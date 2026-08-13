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Антон Гицов: Непълнолетните убийци-социопати от Пловдив заслужават сурово наказание

Антон Гицов: Непълнолетните убийци-социопати от Пловдив заслужават сурово наказание

13 Август, 2026 13:00 1 118 41

  • пловдив-
  • георги кузов-
  • убийство

Съгласно българския наказателен кодекс младежи над 16-годишна възраст могат да получат до 12 години затвор, а тези под тази възраст - до 10 години

Антон Гицов: Непълнолетните убийци-социопати от Пловдив заслужават сурово наказание - 1
Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Непълнолетните момчета и момичета, убили в Пловдив зверски и със садистично удоволствие беззащитния Георги Кузов са завършени и при това на ранна възраст, социопати.

Във всичките ни градове има такива заформени улични бандички и не само училището, но даже и семействата им не ги възпитават.

Те са продукт на либералната демокрация, възцарила се в страната ни преди няколко десетки години. И коментатори-русофоби търсят някаква връзка с влияние от Русия- имало в Русия неонацизъм и фашизъм, то там са се заразили тези деца.

Тези малки престъпници не просто са отнели един човешки живот- те са опропастили и своят. Те няма да израснат като съвестни граждани на своята страна, злото и липсата на емпатия е заразила нелечимо душите им.

Те трябва да бъдат осъдени и наказани сурово не просто защото са извършили убийство, а защото са го извършили по невъобразимо жесток начин.

Но не очаквайте, че наистина ще получат сурови присъди, такива отговарящи на деянието ми. Съгласно българския наказателен кодекс младежи над 16-годишна възраст могат да получат до 12 години затвор, а тези под тази възраст - до 10 години, независимо колко тежко е престъплението.

Вижте как е в такива страни като САЩ и Великобритания.

В Америка един непълнолетен, извършил убийство може да получи в някои щати до 40 години затвор. Ако е под 19 години, може да го настанят в затворническо общежитие за малолетни, но при навършване на 19 години да го преместят в затвор за възрастни. Ако е извършил убийство по особено жесток начин, малолетният може да бъде съден като възрастен, като съдията може да предвиди възможност да бъде разгледана молба за предсрочното му освобождаване, поради доказан ефект от превъзпитание, но осъденият трябва да излежи минимум 15 години, преде положително разглеждане на такава молба..

Във Великобритания непълнолетен може да получи и доживотна присъда за извършване на предумишлено убийство по жесток и мъчителен за жертвата начин. Малолетния бива настанен затворническо общежитие за малолетни, но на 18 годишна възраст е преместван в затвор за възрастни. Допуска се възможност за разглеждане от съда на молба за предсрочно освобождаване, но не по-рано от 12 години прекарано в затвора.

Във Франция през юни тази година ученик беше осъден на 13 години затвор заради убийство с нож на своя учителка.

И наистина, ако на българските и непълнолетни ученици им е разяснено, в училище, а и от родителите им, че ако участват в убийство може да лежат в затвора 15 и повече години, те ще се замислят преди за замислят престъпление, което би отнели човешки живот.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Връщайте смъртното наказание

    22 3 Отговор
    Иначе няма управия.

    Коментиран от #8

    13:03 13.08.2026

  • 2 Пак привилегии

    14 1 Отговор
    Аз пък се замислих за нещо друго. Значи в стабилни западни държави малолетни и непълнолетни хлапаци получават за убийство или доживотни присъди, или 40-годишна присъда. Тези закони са писани и гласувани, като са имани предвид местни хлапета, от основния етнос-кореняк на съответната държава.
    Но ако тийнейджър от "ножарите"-пришълци убие човек, за него присъдата е само 13 г. и вероятно и той има право на намаляване на присъдата, ако покаже добро поведение.

    13:06 13.08.2026

  • 3 То много голяма

    23 0 Отговор
    Част от българите са със сериозни психични отклонения. Примери колкото искаш.

