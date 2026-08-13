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Корнелия Нинова: Румен Радев спешно да промени Наказателния кодекс! Доживотна присъда за убийците от Пловдив

Корнелия Нинова: Румен Радев спешно да промени Наказателния кодекс! Доживотна присъда за убийците от Пловдив

13 Август, 2026 16:00 1 416 77

  • корнелия нинова-
  • пловдив-
  • убийство-
  • георги кузев-
  • наказателен кодекс-
  • доживотен затвор

Не го правя да се изтъквам, а в последен опит да вразумя поне един депутат от прогресистите да направи същото, за да не се измъкнат убийците от Пловдив

Корнелия Нинова: Румен Радев спешно да промени Наказателния кодекс! Доживотна присъда за убийците от Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Една лична и емоционална история за мой сблъсък с изверг-убиец. Какво направих, за да не му се размине с лека присъда. Днес излежава доживотна присъда.

Не го правя да се изтъквам, а в последен опит да вразумя поне един депутат от прогресистите да направи същото, за да не се измъкнат убийците от Пловдив.

За това призова във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Случаят е от 2019 г. Помните ли село Сотиря? Блудството и убийството на 7 годишната Криси. То дълбоко ме разтърси. По това време бях депутат. Реших да посетя местопрестъплението. Като майка, като бивш следовател. Едно местопрестъпление казва повече от всички документи , четени в офис. Исках да видя семейството, да предложа помощ. Без медии, без показност. Не казах на никого и тръгнах за Сотиря.

Влизането в селото беше шокиращо. От двете страни на пътя те посрещат грамади боклук с размерите на къща. Мършави кучета разнасят огризки. Смрад до Бога. Спрях на площада. Попитах за бабата на Криси. Почти веднага ме обградиха тълпа агресивни младежи. Ще ви спестя описанието как изглеждаха, какво ми говореха и как се държаха. И да ви кажа, малко се изплаших. Бях абсолютно сама сред глутница озверели, които защитаваха убиеца. Но твърдо реших да продължа. Единственият нормално изглеждащ човек - продавачът в селския магазин, ме упъти и аз влязох в двора на семейството.

Посрещнаха ме много възпитани и тотално смазани от мъката хора. Поканиха ме вътре. От това, което видях, целият ми стоицизъм рухна. Абсолютен емоционален срив. Бяха направили олтар на детето, с негови снимки, дрешки, играчки. Навсякъде горяха свещи. Бабата твърдеше, че говорят с него всеки ден. Пишат си писма. В този момент се заклех мислено, че ще преобърна света, но няма да оставя този изверг да се измъкне с лека присъда.

По това време законът позволяваше по-лека присъда при самопризнания. Мартин ги беше направил. После ме заведоха в дерето, където с Криси беше блудствано, убита и разчленена. Не помня как съм си тръгнала оттам. Още в колата по пътя нахвърлях в главата си текста, с който трябва да променим Наказателния кодекс, за да не бъдат самопризнанията смекчаващи вината обстоятелства.

Късно вечерта пристигнах в парламента. Нямаше никого. Извиках една сътрудничка. Оформихме ЗИД на НК и го пуснахме. На другия ден се заех с организацията за спешно гласуване. Обиколих всички парламентарни групи. Търсих подкрепа. Молих се. Нямахме сами необходимите гласове. Сигурно съм била много убедителна, защото и колеги, които откровено не ми симпатизираха, ме подкрепиха.

Приехме закона спешно на две четения и извергът получи доживотна присъда.

Към тази история ме върна убийството в Пловдив. Случаят е обратен. В Сотиря голям мъж, доказан подофил, уби дете. В Пловдив деца убиха възрастен,набеден и недоказан за педофил. Но действията в парламента трябва да са същите.

Тогава бях депутат и действах светкавично. Сега призовавам Радев и депутатите му да внесат спешна промяна в Наказателния кодекс за доживотна присъда, за да не се отърват изродите от Пловдив, само защото са непълнолетни. Няма нужда да обикаля да търси гласове. Не е в моята ситуация! Има самостоятелни 131 гласа. Така ще бъде справедливо и правилно! Още утре да свика депутатите си за извънредно заседание. Ваканцията ще почака.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 брех

    23 33 Отговор
    Чак пък доживотна е много крайно , вас кога ще ви разследват.

