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Бойко Борисов: Нека Евровизия не е повод за разделение

Бойко Борисов: Нека Евровизия не е повод за разделение

14 Август, 2026 14:07 834 46

  • бойко борисов-
  • евровизия-
  • бургас-
  • политика-
  • българия

Целта пред всички ни трябва да е обща - красиво и мащабно представяне на България и грандиозно шоу за феновете

Бойко Борисов: Нека Евровизия не е повод за разделение - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова сънародниците си към обединение след избора на Бургас за град домакин на "Евровизия" през 2027 година. Политическият лидер коментира темата в личния си профил в социалните мрежи, като подчерта значимостта на успеха на певицата Дара за страната.

Борисов се обърна със съвет към кмета на морския град Димитър Николов да разшири формата на подготовката. Той предложи в организационния комитет за престижния музикален конкурс да бъдат поканени и кметовете на София, Пловдив и Варна.

„Целта пред всички ни трябва да е обща - красиво и мащабно представяне на България и грандиозно шоу за феновете на Евровизия. Това е шанс отново да разкрием на Европа богатия образ на страната ни“, написа Борисов.

В позицията си бившият министър-председател изброи предимствата, които са наклонили везните в полза на черноморския град при вчерашното обявяване на решението. Той изтъкна уюта, зеленината и подредеността на населеното място. Като ключови фактори за победата са посочени още модерната инфраструктура, голямата туристическа база в целия регион и доказаният опит на местната администрация в организирането на мащабни фестивали и събития.

Успоредно с темата за музикалния конкурс, Бойко Борисов коментира и откриването на новата спирка на столичното метро. Днес в София официално заработи метростанция „Стадион Георги Аспарухов“. Съоръжението е решено изцяло в син цвят в знак на уважение към привържениците на футболния клуб „Левски“, които вече ще имат удобен достъп до спортното съоръжение с най-модерното метро в Европа.

„Вместо да се разделяме, нека направим така, че когато Европа дойде тук, да види най-доброто от България!“, завършва коментара си лидерът на ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕРБ

    2 31 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #31, #37

    14:09 14.08.2026

  • 2 Да я направят тая

    31 1 Отговор
    Евровизия в Банкя.
    Ние ще участваме с пеещ хипопотам, крава и табуретка.

    Коментиран от #11, #39

    14:10 14.08.2026

  • 3 ГЕРБ🤝ПБ

    8 7 Отговор
    Бойко подава ръка на Радеф.

    Коментиран от #46

    14:10 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами сега, какво ще правят

    5 6 Отговор
    антисоросите и антижендътите, нали голем го вадеха?

    Коментиран от #38

    14:11 14.08.2026

  • 6 Снощи гледам по ТВ новата зала в Бургас

    18 3 Отговор
    Колко много място и каква малка невзрачна зала. Ми защо що не я направихте по голяма. Мисленето ви е селско. Толкова си можете

    Коментиран от #9

    14:14 14.08.2026

  • 7 Янко

    27 2 Отговор
    Моят кмет Митко ми е обещал да ми напълни няколко чекмеджета от Евровизия и за това му помогнах да е в Бургас каза бати Бойко тиквата

    14:14 14.08.2026

  • 8 Този

    32 2 Отговор
    ГНУСЕН ПРОДАЖНИК раздели хората преди 15 години. Добре е да се скрие ,а не да се изхвърля като чек....ия на пясък!

    14:16 14.08.2026

  • 9 Незрачна

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Снощи гледам по ТВ новата зала в Бургас":

    е тази от която си излязал.

    14:17 14.08.2026

  • 10 И Киев е Руски

    13 3 Отговор
    Унищожиха Бургас.Сега Бургас е столица на П....Сите и любимо място на БО Ю и ОКОкорения

    14:17 14.08.2026

  • 11 мда

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да я направят тая":

    И една голяма оранжева 🎃 на плет!