    13:07 13.08.2026

  • 4 Сила

    11 6 Отговор
    Гъци , гъци , гъци Гицов ....хапваш ли ярмица от поцинкованото коритце ...??!

    13:07 13.08.2026

  • 5 Гост

    6 5 Отговор
    Педотата се пазят един друг.

    13:08 13.08.2026

  • 6 Пешо Чепа

    9 3 Отговор
    В затвора ще станат гаджета на старите пандизчии. Като им разхлабят халките, ще се отдадат на философски и религиозни мисли за смисълът на живота.

    13:11 13.08.2026

  • 7 това което заслужават

    25 2 Отговор
    тази психопати (не са само социопати, а садисти и психопати) може да им се случи само в Пъкъла!

    И рано или късно ще им се случи на малките и не толкова малки сатанистчета.
    Ако в този си живот успеят да усетят искренно съжаление за зверството, ще бъде в тяхна полза, но няма такава индикация. Не и за искренно покяние на тези изгубени продадени души.

    А родителите им?
    Защо ги криете? Някакви гнунси политически лица ли има замесени, че ви е неудобно?

    13:14 13.08.2026

  • 8 глупости

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Връщайте смъртното наказание":

    Твоя акъл е на същата вълна като техния. Прсто те са, предполагам, доста по-затънали в мрака.

    И по сегашние закони може да има справедливост.. Въпросът не е в суровостта на закона, а в морала и почтеността на тези които го прилагат. И ето там са ни истинсите проблеми!

    13:16 13.08.2026

  • 9 Има известна разлика между

    8 0 Отговор
    социопат и психопат. Социопатът действа импулсивно, докато психопатът планира стъпките на замисленото престъпление.А че законът е остарял( от 1958г.) и предвидените наказания не съответстват на тежестта на извършените престъпления е факт.Другият проблем в нашето законодателство е допускането на тълкуване на законови текстове, което отваря вратички в правораздаването.

    13:19 13.08.2026

  • 10 ... в страните като САЩ и Великобритания

    2 2 Отговор
    Тази статия да я прочетат журналистите, на които опозицията плаща.
    Опозицията да излезе със становище за осъзнатото деяние на тези малолетни и какво наказание да получат за това зверство. Журналисти и опозиция знаят само две държави-Русия и Украйна.За толкова пари-толкова.
    Журналисти и опозиция политизират проблема, защото само това могат.

    Коментиран от #13

    13:19 13.08.2026

  • 11 Гицов, прави като вятъра

    7 7 Отговор
    Педофилията е престъпление и трябва да се наказва със смър

    Коментиран от #19

    13:22 13.08.2026

  • 12 кои донори

    14 3 Отговор
    са създали този биологичен отпадък?

    Имена и биографии, моля!

    Коментиран от #24, #26

    13:25 13.08.2026

  • 13 Не че нещо, ама

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "... в страните като САЩ и Великобритания":

    Над 100 са регистрираните неонацистки, профашистки и паравоенни организации в Русия. Статистиката е на Министерство на правосъдието. Сред тях са „Русское национальное единство“, „Гвардия Баркашова“, Формат 18 – ултра дясно младежко обединение, Национал-социалистическое общество (НСО), „Боевая организация русских националистов“ (БОРН) и др. „Национальный народный фронт“, „Союз правых“, „Молодые викинги“ и „Железный шлем“ например отричат Холокоста и репресиите срещу евреи през ВСВ и по време на сталинските репресии.

    13:27 13.08.2026

  • 14 по минусите

    7 2 Отговор
    ще познаете че във форумите висят или родителите на из род ите, или петимата пуснати на свобода участници.

    Коментиран от #22

    13:28 13.08.2026

  • 15 гицов замазва

    6 1 Отговор
    Какво значи "сурово наказание"?
    2 седмици без телефон или подръпване на ухото?

    13:31 13.08.2026

  • 16 Перо

    8 1 Отговор
    Има огромна разлика от демокрация до демокрация, особено ако е криворазбрана!