    Коментиран от #8, #13

    16:01 13.08.2026

  • 2 Пуснете децата!!!

    8 57 Отговор
    Те са се защитавали от 37 годишен търсещ полов контакт с тях

    16:03 13.08.2026

  • 3 цццц

    23 15 Отговор
    Яхнаха някаква криминална новина , за политика не ги търси , толкова си могат.

    16:05 13.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 18 Отговор
    На таА нали и ясно, че няма как по НОВ закон или НОВИ промени , да съдиш за стари деяния ❗

    16:07 13.08.2026

  • 5 сериозно ли

    16 7 Отговор
    Нинова е юристка?!!! Дори сега да променят НК ще се приложи по-благоприятния на убийците закон от този, който е действал по време на убийството, и този, който е повишил размера на наказанието. Следователно при всички случаи ще се приложи сега действащия размер на наказанието.

    16:09 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иво Христов

    15 18 Отговор
    Г-жа Нинова е ТРАГЕДИЯ!

    16:10 13.08.2026

  • 8 Соломон

    31 8 Отговор

    До коментар #1 от "брех":

    Защото да е крайно. В щатите при определени случаи непълнолетни могат да бъдат съдени като пълнолетни. И има много непълнолетни които са осъдени така

    16:10 13.08.2026

  • 9 Александър 3

    12 11 Отговор
    Сетила се Нинова Мара са се побара...

    16:10 13.08.2026

  • 10 Корнелия

    7 9 Отговор
    Я па я!

    16:16 13.08.2026

  • 11 Само бой по Копринките на Шишо!

    13 5 Отговор
    Браво, како!

    16:17 13.08.2026

  • 12 до Корнелия Нинова

    14 5 Отговор
    Наказателният кодекс на Република България се приема, изменя и допълва от Народното събрание, което упражнява законодателната власт в страната. Идеята да се променя при всяко престъпление не звучи добре.
    В момента действа такъв създаден през 1968 година не съобразен с реалностите през 2026г. Ако наистина искате да има положителна промяна трябва нов Наказателният кодекс.

    16:18 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НЕЩО ЗА ДДС КРАДЦИТЕ

    4 6 Отговор
    ИЗА МУТРОКРАЦИТЕПОЛИТИЦИ ....МАЙ ТЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДОЖИВОТНА ШОТ СА ОСЪЪЪЗНААААТИ ПЪЪЪЛНОЛЕТНИИИИИИИИ....НО ЯВНО БСО ПРИНЦЕСАТА. И ТЯ Е В КРАДЛИВИЯ КЮП..

    16:20 13.08.2026

  • 15 Скрий се, ма

    6 22 Отговор
    Не разбирам защо обществото защитава педофилията, защото бил умрял.

    16:27 13.08.2026

  • 16 Да ама не

    9 9 Отговор
    Това са хора,симпатизиращи на прогресорите (вижте профила на бащата на момичето със синята коса -русофил), и ще ги помилват като нещата се поуталожат...

    16:27 13.08.2026

  • 17 До Кори

    12 8 Отговор
    Нинова,ти и генерал Решетников ни го натресохте този... льотчик.. Преди никой не знаеше за него...

    16:30 13.08.2026

  • 18 ИИ на РР

    4 5 Отговор
    Колежке Нинова аз се пребоядисах в Зелено, защото е модерен цвят
    Крайно време е да го сторите и Вие, например в жълто

    16:32 13.08.2026

  • 19 Ало, Нинова!

    6 4 Отговор
    Нинова, какво става с Регистъра за педофилите?

    16:32 13.08.2026

  • 20 Успокой се, Корнелке!

    7 6 Отговор
    Не очаквам никакви доживотни присъди. Целият шум ще утихне, защото връщането на наборната военна служба ще открадне шоуто в новините.😎

    Коментиран от #28

    16:33 13.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Май нещо....

    7 6 Отговор
    Нинова, твоят син изглежда крайно съмнителен!

    16:35 13.08.2026

  • 23 Прогресор

    4 3 Отговор
    Свиквайте... Ще си правим каквото искаме..Ние управляваме.... Имаме пълно мнозинство....

