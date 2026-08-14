Mъж завърза куче за кола и го влачи в Ловешко

Полицията в Ябланица задържа 38-годишен мъж, след като куче е било завързано с въже за автомобил и влачено по пътя в село Брестница. За случая съобщи БТА.

Сигналът е подаден на 13 август от пожарникари от Ябланица, които били изпратени в района заради пожар. Около 16:30 часа те забелязали движещ се автомобил, за който с текстилно въже било завързано куче. Животното било влачено след колата по пътното платно.

След сигнала полицейски патрул спрял автомобила. Зад волана бил 38-годишен мъж, а с него пътувал и непълнолетният му син. Водачът е задържан веднага.

На пострадалото куче е оказана ветеринарна помощ. Не е установено животното да има собственик. То е предадено на доброволец, който ще се грижи за него в домашни условия до пълното му възстановяване под наблюдението на ветеринарен лекар. Няма опасност за живота му. По случая е започнато досъдебно производство.