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Mъж завърза куче за кола и го влачи в Ловешко

Mъж завърза куче за кола и го влачи в Ловешко

14 Август, 2026 13:59 807 15

  • куче-
  • влачи-
  • ловешко

Сигналът е подаден от пожарникари от Ябланица

Mъж завърза куче за кола и го влачи в Ловешко - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията в Ябланица задържа 38-годишен мъж, след като куче е било завързано с въже за автомобил и влачено по пътя в село Брестница. За случая съобщи БТА.

Сигналът е подаден на 13 август от пожарникари от Ябланица, които били изпратени в района заради пожар. Около 16:30 часа те забелязали движещ се автомобил, за който с текстилно въже било завързано куче. Животното било влачено след колата по пътното платно.

След сигнала полицейски патрул спрял автомобила. Зад волана бил 38-годишен мъж, а с него пътувал и непълнолетният му син. Водачът е задържан веднага.

На пострадалото куче е оказана ветеринарна помощ. Не е установено животното да има собственик. То е предадено на доброволец, който ще се грижи за него в домашни условия до пълното му възстановяване под наблюдението на ветеринарен лекар. Няма опасност за живота му. По случая е започнато досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камионче върза мръсната Саяна

    5 17 Отговор
    А бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #4, #8

    14:01 14.08.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 15 Отговор
    Каква скорост е развило кучънцито?Ще го пишат ли в Книгата на Гинес?🐕🐕🐕🥳🤣👍

    14:02 14.08.2026

  • 3 Свят широк!

    6 0 Отговор
    Изроди всякакви! Защо ни занимавате като водеща новина тази???? В същото време колко други подобни и по-зловещи неща се случват? Търсете принципа и зародиша в тези явление и воювайте с тях, а не ни ги поднасяйте като интесерно събитие.

    14:07 14.08.2026

  • 4 Z-блогър

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Камионче върза мръсната Саяна":

    Искам да се видим. Ако си мъж(за което се съмнявам) си напиши адреса.

    Коментиран от #11

    14:10 14.08.2026

  • 5 КАТЪРЧО

    8 0 Отговор
    Напълни се тази държава с кафеви боклуци и отрепки !

    14:11 14.08.2026

  • 6 Сила

    2 2 Отговор
    Това е бил провинциалния гнусен дегенерат "Драйвинг Плежър " и доведеното му чаве ( щото той е импотентен и злобен !)

    14:15 14.08.2026

  • 7 пресолена

    3 0 Отговор
    децата ги разделихме по партии. сега да делим и животните.

    14:19 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Това е национален спорт на българите, другото е тричане.

    14:27 14.08.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Строг тъмничен затвор без право на отмяна. Властите да го задържат каубоеца,който много американски филми е гледал от 70-те години.Така постъпваха с пленниците.

    14:52 14.08.2026

  • 11 камиончо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Z-блогър":

    карлуково ,до поискване

    14:55 14.08.2026

  • 12 Ъъъъ

    2 2 Отговор
    Руския неонацизъм в действие.

    15:14 14.08.2026

  • 13 Дидо

    1 1 Отговор
    Веднага да го осъдят!

    15:25 14.08.2026

  • 14 Кога

    0 0 Отговор
    ... куче, влаче рейс..... диря няма, няма ей...

    15:42 14.08.2026

  • 15 Некой си

    0 0 Отговор
    Цигания навсякъде, толелирана и платена от Тиквоча. Сега чакате Радев да оправи територията с вълшебна пръчка.

    15:47 14.08.2026