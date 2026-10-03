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Александър Стоянов: Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото

Александър Стоянов: Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото

3 Октомври, 2026 10:01 826 19

  • александър стоянов-
  • история-
  • изучаване-
  • цар самуил

Историята е създадена, за да си обясним настоящето чрез постъпките на миналото и да предвидим възможни бъдещи катастрофи на база предходния опит

Александър Стоянов: Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото - 1
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тежко и горко на народ, за когото търсенето на истина е “нихилизъм”, критичното мислене е “омраза”, а отказът от бравурно патриотарство е “родоотстъпничество”.

Това отбеляза във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Историята е обективна наука. В историята можем да търсим смисъл и поука само ако сме критични, задаваме въпроси и изследваме фактите. Ако нещо в миналото е обект не на мислене, а на вяра, това вече не е история.

Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото.

Народ, който търси смисъла на своето съществуване само в минала слава и не мечтае за бъдещо величие, е народ, който се самопогубва.

Историята не е създадена, “за да не повтаряме грешките на миналото”. Миналото не може да се повтори 1:1. Историята е създадена, за да си обясним настоящето чрез постъпките на миналото и да предвидим възможни бъдещи катастрофи на база предходния опит. Историята, следователно, е наука за бъдещето - пишем я днес, за да възпитаваме утре.

Докато обществото ни не разбере тези прости истини, никога няма да направим категоричната крачка напред към просперитет и светло бъдеще.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имало едно време

    10 6 Отговор
    Историята никога не е била наука! Тя е нещо средно между приказка и политинформация. Това и плямпалата, които се кичат с тази титла, е добре да го знаят.

    Коментиран от #5

    10:06 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Турчинът Фейзи Ашиков организира протест за защита на паметника Шипка.Няма народ.

    10:09 03.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    2 4 Отговор
    Един народ е толкова голям колкото му е голямо бурето с ракия

    Коментиран от #11

    10:10 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пак

    9 5 Отговор
    някакви клишета и заучени фрази ! Кажи нещо как шумкарите и тия с каскетите я стъпкаха с цървулите и я изопачиха тотално !

    10:13 03.10.2026

  • 7 Васил

    9 6 Отговор
    Българите доказаха че искат да са овце като избраха Радев и сега блеят!

    10:13 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пешо от панелката

    7 2 Отговор
    В една провалена територия властват алчността и консумеризма. Национален дух, идеал, мечти, цели, бъдеще, забрави. За онези горе, важно е да крадат и да купуват до забрава, къщи, коли, яхти, злато. По низините най-важното е да сипем ракия със салата, евтина кайма на скара, да се напием, да се наплюскаме и да псуваме всички наред.

    Коментиран от #15

    10:18 03.10.2026

  • 10 Тити на Кака

    8 7 Отговор
    Вижте какво е намерило да сподели с нас това нищожество точно в деня, в който посрещаме тленните останки на Самуил в родината му.

    10:19 03.10.2026

  • 11 Буха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Не подценявайте киселото зеле

    10:20 03.10.2026

  • 12 Сащо сороса

    4 4 Отговор
    "Тежко и горко на грамтаджия, за когото търсенето на истина е “нихилизъм”, критичното мислене е “омраза”, а отказът от бравурно патриотарство е “родоотстъпничество”."

    10:30 03.10.2026

  • 13 Анкета

    3 7 Отговор
    С мъка и големи усилия прочетох тези ала-бализми и празни от смисъл свободни умотворения на господина. Породи се съмнение, че господин историкът не е съвсем в ред с мисловната дейност, вие как мислите?

    10:36 03.10.2026

  • 14 Трагедия

    4 6 Отговор
    Реставрацията на капитализма/демокрацията върна България 80 години назад, към мизерията и неграмотността на Царство България, с трите национални катастрофи. Унищожено бе не само образованието - за което блестящ пример е този екземпляр, икономиката, земеделието, спорта и т.н., но и културата бе срината особено силно. Днес в евроатлантическа България царства пълна и дива "бангаранга" и масова "петроханщина".

    10:45 03.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ал.С.

    1 1 Отговор
    не го познавам, но Истината е зад него, ако иска да каже, че не трябва да вярваме сляпо на масово тиражираната история, а да мислим трезво, със здрав разум преди всичко...

    11:05 03.10.2026

  • 18 НАЛИ

    0 0 Отговор
    Този набеден историк, заедно агент Дремджиев ще охулят всичко в извратен прочит!

    11:51 03.10.2026

  • 19 много голяма групост

    2 0 Отговор
    Да живееш с мечти за бъдещето и да ругаеш и критикуваш безвъзвратно изминалото изгубеното време значи, че не живееш в настоящето и си загубил чувство за време и пространство.

    11:51 03.10.2026