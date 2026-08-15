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Пълен провал за НАТО в предоставянето на военна подкрепа на Украйна

Пълен провал за НАТО в предоставянето на военна подкрепа на Украйна

15 Август, 2026 13:37 2 206 81

  • украйна-
  • нато-
  • въоръжаване

Guardian: Алиансът е инвестирал недостатъчно в разширяване на производството на противоракетни системи „Пейтриът“ или в модернизиране на системата SAMP-T

Пълен провал за НАТО в предоставянето на военна подкрепа на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

НАТО се е провалил с гръм и трясък в планирането на отбраната на Киев, според The ​​Guardian.

Страните от НАТО са се провалили с гръм и трясък в липсата на инвестиции в разширяване на производството на противоракетни системи „Пейтриът“ или в модернизиране на системата SAMP-T, критикува авторът помощниците на Киев. В статията на вестника се отбелязва, че Украйна се нуждае от производство на ракети „Пейтриът“ на ниво три до четири пъти по-голямо от световното годишно количество.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че обявяването на Русия за заплаха е агресивен акт от страна на НАТО, който задължава страната да остане силна и да продължи политиката си. Той отбеляза, че руското ръководство и съответните ведомства правят всичко необходимо, за да защитят страната, включително от противоракетните системи „Пейтриът“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    78 4 Отговор
    Потрошиха оръжието от целият свят в Украйна.

    Коментиран от #7, #36

    13:39 15.08.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    75 3 Отговор
    С такъв съюзник врагове не ти трябват!

    13:40 15.08.2026

  • 3 Пич

    89 4 Отговор
    Това беше очаквано!!! Провала на НАТО е сензация само за паветниците!!!
    Те са толкова тъпи, та още си мислят, че САЩ побеждава в Афганистан!!!

    13:40 15.08.2026

  • 4 Берлин

    70 2 Отговор
    Русия ще ги смачка,натю и окрабандерия, бавно,но постоянно ги праща, при бандера и хитлер.

    13:40 15.08.2026

  • 5 Ясно

    42 2 Отговор
    Укра се нуждаела от 4пъти по голям....джумук.

    13:41 15.08.2026

  • 6 Българин

    51 1 Отговор
    Сега като дойдат 2030г нашите еФки и ги почваме горките руснаци хахаахах.

    13:42 15.08.2026

  • 7 Е да де

    44 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали това е целта. Бавно и мъчително смилане.

    13:43 15.08.2026

  • 8 маке

    36 1 Отговор
    Пейтриът нема ,действайте со дуу.пее ,па може и да ви се получи !

    13:43 15.08.2026

  • 9 Това да се чува! НАТО вън!

    59 3 Отговор
    НАТО е агресивен блок сеещ войни и смърт! Русия ни освободи от турско иго ще ни освободи и от фашисткото нато!

    Коментиран от #50, #52

    13:43 15.08.2026

  • 10 НА тоа

    49 2 Отговор
    НАТО устойчиво губи войната с Русия!

    13:44 15.08.2026

  • 11 Клати Курти

    24 0 Отговор
    Брадатот бебе на снимката ,дали все още е между нас ?

    13:45 15.08.2026

  • 12 И Киев е Руски

    34 1 Отговор
    Урсула да не се ослушва Украйна се нужда е о т чували

    Коментиран от #18

    13:46 15.08.2026

  • 13 Хесус

    30 0 Отговор
    Факта си е факт!

    13:47 15.08.2026

  • 14 Без Украйна

    29 0 Отговор
    с НАТО беше свършено 2022 !

    13:49 15.08.2026

  • 15 Русия

    25 0 Отговор
    и цело НАТО,5 години в Донбас!

    13:50 15.08.2026

  • 16 Слава на Русия, бе тъпeйки

    35 2 Отговор
    Тази зима, туморът на Европа наречен Украйна ще преустанови своето съществуване.

    13:50 15.08.2026

  • 17 Димитър Дончев -Манатарката

    37 1 Отговор
    На 12 .08 2026 френският вицеадмирал Оливие Лебас при изкачване на третохилядник в Пиринеите се е подхлъзнал фатално и е паднал в пропаст .Злите езици ,жените от пазара и най вече съседката Атидже ,усилено коментират ,че по това време вицеадмирала е бил в Одеса и случайно е получил орден Искандер и му е прилошало ...

