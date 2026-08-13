Корнелия Нинова: Румен Радев спешно да промени Наказателния кодекс! Доживотна присъда за убийците от Пловдив

Една лична и емоционална история за мой сблъсък с изверг-убиец. Какво направих, за да не му се размине с лека присъда. Днес излежава доживотна присъда.
Не го правя да се изтъквам, а в последен опит да вразумя поне един депутат от прогресистите да направи същото, за да не се измъкнат убийците от Пловдив.
За това призова във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Случаят е от 2019 г. Помните ли село Сотиря? Блудството и убийството на 7 годишната Криси. То дълбоко ме разтърси. По това време бях депутат. Реших да посетя местопрестъплението. Като майка, като бивш следовател. Едно местопрестъпление казва повече от всички документи , четени в офис. Исках да видя семейството, да предложа помощ. Без медии, без показност. Не казах на никого и тръгнах за Сотиря.
Влизането в селото беше шокиращо. От двете страни на пътя те посрещат грамади боклук с размерите на къща. Мършави кучета разнасят огризки. Смрад до Бога. Спрях на площада. Попитах за бабата на Криси. Почти веднага ме обградиха тълпа агресивни младежи. Ще ви спестя описанието как изглеждаха, какво ми говореха и как се държаха. И да ви кажа, малко се изплаших. Бях абсолютно сама сред глутница озверели, които защитаваха убиеца. Но твърдо реших да продължа. Единственият нормално изглеждащ човек - продавачът в селския магазин, ме упъти и аз влязох в двора на семейството.
Посрещнаха ме много възпитани и тотално смазани от мъката хора. Поканиха ме вътре. От това, което видях, целият ми стоицизъм рухна. Абсолютен емоционален срив. Бяха направили олтар на детето, с негови снимки, дрешки, играчки. Навсякъде горяха свещи. Бабата твърдеше, че говорят с него всеки ден. Пишат си писма. В този момент се заклех мислено, че ще преобърна света, но няма да оставя този изверг да се измъкне с лека присъда.
По това време законът позволяваше по-лека присъда при самопризнания. Мартин ги беше направил. После ме заведоха в дерето, където с Криси беше блудствано, убита и разчленена. Не помня как съм си тръгнала оттам. Още в колата по пътя нахвърлях в главата си текста, с който трябва да променим Наказателния кодекс, за да не бъдат самопризнанията смекчаващи вината обстоятелства.
Късно вечерта пристигнах в парламента. Нямаше никого. Извиках една сътрудничка. Оформихме ЗИД на НК и го пуснахме. На другия ден се заех с организацията за спешно гласуване. Обиколих всички парламентарни групи. Търсих подкрепа. Молих се. Нямахме сами необходимите гласове. Сигурно съм била много убедителна, защото и колеги, които откровено не ми симпатизираха, ме подкрепиха.
Приехме закона спешно на две четения и извергът получи доживотна присъда.
Към тази история ме върна убийството в Пловдив. Случаят е обратен. В Сотиря голям мъж, доказан подофил, уби дете. В Пловдив деца убиха възрастен,набеден и недоказан за педофил. Но действията в парламента трябва да са същите.
Тогава бях депутат и действах светкавично. Сега призовавам Радев и депутатите му да внесат спешна промяна в Наказателния кодекс за доживотна присъда, за да не се отърват изродите от Пловдив, само защото са непълнолетни. Няма нужда да обикаля да търси гласове. Не е в моята ситуация! Има самостоятелни 131 гласа. Така ще бъде справедливо и правилно! Още утре да свика депутатите си за извънредно заседание. Ваканцията ще почака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 брех
Коментиран от #8, #13
16:01 13.08.2026
2 Пуснете децата!!!
16:03 13.08.2026
3 цццц
16:05 13.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:07 13.08.2026
5 сериозно ли
16:09 13.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иво Христов
16:10 13.08.2026
8 Соломон
До коментар #1 от "брех":Защото да е крайно. В щатите при определени случаи непълнолетни могат да бъдат съдени като пълнолетни. И има много непълнолетни които са осъдени така
16:10 13.08.2026
9 Александър 3
16:10 13.08.2026
10 Корнелия
16:16 13.08.2026
11 Само бой по Копринките на Шишо!
