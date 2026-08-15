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Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ

Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ

15 Август, 2026 13:41 702 11

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РИОСВ – София установи, че въпреки многократните проверки, предписанията и административно-наказателните действия, условията на комплексното разрешително не се изпълняват

Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ - 1
Снимка: РИОСВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромни количества отпадъци, съхранявани в нарушение на изискванията, установи проверка на РИОСВ – София на територията на „Столичното предприятие за третиране на отпадъци“ към Столична община.

На 14 август 2026 г. инспекцията извърши проверка по последващ контрол на дадени задължителни за изпълнение предписания и отново установи нарушения на условията в комплексното разрешително, а именно:

- Повторно установеното съхраняване на произведено RDF гориво на открито извън определените за тази цел места. Нарушението е било предмет на предходни проверки и предписания, но въпреки предприетите до момента контролни действия, практиката продължава.

- Повторно е установено и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината“. И в този случай изискването вече е било предмет на дадени от РИОСВ – София предписания.

Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ
Снимка: РИОСВ

За тези нарушения операторът вече е бил проверяван и е получавал конкретни указания за отстраняване, въпреки това несъответствията са факт и това е в нарушение на предписанията и условията в комплексното разрешително. Затова РИОСВ – София предприе административно-наказателни действия и издаде задължителни предписания с постоянен срок:

1. Столична община да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, когато това не е разрешено съгласно действащото комплексно разрешително.

2. Столична община да изпълнява стриктно изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

Извънредната проверка е част от последователния и засилен контрол върху дейността на предприятието.

Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ
Снимка: РИОСВ

Само през 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъци на Столичната община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко от тях са предприемани предвидените в закона мерки – налагане на имуществени санкции. Наложените санкции на Столична община за нарушенията в СПТО за 2025 г. са в размер на 78 738,95 евро.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миризлив пор

    7 0 Отговор
    Ще е интересно да се провери колко човека работят на поточните линии за сортиране на отпадъци. По някое време работниците искаха повишение и ги уволниха всички, злите езици твърдят, че не са назначавани нови.

    13:48 15.08.2026

  • 2 Всичко !

    7 1 Отговор
    За Евровизияя !

    13:51 15.08.2026

  • 3 мамник

    4 0 Отговор
    Ми да направат още един!

    13:59 15.08.2026

  • 4 жик так

    6 0 Отговор
    Важното е да се усвояват милионите навреме .

    14:00 15.08.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Комунистическото ДС-арче толкова си може.
    ВИНАТА не е в него, а у вас - ДЕТО ГО ИЗБРАХТЕ !!!

    14:04 15.08.2026

  • 6 Кирче Терзиевски

    5 0 Отговор
    Ето затова трябваше да се даде Евровизия на София , защото всеки гост е потенциален доброволец за почистването ! А можеше дори и като задължително условие да се постави !

    14:16 15.08.2026

  • 7 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Как няма да има боклуци в София при положение,че самите жълтопаветници са такива.

    14:18 15.08.2026

  • 8 Мартинов

    2 1 Отговор
    Учителката по руски език от Самоковско построи този завод. Е явно нещо не е направен както трябва!

    14:26 15.08.2026

  • 9 Георги

    2 0 Отговор
    кажете, че са украински и всичкото жълт-о-паветник ще кресне в защита правото им да се-р ат така.

    14:27 15.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смета на Кофия

    0 0 Отговор
    Кмета на София

    14:33 15.08.2026

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