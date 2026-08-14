Бойко Борисов: Нека Евровизия не е повод за разделение

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова сънародниците си към обединение след избора на Бургас за град домакин на "Евровизия" през 2027 година. Политическият лидер коментира темата в личния си профил в социалните мрежи, като подчерта значимостта на успеха на певицата Дара за страната.
Борисов се обърна със съвет към кмета на морския град Димитър Николов да разшири формата на подготовката. Той предложи в организационния комитет за престижния музикален конкурс да бъдат поканени и кметовете на София, Пловдив и Варна.
„Целта пред всички ни трябва да е обща - красиво и мащабно представяне на България и грандиозно шоу за феновете на Евровизия. Това е шанс отново да разкрием на Европа богатия образ на страната ни“, написа Борисов.
В позицията си бившият министър-председател изброи предимствата, които са наклонили везните в полза на черноморския град при вчерашното обявяване на решението. Той изтъкна уюта, зеленината и подредеността на населеното място. Като ключови фактори за победата са посочени още модерната инфраструктура, голямата туристическа база в целия регион и доказаният опит на местната администрация в организирането на мащабни фестивали и събития.
Успоредно с темата за музикалния конкурс, Бойко Борисов коментира и откриването на новата спирка на столичното метро. Днес в София официално заработи метростанция „Стадион Георги Аспарухов“. Съоръжението е решено изцяло в син цвят в знак на уважение към привържениците на футболния клуб „Левски“, които вече ще имат удобен достъп до спортното съоръжение с най-модерното метро в Европа.
„Вместо да се разделяме, нека направим така, че когато Европа дойде тук, да види най-доброто от България!“, завършва коментара си лидерът на ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГЕРБ
Коментиран от #31, #37
14:09 14.08.2026
2 Да я направят тая
Ние ще участваме с пеещ хипопотам, крава и табуретка.
Коментиран от #11, #39
14:10 14.08.2026
3 ГЕРБ🤝ПБ
Коментиран от #46
14:10 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами сега, какво ще правят
Коментиран от #38
14:11 14.08.2026
6 Снощи гледам по ТВ новата зала в Бургас
Коментиран от #9
14:14 14.08.2026
7 Янко
14:14 14.08.2026
8 Този
14:16 14.08.2026
9 Незрачна
До коментар #6 от "Снощи гледам по ТВ новата зала в Бургас":е тази от която си излязал.
14:17 14.08.2026
10 И Киев е Руски
14:17 14.08.2026
11 мда
До коментар #2 от "Да я направят тая":И една голяма оранжева 🎃 на плет!
14:18 14.08.2026
12 три по три
Коментиран от #23
14:19 14.08.2026
13 Рамбо
Коментиран от #24
14:21 14.08.2026
14 бойко
14:22 14.08.2026
15 Мутрите разбират само от бухалки и чалга
14:23 14.08.2026
16 Трол
14:23 14.08.2026
17 протник
14:23 14.08.2026
18 ГЕРБ ново начало
14:24 14.08.2026
19 Блатен Асечки
БАН кя
14:24 14.08.2026
20 Елелементарно
14:24 14.08.2026
21 Титанът на мисълта,
14:24 14.08.2026
22 Само
14:28 14.08.2026
23 Петрохан пиниз
До коментар #12 от "три по три":Ли е това 3 х 3.
Нали вече ги разхвърляха.
14:28 14.08.2026
24 Лена
До коментар #13 от "Рамбо":Рамбо, много си прав жълтопаветните комуняци, хем докара Чорапа Мунчо на власт, хем ще го крепят години наред. Затова издигнаха и ония кретен Грую да му ядат у----ю, за да може червената вещица Идиотова да спечели без проблем.
14:29 14.08.2026
25 Бойко обединителя
14:29 14.08.2026
26 Тоя па
14:31 14.08.2026
27 Бяга като куче след кокал
Коментиран от #29, #34
14:36 14.08.2026
28 Меркуцио
14:38 14.08.2026
29 баце
До коментар #27 от "Бяга като куче след кокал":не съм открал нищо другите крадат вижте рундьо как ва дере и не ривете?
14:41 14.08.2026
30 Чичо Гърга
14:43 14.08.2026
31 ОБЕКТИВЕН
До коментар #1 от "ГЕРБ":ГЕРБ -по БЕДА
14:43 14.08.2026
32 Моля !
14:44 14.08.2026
33 Евгени от Алфапласт
14:56 14.08.2026
34 Лост
До коментар #27 от "Бяга като куче след кокал":Не мога да не вярвам на човек дето и внуците си намесва и се кълне в тях.Колко трябва да си безочлив ,за да се кълнеш във внуците си.
15:04 14.08.2026
35 Гарантирано от ГЕРБ
Спечелихме Евровизия да е б Бургас, последната герберска
Крепост от която за последно ще крадем!
15:08 14.08.2026
36 гост
15:12 14.08.2026
37 Цитат
До коментар #1 от "ГЕРБ":Заминавай в къщичките за птички.Там ти е мястото!
15:16 14.08.2026
38 я малко се образовай
До коментар #5 от "Ами сега, какво ще правят":и тогава плещи групости. Такива дори и тулупът не ги вади.
15:17 14.08.2026
39 боко пенсионерът
До коментар #2 от "Да я направят тая":трябва да напомня за себе си с всякакви баналности и ненужни внушения, защото МИГОМ ще го забравим. А не му се иска СЪВСЕМ. Нали щеше да се кандипатира за президент - това сло слушахме в наши разходи на медиите години наред.
СТИГА простотии, боко. Имаш какво да обясняваш - безкрайните шашми по магистралите, макар, че както казваш, МИЛИАРДИ километри си произвел, Барселона и наследството, Мата Хари и т.н. Остави табуретката, която ти скрои един бюджет със крит дефицит, а сега обвинява новото правителство за своите шашми, грешки и измами.
Коментиран от #40
15:20 14.08.2026
40 Не му е лесно на боко.
До коментар #39 от "боко пенсионерът":Не е лесно, дори не е възможно някой да е по-Т.Ъ.П. от боко:
Да заявиш, че си построил ПОЛОВИН МИЛИАРД КМ МАГИСТРАЛИ в България❗
Да заявиш, че на 27 години си бил пионерче❗
Да заявиш, че си копал – физически труд, за да получаваш пари да купуваш "Хумана" да захранваш дъщеря - тийнейджър❗ Това си е ниво под дъното❗
Коментиран от #42
15:24 14.08.2026
41 Този крадец защо не е в затвора?????????
15:26 14.08.2026
42 бойко
До коментар #40 от "Не му е лесно на боко.":копането не е ли физически труд бе неграмотник?
Коментиран от #44
15:31 14.08.2026
43 СКРИЙ СЕ БЕ,
Между другото,защо още си на свобода?
15:38 14.08.2026
44 при боко е по-друго
До коментар #42 от "бойко":той може да копа да зарие краденото например, или да копа за злато......затова е пояснено. Трудно го свързваме с полезен, общоприет за нормален труд, характерен за обикновените хора.
15:43 14.08.2026
45 Тихо глупендър
15:55 14.08.2026
46 Мани тая кирлива ръка
До коментар #3 от "ГЕРБ🤝ПБ":Кой си ги съчинява тези простотии до шии
15:55 14.08.2026