няма да израснат като съвестни граждани на своята страна, злото и липсата на емпатия е заразила нелечимо душите им.
Те трябва да бъдат осъдени и наказани сурово не просто защото са извършили убийство, а защото са го извършили по невъобразимо жесток начин.
Но не очаквайте, че наистина ще получат сурови присъди, такива отговарящи на деянието ми. Съгласно българския наказателен кодекс младежи над 16-годишна възраст могат да получат до 12 години затвор, а тези под тази възраст - до 10 години, независимо колко тежко е престъплението.
Вижте как е в такива страни като САЩ и Великобритания.
В Америка един непълнолетен, извършил убийство може да получи в някои щати до 40 години затвор. Ако е под 19 години, може да го настанят в затворническо общежитие за малолетни, но при навършване на 19 години да го преместят в затвор за възрастни. Ако е извършил убийство по особено жесток начин, малолетният може да бъде съден като възрастен, като съдията може да предвиди възможност да бъде разгледана молба за предсрочното му освобождаване, поради доказан ефект от превъзпитание, но осъденият трябва да излежи минимум 15 години, преде положително разглеждане на такава молба..
Във Великобритания непълнолетен може да получи и доживотна присъда за извършване на предумишлено убийство по жесток и мъчителен за жертвата начин. Малолетния бива настанен затворническо общежитие за малолетни, но на 18 годишна възраст е преместван в затвор за възрастни. Допуска се възможност за разглеждане от съда на молба за предсрочно освобождаване, но не по-рано от 12 години прекарано в затвора.
Във Франция през юни тази година ученик беше осъден на 13 години затвор заради убийство с нож на своя учителка.
И наистина, ако на българските и непълнолетни ученици им е разяснено, в училище, а и от родителите им, че ако участват в убийство може да лежат в затвора 15 и повече години, те ще се замислят преди за замислят престъпление, което би отнели човешки живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Връщайте смъртното наказание
Коментиран от #8
13:03 13.08.2026
2 Пак привилегии
Но ако тийнейджър от "ножарите"-пришълци убие човек, за него присъдата е само 13 г. и вероятно и той има право на намаляване на присъдата, ако покаже добро поведение.
13:06 13.08.2026
3 То много голяма
13:07 13.08.2026
4 Сила
13:07 13.08.2026
5 Гост
13:08 13.08.2026
6 Пешо Чепа
13:11 13.08.2026
7 това което заслужават
И рано или късно ще им се случи на малките и не толкова малки сатанистчета.
Ако в този си живот успеят да усетят искренно съжаление за зверството, ще бъде в тяхна полза, но няма такава индикация. Не и за искренно покяние на тези изгубени продадени души.
А родителите им?
Защо ги криете? Някакви гнунси политически лица ли има замесени, че ви е неудобно?
13:14 13.08.2026
8 глупости
До коментар #1 от "Връщайте смъртното наказание":Твоя акъл е на същата вълна като техния. Прсто те са, предполагам, доста по-затънали в мрака.
И по сегашние закони може да има справедливост.. Въпросът не е в суровостта на закона, а в морала и почтеността на тези които го прилагат. И ето там са ни истинсите проблеми!
13:16 13.08.2026
9 Има известна разлика между
13:19 13.08.2026
10 ... в страните като САЩ и Великобритания
Опозицията да излезе със становище за осъзнатото деяние на тези малолетни и какво наказание да получат за това зверство. Журналисти и опозиция знаят само две държави-Русия и Украйна.За толкова пари-толкова.
Журналисти и опозиция политизират проблема, защото само това могат.
Коментиран от #13
13:19 13.08.2026
11 Гицов, прави като вятъра
Коментиран от #19
13:22 13.08.2026
12 кои донори
Имена и биографии, моля!
Коментиран от #24, #26
13:25 13.08.2026
13 Не че нещо, ама
До коментар #10 от "... в страните като САЩ и Великобритания":Над 100 са регистрираните неонацистки, профашистки и паравоенни организации в Русия. Статистиката е на Министерство на правосъдието. Сред тях са „Русское национальное единство“, „Гвардия Баркашова“, Формат 18 – ултра дясно младежко обединение, Национал-социалистическое общество (НСО), „Боевая организация русских националистов“ (БОРН) и др. „Национальный народный фронт“, „Союз правых“, „Молодые викинги“ и „Железный шлем“ например отричат Холокоста и репресиите срещу евреи през ВСВ и по време на сталинските репресии.
13:27 13.08.2026
14 по минусите
Коментиран от #22
13:28 13.08.2026
15 гицов замазва
2 седмици без телефон или подръпване на ухото?
13:31 13.08.2026
16 Перо
13:34 13.08.2026
17 Варг Викернес
13:44 13.08.2026
18 Цъцъцъ
Всички сме еднакво виновни за случилото се!
