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Наталия Киселова: ВСС има нужда от нов поглед
  Тема: Избори

Наталия Киселова: ВСС има нужда от нов поглед

3 Октомври, 2026 18:29 625 8

  • наталия киселова-
  • всс-
  • съдебна реформа-
  • делян пеевски-
  • помилвания

Бившият председател на Народното събрание коментира избора на ВСС, убийството на Илиян Филипов и казусите с помилванията.

Наталия Киселова: ВСС има нужда от нов поглед - 1
Снимка: Факти.бг
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Висшият съдебен съвет има нужда от по-свеж и различен поглед, заяви бившият председател на Народното събрание доцент Наталия Киселова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Тя коментира избора на нов състав на ВСС, полемиката около Делян Пеевски, убийството на Илиян Филипов в Пловдив и казусите с помилванията.

Киселова заяви, че управляващите и депутатите от „Прогресивна България“ ще продължат да поставят въпроси, свързани с лидера на ДПС и други лица, за които има данни за предишни дейности. По думите ѝ това е част от разбирането им за разобличаване на корупцията.

По повод условията, поставени от Делян Пеевски за промени в управлението, тя каза, че не очаква вътрешният министър да бъде освободен заради тях. Киселова обаче подчерта, че твърденията на министър-председателя и министъра на вътрешните работи трябва да бъдат доказани, за да могат институциите да предприемат следващи действия.

Икономически мотив зад убийството в Пловдив

Киселова разказа, че като председател на Народното събрание е получавала информация от службите. Името на Илиян Филипов е било споменато на закрито заседание при обсъждане на въпроси, свързани с футболен клуб „Ботев“ (Пловдив).

Тя допусна, че зад убийството може да стои мотив, който надхвърля личен конфликт. Сред възможните обяснения посочи „разчистване на стари сметки“ или освобождаване на място за нов играч в строителния или транспортния бизнес. Киселова уточни, че не може да посочи конкретна версия, но според нея причината вероятно е икономическа.

Какъв трябва да бъде новият ВСС

Според Киселова магистратите не трябва да водят публичния дебат основно чрез писма, а професионалните им позиции да се защитават чрез съдебните актове. Тя смята, че в новия ВСС трябва да има и представители извън професионалната магистратска общност.

По думите ѝ сред номинираните за парламентарната квота има повече юристи, които не са магистрати от кариерата. „Това ще даде възможност за по-свеж и по-различен поглед“, заяви Киселова.

Тя определи като необходима и сериозна реформа на Инспектората към съдебната власт. Киселова постави и въпроса дали доходите и имуществото на магистратите съответстват едно на друго.

Помилванията и медицинските становища

По темата за помилванията Киселова обясни, че процедурата се отнася до хора, които изтърпяват присъда. При решението се вземат предвид различни обстоятелства, настъпили след влизането на присъдата в сила.

Тя подчерта значението на лекарските становища при съмнения за тежко здравословно състояние на осъден. Според Киселова трябва да се изяснява и какво се случва след помилването, както и дали твърденията за последваща незаконна дейност са подкрепени от действия на прокуратурата и други компетентни институции.

Източници: NOVA


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    5 0 Отговор
    обичате, не показвайте тази алкохоличка. Тя е срам за България.

    18:33 03.10.2026

  • 2 центавос

    5 0 Отговор
    а ние имаме нужда да не те виждаме и чуваме,заври се някъде дет не се виждаш

    18:34 03.10.2026

  • 3 ЗАЩО

    5 0 Отговор
    Тази женица се обажда в строя.Да си преподава,тъй като я знаем колко струва като човек и " политик".

    18:38 03.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    БОЙКО- ВАТА НАТАШКА
    ДА ХОДИ ДА ПЪРЖИ КЮФТЕТАТА КАТО БАБА КОРНЕЛИЯ
    И ДА НЕ РИВЕ - ЕДНИ ОТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ БАНДИТИ КОИТО ОГРАБИХА НАРОДА СА ОТ БСП

    18:51 03.10.2026

  • 5 Тая си беше за прокуратурата

    3 1 Отговор
    вместо това разхожда телеса по студиата

    19:12 03.10.2026

  • 6 сюлейман

    1 0 Отговор
    българите са идеалните роби,историята го доказва,точка!

    19:18 03.10.2026

  • 7 Цвете

    2 1 Отговор
    А КОЛКО Й ВЯРВАХА ,КОГАТО ДАВАШЕ ИНТЕРВЮТА ОТ СТОЛИЦАТА, НО КАТО ВЪЗСЕДНА СТОЛА В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ИЗЛЯЗОХА ДОСТА НЕЛИЦЕПРИЯТНИ ИСТИНИ.И ДОКЛАДА ГО ПОКРИ ,НАЛИ. ВЧЕРА СЕ НАВЪРШИХА 30 ГОДИНИ ОТ УБИЙСТВОТО НА ЛУКАНОВ. И ТОЙ ЛИ БЕ УБИТ ЗАРАДИ ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА И ЛУКОЙЛ? 🤦‍♂️🤫🇧🇬

    19:19 03.10.2026

  • 8 Фейк - либераст

    0 0 Отговор
    Боже, боже, казанлъшката роза пак цъфна на тАлАвизора и от него се разнесоха едни политически ухания! Мани, мани!

    19:20 03.10.2026

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