    Коментиран от #37

    13:51 15.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Как няма да бъде провал

    28 1 Отговор
    Колко от лаладжиите, които подкрепят Украйна са готови да заминат за фронта и да загинат за Зеленски?

    13:52 15.08.2026

  • 21 Тодор Тагарев

    18 1 Отговор
    Набирам доброволци.
    Потърсете ме на работния ми телефон.

    Коментиран от #26

    13:53 15.08.2026

  • 22 Грешката на Путин

    5 16 Отговор
    че затъна в Донбас,вместо да заобиколи Украйна и да атакува НАТО !

    13:53 15.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Володимир Зеленский

    28 1 Отговор
    Никакъв провал не е това.
    Аз лично съм откраднал над 30 милиарда долара и си накупих имоти по цял свят.

    13:54 15.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соломон Паси

    28 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор Тагарев":

    Аз много искам да се включа, но вече съм стар, боли ме кръста и имам ишиас.
    След два месеца трябва да сменям маслото на Трабанта и съм много зает.

    Коментиран от #34

    13:56 15.08.2026

  • 27 Ъъъ

    18 1 Отговор
    "НАТО се е провалил с гръм и трясък в планирането на отбраната на Киев, според The Guardian."

    Сакън!
    За това дето ни пази, лоша дума да не съм чул повече.... НАТО има от всичко по много.... И САЩ също.... Така каза Тръмп. Не слушайте ингилизите. Те са злобни!

    13:56 15.08.2026

  • 28 Путин

    16 0 Отговор
    да почерпи НАТО !

    13:56 15.08.2026

  • 29 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    18 сти не мГАх да те раБера.

    13:56 15.08.2026

  • 30 млад еврас

    22 1 Отговор
    НАТОто и укрите успешно фалираха и освободиха еврастите от оръжието им, и това само за 5 години, голямата яка икономически европа с големите БВПта и якото натовско въоръжение за 5 години фалирала и затънала в заеми без оръжие и войска и никой по света не ги бръсне за слива, горките доня мръсулиня-ваксулиня и кая връхълъта не смеят да излязат от ЕС, че навсякъде ги гонят и им се подиграват.

    13:56 15.08.2026

  • 31 Бизнес Инсайдър

    23 1 Отговор
    При настъпление на руски спецназ в околностите на Харков са се натъкнали на десетки минирани трупове на канадски ,британски и полски военни от специалните сили с отрязани ръце (заради пръстовите отпечатъци) и размазани лица за да не могат да ги индефицират .Живяли като кучета ,гътнали ги като кучета .

    Коментиран от #33

    13:57 15.08.2026

  • 32 Прозрение

    22 0 Отговор
    Браво, някой в Англия прозря, че на Украинците им трябва оръжие в количества, които не могат да им бъдат осигурени. Тази сметка можеше да бъде направена много отдавна и много млади човешки животи да бъдат спасени и милиардите на европейските и американските данъкоплатци да бъдат спестени и използвани за благото а народите. Добре, ама има едни хора, които искаха да се нагълтат с пари и тези хора вземаха и вземат решения. Тези хора ние си ги избираме

    13:58 15.08.2026

  • 33 Беляев

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Бизнес Инсайдър":

    ряпа да яде!

    13:58 15.08.2026

  • 34 Механик

    14 1 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон Паси":

    Бат Сюлеймане ,на Трабанта масло не се сменя ,щото е двутактова машинка ,а се налива в горивото .Здраве да има ,човек се учи докато е жив 👌.

    14:00 15.08.2026

  • 35 Госあ

    16 1 Отговор
    Точното заглавие е - пълен провал на НАТО във войната срещу Русия. И само руското великодушие запазва Украйна от тотално разгембване

    14:00 15.08.2026

  • 36 хитлер

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аааа половината само потрошихме другата половина продадохме.Купиме имоти и златни тоалетни.

