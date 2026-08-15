НАТО се е провалил с гръм и трясък в планирането на отбраната на Киев, според The ​​Guardian.

Страните от НАТО са се провалили с гръм и трясък в липсата на инвестиции в разширяване на производството на противоракетни системи „Пейтриът“ или в модернизиране на системата SAMP-T, критикува авторът помощниците на Киев. В статията на вестника се отбелязва, че Украйна се нуждае от производство на ракети „Пейтриът“ на ниво три до четири пъти по-голямо от световното годишно количество.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че обявяването на Русия за заплаха е агресивен акт от страна на НАТО, който задължава страната да остане силна и да продължи политиката си. Той отбеляза, че руското ръководство и съответните ведомства правят всичко необходимо, за да защитят страната, включително от противоракетните системи „Пейтриът“.