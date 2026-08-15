Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ

Огромни количества отпадъци, съхранявани в нарушение на изискванията, установи проверка на РИОСВ – София на територията на „Столичното предприятие за третиране на отпадъци“ към Столична община.

На 14 август 2026 г. инспекцията извърши проверка по последващ контрол на дадени задължителни за изпълнение предписания и отново установи нарушения на условията в комплексното разрешително, а именно:

- Повторно установеното съхраняване на произведено RDF гориво на открито извън определените за тази цел места. Нарушението е било предмет на предходни проверки и предписания, но въпреки предприетите до момента контролни действия, практиката продължава.

- Повторно е установено и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината“. И в този случай изискването вече е било предмет на дадени от РИОСВ – София предписания.

Снимка: РИОСВ

За тези нарушения операторът вече е бил проверяван и е получавал конкретни указания за отстраняване, въпреки това несъответствията са факт и това е в нарушение на предписанията и условията в комплексното разрешително. Затова РИОСВ – София предприе административно-наказателни действия и издаде задължителни предписания с постоянен срок:

1. Столична община да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, когато това не е разрешено съгласно действащото комплексно разрешително.

2. Столична община да изпълнява стриктно изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

Извънредната проверка е част от последователния и засилен контрол върху дейността на предприятието.

Снимка: РИОСВ

Само през 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъци на Столичната община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко от тях са предприемани предвидените в закона мерки – налагане на имуществени санкции. Наложените санкции на Столична община за нарушенията в СПТО за 2025 г. са в размер на 78 738,95 евро.