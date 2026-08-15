Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски и ЦСКА с три възможни дати за мача за Суперкупата

Левски и ЦСКА с три възможни дати за мача за Суперкупата

15 Август, 2026 14:01 463 1

  • левски-
  • цска софия-
  • суперкупа-
  • футбол

Срещата може ще бъде преместена за 16 септември или нова дата

Левски и ЦСКА с три възможни дати за мача за Суперкупата - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мачът за BET.bg Суперкупата на България между Левски и ЦСКА София може да се проведе на три различни дати в зависимост от представянето на двата отбора в евротурнирите, предава БТА.

Първоначално двубоят е насрочен за 9 септември 2026 г. Ако Левски достигне фазата на лигата на Шампионската лига, а ЦСКА продължи във фазата на лигата на Лигата на конференциите, срещата ще бъде преместена за 16 септември.

При още по-успешен вариант – Левски да участва в основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА в тази на Лига Европа – БПФЛ и БФС ще определят допълнителна дата.

Президентът на БПФЛ Атанас Караиванов заяви, че двата клуба са готови да изиграят срещата според календара, но организацията ще бъде съобразена с европейските им ангажименти.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 2 Отговор
    На 09 09 2026 ще станат 10 години откакто цска го няма, ФАЛИРА.

    14:11 15.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове