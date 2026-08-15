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Дъщерята на Ахмед Доган търси любов в мрежата

Дъщерята на Ахмед Доган търси любов в мрежата

15 Август, 2026 13:59 1 415 21

  • демет доган-
  • любов-
  • приложение за запознанства-
  • запознанство

"Ако не си забавен, не ми пиши!", пише в профила си Демет към кандидатите

Дъщерята на Ахмед Доган търси любов в мрежата - 1
Кадър: BG On air
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само месец след като отпразнува своя 30-и рожден ден в компанията на тайнствен кавалер, дъщерята на Ахмед Доган – Демет, явно отново е сама и търси нова половинка в популярното приложение за запознанства Tinder, забеляза Plovdiv24.bg.

В платформата за запознанства Демет показва пълна откровеност за своите навици, но отправя и категоричен ултиматум към потенциалните ухажори с думите: "Обичам хубавото вино, сарказма и добрата енергия. Ако не си забавен, не ми пиши!“.

От представената визитка в приложението се вижда, че Демет е с миньонски ръст от 152 сантиметра, зодия Близнаци, пушач е и обича да разпуска с питие през почивните дни. Като водещи лични интереси тя е посочила пътуванията и поезията. Близки до нея разкриват, че въпреки специфичния характер на платформата, тя остава изключително обрана и внимателна в подбора на хората, като избягва прибързани авантюри.

През годините Демет Доган целенасочено изгражда собствен професионален път далеч от политическата сфера и публичните скандали около нейния баща. Макар да е завършила висше образование със специалност "Журналистика“, тя превръща страстта си към грима в основна професия. Към днешна дата тя е сред разпознаваемите имена в гилдията, като стои зад визията на редица популярни български телевизионни предавания и сериали.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна тец е зестрата

    19 3 Отговор
    Арна е ханъмата

    14:03 15.08.2026

  • 2 а на теб марийке от нацъкване на пълнежи

    12 2 Отговор
    остава ли ти време да търсиш любов в мрежата

    14:05 15.08.2026

  • 3 Симпатично

    13 2 Отговор
    Тсигане.

    14:05 15.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    18 1 Отговор
    Значи кифлата на Доганя търси клоуни да я забавляват

    14:06 15.08.2026

  • 5 приложение за запознанства Tinder

    10 1 Отговор
    си е баш сайт за месене на кекс
    а не за романтични заварки

    14:07 15.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Забавен

    11 1 Отговор
    Позитивен, хетеросексуален, с ум - бръснач, много красив и мъжествен, и много потентен! Също така много богат, и млад и енергичен .
    Пиша колкото да кажа на Демет, че може да си иска, но няма да и се отвори парашута!!!

    14:08 15.08.2026

  • 8 обрана писарка

    9 1 Отговор
    тя остава изключително обрана и внимателна в подбора на нови чорове

    14:08 15.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Балчик

    8 0 Отговор
    Тая не я знам коя поредна дъщеря е на Ахмед,но зная ,че една от майките е родом от Балчик....
    С една от бабите съм бил съученик...
    А внучките...супер...

    Коментиран от #12

    14:09 15.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 В добавка от Балчик

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Балчик":

    Един от първите му ,,зетьове" се казваше Избул от Балчик...брат на моя съученичка...Нуржихан...

    14:14 15.08.2026

  • 13 Тик-Ток

    8 1 Отговор
    Тая като е гледам е изтървала влака и сега трябва да качи каквото дойде

    14:17 15.08.2026

  • 14 Татарски цигани

    13 1 Отговор
    Ми те ;циганките в махалата ги женят още на 12-годишна възраст. Тази много закъснява. Впрочем и тя не е виновна , че ще остане стара момоа, порсто е наследила тежка карма от греховете на баща й татарския циганин

    14:23 15.08.2026

  • 15 позволявам си да

    2 0 Отговор
    ти предложа среща на място с
    изобразени три триъгълника
    на шестнадесет Октомври
    доскоро

    14:23 15.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лорда

    5 0 Отговор
    В Tinder?! Любов?! Нещо сте се объркали. Там си търсят тъпкачи. Спецов, мисля, имаше едни забежки по едно време там... Иначе от тоя етнос на 30 г. трябваше да е вече баба...😎

    14:27 15.08.2026

  • 18 Стига

    2 0 Отговор
    Не ме интересува Доган и съвсем не ме интересува дъщеря му. В България има талантливи и качествени хора,с които не ни занимават, защото в ченгеджийницата само ченгетата са им важни. Те обаче са национални предатели и почтените хора искат да ги забравят. Във Варшава единственият паметник на жив човек е този на Балцерович, икономистът, чиято програма изведе Полша на водещо място в Европа по икономика. В София направиха приживе паметник на гнусното ченге Стоян Денчев за заслугите на Библиотекарския институт да създаде нова кохорта от ченгета за съсипване на държавата. Някой да може да направи сравнение между Полша и България? Няма как ченгета да не докарат държавата до дъното. Тодор Живков също имаше приживе паметник в Правец, награда за това,че фалира 3 пъти държавата за 35 години, 2 пъти искаше да я предаде на Москва, предаде златния резерв на Москва и провали икономиката. В последната си реч каза,че СОЦИАЛИЗМЪТ Е ЕДНО НЕДОНОСЧЕ. На това българите продажници правят паметници, не на заслужилите достойни и почтени българи.

    14:31 15.08.2026

  • 19 Цъцъ

    3 0 Отговор
    В тази платформа търсят всичко друго, но не и любов😅

    14:35 15.08.2026

  • 20 Мюмюн от Дръндар

    2 0 Отговор
    Ох котьооо

    14:44 15.08.2026

  • 21 Хмм

    1 0 Отговор
    при сарказъм няма добра енергия

    14:45 15.08.2026