Александър Стоянов: Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото

Тежко и горко на народ, за когото търсенето на истина е “нихилизъм”, критичното мислене е “омраза”, а отказът от бравурно патриотарство е “родоотстъпничество”.
Това отбеляза във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.
Историята е обективна наука. В историята можем да търсим смисъл и поука само ако сме критични, задаваме въпроси и изследваме фактите. Ако нещо в миналото е обект не на мислене, а на вяра, това вече не е история.
Един народ е толкова голям, колкото са големи мечтите му за бъдещето и колкото по-голяма е критичността към миналото.
Народ, който търси смисъла на своето съществуване само в минала слава и не мечтае за бъдещо величие, е народ, който се самопогубва.
Историята не е създадена, “за да не повтаряме грешките на миналото”. Миналото не може да се повтори 1:1. Историята е създадена, за да си обясним настоящето чрез постъпките на миналото и да предвидим възможни бъдещи катастрофи на база предходния опит. Историята, следователно, е наука за бъдещето - пишем я днес, за да възпитаваме утре.
Докато обществото ни не разбере тези прости истини, никога няма да направим категоричната крачка напред към просперитет и светло бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имало едно време
Коментиран от #5
10:06 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
10:09 03.10.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #11
10:10 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пак
10:13 03.10.2026
7 Васил
10:13 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пешо от панелката
Коментиран от #15
10:18 03.10.2026
10 Тити на Кака
10:19 03.10.2026
11 Буха ха
До коментар #4 от "Тик-Ток":Не подценявайте киселото зеле
10:20 03.10.2026
12 Сащо сороса
10:30 03.10.2026
13 Анкета
10:36 03.10.2026
14 Трагедия
10:45 03.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ал.С.
11:05 03.10.2026
18 НАЛИ
11:51 03.10.2026
19 много голяма групост
11:51 03.10.2026