    14:02 15.08.2026

  • 37 Меги от Тервел

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Димитър Дончев -Манатарката":

    Дано се оправи вицеадмиралът че хич не понасям насилие ,а и пък. имам вродена слабост към французите 👄!

    14:02 15.08.2026

  • 38 През Кишинев

    1 14 Отговор
    и Будапеща,Путин отдавна да е в Лисабон!Зацикли зад Доненцк !

    Коментиран от #43

    14:03 15.08.2026

  • 39 НАТО е хартиен тигър

    16 2 Отговор
    Краварите не могат да издържат повече от 5 седмици срещу Иран щото свършват или ПВОто или атакуващите ракети или и двете, какво остава срещу Русия, да не говорим че Китай и Северна Корея са им съюзници. Руснаците правят по 19000 снаряда на ден и изтрелват 15000. Северна Сорея прави на дин повече снаряди от колкото цялото нато. Бандерите получават макс 5000 на ден и изтрелват всичко. Обикновенно около 4000. Къде са ПВО системите европейско производство? Зако наркомана иска само Пейтриът? Щото друго няма. Европейците нямат какво да му дадат. И като гледат как Иран изтощи краварското и ционистко ПВО за няколко седмици, си правят сметка, че ако дадат и малкото останали им ракети за Пейтриът, остават голи и боси. А помните ли как се кълняха, че ще подкрепят безпрекословно хунтата (не държавата Украйна, подкрепата е за хунтата) колкото време е нужно и с каквото и е нужно?!

    Коментиран от #48

    14:06 15.08.2026

  • 40 Пък руснаците

    4 0 Отговор
    казват точно обратно,че ги тъпчат с оръжие и затова не напредват!

    14:06 15.08.2026

  • 41 Теория

    16 4 Отговор
    Всички се надяваме украинците да възвърнат старите си отношения с руснаците и дори да станат неизменни приятели. Как може да стане това? Отговорът е в историата. Японците мразеха САЩ отчаяно. Когато получиха първия ядрен удар те започнаха да им симпатизират. След втората атомна бомба и общо около 240 000 жертви на място и общо около 500 000 и с последствията от взривовете, японците станаха най-големите и неразделни приятели с американците. Виждаме го и сега, когато отбелязаха с всенародни празници атомните бомбардировки и дори не споменаха "главният герои" от забавния екшън. Изводът? Една руска бомба по братята си за затопляне на отношенията и после още една за заздравяването им.

    Коментиран от #44, #54

    14:06 15.08.2026

  • 42 Митя

    2 7 Отговор
    Заслужаваме Лисабон!

    14:07 15.08.2026

  • 43 ФилоСоффа

    13 1 Отговор

    До коментар #38 от "През Кишинев":

    Кво да прави Вовата в Лисабон чак ,да издържа розови небинарни понита 🦄 и таррамм.Букии ли ,а плажове си имат руснаците достатъчно ,скоро и Одеса и Николаев .

    14:07 15.08.2026

  • 44 Гълъбова

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Теория":

    Пак ли докопа компа ?

    14:08 15.08.2026

  • 45 Хоросанов

    1 7 Отговор
    Нещо средно между васално руско княжество и страна на опашката от "европа на две скорости" Това е по общо разбиране и негласно споразумение на участниците във войната за ресурси в света Два пъти плащаме със златен резер. . През 1962г за да станем част от рублата и СИВ и през 2025 за да станем част от еврото и ЕЦБ. Основен девиз- По добре гладен, но не уморен!

    Коментиран от #53

    14:09 15.08.2026

  • 46 Христо

    13 1 Отговор
    Русия яко се подиграва с всички "желаещи" я фашизоидни натовци.. Дано накрая да им държи влага поне още 80 години, като последният път

    14:10 15.08.2026

  • 47 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Руската армия размазва Укро Вермахта + още 58държавици от НАТО и васалите им по същия начин както газеше 3тия Европейски райх на Адолф.
    Слава на Русия,Освободителката на България!