    Коментиран от #25

    16:35 13.08.2026

  • 24 Не може доживотна

    9 8 Отговор
    Корнелке. Тия са се гаврили, измъчвали, но все пак не са го убили. Той е станал, изминал е няколко десетки метра и е паднал. Трябва да получат затвор поне 15г., но не да лежат, а да работят тежка работа за да не тежат на данъкоплатците и с изкараните пари да си платят кръвнината която е част от присъдата. На времето във всеки затвор е имало тухларна фабрика или някаква работилница.

    Коментиран от #37

    16:35 13.08.2026

  • 25 Вие свиквайте!

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Прогресор":

    Ще ви го отнемем!

    Коментиран от #31

    16:36 13.08.2026

  • 26 Край

    5 5 Отговор
    Никой сериозен юрист няма да даде лесно присъда на тези деца. Трябва да е тежка но колко …. Не се наемам да определя за разлика от буля Корни

    16:36 13.08.2026

  • 27 Фори

    5 1 Отговор
    Няма да се стигне до затвор.Сега се въртят големи пари в прокуратура и полиция, унищожават се и се премълчават доказателства.Имаш ли пари закон не те лови.

    16:38 13.08.2026

  • 28 между другото

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Успокой се, Корнелке!":

    Много сбърка, че се отказа от надпреварата за президентството.

    16:39 13.08.2026

  • 29 Дългият

    7 1 Отговор
    Твърдо ЗА...когато си за подкрепа,подкрепям.

    16:39 13.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иво Дугин

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Вие свиквайте!":

    Сега, като върнем паметниците на комунистите и отварим Белене , нещата ще си дойдат по местата

    Коментиран от #33

    16:40 13.08.2026

  • 32 Права е Нинова - строги присъди трябват

    7 1 Отговор
    Д-р Костадинов миналото лято е публикувал снимки за протеста против еврото и в подкрепа на Русия на които се вижда на предна линия майката на един от убийците в Пловдив. С метални топчета на лицето и устните и надпис "Z". В профила й са публикувани много снимки в подкрепа на руската агресия в България и апел руската армия да навлезе и в България.

    16:41 13.08.2026

  • 33 Сложил си си име на сатанист!

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Иво Дугин":

    Освен това нищо няма да върнете! Рейтингът ви лети надолу като кофа в празен кладенец! Слава на Исус Христос, сатанисти няма да управляват България!

    Коментиран от #47

    16:43 13.08.2026

  • 34 Др. Нинова,

    2 0 Отговор
    този изверг от Сотиря все пак получи нещо. Замениха му доживотната без замяна само с доживотна. Като излежи 20г. ще има право да иска замяна с 30г. Ако и е работил в затвора може да излезе след двадесет и няколко години. Някой мургав вице може да го помилва и по-рано.

    16:45 13.08.2026

  • 35 БРАВО КОРНИ!!!

    6 1 Отговор
    Добре го казваш, но дори и да го променят НК, тези “деца” ще бъдат съдени по действащия в момента на убийството закон. Впрочем за първи път ми харесва нещо, което си написала, друг е въпросът, че в конкретния казус е много трудно изпълнимо!

    16:48 13.08.2026

  • 36 Чуждопоклоници

    2 4 Отговор
    Доживотно присъда на всички чуждопоклоници, които за 37 гoдини "парнтьорните" ни внасят само: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #38

    16:49 13.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 симптоматично

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чуждопоклоници":

    А петоколонниците пеете "Боже, спаси Путин" и целувате Корана.

    16:52 13.08.2026

  • 39 глумен гадефф

    3 0 Отговор
    ма како те са наши момчета!

    16:52 13.08.2026

  • 40 мнхмхмх

    2 4 Отговор
    и аз съм за наказание, но това са деца. Доживотна е твърде много. Нинова тук пак говори без да мисли.
    като деца не сте ли вършили глупости. Психиката на един човек дори до 30 годишна възраст е меко казано счупена особено в България.
    Към Нинова имах някакви симпатии и респект, но след това изказване за съжаление това се промени.
    Изказване преди да помисли.
    Вместо да им се помогне на тези деца да им се обясни какво са извършили и да се почустват зле, наистина зле, да се засрамят и да бъдат длъжни следващите 20 години да изкупуват вината си с обещствено полезно дейности и да прекарат няколко години в затвора, защото ако ги оставят 10-12 години то хора от там няма да излезнат.
    В затвора не вярвам някой да се е подобрил.
    По вярвам че след като излезне този човек е обречен и може да извърши нещо много по-страшно.