    13:34 13.08.2026

  • 17 Варг Викернес

    1 2 Отговор
    Слаба ракия са тия позьорчета. Не са изгорили и една църква.

    13:44 13.08.2026

  • 18 Цъцъцъ

    4 2 Отговор
    Хайде стига!!!
    Всички сме еднакво виновни за случилото се!
    Загърбихме ценностите, издигнахме в култ простотията!
    Когато нещо се случи, просто обръщаме глава и се правим, че не чуваме и не виждаме!
    Пътят който вървим види до това- беше ясно, но си мълчахме!
    Дано това послужи за урок и да тръгнем по нов път, за да има бъдеще з децата ни!

    13:47 13.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гицов, прави като вятъра":

    С какво желанието за среща с 15 годишна е по-опасно от това да си причината 13 годишна да роди дете от теб🤔🤔🤔❓
    Нали знаеш, че няма осъден за второто❗

    Коментиран от #20, #27

    13:50 13.08.2026

  • 20 По-добре мъртъв пдфил

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    отколкото изнасилено дете, а това, че сингяните си пдфилстват на воля е проблем, да

    14:09 13.08.2026

  • 21 Децата

    4 5 Отговор
    са свършили мръсната работа .Отървали са хората от поредния боклук. Като няма държава има трепане на боклуци. Пуснете децата!!!!

    Коментиран от #23

    14:10 13.08.2026

  • 22 По минусите

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "по минусите":

    ще познаете пдфилите и еврастите, да. Пуснете децата веднага, ппрасти

    14:10 13.08.2026

  • 23 Най-после един

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Децата":

    нормален да коментира в този сайт. Помислих, че всички тук са ппераси

    14:11 13.08.2026

  • 24 Майка

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "кои донори":

    ТИ и баща ти.Ако знаеш кой е!

    14:13 13.08.2026

  • 25 Тази разсипана държава може само

    2 2 Отговор
    да осъжда деца, че са се защитили от пдфил, но не може да защити децата от пдфили. После децата били изроди. Не, изроди са защитниците на пдфила

    14:15 13.08.2026

  • 26 Прави като вятъра, биоотпадък

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "кои донори":

    Децата са невинни, виновен е пдфила

    14:17 13.08.2026

  • 27 тоест

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    няма проблем 15 годишно момиче да бъде преследвано от 37 годишен с психически проблеми? така ли?

    Коментиран от #29, #30, #32

    14:18 13.08.2026

  • 28 Име

    1 2 Отговор
    Тези изродчета трябва цял живот да гледат света през решетки!!!

    14:21 13.08.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "тоест":

    Пак НЕ си разбрал❗
    Дали защото нямаш с какво🤔
    И проблемът Д.Е.Ц.А да раждат Д.Е.Ц.А трябва да се преследва ефективно, а той сякаш не се забелязва❗

    14:25 13.08.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "тоест":

    А в конкретния случай нали знаеш, че тя НЕ е на 15, а той НЕ е я преследвал и дори НЕ е я докосвал🤔❗

    14:30 13.08.2026

  • 31 Таратор

    1 2 Отговор
    Хммм хайде бай Гицо, понеже разбира, да разкаже какво ще му се случи в САЩ, ако си пише неподходящи работи с 15 годишна...?

    14:35 13.08.2026

  • 32 Как

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "тоест":

    Значи в сайт за запознанства ако ми пише някоя 15 г че иска да се видим аз съм педофила, така ли?
    А чий го дири там тя като сайта е за възрастни?

    Коментиран от #33, #35

    14:37 13.08.2026

  • 33 Не, не си

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Как":

    Но ако ти 15 годишна, че иска да се видите, сподели ти голи снимки, и ти почнеш да й пишеш, ти й споделиш снимки, и така няколко дни..И после пътуваш специално да я срещнеш в някоя горичка...Ммм да, тогава си педофил.

