Александър Стоянов: Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тежко и горко на народ, за когото търсенето на истина е “нихилизъм”, критичното мислене е “омраза”, а отказът от бравурно патриотарство е “родоотстъпничество”.

Това отбеляза във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Историята е обективна наука. В историята можем да търсим смисъл и поука само ако сме критични, задаваме въпроси и изследваме фактите. Ако нещо в миналото е обект не на мислене, а на вяра, това вече не е история.

Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото.

Народ, който търси смисъла на своето съществуване само в минала слава и не мечтае за бъдещо величие, е народ, който се самопогубва.

Историята не е създадена, “за да не повтаряме грешките на миналото”. Миналото не може да се повтори 1:1. Историята е създадена, за да си обясним настоящето чрез постъпките на миналото и да предвидим възможни бъдещи катастрофи на база предходния опит. Историята, следователно, е наука за бъдещето - пишем я днес, за да възпитаваме утре.

Докато обществото ни не разбере тези прости истини, никога няма да направим категоричната крачка напред към просперитет и светло бъдеще.