Антон Гицов: Непълнолетните убийци-социопати от Пловдив заслужават сурово наказание

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Непълнолетните момчета и момичета, убили в Пловдив зверски и със садистично удоволствие беззащитния Георги Кузов са завършени и при това на ранна възраст, социопати.

Във всичките ни градове има такива заформени улични бандички и не само училището, но даже и семействата им не ги възпитават.

Те са продукт на либералната демокрация, възцарила се в страната ни преди няколко десетки години. И коментатори-русофоби търсят някаква връзка с влияние от Русия- имало в Русия неонацизъм и фашизъм, то там са се заразили тези деца.

Тези малки престъпници не просто са отнели един човешки живот- те са опропастили и своят. Те няма да израснат като съвестни граждани на своята страна, злото и липсата на емпатия е заразила нелечимо душите им.

Те трябва да бъдат осъдени и наказани сурово не просто защото са извършили убийство, а защото са го извършили по невъобразимо жесток начин.

Но не очаквайте, че наистина ще получат сурови присъди, такива отговарящи на деянието ми. Съгласно българския наказателен кодекс младежи над 16-годишна възраст могат да получат до 12 години затвор, а тези под тази възраст - до 10 години, независимо колко тежко е престъплението.

Вижте как е в такива страни като САЩ и Великобритания.

В Америка един непълнолетен, извършил убийство може да получи в някои щати до 40 години затвор. Ако е под 19 години, може да го настанят в затворническо общежитие за малолетни, но при навършване на 19 години да го преместят в затвор за възрастни. Ако е извършил убийство по особено жесток начин, малолетният може да бъде съден като възрастен, като съдията може да предвиди възможност да бъде разгледана молба за предсрочното му освобождаване, поради доказан ефект от превъзпитание, но осъденият трябва да излежи минимум 15 години, преде положително разглеждане на такава молба..

Във Великобритания непълнолетен може да получи и доживотна присъда за извършване на предумишлено убийство по жесток и мъчителен за жертвата начин. Малолетния бива настанен затворническо общежитие за малолетни, но на 18 годишна възраст е преместван в затвор за възрастни. Допуска се възможност за разглеждане от съда на молба за предсрочно освобождаване, но не по-рано от 12 години прекарано в затвора.

Във Франция през юни тази година ученик беше осъден на 13 години затвор заради убийство с нож на своя учителка.

И наистина, ако на българските и непълнолетни ученици им е разяснено, в училище, а и от родителите им, че ако участват в убийство може да лежат в затвора 15 и повече години, те ще се замислят преди за замислят престъпление, което би отнели човешки живот.