    16:53 13.08.2026

  • 41 като малко гьотче

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "гостгост":

    чичко те отвори на мъшката либофф?
    дядя вова?

    16:55 13.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вана

    2 4 Отговор
    Тя участва ли във ваксинацията Корнелия??? Доживотен затвор за тези, които умишлено ваксинираха и убиха маса народ! Те са убий и не на 1 човек, а на хиляди души.

    16:57 13.08.2026

  • 44 Роза

    4 1 Отговор
    Конкретно за този случай е ясно,че убийците ще бъдат съдени като непълнолетни по сега действащия закон.Но ако се приеме една промяна в закона,за каквато настоява Нинова,тогава,ако се случат подобни престъпления,могат да бъдат наложени на извършителите доживотни присъди ,дори да не са пълнолетни.Но много ме съмнява дали ще приемат такава промяна,защото страната ни е член на ЕС и сме длъжни да се съобразяваме с европейското законодателство.

    Коментиран от #49

    16:57 13.08.2026

  • 45 овчи мозъци

    4 1 Отговор
    Нинова и сега действа смекчаващи условия обстоятелства ,като си признаеш вината Убийци признават че са убили или извършилиса тежко престъпление нямаляват присъдата с една трета и то споразумение между убиец и просурор Това разминаване на какво се дължи

    Коментиран от #54

    16:58 13.08.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Това е убийство":

    Въпросът е : УБИЙСТВО ли е или НЕ❓
    За параграфи ще коментираме после❗

    Коментиран от #57

    17:00 13.08.2026

  • 47 Фратерис Милициа

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Сложил си си име на сатанист!":

    всички слуги на хаоса ще бъдете пречистени!

    17:01 13.08.2026

  • 48 пуйчо

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Това е убийство":

    ми само да ви минат по един пък столипино и шекер маалъи и са си ходите дома

    17:03 13.08.2026

  • 49 Бунаци,

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Роза":

    наказанията служат за превенция на бъдещи престъпления.

    17:03 13.08.2026

  • 50 Ний ша Ва упрайм

    1 5 Отговор
    тая пак изпълзя! Цяла партия потурчи

    17:06 13.08.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Това е убийство":

    hуйчо, явно не четеш спора!
    НЕМОЖАЧЪТ пише:
    "Тия са се гаврили, измъчвали,
    НО ВСЕ ПАК НЕ СА ГО УБИЛИ."
    защото бил изминал няколко метра🤔
    Та дано сФанА защо давам примера❗

    17:06 13.08.2026

  • 52 Някой

    1 2 Отговор
    "Не го правя да се изтъквам." Верно ли? Факти, много често взехте да ни занимавате с мнението на тази с отпаднала необходимост

    17:06 13.08.2026

  • 53 Maйчинaтa й гopдocт

    3 3 Отговор
    Пokaжeтe cнимka нa сина нa Нинoвa! Дaли нe e oт клyбa нa Eпщaйн?!

    17:07 13.08.2026

  • 54 Това са го измислили

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "овчи мозъци":

    нашите велики адвокати. Никой ли не забелязва, че опростяването с 1/3 на наказанието автоматически се елиминира доживотната присъда в двете ѝ разновидности - с и без право на замяна? Дори на 30г. да го осъдят той ще лежи 20г.и ако работи по 3/5 стават 12г. Къде са 12г., къде е доживотния без право на замяна? А докъде ще те докара адвоката зависи от възнаграждението.

    17:08 13.08.2026

  • 55 Курнелке, незнаех че си и юрист

    2 3 Отговор
    Спри се
    Баста с твоите обстоятелствени акъли които раздаваш без хонорар

    Цяла България ти се присмива

    Научи един поне урок по поведение

    17:10 13.08.2026

  • 56 Тая е на хранилка при румен

    2 1 Отговор
    Тия са непълнолетни ма плювалко, тоест носят занижена НО, какъв доживотен затвор, кви пет лева.

