Бойко Борисов: Нека Евровизия не е повод за разделение

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова сънародниците си към обединение след избора на Бургас за град домакин на "Евровизия" през 2027 година. Политическият лидер коментира темата в личния си профил в социалните мрежи, като подчерта значимостта на успеха на певицата Дара за страната.

Борисов се обърна със съвет към кмета на морския град Димитър Николов да разшири формата на подготовката. Той предложи в организационния комитет за престижния музикален конкурс да бъдат поканени и кметовете на София, Пловдив и Варна.

„Целта пред всички ни трябва да е обща - красиво и мащабно представяне на България и грандиозно шоу за феновете на Евровизия. Това е шанс отново да разкрием на Европа богатия образ на страната ни“, написа Борисов.

В позицията си бившият министър-председател изброи предимствата, които са наклонили везните в полза на черноморския град при вчерашното обявяване на решението. Той изтъкна уюта, зеленината и подредеността на населеното място. Като ключови фактори за победата са посочени още модерната инфраструктура, голямата туристическа база в целия регион и доказаният опит на местната администрация в организирането на мащабни фестивали и събития.

Успоредно с темата за музикалния конкурс, Бойко Борисов коментира и откриването на новата спирка на столичното метро. Днес в София официално заработи метростанция „Стадион Георги Аспарухов“. Съоръжението е решено изцяло в син цвят в знак на уважение към привържениците на футболния клуб „Левски“, които вече ще имат удобен достъп до спортното съоръжение с най-модерното метро в Европа.

„Вместо да се разделяме, нека направим така, че когато Европа дойде тук, да види най-доброто от България!“, завършва коментара си лидерът на ГЕРБ.