    14:18 14.08.2026

  • 12 три по три

    12 2 Отговор
    На заминаващата си територия тука й липсва само и единствено Евровизия, аман от чуждопоклонничество

    Коментиран от #23

    14:19 14.08.2026

  • 13 Рамбо

    4 9 Отговор
    ТАКА СЕ ПАДА НА ЖЪЛТОПАВЕТНИТЕ КОМУНИСТИ, СЛЕД КАТО ДОКАРАХА БОТАШ-РАШИСТИТЕ, ВОДЕНИ ОТ ЧОРАПА МУНЧО НА ВЛАСТ.

    Коментиран от #24

    14:21 14.08.2026

  • 14 бойко

    14 3 Отговор
    вие сте про3ти аз сам про3т сещайте се тутууу

    14:22 14.08.2026

  • 15 Мутрите разбират само от бухалки и чалга

    16 2 Отговор
    Може да направят един дует с Дара и да спечелят отново Евровизията!

    14:23 14.08.2026

  • 16 Трол

    4 11 Отговор
    Заслугата за конкурса е на г-н Борисов.

    14:23 14.08.2026

  • 17 протник

    16 2 Отговор
    Скривай се сикаджииска магнитска герб мутро окради Народа с еврото и да гласуват за теб промени закона на мвр като ги остави на заплата пенсия и телк-ове в Белене б-к-ук

    14:23 14.08.2026

  • 18 ГЕРБ ново начало

    17 1 Отговор
    ГЕРБ умре. А тоя крадлив безпросветник при бай Ставри

    14:24 14.08.2026

  • 19 Блатен Асечки

    14 0 Отговор
    М ан го от
    БАН кя

    14:24 14.08.2026

  • 20 Елелементарно

    9 0 Отговор
    Бойко ще продължава бойко да ни пее интервизионно!

    14:24 14.08.2026

  • 21 Титанът на мисълта,

    14 1 Отговор
    предводителят на команчите, стожерът на обществото от всеки следващ ден става все по жалък и смешен.

    14:24 14.08.2026

  • 22 Само

    6 0 Отговор
    Тикви и мунчи се вживяват в това посредствено шоу. На повечето хора им е все тая.

    14:28 14.08.2026

  • 23 Петрохан пиниз

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "три по три":

    Ли е това 3 х 3.
    Нали вече ги разхвърляха.

    14:28 14.08.2026

  • 24 Лена

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Рамбо":

    Рамбо, много си прав жълтопаветните комуняци, хем докара Чорапа Мунчо на власт, хем ще го крепят години наред. Затова издигнаха и ония кретен Грую да му ядат у----ю, за да може червената вещица Идиотова да спечели без проблем.

    14:29 14.08.2026

  • 25 Бойко обединителя

    10 0 Отговор
    Вярва ли му все още някой на този? Ходи до Бургас и хоп, градчето стана домакин на Евровизия. Съвсем случайно и много обосновано, разбира се.

    14:29 14.08.2026

  • 26 Тоя па

    17 1 Отговор
    Тоя,съсипа цяла България,сега седнал акъл да дава,и мнение, което никой не му иска

    14:31 14.08.2026

  • 27 Бяга като куче след кокал

    16 0 Отговор
    Веднага поиска част от далаверата с включването на свои хора! Защо кметове от другия край на страната, а не от съседните общини за да развият туризма около Бургас? Крадец си беше и такъв си остана..

    Коментиран от #29, #34

    14:36 14.08.2026

  • 28 Меркуцио

    16 0 Отговор
    Късно е, Бойко, късно е! Държавата е разделена от юмрука на Радев! До т.н. сглобка бяхме разделени на мразещи Бойко и гласуващи за ГЕРБ! Сега сме разделени на силно мразещи Бойко, разочаровани от Бойко и безразлични към Бойко. Което сам си направиш, друг не може! Нали, Бойко?

    14:38 14.08.2026

  • 29 баце

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Бяга като куче след кокал":

    не съм открал нищо другите крадат вижте рундьо как ва дере и не ривете?

