НАТО се е провалил с гръм и трясък в планирането на отбраната на Киев, според The Guardian.
Страните от НАТО са се провалили с гръм и трясък в липсата на инвестиции в разширяване на производството на противоракетни системи „Пейтриът“ или в модернизиране на системата SAMP-T, критикува авторът помощниците на Киев. В статията на вестника се отбелязва, че Украйна се нуждае от производство на ракети „Пейтриът“ на ниво три до четири пъти по-голямо от световното годишно количество.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че обявяването на Русия за заплаха е агресивен акт от страна на НАТО, който задължава страната да остане силна и да продължи политиката си. Той отбеляза, че руското ръководство и съответните ведомства правят всичко необходимо, за да защитят страната, включително от противоракетните системи „Пейтриът“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #36
13:39 15.08.2026
2 az СВО Победа 81
13:40 15.08.2026
3 Пич
Те са толкова тъпи, та още си мислят, че САЩ побеждава в Афганистан!!!
13:40 15.08.2026
4 Берлин
13:40 15.08.2026
5 Ясно
13:41 15.08.2026
6 Българин
13:42 15.08.2026
7 Е да де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нали това е целта. Бавно и мъчително смилане.
13:43 15.08.2026
8 маке
13:43 15.08.2026
9 Това да се чува! НАТО вън!
Коментиран от #50, #52
13:43 15.08.2026
10 НА тоа
13:44 15.08.2026
11 Клати Курти
13:45 15.08.2026
12 И Киев е Руски
Коментиран от #18
13:46 15.08.2026
13 Хесус
13:47 15.08.2026
14 Без Украйна
13:49 15.08.2026
15 Русия
13:50 15.08.2026
16 Слава на Русия, бе тъпeйки
13:50 15.08.2026
17 Димитър Дончев -Манатарката
Коментиран от #37
13:51 15.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Как няма да бъде провал
13:52 15.08.2026
21 Тодор Тагарев
Потърсете ме на работния ми телефон.
Коментиран от #26
13:53 15.08.2026
22 Грешката на Путин
13:53 15.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Володимир Зеленский
Аз лично съм откраднал над 30 милиарда долара и си накупих имоти по цял свят.
13:54 15.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соломон Паси
До коментар #21 от "Тодор Тагарев":Аз много искам да се включа, но вече съм стар, боли ме кръста и имам ишиас.
След два месеца трябва да сменям маслото на Трабанта и съм много зает.
Коментиран от #34
13:56 15.08.2026
27 Ъъъ
Сакън!
За това дето ни пази, лоша дума да не съм чул повече.... НАТО има от всичко по много.... И САЩ също.... Така каза Тръмп. Не слушайте ингилизите. Те са злобни!
13:56 15.08.2026
28 Путин
13:56 15.08.2026
29 И Киев е Руски
13:56 15.08.2026
30 млад еврас
13:56 15.08.2026
31 Бизнес Инсайдър
Коментиран от #33
13:57 15.08.2026
32 Прозрение
13:58 15.08.2026
33 Беляев
До коментар #31 от "Бизнес Инсайдър":ряпа да яде!
13:58 15.08.2026
34 Механик
До коментар #26 от "Соломон Паси":Бат Сюлеймане ,на Трабанта масло не се сменя ,щото е двутактова машинка ,а се налива в горивото .Здраве да има ,човек се учи докато е жив 👌.
14:00 15.08.2026
35 Госあ
14:00 15.08.2026
36 хитлер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аааа половината само потрошихме другата половина продадохме.Купиме имоти и златни тоалетни.
14:02 15.08.2026
37 Меги от Тервел
До коментар #17 от "Димитър Дончев -Манатарката":Дано се оправи вицеадмиралът че хич не понасям насилие ,а и пък. имам вродена слабост към французите 👄!
14:02 15.08.2026
38 През Кишинев
Коментиран от #43
14:03 15.08.2026
39 НАТО е хартиен тигър
Коментиран от #48
14:06 15.08.2026
40 Пък руснаците
14:06 15.08.2026
41 Теория
Коментиран от #44, #54
14:06 15.08.2026
42 Митя
14:07 15.08.2026
43 ФилоСоффа
До коментар #38 от "През Кишинев":Кво да прави Вовата в Лисабон чак ,да издържа розови небинарни понита 🦄 и таррамм.Букии ли ,а плажове си имат руснаците достатъчно ,скоро и Одеса и Николаев .
14:07 15.08.2026
44 Гълъбова
До коментар #41 от "Теория":Пак ли докопа компа ?
14:08 15.08.2026
45 Хоросанов
Коментиран от #53
14:09 15.08.2026
46 Христо
14:10 15.08.2026
47 Сатана Z
Слава на Русия,Освободителката на България!
14:10 15.08.2026
48 Истинския Професор Герджиков
До коментар #39 от "НАТО е хартиен тигър":Зае ..б ..ий го Пейтриът ,според американският специалист по ядрени системи професор Тед Постол успеваемоста му е от 2-5%,има го на нета ,ако някой мисли че си измислям
14:11 15.08.2026
49 Хаха
Всъщност оказа се, че Русия не е Сърбия, Ирак или Либия!
