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Васил Терзиев на откриването на новата отсечка: Метрото е гръбнакът на градския транспорт

Васил Терзиев на откриването на новата отсечка: Метрото е гръбнакът на градския транспорт

14 Август, 2026 14:04 862 18

  • васил терзиев-
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  • линия 3

Още 45 000 души ще пътуват с метро в София, а интервалите между влаковете по Линия 3 ще бъдат съкратени

Васил Терзиев на откриването на новата отсечка: Метрото е гръбнакът на градския транспорт - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Метрото е гръбнакът на градския транспорт и трябва да се развива заедно с автобусите, трамваите, тролейбусите и довеждащия транспорт. Когато тези елементи работят заедно, хората получават реален избор да оставят автомобила и да стигат по-бързо и удобно до мястото, за което са тръгнали. За мен е важно да гледаме поне 10 години напред, а не да мислим кой ще пререже следващата лента“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев при откриването на трите нови метростанции по бул. „Ген. Владимир Вазов“ – „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

„Това е отборна работа – години работа, технологични и организационни предизвикателства и, разбира се, осигуряване на сериозно финансиране. Благодаря на всички, които са участвали в реализацията – на екипа на „Метрополитен“, на проектантите и строителите, на колегите от Столична община, на предишната администрация и на всички правителства, допринесли за този проект“, посочи Терзиев.

Линиите на софийското метро достигат 55 км, а още хиляди пътници ще разчитат на него всеки ден. С разширението на Линия 3 по бул. „Ген. Владимир Вазов“ кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“ получават връзка с най-удобния градски транспорт.

Новият 3-километров участък в район „Подуяне“ осигурява по-бързо и предвидимо пътуване за над 45 000 души дневно. За хората от „Левски“, „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“ пътуването до центъра ще отнема около 12 минути. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. Разширението ще подобри достъпа до метрото и за хората, които влизат в София по автомагистрала „Хемус“.

Строителството

Участъкът е построен за около четири години, след като началото на строителството е поставено на 21 март 2022 г. Той е изграден изцяло подземно при едни от най-тежките строителни условия по трасето на софийското метро.

В района има високи подземни води и слаби почви, а конструкциите на станциите и тунелите са разположени под нивото на подземните води. Това наложи при строителството да бъдат използвани както стандартни, така и специални методи за изграждане.

Максималната дълбочина на метростанциите и участъковите тунели е 14 метра, а разстоянието между отделните станции е от 750 до 1240 метра.

Подобряване на градската среда

Заедно с изграждането на метрото е обновена и основна част от бул. „Ген. Владимир Вазов“, включително пътните платна и инженерните мрежи.

Продължава изграждането на нов буферен паркинг за 100 автомобила до метростанция „Ген. Владимир Вазов“, който се очаква да бъде завършен през септември. Целта е да се насърчи комбинираното придвижване и да се ограничи навлизането на автомобили в центъра.

Подготвя се и втори паркинг до метростанция „Бесарабия“ с около 400 места, като Центърът за градска мобилност предстои да избере изпълнител.

Намаляват интервалите на движение

За обслужването на новия участък са пуснати в движение допълнителни четири високотехнологични метровлака. Това ще позволи интервалите на движение да бъдат съкратени с около 30 секунди.

Новите влакове са оборудвани с високотехнологични системи, които автоматично определят местоположението им по трасето и поддържат непрекъсната връзка с центъра за управление на движението.

В Линия 3 на софийското метро са внедрени едни от най-съвременните технологии в обществения железопътен транспорт, които задават нови стандарти за безопасност и ефективност. Изградена е модерна телекомуникационна система за контрол и управление на влаковото движение (СВТС), с ниво на автоматизация 3 (GoA3), която позволява автоматизирано управление на влаковете с оператор на борда.

Инфраструктурата дава възможност в бъдеще да се премине към ниво 4 (GoA4) – напълно автоматизирана експлоатация.

Развитието на метрото е част от по-голямата трансформация на транспорта в София

Метрото е гръбнакът на транспортната система на града, а пълният му потенциал се разгръща, когато е добре свързано с останалите видове обществен транспорт. Затова паралелно с изграждането на новите линии Столичната община работи по цялостна модернизация на градската мобилност.

С приетата оптимизация на автобусното обслужване жителите на район „Кремиковци“ ще имат пряк достъп до новите метростанции.

Усилията на общината са насочени не само към разширяването на метромрежата, но и към обновяването на наземния транспорт, за да се осигури реална алтернатива на автомобила. Разработва се цялостен финансов модел за модернизиране на подвижния състав и въвеждане в движение на нови автобуси, тролейбуси, електробуси и трамваи.

„За да продължим с необходимото темпо, трябва да осигурим дългосрочна финансова рамка за развитието на градския транспорт. След много месеци работа успяхме да защитим над 260 млн. евро безвъзмездно финансиране от правителството и Европейската комисия, което ще подкрепи както развитието на метрото, така и обновяването на наземния транспорт“, заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

Чрез европейското финансиране се осигуряват 265 млн. евро, които ще бъдат насочени към разширяването на метрото и закупуването на 20 нови нископодови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса със зарядна инфраструктура.

„Европейското финансиране ни позволява да направим важна стъпка сега, но трябва да мислим и за следващите години. Затова общината предвижда и дългосрочни инвестиции чрез заем, с който да продължим обновяването на подвижния състав и транспортната инфраструктура“, допълни Чаушев.

Предвижда се чрез заем да бъдат осигурени приблизително 300 млн. евро за следващия етап от обновяването на градския транспорт. С този ресурс се очаква да бъдат закупени около 200 нови автобуса, 20 нови трамвая и приблизително 75 нови тролейбуса, както и да бъдат направени инвестиции в транспортната инфраструктура.

