Левски и ЦСКА с три възможни дати за мача за Суперкупата

Мачът за BET.bg Суперкупата на България между Левски и ЦСКА София може да се проведе на три различни дати в зависимост от представянето на двата отбора в евротурнирите, предава БТА.

Първоначално двубоят е насрочен за 9 септември 2026 г. Ако Левски достигне фазата на лигата на Шампионската лига, а ЦСКА продължи във фазата на лигата на Лигата на конференциите, срещата ще бъде преместена за 16 септември.

При още по-успешен вариант – Левски да участва в основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА в тази на Лига Европа – БПФЛ и БФС ще определят допълнителна дата.

Президентът на БПФЛ Атанас Караиванов заяви, че двата клуба са готови да изиграят срещата според календара, но организацията ще бъде съобразена с европейските им ангажименти.