Дори в момента се задавиха и с Иран някои от тях, а преди това Афганистан леко им "приседна"...
14:11 15.08.2026
50 Вилица за очи
До коментар #9 от "Това да се чува! НАТО вън!":Само в болния ти надъхан мозък е така.
НАТО ми е идеално.
Коментиран от #80
14:12 15.08.2026
51 Дудов
14:13 15.08.2026
52 Така е,
До коментар #9 от "Това да се чува! НАТО вън!":и то за втори път! Слава на Русия,нашата Освободителка!!! Вечна слава!!!
14:14 15.08.2026
53 Тухларов
До коментар #45 от "Хоросанов":А сега с еврото ще прокопсате.Освен,че всичкото злато на БНБ отдавна е в трезорите на Лондонското сити ЕЦБ открадна и 45 милиарда евро ,които БНБ държеше като гаранция на валутния борд.Също така да не забравяме,че Дънди прешъс всяка година краде злато ,мед и други ведки метали.
14:15 15.08.2026
54 Това е
До коментар #41 от "Теория":стара истина- с един човек ставаш приятел след скарване или сбиване!Хареса ми логиката ти!
14:20 15.08.2026
55 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #19 от "Така е":И ся кво ,трябва да се чувствам виновен ли че си скубя вуната на г300 и си избелвам анн.усса с гел с урея и перхидрол ,нещо не разбрах ?
14:21 15.08.2026
56 Ивайло Мирчев
Няма проблеми, аз знам как става това.
14:22 15.08.2026
57 12345
Коментиран от #61
14:27 15.08.2026
58 Специалист
14:30 15.08.2026
59 Руси Филев
14:31 15.08.2026
60 Хохо Бохо
14:31 15.08.2026
61 Демек
До коментар #57 от "12345":има Пейтриът,няма кой да ги стреля?
14:32 15.08.2026
62 Само че
14:33 15.08.2026
63 НАТО=NAZI
Коментиран от #66
14:33 15.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Путин сам
Коментиран от #71
14:34 15.08.2026
66 Дистомо
До коментар #63 от "НАТО=NAZI":Въпреки че германските войски не приеха никаква провокация от село Дистомо (въпреки твърденията на германските обвиняеми за клането след войната), от съображения за отмъщение 2-ра рота от 8-ми полк на 4-та СС полицейска гренадирска дивизия 2 започна клането на всички жители, които намериха в селото. Яростта им беше толкова голяма, че нито жени, нито деца, нито възрастни хора бяха пощадени от клането. Селският свещеник беше обезглавен, бебета екзекутирани, а жени изнасилени, преди да бъдат убити. Клането спря едва когато се стъмни и те бяха принудени да се върнат в Ливадия, след като първо изгориха къщите в селото. Екзекуциите продължиха дори когато германците се върнаха в базата си, тъй като те убиха всички цивилни, които срещнаха по пътя си. Броят на загиналите в Дистомо достигна 228, от които 117 жени и 111 мъже, включително 53 деца под 16 години. Показанията на швейцарския пратеник на Международния Червен кръст Джордж Верли, който пристигна в Дистомо няколко дни по-късно, говорят за 600 загинали в по-широкия район, като телата дори висяха от дърветата по пътя, водещ към селото.
Членове на същия полк са извършили клането в Клейсура месец по-рано, като са загинали 273 цивилни, включително деца и бебета.
14:34 15.08.2026
67 Това е
Коментиран от #74
14:35 15.08.2026
68 Димчо
Коментиран от #70, #72
14:36 15.08.2026
69 Путин
14:37 15.08.2026
70 Воюват
До коментар #68 от "Димчо":с менталноста на Путин!
14:38 15.08.2026
71 Аа майкуууу
До коментар #65 от "Путин сам":😂😂😂😂😂😂
14:41 15.08.2026
72 Димитър Георгиев
До коментар #68 от "Димчо":Дима много мислиш ,лапуркай винаги когато имаш съмнение ,хем тренираш ,хем и кинти падат !
14:41 15.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Как не
До коментар #67 от "Това е":И колко трилиона отпуснаха Корея, Китай и Иран на Русия? Освен 10 хиляди войника и стотина ракети Корея не е давала нищо повече. Пък и какво може да даде " гладна и изостанала" Корея. А нали Китай колонизира Русия, как помага. Нали Ким забранява на Путин ядрен удар. А Иран си няма собствени проблеми, нали? И нали тези страни са все бедни и изостанали, пък зад Украйна са господарите на Света?
14:45 15.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 7877
До коментар #73 от "Дон Корлеоне":Рашка догони С.Корея по щастие и миzерия.
14:49 15.08.2026
77 няма нищо
14:50 15.08.2026
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Дон Корлеоне":Нещо по темата? Или се спихна?
Като сух экскремент?
14:51 15.08.2026
79 Сюнетчията Сабри
До коментар #73 от "Дон Корлеоне":Хасковки каунь ,а ти отново пускаш ли в най милото си след операцията на Май...Сълла,да намина привечер през Орфея да ола.бя жилата ?
14:51 15.08.2026
80 Ха ХаХа
До коментар #50 от "Вилица за очи":Във всеки болен безказармен мозък Нато е идеално
14:51 15.08.2026
81 Оня
14:52 15.08.2026