Загърбихме ценностите, издигнахме в култ простотията!
Когато нещо се случи, просто обръщаме глава и се правим, че не чуваме и не виждаме!
Пътят който вървим види до това- беше ясно, но си мълчахме!
Дано това послужи за урок и да тръгнем по нов път, за да има бъдеще з децата ни!
13:47 13.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Гицов, прави като вятъра":С какво желанието за среща с 15 годишна е по-опасно от това да си причината 13 годишна да роди дете от теб🤔🤔🤔❓
Нали знаеш, че няма осъден за второто❗
Коментиран от #20, #27
13:50 13.08.2026
20 По-добре мъртъв пдфил
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":отколкото изнасилено дете, а това, че сингяните си пдфилстват на воля е проблем, да
14:09 13.08.2026
21 Децата
Коментиран от #23
14:10 13.08.2026
22 По минусите
До коментар #14 от "по минусите":ще познаете пдфилите и еврастите, да. Пуснете децата веднага, ппрасти
14:10 13.08.2026
23 Най-после един
До коментар #21 от "Децата":нормален да коментира в този сайт. Помислих, че всички тук са ппераси
14:11 13.08.2026
24 Майка
До коментар #12 от "кои донори":ТИ и баща ти.Ако знаеш кой е!
14:13 13.08.2026
25 Тази разсипана държава може само
14:15 13.08.2026
26 Прави като вятъра, биоотпадък
До коментар #12 от "кои донори":Децата са невинни, виновен е пдфила
14:17 13.08.2026
27 тоест
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":няма проблем 15 годишно момиче да бъде преследвано от 37 годишен с психически проблеми? така ли?
Коментиран от #29, #30, #32
14:18 13.08.2026
28 Име
14:21 13.08.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "тоест":Пак НЕ си разбрал❗
Дали защото нямаш с какво🤔
И проблемът Д.Е.Ц.А да раждат Д.Е.Ц.А трябва да се преследва ефективно, а той сякаш не се забелязва❗
14:25 13.08.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "тоест":А в конкретния случай нали знаеш, че тя НЕ е на 15, а той НЕ е я преследвал и дори НЕ е я докосвал🤔❗
14:30 13.08.2026
31 Таратор
14:35 13.08.2026
32 Как
До коментар #27 от "тоест":Значи в сайт за запознанства ако ми пише някоя 15 г че иска да се видим аз съм педофила, така ли?
А чий го дири там тя като сайта е за възрастни?
Коментиран от #33, #35
14:37 13.08.2026
33 Не, не си
До коментар #32 от "Как":Но ако ти 15 годишна, че иска да се видите, сподели ти голи снимки, и ти почнеш да й пишеш, ти й споделиш снимки, и така няколко дни..И после пътуваш специално да я срещнеш в някоя горичка...Ммм да, тогава си педофил.
14:41 13.08.2026
34 Демократ
Коментиран от #37
14:42 13.08.2026
35 Мнение
До коментар #32 от "Как":Това не оправдава 37-годишния мъж. Какво дири 15-годишна в сайт за възрастни -това трябва да изяснят нейните родители. Не знам следят ли се тези сайтове за присъствие в тях на подрастващи? Никой ли не уведомява родителите,че щерките на някои от тях са в такива асайтове?
Нещата не бива да се смесват. Неговите екзекутори ще си понесат последствията заради това, че са си позволили да извършат такова нещо.
Но ако те нему бяха налетяли, той щеше да е виновен - какво е тръгнал да търси 37-годишен в гората с 15-годишно?
14:47 13.08.2026
36 Да не дава Господ!
14:52 13.08.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Демократ":АКО и ЩЯЛ... МОЖЕ БИ... ЕВЕНТУАЛНО.....
Ама надали ❗
Ами що не го оставиха насаме с нея и скрити да изчакат, дали ще я нападне❗
Ами тя ако го нападне🤔 🤔🤔
15:15 13.08.2026
38 Хаха
Коментиран от #39
15:18 13.08.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Хаха":И какво пише в учебника, че ИМАТ ПРАВО ДА ГО УБИЯТ ЛИ🤔❓
Делото е ЗА ПРЕДУМИШЛЕНО УБИЙСТВО ПО ОСОБЕНО ЖЕСТОК И МЪЧИТЕЛЕН за ЖЕРТВАТА НАЧИН ❗
Какво НЕясно има🤔❗❓
15:22 13.08.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ако лицето "Х" убие разследван за убийство-
ще го оправят ли или ще лежи за убийство❓
/да напомня, че в този случай НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНО престъпление определящо го дори като ПЕДОФИЛ/
15:31 13.08.2026
41 малко истнски факти
15:33 13.08.2026