16:17 13.08.2026
12 до Корнелия Нинова
В момента действа такъв създаден през 1968 година не съобразен с реалностите през 2026г. Ако наистина искате да има положителна промяна трябва нов Наказателният кодекс.
16:18 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 НЕЩО ЗА ДДС КРАДЦИТЕ
16:20 13.08.2026
15 Скрий се, ма
16:27 13.08.2026
16 Да ама не
16:27 13.08.2026
17 До Кори
16:30 13.08.2026
18 ИИ на РР
Крайно време е да го сторите и Вие, например в жълто
16:32 13.08.2026
19 Ало, Нинова!
16:32 13.08.2026
20 Успокой се, Корнелке!
Коментиран от #28
16:33 13.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Май нещо....
16:35 13.08.2026
23 Прогресор
Коментиран от #25
16:35 13.08.2026
24 Не може доживотна
Коментиран от #37
16:35 13.08.2026
25 Вие свиквайте!
До коментар #23 от "Прогресор":Ще ви го отнемем!
Коментиран от #31
16:36 13.08.2026
26 Край
16:36 13.08.2026
27 Фори
16:38 13.08.2026
28 между другото
До коментар #20 от "Успокой се, Корнелке!":Много сбърка, че се отказа от надпреварата за президентството.
16:39 13.08.2026
29 Дългият
16:39 13.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Иво Дугин
До коментар #25 от "Вие свиквайте!":Сега, като върнем паметниците на комунистите и отварим Белене , нещата ще си дойдат по местата
Коментиран от #33
16:40 13.08.2026
32 Права е Нинова - строги присъди трябват
16:41 13.08.2026
33 Сложил си си име на сатанист!
До коментар #31 от "Иво Дугин":Освен това нищо няма да върнете! Рейтингът ви лети надолу като кофа в празен кладенец! Слава на Исус Христос, сатанисти няма да управляват България!
Коментиран от #47
16:43 13.08.2026
34 Др. Нинова,
16:45 13.08.2026
35 БРАВО КОРНИ!!!
16:48 13.08.2026
36 Чуждопоклоници
Коментиран от #38
16:49 13.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 симптоматично
До коментар #36 от "Чуждопоклоници":А петоколонниците пеете "Боже, спаси Путин" и целувате Корана.
16:52 13.08.2026
39 глумен гадефф
16:52 13.08.2026
40 мнхмхмх
като деца не сте ли вършили глупости. Психиката на един човек дори до 30 годишна възраст е меко казано счупена особено в България.
Към Нинова имах някакви симпатии и респект, но след това изказване за съжаление това се промени.
Изказване преди да помисли.
Вместо да им се помогне на тези деца да им се обясни какво са извършили и да се почустват зле, наистина зле, да се засрамят и да бъдат длъжни следващите 20 години да изкупуват вината си с обещствено полезно дейности и да прекарат няколко години в затвора, защото ако ги оставят 10-12 години то хора от там няма да излезнат.
В затвора не вярвам някой да се е подобрил.
По вярвам че след като излезне този човек е обречен и може да извърши нещо много по-страшно.
16:53 13.08.2026
41 като малко гьотче
До коментар #30 от "гостгост":чичко те отвори на мъшката либофф?
дядя вова?
16:55 13.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Вана
16:57 13.08.2026
44 Роза
Коментиран от #49
16:57 13.08.2026
45 овчи мозъци
Коментиран от #54
16:58 13.08.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Това е убийство":Въпросът е : УБИЙСТВО ли е или НЕ❓
За параграфи ще коментираме после❗
Коментиран от #57
17:00 13.08.2026
47 Фратерис Милициа
До коментар #33 от "Сложил си си име на сатанист!":всички слуги на хаоса ще бъдете пречистени!