    14:10 15.08.2026

  • 48 Истинския Професор Герджиков

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "НАТО е хартиен тигър":

    Зае ..б ..ий го Пейтриът ,според американският специалист по ядрени системи професор Тед Постол успеваемоста му е от 2-5%,има го на нета ,ако някой мисли че си измислям

    14:11 15.08.2026

  • 49 Хаха

    12 1 Отговор
    Отан и ЕССР имат един голяяям проблем!
    Всъщност оказа се, че Русия не е Сърбия, Ирак или Либия!
    Дори в момента се задавиха и с Иран някои от тях, а преди това Афганистан леко им "приседна"...

    14:11 15.08.2026

  • 50 Вилица за очи

    1 15 Отговор

    До коментар #9 от "Това да се чува! НАТО вън!":

    Само в болния ти надъхан мозък е така.
    НАТО ми е идеално.

    Коментиран от #80

    14:12 15.08.2026

  • 51 Дудов

    7 0 Отговор
    НАТО е за заблуда на балъците

    14:13 15.08.2026

  • 52 Така е,

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това да се чува! НАТО вън!":

    и то за втори път! Слава на Русия,нашата Освободителка!!! Вечна слава!!!

    14:14 15.08.2026

  • 53 Тухларов

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Хоросанов":

    А сега с еврото ще прокопсате.Освен,че всичкото злато на БНБ отдавна е в трезорите на Лондонското сити ЕЦБ открадна и 45 милиарда евро ,които БНБ държеше като гаранция на валутния борд.Също така да не забравяме,че Дънди прешъс всяка година краде злато ,мед и други ведки метали.

    14:15 15.08.2026

  • 54 Това е

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Теория":

    стара истина- с един човек ставаш приятел след скарване или сбиване!Хареса ми логиката ти!

    14:20 15.08.2026

  • 55 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    И ся кво ,трябва да се чувствам виновен ли че си скубя вуната на г300 и си избелвам анн.усса с гел с урея и перхидрол ,нещо не разбрах ?

    14:21 15.08.2026

  • 56 Ивайло Мирчев

    8 1 Отговор
    Май ще се налага да се пребоядисвам още веднъж.
    Няма проблеми, аз знам как става това.

    14:22 15.08.2026

  • 57 12345

    5 2 Отговор
    Пълни глупости. 51 държави въоръжават Киев. Само САЩ налягане около 300 милиарда долара в оръжия и пари. ЕС е дал поне 200 милиарда. Проблема в момента не са оръжията , а хората.

    Коментиран от #61

    14:27 15.08.2026

  • 58 Специалист

    5 1 Отговор
    Провал не само с ракетите.Войната е комплекс от оръжия и обучена войска.НАТО комплексно се провали.Необучения войник пръв го убиват каквото и оръжие-ракети да му дадеш.Това е сериозно не е игра на компютър

    14:30 15.08.2026

  • 59 Руси Филев

    1 2 Отговор
    Поне още 5 години,така хубаво ще си коментираме!

    14:31 15.08.2026

  • 60 Хохо Бохо

    3 3 Отговор
    А уж побеждаваха Русия. Смятай ако губеха

    14:31 15.08.2026

  • 61 Демек

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "12345":

    има Пейтриът,няма кой да ги стреля?

    14:32 15.08.2026

  • 62 Само че

    4 1 Отговор
    Украйна не е членка на Нато. Едно е защита , а друго е само подкрепа !

    14:33 15.08.2026

  • 63 НАТО=NAZI

    3 3 Отговор
    На 10 юни 1944 г. тогава двадесет и шест годишният Фриц Лаутенбах, капитан от СС на 2-ра рота от 1-ви батальон на 7-ми СС танков полк, получава заповед да премести ротата си от Ливадия към селата Дистомо, Щайри и Кириаки, за да локализира партизани от западната страна на Хеликон. Като стръв, германците разполагат с два гръцки камиона, натоварени с есесовци, преоблечени като селяни, които са пред основната колона. По същото време 10-та и 11-та рота от 3-ти батальон от Амфиса се насочват към Дистомо, за да посрещнат 2-ра рота. Трите роти се срещат, без да открият партизани, освен 18 деца, скрити в близките кошари. Шест от децата, които се опитват да избягат, са екзекутирани.

    Коментиран от #66

    14:33 15.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Путин сам

    5 1 Отговор
    смачка цяло НАТО и САЩ !

