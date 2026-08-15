Безхаберие за екологията: На територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията СНИМКИ

Огромни количества отпадъци, съхранявани в нарушение на изискванията, установи проверка на РИОСВ – София на територията на „Столичното предприятие за третиране на отпадъци“ към Столична община.
На 14 август 2026 г. инспекцията извърши проверка по последващ контрол на дадени задължителни за изпълнение предписания и отново установи нарушения на условията в комплексното разрешително, а именно:
- Повторно установеното съхраняване на произведено RDF гориво на открито извън определените за тази цел места. Нарушението е било предмет на предходни проверки и предписания, но въпреки предприетите до момента контролни действия, практиката продължава.
- Повторно е установено и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината“. И в този случай изискването вече е било предмет на дадени от РИОСВ – София предписания.
За тези нарушения операторът вече е бил проверяван и е получавал конкретни указания за отстраняване, въпреки това несъответствията са факт и това е в нарушение на предписанията и условията в комплексното разрешително. Затова РИОСВ – София предприе административно-наказателни действия и издаде задължителни предписания с постоянен срок:
1. Столична община да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, когато това не е разрешено съгласно действащото комплексно разрешително.
2. Столична община да изпълнява стриктно изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.
Извънредната проверка е част от последователния и засилен контрол върху дейността на предприятието.
Само през 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъци на Столичната община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко от тях са предприемани предвидените в закона мерки – налагане на имуществени санкции. Наложените санкции на Столична община за нарушенията в СПТО за 2025 г. са в размер на 78 738,95 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миризлив пор
13:48 15.08.2026
2 Всичко !
13:51 15.08.2026
3 мамник
13:59 15.08.2026
4 жик так
14:00 15.08.2026
5 АГАТ а Кристи
ВИНАТА не е в него, а у вас - ДЕТО ГО ИЗБРАХТЕ !!!
14:04 15.08.2026
6 Кирче Терзиевски
14:16 15.08.2026
7 Сатана Z
14:18 15.08.2026
8 Мартинов
14:26 15.08.2026
9 Георги
14:27 15.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Смета на Кофия
14:33 15.08.2026