    14:41 13.08.2026

  • 34 Демократ

    3 1 Отговор
    Ето пак се появи поредния некомпетентен другар. Кой е той да определя кой е психопат. Второ оня какво прави на среща с 15 годишно момиче с нож. Както казах ако не са били другите той е щял да я нападне.

    Коментиран от #37

    14:42 13.08.2026

  • 35 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Как":

    Това не оправдава 37-годишния мъж. Какво дири 15-годишна в сайт за възрастни -това трябва да изяснят нейните родители. Не знам следят ли се тези сайтове за присъствие в тях на подрастващи? Никой ли не уведомява родителите,че щерките на някои от тях са в такива асайтове?
    Нещата не бива да се смесват. Неговите екзекутори ще си понесат последствията заради това, че са си позволили да извършат такова нещо.
    Но ако те нему бяха налетяли, той щеше да е виновен - какво е тръгнал да търси 37-годишен в гората с 15-годишно?

    14:47 13.08.2026

  • 36 Да не дава Господ!

    3 1 Отговор
    Не са били бедни повечето от тях, средна класа. А за бащата на тартора Теодор има сведения, че има общи бизнеси с оръжейници, охранителни фирми и други с компрометирани лица, имал връзка с Кричим този съмнителен баща бизнесмен, живущ в село Строево. За сина Теодор има сведения, че сам споделял с учителка, че убива с въздушна пушка котки и им дере кожите, а понякога ги дерял живи и се гаврел с тях. Въпреки че била информирала майката на хулиганското садистично хлапе, не се знае дали са вземани адекватни мерки. Тук става въпрос преди всичко за непълнолетни ученици, злоупотребяващи с алкохол, вероятно и с наркотици, дори пишат в някои медии, че те правели записи на порно, което разпространявали. Казано по-ясно – това са деградирали морално пубери, които са неморални, садистично настроени и те са садисти, които са се гаврили с по-бедни и различни хора за кеф, с което дори се хвалели. А журналистката Ирини Закидис е проучила това движение, наречено "ловци на педофили" и пише, че това не е свързано с Русия, а е международно движение, като руски граждани, членуващи в него са били имигрирали в Украйна, присъединявали се към неофашистката военизирана групировка "Азов" и се включвали да воюват против Русия. Що се отнася до руския Тесак, привърженик на това движение, той е бил осъден, вкаран в затвора в Русия, където е намерил смъртта си. Садизмът не е национализъм, а психопатска деградация и извращение!

    14:52 13.08.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Демократ":

    АКО и ЩЯЛ... МОЖЕ БИ... ЕВЕНТУАЛНО.....
    Ама надали ❗
    Ами що не го оставиха насаме с нея и скрити да изчакат, дали ще я нападне❗

    Ами тя ако го нападне🤔 🤔🤔

    15:15 13.08.2026

  • 38 Хаха

    2 2 Отговор
    Среща на 15 годишно момиче и 37 годишен мъж е педофилия по учебник.

    Коментиран от #39

    15:18 13.08.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    И какво пише в учебника, че ИМАТ ПРАВО ДА ГО УБИЯТ ЛИ🤔❓

    Делото е ЗА ПРЕДУМИШЛЕНО УБИЙСТВО ПО ОСОБЕНО ЖЕСТОК И МЪЧИТЕЛЕН за ЖЕРТВАТА НАЧИН ❗
    Какво НЕясно има🤔❗❓

    15:22 13.08.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Елементарен въпрос, за елементарно мислещите с елементарни познания:
    Ако лицето "Х" убие разследван за убийство-
    ще го оправят ли или ще лежи за убийство❓
    /да напомня, че в този случай НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНО престъпление определящо го дори като ПЕДОФИЛ/

    15:31 13.08.2026

  • 41 малко истнски факти

    1 0 Отговор
    Гицко-комуноидника , пак със старите мацковский-балалайки , направо е жалък този индивид.

    15:33 13.08.2026