    14:41 14.08.2026

  • 30 Чичо Гърга

    7 0 Отговор
    Бай Ставри и компания гледат Евровизия.

    14:43 14.08.2026

  • 31 ОБЕКТИВЕН

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГЕРБ":

    ГЕРБ -по БЕДА

    14:43 14.08.2026

  • 32 Моля !

    3 5 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета без да коментира Евровизия 🤫

    14:44 14.08.2026

  • 33 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    Сложете му актуална снимка на тоя, кафявия!🤣

    14:56 14.08.2026

  • 34 Лост

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бяга като куче след кокал":

    Не мога да не вярвам на човек дето и внуците си намесва и се кълне в тях.Колко трябва да си безочлив ,за да се кълнеш във внуците си.

    15:04 14.08.2026

  • 35 Гарантирано от ГЕРБ

    9 0 Отговор
    Бойко Борисов:
    Спечелихме Евровизия да е б Бургас, последната герберска
    Крепост от която за последно ще крадем!

    15:08 14.08.2026

  • 36 гост

    6 0 Отговор
    Банкянският и.д.и от се показа.Той вече е в клуба на богатите!

    15:12 14.08.2026

  • 37 Цитат

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГЕРБ":

    Заминавай в къщичките за птички.Там ти е мястото!

    15:16 14.08.2026

  • 38 я малко се образовай

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами сега, какво ще правят":

    и тогава плещи групости. Такива дори и тулупът не ги вади.

    15:17 14.08.2026

  • 39 боко пенсионерът

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да я направят тая":

    трябва да напомня за себе си с всякакви баналности и ненужни внушения, защото МИГОМ ще го забравим. А не му се иска СЪВСЕМ. Нали щеше да се кандипатира за президент - това сло слушахме в наши разходи на медиите години наред.
    СТИГА простотии, боко. Имаш какво да обясняваш - безкрайните шашми по магистралите, макар, че както казваш, МИЛИАРДИ километри си произвел, Барселона и наследството, Мата Хари и т.н. Остави табуретката, която ти скрои един бюджет със крит дефицит, а сега обвинява новото правителство за своите шашми, грешки и измами.

    Коментиран от #40

    15:20 14.08.2026

  • 40 Не му е лесно на боко.

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "боко пенсионерът":

    Не е лесно, дори не е възможно някой да е по-Т.Ъ.П. от боко:
    Да заявиш, че си построил ПОЛОВИН МИЛИАРД КМ МАГИСТРАЛИ в България❗
    Да заявиш, че на 27 години си бил пионерче❗
    Да заявиш, че си копал – физически труд, за да получаваш пари да купуваш "Хумана" да захранваш дъщеря - тийнейджър❗ Това си е ниво под дъното❗

    Коментиран от #42

    15:24 14.08.2026

  • 41 Този крадец защо не е в затвора?????????

    5 1 Отговор
    Докато този боклук и мазния му ортак са на свобода,държавата ни ще цикли!!

    15:26 14.08.2026

  • 42 бойко

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Не му е лесно на боко.":

    копането не е ли физически труд бе неграмотник?

    Коментиран от #44

    15:31 14.08.2026

  • 43 СКРИЙ СЕ БЕ,

    6 0 Отговор
    че само ако знаеш как те благославяме за тъпото ти евро и ши.@ната ез.
    Между другото,защо още си на свобода?

    15:38 14.08.2026

  • 44 при боко е по-друго

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "бойко":

    той може да копа да зарие краденото например, или да копа за злато......затова е пояснено. Трудно го свързваме с полезен, общоприет за нормален труд, характерен за обикновените хора.

    15:43 14.08.2026

  • 45 Тихо глупендър

    1 0 Отговор
    Вземи си ги у Банкя

    15:55 14.08.2026

  • 46 Мани тая кирлива ръка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕРБ🤝ПБ":

    Кой си ги съчинява тези простотии до шии

    15:55 14.08.2026

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