Бъдещо развитие на метрото

Столичната община подготвя разширяване на метромрежата с три участъка в западна, южна и югоизточна посока.

Разширението от метростанция „Люлин“ до Околовръстния път е с 2 км трасе и две станции. За участъка са подписани два договора с изпълнители и се очаква строителството да започне до края на годината. Трасето ще се изгражда под бул. „Царица Йоанна“, а новото разширение ще добави още над 30 000 пътници дневно.

Предвижда се разширение към „Студентски град“ с пет нови станции и 5 км трасе от метростанция „Витоша“.

Подготвя се и разширение с три станции до долната станция на Симеоновския лифт при Околовръстния път.

Предстоят нови разширения към „Обеля“ и „Слатина“, като Столичната община продължава работата по подготовката на следващите етапи от развитието на метромрежата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    4 12 Отговор
    УРАЛВАГОНМАШ, освен мотриси, произвежда и танкове!
    Нашите путнофили от Общината пряко финансират войната!

    Коментиран от #10, #11

    14:06 14.08.2026

  • 2 БурГаз

    7 3 Отговор
    Щом метрото е гръбнакът то кое е пенисът 🤨

    Коментиран от #14

    14:07 14.08.2026

  • 3 Хай

    2 3 Отговор
    Заври се в некоя дупка дето слънце не огрява с твойте глозгани кости или каквото там си мислиш че сравняваш.

    14:08 14.08.2026

  • 4 Васко ДС-то

    6 7 Отговор
    От мръсната София на Васко некадърника Мишелин избяга и Евровизия избяга, оставка веднага!

    14:08 14.08.2026

  • 5 Сила

    5 4 Отговор
    А новопристигналите 2 милиона селяндури със селските си талиги и таралясници са аН у са на София ....

    14:08 14.08.2026

  • 6 ха-ха-ха

    9 4 Отговор
    Градският транспорт в София има гръбнак, обаче кметът Терзиев няма гръбнак.

    14:13 14.08.2026

  • 7 Мемфис

    5 4 Отговор
    Единствената полза от този участък е, че напълни гушата на ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ, оглъвяеана от банкянската мутра, дебелата свиняи скрити лимонки, като Румен Живков- льотчика!

    Коментиран от #17

    14:24 14.08.2026

  • 8 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Метрото не е гръбнакът а данъкоплатците ,с чиито пари се субсидират Софиянци да се возят за 0.80 евро където си поискат.Това го няма никъде в Европа.Софиянци взимат европейски заплати и е редно да плащат европейски цени за транспорт

    14:24 14.08.2026

  • 9 Мемфис

    2 4 Отговор
    Метрото било построено “подземно”, но ужким! Как не ви е срам да лъжете? Копаха го като отводнителен канал!
    Всичко беше разбито и унищожена цялата инфраструктура, хората вече ПЕТ ГОДИНИ НЕ МОГАТ ДА МИНАТ ПО ТОЗИ УЧАСТЪК С П О К О Й НО!
    Дори днес , на откриването пътя, градинките и инфраструктурата приличат на БЕЙРУТ преди 20 години!
    Такава свинщина може да има само в СССР, където са обучавани всички тези престъпници / управници/!
    Няма ли кой да провери, как пешеходните пътеки бяха асфалтирани с Д В А сантиметра асфалт, без дори пясъкът отдолу да бъде трамбован! С В И Н Щ И Н А!

    14:37 14.08.2026

  • 10 Най интересното е,

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    че нашите финансират войната с парите на европейските данъкоплатци!

    14:44 14.08.2026

  • 11 Боже, колко полезни идиота има

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Колко минуси са ти нацвъкали

    14:45 14.08.2026

  • 12 ВАЖНО

    2 1 Отговор
    БЪЛГАРСКИ ТЕРОРИСТИ ОТ ПЕРНИК УБ.ИВАТ СЪС САТЕЛИТНА КОМПАНИЯ ХОРА В ЦЯЛ СВЯТ! ЗАЩО НЕ РЕАГИРАТЕ!?
    Мирослав Германов град Брегенц Австрия

    14:46 14.08.2026

  • 13 на кой му дреме

    2 0 Отговор
    за васе Дупарангата

    14:46 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 що не го

    1 0 Отговор
    кръстихте витинеца от ДС ?

    15:05 14.08.2026

  • 16 да попитам

    1 0 Отговор
    Метрото е гръбнакът, а ти какво си? Апендикс! Несполучлив избор, неможач? Още не си дал обяснение за стотиците хиляди, които си дал по лична сметка на един от петроханците и си водил и децата си там? НЕ СЕ ПРАВИ на тапа! И не се прави на щедър към Буркаг, просто те кефи, че няма да се наложи да се излагаш още веднъж в организация на събития.

    15:07 14.08.2026

  • 17 мемфисТка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мемфис":

    Кой е този Р. Живков? Мечо ту-туу, както галено го нарича шиши магнитски се правеше и имитираше Живков. И откага ЛЕТЕЦ е професия за подигравка? Ти си падаш по маркуча на пожарникарите? Че боко и ден не е работил по специалността. Раздаде го сикаджииски - мутренски. Жегата ли те блъксна, та не знаеш какво пишеш?

    15:13 14.08.2026

  • 18 Рамбо

    1 0 Отговор
    Софийското метро винаги се е строяло само с държавни пари (или т нар европейски, които пак са си държавни) , така че Васко Ухото в момента си прави реклама на чужд гръб. Съгласен съм, че столицата трябва да се развива, но със стотиците милиони евро дадени само за 1 нова спирка могат са се направят далеч по полезни неща из страната. Даже и в Софийска област е пълно със села, чиито улици не са видели асфалт от времето на Тодор Живков.. Представете си какво става из провинцията

    15:51 14.08.2026

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