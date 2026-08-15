Дъщерята на Ахмед Доган търси любов в мрежата

Само месец след като отпразнува своя 30-и рожден ден в компанията на тайнствен кавалер, дъщерята на Ахмед Доган – Демет, явно отново е сама и търси нова половинка в популярното приложение за запознанства Tinder, забеляза Plovdiv24.bg.
В платформата за запознанства Демет показва пълна откровеност за своите навици, но отправя и категоричен ултиматум към потенциалните ухажори с думите: "Обичам хубавото вино, сарказма и добрата енергия. Ако не си забавен, не ми пиши!“.
От представената визитка в приложението се вижда, че Демет е с миньонски ръст от 152 сантиметра, зодия Близнаци, пушач е и обича да разпуска с питие през почивните дни. Като водещи лични интереси тя е посочила пътуванията и поезията. Близки до нея разкриват, че въпреки специфичния характер на платформата, тя остава изключително обрана и внимателна в подбора на хората, като избягва прибързани авантюри.
През годините Демет Доган целенасочено изгражда собствен професионален път далеч от политическата сфера и публичните скандали около нейния баща. Макар да е завършила висше образование със специалност "Журналистика“, тя превръща страстта си към грима в основна професия. Към днешна дата тя е сред разпознаваемите имена в гилдията, като стои зад визията на редица популярни български телевизионни предавания и сериали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна тец е зестрата
14:03 15.08.2026
2 а на теб марийке от нацъкване на пълнежи
14:05 15.08.2026
3 Симпатично
14:05 15.08.2026
4 Тик-Ток
14:06 15.08.2026
5 приложение за запознанства Tinder
а не за романтични заварки
14:07 15.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Забавен
Пиша колкото да кажа на Демет, че може да си иска, но няма да и се отвори парашута!!!
14:08 15.08.2026
8 обрана писарка
14:08 15.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Балчик
С една от бабите съм бил съученик...
А внучките...супер...
Коментиран от #12
14:09 15.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 В добавка от Балчик
До коментар #10 от "Балчик":Един от първите му ,,зетьове" се казваше Избул от Балчик...брат на моя съученичка...Нуржихан...
14:14 15.08.2026
13 Тик-Ток
14:17 15.08.2026
14 Татарски цигани
14:23 15.08.2026
15 позволявам си да
изобразени три триъгълника
на шестнадесет Октомври
доскоро
14:23 15.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лорда
14:27 15.08.2026
18 Стига
14:31 15.08.2026
19 Цъцъ
14:35 15.08.2026
20 Мюмюн от Дръндар
14:44 15.08.2026
21 Хмм
14:45 15.08.2026