17:01 13.08.2026
48 пуйчо
До коментар #42 от "Това е убийство":ми само да ви минат по един пък столипино и шекер маалъи и са си ходите дома
17:03 13.08.2026
49 Бунаци,
До коментар #44 от "Роза":наказанията служат за превенция на бъдещи престъпления.
17:03 13.08.2026
50 Ний ша Ва упрайм
17:06 13.08.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Това е убийство":hуйчо, явно не четеш спора!
НЕМОЖАЧЪТ пише:
"Тия са се гаврили, измъчвали,
НО ВСЕ ПАК НЕ СА ГО УБИЛИ."
защото бил изминал няколко метра🤔
Та дано сФанА защо давам примера❗
17:06 13.08.2026
52 Някой
17:06 13.08.2026
53 Maйчинaтa й гopдocт
17:07 13.08.2026
54 Това са го измислили
До коментар #45 от "овчи мозъци":нашите велики адвокати. Никой ли не забелязва, че опростяването с 1/3 на наказанието автоматически се елиминира доживотната присъда в двете ѝ разновидности - с и без право на замяна? Дори на 30г. да го осъдят той ще лежи 20г.и ако работи по 3/5 стават 12г. Къде са 12г., къде е доживотния без право на замяна? А докъде ще те докара адвоката зависи от възнаграждението.
17:08 13.08.2026
55 Курнелке, незнаех че си и юрист
Баста с твоите обстоятелствени акъли които раздаваш без хонорар
Цяла България ти се присмива
Научи един поне урок по поведение
17:10 13.08.2026
56 Тая е на хранилка при румен
17:16 13.08.2026
57 С велосипеда
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":не е умишлено убийство освен ако велосипедистът не е скачал 1 час върху прегазения и е гасил фасове в главата му. Имаше случай боксьор получил нокаут да загуби съзнание и да умре на другия ден - това умишлено убийство ли е според теб? Никой съд няма да даде доживотни присъди на тия хлапета, а ще направят най-лошото - 10-15г. затвор да излязат млади, оформени вече престъпници мразещи това общество дето им е взело най-хубавите години от живота. Вече ще знаят и как да си отмъстят за това и ще го правят с удоволствие.
Коментиран от #68, #70
17:20 13.08.2026
58 А ти?
17:22 13.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Мдаа
17:24 13.08.2026
61 !!!?
Преди две хилядолетия в Римската империя създават закони за да има ред и правосъдие, а днес групи фашизирани изверги извършват самоуправство като примамват, измъчват, гаврят и убиват човек, който нищо не им причинил.
Това са зомбирани уроди които трябва да изчезнат от живота на българите !
17:25 13.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Павел Пенев
17:32 13.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Светльо
17:34 13.08.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "С велосипеда":Какво ще им даде съдът е далеч.
Коментираме убийство ли или НЕ!
А това за спорта, особенно в бойните,
като бокса, ММА и др. е съвсем различна ситуация ❗
Коментиран от #75
17:36 13.08.2026
69 Абе
17:40 13.08.2026
70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "С велосипеда":Относно това какви ще излязат съм съгласен, че уви няма да станат по-добри граждани.
Дори предполагам, че мнозина от тях няма да стигнат до ефективна.
Било с отлагане на делата, било с оспорване на факти кой кога и как е удрял жертвата, било с напускане на страната.....
17:41 13.08.2026
71 Дзак
17:42 13.08.2026
72 Анонимен
17:46 13.08.2026
73 Тая кака
17:51 13.08.2026
74 Цвете
18:00 13.08.2026
75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Минусът само показва НЕзнание или неприязън към коментирашия❗
Първо, защото делото няма да приключи скоро.
Второ, защото в бойните спортове се подписват документи, които освобождават от вина спортиста при такива инциденти.
Ама явно някой НЕзнаещ показва НЕзнанието си.
18:05 13.08.2026
76 Цвете
18:05 13.08.2026
77 Наблюдател
18:07 13.08.2026