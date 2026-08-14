Mъж завърза куче за кола и го влачи в Ловешко

Полицията в Ябланица задържа 38-годишен мъж, след като куче е било завързано с въже за автомобил и влачено по пътя в село Брестница. За случая съобщи БТА.
Сигналът е подаден на 13 август от пожарникари от Ябланица, които били изпратени в района заради пожар. Около 16:30 часа те забелязали движещ се автомобил, за който с текстилно въже било завързано куче. Животното било влачено след колата по пътното платно.
След сигнала полицейски патрул спрял автомобила. Зад волана бил 38-годишен мъж, а с него пътувал и непълнолетният му син. Водачът е задържан веднага.
На пострадалото куче е оказана ветеринарна помощ. Не е установено животното да има собственик. То е предадено на доброволец, който ще се грижи за него в домашни условия до пълното му възстановяване под наблюдението на ветеринарен лекар. Няма опасност за живота му. По случая е започнато досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Камионче върза мръсната Саяна
Коментиран от #4, #8
14:01 14.08.2026
2 Мими Кучева🐕
14:02 14.08.2026
3 Свят широк!
14:07 14.08.2026
4 Z-блогър
До коментар #1 от "Камионче върза мръсната Саяна":Искам да се видим. Ако си мъж(за което се съмнявам) си напиши адреса.
Коментиран от #11
14:10 14.08.2026
5 КАТЪРЧО
14:11 14.08.2026
6 Сила
14:15 14.08.2026
7 пресолена
14:19 14.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
14:27 14.08.2026
10 Анонимен
14:52 14.08.2026
11 камиончо
До коментар #4 от "Z-блогър":карлуково ,до поискване
14:55 14.08.2026
12 Ъъъъ
15:14 14.08.2026
13 Дидо
15:25 14.08.2026
14 Кога
15:42 14.08.2026
15 Некой си
15:47 14.08.2026