    17:16 13.08.2026

  • 57 С велосипеда

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не е умишлено убийство освен ако велосипедистът не е скачал 1 час върху прегазения и е гасил фасове в главата му. Имаше случай боксьор получил нокаут да загуби съзнание и да умре на другия ден - това умишлено убийство ли е според теб? Никой съд няма да даде доживотни присъди на тия хлапета, а ще направят най-лошото - 10-15г. затвор да излязат млади, оформени вече престъпници мразещи това общество дето им е взело най-хубавите години от живота. Вече ще знаят и как да си отмъстят за това и ще го правят с удоволствие.

    Коментиран от #68, #70

    17:20 13.08.2026

  • 58 А ти?

    0 1 Отговор
    За какво стоя в парламента 10год.?

    17:22 13.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Мдаа

    1 0 Отговор
    И две доживотни да им дадат, не минат ли курс през ек зорсист да се освободят от де моничната хватка, няма да осъзнаят какво лошо са направили, но тук е изостанала с век до0ълбока провинция. Самата дума е непонятна.

    17:24 13.08.2026

  • 61 !!!?

    7 1 Отговор
    Глутницата садисти от подножието на "Альоша" трябва да бъде осъдена и като заплаха за националната сигурност.
    Преди две хилядолетия в Римската империя създават закони за да има ред и правосъдие, а днес групи фашизирани изверги извършват самоуправство като примамват, измъчват, гаврят и убиват човек, който нищо не им причинил.
    Това са зомбирани уроди които трябва да изчезнат от живота на българите !

    17:25 13.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    А за такива като тебе, Боко и Шишко какво трябва да е наказанието?

    17:32 13.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Светльо

    0 0 Отговор
    Как да не се изтъква. Трябва максимална присъда, но идеите на Нинова винаги са разрушителни вместо градивни. Тази жена непрекъснато наставлява с тон който е отблъскващ. Тя много се харесва и не спира да дава примери какво е направила за справедливостта

    17:34 13.08.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "С велосипеда":

    Какво ще им даде съдът е далеч.

    Коментираме убийство ли или НЕ!

    А това за спорта, особенно в бойните,
    като бокса, ММА и др. е съвсем различна ситуация ❗

    Коментиран от #75

    17:36 13.08.2026

  • 69 Абе

    0 1 Отговор
    КорНеЛиЯ е оправил досега, нищо не може дя я оправи.Буй оправя, буй разваля.

    17:40 13.08.2026

  • 70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "С велосипеда":

    Относно това какви ще излязат съм съгласен, че уви няма да станат по-добри граждани.
    Дори предполагам, че мнозина от тях няма да стигнат до ефективна.
    Било с отлагане на делата, било с оспорване на факти кой кога и как е удрял жертвата, било с напускане на страната.....

    17:41 13.08.2026

  • 71 Дзак

    2 0 Отговор
    Разследвай групичката от Стара Загора!

    17:42 13.08.2026

  • 72 Анонимен

    1 2 Отговор
    Лесно е да даваш акъл. Искате да управи вашите бакий. Ти какво не беше врътки съюзи всичко в лична полза и нищо свършено

    17:46 13.08.2026

  • 73 Тая кака

    0 3 Отговор
    съвсем изТерка.Явно вече е много тихо в спалнята и ,щом бърбори такива смешки.

    17:51 13.08.2026

  • 74 Цвете

    1 0 Отговор
    НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМ ИСТОРИЯТА НА НИНОВА, КОЯТО НЯМА КАК ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕНА.ПО СЪЩИЯТ НАЧИН ТРЯБВА ДА ПОСТЪПЯТ ПБ ВЕДНАГА. НАИСТИНА НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ.

    18:00 13.08.2026

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Минусът само показва НЕзнание или неприязън към коментирашия❗
    Първо, защото делото няма да приключи скоро.
    Второ, защото в бойните спортове се подписват документи, които освобождават от вина спортиста при такива инциденти.
    Ама явно някой НЕзнаещ показва НЕзнанието си.

    18:05 13.08.2026

  • 76 Цвете

    1 0 Отговор
    НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМ ИСТОРИЯТА НА НИНОВА, КОЯТО НЯМА КАК ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕНА.ПО СЪЩИЯТ НАЧИН ТРЯБВА ДА ПОСТЪПЯТ ПБ ВЕДНАГА. НАИСТИНА НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ.

    18:05 13.08.2026

  • 77 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Заслужават си го. Но да сме наясно. Извършителите се съдят според законите към момента на престъплението, не според променените след това.

    18:07 13.08.2026