    Коментиран от #71

    14:34 15.08.2026

  • 66 Дистомо

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "НАТО=NAZI":

    Въпреки че германските войски не приеха никаква провокация от село Дистомо (въпреки твърденията на германските обвиняеми за клането след войната), от съображения за отмъщение 2-ра рота от 8-ми полк на 4-та СС полицейска гренадирска дивизия 2 започна клането на всички жители, които намериха в селото. Яростта им беше толкова голяма, че нито жени, нито деца, нито възрастни хора бяха пощадени от клането. Селският свещеник беше обезглавен, бебета екзекутирани, а жени изнасилени, преди да бъдат убити. Клането спря едва когато се стъмни и те бяха принудени да се върнат в Ливадия, след като първо изгориха къщите в селото. Екзекуциите продължиха дори когато германците се върнаха в базата си, тъй като те убиха всички цивилни, които срещнаха по пътя си. Броят на загиналите в Дистомо достигна 228, от които 117 жени и 111 мъже, включително 53 деца под 16 години. Показанията на швейцарския пратеник на Международния Червен кръст Джордж Верли, който пристигна в Дистомо няколко дни по-късно, говорят за 600 загинали в по-широкия район, като телата дори висяха от дърветата по пътя, водещ към селото.

    Членове на същия полк са извършили клането в Клейсура месец по-рано, като са загинали 273 цивилни, включително деца и бебета.

    14:34 15.08.2026

  • 67 Това е

    2 1 Отговор
    Все едно да кажете , че Северна Корея , Иран и Китай са се провалили в защитата на Русия !

    Коментиран от #74

    14:35 15.08.2026

  • 68 Димчо

    2 1 Отговор
    Последно руснаците с кой воюват? Украйна влезе ли в НАТО или в ЕС? Все пропускам тези подробности.

    Коментиран от #70, #72

    14:36 15.08.2026

  • 69 Путин

    1 1 Отговор
    От Киев до Курило !

    14:37 15.08.2026

  • 70 Воюват

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Димчо":

    с менталноста на Путин!

    14:38 15.08.2026

  • 71 Аа майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Путин сам":

    😂😂😂😂😂😂

    14:41 15.08.2026

  • 72 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Димчо":

    Дима много мислиш ,лапуркай винаги когато имаш съмнение ,хем тренираш ,хем и кинти падат !

    14:41 15.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Как не

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Това е":

    И колко трилиона отпуснаха Корея, Китай и Иран на Русия? Освен 10 хиляди войника и стотина ракети Корея не е давала нищо повече. Пък и какво може да даде " гладна и изостанала" Корея. А нали Китай колонизира Русия, как помага. Нали Ким забранява на Путин ядрен удар. А Иран си няма собствени проблеми, нали? И нали тези страни са все бедни и изостанали, пък зад Украйна са господарите на Света?

    14:45 15.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 7877

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Корлеоне":

    Рашка догони С.Корея по щастие и миzерия.

    14:49 15.08.2026

  • 77 няма нищо

    1 0 Отговор
    Украйна не е нито в ЕС, нито в НАТО. Защо му е на някой да налива пари там? Освен ако няма схема, като за ваксините!

    14:50 15.08.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Корлеоне":

    Нещо по темата? Или се спихна?
    Като сух экскремент?

    14:51 15.08.2026

  • 79 Сюнетчията Сабри

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Корлеоне":

    Хасковки каунь ,а ти отново пускаш ли в най милото си след операцията на Май...Сълла,да намина привечер през Орфея да ола.бя жилата ?

    14:51 15.08.2026

  • 80 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Вилица за очи":

    Във всеки болен безказармен мозък Нато е идеално

    14:51 15.08.2026

  • 81 Оня

    1 0 Отговор
    Аааа на може да бъде! Те всеки ден побеждават бе! Питайте зеления тоз честен човек! Еииии умници ако си мислите че с тероризъм ще победите Русия значи мисленето не ви е силната страна! Путин ще ги унищожи и това е ясно! Независимо колко време ще му отнеме! Въпроса е че трябва да продължи със онези които са причината за всичко това!

    14:52 15.08.2026

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