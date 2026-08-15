Китайски милиардер купи хотел за 32,6 милиона долара

Китайският милиардер Чън Тиенцяо, основател на Shanda Group и една от знаковите фигури от ранните години на китайската онлайн гейминг индустрия, придоби бутиков хотел в центъра на Шанхай за около 220 млн. юана, или 32,6 млн. долара. Сделката е поредният сигнал за засилен интерес към качествени имотни активи в големите китайски градове след дългия спад на пазара.

Става дума за Mia Hotel на South Shaanxi Road в централния район Хуанпу. Продавач е инвестиционната компания GLP, базирана в Сингапур. Според корпоративни данни, цитирани от South China Morning Post, Shanda Group е получила пълен контрол върху дружеството собственик на хотела още през март 2026 г.

Хотелът е купен под първоначално обявената цена

Сделката привлича внимание най-вече заради цената. Имотът първоначално е бил предложен за около 312 млн. юана, докато крайната стойност на придобиването е приблизително 220 млн. юана. Това означава отстъпка от близо 30% спрямо първоначалната офертна цена.

Имотът се намира в една от най-търсените части на централния Шанхай – в историческата зона Hengfu, известна със старите вили, архитектурното наследство и близостта до престижни търговски и жилищни квартали.

Според специализираните публикации хотелът е самостоятелна 11-етажна сграда с около 80 стаи и площ под 4000 кв. м. Заради характерната си форма местни жители го сравняват с известната сграда Wukang в Шанхай.

Залог за възстановяване на китайските имоти

Сделката идва след няколко трудни години за китайския пазар на недвижими имоти. Цените на много активи се понижиха след 2020 г., а проблемите на големи строителни предприемачи и слабите продажби на жилища оказаха натиск върху целия сектор.

Това обаче създава възможности за инвеститори с достатъчно капитал. В последните месеци се наблюдава увеличен интерес към първокласни активи в Пекин, Шанхай и други големи градове, особено когато могат да бъдат придобити с отстъпка спрямо цените от предходните години.

Ян Юеджин, вицепрезидент на базирания в Шанхай E-house China Research and Development Institute, определя придобиването като инвестиция с потенциал, именно заради локацията и цената.

Кой е Чън Тиенцяо

53-годишният Чън Тиенцяо е един от пионерите на китайската интернет индустрия. Той изгражда състоянието си чрез Shanda, която започва като компания за онлайн игри, а впоследствие е трансформирана в частна инвестиционна група с позиции в недвижими имоти, технологии, здравеопазване и финансови активи.

През последните години предприемачът рядко се появява публично в Китай и управлява значителна част от инвестициите си международно.

Придобиването на Mia Hotel показва, че Чън Тиенцяо вижда възможност именно в настоящия етап на имотния цикъл – когато първокласни активи могат да бъдат купени на значително по-ниски оценки от тези отпреди няколко години.

Първокласните имоти отново привличат капитал

Сделката не означава, че кризата на китайския имотен пазар е приключила. Тя обаче показва промяна в поведението на част от инвеститорите.

Вместо да чакат пълно възстановяване, някои купувачи вече се насочват към редки, добре разположени активи в централните части на големите градове, където предлагането е ограничено и потенциалът за дългосрочно поскъпване е по-висок.

При цена от около 32,6 млн. долара Mia Hotel се превръща именно в такъв тип инвестиция – актив в една от най-ценните части на Шанхай, придобит след сериозна корекция на цената.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg